أفضل 15 منصة للذكاء الاصطناعي في عام 2025

سواء كنت تعرف ذلك أم لا، هناك أداة ذكاء اصطناعي لكل مهمة يمكنك تخيلها.

على أقل تقدير، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في بناء الأدوات التي تحتاجها لإنجاز المهمة.

جيد جداً ليكون صحيحاً؟ ظننت ذلك أيضاً. مع وضع ذلك في الاعتبار، قمتُ باستكشاف 15 منصة مختلفة للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك.

سواء كنت تستكشف ببساطة أدوات الذكاء الاصطناعي أو تبحث عن حل مشكلة معينة، ستجد ما يناسبك هنا. 😉

دعنا نلقي نظرة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة الذكاء الاصطناعي؟

أثناء اختباري لمنصات الذكاء الاصطناعي، اكتشفتُ أن اختيار إحدى منصات الذكاء الاصطناعي ليس مهمة "تسوق" مباشرة. كان عليّ أن أفكر في عدة جوانب لتعيين قدرات الذكاء الاصطناعي للمنصة مع أهدافي للتحقق مما إذا كان بإمكاني استخدامها إلى أقصى إمكاناتها.

إليك الخلاصة:

كن واضحًا بشأن نوع خوارزمية التعلم الآلي التي تستخدمها منصة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تكون خوارزمية خاضعة للإشراف أو شبه خاضعة للإشراف أو غير خاضعة للإشراف أو معززة، وهذا يحدد كيفية تطور نموذج التعلم الآلي

وهذا يحدد كيفية تطور نموذج التعلم الآلي التأكد من أن منصة الذكاء الاصطناعي قادرة على تقليل عبء العمل اليدوي عليك أو على موظفيك حسب حالة الاستخدام

أو على موظفيك حسب حالة الاستخدام تأكد من أن خوارزميات التعلم الآلي توفر مخرجات يمكن للبشر قراءتها

ضع في اعتبارك مدى الوقت الذي تستغرقه خوارزمية التعلم الآلي لتعلم أنماط عملك وعملياتك. هذا هو الوقت الذي ستستغرقه لإنتاج مخرجات دقيقة

أنماط عملك وعملياتك. هذا هو الوقت الذي ستستغرقه لإنتاج مخرجات دقيقة تحقق من المدة التي سيستغرقها دمج منصة الذكاء الاصطناعي مع أنظمتك وتنفيذها - ما إذا كان عملك يستطيع تحمل وقت التوقف

💡 نصيحة احترافية: استكشف هذه

حالات استخدام منصات الذكاء الاصطناعي

للعثور على معايير اختيار المنصة التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.

أفضل 15 منصة للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

لقد اختبرت 15 من أشهر منصات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2024، وجمعت قائمة بأفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعاتها. ها نحن أولاء

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات وإدارة المشاريع)

ClickUp

هي منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تجمع بين قوة المستندات والمحادثات والذكاء الاصطناعي والأهداف في مساحة رقمية مركزية. كليك أب برين وهي ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة، يجب أن تكون أكثر ميزات الذكاء الاصطناعي للعمل التي اختبرتها حتى الآن. إنها أول شبكة عصبية في العالم تربط بين مهامك ومستنداتك وأعضاء فريقك وقاعدة معارف الشركة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وهي تتيح للمستخدمين أمثالي إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط إجراءات العمل. من خلال إعداد المشغلات والقواعد، يمكنني أتمتة إجراءات مثل إرسال الإشعارات وتعيين المهام وتحديث الحالات وغيرها.

وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يقلل من مخاطر الخطأ البشري ويضمن إنجاز المهام باستمرار. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحويل إدارة مشروعك من الإدارة اليدوية إلى الإدارة الآلية، مما يزيد من الإنتاجية.

استخدام المطالبات المستندة إلى الأدوار في ClickUp Brain لتلبية الاحتياجات المحددة للمطورين والمسوقين وغيرهم

هل تحتاج إلى تحديث لحالة المشروع أو الوثائق؟ فقط اسأل الذكاء الاصطناعي! بفضل إمكانات مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ClickUp Brain سحب البيانات لك من أي مكان في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك، لم أعد أقلق بشأن كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء وثائق المشروع من الصفر لأن كاتب الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة نيابةً عني!

