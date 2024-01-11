28 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لفرق عمل المؤسسات في عام 2025

لا يتوقف الذكاء الاصطناعي (AI) عن إثارة الدهشة.

اليوم، هناك أدوات وتطبيقات للذكاء الاصطناعي لحل كل مشكلة من مشاكل الإنتاجية الشخصية والتجارية. حتى أنه يوجد مُجمِّع لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي يسمى هناك ذكاء اصطناعي لذلك . إنها قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 10,000 ذكاء اصطناعي متاح لأكثر من 2500 مهمة!

من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء إلى التنبؤ باحتياجات الصيانة، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا حدود لها. إن التوفير في التكلفة والوقت الناتج عن تبسيط سير العمل وتحسين العمليات والرؤى الذكية يجعل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً للشركات.

إذا كنت مهتمًا بتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال عملك أو قطاعك أو حالة استخدامك، فلدينا القائمة المناسبة لك.

ولكن قبل الغوص في حالات استخدامه وتطبيقاته للمؤسسات، دعنا نفهم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي هو مجال دراسي يحاكي الذكاء والتفكير البشري من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من القواعد المعقدة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات؟

يتفوق الذكاء الاصطناعي في إزالة المهام الروتينية والإدارية من على عاتقك حتى تتمكن من التركيز على العمل الذي يولد قيمة أعلى. فمع معالجة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً، واستفسارات خدمة العملاء، وتحسين إدارة المشاريع، يتفرغ موظفوك للتفكير بشكل أكثر استراتيجية وإبداعًا.

والنتيجة هي قوة عاملة تقضي وقتاً أقل في المهام المتكررة، ووقتاً أطول في تطبيق نقاط القوة البشرية مثل الخيال والتعاطف وحل المشكلات. وبتمكينها من خلال الذكاء الاصطناعي، يمكن لفرق العمل دفع الابتكار والمساعدة في دفع الأعمال إلى الأمام.

ولكن هذا ليس كل شيء.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا معالجة المنطق لاتخاذ قرارات موضوعية وغير متحيزة وأداء مهام متقدمة في مختلف المجالات - مثل تحليل التاريخ الطبي للمريض، واستخدام التحليلات التنبؤية لإدارة المزارع، وتحسين الحملات التسويقية - أسرع من العاملين البشر.

ولكن اختراق الضجيج حول الذكاء الاصطناعي وتحديد تطبيقاته العملية لفرق العمل قد يبدو أمراً مربكاً. من المبيعات والتسويق إلى العمليات والبحث والتطوير (R&D)، يستخدم الذكاء الاصطناعي بهدوء أتمتة العمليات لتحويل طريقة عمل الفرق.

## 28 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي لتحسين أعمالك

دعنا نسد الفجوة بين الوعد المستقبلي للذكاء الاصطناعي وتأثيره في العالم الحقيقي، واكتشف كيف يمكن لفريقك استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة اليومية في العمل.

1. الذكاء الاصطناعي للتسويق

لقد انتهى التسويق الجماعي. لم يعد بإمكانك تجنب إرسال نفس الرسالة إلى الجميع على أمل أن يلتصق شيء ما. يتعلق التسويق في عصر الذكاء الاصطناعي بالدقة الشخصية.

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp لإنشاء محتوى تسويقي فعال مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp مصمم خصيصًا لتحقيق مزايا الرسائل المخصصة لحملاتك التسويقية. فهو يوفر لفرق التسويق مجموعة من المطالبات الجاهزة للاستخدام لتبسيط إنشاء المحتوى وتحسين الحملات وتعزيز عائد الاستثمار التسويقي. يمكنك استخدامه لصياغة منشورات مدونة مقنعة بسرعة، أو كتابة تعليقات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إنشاء سطور مواضيع مقنعة في البريد الإلكتروني.

يمكنك أيضًا استخدامه لتوفير الوقت في توثيق الملاحظات والخطوات التالية، حيث يمكنه إنشاء ملخصات لتحديثات المهام وسلاسل التعليقات وملاحظات الاجتماعات على الفور تقريبًا.

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، يعمل ClickUp على تمكين فرق التسويق من خلال طرق العرض والقوالب القابلة للتخصيص التي توفر نهجاً منظماً لتخطيط الحملات وتنظيم المحتوى وإدارة المهام. بنقرات قليلة، يمكنك من خلال بضع نقرات فقط طرح أفكار جديدة للحملات، وتحديد الخطوط العريضة للشخصيات، وتخطيط رحلات العملاء لتعزيز جهودك التسويقية.

