لقد اختبرنا أفضل 14 أداة مجانية لتسجيل الشاشة (بدون علامات مائية) في 2025

يمكن أن يساعدك برنامج تسجيل الشاشة في العديد من الطرق.

يمكنك تسجيل الإرشادات التفصيلية، وتوضيح التفاصيل الصغيرة، والتقاط الكثير من البيانات ليراها الجميع، وغير ذلك الكثير. الاحتمالات لا حصر لها وتتزايد! خاصة مع ظهور العمل عن بُعد. ولكن لجعل تسجيل الشاشة الذي تحلم به حقيقة واقعة، قد يكون هناك مشكلة.

يستدعي إنشاء تسجيل شاشة عالي الجودة تطبيقًا عالي الجودة للمساعدة في التقاط وجهة نظرك بوضوح... وعادةً ما تأتي الكثير من هذه التطبيقات بعلامة مائية أو بسعر باهظ.

خاصةً إذا كنت تقدم تسجيلك لأصحاب المصلحة أو تشاركه مع الشركة، فإن وجود علامة مائية يمكن أن يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تبدو غير احترافية أو يصرف الانتباه عن المحتوى الخاص بك. ومع ذلك، فإن الثمن الذي قد تدفعه لإزالة العلامة من تسجيلك قد لا يستحق ما تحصل عليه مقابل ذلك.

_إذن ماذا تفعل؟

تلجأ إلى أصدقائك في مدونة ClickUp لمساعدتك في البحث عن مسجل شاشة مجاني، هذا ما تفعله. 🤓

لقد واجهتنا هذه العقبة أيضًا، وقمنا بالفعل بالعمل لمساعدتك على تجاوزها أيضًا! سنستكشف بعض مسجلات الشاشة المجانية المفضلة لدينا بدون علامات مائية والتي ستبقيك متصلًا بالإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع!

في هذه المقالة، سوف نتعمق في 14 مسجل شاشة مجاني، بما في ذلك ميزاتها الرئيسية وأسعارها (عند الاقتضاء) وتقييمات العملاء، لمساعدتك في اختيار الفيديو

أداة التواصل

المناسبة لك

_لنبدأ الفحص!

## ما الذي تبحث عنه في برامج تسجيل الشاشة المجانية

يكون مسجل الشاشة مفيدًا عندما تحتاج إلى شرح شيء ما لعميلك أو زميلك. فبدلاً من شرحه شفهياً أو كتابة فقرات طويلة لتوضيح وجهة نظرك، يمكنك ببساطة أن تعرضه لهم! سيقدرون هذه البادرة، خاصةً إذا كانوا متعلمين بصريين. 👀 🙋‍♀️

باستخدام أدوات تسجيل الشاشة، يمكنك تقديم عروض توضيحية أو برنامج تعليمي خطوة بخطوة حول إكمال مهام معينة.

ولكن كيف تعرف ما إذا كان برنامج معين لتسجيل الشاشة هو الحل لجميع مشاكلك؟ (مشاكل العمل فقط، وليس المشاكل الوجودية) _* تنبيه فكاهي مظلم\

من الناحية المثالية، يجب أن يساعدك أفضل مسجل شاشة تختاره في إنشاء

مقاطع فيديو احترافية

بدون علامات مائية أو حدود زمنية. وإلا فقد يقيدك ذلك من إنشاء تسجيلات شاملة وعالية الجودة.

إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند البحث عن برنامج تسجيل الشاشة:

خيارات تسجيل متعددة: ابحث عن أداة تسجيل الشاشة التي تساعدك على التقاط فيديو لنافذة تطبيق أو علامة تبويب واحدة أو منطقة محددة أخرى. قد لا ترغب دائمًا في تسجيل الشاشة بأكملها (وعرض شاشة سطح المكتب الفوضوية 😜). يجب أن يكون مسجل الشاشة قادرًا على العمل على جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك شاشة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة Macbook.