صياغة رسائلك ومستنداتك بشكل أفضل وأسرع مع ClickUp Brain

من البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية، يقدم ClickUp Brain جميع الميزات المفضلة لدي في حزمة رائعة. 🎁

أفضل ميزات كليك أب برين

استخدم Brain للحصول على رؤية واضحة لعناصر العمل في مهام ClickUp لتنظيم عبء العمل الخاص بك

قم بأتمتة مهامك وعمليات المتابعة وعناصر العمل وتحديثات التقدم باستخدام أتمتة ClickUp تعاون مع فريقك لتبادل الأفكار وتنفيذها بكفاءة باستخدام ClickUp Whiteboards تلخيص سلاسل المحادثات والنصوص من مستندات ClickUp مثل ملاحظات الاجتماعات، والويكي، والمقالات، وما إلى ذلك.

نسخ الملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام انقر فوق المقاطع قم بتخصيص مهام سير العمل الخاصة بك وتبسيطها من خلال أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات مثل Slack و Google Drive و GitHub و Dropbox وغيرها الكثير



قيود ClickUp

يُعد ClickUp Brain جزءًا من نظام ClickUp البيئي وليس متاحًا كأداة مستقلة

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ المزيد: تقنيات الذكاء الاصطناعي: إتقان التعلم الآلي والتعلم العميق والبرمجة اللغوية العصبية

2. OpenAI ChatGPT (الأفضل لدعم العملاء والعمليات الداخلية)

عبر

_/مرجع/ _https://openai.com/chatgpt/ ChatGPT /%href/

تشتهر أداة ChatGPT من OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي بقدراتها التوليدية السريعة. لقد كنت أستخدم هذه الأداة للحصول على المساعدة في الكتابة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ووضع الأفكار، والعصف الذهني، وغيرها من المهام التي صُممت هذه الأداة التوليدية للذكاء الاصطناعي من أجلها.

إحدى الميزات التي وجدتها مثيرة للاهتمام حقًا في ChatGPT هي خيار المحادثة الصوتية التي تظهر في تطبيق الهاتف المحمول. من خلال وضع سماعات الرأس والنقر على أيقونة سماعة الرأس في التطبيق، يمكنك "التحدث" إلى ChatGPT!

أفضل ميزات OpenAI ChatGPT

استكشاف الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره بسهولة

ترجمة النص إلى لغات مختلفة

إنشاء التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء

حلل بياناتك باستخدام ChatGPT لاكتشاف الأنماط والاتجاهات بشكل أسرع

قيود دردشة ChatGPT المفتوحة للذكاء الاصطناعي

يجري التدريب علىنماذج لغوية كبيرةفإن ChatGPT ليس خاليًا من التحيز. قد يؤثر ذلك على مخرجاتك

هذا الذكاء الاصطناعي توليدية بحتة ويمكنه أداء مهام محدودة فقط

تسعير ChatGPT للذكاء الاصطناعي المفتوح

مجاناً

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق : 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسة: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات OpenAI ChatGPT

G2 : 4.7/5 (583 تقييم)

: 4.7/5 (583 تقييم) Capterra: 4.6/5 (57 مراجعة)

قراءة المزيد: أفضل 15 بديلاً لـ ChatGPT

3. DataRobot (الأفضل لبناء النماذج التنبؤية ونشرها)

via

_ / href/ _https://docs.datarobot.com/en/docs/modeling/analyze-models/evaluate/training-dash.html DataRobotRobot /%href/

DataRobot هي منصة ذكاء اصطناعي حائزة على جوائز لبناء منتجات علوم البيانات والتعلم الآلي. لقد اختبرته لبناء نموذج تحليلات تنبؤية حيث أنه متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتنبؤي للشركات. روبوت البيانات يتميز بسير عمل إرشادي يساعد المستخدمين غير التقنيين مثلي خلال عملية بناء النموذج بأكملها.

هذه الأداة مفيدة عندما أريد إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة تتكامل بسلاسة مع أنظمتي والتطبيقات الأخرى. تسهّل عليّ المنصة ربط عملياتي التجارية وأتمتتها وتحسينها من خلال عمليات تكامل بسيطة.

