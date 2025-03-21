كيفية استخدام ClickUp AI لتعزيز الإنتاجية والكفاءة

يُظهر استطلاع استخدام الذكاء الاصطناعي الذي أجريناه أن 88% من الأشخاص يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل. ومع ذلك، فإن 12% فقط يستخدمون بالفعل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أدوات الإنتاجية.

لماذا؟ لأن أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة هذه تفتقر إلى السياق لمساعدتك في أداء عملك.

بعبارات بسيطة:❗️They معزولة عن سير العمل والبيانات التي تحدد سير العمل اليومي tasks❗️This يؤدي الانفصال إلى تجارب مجزأة وقيمة عملية محدودة

تم تصميم ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، للتعامل مع هذه المواقف المألوفة. فهو يتولى الأعمال المزدحمة حتى تتمكن من التركيز على القرارات بدلاً من التفاصيل الصغيرة.

هل تحتاج إلى موجز مشروع بناءً على المناقشات التي دارت في اجتماع الأسبوع الماضي؟ تم ذلك في ثوانٍ. ملاحظات الاجتماع الفوضوية؟ قم بتنظيمها دون جهد. هل تتراكم المهام؟ حدد أولوياتها على الفور. كل ذلك دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب أخرى وشرح عملك من جديد!

هل تريد أن تتعلم كيفية استخدام ClickUp AI لجعل يوم عملك يبدو وكأنه فوز بدلاً من الكدح؟ هذا المنشور في هذه المدونة سيوفر لك كل ما تحتاج إليه.

⏰ ملخص 60 ثانية تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي في صوامع ، مما يتطلب جهدًا إضافيًا لتطبيق الرؤى على العمل الحقيقي

ClickUp AI مدمج مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك ، مما يوفر توصيات في الوقت الفعلي وأتمتة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

أتمتة الكتابة، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع مع إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والملخصات، والاقتراحات الذكية

استرجع الرؤى الرئيسية على الفور مع إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - لا مزيد من البحث في المستندات والمواضيع التي لا نهاية لها

تبسيط مهام سير العمل باستخدام الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، بدءاً من تعيينات المهام إلى تحديثات المشروع والمتابعة

توفير الوقت وتقليل الانشغال من خلال تلخيص المهام وإنشاء التقارير وتدوين الاجتماعات دون عناء

اعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر - يعمل الذكاء الاصطناعي من ClickUp AI على تبسيط سير عملك حتى تتمكن من التركيز على العمل الهادف

ما هو ClickUp AI؟

ClickUp AI، والمعروف أيضًا باسم ClickUp Brain ، هو مساعد الإنتاجية المدمج الخاص بك، وهو مصمم لجعل العمل أسرع وأسهل - دون عناء أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة . نظرًا لأنه مدمج بالكامل في ClickUp، فإنه يفهم مهام فريقك ومستنداتك وسير العمل ، ويقدم لك اقتراحات أكثر ذكاءً في الوقت الفعلي.

بفضل الملخصات التلقائية وأتمتة سير العمل، ستقضي وقتاً أقل في العمل المزدحم ووقتاً أطول في الأعمال المهمة بالفعل. باختصار، يتكيف ClickUp AI مع طريقة عملك. فسواء كنت تقوم بصياغة محتوى تسويقي، أو تقوم بالعصف الذهني، أو تلخيص المشاريع المعقدة، فإنه يوفر لك رؤى مصممة خصيصاً لتستمر في العمل.

