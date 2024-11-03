كيفية التنقل بين قيود ChatGPT بفعالية

طرحت OpenAI ChatGPT للجمهور في 30 نوفمبر 2022.

في غضون 30 يوماً فقط، حصدت ChatGPT أكثر من 121 مليون زيارة - ولا تزال حتى الآن واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شعبية

ولكن إليك الجانب الآخر من القصة: لدى ChatGPT أيضاً معدل الارتداد 87.79% !

هذا المعدل المرتد المرتفع يعني شيئًا واحدًا: غالبًا ما يغادر الأشخاص دون الحصول على الإجابات التي كانوا يأملون فيها. وهذا يثير السؤال: ما هي بالضبط_ قيود ChatGPT الشائعة التي تسبب مثل هذه النتائج المتضاربة؟

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلات ونستكشف بعض الاستراتيجيات الشائعة لتحسين استخدامك لـ ChatGPT.

القيود الشائعة لـ ChatGPT

في البداية، كانت OpenAI نفسها منفتحة تماماً بشأن قيود ChatGPT.

إن ChatGPT محدود بشكل لا يصدق ولكنه جيد بما فيه الكفاية في بعض الأشياء لخلق انطباع مضلل بالعظمة. من الخطأ الاعتماد عليه في أي شيء مهم في الوقت الحالي.

سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

وهذا مباشرةً من المؤسس نفسه - لا تلطيف للكلام هنا!

يتضمن OpenAI أيضاً دعاية صغيرة تحت كل دردشة لتذكير المستخدم بأن ChatGPT يمكن أن يخطئ وأن على المستخدمين التحقق من المعلومات الحيوية بأنفسهم.

ولكن لنكن منصفين. لقد قطعت ChatGPT شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين.

والآن، أصبح لديه متجر GPT الخاص به مع الآلاف من GPTs المخصصة التي أنشأها المستخدم، وإمكانيات تحويل النص إلى صورة، ونموذج ذكاء اصطناعي أسرع بكثير في GPT-4o.

ومع ذلك، لا يزال العديد من نقاط الضعف الأصلية في ChatGPT قائمة، بما في ذلك بعض النقاط الصعبة التي تسبب مشاكل للمستخدمين، مثل الأخطاء النحوية، ونقص المعلومات المحدثة، وعدم وجود حكم بشري في ردوده، والحد الأدنى من الدعم العاطفي.

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1. نقص المعلومات في الوقت الحقيقي

أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول ChatGPT هو أنه ساحر إنترنت يعرف كل شيء. (تنبيه المفسد: إنه ليس كذلك.)

بالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار المجاني، فإن ChatGPT لا يتصفح الويب على الإطلاق. بدلاً من ذلك، يعتمد البرنامج بالكامل على بيانات التدريب الخاصة به (آخر تحديث له في عام 2023).

ومع ذلك، تختلف الأمور بالنسبة لمن لديهم اشتراك مدفوع. في مايو 2023، قدم OpenAI ميزة تصفح الويب لمستخدمي ChatGPT Plus و Team و Enterprise.

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2. الفهم المحدود للسياق

لا يزال لدى ChatGPT (والعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة الأخرى) نقطة عمياء رئيسية واحدة لا يبدو أن أذكى النماذج قادرة على حلها --السياق.

وعلى وجه التحديد، فهي تواجه صعوبات في فهم الفروق الدقيقة مثل السخرية أو الفكاهة أو السخرية. إذا أدليت بتعليق ساخر، فلا تتوقع ردًا بارعًا من ChatGPT - فمن المحتمل أن يستجيب لك بما يعادل التحديق الرقمي الفارغ

يواجه ChatGPT أيضًا صعوبة في تتبع المحادثات الطويلة وقد لا يتذكر التعليمات من الرسائل القديمة. كما أنه يجد صعوبة في إنتاج محتوى طويل جيد التنظيم والترميز، وكثيراً ما يكرر الجمل لتكثيف عدد الكلمات.