أفضل ميزات DataRobotRobot

يستكشف ويختبر العديد من الخوارزميات والمُعامِلات الفائقة للعثور على النموذج الأفضل أداءً لمهمتك المحددة

يعمل على أتمتة الخطوات اليدوية المتضمنة في بناء النموذج مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين

يقدم ميزات تساعدك على فهم كيفية قيام نماذجك بالتنبؤات، مما يحسن الشفافية والثقة

قيود DataRobot

يستهلك DataRobot موارد كثيرة من الناحية الحسابية، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأنظمة

هناك قيود على حجم مجموعة البيانات التي يبلغ حدها الأقصى 100 جيجابايت لجميع المجموعات و11 جيجابايت لكل مجموعة بيانات - وجدت أن هذا مقيد للمشاريع الكبيرة

تسعير DataRobot

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DataRobotRobot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

قراءة المزيد: استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية: دليل سريع لحوكمة الذكاء الاصطناعي

4. TensorFlow (الأنسب لتطبيقات البرمجة اللغوية العصبية)

via

_/مرجع/ _https://www.tensorflow.org/tensorboard/get\\بدء Tensorflow /%href/

TensorFlow هو منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي. قام فريقي باختبارها لـ إنشاء نماذج تعلم الآلة التي يمكن تشغيلها في أي بيئة. يفيد TensorFlow بشكل خاص في تحليل البيانات العلائقية بدقة بمساعدة شبكاته العصبية البيانية.

وبسبب قوته التحليلية، يعتبر TensorFlow مثاليًا لتطبيقات البحث المتقدمة. العديد من المؤسسات تستخدم TensorFlow لبناء أنظمة توصيات (فكر في توصيات أفلام Netflix) باستخدام نماذج التعلم المعزز لتعزيز رضا العملاء عن منصاتهم.

أفضل ميزات TensorFlow

بناء شبكات عصبية معقدة وتدريبها بسهولة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات عالية المستوى تسمى Keras

مراقبة وتحليل عملية تدريب نماذج التعلُّم الآلي باستخدام أداة التصور TensorBoard

تحسين الرسوم البيانية ل TensorFlow من أجل تنفيذ أسرع على أجهزة متنوعة على مترجم XLA

قيود TensorFlow

المنصة أصعب نسبيًا في التعلم مقارنة بالأدوات الأخرى

أنت بحاجة إلى وحدات معالجة رسومية أقوى أو وحدات معالجة الرسوم البيانية للعمل مع TensorFlow لأنها كثيفة الاستخدام للموارد

تسعير TensorFlow

TensorFlow مفتوح المصدر ومجاني للتنزيل والتثبيت

تقييمات ومراجعات تينسورفلو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

💈مكافأة: 7 قوالب مجانية لموجهات الذكاء الاصطناعي للدردشةGPT

5. Microsoft Azure (الأفضل لحلول الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via

Microsoft_

Microsoft Azure هي منصة حوسبة سحابية، والذكاء الاصطناعي جزء رئيسي منها. لقد وجدت أنها مفيدة في تطوير حلول الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي (مثل روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين) لأنها منصة مرنة وقابلة للتطوير وتوفر مجموعة أدوات واسعة.

بشكل عام، إنها منصة شاملة ممتازة مع مجموعة من وظائف الذكاء الاصطناعي. يمكنك استخدام نماذجها المفتوحة ومتعددة الوسائط للابتكار، والاستفادة من RAG (الجيل المعزز للاسترجاع) للتطوير السياقي لتفاعلات روبوتات الذكاء الاصطناعي، واستخدام LLMs لإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل.

أفضل ميزات مايكروسوفت أزور

بناء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها باستخدام Azure Machine Learning

استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة للمهام الجاهزة مثل الرؤية الحاسوبية والتعرف على الكلام والمزيد، والتي توفرها Azure Cognitive Services

إنشاء روبوتات الدردشة الآلية ونشرها باستخدام Azure Bot Service

تحليل البيانات الضخمة بسهولة باستخدام تحليلات بحيرة بيانات Azure Data Lake Analytics

قيود مايكروسوفت أزور

على الرغم من أنها منصة ذكاء اصطناعي ممتازة، إلا أن MS Azure تعتمد على نظام Microsoft البيئي

بعض خدمات Azure Azure للذكاء الاصطناعي خاصة بالمنطقة، مما قد يؤثر على العمليات التجارية العالمية

