فيمَ يُستخدم ClickUp وكيف يعمل؟

عندما يسألك أحد الأصدقاء عما تفعله في وظيفتك، هل يمكنك الإجابة دون أن تبتعد عن المماسات الجانبية ومخططات المناديل ومجموعة من إيماءات اليد الملوّحة؟

إذا كان سير عملك يبدو وكأنه متاهة ومجموعتك التقنية أشبه بقائمة بقالة، فقد حان الوقت لترقية عملياتك اليومية.

حتى مع أحدث دفعة في العودة إلى المكتب، فإن العمل عن بُعد لن يذهب إلى أي مكان. شخصياً أو من المنزل، ستسعى الفرق دائماً إلى التواصل وتوفير الوقت والتبسيط وتعزيز الرؤية عبر المؤسسة.

وعلى الرغم من وجود أداة لكل شيء تقريبًا هذه الأيام، إلا أن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى الاستثمار في كل أداة. خاصةً عندما يكون هناك برنامج واحد يمكنه القيام بكل ذلك - ClickUp. 🏆

استفد من هذه المقالة كدورة تدريبية مكثفة حول كل ما يتعلق ب ClickUp. احصل على نظرة متعمقة حول ماهية ClickUp وكيفية استخدامه لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. سواء كنت تدير العملاء، أو المشاريع، أو الحملات، أو تتبع الأخطاء البرمجية، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه لتجديد سير عملك من البداية إلى النهاية.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هي عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تعمل كمكان مثالي للفرق للالتقاء، وتبادل الأفكار، والتخطيط، والتعاون في كل شيء بدءاً من مستندات العمليات وحتى تصميمات المنتجات. وعلى الرغم من أن الاعتماد على أداة واحدة للعديد من حالات الاستخدام قد يبدو أمراً مبالغاً فيه - إلا أن ClickUp صُمم لهذا الغرض.

تأسست ClickUp على مهمة توفير المزيد من الوقت للعالم، وظلت باستمرار في طليعة الإنتاجية منذ ذلك الحين. إن ميزات إدارة العمل الغنية الخاصة به قابلة للتخصيص بالكامل، ومع إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، لا يوجد الكثير مما لا تستطيع ClickUp القيام به.

من تخطيط الحملات إلى سير العمل الرشيق، هناك طرق لا حصر لها لجعل مساحة العمل الخاصة بك خاصة بك. ويكمن جمالها في قدرة ClickUp على التوافق مع احتياجات أي منهجية أو قسم أو مجال عمل تقريبًا وتوسيع نطاقها معك مع نمو أعمالك.

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

التعاون هو جوهر كل ميزة، مما يجعل من الممكن التواصل مع الأقران من أي مكان في المنصة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة - سواء كنت تعمل مع خمسة أعضاء آخرين أو 500 عضو آخر.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى الدخول إلى المنصة باستراتيجية واضحة في ذهنك بالفعل لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ClickUp. من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، ومركز المساعدة الشامل، والندوات عبر الإنترنت، وغير ذلك، فإن ClickUp جاهز لدعمك في أي مرحلة من مراحل رحلتك الإنتاجية.

ناهيك عن أن مكتبة القوالب الشاملة لديها ما يناسب كل فرد في مؤسستك. فمع الآلاف من الأطر المبنية مسبقًا لبدء عملياتك، لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر مرة أخرى. ✅

اختر من بين العديد من القوالب المُنشأة مسبقًا التي أنشأتها ClickUp لبدء أي عملية

يتكامل ClickUp أيضاً مع أكثر من 1000 أداة عمل أخرى لتجميع البيانات عبر حزمة التقنيات الخاصة بك في مساحة عمل واحدة آمنة. هذا بالإضافة إلى محرر المستندات المدمج، وبرنامج السبورة البيضاء، وتتبع الأهداف المرن، والدردشة داخل التطبيق، وغير ذلك، يساعد ClickUp على تبسيط أي عملية مع التخلص من الحاجة إلى فتح علامة تبويب أخرى.