3. عدم القدرة على التحقق من المعلومات

هناك تحدٍ آخر في ChatGPT بسبب عدم اتساق الوصول إلى الإنترنت: عدم قدرته على التحقق من الحقائق أو التحقق من المعلومات. بشكل أساسي، إذا أعطاك إجابة تبدو غريبة بعض الشيء، فعليك التحقق منها بنفسك.

وبسبب حدود المعرفة في ChatGPT، قد تلاحظ أنه لا يفي بالغرض تماماً عندما تغوص في مواضيع أكثر تعقيداً أو تخصصاً.

في تلك السيناريوهات المحددة، قد يعطيك ChatGPT ملخصاً سطحياً؛ في بعض الأحيان، قد يكون هذا الملخص مهتزاً بعض الشيء فيما يتعلق بالحقائق.

4. التحيزات في المحتوى الذي تم إنشاؤه

نظرًا لأن ChatGPT مُدرَّب على كميات هائلة من النصوص من الإنترنت، فهناك دائمًا خطر أن بعض تلك البيانات تحمل تحيزات أو تحيزات.

ونظراً لأن ChatGPT ليس بشرياً (على الرغم من النص الشبيه بالبشر الذي يولده)، فإنه لا يستجيب بشكل مناسب لتصفية المعلومات الإشكالية أو التمييزية.

يمكنك أن تتخيل كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى انزلاق بعض الردود المحرجة أو حتى الضارة.

5. الافتقار إلى الذكاء العاطفي

أحد أوضح قيود ChatGPT؟ لديها العمق العاطفي للآلة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك مدير تتعامل مع موظف ضعيف الأداء. تلجأ إلى ChatGPT للحصول على نصيحة حول كيفية التعامل معه.

من المرجح أن يزودك ChatGPT بمخطط تفصيلي خطوة بخطوة، بما في ذلك اقتراحات مثل إعداد اجتماع خاص، ومناقشة مشاكل أداء محددة، وتقديم الدعم لتحسين الأداء.

ومع ذلك، ما يفتقر إليه هو الدقة العاطفية اللازمة للتعامل مع المحادثة بدقة، مما قد يؤدي إلى إجابات متحيزة تبدو وكأنها تتحدى المنطق السليم. لن تفهم شخصية الموظف الفريدة، ولن تستطيع قياس حالته العاطفية أو الضغوطات المحتملة خارج العمل التي قد تؤثر على أدائه.

وبعبارة أخرى، لم يتمكن ChatGPT من فك شيفرة الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان .

6. صعوبة في الاستعلامات المعقدة

إن ChatGPT بارع جدًا في المعرفة اليومية، ولكن عندما تبدأ في طرح مواضيع متخصصة، يمكن أن تصبح أداة الذكاء الاصطناعي صعبة. القوانين الغامضة، أو اللوائح شديدة التحديد، أو السياسات المعقدة هي أمثلة على الموضوعات المتخصصة التي تجعل ChatGPT في حيرة من أمره.

أحد القيود الأخرى لأداة ChatGPT هو أنها تميل إلى التعثر عند مواجهة عمليات حسابية متعددة. فهو إما أن يستغرق بعض الوقت لتقديم إجابة أو يعطيك إجابة خاطئة؛ ويرجع ذلك على الأرجح إلى نقص الموارد الحسابية (في نسخته المجانية) بالإضافة إلى حدود الاستخدام.

المخاوف الأخلاقية والعملية

كان هناك بعض الحديث عن التقنية الشركات التي تضع سياسات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي .

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء - هل تحتاج ChatGPT إلى أخذ درس "كيف تكون ذكاءً اصطناعيًا جيدًا"؟

ومع ذلك، بقدر ما يبدو الأمر غريبًا، إلا أنه مهم جدًا، وإليك السبب.

