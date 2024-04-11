ClickUp AI مقابل Notion AI: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

في عام 2024، الذكاء الاصطناعي في كل مكان. أصبحت كل من ClickUp و Notion، وهما أداتان رائدتان لإدارة المشاريع مصممتان لتبسيط إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، مزودتان الآن بقوة الذكاء الاصطناعي. يمكنك استخدام مساعد ذكاء اصطناعي للتعامل مع المواعيد النهائية للمشروع، وإدارة المهام، وإنشاء المحتوى ببضعة مطالبات فقط.

ومع ذلك، زادت ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه من صعوبة الاختيار بين هذه الأدوات القوية. سنقارن هنا أفضل ميزات ClickUp AI مقابل Notion AI. سنلقي نظرة على المزايا والأسعار ونفهم كيف أن إضافة الذكاء الاصطناعي تفيد تطبيقات الإنتاجية هذه بشكل كبير. 💪

ما هو ClickUp AI؟

ClickUp هو أداة إنتاجية شاملة تتيح لك القيام بعدة أشياء من لوحة تحكم واحدة. من خلال مساحة عمل واحدة، يمكنك من خلال مساحة عمل واحدة طرح الأفكار وإنشاء المستندات وإدارتها وتتبع المشاريع وتحسين إنتاجية الفريق والقيام بأكثر من ذلك بكثير.

إضافة انقر فوق الذكاء الاصطناعي فقط يجعل هذه الأداة أكثر قوة، حيث يوفر لك أول شبكة عصبية في العالم تربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك بقوة الذكاء الاصطناعي: ClickUp Brain.🧠

استخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

يتجاوز الذكاء الاصطناعي في ClickUp AI، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم ClickUp Brain، الأتمتة البسيطة، حيث يقدم تجربة ذكاء اصطناعي تحادثية وسياقية تتفهم احتياجاتك وتتكيف مع دورك المحدد في المشروع. يساعدك ذلك على تبسيط العمل وأتمتة المهام المتكررة والاستمتاع بإنتاجية غير مسبوقة.

ميزات ####ClickUp Brain

الميزة رقم 1: اكتب بشكل أفضل مع الذكاء الاصطناعي

أحد أكبر التحديات في البيئات سريعة الوتيرة هو القدرة على التفكير وكتابة رسائل بريد إلكتروني أو مستندات أو مراسلات أخرى قوية. مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain، يمكنك أن تقول وداعًا لعائق الكتابة.

استخدام ClickUp Brain لإنشاء منشور مدونة أو إنشاء المسودة الأولى لأي محتوى باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي

ما عليك سوى إخبار برنامج ClickUp Brain AI Writer for Work الخاص بـ ClickUp Brain بما تحتاج إلى إنجازه، وسيقوم بالكتابة بالطريقة التي تقوم بها، مما يمنحك القدرة على

إتقان الكتابة باستخدام مساعد كتابة متكامل لمستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات

تصحيح الأخطاء الإملائية تلقائياً باستخدام المدقق الإملائي المدمج لمستنداتك ومهامك

اكتب ردوداً سريعة على الرسائل باختصار، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة رسالتك بنبرة مثالية

إنشاء جداول ببيانات غنية باستخدام مطالبات نصية بسيطة فقط

إنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع على الفور لأي حالة استخدام

كتابة النصوص تلقائياً عن طريق تحويل الصوت والفيديو إلى نص وإنشاء ملاحظات الاجتماع على الفور

يمكنك إنشاء مهمة أو مستند من إنشاء الذكاء الاصطناعي من شريط الأدوات .

يمكنك استخدام ClickUp AI من أجل ترجمة وترجمة المحتوى الخاص بك!

الميزة رقم 2: الحصول على إجابات سريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمنحك ClickUp Brain على الفور إجابات دقيقة وسياقية على الأسئلة المتعلقة بعملك داخل مستندات ClickUp ومشاريعك ومهامك ومواقع الويكي وغيرها. لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات؛ فقط اسأل Brain.

الميزة رقم 3: إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن لـ AI Project Manager الخاص بـ ClickUp Brain أتمتة المهام المتكررة وتتبع تقدم المشروع وتبسيط عمليات إدارة المشروع وإبقاء الفرق على نفس الصفحة.

إنتاج ملخص لتقدم المهام على مدار عدد محدد من الأيام لتجميع التحديثات والمهام التي يجب إنجازها والعقبات بسرعة باستخدام مدير مشروع ClickUp الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

يمكنك الاستفادة من إمكانياته في:

تبسيط الجداول الزمنية للمشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة أهداف مشروعك والمراحل الهامة. سيقوم ClickUp Brain باقتراح جداول زمنية واقعية وتعيين التبعيات بين المهام، مما يضمن سير عمل سلس وفعال

إنشاء تحديثات التقدم لمشاريعك تلقائياً، مع تسليط الضوء على المعالم الرئيسية وتحسين إدارة المهام لفرقك

قم بطرح رؤية وأهداف مشروعك، وسيستخدم ClickUp AI فهمه لأفضل الممارسات لإنشاء موجز واضح وموجز للمشروع، مما يحافظ على توافق الجميع منذ البداية

