أفضل 8 ممارسات لإنشاء سير عمل فعال على وسائل التواصل الاجتماعي

يتطور مشهد وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار. فما نجح بالأمس قد لا ينجح اليوم، وما ينجح اليوم قد لا ينجح غداً. لهذا السبب من المهم أن يكون لديك سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك الاعتماد عليها للحفاظ على استراتيجية المحتوى الخاصة بك منظمة وفعالة.

لا يوجد حل واحد يناسب جميع الشركات، ولكن هناك بعض أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعدك في إنشاء سير عمل لوسائل التواصل الاجتماعي يناسبك. إليك ثمانية منها يمكنك تنفيذها لإنشاء سير عمل مبسط وناجح على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هو سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي؟

سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي هو نظام لإدارة إنشاء ونشر وترويج منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي. تتم إدارته من قبل أعضاء مختلفين من فريق وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن جميع الخطوات التي ينطوي عليها إنشاء المحتوى الخاص بك وإعداده ونشره والترويج له، بدءًا من التفكير إلى التحليل.

عبر بوابة البحث تتسم أفضل عمليات سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي بالمرونة والقابلية للتكيف؛ حيث يمكن تعديلها حسب الحاجة لتناسب المشهد المتغير. كما يجب أن تكون سهلة الاستخدام والفهم لمساعدة فريقك على إدارة مهام وسائل التواصل الاجتماعي بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

فوائد سير العمل المبسط لوسائل التواصل الاجتماعي

هناك العديد من الفوائد لامتلاك وسائل التواصل الاجتماعي إدارة سير العمل بما في ذلك:

تبسيط عملية إنشاء المحتوى وبالتالي يوفر لك وقتًا ثمينًا

يضمن أن يكون كل المحتوى الخاص بك عالي الجودة وخاليًا من الأخطاء ومؤثرًا

يساعدك على قياس نتائجك (الاجتماعية) بشكل أفضل حملاتك الإعلامية يصبح تخصيص الموارد أسهل كثيرًا

يمنع التكرار وازدواجية الجهود الآن، قبل الخوض في ممارسات محددة لسير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعنا نتناول بعض الجوانب العامة التي يجب وضعها في الاعتبار لتبدأ:

اجعل الأمر بسيطاً. آخر شيء تريده هو نظام معقد ومعقد لا يفهمه أحد أو يعرف كيفية استخدامه. اجعل سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي بسيطاً قدر الإمكان بحيث يسهل على جميع أعضاء فريقك استخدامه

آخر شيء تريده هو نظام معقد ومعقد لا يفهمه أحد أو يعرف كيفية استخدامه. اجعل سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي بسيطاً قدر الإمكان بحيث يسهل على جميع أعضاء فريقك استخدامه اجعله مرناً وقابلاً للتكيف . يجب أن يكون سير عملك على وسائل التواصل الاجتماعي مرنًا بما يكفي لاستيعاب المشهد المتغير باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي وفريقك. يجب أن يكون من السهل إضافة خطوات جديدة أو إزالة الخطوات غير الضرورية حسب الحاجة

. يجب أن يكون سير عملك على وسائل التواصل الاجتماعي مرنًا بما يكفي لاستيعاب المشهد المتغير باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي وفريقك. يجب أن يكون من السهل إضافة خطوات جديدة أو إزالة الخطوات غير الضرورية حسب الحاجة الأتمتة حيثما أمكن . يمكن أن تساعدك الأتمتة على توفير الكثير من الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بعملية سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي. ابحث عن طرق لأتمتة المهام المتكررة، مثلجدولة المنشورات أو إرسال تذكيرات

استخدم قوالب وسائل التواصل الاجتماعي . قوالب سير العمل يمكن أن تساعدك توفير الوقت من خلال تبسيط عملية إنشاء المحتوى. يمكن أن يساعدك إنشاء قوالب لأنواع المحتوى الشائعة، مثل منشورات المدونة أو الرسوم البيانية، في إنشاء المحتوى الخاص بك بشكل أسرع. إحدى الطرق الجيدة لإنشاء القوالب هي أخذ المحتوى الخاص بك، وتغيير الخلفية الصورة، وتخزينها لاستخدامها في المستقبل. سيكون لديك بعد ذلك بنك من العناصر التي يمكنك تجربتها أو إنشاؤها باستخدام