المعضلات الأخلاقية مع استجابات الذكاء الاصطناعي

واحدة من أكبر المعضلات الأخلاقية مع ChatGPT هي ميلها إلى توليد مخرجات متحيزة أو غير دقيقة.

نظرًا لأنه تم تدريبه على كميات هائلة من البيانات النصية عبر الإنترنت، يمكن أن يعكس التحيزات العرقية أو الجنسانية الموجودة ، والأسوأ من ذلك أنه قد يقدم معلومات خاطئة على أنها حقيقة. بطبيعة الحال، هذا ليس جيدًا لسياسات أي شركة من أجل الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي .

إن افتقار ChatGPT للشفافية في كيفية توصله إلى بعض الردود يجعل من الصعب الوثوق به تمامًا، لذا تحقق دائمًا من التفاصيل المهمة مع مصادر موثوقة.

هناك أيضاً مسألة انتهاكات الخصوصية

يقوم ChatGPT بتخزين المحادثات لتحسين النماذج المستقبلية، لذا فإن أي تفاصيل أو معلومات شخصية تقدمها قد تظهر في مخرجات لاحقة.

أخيراً، هناك احتمال انتهاك حقوق النشر - لا توفر ChatGPT اقتباسات من حقوق النشر، لذا من الصعب معرفة متى يمكن أن تعيد إنتاج محتوى محمي بحقوق النشر، مما يجعل المستخدمين مسؤولين عن المشاكل القانونية.

تحقق دائمًا من المحتوى قبل النشر لتبقى في مأمن.

الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي

تتلقى منصة ChatGPT الكثير من الطلبات لاستعراض عضلاتها الإبداعية - سواء كانت كتابة أغنية جذابة، أو صياغة الشعر، أو حتى المساعدة في العصف الذهني لرواية. وعلى الرغم من أن منصة OpenAI يمكن أن تنتج بعض الردود المتماسكة والسليمة منطقياً، فلنكن صادقين: غالباً ما تفتقد تلك "الشرارة" الخاصة

عندما يتعلق الأمر بالأعمال الإبداعية، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تكافح من أجل تقديم ابتكار أو أصالة حقيقية. ذلك لأن الإبداع ينطوي على أكثر من مجرد تجميع الجمل معاً، فهو يتطلب أفكاراً جديدة وعمقاً عاطفياً ولمسة إنسانية.

وفي نهاية المطاف، لا يزال العقل البشري يتفوق على الشبكات العصبية في هذه المجالات. لذا، إذا كنت تأمل في استخدام ChatGPT لكتابة الرواية الرائعة التالية أو منشور مدونة إبداعي، فقد ينتهي بك الأمر إلى القيام بالكثير من العمل الشاق 💪بنفسك.

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القيود التقنية

في الحادثة الأخيرة ادعى مستخدم على موقع ريديت يُدعى "SensiBull" أن تطبيق ChatGPT بدأ محادثة دون أي مطالبة، حيث سأل: "_كيف كان أسبوعك الأول في المدرسة الثانوية؟

" وبطبيعة الحال، شعر المستخدم بالحيرة وأجاب: "هل راسلتني أولًا؟" فأجابه ChatGPT مبتهجًا: "نعم، لقد فعلت! أردت أن أطمئن وأرى كيف سارت الأمور."

في حين أن هذه كانت دردشة مفيدة وغير مرغوب فيها، إلا أن مستخدمي ChatGPT لديهم حدود تشغيلية أخرى يجب مراعاتها.

ذاكرة محدودة

ذاكرة ChatGPT ليست من الدرجة الأولى تماماً. فهناك مشكلتان رئيسيتان: فهي تميل إلى تذكر الحقائق الواضحة فقط بدلاً من التفضيلات الدقيقة وتتطلب تعليمات صريحة بشأن ما يجب تذكره.