➡️ اقرأ المزيد: الفرق بين التعلُّم الآلي والذكاء الاصطناعي

الميزات الرئيسية ل ClickUp AI

يعمل الذكاء الاصطناعي على تشغيل كل جانب من جوانب ClickUp، بدءًا من الحقول المخصصة وحتى الأتمتة. ولكن إذا كان علينا اختيار أفضل ثلاث إمكانيات، فإليك ما نوصي به:

1. مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

هل أنت عالق في مسودة؟ يساعدك ClickUp Brain على كتابة وتحرير وترجمة أنواع مختلفة من المحتوى، مثل ملاحظات الاجتماعات، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو منشورات المدونة. ويمكنه أيضًا:

صحِّح الإملاء والنحو، واضبط النغمة، وأنشئ أفكاراً عندما تنفد منك الأفكار

تلخيص المستندات الطويلة على الفور

تنسيق المحتوى للحفاظ على وضوحه وتنظيمه

إنشاء جداول للبيانات المهيكلة

أنشئ قوالب ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام للحفاظ على الاتساق بين المشاريع

2. مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي

يُعد ClickUp Brain بمثابة بنك ذاكرة رقمي. فهو يمسح بسرعة مساحة العمل الخاصة بك ويسترجع المعلومات الصحيحة، مثل تفاصيل المشروع أو ملاحظات الاجتماعات أو طلبات العملاء.

لنفترض أنك في اجتماع:

اطلب من ClickUp Brain استرداد القرارات الرئيسية والبيانات ذات الصلة من المناقشات السابقة دون تبديل علامات التبويب

عندما يطلب منك العميل تحديثًا، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain جلب أحدث حالة المشروع والمعالم الرئيسية بسرعة

استخدام ClickUp Brain لتلخيص المستندات المعقدة تلقائياً

احصل على رؤى حول المهام وتقدم الفريق والمزيد مع مدير المعرفة ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت لديك جميع المعلومات الموثقة والمتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

3. مدير المشروع بالذكاء الاصطناعي

هل تفضل أن يكون لديك مدير مشروع شخصي يحافظ على سير مشاريعك دون جهد يدوي؟ يُحدِث مدير المشروع بالذكاء الاصطناعي من ClickUp ثورة في الإنتاجية من خلال أتمتة مهام إدارة المشاريع وتبسيط سير العمل. بدءًا من إنشاء قوائم الانتظار وتحديثات المهام والمهام الفرعية إلى إنشاء خطط مفصلة للمشروع وتتبع التقدم المحرز، يضمن لك عدم حدوث أي شيء يفوتك.

يمكنه مساعدتك في:

إسناد المهام : يقترح المهام الفرعية ويساعد على تبسيط إنشاء المهام

تحديد أولويات المهام : تنظيم المهام وإدارتها بفعالية استناداً إلى مستويات أولوية مهامك أو لتوليد رؤى لاتخاذ قرارات أفضل

تنبؤات الجداول الزمنية: المساعدة في إنشاء خطط وجداول زمنية مفصلة للمشروع باستخدام المطالبات والبيانات التاريخية

➡️ اقرأ المزيد: ClickUp AI مقابل Notion AI: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

كيف تستخدم ClickUp AI؟

هل أنت مستعد لجعل يوم عملك أكثر إنتاجية؟ إليك كيفية مساعدة مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp:

👉🏽 ملاحظة: يمكنك الوصول إلى ClickUp AI مجانًا ولكن مع بعض القيود على الميزات. للحصول على إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، اختر خطة مدفوعة - تبدأ من 7 دولارات شهريًا.

1. ابدأ التشغيل من أي مكان في ClickUp

تم دمج ClickUp Brain في جميع أنحاء المنصة. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من أي جزء من المنصة تقريباً. إليك الطريقة:

الوصول إلى شريط الأدوات : أيقونة ClickUp AI موجودة دائمًا في شريط الأدوات، وجاهزة للمساعدة على الفور

زر سؤال الذكاء الاصطناعي : متوفر في المهام والمستندات والتعليقات والدردشة، حتى تتمكن من طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي في المكان الذي تريده مباشرةً

أيقونة الذكاء الاصطناعي العائمة: عندما لا تكون في مهمة أو مستند، ابحث عن أيقونة الذكاء الاصطناعي في الزاوية اليمنى السفلية للوصول السريع دون تبديل الشاشات

⚠️ لستَ متأكدًا مما تسأل؟ يأتي ClickUp AI مع مطالبات مصممة مسبقًا لمساعدتك على البدء بسرعة. لا حاجة لتعلم هندسة المطالبات. حدد مطالبة ما وقم بتنقيحها، ودع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة الشاقة.