. قوالب سير العمل يمكن أن تساعدك توفير الوقت من خلال تبسيط عملية إنشاء المحتوى. يمكن أن يساعدك إنشاء قوالب لأنواع المحتوى الشائعة، مثل منشورات المدونة أو الرسوم البيانية، في إنشاء المحتوى الخاص بك بشكل أسرع. إحدى الطرق الجيدة لإنشاء القوالب هي أخذ المحتوى الخاص بك، وتغيير الخلفية الصورة، وتخزينها لاستخدامها في المستقبل. سيكون لديك بعد ذلك بنك من العناصر التي يمكنك تجربتها أو إنشاؤها باستخدام تتبع تقدمك. تأكد من أنك تتبع تقدمك حتى تتمكن من معرفة ما ينجح وما لا ينجح. سيساعدك هذا على ضبط سير عملك واستراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء التغييرات اللازمة

الآن بعد أن أصبح لديك فهم عام لسير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعنا نتعمق في أفضل الممارسات المحددة لإنشاء سير عمل مناسب لك ولفريقك.

8 أفضل الممارسات لإنشاء سير عمل فعال لوسائل التواصل الاجتماعي

1. تحديد الأدوار والمسؤوليات

الخطوة الأولى في إنشاء سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي هي تحديد من سيشارك وما هي أدوارهم ومسؤولياتهم. سيساعدك هذا على التأكد من أن الجميع على نفس الصفحة ويعرفون دورهم ومساهماتهم في العملية.

فيما يلي بعض الأدوار التي يمكن أن تعمل معًا في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي :

مدير وسائل التواصل الاجتماعي: مديرو وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولون عن إدارة الأنشطة اليومية لقنوات التواصل الاجتماعي، ووضع استراتيجيات فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي، وضمان سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي بسلاسة للفريق. ويمكن أن يشمل ذلك مهام مثل نشر المحتوى، والرد على التعليقات، ومراقبة التحليلات (على الرغم من أن هذا يعتمد بشكل كبير على المؤسسة).

مديرو وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولون عن إدارة الأنشطة اليومية لقنوات التواصل الاجتماعي، ووضع استراتيجيات فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي، وضمان سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي بسلاسة للفريق. ويمكن أن يشمل ذلك مهام مثل نشر المحتوى، والرد على التعليقات، ومراقبة التحليلات (على الرغم من أن هذا يعتمد بشكل كبير على المؤسسة). مُنشئ المحتوى: هذا الدور مخصص لأولئك الذين يساعدون في تحويل أفكار المحتوى إلى واقع ملموس وإنشاء المحتوى لفرق التسويق. لا يجب أن يقتصر الأمر على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا، حيث يمكنهم أيضًا إعادة توظيف محتوى آخر، مثل منشورات المدونة لوسائل التواصل الاجتماعي. أحد الأمثلة على ذلك هو تقسيم منشور مدونة إلى أجزاء صغيرة الحجم لقصص إنستغرام.

هذا الدور مخصص لأولئك الذين يساعدون في تحويل أفكار المحتوى إلى واقع ملموس وإنشاء المحتوى لفرق التسويق. لا يجب أن يقتصر الأمر على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا، حيث يمكنهم أيضًا إعادة توظيف محتوى آخر، مثل منشورات المدونة لوسائل التواصل الاجتماعي. أحد الأمثلة على ذلك هو تقسيم منشور مدونة إلى أجزاء صغيرة الحجم لقصص إنستغرام. مدير المجتمع : مدير المجتمع هو المسؤول عن بناء المجتمع. يقوم بذلك من خلال الإشراف على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والمساعدة في إنشاء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع المجتمع. وهم مسؤولون عن بناء علاقة مع الجمهور عبر منصات متعددة، والرد على التعليقات والرسائل، ومراقبة المشاعر السلبية، والإجابة على الأسئلة، كل ذلك مع استخدام صوت العلامة التجارية