أسعار مايكروسوفت Azure

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت أزور

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

6. Google Cloud AI (الأفضل لدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحالية)

via

_جوجل_

Google Cloud AI هي سحابة قائمة على السحابة التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي منصة، والتي كنت أستخدمها ل نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا لمهام مثل التعرف على الصور والبرمجة اللغوية العصبية. وهي متطورة بشكل خاص عند توصيلها مع Vertex AI لأنها تلغي جزء التكوين الفني لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعد هذه الأداة مناسبة تمامًا للأشخاص الذين يرغبون في تلخيص المستندات الكبيرة بسرعة أو إعداد تطبيق دردشة مدعوم من RAG. لقد جربتها أيضًا لنشر خطوط أنابيب معالجة الصور المدعومة بوحدات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المهيأة مسبقًا.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي السحابي من Google Cloud AI

استخدم AutoML، وهي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لإنشاء نماذج مخصصة للتعلُّم الآلي بأقل قدر من الترميز

استفد من Dialogflow لإنشاء واجهات محادثة مثل روبوتات الدردشة الآلية

تطبيق Vision AI، وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات، على تحليل الصور والفيديو، والتعرف على الوجه، وما إلى ذلك.

فهم اللغة البشرية ومعالجتها لتحليل المشاعر باستخدام الأدوات التي تدعم البرمجة اللغوية العصبية من أجل

قيود الذكاء الاصطناعي السحابي من Google

يجد المستخدمون أن قفل البائعين مقيدًا لأنه يحاصرك في أنظمة Google ويجعل من الصعب الترحيل

تسعير الذكاء الاصطناعي السحابي من جوجل للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي السحابي من جوجل للذكاء الاصطناعي

G2 : غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

: غير متاح (أقل من 20 مراجعة) Capterra: غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

7. Vertex AI (الأفضل لاكتشاف الاحتيال والصيانة التنبؤية)

عبر

_جوجل كلاود_

Vertex AI عبارة عن منصة مُدارة للتعلم الآلي من Google Cloud. أستخدمها لـ بناء نماذج التعلم الآلي الخاصة بي ونشرها وتوسيع نطاقها. توفر الأداة عمليات تكامل سلسة في أنظمتي عندما أستخدم خدمات Google Cloud.

وقد تم مؤخرًا تحسين Vertex AI مع نماذج Gemini من Google، مما أدى إلى توسيع قدراتها بشكل أكبر مع المهام التوليدية أيضًا. كعميل جديد، ستحصل كعميل جديد على أرصدة مجانية بقيمة 300 دولار أمريكي مما يتيح لك تجربة Vertex AI بحرية كاملة. يمكنك استخدام هذه الأرصدة في أي مكان على منتجات Google Cloud.

أفضل ميزات فيرتكس للذكاء الاصطناعي

أتمتة بناء وتدريب نماذج التعلم الآلي على البيانات المجدولة باستخدام جداول AutoML Tables

تحقيق تكامل سهل مع خدمات Google الأخرى مثل Dataflo والتخزين السحابي باستخدام تكامل MLOps

إدارة أداء النموذج، واكتشاف الانحراف، وإعادة التدريب باستخدام أدوات مخصصة ومتاحة بسهولة

قيود الذكاء الاصطناعي Vertex AI

قابلية تفسير النموذج غير شفافة، مما يجعل من الصعب فهم عملية اتخاذ القرار في نماذج التعلم الآلي

تُعد Vertex AI جزءًا من امتياز Google، لذا فهي تعتمد على نظام Google البيئي

تسعير فيرتكس للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات **Vertex AI

G2 : 4.3/5 (أكثر من 430 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

8. H2O.ai (الأفضل للنشر المحلي)

via

_ / href/ _https://docs.h2o.ai/haic-documentation/overview/what-is-h2o-ai-cloud H2O.ai /%href/

H2O.ai عبارة عن منصة سهلة الاستخدام ومفتوحة المصدر وموزعة للتعلم الآلي مثالية لإدارة البيانات الضخمة. وقد ساعدتني في إنشاء تطبيقات مثل التعرف على الصور واكتشاف الاحتيال من خلال خوارزميات متنوعة (مثل التعلم العميق وتعزيز التدرج).

مع الإصدار الأخير من Danube3-4B، تستفيد المنصة من قاعدة تدريب مكونة من 6 ملايين توكن ، مما يساعدك على تحقيق دقة فائقة تصل إلى 80% (على معيار HellaSwag Benchmark المكون من 10 لقطات). يهدف هذا التحديث إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على قدرات البرمجة اللغوية العصبية للجماهير.