2. إنشاء المهام وإدارتها

ينشئ ClickUp Brain المهام على الفور من المستندات والتعليقات وتعليقات صندوق الوارد ورسائل الدردشة وحتى اللوحات البيضاء.

مرر مؤشر الماوس فوق أي تعليق أو رسالة وحدد أيقونة ClickUp AI. ثم انقر على إنشاء مهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يمكن ل ClickUp Brain مساعدتك:

✅ إنشاء المهمة ضمن القائمة والمساحة المناسبة

✅ اكتب عنوانًا ووصفًا واضحًا وغنيًا بالسياق

✅ ربطه بموضوع التعليق الأصلي

إنشاء مهام من إنشاء الذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain

يقوم ClickUp Brain أيضاً بصياغة أوصاف المهام حتى يعرف فريقك ما يجب القيام به بالضبط.

بالإضافة إلى أنه يقسم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية. فقط افتح المهمة وانقر على خيار إنشاء حزم فرعية أسفل عنوان المهمة. يمكنك إعادة تسمية أي مهمة فرعية وإلغاء تحديد المهام الفرعية غير المرغوب فيها بالنقر على خانة الاختيار الموجودة بجانبها.

3. اطرح أسئلة حول المهام والمستندات

بدلاً من البحث في المهام التي لا نهاية لها أثناء إدارة العديد من المشاريع أو الفرق أو أصحاب المصلحة، يتيح ClickUp Brain لمديري المشاريع الحصول على إجابات فورية في الوقت الفعلي بناءً على بيانات المهام.

إنها الميزة المثالية لتحقيق التوازن بين العمل العاجل والأهداف الكبيرة. 🔭

استخدم ClickUp Brain لتحديد أولويات المهام استناداً إلى درجة الاستعجال والمواعيد النهائية

📌أمثلة على المطالبات: *ما هي المهام الأكثر إلحاحاً في مشاريعي؟

*ما هي المواعيد النهائية التي يجب أن أركز عليها اليوم؟

*ما هي المهام المتأخرة؟

*ما هي المهام التي لا تزال مفتوحة ومخصصة لفريقي؟

اختصر المناقشات المطوّلة في رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ عبر ClickUp Brain

المهام الطويلة والمستندات التي لا نهاية لها وسلاسل التعليقات التي لا تنتهي تجعل من الصعب العثور على ما هو مهم. يقوم ClickUp Brain بتلخيص النقاط الرئيسية على الفور حتى تحصل على أهم التحديثات - دون الحاجة إلى التمرير.

على سبيل المثال، يسقط تحديث مشروع، وفجأة، هناك أكثر من 30 تعليقًا يناقشون عقبة ما. المواعيد النهائية والقرارات وعناصر الإجراءات؟ تضيع التفاصيل المهمة مثل المواعيد النهائية وعناصر الإجراءات في هذه العملية. لإصلاح ذلك، انقر على تلخيص مع الذكاء الاصطناعي، وفي غضون ثوانٍ ستحصل على

✅ نظرة عامة على المشروع

✅ اتخاذ القرار الرئيسي

✅ الخطوات التالية

✅ عناصر العمل

يمكنك أيضًا توجيه ClickUp Brain إلى:

تحديد العوائق والمخاطر والأولويات : لخص مهامك لمعرفة ما يعيق تقدمك في العمل

تلخيص المستندات دون عناء : يقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة ملخص للمستندات وإدراجه كعنوان فرعي للمستند لسهولة الرجوع إليه

تتبع التقدم المحرز على الفور : تبرز التحديثات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي التغييرات في أولويات المهام وتواريخ الاستحقاق وتعاون الفريق في ثوانٍ

تلخيص رسائل الدردشة أو التحديثات الواردة من القنوات: اطلب من الذكاء الاصطناعي أن يطلعك على التحديثات من فترة محددة

اطلب من ClickUp Brain تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة وإطلاعك على آخر المستجدات

📌أمثلة على المطالبات: لخص آخر التحديثات على مهمة إعادة تصميم الموقع الإلكتروني.

