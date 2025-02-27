تانغو مقابل الكاتب: أيهما أفضل لأتمتة سير العمل؟

عندما يتعلق الأمر بأتمتة سير العمل، فإن اختيار الأداة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لفريقك. يعد Tango و Scribe خيارين شائعين يساعدانك على تبسيط الوثائق والعمليات، ولكن كلاهما له ميزاته الفريدة.

إذا كنت تتطلع إلى تعزيز الإنتاجية وتبسيط عمل فريقك، فقد تتساءل عن الخيار الأفضل.

في هذه المدونة، سنقوم في هذه المدونة بتفصيل ما يميز Tango و Scribe، حتى تتمكن من العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك. سنقدم لك أيضًا بديلًا أكثر قوة يمكن أن يرتقي بأتمتة سير عملك إلى المستوى التالي.

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ما هو التانغو؟

via تانغو تانغو هو برنامج مبتكر برنامج تعليمات العمل يعمل على تبسيط توثيق العمليات وإنشاء أدلة إرشادية خطوة بخطوة.

يلتقط سير العمل بسلاسة أثناء قيام المستخدم بإكمال مهمة ما، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى التوثيق اليدوي.

ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام وميزات تعاون مدمجة، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى تبسيط مشاركة المعرفة وتعزيز الإنتاجية.

ميزات تانجو

فيما يلي بعض ميزات Tango الرئيسية:

1. انقر لإنشاء تانجو

via إنشاء التانغو يتيح لك Tango التقاط مهام سير العمل تلقائيًا وإنشاء أدلة مفصلة ودقيقة من خلال تسجيل الإجراءات خطوة بخطوة بأقل جهد ممكن. يساعدك ذلك على توفير الوقت حيث لا يتعين عليك إضاعة الوقت في المهام اليدوية المملة.

🧠 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام تسجيل الشاشة لتهيئة الموظفين وتدريبهم، وقواعد معرفة دعم العملاء، وإنشاء المحتوى والتسويق، والتعاون والتواصل عن بُعد، ونجاح العملاء.

2. تحرير

قم بتحويل مهام سير العمل التي تم التقاطها إلى لقطات شاشة وتعليمات مشروحة لجعل توثيق العمليات جذاباً وجذاباً بصرياً. سيساعد ذلك فريقك على فهم العمليات المعقدة بشكل أوضح، مما يتيح لك إنهاء العمل بسرعة أكبر.

3. تثبيت المعرفة

يتيح لك Tango تثبيت الأدلة والنصائح والروابط مباشرةً داخل تطبيق البرنامج الخاص بك. وهذا يضمن أن المعلومات المهمة متاحة بسهولة في جميع الأوقات. هل تريد التحكم في من يرى هذا الدبوس؟ حدد من يراه بناءً على دليل Microsoft Active Directory وMicrosoft EntraID ومجموعات مستخدمي OKTA.

4. دمج

يمكنك دمج Tango مع أدواتك وتطبيقاتك الحالية لالتقاط العمليات من منصات مختلفة. تتيح لك إمكانيات التكامل أيضًا تضمين الإرشادات والأدلة الإرشادية في قواعد المعرفة وأنظمة LMS وأصول دعم العملاء وما إلى ذلك، للوصول السلس.

5. طمس آمن

عبر إنشاء التانغو امسح المستندات ضوئيًا تلقائيًا بحثًا عن المعلومات الحساسة مثل معلومات بطاقة الائتمان والعناوين وأرقام الهواتف، وقم بتنقيحها باستخدام خاصية Secure Blur للحفاظ على السرية.

تسعير تانجو

مجانًا

المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات (مجانية ومدفوعة)

ما هو الكاتب؟

via الكاتب Scribe هي أداة لتوثيق العمليات في الوقت الفعلي. تقوم بتحويل سير العمل إلى أدلة مفصلة خطوة بخطوة أثناء حدوثها.

والنتيجة هي مستندات احترافية منقحة مع لقطات شاشة مشروحة وأدلة إرشادية تضفي الطابع الرسمي على إجراءات التشغيل القياسية.