ابحث عن أداة تسجيل الشاشة التي تساعدك على التقاط فيديو لنافذة تطبيق أو علامة تبويب واحدة أو منطقة محددة أخرى. قد لا ترغب دائمًا في تسجيل الشاشة بأكملها (وعرض شاشة سطح المكتب الفوضوية 😜). يجب أن يكون مسجل الشاشة قادرًا على العمل على جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك شاشة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة Macbook. عدم وجود علامة مائية: تؤثر العلامة المائية الكبيرة البغيضة على إمكانية عرض النص أو الصور المستخدمة في التسجيل. يجب عليك اختيار برنامج تسجيل شاشة لا يفسد مقاطع الفيديو الخاصة بك بعلامات مائية

تؤثر العلامة المائية الكبيرة البغيضة على إمكانية عرض النص أو الصور المستخدمة في التسجيل. يجب عليك اختيار برنامج تسجيل شاشة لا يفسد مقاطع الفيديو الخاصة بك بعلامات مائية وظائف التحرير: لجعل تسجيلاتك أكثر إتقانًا، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى أداة تحرير أو محرر مدمج. بهذه الطريقة، يمكنك تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك دون مغادرة الأداة

لجعل تسجيلاتك أكثر إتقانًا، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى أداة تحرير أو محرر مدمج. بهذه الطريقة، يمكنك تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك دون مغادرة الأداة قابلية المشاركة: حتى أفضل التسجيلات لن تكون ذات فائدة إذا لم تتمكن من مشاركتها بسهولة مع جمهورك المستهدف. من الناحية المثالية، يجب أن تكون قادرًا على إرسال روابط قابلة للمشاركة فورًا بعد حفظ تسجيل الشاشة

حتى أفضل التسجيلات لن تكون ذات فائدة إذا لم تتمكن من مشاركتها بسهولة مع جمهورك المستهدف. من الناحية المثالية، يجب أن تكون قادرًا على إرسال روابط قابلة للمشاركة فورًا بعد حفظ تسجيل الشاشة التعليق الصوتي والتسجيل الصوتي: يمكن للتعليقات الصوتية الرائعة أن تصنع المعجزات لتسجيلاتك. فكّر في جميع أفلام ديزني التي كبرت وأنت تشاهدها! يجب أن يتيح لك التطبيق الذي تختاره استخدام ميكروفون لتسجيل السرد الخاص بك لتوفير سياق لتسجيلاتك

يمكن للتعليقات الصوتية الرائعة أن تصنع المعجزات لتسجيلاتك. فكّر في جميع أفلام ديزني التي كبرت وأنت تشاهدها! يجب أن يتيح لك التطبيق الذي تختاره استخدام ميكروفون لتسجيل السرد الخاص بك لتوفير سياق لتسجيلاتك السعر : من المهم أن تتذكر أنه من المعقول تمامًا أن تبحث عن أفضل صفات تسجيل الشاشة هذه مجانًا. حتى من خلال الإصدار التجريبي المجاني، لا يوجد سبب يدعو إلى إنفاق الكثير من المال على شيء في متناول الجميع! ما عليك سوى معرفة أين تبحث. 🤔

دعنا نتحقق من أفضل الاختيارات لبرامج تسجيل الشاشة المجانية (بدون علامات مائية) مع وضع هذه الميزات في الاعتبار.

14 أفضل 14 أداة مجانية لتسجيل الشاشة بدون علامة مائية

فيما يلي أفضل برامج تسجيل الشاشة المجانية (بدون علامات مائية) لتضعها في الاعتبار:

1. انقر فوق

سجِّل وشارك لقطات الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح بسلاسة ضمن المهام باستخدام ClickUp-Clip

ClickUp هو واحد من

الأعلى تصنيفًا

منصات الإنتاجية وبرامج تسجيل الشاشة

تستخدمها فرق الإنتاجية

في الشركات الصغيرة والكبيرة.

يمكن القول إنه أحد أفضل مسجلات الشاشة المجانية بدون علامة مائية وبدون حدود زمنية.

مع ميزة تسجيل الشاشة المجانية في ClickUp,

كليك أب كليب

، يمكنك بدء تسجيل شاشة سطح المكتب على الفور. يمكنك أيضًا عرض التسجيل فور حفظه، دون الحاجة إلى تنزيله.

مسجل الشاشة المجاني هذا لا يلطخ إبداعاتك بعلامات مائية محرجة! 💯

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء تسجيلات نظيفة واحترافية.

باستخدام Clip، يمكنك التقاط دروس تعليمية إرشادية مقنعة لعملائك أو تسجيل المشكلات التقنية من أجل

الإبلاغ عن مشكلتك بالضبط إلى فريق تكنولوجيا المعلومات

.

_وأفضل جزء؟

لا يوجد حد زمني لتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك!