: مدير المجتمع هو المسؤول عن بناء المجتمع. يقوم بذلك من خلال الإشراف على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والمساعدة في إنشاء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع المجتمع. وهم مسؤولون عن بناء علاقة مع الجمهور عبر منصات متعددة، والرد على التعليقات والرسائل، ومراقبة المشاعر السلبية، والإجابة على الأسئلة، كل ذلك مع استخدام صوت العلامة التجارية مصمم: يقوم المصممون بإنشاء محتوى مرئي للمنشورات الاجتماعية وقد يشاركون أيضًا فيتصوير مقاطع الفيديو وتحريرها. لمزيد من الكفاءة، يجب أن يكون المصمم متزامنًا مع مؤلف الإعلانات ومنشئ المحتوى وفي معظم المنظمات، يكون هذان الدوران متكافلان إلى حد كبير

يقوم المصممون بإنشاء محتوى مرئي للمنشورات الاجتماعية وقد يشاركون أيضًا فيتصوير مقاطع الفيديو وتحريرها. لمزيد من الكفاءة، يجب أن يكون المصمم متزامنًا مع مؤلف الإعلانات ومنشئ المحتوى وفي معظم المنظمات، يكون هذان الدوران متكافلان إلى حد كبير المحلل: المحلل مسؤول عن تحليل أداء كل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وجهود التسويق. ويشمل ذلك مهام مثل تتبع المقاييس وإجراء الأبحاث وتزويد فريقك بالبيانات الرئيسية وكتابة التقارير.

لن تكون كل هذه الأدوار مناسبة لكل شركة، لذا ستحتاج إلى تخصيص فريقك بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة. بمجرد تحديد الأشخاص الذين سيشاركون، حان الوقت للبدء في إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك سير عمل المحتوى .

تحسين سير العمل الخاص بك مع أدوات وسائل التواصل الاجتماعي !

ماذا عن مواقف محددة؟

هناك بعض المواقف المحددة التي قد تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند إنشاء سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي. إليك بعض الأمثلة:

إذا كنت تعمل مع عدة أعضاء في الفريق، ستحتاج إلى تحديد المسؤول عن كل مهمة. هذه النقطة تستدعي التكرار لأن العديد من فرق وسائل التواصل الاجتماعي تتغاضى عن هذا الجانب ولا تولي الاهتمام اللازم لتقسيم المسؤوليات

عند التعاون مع متعاقدين خارجيين، ستحتاج إلى وضع إرشادات واضحة لعملهم - المواعيد النهائية، والتسليمات، والتوقعات، وما إلى ذلك. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات أيضًا أشياء مثل صوت العلامة التجارية ونبرة الصوت. قليلة هي الأشياء التي تستغرق وقتاً طويلاً وتعيق الإنتاجية أكثر من الاضطرار إلى تحرير المحتوى والإشراف عليه باستمرار لضمان اتساق العلامة التجارية

من المحتمل أنك ستعمل مع عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك ستحتاج إلى إنشاء تدفقات عمل منفصلة لكل منها. هذا لا يعني إنشاء سير عمل شامل لكل حساب، بل يجب أن يراعي خصوصيات كل صفحة. لن يكون لصفحة دعم العملاء نفس متطلبات صفحة العلامة التجارية على سبيل المثال

ماذا عن الشؤون القانونية والموارد البشرية وأصحاب المصلحة الآخرين؟ متى يجب إشراكهم؟

سيغطي هذا القسم عمليات الموافقة أكثر من سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي في حد ذاته، لكنه لا يزال يستدعي توضيحات خاصة به.