صُمم Scribe للفرق والأفراد على حد سواء، وهو يمكّن المستخدمين من توثيق ومشاركة معارفهم بأقل جهد ممكن. كما أنه يعزز وقت التدريب ويزيد الإنتاجية من اليوم الأول.

ميزات Scribe

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Scribe:

1. التقاط الكاتب

عبر الكاتب يسمح التطبيق للفرق بتسجيل مواقع الويب باستخدام امتداد كروم، ويمكنك أيضًا استخدام المنصة للتسجيل أثناء استخدام التطبيقات على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب. توثيق سير العمل في الوقت الفعلي من خلال تتبع المهام وتسجيلها تلقائياً لإنشاء أدلة شاملة أثناء التنقل.

2. صفحات الكاتب

يسمح لك Scribe بدمج أدلة متعددة في مستند واحد، مما يسهل إنشاء أدلة تدريب مفصلة أو إجراءات تشغيل قياسية. يمكنك دمج العديد من "صفحات الكاتب" وإضافة ارتباطات تشعبية ونصوص وأوصاف ومقاطع فيديو Loom أو YouTube.

3. الكاتب الجانبي للكاتبة

via الكاتب يوفر Scribe Sidekick مساعدة سياقية من خلال تحديد موقع الأدلة ذات الصلة استنادًا إلى موقع الويب أو التطبيق. يعمل ذلك على تحسين دعم المستخدم ومبادرات التدريب، حيث يمكنك الاطلاع على كل ما يقدمه الكاتب من زملائك في الفريق، مما يتيح لك إكمال العمليات بسرعة.

4. التعتيم الذكي من Scribe

يتيح لك Smart Blur إعداد المشغلات تلقائيًا أو تنقيح المعلومات الحساسة يدويًا في لقطات الشاشة. إنه رائع لدعم خصوصية البيانات والحفاظ على الامتثال.

5. تحرير الكاتب

عبر الكاتب يقدم Scfibe محررًا سهل الاستخدام يتيح لك التقاط لقطات الشاشة وتحريرها لاقتصاصها أو التعليق عليها لزملائك في الفريق. سيمكنك التطبيق من إنشاء صور GIF وحتى إنشاء عناوين وأوصاف، والتي يمكنك استخدامها لوصف العمليات لفريقك.

تسعير التسجيل

الأساسي: 0 دولار (غير متوفر كتطبيق لسطح المكتب)

0 دولار (غير متوفر كتطبيق لسطح المكتب) الفريق الاحترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (خمسة مقاعد كحد أدنى)

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (خمسة مقاعد كحد أدنى) الشخصي الاحترافي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

💡 نصيحة للمحترفين: هل تريد استكشاف أدوات أخرى؟ تحقق من أفضل بدائل ومنافسي Scribe

تانغو مقابل الكاتب: مقارنة الميزات

كلاهما يعالج التوثيق أدوات العمل تقدم ميزات رائعة لإنشاء الدليل. ومع ذلك، نحن نقارن بين ميزاتها الرئيسية التي تؤثر على سهولة استخدام الأداة وسهولة استخدامها وكفاءتها لمساعدتك على اتخاذ قرار أكثر ذكاءً.

لنبدأ المقارنة.

عملية التوثيق

عبر تانغو من أساسيات أي أداة لتوثيق العمليات هو القدرة على نقل تعليمات خطوة بخطوة وإنشاء أدلة تفصيلية. تتفوق كلتا الأداتين في تحويل سير العمل في الوقت الفعلي إلى أدلة تفصيلية.

لهذا الغرض، فهي تتميز بأداة لقطة شاشة مدمجة تلتقط لقطات الشاشة وتعلق عليها تلقائيًا، مما يحول عمل المستخدم إلى أدلة مصقولة.

🏆 الفائز: ارسم. تعمل كلتا الأداتين على أتمتة إنشاء المستندات خطوة بخطوة مع تجارب مستخدم سلسة.

التقاط النص

تعمل ميزة التقاط النص على تسهيل التوثيق الواضح والموجز. وهي مفيدة بشكل خاص للعمليات المعقدة التي تتضمن تعليمات معقدة.