انقر فوق الميزات الرئيسية

إليك نظرة فاحصة على سبب كون ClickUp حلاً ممتازًا لبرنامج تسجيل الشاشة:

تسجيل المقاطع بالطريقة التي تريدها

_هل تحتاج إلى شرح عملية عمل معقدة أو حفظ تفاصيل محددة تمت مناقشتها في اجتماع مع العميل؟

حسنًا، ClickUp هنا لتلبية جميع رغباتك.

قم بتسجيل وعرض التسجيلات مباشرة في متصفح كروم الخاص بك أو متصفح فايرفوكس باستخدام Clip! بدلاً من المعاناة في تدوين النقاط أثناء الاجتماع يمكنك الآن أن تجلس وتسترخي وتدع Clip يعمل بسحره.

في الواقع، يمكنك اختيار تسجيل الشاشة بطرق مختلفة:

شاشتك بأكملها

نافذة تطبيق

أي علامة تبويب متصفح (كروم أو فايرفوكس)

نسخ المقاطع باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع انقر فوق الدماغ يمكنك نسخ الملاحظات الصوتية تلقائيًا من Clip. باستخدام ClickUp AI و ClickUp يمكنك:

ضبط سرعة التشغيل

تصفح الرسائل

تسجيل ما يصل إلى 20 دقيقة

مشاركة المقاطع الصوتية مع الضيوف

شارك ملف الفيديو الخاص بك بأمان

لقد قمت بإنشاء تسجيلك. _ما التالي؟

يمكنك إرسال الفيديو المسجل إلى فريقك وعملائك مع رابط قابل للمشاركة. وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك مشاهدة التسجيل بسهولة لحل شكوكهم، أو يمكن للعميل مراجعة الفيديو وإبداء ملاحظاته عليه.

إليك كيفية مشاركة مقطع فيديو مسجل مع كليب:

انقر على قائمة ... في أعلى اليمين

انقر انسخ الرابط

شارك الرابط مع أي شخص داخليًا أو خارجيًا

يمكنك إرسال مقطع الفيديو المسجل الخاص بك بسهولة إلى أي شخص تقريبًا باستخدام رابط قابل للمشاركة مباشرةً من ClickUp

أرسل مقطع الفيديو المسجل الخاص بك بسهولة إلى أي شخص تقريباً باستخدام رابط قابل للمشاركة مباشرة من ClickUp

أضف صوتك إلى تسجيلات الفيديو

_لماذا تكتفي بالتسجيل بينما يمكنك التواصل أيضاً؟

باستخدام ClickUp، يمكنك تسجيل صوتك (باستخدام ميكروفون) لجعل تسجيل الفيديو الخاص بك أكثر جدوى وتفاعلية. يدعم الصوت المرئيات في تسجيلك ويساعدك على توصيل أفكارك إلى المشاهد.

إليك المزيد من الأسباب التي تجعلك تختار ClickUp..

إيجابيات ClickUp

قم بتدوين الملاحظات، وتتبع الوقت، وقص صفحات الموقع، والتقاط لقطات شاشة مثالية باستخدام ملحق كروم الخاص ب ClickUp تقديم تعليمات واضحة بشأن المقترحات والصور باستخدام التدقيق و التعليقات المعينة لفريقك

أحضر التطبيقات ومواقع الويب وروابط الفيديو المسجلة الأخرى إلى جانب مهام ClickUp الخاصة بك في تضمين العرض تخلص من الخطوط المملة، وقم بتطبيق تنسيق النص، وتغيير حجم الصور داخل مهام ClickUp باستخدام تحرير النص المنسق مشاركة تسجيلات الشاشة مع البريد الإلكتروني في ClickUp للتخلص من سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة والمزعجة تلك

ضع علامة على مهام الفيديو المهمة باستخدام الأولويات حتى يعرف فريقك ما يجب القيام به ومتى

تغيير تلقائي حالات المهام عند تحميل المقاطع على المهمة باستخدام الأتمتة عرض عملك بالطريقة التي تريدها باستخدام طرق عرض متعددة مثل عرض مخطط جانت البياني و لوحة كانبان اكتب نص التعليق الصوتي للتسجيلات الصوتية باستخدام المستندات



تسعير ClickUp المعلومات

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

2. لوم

عبر تلوح في الأفقلوم هي أداة مجانية لتسجيل الشاشة بدون علامة مائية تعزز تعاون الفريق من خلال السماح لك بمشاركة تسجيلات الشاشة مع أي شخص على أي منصة.