من الناحية التقنية، اعتبارًا من GPT-4، تبلغ ذاكرة ChatGPT 32,768 رمزًا - حيث تتكون الكلمة الواحدة عادةً من 1-3 رموز. وهذا يعني، بشكل متحفظ، أن ChatGPT يمكنه تذكر ما يصل إلى 10000 كلمة في المرة الواحدة.

ومع ذلك، مع الإصدار الأحدث - ChatGPT 4o- كان المستخدمون يشتكون من من محدودية الذاكرة، والتي غالبًا ما تكون ممتلئة بـ 5000 حرف فقط. يمكن أن يكون ذلك مزعجًا للغاية نظرًا لأن العديد من بدائل لـ ChatGPT لا تأتي مع مثل هذه القيود المشددة.

صعوبة في المهام متعددة اللغات

على الرغم من أنه يدعم لغات متعددة، إلا أن قيود ChatGPT تصبح واضحة جدًا عندما تبدأ التواصل معه بلغة أخرى غير الإنجليزية.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن بيانات التدريب الخاصة به تميل بشدة نحو المحتوى الإنجليزي، والأداء في اللغات ذات البيانات الأقل - والمعروفة أيضًا باللغات منخفضة الموارد - يميل إلى أن يكون أقل إثارة للإعجاب.

📌مثال

قد يكون أداء اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية جيدًا بشكل معقول، لكن الأمور تصبح أكثر صعوبة عندما تطلب من ChatGPT التعامل مع لغات مثل السواحلية أو الأيسلندية. قد تبدو الردود رسمية أو آلية بشكل مفرط لأن النموذج يستمد من مجموعة محدودة من النصوص.

التحدي الرئيسي الآخر هو سرعة الاستجابة

نظرًا للطريقة التي تعالج بها النماذج اللغوية المحلية اللغة من خلال الترميز (تقسيم النص إلى أجزاء أصغر)، غالبًا ما تستغرق الردود باللغات غير الإنجليزية وقتًا أطول لتوليدها. نظرًا لأن لغات مثل الألمانية، التي تميل إلى استخدام كلمات أطول، تتطلب المزيد من الرموز، فإن ChatGPT تستغرق وقتًا إضافيًا للمعالجة والاستجابة.

تكاليف حسابية عالية

إن تكلفة الحفاظ على تشغيل ChatGPT ليست بالأمر الهيّن، وقد بدأت تظهر في أسعار الاشتراكات.

في الآونة الأخيرة, أعلن OpenAI عن عن خططها لرفع سعر اشتراك ChatGPT Plus من 20 دولارًا إلى 22 دولارًا شهريًا بحلول نهاية عام 2024، مع زيادات أخرى متوقعة لتصل إلى 44 دولارًا شهريًا بحلول عام 2029.

_ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات في الأسعار؟ ارتفاع التكاليف الحسابية

🤔 على الرغم من تحقيق 300 مليون دولار من الإيرادات الشهرية اعتبارًا من أغسطس 2024، لا يزال من المتوقع أن تخسر OpenAI حوالي 5 مليارات دولار هذا العام. إن تشغيل ChatGPT وحده يكلف الشركة 700,000 دولار في اليوم الواحد.

تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من طاقة الحوسبة لتعمل، وهو ما يأتي مع تكاليف باهظة من حيث الكهرباء والأجهزة التي تشبه أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل على مدار الساعة.

كما أن ChatGPT يستهلك 500 مل من الماء لكل 5 إلى 50 مطالبة فقط لتبريد الحواسيب العملاقة المعنية، لذا فهي بالتأكيد ليست الأكثر صداقة للبيئة.

## نصائح لاستخدام ChatGPT بفعالية

لدى ChatGPT عيوبه. لكن هناك العديد من الحلول المفيدة التي يمكن أن تحقق لك أقصى استفادة من الأداة.

1. توضيح استفساراتك

عند استخدام ChatGPT، الوضوح مهم للغاية, خاصة أثناء طرح الأسئلة .

إن تقديم تفاصيل واضحة ومحددة حول موضوعك هو المفتاح للحصول على أفضل الإجابات.