يلتقط Tango النص مباشرةً من سير العمل ويُنشئ أوصافًا دقيقة إلى جانب المرئيات. يركز Scribe بشكل كبير على التقاط النص والتعليق عليه في الوقت الفعلي. يتيح ذلك سهولة التخصيص وزيادة الوضوح.

🏆 الفائز: برنامج Scribe لقدرته على وضع التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي، مما يتيح مرونة أكبر وملاحظات فورية.

التقاط الشاشة

من خلال لقطات الشاشة عالية الجودة، يتيح توثيق العمليات للمستخدمين تكرار سير العمل بصريًا، حتى بدون مهارات متخصصة أو تقنية.

يتخصص كل من Scribe وTango في التقاط الشاشات تلقائيًا أثناء سير العمل، مما يوفر مرئيات واضحة وإرشادات خطوة بخطوة.

🏆 الفائز: ارسم. توفر كلتا الأداتين ميزات التقاط الشاشة التي تتيح للمستخدمين إنشاء أدلة تفاعلية وجذابة بصريًا.

التحرير

عبر الكاتب ميزات التحرير ضرورية لأنها تسمح للمستخدمين بتنقيح أدلة العمليات وتخصيصها.

يقدم Tango أدوات تحرير أساسية لتعديل التعليقات التوضيحية وأوصاف الخطوات. في المقابل، يوفر Scribe مجموعة تحرير أكثر شمولاً، مما يسمح للمستخدمين بتعديل النصوص والصور والتنسيق على نطاق واسع.

يمكنك أيضًا حذف الخطوات التي قد تبدو زائدة أو غير ضرورية لإنشاء نسخة موجزة من الوثائق.

🏆 الفائز: يفوز Scribe لإمكانيات التحرير المتقدمة التي تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في الشكل والمظهر النهائي للوثائق.

تكامل سير العمل

يجب أن تندمج أداة التوثيق بسلاسة مع عمليات سير العمل الحالية لالتقاط العمليات دون عناء بدلاً من تعطيل العمليات اليومية.

يمكن استخدام Tango مع أدوات أخرى مثل Slack و Jira و Confluence، مما يجعل دمج التوثيق في عمليات سير العمل الحالية أسهل. وعلى النقيض من ذلك، فإن Scribe لديها تكاملات محدودة، مما يقيد القدرات الأساسية للأداة نفسها في بيئات مختلفة.

🏆 الفائز: تحصل Tango على نقطة هنا لقدراتها الفائقة في تكامل سير العمل، مما يجعلها أكثر تنوعًا ومرونة في بيئات متنوعة.

الازدواجية

يسمح الازدواجية للمستخدمين بإعادة استخدام الأدلة الموجودة لعمليات مماثلة، مما يوفر الوقت والجهد ويجعل التوثيق أكثر اتساقاً.

يدعم Tango ازدواجية سير العمل، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أشكال مختلفة من الأدلة الموجودة بكفاءة أكبر. وبالمثل، يسمح Scribe بتكرار سير العمل والتحرير السريع، وهو أمر مثالي للمهام أو الإجراءات المتكررة.

🏆 الفائز: ارسم. تتعامل كلتا الأداتين بفعالية مع التكرار، مما يقلل من التكرار في التوثيق ويوفر وقتًا ثمينًا.

مشاركة المحتوى

via الكاتب تتيح لك مشاركة المحتوى مشاركة أدلتك الإرشادية بكفاءة مع الأشخاص المناسبين بالتنسيق الصحيح. ففي النهاية، لا يكون توثيق العمليات مفيداً إلا إذا قمت بمشاركتها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين!

يتيح Tango بسلاسة للمستخدمين مشاركة وثائقهم من خلال الروابط. كما أنه يتكامل مع الأنظمة والأنظمة الأساسية الأخرى، مما يسهل مشاركة الأصول الرئيسية.

يتبع Scribe نفس المسار، حيث يتيح للمستخدمين مشاركة الوثائق من خلال الروابط والتكاملات. ومع ذلك، فإن الفرق الرئيسي هو التخزين السحابي المدمج الذي يجعل المحتوى أكثر قابلية للمشاركة. يسمح Scribe أيضًا للمستخدمين بتضمين المحتوى في أي صفحة ويب.