أفضل ميزات H2O.ai

توسيع النطاق بكفاءة عبر أجهزة متعددة باستخدام التعلم الآلي الموزع

استخدام معالجة أسرع وخوارزميات سريعة مع الحوسبة داخل الذاكرة

أتمتة التعامل مع القيم المفقودة وإنشاء مصطلحات التفاعل والمزيد باستخدام هندسة الميزات التلقائية

قيود H2O.ai

على الرغم من سهولة استخدام H2O.ai نسبيًا، إلا أن العمل مع النماذج المعقدة على هذه المنصة قد يكون صعبًا

تخلق المنصة تعقيدات مع توسيع نطاق مجموعات البيانات الأكبر حجمًا

أسعار H2O.ai

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات H2O.ai

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: غير متاح

9. مساعد واتسون من آي بي إم (الأفضل لدعم العملاء بالخدمة الذاتية)

via

IBM_

مساعد IBM Watson Assistant عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي للمحادثة يمكنك استخدامها لإنشاء مساعدين من الذكاء الاصطناعي الجيني خصيصًا لمحطات الخدمة الذاتية للعملاء. ويمكنه مساعدتك في تصميم روبوتات محادثة طبيعية وسلسة للتطبيقات الداخلية ومساعدة العملاء في الواجهة الأمامية.

تحتوي أداة إنشاء المحادثة على واجهة سحب وإفلات، وهو ما أعتبره أمراً بالغ الأهمية لتحديد سهولة الاستخدام لأي منصة ذكاء اصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن هذه المنصة معززة بخاصية RAG تجعلها أكثر دقة وفعالية.

أفضل ميزات مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

استخدامخارج الصندوق LLMs خارج الصندوقو NLPs، و NLUs (راجع هذامسرد مصطلحات الذكاء الاصطناعي لفهم هذه المصطلحات)، وجمع السياق الذكي لتحسين الفهم السياقي للمحادثات

الاستفادة من RAG للحصول على محادثات دقيقة ومحدثة

تخصيص التدريب على النموذج الذي يسمح لشركتك باستخدام بيانات التدريب الخاصة بها على نماذج مساعد IBM Watson Assistant

قيود مساعد واتسون من IBM Watson Assistant

يتأثر أداء المساعد الذي تم إنشاؤه باستخدام هذه المنصة بشكل كبير بجودة بيانات التدريب

أسعار مساعد واتسون من آي بي إم واتسون

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مساعد واتسون من آي بي إم

G2 : 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

10. أمازون ساجيماكر (الأفضل لتوسيع نطاق النماذج الكبيرة)

via

_أمازون ساجميكر_

Amazon Sagemaker هي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مع بنية تحتية سحابية مُدارة بالكامل، وسير عمل، وأدوات لتسهيل عملك. لقد ساعدتني في بناء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها بسهولة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام مثل اكتشاف الاحتيال والتعلم المعزز.

أكثر ما يعجبني في Amazon Sagemaker هو أنه يوفر دعمًا لمتطلبات الحوكمة التي تبسط ضوابط الوصول وتعزز الشفافية في مشاريع تعلّم الآلة. هذه الأداة مفيدة جدًا لبناء نماذج الأساس الخاصة بك وضبطها.

أفضل ميزات أمازون ساغمايكر

استخدام أدوات بدون كود (لغير المحترفين) و IDEs (لعلماء البيانات) للعمل بسهولة بغض النظر عن الخبرة

تعزيز قابلية التدقيق والشفافية من خلال ممارسات MLOps وتوحيدها

بناء نماذج أساسية من الصفر للحصول على تدفقات إيرادات إضافية

قيود Amazon Sagemaker

حتى مع نموذج الدفع حسب الاستخدام، يمكن أن تتصاعد التكاليف بسرعة للمشاريع واسعة النطاق

أسعار أمازون ساجيماكر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات موقع أمازون ساجيماكر

G2 : 4.2/5 (38 مراجعة)

: 4.2/5 (38 مراجعة) Capterra: غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

11. باي تورش (الأفضل للبحث والتطوير والرؤية الحاسوبية)

via بيتورش PyTorch هو إطار عمل يمكنك استخدامه لبناء نماذج التعلم العميق لتطبيقات مثل البرمجة اللغوية العصبية. لقد استخدمته بنجاح في إنشاء تطبيقات التعرف على الصور والنماذج التوليدية باستخدام الرسوم البيانية الحسابية الديناميكية.