اختصر مستند متطلبات المنتج هذا إلى قرارات وعناصر عمل رئيسية.

ألقِ نظرة عامة سريعة على التقدم المحرز في هذا السباق.

لخص ما تغير في هذه المهمة خلال الأسبوع الماضي.

5. صياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو منشورات المدونة، أو التقارير

أنشئ منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد باستخدام ClickUp Brain

تستغرق كتابة أي اتصال وقتاً طويلاً، ولا يؤدي ضبطه من أجل الوضوح إلا إلى زيادة عبء العمل.

يعمل ClickUp Brain على تسريع هذه العملية من خلال إنشاء مسودات وملخصات وتقارير منظمة بناءً على احتياجاتك. قم بتنقيح النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بدلاً من البدء من الصفر.

إليك كيفية المساعدة:

رسائل البريد الإلكتروني: أنشئ رسائل بريد إلكتروني احترافية لتحديثات المشروع أو التواصل مع العملاء أو الرسائل الداخلية

مشاركات المدونة: إنشاء الخطوط العريضة أو المسودات الكاملة بناءً على مدخلات محددة

التقارير: استخرج الرؤى الرئيسية من المناقشات أو البيانات وقم بتنسيقها في تقارير منظمة

ملاحظات الاجتماعات: لخص النتائج الرئيسية من الاجتماعات للرجوع إليها

التحرير وإعادة الكتابة: اطلب من الذكاء الاصطناعي تنقيح المسودة أو جعلها أكثر قابلية للمسح الضوئي باستخدام النقاط والعناوين الفرعية والفقرات الأقصر

📌أمثلة على المطالبات: قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني لتحديث أصحاب المصلحة بشأن الجدول الزمني للمشروع.

لخص مناقشة هذا الاجتماع إلى عناصر عمل.

أنشئ مخططاً تفصيلياً لمنشور مدونة حول تحسين الإنتاجية في مكان العمل.

اكتب رسائل بريد إلكتروني واضحة واحترافية لتحديثات المشروع عبر ClickUp Brain

6. ترجمة المحتوى الخاص بك وتوطينه

قم بتحسين المحتوى لكل جمهور واجعل التواصل سلساً مع ClickUp Brain

من الصعب التواصل مع فرق العمل والعملاء العالميين عندما يلزم تكييف المحتوى مع اللغات والسياقات الثقافية المختلفة.

يتدخل ClickUp Brain كمترجم مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهو يدعم حالياً 12 لغة ، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والكورية والعربية وغيرها.

يمكنك ذلك:

تحويل رسائل البريد الإلكتروني والمستندات إلى لغات متعددة بنقرة واحدة

تكييف النبرة والصياغة والفروق الثقافية الدقيقة مع مختلف الجماهير المستهدفة

📌أمثلة على المطالبات: ترجم تحديث العميل هذا إلى اللغة الإسبانية بنبرة رسمية.

حوِّل نسخة البريد الإلكتروني التسويقي/الإعلان التسويقي إلى اللغة الفرنسية مع الحفاظ على طابع المحادثة.

توطين دليل المنتج هذا للعملاء الألمان.

7. نسخ المقاطع الصوتية

نسخ المقاطع باستخدام ClickUp Brain للعثور على المعلومات المهمة بسهولة

أنت في اجتماع، أو تدوّن ملاحظات صوتية أثناء التنقل، أو تتلقى تحديثاً صوتياً من أحد زملائك في الفريق. وفي وقت لاحق، تضطر إلى إعادة تشغيل المقطع عدة مرات لالتقاط التفاصيل الرئيسية، وهي عملية بطيئة ومحبطة.

يمكن ل ClickUp Brain نسخ المقاطع الصوتية بسهولة، وتحويلها إلى نص لسهولة مراجعة المعلومات و تحريرها ومشاركتها.