ـ إذاً، هل يجب إشراك الموارد البشرية والقانونية في سير العمل؟ ـ يعتمد كل ذلك على حجم المؤسسة والأهداف المشتركة للمؤسسة بأكملها ونطاق المحتوى. إذا كان الهدف من المحتوى هو العلامة التجارية لصاحب العمل، فيجب بالتأكيد مشاركة الموارد البشرية منذ البداية نظرًا لخبرتهم ومعرفتهم بالمؤسسة. يجب أن يتدخل الجانب القانوني للتأكد من أن المحتوى آمن من الناحية القانونية.

2. خطط مسبقًا: اعرف ما تريد نشره ومتى تريد نشره

تتضمن أفضل الممارسات التالية التخطيط. يجب أن تكون لديك أفكار أولية حول نوع المحتوى الذي تريد نشره ومعرفة موعد نشره في الوقت المناسب. سيساعدك هذا على البقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح ومستعدًا.

شاهد الفيديو التوضيحي الخاص بنا لقالب إدارة المحتوى ClickUp لمعرفة كيفية عرض التقويمات المخصصة عبر قنوات متعددة

للقيام بذلك، ستحتاج إلى إنشاء تقويم المحتوى . تقويم وسائل التواصل الاجتماعي هو أداة تساعدك على تخطيط وجدولة المحتوى الخاص بك. يمكن أن تكون بسيطة مثل جدول بيانات أو أداة عبر الإنترنت مثل تقويم جوجل أو عرض التقويم في ClickUp.

استخدم قالب إدارة محتوى ClickUp لإنشاء طرق عرض تقويم المحتوى عبر فريق التسويق لديك. امنح طرق عرض محددة للبريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وفريق المدونة لاستخدامها جميعًا بشكل منفصل ولكن أيضًا الحصول على رؤى كاملة تقويم المحتوى .

جرب قالب إدارة المحتوى الخاص بـ ClickUp

سنتعمق في هذا الأمر لاحقًا في المقالة، لذا في الوقت الحالي، إليك بعض النصائح لإنشاء تقويم المحتوى :

ابدأ بالعصف الذهني لأفكار محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. قد يشمل ذلك منشورات المدونة أو الصور أو الرسوم البيانية أو مقاطع الفيديو

بمجرد أن تكون لديك بعض الأفكار، ابدأ بتحديد الجدول الزمني وخطط لموعد نشرها. ضع في اعتبارك أشياء مثل دورة الأخبار والعطلات والأحداث الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المحتوى الخاص بك

بمجرد أن يكون لديك خطة، يمكنك البدء في تعيين المهام إلى إنشاء محتوى وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك والمحتوى المرئي الآخر. قد يشمل ذلك كتابة منشورات المدونة، وتصميم المرئياتللمنصات الاجتماعية المختلفةأو تصوير مقاطع فيديو

تأكد من ترك بعض المرونة في التقويم الخاص بك. فالأمور تتغير، وقد تحتاج إلى تعديل خططك. من الجيد دائماً أن تترك مساحة للمناورة لبعض الأحداث التي لم تكن على علم بها. لنفترض أنه السابع من أغسطس، واكتشفت أن الثامن من أغسطس هو اليوم العالمي للقطط، لكن التقويم مليء بالمشاركات ذات العلامات التجارية. أنت لا تريد حقًا أن تكون ذلك الشخص الذي يتعين عليه القفز من خلال الأطواق للضغط على بعض صور القطط اللطيفة بين المنشورات ذات العلامات التجارية، أليس كذلك؟

3. قم بإنشاء استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك حول سير عملك استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي يتم إنشاؤها حول سير عمل الفريق وليس العكس. في الأساس، تحتاج إلى النظر في الجوانب اللوجستية مثل إنشاء المحتوى وتوزيعه ومراقبته قبل رسم استراتيجية. والسبب بسيط للغاية - من خلال القيام بذلك، ستتمكن من إنشاء استراتيجية مصممة خصيصًا لاحتياجات فريقك ونقاط قوته وحدوده.