🏆 الفائز: فاز Scribe بالتاج لتعدد استخداماته في مشاركة المحتوى.

التعاون

via تانغو التعاون ضروري لنسج الفرق معًا لإنشاء وثائق العمليات وإدارتها.

يعمل Tango على تعزيز تعاون الفريق من خلال السماح لعدة أشخاص بالوصول إلى الأدلة وتحريرها وإدارتها داخل مساحة عمل مشتركة. يركز على تكامل الفريق، مما يعزز الإنتاجية.

على الرغم من أن Scribe يوفر خيارات المشاركة والتحرير، إلا أن أدوات التعاون هذه أساسية إلى حد ما مقارنةً بـ Tango.

🏆 الفائز: يتفوق Tango على Tango بأدوات التعاون الجماعي المتخصصة التي تجعل توثيق سير عمل الفريق أسهل.

💡 نصيحة احترافية: استخدم المجلدات المشتركة لتنظيم الأدلة والتعاون بشأنها حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث العمليات. قم بدعوة أصحاب المصلحة لمراجعة ومشاركة الملاحظات من أجل التحسين المستمر.

تنسيقات الإخراج

سواء كنت تقوم بإنشاء أدلة إرشادية تفاعلية أو إرشادات إرشادية بالفيديو، يجب أن تكون أداة توثيق العمليات متوافقة مع هذه التنسيقات لإنشاء هذه الأدلة في المقام الأول. هذا التوافق مع التنسيقات المتنوعة يجعل الوثائق متاحة عبر مختلف المنصات ويلبي تفضيلات المستخدمين المختلفة.

يولد Tango مخرجات بتنسيقات مرئية ونصية، مما يجعله مناسبًا لمشاركة الويب وملفات PDF. ومع ذلك، يقدم Scribe مخرجات بتنسيقات متعددة، مثل ملفات PDF والصور والأدلة المستندة إلى السحابة وغيرها من المواد، مما يسمح له بتلبية احتياجات جمهور أوسع.

🏆 الفائز: يفوز Scribe في هذه الفئة لما يقدمه من مجموعة أوسع من المخرجات التي تتوافق مع تفضيلات المستخدم واحتياجاته الخاصة مع تعزيز إمكانية الوصول.

التخصيص والعلامة التجارية

تسمح ميزات التخصيص والعلامة التجارية للشركات بتعديل وتعديل الوثائق لتتناسب مع هوية علامتها التجارية. وهذا يضيف لمسة من التخصيص إلى مشاركة المعرفة وإنشاء الأدلة.

بينما يقدم Tango تخصيصًا محدودًا يركز في المقام الأول على وضوح المحتوى وهيكله، يتفوق Scribe في التخصيص. فهو يسمح للشركات بدمج الشعارات، وإضافة ألوان العلامة التجارية، وتخصيص التصميم لإنشاء أدلة مفصلة تتماشى مع إرشادات العلامة التجارية.

🏆 الفائز: يتألق Scribe هنا بسبب ميزاته الفريدة، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء أدلة ذات علامة تجارية ومخصصة مثالية للاستخدام الاحترافي.

الأتمتة

عبر تانغو تعمل الأتمتة على تبسيط عملية التوثيق من خلال إلغاء الحاجة إلى إضافة المدخلات يدويًا.

يلتقط Tango سير العمل تلقائيًا، مما يتطلب الحد الأدنى من تدخل المستخدم لإنشاء أدلة تفاعلية مفصلة وتفاعلية. بينما يوفر Scribe أيضًا الأتمتة، إلا أن عمليته تتضمن المزيد من الإدخال اليدوي والمراقبة العملية للتخصيص والتحرير.

🏆 الفائز: Tango لأدائه المستقل المدعوم بقدرات الأتمتة.

## تانجو مقابل الكاتب على موقع ريديت

لجأنا إلى ريديت لفهم مشاعر المستخدمين حول خطاب Scribe مقابل Tango.