يمكنك أيضاً إعادة طلب الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات التي تحتاجها بالضبط. على سبيل المثال، اسأل: *هل تتضمن ملاحظات الاجتماع هذه أي بنود عمل لي أو لفريقي؟

🎤 بعض التطبيقات العملية: تسجيلات الاجتماعات : نسخ المناقشات إلى ملاحظات ونقاط عمل

جلسات العصف الذهني : التقاط الأفكار الرئيسية من الملاحظات المنطوقة وتنظيمها

ملاحظات العملاء: تحويل الرؤى الشفهية إلى توصيات قابلة للتنفيذ

8. احصل على إجابات محددة الأدوار

غالبًا ما يعني العثور على التحديثات والتقارير والرؤى ذات الصلة لمختلف أصحاب المصلحة البحث في بيانات لا نهاية لها.

يعمل ClickUp Brain على تبسيط ذلك لك. فهو يشير إلى عنوان ملفك الشخصي، ويفحص مستندات مساحة العمل والمهام التي يمكنك الوصول إليها، ويسحب فقط الرؤى الأكثر صلة - حتى تحصل على ما تحتاجه بالضبط.

إليك ما يفحصه الذكاء الاصطناعي لكل دور: 🚀 مديرو المشاريع: المهام والتقارير، مع تسليط الضوء على الاختناقات المحتملة 👥 قادة الفريق: المهام المعلقة والمكلفين بها 📊 المدراء التنفيذيون: لقطة واضحة للإنجازات والمواعيد النهائية 💬 فرق المبيعات: التذاكر والتعليقات لتحديد المشكلات الشائعة 💻 المطوّرون: المشكلات المعلقة وتصنيفها حسب درجة الاستعجال

أنشئ مطالبات خاصة بالأدوار باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة مكان العمل

9. إنشاء عمليات أتمتة مخصصة باستخدام اللغة الطبيعية

آخر شيء تريد القيام به، بصفتك قائد فريق، هو تحديث المهام البسيطة التي تظهر يومياً/أسبوعياً/بشكل متكرر يدوياً.

يقوم مُنشئ الذكاء الاصطناعي البسيط في ClickUp بالنيابة عنك. اكتب ما تحتاجه بلغة بسيطة، وسيقوم ClickUp Brain بتكوين الأتمتة عبر أي مساحة أو مجلد أو قائمة.

حسِّن سير العمل من خلال إنشاء قواعد الأتمتة باستخدام ClickUp Brain

📌بعض أمثلة على الأتمتة : تقدم المهمة: عندما يتم وضع علامة "مكتمل"، انقل المهمة إلى "مراجعة" وقم بتعيينها إلى ضمان الجودة

تتبع المشروع: تحديث حالة المشروع تلقائيًا عند اكتمال 80% من المهام

إشعارات الفريق: إرسال إشعار سلاك عند إضافة مهمة ذات أولوية عالية

تعيينات المهام: عند إرسال طلب تسويق جديد، قم بتعيينه تلقائيًا إلى فريق المحتوى

⚠️ تذكر: لا تعمل جميع الأتمتة بشكل مثالي في البداية. يساعدك ClickUp Brain على توضيح الخطوات وتنقيح التعليمات لضمان تشغيل الأتمتة بسلاسة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات التعاون بالذكاء الاصطناعي للاستخدام

ملخصات فورية للاجتماعات وعناصر الإجراءات

سجِّل اجتماعاتك صوتيًا ودوِّنها ولخِّصها باستخدام ClickUp AI Notetaker

يمكن أن يساعدك مُدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp في تبسيط سير عمل الاجتماعات من خلال تدوين المناقشات وتلخيصها تلقائياً واستخراج العناصر القابلة للتنفيذ. فهو يخفف عبء تدوين الملاحظات اليدوي، مما يسمح للمشاركين بالتركيز على المحادثة!