وأخيرًا، توفر لك تقارير ClickUp الشاملة ولوحات المعلومات رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الحملة، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الاستراتيجيات لتحقيق نتائج ملموسة وتوفير في التكاليف.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل حياتك أسهل.

حالات الاستخدام

التحليلات التنبؤية: التنبؤ بسلوك العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التسويق. على سبيل المثال، تستخدم شركة Walmart الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على المنتجات، مما يساعدها على تحسين مخزونها ومنع نفاد المخزون، بينما تستخدم شركة Nike الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتغير العملاء، مما يساعدها على تحديد العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم

التنبؤ بسلوك العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التسويق. على سبيل المثال، تستخدم شركة Walmart الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على المنتجات، مما يساعدها على تحسين مخزونها ومنع نفاد المخزون، بينما تستخدم شركة Nike الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتغير العملاء، مما يساعدها على تحديد العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم إعلانات مخصصة: تستخدم كوسابيلا، وهي علامة تجارية للملابس الداخلية، الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات إعلانية مخصصة للعملاء. تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة بتحليل بيانات العملاء، بما في ذلك سجل الشراء وسجل التصفح والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تنشئ الخوارزمية حملات إعلانية مخصصة مصممة خصيصًا لتناسب اهتمامات كل عميل وتفضيلاته

تستخدم كوسابيلا، وهي علامة تجارية للملابس الداخلية، الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات إعلانية مخصصة للعملاء. تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة بتحليل بيانات العملاء، بما في ذلك سجل الشراء وسجل التصفح والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تنشئ الخوارزمية حملات إعلانية مخصصة مصممة خصيصًا لتناسب اهتمامات كل عميل وتفضيلاته إدارة وسائل التواصل الاجتماعي: يعمل الذكاء الاصطناعي OwlyWriter AI من Hootsuite على أتمتة مهام وسائل التواصل الاجتماعي مثل نشر التحديثات وجدولة المحتوى والرد على التعليقات. يساعد الذكاء الاصطناعي Sprinklr AI في التسويق المؤسسي من خلال تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع إشارات العلامات التجارية وتحديد فرص المؤثرين

يعمل الذكاء الاصطناعي OwlyWriter AI من Hootsuite على أتمتة مهام وسائل التواصل الاجتماعي مثل نشر التحديثات وجدولة المحتوى والرد على التعليقات. يساعد الذكاء الاصطناعي Sprinklr AI في التسويق المؤسسي من خلال تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع إشارات العلامات التجارية وتحديد فرص المؤثرين تحسين الحملات التسويقية: يستخدم Adobe Sensei الذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي تلقائيًا بناءً على بيانات تفاعل المستخدم وبيانات الأداء. يمكن للذكاء الاصطناعي من IBM المسمى Watson تحديد العملاء ذوي القيمة العالية واستهدافهم، وتخصيص رسائل التسويق، وتحسين أداء الحملة

2. الذكاء الاصطناعي للكتابة

إن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تجعله ممتازًا في كتابة المؤلفات عالية الجودة. صقل وتدريب وإعطاء أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مجموعة كاملة من الإرشادات التي يمكنك اتباعها، ويمكنك إنتاج مقالات ومدونات وأوراق بيضاء وحتى روايات كاملة وكلمات أغاني أصلية.

حالات الاستخدام

تستخدم خدمات مثل Grammarly الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأخطاء واقتراح التحسينات، مما يجعل الكتابة أكثر فعالية وخالية من الأخطاء

يقوم مساعد الكتابة Jasper AI بإنشاء منشورات مدونة ونسخة تسويقية وحتى نصوص برمجية بناءً على مطالباتك

من خلال المطالبات الخاصة بالأدوار، يمكن لأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp إنشاء محتوى مصقول يناسب احتياجاتك. ويمكنها كتابة دراسات حالة تسويقية، ورسائل بريد إلكتروني للمبيعات، ومستندات تقنية، وإنشاء عروض مبيعات ومنشورات مدونة

استخدم أدوات مثل Copyleaks لـ الكشف عن المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي إذا كنت تعمل مع كتّاب متعاقدين

3. الذكاء الاصطناعي للمبيعات

تخلق قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من بيانات المبيعات التاريخية، وتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات فرصًا جديدة لفرق المبيعات لتخصيص نهجها، وتحسين جهودها، وإتمام المزيد من الصفقات.