يمكنك حتى تقسيم مقاطع الفيديو إلى مجلدات مميزة للفريق الداخلي وأصحاب المصلحة الخارجيين. وبهذه الطريقة، لن ترتكب الخطأ التقليدي المتمثل في إرسال رسائل فيديو خاطئة وإفشاء معلومات خاصة عن طريق الخطأ والمخاطرة بإغضاب عميل!

ولكن هل سيضمن لك تطبيق Loom النجاح لوم _على نطاق واسع في مكان عملك؟

دعنا نرى.

الميزات الرئيسية لنول

يسمح للمشاهدين بالتفاعل مع مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر التعليقات والرموز التعبيرية

يمكن حماية رسائل الفيديو بكلمة مرور

تقديم رؤى تفاعلية مثل عدد المشاهدين وعبارات الحث على اتخاذ إجراء

معلومات تسعير #### تلوح في الأفق

تتيح لك خطة Loom المجانية إضافة 50 منشئ محتوى وما يصل إلى 25 مقطع فيديو مدته خمس دقائق لكل شخص. مع خطته المجانية، سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى فقاعة كاميرا مع تسجيلات الشاشة الخاصة بك، ورؤى المشاهدين، ومساحة عمل الفريق، والتحرير الفوري.

... وإذا كنت تحب Loom، فإن الخطط المدفوعة ذات المرونة الأكبر تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

Loom تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

3. سكرين ريك

عبر ScreenRec SreenRec هي أداة تسجيل فيديو تتيح لك تسجيل الشاشة باستخدام مفاتيح الاختصار. وهي تستخدم تقنية التسجيل السحابي مما يجعلها خفيفة الوزن ومريحة نسبيًا.

لسوء الحظ، لا تأتي أداة تحرير الفيديو هذه إلا بخيارات تحرير محدودة ولا تمنحك دائمًا التسجيلات عالية الدقة التي تبحث عنها.

وبعبارة أخرى، لا يمكنك إتمام الصفقة إذا ألقى عميلك نظرة فاحصة على مقاطع الفيديو المحببة الخاصة بك!

ScreenRec الميزات الرئيسية

عرض التسجيلات السابقة والوصول إليها باستخدام الروابط

التقاط التسجيلات وحفظها حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت

إضافة صوت النظام أو صوتك إلى الفيديو المسجل باستخدام ميكروفون

معلومات تسعير #### ScreenRec

ScreenRec هو مسجل شاشة مجاني على الإنترنت.

تقييمات عملاء ScreenRec

G2: 4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات) Capterra: NA

4. سيندسبارك

عبر سيندسباركإرسال بارك هي واحدة من أفضل منصات الفيديو للتواصل مع العملاء. تأسست Sendspark على يد مسوقين مهتمين بالتصميم، وهي تسهّل إنشاء تسجيلات فيديو مصقولة للتطوير أو الإعداد أو دعم العملاء.

بعد تثبيت ملحق Chrome، ستتمكن من تشغيل المُسجِّل مباشرةً من داخل Gmail أو LinkedIn أو Hubspot أو Intercom أو Zendesk لتسجيل مقطع فيديو وإدراجه مباشرةً في المحادثة على الفور. تتميز جميع مقاطع الفيديو بعلامة تجارية جميلة تحمل شعارك وألوان علامتك التجارية - وبالطبع لا توجد علامات مائية!

Sendspark الميزات الرئيسية:

تسجيل الشاشة أو كاميرا الويب أو كليهما معًا

يمكنك تضمين مقاطع الفيديو بسهولة في Gmail أو LinkedIn أو Hubspot أو Intercom أو Zendesk أو غيرها من منصات مراسلة العملاء

وضع علامة بيضاء على مقاطع الفيديو مع شعارك وألوان علامتك التجارية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء ونطاق مخصص (CNAME)

معلومات تسعير Sendspark

تقدم Sendspark خطة مجانية مع ما يصل إلى 30 مقطع فيديو. ولمزيد من المرونة في الميزات، تبدأ الأسعار المدفوعة من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لمقاطع فيديو غير محدودة وعلامة تجارية مخصصة وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

تقييمات عملاء Sendspark

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

5. كويك تايم

عبر كويك تايم QuickTime هو برنامج تفاعلي أداة التقاط الفيديو لمستخدمي Mac على غرار EaseUS RecExperts. يمكنك التقاط تسجيلات شاشة الكمبيوتر وبث مقاطع فيديو مباشرة باستخدام هذه الأداة.