التلخيص الآلي: ينشئ الذكاء الاصطناعي ملخصًا موجزًا للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في ينشئ الذكاء الاصطناعي ملخصًا موجزًا للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في مستندات ClickUp الخاصة

عناصر الإجراءات: يحدد عناصر الإجراءات ويستخرجها من النص، مما يجعل المتابعة أسهل

الاندماج مع مهام ClickUp Tasks: يمكن دمج عناصر الإجراءات والملخصات بسلاسة في يمكن دمج عناصر الإجراءات والملخصات بسلاسة في مهام ClickUp الحالية أو الجديدة وسير العمل

وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp

تم تصميم وكلاء الدردشة في ClickUp للتعامل بشكل مستقل مع الاستفسارات وتنفيذ الإجراءات بناءً على طلبات أعضاء الفريق. يُظهر هؤلاء الوكلاء استقلالية وتفاعلية واستباقية، مما يسمح لهم باتخاذ القرارات والتكيف مع التغييرات في الوقت الفعلي والمبادرة نحو أهداف محددة.

من بين أنواع الوكلاء، وكيل الإجابات يجيب على الأسئلة داخل القنوات باستخدام مصادر معرفية محددة، بينما وكيل الفرز يضمن ربط المهام بشكل مناسب بسلاسل الرسائل ذات الصلة بالقناة بناءً على معايير محددة. يمكن للمستخدمين إنشاء هذه الوكلاء أو تخصيصها داخل ClickUp Chat من خلال الوصول إلى أيقونة "الصاعقة"، مما يتيح لهم تحديد الشروط والأدوات ومصادر المعرفة للإجراءات المخصصة.

ملاحظة: الوكلاء متاحون في الإصدار التجريبي اعتبارًا من تاريخ نشر هذه المقالة

كيفية تطبيق ClickUp AI في سير عملك؟

والآن بعد أن تعرف ما يمكن لأدوات ClickUp AI القيام به، حان الوقت لدمجها في مساحة العمل الخاصة بك.

يتكيف ClickUp Brain مع أي سير عمل، سواء كنت تدير مشاريع أو تدير حملات تسويقية أو تتتبع المهام الهندسية.

على سبيل المثال، جيمي هي قائدة فريق مشروع مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع متعددة عبر الفرق. أكبر التحديات:

🛑 بطء تخطيط المشروع: الذهاب والإياب المستمر لوضع اللمسات الأخيرة على الجداول الزمنية والتسليمات

🛑 تعيينات المهام المعقدة: التحقق يدويًا من التوافر وموازنة أعباء العمل

🛑 اجتماعات الحالة المستهلكة للوقت: تضيع القرارات وعناصر الإجراءات في سلاسل المحادثات الطويلة

🛑 تتبع التقدم الفوضوي: المتابعات اليدوية وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي تعقد الأمور

للحفاظ على سير المهام دون تأخير، تلجأ إلى ClickUp Brain. وإليك كيفية تحسين سير عملها دون عناء:

1. طرح الأفكار وكتابة خطة المشروع في دقائق معدودة

لبدء مشروع جديد - إعادة تصميم موقع إلكتروني جديد - يحتاج جيمي إلى خطة مشروع منظمة مع جداول زمنية وتسليمات ومخاطر ومعالم رئيسية.

إليك كيف تبدو العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp:

فتح مستند ClickUp جديد

استخدام ميزة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

إدخال مطالبة مفصلة في مربع النص

📌مثال على المطالبة: قم بإنشاء خطة مشروع لإعادة تصميم موقع إلكتروني. قم بتضمين المعالم الرئيسية والجداول الزمنية ونطاق العمل والمخاطر المحتملة. اجعلها مناسبة لفريق التسويق ومدير المشروع.

ينشئ الذكاء الاصطناعي خطة منظمة تغطي التسليمات والمواعيد النهائية والتبعيات وتقييمات المخاطر

يراجع جيمي الخطة وينقحها في دقائق بدلاً من ساعات

أنشئ خطط مشاريع مفصّلة باستخدام ClickUp Brain

يمكن لجيمي أيضًا لصق خطة مشروع مستخدمة مسبقًا في موجه الذكاء الاصطناعي والطلب: استخدم خطة المشروع التالية كقالب وصقلها لمشروعنا الجديد.