إضفاء طابع شخصي على مبيعاتك مع ClickUp للذكاء الاصطناعي

حالات الاستخدام

يستطيع Salesforce Einstein تحليل كميات كبيرة من بيانات العملاء للتنبؤ بأنماط الشراء واقتراح استراتيجيات المبيعات الأكثر فعالية

يقوم Gong بتسجيل مكالمات المبيعات وتدوينها، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مجالات التحسين وتدريب المندوبين لإتمام المزيد من الصفقات

يستخدم Drift روبوتات الدردشة الآلية لتأهيل العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للعملاء البشريين التفاعلات عالية القيمة

4. الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء تعمل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين خدمة العملاء من خلال السماح للفرق بمعالجة المزيد من الاستفسارات بكفاءة، وتخصيص تفاعلات العملاء، وحل المشكلات بشكل استباقي. وهذا يؤدي إلى تحسين رضا العملاء وولائهم.

استخدم ClickUp AI لأتمتة المهام وإضفاء الطابع الشخصي على التفاعلات واكتساب رؤى أعمق حول سلوك العملاء

حالات الاستخدام

يقوم روبوت دومينوز بيتزا دوم بتلقي الطلبات وتتبع عمليات التسليم، بل ويسلي العملاء بالنكات

مساعد الذكاء الاصطناعي في فنادق هيلتون، كوني، يجيب على أسئلة النزلاء، ويوصي بالأنشطة، ويحجز مواعيد السبا أيضاً

يستخدم مصفف الشعر الافتراضي من لوريال الذكاء الاصطناعي لاقتراح روتين مخصص للعناية بالشعر بناءً على صورة شخصية

5. الذكاء الاصطناعي للسياحة

مستقبل السياحة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكن للذكاء الاصطناعي توجيه مغامراتك في السفر، وصياغة مسارات رحلات مخصصة، وحتى توفير جولات الواقع الافتراضي لنقلك إلى أراضٍ بعيدة.

حالات الاستخدام

يساعد "مساعد السفر" المدعوم بالذكاء الاصطناعي من طيران الإمارات المسافرين على التنقل في المطارات وحجز الرحلات الجوية وحتى إدارة أمتعتهم

تقترح أداة TripGen المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Trip.com، وهي أداة الذكاء الاصطناعي "TripGen"، باقات سفر وأنشطة مخصصة مصممة خصيصاً لاهتماماتك وميزانيتك

تستخدم الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل "هوبر" خوارزميات التعلُّم الآلي للتنبؤ بأسعار رحلات الطيران والتوصية بأفضل وقت لإجراء الحجوزات، مما يساعدك على توفير المال وتجنب التوتر

6. الذكاء الاصطناعي للترفيه

يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الترفيه بدءاً من صياغة تجارب شديدة التخصيص إلى تجاوز الحدود الإبداعية. تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تنظيم قوائم تشغيل الموسيقى التي تتناسب مع حالتك المزاجية، وتوصي بالأفلام التي ستحبها، وتُنشئ قصصاً تتكيف مع اختياراتك. يتيح لك الذكاء الاصطناعي الدخول إلى عوالم خيالية والتفاعل واللعب مع الشخصيات في الوقت الفعلي.

حالات الاستخدام

تستخدم شركة Lucasfilm's Industrial Light & Magic التابعة لشركة Lucasfilm الذكاء الاصطناعي لتوليد مؤثرات خاصة، مما يجعل مخلوقات مثل Baby Yoda تنبض بالحياة

تستخدم نتفليكس محرك ذكاء اصطناعي يوصي بالعروض والأفلام بناءً على سجل المشاهدة، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة جذابة

يقوم الذكاء الاصطناعي MuseNet بتأليف الموسيقى بأنماط مختلفة، من السيمفونيات الكلاسيكية إلى أغاني البوب الحديثة، مما يدفع حدود التعبير الإبداعي

تعمل تقنية MetaHuman من Epic Games على إنشاء شخصيات افتراضية واقعية للألعاب والأفلام، مما يطمس الخطوط الفاصلة بين العالمين الحقيقي والمتخيل

7. الذكاء الاصطناعي للعقارات

تخيل الجولات الافتراضية التي تتيح لك استكشاف المنازل من أي مكان، وروبوتات الدردشة الآلية التي تجيب على الأسئلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والخوارزميات التي تتنبأ باتجاهات السوق بدقة خارقة. يزوِّد الذكاء الاصطناعي العقارات بالرؤى والأتمتة والقوى الخارقة لتبسيط رحلتك.