📌مثال

سؤال مبهم مثل _"كيف أسوق بشكل أفضل؟" قد تحصل على إجابة عامة.

بدلاً من ذلك، حاول أن تكون أكثر دقة:

✅_"كيف يمكنني تحسين التفاعل على إنستجرام لعلامة تجارية صغيرة في مجال التجميل جمهورها المستهدف من النساء في الفئة العمرية بين 25-50 عامًا؟

بهذه الطريقة، يعرف ChatGPT ما تحتاج إليه بالضبط ويمكنه أن يقدم لك استجابة مستهدفة.

تأكد أيضًا من استخدام جمل كاملة.

فالعبارات المجزأة مثل "زيادة المبيعات؟" تترك الكثير للخيال. السؤال "كيف يمكنني زيادة مبيعات متجري على الإنترنت؟" يضمن أن يفهم الذكاء الاصطناعي نيتك.

تجنب أيضًا طرح أسئلة معقدة للغاية.

يساعد تقسيم الأسئلة مثل "كيف أبدأ مدونة وأجعلها مربحة؟" إلى أسئلة أصغر وأبسط في تقديم إجابات أوضح وأكثر تركيزًا.

💡 نصيحة احترافية: إذا حصلت على إجابة لم تكن الإجابة التي كنت تأملها تماماً، لا تخجل - اطلب توضيحاً. لاستخدام ChatGPT بفعالية، احصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة قبل اختيار ما يناسب احتياجاتك. تذكّر، ابحث مثل الذكاء الاصطناعي وحرر مثل البشر.

2. استكمل ببحث إضافي

على الرغم من أن ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى مثيرة للإعجاب، إلا أنها لا تعرف الأشياء مثل البشر. ومع ذلك، يمكن أن يظل نموذج الذكاء الاصطناعي رفيقًا قيّمًا للبحث ويمكن أن يكون مكملاً للخبرة البشرية.

على سبيل المثال، يمكن لأداة ChatGPT أن تطرح أفكارًا وتحدد الثغرات أثناء البحث والتي قد لا تكون واضحة للباحث البشري على الفور.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في توليد أفكار إبداعية أو اقتراح حجج مضادة، مما يعزز وضوح بحثك وعمقه.

إليك مفتاح الكشف عن هذه الأفكار: تزويد ChatGPT بالأبحاث أو المعلومات الأساسية ذات الصلة

📌مثال

إذا كنت تعمل على التدخلات المتعلقة بتغير المناخ، فإن تقديم بحث محدد حول النظريات العلمية الرائدة في مجال تغير المناخ سيساعد ChatGPT على توليد أفكار واقتراحات أكثر توافقاً مع الموضوع. وبدون ذلك، قد تتلقى إجابات أكثر عمومية أو على مستوى السطح

عندما تزوّد ChatGPT بالدراسات أو التقارير أو المعلومات التفصيلية ذات الصلة، فإنك تمنحه الأدوات اللازمة للعمل بذكاء أكبر.

💡 نصيحة محترف: فهم كيف تنشئ ChatGPT محتواها سيساعدك على المدى الطويل. لضمان أن يقوم ChatGPT بإنشاء محتوى مركّز يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك، زوّده بأبحاث أو أمثلة محددة، لأنه بخلاف ذلك يعتمد على بيانات التدريب العامة.

3. استخدم أدوات ذكاء اصطناعي متعددة

تخيل ChatGPT ولكن بمزيد من الميزات.

بفضل أكثر من ألف مُكوِّن إضافي مُقدَّم من المستخدمين (بالإضافة إلى بعض المكونات الإضافية المعتمدة من OpenAI)، يمكن لـ ChatGPT الآن تقديم ميزات مُحسَّنة غير متوفرة في البداية في النماذج الأساسية.

من خلالها، يمكن لـ ChatGPT الآن الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، وتنفيذ إجراءات مثل حجز الحجوزات، وحتى سحب المعلومات من بريدك الإلكتروني.