لسوء الحظ، لا يدعم مشغل QuickTime جميع أنواع تنسيقات ملفات الفيديو مثل AVI. سيتعين عليك الاعتماد على برامج الطرف الثالث لتحويل الملفات.

الآن هذا لا يبدو وكأنه سريع سريع _إصلاح

الميزات الرئيسية لـ QuickTime

يستخدم أداة تحرير لتدوير مقاطع الفيديو وقصها وتقسيمها ودمجها

تقسيم مقاطع الفيديو إلى مقاطع متعددة لتحريرها بشكل فردي

تحميل ملفات الوسائط على الفور إلى فيسبوك وفيميو ويوتيوب

معلومات تسعير QuickTime

QuickTime هو مسجل شاشة مجاني على الإنترنت.

تقييمات عملاء QuickTime

غير متاح

6. سكرين كاست-أو-ماتيك

عبر سكرينكاست-أو-ماتيك Screencast-O-Matic هو مسجل شاشة بدون علامة مائية ومحرر فيديو يتيح لك تحسين جودة تسجيلاتك بإضافة نصوص وصور وتأثيرات تصميم.

يمكنك نقل أفكارك إلى العميل من خلال تسجيل فيديو تفاعلي.

على الرغم من أنه مسجل شاشة قوي، إلا أنه لا يمكنك تسجيل مقاطع فيديو لمدة تزيد عن 15 دقيقة في خطتهم المجانية.

ميزات Screencast-O-Matic

يدعم تسجيل كاميرا الويب

الوصول إلى مخزون الفيديو والصور والموسيقى من المكتبة المدمجة

استيراد الفيديو والصوت والصور من أجهزة متعددة

معلومات تسعير Screencast-O-Matic

يحتوي Screencast-O-Matic على خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 1.65 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا.

Screencast-O-Matic تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

7. استوديو OBS

عبر استوديو OBS OBS (برنامج Open Broadcaster Software) Studio هو أحد أفضل مسجلات الشاشة بدون علامات مائية يتيح لك إضافة خلفيات مخصصة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك استخدامه لتسجيل شاشتك وكذلك مزج الصوت والفيديو لإنشاء مرئيات فريدة من نوعها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين بث مقاطع فيديو Facebook Live و YouTube Live باستخدام مسجل الشاشة المجاني هذا.

ومع ذلك، فإنه يحتوي على منحنى تعليمي حاد، وقد يحتاج المبتدئون إلى بعض الوقت والتدريب قبل الدخول إلى استوديو (OBS).

الميزات الرئيسية لـ #### OBS Studio

التبديل بين أقسام الفيديو باستخدام انتقالات مخصصة

الوصول إلى الإعدادات المبسطة لتعديل تسجيلات نشاط شاشتك مثل تنسيق الإخراج ووضع التسجيل والمزيد

تتيح لك واجهة مستخدم "Dock" المعيارية إعادة ترتيب التخطيط حسب اختيارك

معلومات تسعير OBS Studio

OBS Studio هو مسجل شاشة مجاني على الإنترنت.

تقييمات عملاء OBS Studio

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. مسجل شاشة آيس كريم

عبر مسجل شاشة Icecream برنامج Icecream مسجل الشاشة هو أداة بسيطة ومباشرة لتسجيل الشاشة تتيح لك التقاط فيديو للشاشة وحتى مشاركة تسجيل الشاشة.

يمكنك أيضًا إضافة الكثير من الرسوم المتحركة وتأثيرات التصميم إلى تسجيلاتك باستخدام أداة التقاط الشاشة هذه.

مع برنامج تسجيل الشاشة هذا، يبدو أنك على موعد مع متعة (مبهجة مثل الآيس كريم) مع برنامج تسجيل الشاشة هذا!

الميزات الرئيسية لبرنامج تسجيل الشاشة #### Icecream Screen Recorder

نسخ تسجيلات شاشة الكمبيوتر إلى الحافظة لسهولة المشاركة

قص مقاطع الفيديو الخاصة بك أو تسريعها أو إبطاءها باستخدام مسجل الشاشة عبر الإنترنت

إضافة ملاحظات وأسهم وصور إلى تسجيلاتك

معلومات عن أسعار مسجل الشاشة #### Icecream Screen Recorder

يمكنك تنزيل Icecream Screen Recorder مجانًا.