يمكنك بسهولة إنشاء عمليات الوقوف الشخصية والجماعية في ثوانٍ معدودة، مما يعزز كفاءة العمل الجماعي ويوفر وقتك للمهام الأكثر استراتيجية

إنشاء المهام والمهام الفرعية تلقائيًا من خلال وصفها؛ وستقوم معالجة اللغة الطبيعية في ClickUp Brain بالباقي. سيقوم بتعيين المهام واقتراح عضو الفريق المناسب والمواعيد النهائية المثالية وتحديد أولوياتها بناءً على مدى إلحاح المشروع. مدير مشروع ذكي اصطناعيًا، أي شخص؟

### تسعير ClickUp Brain

ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا مجانًا للأبد

غير محدود 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي؟

Notion هو تطبيق مساحة عمل وإنتاجية متصل يساعدك على تنظيم الملاحظات وإدارة المهام أو المشاريع وإنشاء الويكي وإنشاء المستندات في تطبيق واحد. وقد تم تطويره ليحل محل تطبيقات مثل Google Docs وDropbox، وهو شائع بسبب واجهة Notion سهلة الاستخدام.

توليد الملخص عبر الفكرة Notion AI هي أداة الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Notion، والتي يتم تقديمها كإضافة إلى منصة Notion وغيرها من عمليات تكامل Notion. تساعد المستخدمين في مهام مثل الإجابة عن الأسئلة الأساسية، وإنشاء المحتوى، وكتابة النصائح، وترجمة اللغة، وما إلى ذلك. نوتيون للذكاء الاصطناعي يوفر أيضًا ميزات الأتمتة التي تساعدك على تبسيط المهام الروتينية والمساعدة في إنشاء المحتوى وتتبع مشاريع متعددة.

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### ميزات الذكاء الاصطناعي

الميزة رقم 1: الكتابة بشكل أفضل مع الذكاء الاصطناعي

صقل كتابتك مع مساعد الكتابة الخاص بـ Notion AI. يمكنه التحقق من القواعد النحوية والإملائية واقتراح المرادفات والمتضادات لتحسين مفرداتك وتلخيص النص المطول لفهم أفضل.

قم بتحرير صوت ونبرة مستنداتك ومقترحاتك ورسائلك الإلكترونية وما إلى ذلك، وترجمتها إلى اليابانية والألمانية والإسبانية وغيرها.

الميزة رقم 2: احصل على إجابات سريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على مستند أو مهمة أو مشروع أو ويكي، ما عليك سوى أن تسأل Notion AI. نظرًا لأن برنامج Notion AI يمكنه اجتياز جميع المستندات والأدوات داخل مساحة عمل Notion الخاصة بك، فيمكنه مساعدتك في:

استكشاف المشكلات وإصلاحها أو الحصول على مساعدة لمهمة معينة

طرح أسئلة حول اجتماع ما، أو إنشاء ملاحظات وعناصر إجراءات، أو العثور على المعلومات التي تحتاج إليها

إنشاء ملخصات موجزة لمئات العناصر في وقت واحد

الميزة رقم 3: إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن لـ Notion AI أن يتجاوز مجرد إدارة المهام والأتمتة البسيطة، مما يساعدك على أداء بعض المهام المحددة في مشاريعك:

التعبئة التلقائية لأي بيانات في المشاريع أو المهام أو المستندات أو الجداول في ثوانٍ

شرح المصطلحات التقنية أو المفاهيم المعقدة

مولد المحتوى عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي

### تسعير مفهوم الذكاء الاصطناعي

Notion AI: أضف إلى مساحة العمل الخاصة بك مقابل 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

أضف إلى مساحة العمل الخاصة بك مقابل 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة مجانية

بالإضافة : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركة 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

# # # الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء الاصطناعي ClickUp AI: مقارنة الميزات

يُعتبر كل من ClickUp وNotion خيارين ممتازين كأدوات إنتاجية شاملة.

يقدّر مستخدمو Notion بشدة إمكانيات التعاون والميزات الأساسية التي توفرها Notion AI لأتمتة المهام البسيطة واستخدامها كمساعد لاحتياجات إدارة المشروع بشكل عام.

ولكن عند المقارنة بين ClickUp و Notion فيما يتعلق بميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، خاصةً لإدارة المشاريع، فإن ClickUp AI يقدم وظائف أكثر قوة تجعله مثاليًا لمعظم مواقف العمل.

ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp

يقدم ClickUp Brain ميزات متقدمة مثل:

أتمتة مبنية على الذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية لإدارة المهام

ملخصات مشروعات الذكاء الاصطناعي وتحديثات الحالة وعناصر الإجراءات

قوالب مُنشأة بالذكاء الاصطناعي لكل فريق وحالات استخدام مختلفة

مساعد الكتابة والنسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أداة الذكاء الاصطناعي في ClickUp هي المساعد الذي تحتاجه لتتبع مشاريعك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم ClickUp Brain أيضًا بشكل مخصص لكل دور وحالة استخدام. يساعدك هذا في الحصول على ميزات مخصصة لتعزيز الإنتاجية والكتابة بشكل أفضل وتمكين التواصل الفعال، مما يجعله الحل المثالي لإدارة المهام القائم على الذكاء الاصطناعي.