هل تحتاج إلى رؤى خاصة بالصناعة؟ الإضافات تدعمك! سواء كان الأمر يتعلق بالرعاية الصحية، أو التجارة الإلكترونية، أو التمويل، هناك إضافة لذلك.

تحليل البيانات؟ تحقق من ذلك. هل تريد تجارب مخصصة لعملائك؟ نعم، هناك مُكوِّن إضافي لذلك أيضًا.

الإضافات مفيدة أيضاً للشركات التي لا تمتلك ميزانيات تقنية ضخمة. فهي تسمح للشركات الصغيرة بالوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون دفع تكاليف باهظة.

البديل المثالي لـ ChatGPT: ClickUp Brain

قد تكون ChatGPT واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة المتوفرة حالياً، ولكن كما رأينا، فإن لها حدودها.

بعض هذه القيود يمكن أن تكون عائقاً أمام الفرق التي تتطلع إلى استخدام أداة الذكاء الاصطناعي إلى جانب أدواتها الأخرى.

أضف التكاليف الحسابية العالية والذاكرة المحدودة لأداة ChatGPT، وستدرك بسرعة أن الفرق الصغيرة لا يمكنها استخدام ChatGPT بشكل مستدام على المدى الطويل.

إذن، ما هو البديل الذي يمكن أن يكون بديلاً لـ ChatGPT لحل بعض هذه التحديات؟

إجابة واحدة: ClickUp Brain .

1. الذاكرة السياقية لـ ClickUp Brain

إليك أحد الأسباب الرئيسية وراء يبرز ClickUp كبديل ل ChatGPT : يقدم ClickUp Brain كل ما يفتقده ChatGPT من خلال التخصيص المخصص.

تم تصميم ميزات المحادثة والسياق والذكاء الاصطناعي القائمة على الأدوار في المنصة لربط الأشخاص والعمل والمعرفة في فريقك في تجربة واحدة.

إنشاء قوالب، وإنشاء نسخ، وإطلاق أفكار جديدة بسرعة البرق مع ClickUp Brain

يأتي الذكاء الاصطناعي في ClickUp مع ثلاث ميزات رئيسية تضع إدارة مشروعك على الطيار الآلي:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: هل لديك سؤال عن مهامك أو مستنداتك؟ يوفر لك ClickUp Brain إجابات سياقية استنادًا إلى قاعدة المعرفة في مؤسستك

هل لديك سؤال عن مهامك أو مستنداتك؟ يوفر لك ClickUp Brain إجابات سياقية استنادًا إلى قاعدة المعرفة في مؤسستك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: يمكنك أتمتة تحديثات العمل وتتبع تقدم الفريق وإنشاء تقارير مفصلة ببضع نقرات فقط

يمكنك أتمتة تحديثات العمل وتتبع تقدم الفريق وإنشاء تقارير مفصلة ببضع نقرات فقط كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل: أتقن الكتابة من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني وملخصات ومستندات واضحة وموجزة

إليك كيفية عمل الأداة: لنفترض أنك بحاجة إلى تحديثات سريعة للمشروع أو ملخصات اجتماعات.

ClickUp Brain ستجد ما تحتاج إليه.

ويمكنه أيضًا إنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وتدوين ملاحظات الاجتماعات، واقتراح خطواتك التالية.

إنشاء ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغير ذلك الكثير بسهولة باستخدام إمكانيات إنشاء المستندات في ClickUp AI

بالنسبة لمديري المشاريع، هذا يعني وقتاً أقل في المهام اليدوية ووقتاً أطول في وضع الاستراتيجيات - وهو بيت القصيد من إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي.

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2. أتمتة المهام وسير العمل

تخيل أنك مدير منتج في شركة برمجيات سريعة النمو تستعد لإطلاق تحديث كبير للمنتج.