كيف تستخدم أفضل الفرق ClickUp

بدءًا من التخطيط لإعادة تصميم مطبخك إلى إعداد شركة بأكملها، نحن نؤمن بكل إخلاص أن الجميع يمكن أن يستفيدوا من المزيد من ClickUp في حياتهم. ومع ذلك، من الطبيعي أن ترتقي بعض الفرق بميزات ClickUp ووظائفها ومرونتها إلى المستوى التالي.

بينما نتعمق في تفاصيل كيفية تحقيق الفرق في مختلف التخصصات الاستفادة القصوى من مساحات العمل الخاصة بهم، ضع في اعتبارك أننا ما زلنا نخدش السطح فقط. تتيح إمكانات التخصيص الكاملة التي يوفرها ClickUp للفرق تخصيص منصتهم بطرق لا نهائية حقًا.

وإذا كانت أمثلة حالات الاستخدام التالية تلهمك بطرق جديدة لفريقك للحفاظ على المرونة وزيادة الإنتاجية - فهذا جيد! هذه المقالة هي البداية فقط.

تابع معنا للحصول على تفاصيل حول كيفية نجاح فرق البرامج والخدمات والتسويق وإدارة المشاريع مع ClickUp.

كيف تستخدم فرق تطوير البرمجيات ClickUp

ClickUp هو الحل المنقذ لفرق البرمجيات التي تبحث عن حل مرن لتعزيز استراتيجياتها، وتبسيط دورة حياة التطوير، ودعم العمل الجماعي متعدد الوظائف.

تقوم هذه الفرق بالتوفيق بين احتياجات مديري المنتجات والمهندسين والمصممين يوميًا - كل ذلك أثناء التنقل بين تطبيقات متعددة للوفاء بالمواعيد النهائية قبل اجتماع العدو التالي. وهم بحاجة إلى حل برمجي غني بالميزات لتوحيد المكدس التقني وأعضاء الفريق على حد سواء، مع القدرة على الوصول إلى لوحات كانبان والتحليلات في الوقت الفعلي وخرائط الطريق وتتبع المشكلات وغير ذلك.

بشكل أساسي، جميع الوظائف التي تشتهر بها ClickUp.

مثال على هيكل تقسيم العمل في عرض اللوحة في ClickUp

هناك أكثر من 15 طريقة قابلة للتخصيص لتصور عبء العمل الخاص بك من كل زاوية بما في ذلك عرض القائمة وجانت والجدول الزمني واللوحة الشبيهة بلوحة كانبان. ولإلقاء نظرة شاملة على تقدمك الإجمالي، يمكن للوحات المعلومات الرشيقة في ClickUp أن تُظهر رؤية أعمق لمشاريعك في الوقت الفعلي.

إن لوحات المعلومات في ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل، مما يسمح للفرق بالتركيز على المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية لنجاحها. هناك أكثر من 100 طريقة لإبقاء إصبعك على نبض مشاريعك في لوحات المعلومات بدءًا من مخططات الإنهاك والتراجع إلى تتبع وقت التنفيذ ودورة العمل.

حالة استخدام ممتازة أخرى للوحات المعلومات؟

تتبع المشكلات والأخطاء على الفور. مع ميزات مثل التنقل لأسفل على بطاقات المخططات الخطية والشريطية والدائرية والبطارية، يمكنك النقر على بياناتك لتحديد مهام محددة وإجابات سريعة.

تعمّق في التفاصيل الدقيقة لبياناتك باستخدام إمكانيات التنقيب في لوحات المعلومات

للحفاظ على جميع تقارير الأخطاء الخاصة بك معًا، فإن النماذج في ClickUp ضرورية. شارك رابطاً لاستطلاعك مع العملاء، والتقط ردودهم، وحوّل طلباتهم تلقائياً إلى مهام قابلة للتنفيذ لحلها فوراً.