تقييمات العملاء #### مسجل شاشة Icecream Screen Recorder

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

9. سكرينكاستيفاي

عبر سكرينكاستيفاي Screencastify هو مسجل شاشة مجاني يدعم تسجيل كاميرا الويب وهو مناسب للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

تساعدك أدوات التعليقات التوضيحية الخاصة به على لفت الانتباه إلى المقاطع الرئيسية في تسجيلك وجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية. بهذه الطريقة، يمكنك ضمان ألا يفقد عملاؤك الاهتمام أو يغفو في منتصف الفيديو. 😴

الميزات الرئيسية لـ Screencastify

إضافة تعليقات إلى تسجيلاتك

إعادة ترتيب مقاطع الفيديو المتعددة بسرعة بالترتيب الذي تريده

استيراد مقاطع الفيديو من Google Drive إلى المحرر

معلومات تسعير Screencastify

يحتوي Screencastify على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا لكل مستخدم سنويًا.

تقييمات عملاء Screencastify

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

10. تيلا

عبر تيلاتيلا عبارة عن كاميرا وبرنامج لتسجيل الشاشة يسمح لك بتسجيل مقاطع فيديو قابلة للتخصيص بالكامل وقابلة للمشاركة على الفور من متصفح الويب الخاص بك - بدون علامة مائية.

يحتوي Tella أيضًا على خيارات تخصيص ممتعة. يمكنك إضافة خلفياتك الخاصة إلى تسجيلات الشاشة الخاصة بك، وتغيير التخطيطات وأنماط الكاميرا، ودمج مقاطع مختلفة. كما يتيح لك أيضًا قص واستبدال تسجيلاتك - وهو أمر رائع لتسجيل أشياء مثل العروض التوضيحية والبرامج التعليمية والعروض التقديمية وحتى مقاطع فيديو تفاعلية .

يمكنك أيضًا تقديم الشرائح مباشرة في تيلا باستخدام وضع الشرائح.

تيلا الميزات الرئيسية

مدة تسجيل غير محدودة

خلفيات وتخطيطات قابلة للتخصيص

مقاطع قابلة للتحرير - قص المقاطع المختلفة وتقسيمها ودمجها في مقطع فيديو واحد

تيلا معلومات التسعير

سجّل ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو مع خطة Tella المجانية للمبتدئين وشارك مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر عنوان URL بدون علامة مائية. تبدأ خطتها الاحترافية المدفوعة مع عدد غير محدود من مقاطع الفيديو وتصدير الفيديو بدون علامة مائية من 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا.

تيلا تقييمات العملاء

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra : غير متاح

: غير متاح مخزن الكروم: 5/5 (أكثر من 20 تقييم)

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_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/40623/undefined/ تحقق من بدائل Vidyard* *%/%href/_

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11. صانع

عبر فيميكر Vmaker هو برنامج مجاني متقدم لتسجيل الشاشة يوفر طريقة آمنة وموثوقة وخالية من العلامات المائية لالتقاط التسجيلات على الشاشة ومشاركتها والتعاون فيها. وهو يتضمن ميزات مثل العلامات التجارية المخصصة، وخيارات الفيديو التفاعلية مثل التعليقات التوضيحية والاختبارات والتحليلات القوية، وإمكانية مشاركة الملفات عبر Dropbox وGoogle Drive، إلخ.

الميزات الرئيسية لـ #### Vmaker

التعليق التوضيحي على شاشتك أثناء التسجيل

حظر الإشعارات أثناء التسجيل

الحث على اتخاذ إجراء مخصص

تتبع أداء الفيديو وتحليله

معلومات تسعير Vmaker

يقدم Vmaker خطط مجانية ومدفوعة. تتيح الخطة المجانية Lite للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من تسجيلات الشاشة بحد أقصى 7 دقائق لكل تسجيل، بينما تبدأ الخطة المدفوعة من 7 دولارات شهريًا.

تقييمات عملاء Vmaker

G2: 4.7/5 (أكثر من 74 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 74 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

12. تايني تيك

عبر TinyTake TinyTake هو مسجل شاشة آخر بدون علامات مائية. تتيح لك هذه الأداة إنشاء البرامج التعليمية والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو في دقائق. وهي توفر ميزات مثل القدرة على تسجيل شاشتك بالصوت، ومشاركة لقطات الشاشة مع التعليقات التوضيحية والتعليقات، وإعداد لقطات موقوتة وصور GIF، وما إلى ذلك.