لديك مطورون وكتاب تقنيون وفرق تسويق يعملون معاً. بدون نظام مبسط، ستكون إدارة هذه الأجزاء المتحركة فوضوية.

لحسن الحظ، تقوم ميزات التشغيل الآلي في ClickUp بتبسيط العملية.

إليك كيفية القيام بذلك يقوم ClickUp بتحويل أتمتة سير العمل :

بمجرد الانتهاء من مسودة وثائق المنتج، تقوم أتمتة ClickUp Automations على الفور بتعيين مهام المراجعة للفرق الفنية والتسويقية لضمان التحقق من الدقة والوضوح دون أي تأخير.

أتمتة المهام المتكررة والحفاظ على الاتساق مع أتمتة ClickUp Automations

وفي الوقت نفسه، يعمل تكامل ClickUp GitHub على مزامنة أحدث التغييرات في التعليمات البرمجية مع الوثائق، كما أن تكامل Slack يحافظ على تحديث التسويق في الوقت الفعلي.

مع المواعيد النهائية الضيقة, عرض تقويم ClickUp يتتبع كل حدث رئيسي ويرسل تلقائيًا تذكيرات قبل المواعيد النهائية لإبقاء الجميع على المسار الصحيح.

_تتبع المواعيد النهائية لنشر المستندات بشكل مرئي باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

من ناحية أخرى، يتم جمع الملاحظات من خلال كليك أب كليب . يتيح للمراجعين تقديم ملاحظات مرئية مرتبطة مباشرةً بالمهام، مما يجعل العملية أسرع وأوضح.

شارك أفكارك وأفكارك عبر الفرق من خلال تسجيلات الصوت أو الفيديو باستخدام ClickUp Clips

بعد الموافقة النهائية، يتم نشر المستند تلقائياً، ويتم إخطار الفريق على الفور.

بعد الإطلاق، يتم جمع ملاحظات العملاء عبر نماذج ClickUp إنشاء مهام للمتابعة

تتعامل هذه المهام المتكررة مع التحديثات - مع الحفاظ على كل شيء دقيقاً دون تدخل يدوي.

لقد كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا يعانون من تحديثات الحالة اليدوية بين Jira والأدوات الأخرى. مع ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، قمنا بتسريع إصدارات المنتج من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق.

نيك فوستر، مدير إدارة المنتجات في Lulu Press

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3. ميزات التعاون

التعاون هو مفتاح نجاح كل شيء.

بينما يتعقد التواصل مع وجود العديد من المستندات والمهام, مستندات ClickUp يجعل الأمور أسهل بكثير.

تعاون بفعالية مع فريقك على المستندات باستخدام ClickUp Docs

افترض أنك تقوم بصياغة مخطط تفصيلي لمشروع على ClickUp Docs.

ستشاهد زملاءك في الفريق يقفزون لإضافة التعليقات، وتعيين المهام، وتحويل النص إلى إجراءات قابلة للتتبع - كل ذلك داخل المستند نفسه.

يمكنك أيضًا تضمين جداول البيانات وملفات PDF ومواقع الويكي.

نظرًا لأنه مدمج مع ClickUp Brain، يمكنك تنقيح المحتوى وتلخيص المستندات وحتى الرد على التعليقات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

لن يضطر فريقك إلى التبديل بين التطبيقات للدردشة والعمل. ClickUp Chat يجمع بين التواصل وإدارة المهام في مكان واحد لتسهيل التعاون لفريقك.

يقوم ClickUp Chat بربط الدردشات بالمهام والمستندات ذات الصلة تلقائياً، بحيث يبقى كل شيء متصلاً.

ميزات الذكاء الاصطناعي تجعل الأمور أفضل. ويمكنه تلخيص الرسائل الفائتة، وإنشاء المهام من الدردشات، والعثور على المهام أو المستندات ذات الصلة دون أي متاعب. مع ClickUp Chat، يصبح البقاء على اطلاع على المحادثات والمهام أبسط بكثير.