على الرغم من أن الرؤية وإعداد التقارير في الوقت الفعلي هما مفتاح نجاح فرق البرمجيات، إلا أنهما ليسا الأولويات الوحيدة في جدول أعمالهم. فإمكانيات تخطيط الطريق للمنتجات، وأتمتة سير العمل، وعمليات التكامل المتعددة تلعب أيضاً أدواراً مهمة في العمل اليومي للفريق.

باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكن للفرق التعاون في بناء خرائط طريق المنتج من الصفر أو بمساعدة قالب جاهز لتسريع العملية واختصار العمل بشكل أسرع. نقترح البدء باستخدام قالب لوحة خارطة طريق المنتج في ClickUp.

هل أنت مستعد لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدة ClickUp لفرق البرمجيات على تحسين الرؤية والبقاء رشيقًا ومواءمة الاستراتيجية؟ اقرأ كيف زادت تالنت بلس من قدرة الفريق بنسبة 10% باستخدام ClickUp. *

كيف تستخدم فرق التسويق ClickUp

كما أن ميزة الأهداف المضمنة في ClickUp، ومحرر المستندات، وأدوات التعاون، وسهولة الاستخدام، تجعل منه جزءًا أساسيًا من أنشطة التسويق المختلفة. وتفيد ميزاته المرئية للغاية كلاً من الجوانب الإبداعية والجوانب القائمة على البيانات لاستراتيجية تسويقية قوية، مما يجعل أفكارك تنبض بالحياة بشكل أسرع، من مركز مركزي واحد للحملة.

استخدم خاصية تتبُّع الأهداف في ClickUp للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبُّع التقدم الآلي

عندما تكون جاهزًا لوضع أفكارك موضع التنفيذ، يصبح ClickUp عندئذٍ المورد الأمثل لإدارة الحملات وتتبعها بفعالية. بالإضافة إلى الرؤى رفيعة المستوى من لوحات المعلومات الخاصة بك، يسهّل ClickUp البقاء على اطلاع على نتائج التسويق الخاصة بك مع ميزة الأهداف داخل التطبيق المتصلة بالمهام الرئيسية أو الأهداف الأكبر.

على مستوى المهام، يدعم ClickUp جهود إدارة الحملات اليومية بطرق متعددة للتواصل مع فريقك وأصحاب المصلحة والعملاء والبائعين وغيرهم. من خلال التعليقات المترابطة للحفاظ على المحادثات معًا و@الإشارات لتفويض عناصر الإجراءات، من السهل إجراء عمليات تسجيل الوصول ومشاركة التحديثات والتعاون في أي مهمة.

في الوقت الذي قد يقضي فيه فريق تسويق الطلب وفريق تسويق الأداء الجزء الأكبر من وقته في المهام، فإن فريق تسويق المحتوى لديك سيكون متفرغًا في ClickUp Docs أو عرض التقويم لمواكبة استراتيجيات التحرير. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق التسويق لديك سيبدي إعجابه بأحدث ميزة ثورية للإنتاجية في ClickUp، وهي ClickUp AI.

يمكن للذكاء الاصطناعي ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك

ClickUp AI هو البرنامج الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على الأدوار مع مطالبات مدعومة بالأبحاث مصممة خصيصاً لحالة استخدامك بالضبط. يمكنك تلخيص المهام وسلاسل التعليقات والمستندات الطويلة على الفور، أو إنشاء مهام جديدة صافية ونسخ مخصصة في ثوانٍ.

ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن لـ ClickUp تقديمه لفرق التسويق مثل Finastra. من خلال الاعتماد الكلي على ClickUp، قامت Finastra بتوحيد جهودها التسويقية وتوسيع نطاقها لزيادة كفاءتها وفعاليتها بشكل كبير في جميع المجالات.

كيف تستخدم الشركات القائمة على الخدمات ClickUp

تحتاج الشركات والوكالات القائمة على الخدمات إلى أداة مرنة مع قائمة ميزات متنوعة مثل الخدمات التي تقدمها. ولحسن الحظ، فإن ClickUp يناسب الفاتورة (وأكثر من ذلك).

إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها هذه الفرق هي ببساطة البقاء على اتصال. ليس فقط مع الفريق، ولكن مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين أيضًا. نظرًا للضغوط المتزايدة لتقليل مدة المشروع دون التضحية بالجودة، تبحث وكالات الخدمات الكاملة دائمًا عن حلول لتبسيط عمليات العملاء بدءًا من استلام المشروع وحتى إغلاقه.

إدارة العملاء، وخطوط المبيعات، وعناصر الإجراءات، والمزيد باستخدام قالب CRM البسيط من ClickUp في عرض القائمة

مكافأة: تعرّف على كيفية تقليل التأخير في المشاريع في شركة Hawke Media وإنشاء رؤية على مستوى الشركة باستخدام ClickUp.

هذه حالة أخرى تكون فيها نماذج ClickUp مفيدة. من خلال توجيه جميع استجابات النماذج إلى قائمة عميل جديد أو إدارة علاقات العملاء، يمكن للوكالات البدء في تبسيط تجربة تأهيل العميل الجديد من أول اتصال. من هناك، من السهل إبقاء جميع اللاعبين الرئيسيين في الحلقة مع الأذونات المخصصة وضيوف مساحة العمل في ClickUp.

تعمل اللوحات البيضاء التعاونية في ClickUp على جعل مفاهيم العصف الذهني وترسيخ نطاق مشروعك وتحديد الموارد أكثر كفاءة - بل ونجرؤ على القول، أكثر متعة. من خلال تضمين الوسائط ومستندات ClickUp Docs ومواقع الويب المباشرة وعناصر العمل في لوحتك، تصبح بسرعة مركزًا إبداعيًا لأحدث تحديثات العميل وأفضل الأفكار الجديدة لفريقك.

أفضل ما في الأمر أن السبورات البيضاء في ClickUp هي برنامج السبورة الرقمية الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على تحويل أي كائن مباشرةً إلى مهمة ClickUp قابلة للتنفيذ. وهذا يعني أنه يمكنك التصرف بناءً على إبداعك في اللحظة التي تطرأ عليك. 🎨

قم بتضمين مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والأبحاث والسياق دون مغادرة اللوحة

لإبقاء العملاء مشاركين طوال عملية التطوير، يمكن جعل مجلدات العميل والقوائم وطرق العرض خاصة ومشاركتها مع الأعضاء الضروريين فقط. يسمح ذلك للاعبين محددين بالمشاركة في تعليقات المهام والوصول إلى تحديثات المشروع واقتراح تعديلات مع اقتراب دورات المراجعة.

إن إشراك عملائك في المنصة التي يعيش فيها مشروعهم يعزز الشفافية طوال عملية المشروع ويمنح عميلك راحة البال بأن المنتج النهائي سيتم تسليمه في الوقت المحدد.

أما بالنسبة للاحتياجات الداخلية، فإن تتبع الوقت الأصلي والساعات المدفوعة في ClickUp يضمن تعويض المبدعين بدقة عن عملهم. لتجنب الإرهاق، تساعد طريقة عرض عبء العمل الفريدة في ClickUp قادة الفريق على إدارة قدرات فريقهم وتفويض المهام بالتساوي.

اعثر على تكلفة الحملات بأكملها، والساعات المدفوعة والمزيد باستخدام الصيغ المتقدمة في ClickUp Custom Fields

نصيحة احترافيةأعد تنشيط أنظمة تشغيل إنتاجية وكالتك مع الكتاب الكبير لإدارة مشاريع الوكالة. يمكنك الوصول إلى استراتيجيات مجربة لإعداد العميل الفعال وتحديد نطاق المشروع والتسليم والمزيد عند تنزيل هذا المورد المجاني.

كيف يستخدم مكتب إدارة المشاريع وفرق العمليات ClickUp

إدارة المشاريع هي أساس عمل ClickUp، وهي أيضًا خط مشترك بين كل فريق تقريبًا، بغض النظر عن حجمه أو مجال عمله.