أبسط مثال في هذا المعنى هو التخطيط لمبادرة محتوى مرئي ثقيل دون أن يكون لديك النطاق الترددي اللازم لدعمها. "عرض النطاق الترددي" لا يعني بالضرورة عدد X من المصممين لكمية Y من الأصول المرئية. للأسف، لا توجد معادلة لهذا الأمر. إنه يعني أيضًا العمل مع مؤلفي النصوص، والمحررين، والموافقين، وما إلى ذلك. هل تذكر التكافل بين المصمم وكاتب النسخ الذي ذكرته سابقاً؟ إنه يلعب دوراً هنا أيضاً.

والآن، بالنسبة لبعض النصائح العامة لإنشاء استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي حول سير عملك، إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك:

حدد أهدافك: ما الذي تريد تحقيقه من خلال استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟

ما الذي تريد تحقيقه من خلال استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ ابحث عن جمهورك : من الذي تحاول الوصول إليه باستراتيجيتك؟

: من الذي تحاول الوصول إليه باستراتيجيتك؟ اختر المنصات المناسبة: ما هي قنوات التواصل الاجتماعي التي يجب أن تركز عليها، وكيف ستستخدم كل منها في حملاتك الاجتماعية؟

ما هي قنوات التواصل الاجتماعي التي يجب أن تركز عليها، وكيف ستستخدم كل منها في حملاتك الاجتماعية؟ أنشئ محتوى جذابًا: ما نوع المحتوى الذي سيلاقي صدى لدى جمهورك، وكيف ستنشئ المنشورات؟

ما نوع المحتوى الذي سيلاقي صدى لدى جمهورك، وكيف ستنشئ المنشورات؟ خطط للتوزيع: كيف ستضع المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي أمام جمهورك؟

كيف ستضع المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي أمام جمهورك؟ قم بالمراقبة والتعديل: كيف ستتابع وتقيس مدى نجاح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ حملاتك التسويقية ?

للحصول على نقطة بداية جيدة، توضح الصورة أدناه بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك عند تطوير استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي:

عبر المدرسة الرقمية للتسويق

4. تعرف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من المنصات المختلفة للاختيار من بينها. كل منصة لها نقاط القوة والضعف الخاصة بها، لذلك قبل البدء في إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك، تحتاج إلى اختيار المنصة المناسبة لاستراتيجيتك.

إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة تواصل اجتماعي:

الأهداف: ما الذي تريد تحقيقه من خلال استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ التحويلات؟ الوعي بالعلامة التجارية؟ توليد العملاء المحتملين؟ على سبيل المثال، إذا كنت تهدف إلى زيادة التحويلات، فقد لا يكون تويتر هو المنصة المناسبة. أو قد يكون كذلك، اعتمادًا على من تسأل.

ما الذي تريد تحقيقه من خلال استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ التحويلات؟ الوعي بالعلامة التجارية؟ توليد العملاء المحتملين؟ على سبيل المثال، إذا كنت تهدف إلى زيادة التحويلات، فقد لا يكون تويتر هو المنصة المناسبة. أو قد يكون كذلك، اعتمادًا على من تسأل. الجمهور: من الذي تحاول الوصول إليه باستراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل جمهورك المستهدف يتسكع على تويتر أو لينكد إن؟ أو ربما ريديت؟

من الذي تحاول الوصول إليه باستراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل جمهورك المستهدف يتسكع على تويتر أو لينكد إن؟ أو ربما ريديت؟ المحتوى: ما هو نوع المحتوى الذي سيؤثر في جمهورك؟ رسوم بيانية؟ أوراق بيضاء؟ منشورات المدونة؟ تتم مشاركة الإنفوجرافيك والأوراق البيضاء ومنشورات المدونات كقصص إنستجرام

ستوفر عليك عملية التفكير هذه الكثير من الصداع على المدى الطويل. على الرغم من أنه قد يكون من المغري أن تكون في كل مكان، إلا أن هناك الكثير من المحتوى عالي الجودة الذي يمكن لفريق العمل إنتاجه. لا تفرط في الانتشار، ركز على نقاط قوة فريقك والأماكن التي تعرف أن جمهورك المستهدف يتسكع فيها.