حالات الاستخدام

تستخدم خوارزمية Zillow's Zestimates الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بقيم المنازل بدقة مذهلة، مما يتيح للمشترين والبائعين اتخاذ قرارات مستنيرة

يقوم محرك بحث Redfin المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتصفية القوائم بناءً على احتياجاتك وميزانيتك، مما يساعدك على توفير الوقت وتقليل الإحباط

تتعامل أدوات إدارة العقارات الآلية مع مهام مثل تحصيل الإيجار وطلبات الصيانة وفحص المستأجرين، مما يوفر وقتاً ثميناً لمديري العقارات

8. الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

إدارة المشاريع عبارة عن شبكة معقدة من المهام والمواعيد النهائية والموارد. ولكن ماذا لو كان لديك مساعد لا يكل ولا يمل يمكنه تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر وتحسين سير العمل؟ هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي يُحدث ثورة في كيفية التخطيط والتنفيذ, اتخاذ القرارات وتسليم المشاريع.

استخدم ClickUp AI لتنظيم مشاريعك والتخطيط لها وتنفيذها بسلاسة

حالات الاستخدام

يستخدم Microsoft Project Cortex الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى من مستندات وبيانات المشروع، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ وتحسين تعاون الفريق

يستخدم Wrike Analyze الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج المشروع وتحديد التأخيرات المحتملة واقتراح إجراءات تصحيحية قبل فوات الأوان

يستخدم WorkBoard الذكاء الاصطناعي لتصور تقدم المشروع في الوقت الفعلي، مما يسمح لك بتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بسرعة

يدمج موقع Monday.com ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تقارير التقدم الآلي وتحليل المشاعر لإبقاء الفرق على اطلاع وعلى المسار الصحيح في جميع الأوقات

9. الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات

يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة مهام مثل إنشاء التعليمات البرمجية ومراجعات التعليمات البرمجية والتعليق وإصلاح الأخطاء. كما يوفر المساعدة في التصميم. يمكن للمطورين الآن التركيز على ربط التعليمات البرمجية الخاصة بهم بالصورة الأكبر بينما يتولى شركاء الذكاء الاصطناعي المهام العادية.

حالات الاستخدام

GitHub Copilot هو مساعد ذكاء اصطناعي يقترح التعليمات البرمجية بناءً على السياق الحالي، مما يوفر وقت المطورين وجهدهم

DeepCode عبارة عن أداة لمراجعة التعليمات البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحدد الثغرات الأمنية المحتملة وأخطاء الترميز، مما يحسن جودة التعليمات البرمجية

يستخدم IntelliJ IDEA الذكاء الاصطناعي لاقتراح أسماء المتغيرات، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وحتى تحديد الأخطاء المحتملة، مما يعزز إنتاجية المطورين بشكل كبير

10. الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي الخبرة والتخطيط الدقيق والكثير من التجربة والخطأ. ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي نفسه أن يقدم مساعدة قيمة في هذه العملية. حيث يمكنه تجميع قطع الأحجية واقتراح قطع جديدة وتحديد القطع المفقودة وتحسين التصميم. الذكاء الاصطناعي هو الأداة المثلى لإنشاء ذكاء اصطناعي أكثر قوة.

حالات الاستخدام

تعمل منصات AutoML مثل Google AutoML وAmazon SageMaker على أتمتة خط أنابيب التعلم الآلي بالكامل، بدءًا من إعداد البيانات إلى اختيار النموذج ونشره

يوفر OpenAI Gym بيئة محاكاة لتدريب واختبار خوارزميات التعلّم المعزز، مما يسرّع من عمليات البحث والتطوير

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير (XAI) مثل LIME و SHAP المطورين على فهم كيفية اتخاذ نماذج الذكاء الاصطناعي للقرارات، مما يسمح لهم بتحديد التحيزات والأخطاء المحتملة ومعالجتها

تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Stable Diffusion وDall-E 3 على إنشاء صور ونصوص واقعية، مما يوفر بيانات تدريب قيّمة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى

11. الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للموارد البشرية تعمل على أتمتة المهام الشاقة، وتبسيط العمليات، وإضفاء رؤى قيّمة قائمة على البيانات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يمكن لمحترفي الموارد البشرية تحرير أنفسهم من الأعباء الإدارية والتركيز على بناء قوة عاملة نابضة بالحياة ومشاركة وذات أداء عالٍ.

قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية، وتحسين استقطاب المواهب، وتحسين مشاركة الموظفين باستخدام ClickUp AI

حالات الاستخدام

تستخدم Workday الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام مثل كشوف المرتبات وإدارة المزايا ومراجعات الأداء، مما يتيح لمحترفي الموارد البشرية التركيز على المبادرات الاستراتيجية

يستخدم موقع LinkedIn Talent Insights الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات LinkedIn، مما يمنح الشركات رؤى حول القوى العاملة والمرشحين المحتملين ويساعدها على اتخاذ قرارات توظيف أفضل

يطابق الذكاء الاصطناعي Eightfold AI بكفاءة بين المرشحين للوظائف الشاغرة مما يقلل من الوقت اللازم للتوظيف ويحسن جودة التوظيف

12. الذكاء الاصطناعي للفرق القانونية والقانونية

يجعل الذكاء الاصطناعي البحث ومراجعة المستندات أسهل. يمكن للمحامين استخدامه للتنبؤ بنتائج القضايا وتحسين الاستراتيجيات القانونية. وهذا يمكّن الفرق القانونية من العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة لتقديم نتائج أفضل للعملاء مع الأدوات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

حالات الاستخدام

تستخدم Luminance التعلم الآلي لتحليل العقود واستخراج المعلومات الأساسية وتحديد المخاطر المحتملة، مما يقلل بشكل كبير من وقت المراجعة والرسوم القانونية

تتفوق Kira Systems في مجال الاكتشاف الإلكتروني، حيث تساعد الفرق القانونية على غربلة كميات كبيرة من البيانات الإلكترونية للعثور على المستندات ذات الصلة بسرعة وكفاءة

تُحلل Lex Machina مستودعات ضخمة من السوابق القضائية والآراء القانونية، وتوفر للمحامين توصيات ورؤى مخصصة

13. الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني

برز الذكاء الاصطناعي كسلاح قوي في مجال الأمن السيبراني. فهو يحلل البيانات ويكتشف التهديدات ويستجيب لمشكلات أمن البيانات في الوقت الفعلي، مما يحافظ على أمان أصولك الرقمية.

حالات الاستخدام

يستخدم دارك تريس خاصية الكشف عن الشذوذ لتحديد الهجمات الإلكترونية وإبطال مفعولها في الوقت الفعلي، وحماية المؤسسات من أكثر التهديدات تطوراً

تحلل بالو ألتو نتوركس كورتكس إكس دي آر البيانات التي يتم جمعها من جميع أنحاء البنية التحتية الأمنية بالكامل، مما يمنحك رؤية موحدة للتهديدات المحتملة ويمكّنك من الاستجابة بسرعة وفعالية

14. الذكاء الاصطناعي للتعليم

أثّر الذكاء الاصطناعي على التعليم بشكل إيجابي، حيث حلّ محل المناهج الدراسية الجامدة والاختبارات الموحدة. وهو يوفر الآن تجارب تعليمية شخصية وجذابة تلبي الاحتياجات الفردية.

حالات الاستخدام

DreamBox Learning يستخدم أداة ذكاء اصطناعي للطلاب لتقييم نقاط القوة والضعف لديهم وإنشاء مسارات تعليمية مخصصة لسد الثغرات المعرفية

يستخدم برنامج Kahoot! يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وتقييمات جذابة، مما يجعل التعلم تفاعليًا ومثيرًا للطلاب من جميع الأعمار

ينشئ إصدار Minecraft التعليمي عمليات محاكاة غامرة ومهام تفاعلية لإشراك الطلاب في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وحل المشكلات باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستخدم Duolingo الذكاء الاصطناعي لتخصيص الدروس بناءً على تقدم المتعلم وأهدافه، مما يجعل تعلم اللغة ممتعاً وفعالاً

15. الذكاء الاصطناعي للحكومة والإدارة العامة

يعمل الذكاء الاصطناعي في القطاع العام على تبسيط العمليات وزيادة الشفافية وتقديم خدمات عامة مخصصة. فهو يتوقع الاحتياجات، ويحل المشاكل المعقدة بسرعة، ويضمن تقديم خدمات حكومية فعالة للناس.

حالات الاستخدام

تستخدم قوات الشرطة في دبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي طائرات بدون طيار مزودة بالذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط حركة المرور والتنبؤ ببؤر الجريمة، مما يعزز السلامة العامة

يستخدم نظام خط المساعدة 311 في مدينة نيويورك معالجة اللغة الطبيعية لفهم استفسارات المواطنين وتوجيهها إلى الموارد المناسبة، مما يحسن من أوقات الاستجابة وتقديم الخدمات

16. الذكاء الاصطناعي للبناء

مع الذكاء الاصطناعي كشريك لك، يمكنك تحويل كل مرحلة من مراحل عملية البناء. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل المخططات وتحسين استخدام المواد والتنبؤ بالمخاطر. تساعد الطائرات بدون طيار والروبوتات المزودة برؤية حاسوبية في المسح والفحص والمهام المادية لتحسين السلامة والكفاءة.