ارتقِ بإدارة وقتك خطوةً إلى الأمام مع طريقة عرض عبء العمل في ClickUp وشاهد كيف يقيس وقتك المقدر لكل مهمة مقابل الوقت الإجمالي في أسبوعك.

غالبًا ما يوجد قادة مكتب إدارة المشاريع الذين يقودون أقسام تكنولوجيا المعلومات والتشغيل لديك، وهم مكلفون بالتحدي المتمثل في زيادة الكفاءة باستمرار في جميع أنحاء المؤسسة بأكملها. سيستخدمون كل ميزة تمت مناقشتها في هذه المقالة بما في ذلك:

لوحات المتابعة لفهم العمليات في لمحة سريعة ومقارنة كيفية سير العمل مقابل الموارد المخصصة

Docs للتعاون مع الفريق في استراتيجيات إطلاق المشروع وتسجيل وثائق العملية في قاعدة معرفية يسهل الوصول إليها

لوحات بيضاء لتفكيك مهام سير العمل المعقدة وتحسين العمليات

أهداف لوضعها وتحقيقها والاحتفال بالفوز بجميع أنواعه

وغيرها الكثير والكثير. بالنسبة لمكتب إدارة المشاريع وفرق العمليات، فإن طرق عرض المشروع ومهامه هي الصمغ الذي يجمع كل شيء معًا.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط وتتبع القرارات، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانيات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

تساعد طرق العرض القابلة للتخصيص في ClickUp فرق العمل على ترتيب المشاريع بأكملها في قائمة ديناميكية أو جدول أو خريطة ذهنية أو لوحة أو جدول زمني. يمكن تخصيص طرق العرض هذه بأدق التفاصيل باستخدام الفلاتر والتجميعات لتعكس أي عملية.

يمكن أيضًا تكييف طرق العرض لتناسب تفضيلات العمل لكل عضو من أعضاء الفريق للحصول على تجربة عمل أكثر شمولاً في الفريق.

سحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض جدول ClickUp لتنظيم بسيط

الخلاصة: يمكّنك ClickUp من العمل بالطريقة التي تريدها.

للحصول على قراءة أكثر دقة لحالتك الإجمالية، يجب تحديث جميع المهام والقوائم والأولويات يومياً. هذا وحده يتطلب الكثير من الإشراف، خاصة بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيدًا. في هذه الحالات، تقطع حالات المهام المخصصة شوطًا طويلاً.

في غضون نقرات قليلة، يمكن للأعضاء أن ينقلوا بصرياً مكان وجودهم مع عناصر عمل محددة ومشاهدة هذه التحديثات تنعكس فوراً في لوحات المعلومات الخاصة بهم في الوقت الفعلي. تماماً كما يوجد عدد لا نهائي من الطرق لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك، هناك حالات استخدام لا حصر لها ل ClickUp.

إن حالات الاستخدام الأربع هذه ليست سوى قطرة في بحر مقارنةً بالعدد المتزايد باستمرار من الفرق التي تحدث ثورة في سير العمل وتوفر الوقت باستخدام ClickUp.

هل أنت مستعد لمعرفة المزيد عن ClickUp؟

ألم ترَ قسمك في أمثلة حالات الاستخدام لدينا؟ لا مشكلة - يمكن لأي فريق تقريبًا الاستفادة من قائمة ميزات ClickUp الشاملة.

استكشف الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تكييف ClickUp مع فريقك، بغض النظر عن نوع شركتك أو قسمك أو احتياجاتك. أو للاطلاع على ClickUp أثناء العمل، يمكنك القيام بجولة حول المنصة من خلال جولة إرشادية ذاتية.

بغض النظر عن حجم فريقك أو ميزانيتك أو ظروفك، فإن ClickUp جاهز لدعمك بحل فعال من حيث التكلفة وقابل للتخصيص.