💡 نصيحة احترافية: بعد إدراج خطة المشروع في مستند ClickUp، شاركه مع الفريق للحصول على تعليقاتهم. يمكنك أيضًا تحويله إلى ويكي ليكون بمثابة مصدر الانتقال لتفاصيل المشروع والإرشادات والتحديثات الرئيسية.

2. إنشاء المهام وتعيينها من خطة المشروع

بعد ذلك، قم بتحويل الخطة إلى مهام قابلة للتنفيذ للفريق.

داخل مستند ClickUp، يسلط جيمي الضوء على عناصر العمل الرئيسية في المستند، مثل "إنشاء إطارات سلكية ونماذج تصميم بالحجم الطبيعي". يقوم ClickUp Brain بإنشاء المهمة وربطها بالمستند، مع الحفاظ على كل شيء متصل ببعضه البعض وتضمين تفاصيل مثل الحالة والمُعيَّن والأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، يُنشئ الذكاء الاصطناعي في ClickUp وصفاً سريعاً للمهمة مع التفاصيل الأساسية، والتي تقوم بمراجعتها وتنقيحها قبل وضع اللمسات الأخيرة عليها.

📌مثال على المطالبة: أنشئ وصفًا تفصيليًا لمهمة "إنشاء إطارات سلكية ونماذج تصميم بالحجم الطبيعي. ' يجب أن يتبع التصميم إرشادات العلامة التجارية، وأن يكون متجاوبًا مع الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، وأن يتضمن أشكالاً مختلفة لاختبار A/B.

صياغة أوصاف واضحة وسياقية للمهام في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

إنشاء المهام الفرعية وتعديلها وإزالتها على الفور عبر ClickUp Brain

مشروع جيمي يتحرك بسرعة، ولكن هل تريد مواكبة التقدم المحرز؟

يعمل ClickUp Brain على إنشاء تقارير عن سير العمل في الوقت الفعلي، مما يوفر الوقت ويحافظ على توافق الجميع.

تأتي استعدادات الفريق في ثلاثة خيارات للتنسيق:

قائمة مكتملة: لقطة سريعة للمهام المكتملة

مختصر: نظرة عامة موجزة عن المهام المنجزة

تقليدي: تحليل تفصيلي للتقدم المحرز والعوائق والخطوات التالية

📌 📌مثال: تحتاج جيمي إلى تحديث سريع لعمل فريقها. تفتح ClickUp Brain، وتضغط على كتابة StandUp، وتختار أعضاء فريق التصميم الخاص بها، وتضبط النطاق الزمني على آخر 24 ساعة. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخص في: * 🔢 تنسيق القائمة النقطية: ✅ اكتمل: تم الانتهاء من الإطارات السلكية للصفحة الرئيسية

⏳ قيد التنفيذ: تصميم واجهة مستخدم الهاتف المحمول

🛑 محظور: الملاحظات المعلقة من العميل تنسيق مختصر: أكمل فريق التصميم الإطارات السلكية للصفحة الرئيسية. لا يزال تصميم واجهة مستخدم الهاتف المحمول قيد التنفيذ ولكنه تأخر بسبب ملاحظات العميل المعلقة. تنتظر ليزا الموافقة قبل المضي قدمًا. 📜 التنسيق التقليدي: خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهى فريق التصميم من وضع اللمسات الأخيرة على الإطارات السلكية للصفحة الرئيسية. لا يزال تصميم واجهة مستخدم الهاتف المحمول جارياً ولكنه متوقف حالياً حيث تنتظر ليزا موافقة العميل. إذا لم يتم استلام الملاحظات بحلول الغد، فقد يؤثر ذلك على الجدول الزمني العام. تم إرسال متابعة إلى العميل للحصول على تحديث.