أنجز 10 أضعاف ما تم إنجازه باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat

حتى أنه يمكن إرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية لإبقاء الجميع على اطلاع على التغييرات المهمة، مثل عندما يتم وضع علامة "قيد المراجعة" أو عندما تحتاج إحدى المهام إلى اهتمام عاجل.

إخطار أصحاب المصلحة بتحديثات المستندات المهمة باستخدام ميزة البريد الإلكتروني في ClickUp

4. التكامل مع الأدوات الأخرى

على الرغم من أن ClickUp أداة قوية، فإن تكاملها مع تطبيقات أخرى يرتقي بسير عملك إلى مستوى جديد. مع أكثر من 1,000 تكامل مجاني يوفر لك ClickUp الوقت ويقلل من الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة.

على سبيل المثال، يؤدي تكامل ClickUp مع Slack إلى تحويل المحادثات إلى أفعال.

يمكنك تحويل رسائل Slack إلى مهام، وتحديث حالات المهام، وتعيين أعضاء الفريق دون مغادرة الدردشة، مما يضمن تطور المناقشات بسرعة إلى عمل يمكن تتبعه.

يضمن تكامل ClickUp مع HubSpot لإدارة علاقات العملاء مزامنة البيانات بسلاسة بين معلومات العملاء ومهام المشروع.

تضمن هذه المزامنة ثنائية الاتجاه المزامنة ثنائية الاتجاه أن تتمكن الفرق التي تواجه العملاء من إدارة سير العمل دون تفويت أي شيء.

_هل تحتاج إلى التخلص من المهام المتكررة؟

يعمل تكامل Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) على أتمتة العمليات الروتينية عبر الأنظمة الأساسية.

وفر ساعات كل أسبوع عن طريق أتمتة مهام سير العمل الخاصة بك عن طريق ربط Make بالبيانات

سواء أكانت مزامنة المهام مع تقويم Google أو إرسال تحديثات المشروع عبر Gmail، تضمن الأتمتة تنظيم مهامك والوفاء بالمواعيد النهائية دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

بالنسبة للفرق التي تعتمد على Zoom للاجتماعات عن بُعد، يتيح لك التكامل مع ClickUp جدولة تسجيلات الاجتماعات والانضمام إليها وتخزينها مباشرةً ضمن مهامك، مما يحافظ على جميع الاتصالات في مكان واحد.

جدولة الاجتماعات على Zoom ومشاركة الشاشات والتعاون في المهام من داخل ClickUp دون عناء

مع تكامل ClickUp مع Harvest، تصبح إدارة الوقت أسهل. يمكنك تتبع الساعات المستغرقة في كل مهمة وتحليل كفاءة سير العمل.

خلاصة القول سواء كنت تقوم بمزامنة الاتصالات مع Slack، أو إدارة بيانات العملاء مع HubSpot، أو تتبع الوقت مع Harvest، فإن قوة تكامل ClickUp تجلب كل شيء تحت سقف واحد.

والنتيجة؟

مساحة عمل موحدة وفعالة حيث تعمل كل أداة بتناغم، مما يساعدك على التركيز على الإنتاجية بدلاً من التنقل بين المنصات.

لماذا تحد نفسك مع ChatGPT - اختر ClickUp

إذا كنت تعتقد أن ChatGPT مثير للإعجاب، فإن ClickUp سيبهرك أكثر.

فبينما يتفوق ChatGPT في توليد المحتوى، فإن ClickUp يتجاوز هذه القدرة إلى أتمتة سير العمل، وإدارة المهام، وربط فريقك من خلال التعاون في الوقت الفعلي.

سواءً كان إنشاء ملخصات المشاريع، أو تتبع المواعيد النهائية، أو إنشاء ملخصات واضحة، فإن ClickUp Brain يحتوي على كل شيء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

هل أنت مستعد للترقية؟ اشترك في ClickUp مجانًا وانتقل بسير عملك إلى المستوى التالي.