وباعتبارها منصة جاهزة للإنتاج، فهي تتيح لك الانتقال بسهولة بين التنفيذ الفوري (وضع Eager) والتنفيذ المجمّع (وضع الرسم البياني) باستخدام TorchScript، والذي أعتقد أنه فعال للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنصة واجهة خلفية موزعة من Torch لتوسيع نطاق التدريب والأداء الموزع وتحسينه.

أفضل ميزات PyTorch

إجراء تغييرات على بنية الشبكة أثناء التنقل باستخدام الرسم البياني الحسابي الديناميكي

تسريع التدريب على LLM باستخدام دعم GPU القوي في PyTorch

الاستفادة من مكتبة غنية من وحدات التعلم العميق المبنية مسبقًا لبناء الحلول

احصل على دعم سهل من خلال مجتمع قوي ووثائق واسعة النطاق

قيود PyTorch قيود PyTorch

يحتوي الرسم البياني الحسابي الديناميكي على إدارة غير فعالة للذاكرة

لديه منحنى تعلم أكثر حدة ويستغرق وقتًا لفهمه واستخدامه

تسعير PyTorch

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات PyTorch

G2 : 4.6/5 (21 مراجعة)

: 4.6/5 (21 مراجعة) Capterra: غير متاح

12. Keras (الأفضل للنماذج الأولية السريعة)

via كيراس Keras هي واجهة برمجة تطبيقات عالية المستوى استخدمتها لتطوير تطبيقات تعتمد على البرمجة اللغوية العصبية والنماذج التوليدية. وقد ساعدتني في إنشاء نماذج أولية بسهولة بسبب واجهتها البسيطة.

يركز Keras على سرعة التصحيح، وقابلية الصيانة، وقابلية النشر، وأناقة الشيفرة البرمجية.

يعجبني أن قاعدة الكود الخاصة بي تكون أصغر نسبيًا عندما أعمل مع Keras - فهذا يساعد في سهولة القراءة ويجعل عمليات التكرار أسهل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجميعات XLA الخاصة به تجعل النماذج تعمل بشكل أسرع مع JAX و TensorFlow، كما أنها أسهل في النشر عبر مختلف الأسطح.

أفضل ميزات Keras

تسريع عملية التطوير باستخدام نماذج مُدرّبة مسبقًا مثل VGG وResNet وInceptionNet

التكامل مع مكتبات الرؤية الشائعة مثل TensorBoard باستخدام أدوات التصور

تشغيل إطار العمل المعياري فوق محركات التعلم العميق المختلفة مثل Theano

قيود Keras

تؤثر أطر الواجهة الخلفية بشكل كبير على قدرات Keras، مما يؤدي إلى استيراد مشكلات الواجهة الخلفية في المخرجات

يقول المستخدمون أنه قد يخلق مشاكل في تطوير البنى المخصصة

تسعير Keras

المنصة عبارة عن ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ويمكن تنزيلها وتثبيتها مجانًا

تقييمات ومراجعات كيراس

G2 : 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

13. سحابة SAP Hana Cloud (الأفضل لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة)

via

SAP_

SAP Hana Cloud هو نظام إدارة قواعد البيانات الذي ساعدني في إنشاء تطبيقات البيانات وإطلاقها على نطاق واسع. لقد استخدمته في تحليل البيانات في الوقت الحقيقي، واكتشاف الاحتيال، والتحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير في الوقت الحقيقي.

يوفر نظام إدارة قواعد البيانات متعدد الوسائط (نظام إدارة قواعد البيانات) قاعدة بيانات غير محدودة لجميع أنواع أعباء العمل. يمكنك استخدامه لإنشاء تطبيقات ذكية قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والوعي بالسياق.

أفضل ميزات SAP Hana Cloud

تحقيق استكشاف البيانات وتحليلها بكفاءة باستخدام ميزة اكتشاف البيانات الذكية

تحليل علاقات الشبكة المعقدة باستخدام ميزات معالجة الرسم البياني

التنبؤ باتجاهات الأعمال المستقبلية وتحديد الأنماط والمزيد باستخدام التحليلات التنبؤية

قيود سحابة ساب هانا السحابية

يمكن أن تكون سحابة SAP Hana Cloud باهظة الثمن عندما يتعلق الأمر بعمليات النشر واسعة النطاق