إذا بحثت عن الكاتب ضد تانغو على موقع ريديت ستجد أن كلاهما أداتان قويتان تتنافسان على نفس المستوى. لكن أحد المستخدمين يعلق بأن Tango مناسب تمامًا لبعض الأشياء:

نحن نخطط لتطبيق Tango لما يلي، على الرغم من ذلك:> 1. خطوات عملية إنشاء الفيديو 2. نظرات عامة عن الميزات الجديدة من قبل فرق إدارة المنتج والتطوير وضمان الجودة (لاستخدامها من قبل الكتّاب التقنيين) 3. أدلة سريعة الخطوات لخدمة العملاء لمساعدة العملاء في ميزات محددة_ مستخدم آخر دعم الكاتب:

بدأنا استخدام Scribe منذ شهرين. الكاتب رائع. إنه أنيق وبسيط وسريع. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تضمين كتاباتك في ITG أو Hudu أو أي مكان، وإذا قمت بتحديثها في Scribe فلن تضطر إلى العودة وتحديثها في أي مكان آخر

إن أوجه التشابه الرئيسية التي تعكسها ملاحظات المستخدمين تجعل من Tango و Scribe خيارين ممتازين لتوثيق العمليات، وإنشاء قاعدة معرفية، وجمع الفرق معًا.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Tango و Scribe

إذا كنت تبحث عن حل يتجاوز الأساسيات، ففكر في خيار أكثر اكتمالاً مثل انقر فوق .

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل، حيث يستبدل جميع أدواتك وأنظمتك المتباينة بمنصة موحدة. فهو يوفر مجموعة شاملة من الميزات لتبسيط سير العمل، وإعداد الوثائق، ومشاركة المعرفة، وتهيئة الموظفين، وتعزيز الإنتاجية.

لا يوجد شيء تقريبًا لا يمكن لـ ClickUp القيام به. إذا وجدت شيئًا ناقصًا، فهناك أكثر من 1,000 تكامل ClickUp لسد الثغرات

_بخلاف مجرد إدارة المهام، يمكن أن يكون حقًا المتجر الشامل لجميع وثائق العمليات/المشاريع. إنها أداة حيوية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

كايلي هاتش، مديرة العلامة التجارية، نبض الرعاية المنزلية

إليك لماذا ClickUp يبرز كبديل رائع لـ Scribe مقابل Tango:

### ### ### ### #ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

إنشاء الوثائق وأتمتة مهام سير العمل باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تغيير طريقة تعاملك مع العمل. فهو يقدم اقتراحات ذكية، وأتمتة المهام، ورؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية إنجاز العمل. هذه الإمكانيات تجعل من ClickUp Brain دليلاً تفاعلياً يقترح دائماً أفضل طريق.

إذا كنت تفضل نهجًا أكثر تقليدية لتوثيق العمليات، فإن ClickUp Brain يقوم بإنشاء أصول مثل إجراءات التشغيل الموحدة والأدلة. إذا كان لديك محتوى موجود مثل المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو، فإن ClickUp Brain يقوم بنسخها لجعلها أكثر سهولة وقابلية للبحث.

والأهم من ذلك، يمكن أن يجعل المعلومات الموجودة في قاعدة المعرفة أكثر قابلية للتنفيذ من خلال السماح لك باستخراج الرؤى الرئيسية وتلخيص التعليمات بأمر واحد. استخدمه لاتخاذ قرارات أسرع واتخاذ إجراءات سريعة وعمل ذكي. أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp يساعد في تسجيل القرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات خلال الاجتماعات، مما يضمن الحفاظ على المعلومات القيّمة وإسناد المسؤوليات إلى أعضاء الفريق المناسبين. من خلال ربط المناقشات بالمهام ذات الصلة والقرارات السابقة، فإنه يحول الاجتماعات إلى جزء مثمر من سير العمل.

هذه أداة قوية للتوثيق المتكامل. ويتيح لك حفظ النصوص والملفات الصوتية والملخصات في مستند خاص ووضع علامات على ملاحظات الاجتماع ذات الصلة لسهولة الرجوع إليها.