TinyTake الميزات الرئيسية:

تسجيل شاشة مجاني يصل إلى 2 جيجابايت

القدرة على تسجيل شاشتك بالصوت

التعليقات التوضيحية والتعليقات على الصور ومقاطع الفيديو

المشاركة بنقرة واحدة بطرق مختلفة (الحفظ في ملف، الطباعة، النسخ إلى الحافظة، الإرفاق بالبريد الإلكتروني)

معلومات تسعير TinyTake

توفر باقة TinyTake المجانية إمكانيات أساسية بسعة تخزينية تبلغ 2 غيغابايت وحد أقصى للتسجيل يبلغ 5 دقائق. لمزيد من السعة التخزينية والميزات المتقدمة، يمكنك الترقية إلى الباقات المدفوعة بدءًا من 29 دولارًا سنويًا.

تقييمات عملاء TinyTake

G2: 4.5/5 (أكثر من 17 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 17 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 7 تقييمات)

13. ActivePresenter

عبر ActivePresenter التالي في القائمة هو ActivePresenter، وهو مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو تعليمية وعروض تقديمية ومحاكاة للبرامج في وقت قصير. بمجرد الانتهاء من تسجيل الفيديو الخاص بك، يمكنك معاينته بالنقر على معاينة HTML5 وتصديره بصيغة MP4 و MKV و WMV و AVI و WebM.

ActivePresenter الميزات الرئيسية:

إخراج بتنسيقات متعددة (HTML5، AVI، MP4، إلخ.)

التعلّم التفاعلي (أسئلة النقاط الساخنة والاختبارات وغيرها)

العمل الشرطي والتفاعلات الشرطية والتفاعلات المتقدمة/ألعاب التعلم الإلكتروني

معلومات تسعير برنامج ActivePresenter

يقدم ActivePresenter خطة مجانية مع إمكانات محدودة لتسجيل الشاشة، وخطط مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا لكل ترخيص.

ActivePresenter تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 11 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 11 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 44 تقييمًا)

14. كاميرا مجانية

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عبر كاميرا مجانية Free Cam هو برنامج مجاني لتسجيل الفيديو يتيح لك إنشاء تسجيلات للشاشة وتحرير مقاطع الفيديو وتحميلها على يوتيوب بدون علامات مائية. وهو يوفر إمكانات التقاط الفيديو الأساسية مثل تسجيل الشاشة بأكملها، أو مناطق محددة، أو كائنات مع الصوت. كما أنه يحتوي على ميزة التحرير التي تتيح للمستخدمين قص التسجيلات وقصها وضبط مستوى الصوت وضوضاء الخلفية.

كاميرا مجانية #### الميزات الرئيسية:

تسجيل الشاشة بأكملها أو مناطق أو كائنات مختارة أو كائنات مع الصوت

محرر صوت وفيديو مدمج

لا حدود زمنية للتسجيلات

معلومات تسعير كاميرا مجانية

توفر خطة Free Cam Free Plan إمكانات التقاط الفيديو الأساسية بدون علامة مائية ووقت تسجيل غير محدود. للحصول على ميزات أكثر تقدمًا مثل خيارات الإخراج عالي الدقة وتعزيز الميكروفون، يمكنك اختيار خطة Pro (تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا).

Free Cam تقييمات العملاء:

G2: 4/5 (أكثر من 16 تقييمًا)

Alternativeto.net: 4.3/6 (6+ تقييمات)

قل مرحباً بتسجيلات الشاشة عالية الجودة مع ClickUp!

من استضافة ندوة عبر الإنترنت لتقديم عرض تقديمي للأعمال، يأتي مسجل الشاشة المجاني مع مجموعة واسعة من الاستخدامات التنظيمية.

ومع ClickUp، يمكنك الحصول على أداة تسجيل شاشة كاملة الميزات خالية من العلامات المائية و مجانًا إلى الأبد للاستخدام!

وعلاوة على ذلك، فإن أداة تسجيل الشاشة من ClickUp مدمجة في أداة إدارة المشروع . وبهذه الطريقة، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو للتعاون الفعال أثناء معالجة مشاريعك في نفس الوقت.

_يبدو مثيراً؟ قم بالتبديل إلى ClickUp مجانًا اليوم لتسجيل مقاطع الفيديو حيث يكون المحتوى الخاص بك في بؤرة التركيز دون علامة مائية مزعجة!