ميزات الذكاء الاصطناعي في Notion

تُعد واجهة Notion سهلة الاستخدام وميزات التعاون في Notion مثالية لمعظم احتياجات تتبع الوقت والمهام وإدارة المشاريع. ولكن يمكن لـ Notion AI أيضًا أن يوفر لك مساعدة محددة مثل:

الأفكار والمخططات التفصيلية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي لمنشورات المدونة والنسخ التسويقية وما إلى ذلك.

ميزات تحرير المستندات والتدقيق اللغوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إمكانات بحث متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على المعلومات من مساحة عمل Notion الخاصة بك

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## ClickUp AI مقابل Notion AI على Reddit

لقد ذهبنا إلى Reddit لنرى ما يقوله الناس عن مسألة Notion AI مقابل ClickUp AI وغيرها من أدوات إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي .

بالنسبة لـ ClickUp AI، هناك مراجعات إيجابية لميزات مثل مساعد الكتابة، والتدقيق الإملائي المدمج، والردود السريعة بالذكاء الاصطناعي، والأسئلة والأجوبة السياقية والملخصات والحقول المخصصة للتقدم بالذكاء الاصطناعي، وغيرها. وفقًا لأحد المستخدمين، "لقد مررت بتجربة جيدة بشكل عام مع ClickUp ولكنني سأقول أن أداة/ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة _أنيقة جدًا. يمكنني بالتأكيد رؤية هذا الأمر يساعد فريقي في إنشاء المهام وإكمالها بسرعة."

وفي الوقت نفسه، يتمتع برنامج Notion AI بالكثير من المزايا بفضل مساعد الكتابة، ونماذج الملء التلقائي، وخيار الجدول. ومع ذلك، على الرغم من أنه يحتوي على مجموعة ميزات غنية، إلا أنه لا يركز على معالجة مشكلات محددة مثل ClickUp AI، مما يجعل معظم المستخدمين غير متأكدين من فعاليته

وفقًا ل هذا المستخدم "، "يبدو أنهم يتبعون الاتجاه السائد. آمل فقط ألا يفقدوا التركيز على ما يصلح وما لا يصلح. أجد Notion مفيدًا جدًا ولكن يمكنني أيضًا أن أرى أنه يسير على طريقة Evernote - مسيرة مستمرة من الميزات الجديدة فقط من أجل الجحيم. كما تعلم، ليس عليك الاستمرار في إنشاء ميزات جديدة لمجرد ذلك. الناس سعداء جداً بالدفع مقابل طول عمر المنتج واستقراره_"

قال أحد مستخدمي ريديتور آخر هذا عن Notion AI: "لقد ألغيت للتو اشتراكي في الذكاء الاصطناعي؛ لقد استخدمته منذ الإصدار. أنا شخصيًا لم أعد أجده مفيدًا بعد الآن، كنت أستخدمه في الغالب للتدقيق الإملائي وتغيير النغمات."

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ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التي تسود؟

في هذه المعركة بين العملاقين، الفائز هو- ClickUp Brain.🏆

كما ترى، كلتا الأداتين تقدمان ميزات ممتازة، مع تفوق أداة ClickUp Brain عندما يتعلق الأمر بقدرات الأتمتة المتقدمة وإدارة المشاريع.

بينما تستخدم Notion الذكاء الاصطناعي بفعالية في كتابة المحتوى الأساسي والترجمة والمساعدة في الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ClickUp AI تشغيل مهام أكثر تقدمًا مثل إنشاء الجداول الزمنية للمشروع والموجزات والمهام بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

إنها مثالية بديل ChatGPT بميزات أكثر من أداة الذكاء الاصطناعي القائمة على الدردشة.

ترجمة أي مستند أو محتوى إلى لغة أخرى باستخدام ClickUp AI

والذكاء الاصطناعي ليس السبب الوحيد الذي يجعلك تختار ClickUp. إذا قارنت بين Notion و ClickUp لوظائفهما في إدارة المشاريع، يحصل مستخدموClickUp على تقارير متقدمة ومجموعة ميزات غنية لإنجاز المهمة. يتضمن ذلك ميزات لا تتوفر إلا مع خطة تسعير Notion المدفوعة، مثل:

التعاون المباشر للوثائق

علاقات المستند والمهام

التسلسل الهرمي للبيانات

تتبع الوقت والتقديرات

الدردشة في الوقت الحقيقي

مخططات جانت

الخرائط الذهنية

تتناسب قابلية ClickUp للتوسع مع المستخدمين الأفراد والفرق الكبيرة، بينما يلبي هيكل التسعير المرن ميزانيات متنوعة. إذا كنت تبحث عن أداة ذكاء اصطناعي شاملة يمكنها دعم الإدارة الفعالة للمشروع، وتبسيط سير العمل، وتحسين الكتابة، فإن ClickUp Brain يستحق الاستكشاف.

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