📮ClickUp Insight: استخدم أدوات إدارة المشاريع بنسبة 8% فقط لتتبع عناصر العمل.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp ، فإن حوالي 92% من العاملين معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة بسبب تشتت المعلومات عبر منصات متعددة غير متصلة. لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتبديل السياق غير الضروري، جرّب ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار والكفاءة

### نقرة واحدة لأعلى رقم 2: المستندات

تعاون مع فريقك لإنشاء وثائق غنية على مستندات ClickUp Docs مستندات ClickUp هي وسيلة لإنشاء المستندات والتعاون فيها ومشاركتها بفعالية ودون عناء. مستندات ClickUp Docs تفاعلية للغاية وقابلة للتخصيص، مما يسمح لك باستخدامها بالطريقة التي تريدها - من قوائم المراجعة التفاعلية إلى الأدلة النصية.

كما تتيح لك أيضًا تضمين المهام وتعيين التعليقات ودمج سير العمل مباشرةً في الوثائق. وهذا يضمن عدم إهمال أي شيء ويجعل جميع وثائقك قابلة للتنفيذ.

### ####ClickUp's One Up #3: المقاطع

سجّل شاشتك باستخدام ClickUp Clips وشاركها ببضع نقرات فقط

الوظائف التي يقدمها كل من Scribe و Tango كأدوات مستقلة، يقدمها ClickUp Clips كميزة (من بين العديد من الميزات الأخرى)! ClickUp Clips يتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها مباشرةً داخل نظام ClickUp البيئي.

يمكنك استخدامه لتسجيل البرامج التعليمية والإرشادية أو لمشاركة الملاحظات. تغنيك قدرة ClickUp Clips على تسجيل الشاشات ومشاركة مقاطع الفيديو عن الاعتماد على أدوات الطرف الثالث لنفس المهمة!

### ميزة ClickUp's One Up #4: البحث المتصل

تحديد موقع الإبرة في مجموعتك التقنية باستخدام البحث المتصل من ClickUp ClickUp Connected Search يجعل مجموعتك التقنية بأكملها قابلة للبحث. كميزة بحث عالمية، فهي تساعدك على تحديد موقع المهام والمستندات والمحادثات عبر ClickUp كمنظومة كاملة.

استخدمها لجعل قاعدتك المعرفية أكثر قابلية للبحث والتنقل وسهولة الوصول إليها - وهي صفات أساسية لإزالة العوائق أمام تبادل الأفكار والمعلومات.

💡 نصيحة احترافية: يعمل "البحث المتصل" عبر تطبيقات متعددة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) Google Drive وSlack وJira. ادمج مجموعتك التقنية للحصول على نتائج أفضل!

### نصيحة احترافية: القوالب

تُعد الميزات المذكورة أعلاه حالة مقنعة لتوضيح التنوع الهائل في ClickUp.

إذا لم يكن ذلك كافيًا، فلديك أيضًا قوالب النقر فوق التي تدعم بدء المشاريع دون إعادة اختراع العجلة.

وسواء كنت تتطلع إلى إنشاء إجراءات تشغيل موحدة أو إعداد موظفين جدد، فإن هذه القوالب الجاهزة للاستخدام توفر الوقت وتحقق الاتساق على جميع الجبهات.

➡️ اقرأ المزيد: كيف توجه الفرق إنتاجيتها باستخدام ClickUp

## أتمتة النجاح مع ClickUp

هذا هو ختام المقارنة بين Scribe وTango. استخدم Scribe إذا كنت تبحث عن شيء بسيط ومنخفض التكلفة أثناء إنشاء وثائق مفصلة. إذا كنت تريد شيئًا أكثر تعاونًا مع التركيز على الأتمتة، يمكنك اللجوء إلى Tango.

أما إذا كنت تبحث عن أداة تجمع بين أفضل ما في Scribe و Tango دون أن تضيف إلى مجموعة أدواتك، فإن ClickUp هو الحل.

يوفر ClickUp ميزات متقدمة مثل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمستندات الديناميكية، وتسجيل الشاشة في الوقت الفعلي، وعمليات تكامل لا نهاية لها. بالإضافة إلى أنه يوفر قوالب حتى تتمكن من البدء في الحال!

هل تريد دمج أدواتك والحصول على أكثر من مجرد أداة لتوثيق العمليات؟ اشترك في ClickUp واختبر السحر!