حالات الاستخدام

يستخدم Autodesk BIM 360 الذكاء الاصطناعي لإدارة مشاريع البناء من التخطيط إلى التنفيذ، مما يجعل التواصل والتعاون وتحليل البيانات أكثر سلاسة

يستخدم برنامج SiteAware طائرات بدون طيار وأجهزة استشعار لمراقبة مواقع الإنشاءات في الوقت الفعلي، وتحسين السلامة وتتبع التقدم المحرز وتحديد المخاطر المحتملة

تربط شركة BuildingConnected شركات الإنشاءات بحلول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المعدات الآلية وبرامج تحسين المواد

17. الذكاء الاصطناعي للأعمال المصرفية والمالية أدوات الذكاء الاصطناعي للمحاسبة والتمويل تخصيص المشورة المالية، وتبسيط المعاملات، واكتشاف الاحتيال، ومساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. هناك روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة العملاء والمستشارين الآليين لإدارة الثروات.

حالات الاستخدام

تستخدم Intuit Mint الذكاء الاصطناعي لتصنيف إنفاقك وتتبع ميزانياتك وتقديم رؤى مالية مخصصة، مما يساعدك على التحكم في أموالك

Upstart عبارة عن منصة إقراض مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نقاط بيانات بديلة لتقييم الجدارة الائتمانية، مما يوسع نطاق الوصول إلى التمويل للمجتمعات المحرومة

Jumio عبارة عن منصة للتحقق من الهوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم تقنيات التعرف على الوجه وغيرها من التقنيات البيومترية للكشف عن الاحتيال وتأمين المعاملات عبر الإنترنت

18. الذكاء الاصطناعي للبيئة

يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للتصدي لتغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتحسين إدارة الموارد. فهو يلعب دورًا حيويًا في خلق مستقبل مستدام ومرن للبشرية والكوكب.

حالات الاستخدام

تحلل منصة OceanMind المدعومة بالذكاء الاصطناعي صور الأقمار الصناعية وبيانات المحيطات لتتبع الصيد غير القانوني وحماية النظم البيئية البحرية

يستخدم الصندوق العالمي للحياة البرية أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدراسة أنماط حركة الحيوانات واستخدام الموائل، مما يساعد في وضع استراتيجيات الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض

تستخدم شركة Xyonix الذكاء الاصطناعي لتحديد وتحسين مواقع تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض للتخفيف من تأثير تغير المناخ

19. الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية

يعزز الذكاء الاصطناعي الكفاءة، ويحسن الوصول، ويزيد من تأثير القضايا الخيرية. تعمل منصات مطابقة المتطوعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ربط المتطوعين بالفرص المناسبة بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم، مما يزيد بشكل كبير من مشاركة المتطوعين ورضاهم.

حالات الاستخدام

Kindful هي منصة لجمع التبرعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي لتخصيص تجارب المتبرعين وتحسين حملات جمع التبرعات، مما يزيد من التبرعات والاحتفاظ بالمتبرعين

Charity Navigator هي عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل البيانات المالية غير الربحية وممارسات الحوكمة، مما يساعد الجهات المانحة على اتخاذ قرارات مستنيرة

20. الذكاء الاصطناعي للمنسوجات والملابس

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات ملابس مبتكرة ومخصصة بناءً على الاتجاهات وتفضيلات العملاء وقياسات الجسم مع تقليل النفايات من خلال تحسين سلسلة التوريد.

حالات الاستخدام

يستخدم Zeekit المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد للجسم والتعلم العميق لإنشاء صور رمزية مخصصة للتجارب الافتراضية وقياس الملابس حسب الطلب، مما يوفر الوقت والموارد

تُنشئ شركة Unspun الجينز المخصص حسب الطلب من خلال المسح ثلاثي الأبعاد لجسمك باستخدام الهاتف الذكي، بهدف الوصول إلى مخزون صفري وعدم إهدار أي نفايات في مجال الأزياء

Textile Exchange هي منظمة غير ربحية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع وتحليل التأثير البيئي للمنسوجات، مما يساعد العلامات التجارية على اتخاذ خيارات مستدامة

21. الذكاء الاصطناعي للنقل

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين تدفق حركة المرور، والمساعدة في تخطيط الطرق، وتعزيز السلامة، وتحويل رحلاتنا البرية والجوية والبحرية.

حالات الاستخدام

يُعد نظام Tesla Autopilot نظاماً متقدماً لمساعدة السائق يستخدم الذكاء الاصطناعي للتوجيه والتسارع والفرملة، مما يجعل القيادة أكثر أماناً وراحة

وايمو هي شركة رائدة في مجال السيارات ذاتية القيادة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنقل في شوارع المدينة والطرق السريعة، وتقدم خدمات النقل الذاتي في مواقع محددة

شركة سيمنس موبيليتي هي شركة نقل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الصيانة للقطارات والحافلات، مما يضمن السلامة ومنع الأعطال

22. الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية

يعد الذكاء الاصطناعي نعمة لصناعة الرعاية الصحية. فهو يوفر تشخيصات أكثر دقة ويعزز اكتشاف الأدوية ويحسن العلاجات. كما يمكنه مراقبة صحة المرضى والتنبؤ بالنتائج.