5. استخدم أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لجدولة المنشورات

والآن نصل إلى _أحد أفضل الأجزاء في مدونتنا * نظر إلى الأمام ولاحظ أن هناك أكثر من نصف مقال للذهاب إليه \ - لوجستيات النشر على وسائل التواصل الاجتماعي!

يمكن القول أن جدولة المنشورات هي إحدى ركائز سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي القوية، ولسبب وجيه. السبب الأكثر وضوحاً هو أنه من خلال القيام بذلك، ستتمكن من ضمان اتساق المحتوى الخاص بك ونشره بانتظام. هذا منطقي تماماً، أليس كذلك؟

Planable لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي

عبر Planable

الآن، في حين أن بعض المنصات تدعم جدولة المحتوى في الأصل، إلا أن هناك حجة قوية لاستخدام أداة مخصصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مثل قابل للتخطيط . ذلك لأن أداة الجدولة تتيح لك جدولة المنشورات لجميع صفحاتك في مكان واحد بدلاً من تسجيل الدخول إلى كل منصة والقيام بذلك يدوياً.

بالإضافة إلى ذلك، تعد جدولة منشوراتك مسبقًا طريقة رائعة لضمان اتساق المحتوى الخاص بك ونشره بانتظام. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك أيضًا أن تكون مستعدًا للنشر في الوقت الفعلي \ إدراج حكاية اليوم العالمي للقطط \.

_إذًا، كيف يمكن أن تساعدك Planable في جعل سير العمل مثاليًا؟ نظام الموافقة وميزات التعاون في Planable.

يأتي Planable مزودًا بـ 4 عمليات سير عمل للموافقة (لا شيء، واختياري، ومطلوب، ومتعدد المستويات) مصممة لتناسب الفرق من جميع الأحجام. يضمن نظام الموافقة هذا عدم نشر أي جزء من المحتوى قبل أن يكون جاهزًا بنسبة 100% وأن يصل إلى صانعي القرار المعنيين قبل نشره. ويمكنه أن يحدث فرقًا بين أن يكون المنشور عالقًا في طي النسيان قبل الموافقة عليه وبين نشره في الوقت المحدد.

ثم هناك ميزات التعاون. نظرًا لأن Planable يحاكي شعور وسائل التواصل الاجتماعي وتدفقها، يتم عرض التعليقات مباشرةً بجوار المنشورات التي تحتاج إلى اهتمام في شكل تعليقات وردود. وهناك، يمكنك وضع علامة على أعضاء الفريق والعملاء لمشاركة أفكارهم وإسقاط الأصول (مرئيات، نسخ، سمها ما شئت).

ClickUp لتبسيط عمليات المحتوى الخاص بك وتتبع الحملات

استخدم أكثر من 15 طريقة عرض من ClickUp لتصور الحملات الإعلامية والتخطيط لها

أداة أخرى رائعة بنفس القدر لتطوير محتوى إعلامي مبسط سير عمل فريق وسائل التواصل الاجتماعي هي ClickUp . ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على البقاء منظمين وفعالين. فهي تمنح أعضاء الفريق مكاناً لتتبع عملهم والتواصل مع بعضهم البعض والتعاون في المشاريع.

يوفر ClickUp أيضًا أدوات لإدارة المواعيد النهائية وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز. وبفضل ميزاته المرنة وواجهته البديهية، يجعل ClickUp من السهل إدارة أي مشروع، سواء كان كبيراً أو صغيراً. يمكنك أيضًا استخدام قوالب جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص لرفع مستوى سير عملك الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي. بشكل عام، إنها أداة رائعة لاستخدامها جنباً إلى جنب مع Planable لإنشاء سير عمل مضمون لفريقك.

6. لا تتخطى عملية الموافقة

من المهم أن يكون لديك عملية موافقة ضمن سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعمل مع فريق. من خلال وجود سير عمل متسق للموافقة، ستتمكن من ضمان أن يكون كل المحتوى الخاص بك عالي الجودة ومتوافق مع العلامة التجارية.

هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند إنشاء عملية الموافقة:

من يجب أن يشارك؟

في أي مرحلة يجب أن تتم عملية الموافقة؟

كيف ستساعدك عملية الموافقة على تحقيق أهدافك؟

من الذي يجب أن يشارك في عملية الموافقة؟

تختلف الإجابة على هذا السؤال باختلاف فريقك وأهدافك. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأشخاص الرئيسيين الذين يجب أن يشاركوا دائمًا:

مُنشئ المحتوى/كاتب المحتوى: واضح، أليس كذلك؟ يجب أن يشارك هذا الشخص في عملية الموافقة للتأكد من أن المحتوى الخاص به يلبي جميع المتطلبات.

واضح، أليس كذلك؟ يجب أن يشارك هذا الشخص في عملية الموافقة للتأكد من أن المحتوى الخاص به يلبي جميع المتطلبات. خبير في الموضوع : لتقديم ملاحظات حول دقة المحتوى. مفيد بشكل خاص في الحملات الحساسة وذات الرهانات العالية أو عندما يكون هناك الكثير من المحتوى الذي يحتاج إلى دفعه ويحتاج إلى تدقيق لغوي متعمق

: لتقديم ملاحظات حول دقة المحتوى. مفيد بشكل خاص في الحملات الحساسة وذات الرهانات العالية أو عندما يكون هناك الكثير من المحتوى الذي يحتاج إلى دفعه ويحتاج إلى تدقيق لغوي متعمق محرر النسخ: يضمن خلو المحتوى من الأخطاء وفي بعض الحالات من العلامة التجارية

يضمن خلو المحتوى من الأخطاء وفي بعض الحالات من العلامة التجارية صانع القرار النهائي (المعتمد): الشخص الذي يضمن أن المحتوى يتوافق مع سياسة الشركة ويمنح ختم الموافقة على المحتوى

7. وضع إرشادات واضحة للنشر

فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أن يكون لديك إرشادات واضحة للنشر. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعمل مع فريق عمل. من خلال وجود إرشادات نشر واضحة، ستتمكن من ضمان أن يكون كل المحتوى الخاص بك عالي الجودة، ويتوافق مع سياسة الشركة، ويمثل أسلوب العلامة التجارية.

بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند إنشاء إرشادات النشر:

ما هو الصوت/النغمة التي يجب استخدامها؟

ما هي الموضوعات التي يجب تغطيتها؟

ما أنواع المحتوى الذي يجب نشره؟

كم مرة يجب نشر المحتوى؟

8. النظر في مخططات سير العمل

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي مخطط سير العمل . يكمن جمال مخططات سير العمل في أنها لا تحدد فقط المهام التي تشكل عملية ما (مثل قائمة المهام مع بداية ونهاية)، ولكنها يمكن أن تساعدك أيضًا في تصور البيانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومسارات اتخاذ القرار وحتى المعالم الرئيسية في أي عملية معينة.

رائع، أليس كذلك؟

والتصور هو مجرد واحدة من العديد من الفوائد. يمكن أن تساعد هذه الوثائق جميع المعنيين على فهم العملية والرجوع إليها عند الضرورة لتسريع الأمور.

هل أنت مستعد لجعل سير عملك "يعمل" من أجلك؟

يعد سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي (ويجب أن يكون دائمًا) جزءًا حيويًا من أي استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي.

تذكر أن تحدد أدوارًا واضحة، وأن يكون لديك إرشادات واضحة، وأن تضع دائمًا استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك حول سير عملك بأفضل ما يمكنك. باتباع هذه الممارسات المقترنة بأدوات سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك ضمان أن يقدم فريقك المحتوى بسرعة دون التضحية بالجودة.

وبشكل أكثر تحديدًا، تركز شركة Planable على إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتبسيط عمليات التعاون، بالإضافة إلى ClickUp إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي الميزات والقوالب.

تدفق عمل سعيد!

ماركو جولياني هو مسوّق محتوى في شركة Planable، ويتمتع بخبرة في كتابة المحتوى وتحسين محركات البحث وكتابة الإعلانات.