يمكن أن يكون تأمين البائعين قويًا جدًا على هذه المنصة، مما يجعل الترحيل صعبًا

تسعير سحابة SAP Hana Cloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة ساب هانا كلاود

G2 : 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 مراجعة)

14. مجموعة Alteryx Intelligence Suite (الأفضل لإعداد البيانات ومزجها)

via

_/مرجع/ _https://community.alteryx.com/t5/Analytics/Unleashing-Advanced-Analytics-with-the-Alteryx-Intelligence/ba-p/574803 Alteryx /%href/

تُعد Alteryx Intelligence Suite منصة قوية لتحليل البيانات، حيث تجمع بين إمكانيات إعداد البيانات والمزج والتعلم الآلي. وقد استخدمت حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لإنشاء نماذج تنبؤية، وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص في استخراج البيانات من ملفات PDF والصور باستخدام Google Tesseract OCR. في الواقع، كلما عملت مع بيانات غير منظمة أو شبه منظمة، كان Alteryx قادرًا على استخراجها بسهولة دون أن يتطلب مني ترميز أي شيء.

أفضل ميزات ألتيريكس إنتليجنس سويت

استخدام AutoML لإنشاء تطبيقات تنبؤية بأقل قدر من التدخل اليدوي

إنشاء تطبيقات لاكتشاف الأجسام وتصنيف الصور والتعرف الضوئي على الحروف والمزيد باستخدام الرؤية الحاسوبية

استخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ والتصنيف والانحدار وغير ذلك الكثير

قيود حزمة الذكاء من Alteryx Intelligence Suite

تتطلب هذه المنصة موارد حسابية شاملة لمجموعات البيانات الكبيرة

واجه المستخدمون تحديات التكامل التي تتطلب خبرة فنية مع البنى التحتية المعقدة

تسعير ألتيريكس إنتليجنس سويت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مجموعة ألتيريكس إنتليجنس سويت

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

15. كلود (الأفضل للمهام التوليدية)

via

%مراجع/ https://www.anthropic.com/news/introducing-claude أنثروبيك /%href/

كلود هو نموذج كبير لمعالجة اللغة الطبيعية يمكن استخدامه لتوليد نصوص ذات جودة بشرية وكتابة محتوى إبداعي وترجمة النصوص. وقد ساعدني في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والإجابة على الأسئلة.

لقد تم تدريب هذا النموذج باستخدام الذكاء الاصطناعي الدستوري لجعله آمنًا وأكثر دقة وأمانًا. أفضل ما في الأمر أنه يتيح لي إنشاء حساب فريق عندما أرغب في التعاون في المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني إضافة مواردي الخاصة أو معرفتي أو مقالاتي إلى بحث كلود أو خلفيته لإضفاء عمق على النتائج.

أفضل ميزات كلود

أداء مهام منطقية متطورة تتجاوز التعرف على الأنماط

البرمجة بلغات برمجة مختلفة باستخدام إمكانيات توليد الأكواد

تحليل أي بيانات في الصور والنصوص والرسوم البيانية وغيرها باستخدام تحليل الرؤية

قيود كلود

يعتمد بشكل كبير على بيانات التدريب، والتي قد تتضمن عدم دقة في المخرجات

تسعير كلود

مجاني

محترف 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

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: 4.7/5 (23 مراجعة) Capterra: غير متاح (أقل من 20 مراجعة)

💈 مكافأة: أفضل 10 بدائل كلود للذكاء الاصطناعي

جلب الذكاء الاصطناعي إلى القوى العاملة: ClickUp

تطورت مساحات العمل المؤسسية بشكل كبير. فبعد أن كان الموظفون يحملون دومًا مفكرة وقلم رصاص، أصبح الآن مساعد الذكاء الاصطناعي يرافقهم في كل مكان لتسجيل وتدوين الملاحظات الضرورية وتوليد الأفكار وإنشاء تطبيقات مخصصة وجدولة الاجتماعات تلقائيًا.

في هذه المدونة، قمت بمشاركة 15 أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تغطية جميع وظائف الأعمال الداخلية. باستخدامها، يمكنني تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى.

ولكنني أوصي باستخدام ClickUp Brain. فهو يربط حقًا الجوانب المختلفة لمساحة العمل الخاصة بي معًا ويقلل من أوقات الاستجابة لتنفيذ المهام. إذا كنت تحاول بناء سير عمل سلس، يجب أن يكون ClickUp على رأس قائمتك.

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