حالات الاستخدام

تتنبأ تقنية AlphaFold من DeepMind بدقة بتراكيب البروتين، مما يُحدث ثورة في تطوير الأدوية والطب الشخصي

يتتبع BlueDot تفشي الأمراض المعدية في الوقت الحقيقي، مما يساعد أنظمة الرعاية الصحية على الاستعداد والاستجابة للأوبئة المحتملة

يستخدم Babylon Health المساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة لتزويد المرضى بإرشادات الرعاية الصحية والتشخيص المسبق والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

23. الذكاء الاصطناعي للزراعة

تعمل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين غلة المحاصيل ومراقبة صحة التربة واكتشاف الآفات وأتمتة المهام الزراعية. تمكّن هذه التكنولوجيا المزارعين من زراعة مستقبل أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة.

حالات الاستخدام

تقوم Plantix بتحليل صور المحاصيل لتشخيص الأمراض والآفات، مما يتيح للمزارعين اتخاذ إجراءات فورية لحماية محاصيلهم

يستخدم HarvestAI الصور الجوية وخوارزميات التعلم الآلي لمراقبة صحة المحاصيل والتنبؤ بالمحاصيل، مما يوفر رؤى قيمة لقرارات إدارة المزارع

يستخدم Terramera الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التربة والتوصية بخطط مخصصة للأسمدة والمغذيات، مما يحسن نمو المحاصيل ويقلل من التأثير البيئي

24. الذكاء الاصطناعي للتصنيع

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين خطوط الإنتاج والتنبؤ بأعطال الماكينات لتحسين مراقبة الجودة وأتمتة المهام. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك بناء طابق مصنع أكثر إشراقًا وكفاءة وإنتاجية، مما يؤدي إلى حقبة جديدة من التميز في التصنيع.

حالات الاستخدام

سيمنس MindSphere هي منصة ذكاء اصطناعي تربط البيانات من معدات المصانع وتحللها، مما يحسّن العمليات ويسمح بالصيانة التنبؤية

GE Predix هي منصة ذكاء اصطناعي صناعي تستخدم البيانات من أجهزة الاستشعار والآلات للتنبؤ بأعطال المعدات وتحسين جداول الصيانة، مما يقلل من وقت التعطل والتكاليف

25. الذكاء الاصطناعي للتعدين

باستخدام الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكنك مسح المناظر الطبيعية بدقة ورسم خرائط للرواسب المعدنية. يمكن للنماذج التنبؤية تحليل البيانات الزلزالية والسجلات التاريخية لتحديد أفضل مواقع التعدين، مما يوفر الموارد. تعمل الشاحنات ذاتية القيادة بلا كلل في أنفاق المناجم المعقدة، مما يحسن الكفاءة والإنتاجية.

حالات الاستخدام

شاحنات كوماتسو ذاتية القيادة تتنقل في المناجم بشكل مستقل، مما يزيد من الكفاءة ويقلل من الأخطاء البشرية

تحلل شركة Descartes Labs صور الأقمار الصناعية والبيانات الجيولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الرواسب المعدنية المحتملة، مما يحسن جهود الاستكشاف

تستخدم شركة MineSense الذكاء الاصطناعي والروبوتات لأتمتة مهام التعدين تحت الأرض، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من المخاطر التي يتعرض لها العمال

26. الذكاء الاصطناعي للصيد

تحسين طرق الصيد، والتنبؤ بأحجام الصيد، ومكافحة الصيد غير المشروع، وحماية الحياة البحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي. دع الذكاء الاصطناعي يساعدك على جني فوائد الربحية والاستدامة في الصيد.

حالات الاستخدام

مجلس الإشراف البحري، وهو منظمة غير ربحية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع سفن الصيد والتأكد من امتثالها لمعايير الصيد المستدام، وحماية النظم البيئية البحرية

يحدد مشروع مصايد الأسماك الموثقة بالكامل (FDF) أنواع الأسماك في الوقت الفعلي، مما يمنع الصيد العرضي ويعزز ممارسات الصيد المستدامة

27. الذكاء الاصطناعي للفضاء الجوي

من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكن لصناعة الطيران زيادة سلامة الطيران وموثوقيته، وتقليل تكاليف الصيانة، وتحسين كفاءة وقود الطائرات، وأتمتة المهام المتكررة، وتحرير الموارد البشرية للابتكار.