قم بأتمتة عمليات الوقوف اليومية وتقليل اجتماعات الحالة غير الضرورية باستخدام ClickUp Brain

➡️ اقرأ المزيد: بودكاست الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي

أفضل الممارسات لاستخدام ClickUp AI بشكل فعال

الذكاء الاصطناعي في ClickUp قوي، ولكن فقط إذا استخدمته بشكل صحيح. إليك بعض الاستراتيجيات العملية لتحقيق أقصى استفادة منه:

1. اكتب مطالبات أفضل

لا يستطيع ClickUp Brain قراءة الأفكار (حتى الآن 😉 ). كلما كانت تعليماتك أكثر تحديداً ووضوحاً، كانت النتائج أفضل. أضف أيضًا تفاصيل مثل الجمهور أو التنسيق أو النغمة.

❌ لخص هذا التقرير. ✅ قم بتلخيص هذا التقرير في ثلاث نقاط رئيسية لتحديث الرئيس التنفيذي. التقط المقاييس التي أحدثت تأثيرًا. *

2. حفظ مطالبات الذكاء الاصطناعي ومشاركتها وإعادة استخدامها

إذا وجدت مطالبة تعطي نتائج رائعة، احفظها. يتيح لك ClickUp Brain حفظ المطالبات داخل واجهته. يمكن أن يؤدي وجود مكتبة من المطالبات المصممة جيدًا إلى توفير الوقت والحفاظ على الاتساق.

احفظ أفضل مطالباتك في ClickUp Brain

3. قم بتكرار المخرجات

لا يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مثاليًا دائمًا من المحاولة الأولى. سيتعين عليك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تنقيح المخرجات حتى تتناسب الاستجابة مع احتياجاتك.

4. اضبط النغمة بناءً على جمهورك

يمكن ل ClickUp Brain تكييف أسلوبه في الكتابة ليناسب مختلف الجماهير - ولكن فقط إذا قمت بتوجيهه. هل تريد تقريراً رسمياً أو تحديثاً غير رسمي؟ ما عليك سوى ضبط الأسلوب، وسيُنفِّذ ذلك.

حالة الاستخدام نغمة موجز 📊 تحديثات القيادة احترافي لخص تحديث هذا المشروع بأسلوب رسمي للجمهور التنفيذي. اجعلها موجزة، وسلط الضوء على المقاييس الرئيسية، وركز على الرؤى الاستراتيجية. 💬 محادثات الفريق وتحديثات سلاك عادي لخص تحديث المشروع بنبرة ودية وغير رسمية للفريق. اجعلها قصيرة ومحفزة. 🎯 التواصل مع العملاء واثق ومقنع اكتب تحديثاً للمشروع للعميل، واحرص على أن تكون نبرة صوتك واثقة ومطمئنة. التأكيد على التقدم المحرز والخطوات التالية.

5. درِّب فريقك على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة

ضع إرشادات واضحة حول المواضع التي يجب استخدام الذكاء الاصطناعي فيها (على سبيل المثال، صياغة التقارير، وتلخيص الاجتماعات، والعصف الذهني للأفكار) والمواضع التي تكون فيها المدخلات البشرية ضرورية (على سبيل المثال، اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ورواية القصص الإبداعية).

ضع في اعتبارك استضافة ورشة عمل للذكاء الاصطناعي أو إنشاء دليل موارد مع أمثلة سريعة لمساعدة فريقك على البدء.

ضع إنتاجيتك على الطيار الآلي مع ClickUp Brain

يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي من أجلك - وليس العكس - ومع ClickUp Brain، أصبح الأمر كذلك أخيراً.

قد توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة الأتمتة، ولكنها غالباً ما تفتقر إلى السياق اللازم لتبسيط العمل بشكل حقيقي. فهي تعمل بشكل منعزل، مما يتطلب جهداً إضافياً لدمجها في عملياتك.

يعمل ClickUp Brain على حل هذه المشكلة من خلال تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عملك، مما يجعله جزءاً سهلاً وسلساً من طريقة إدارتك للمهام والمشاريع والتعاون. والنتيجة؟ وقت أقل في التبديل بين الأدوات ووقت أكثر في التركيز على العمل الهادف.

هل تريد أن تقضي وقتاً أقل في الإدارة ووقتاً أطول في العمل؟ اشترك في ClickUp اليوم! 🙌