حالات الاستخدام

حلقت مروحية Ingenuity المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لوكالة ناسا بنجاح على سطح المريخ، مما يدل على إمكانات الذكاء الاصطناعي في الاستكشاف المستقل في البيئات الصعبة

يقوم نظام ناسا للكشف عن الشذوذ في الفضاء السحيق بمراقبة بيانات المركبات الفضائية بحثاً عن أي شذوذ لحماية المسابير وضمان نجاح المهمة عبر المسافات بين النجوم

تجمع شركة إيرباص سكاي وايز بيانات الطائرات وتحللها لمساعدة شركات الطيران على تحسين الصيانة والعمليات

28. الذكاء الاصطناعي للطاقة (التوليد والتوزيع)

يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في شبكة الطاقة، مما يجعلها أكثر اخضراراً وأكثر مرونة في تلبية احتياجات الطاقة المتغيرة.

حالات الاستخدام

تستخدم GridBeyond الذكاء الاصطناعي لإدارة موارد الطاقة الموزعة مثل الألواح الشمسية والبطاريات، مما يتيح شبكة أكثر مرونة ومرونة

تقوم شركة Sentient Energy بتحليل بيانات العدادات الذكية للكشف عن الحالات الشاذة والانقطاعات المحتملة، مما يتيح للمرافق الاستجابة بشكل استباقي وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

يتنبأ DeepMind ل Google Energy بالطلب على الطاقة بدقة، مما يساعد Google والمرافق الأخرى على تحسين توليد الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون

في حين أن للذكاء الاصطناعي تطبيقات بعيدة المدى ومن المحتمل أن تغيّر الحياة في مختلف القطاعات والصناعات، فإن بعض تطبيقاته تعمل أيضًا على تحسين حياتنا اليومية بأبسط الطرق - ولكن الأكثر تأثيرًا.

ClickUp AI: مُحسِّن الإنتاجية النهائي

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إليك لمحة عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي من ClickUp AI أن يمنحك القوى الخارقة التي تتوق إليها.

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العمل معًا بسلاسة

دع ClickUp يعمل على تحسين التعاون مع قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به. فهو يوفر إمكانات الكتابة التوليدية لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، واقتراح صياغة وقواعد نحوية أفضل. يمكنك أيضًا إنشاء عناصر عمل بناءً على سياق مهامك واستخدام الأداة لتبادل الأفكار مع فريقك.

تقديم اتصالات مخصصة مع ClickUp AI لبناء علاقات مع العملاء تدوم طويلاً

كسر حواجز التواصل

يجعل ClickUp AI التعاون متعدد الوظائف والثقافات أكثر فعالية. استخدمه لترجمة الرسائل إلى أكثر من 10 لغات في الوقت الفعلي. كما أنه يكتشف العبارات غير الواضحة أو الغامضة ويحصل على اقتراحات لتحسين الوضوح.

تجاوز حواجز اللغة مع ClickUp AI

قم بأتمتة مهامك المتكررة باستخدام ClickUp ووفر وقت فريقك للتركيز على المزيد من المبادرات الاستراتيجية. بدءًا من إنشاء ملاحظات الاجتماعات إلى تلخيص التقارير، يعمل ClickUp AI على تبسيط سير عملك وتحسين الكفاءة والإنتاجية.

أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp AI

جلب أذكى ذكاء اصطناعي إلى فريقك باستخدام ClickUp

بينما تُعد تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي نعمة للإنتاجية في كل مكان، إلا أن أفضل ما يمكنك فعله أحياناً لإنجاز المزيد من المهام هو... استخدام عدد أقل من التطبيقات. بدلاً من ذلك، يمكنك الاستثمار في تطبيق واحد مصمم لهذا الغرض مثل ClickUp.

ClickUp AI ليس مساعد ذكاء اصطناعي عادي. فهو يتكيف مع دورك، مع مطالبات مدعومة بالأبحاث منسوجة مباشرةً في المنصة.

يمكن أن يساعدك على تقليل الشعور بالإرهاق والإرهاق من الذكاء الاصطناعي من خلال تركيز جميع أعمالك داخل منصة واحدة. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى المزيد من الحلول، يمكنك استخدام قائمتنا المُحدَّثة من برامج الذكاء الاصطناعي للعثور على الأدوات المناسبة بسرعة.

ملاحظة: يتطور برنامج ClickUp للذكاء الاصطناعي باستمرار، مدفوعًا بالتفاني في جعل الفرق أكثر ذكاءً وسرعة وقوة. جرّب ClickUp الآن.