ClickUp تطلق المساعد الذكي الوحيد في العالم القائم على الأدوار

ClickUp AI يزيل التخمين من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في أنواع مختلفة من العمل

سان دييغو، 4 مايو 2023 — أعلنت ClickUp، منصة الإنتاجية التي تجمع العمل في مكان واحد، اليوم عن توفر ClickUp AI — حل تحويلي للذكاء الاصطناعي سيغير طريقة عمل الناس إلى الأبد. ClickUp AI، المدمج في منصة ClickUp، يوفر تجربة مصممة خصيصًا للتخلص من التخمينات في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل في كل دور.

قال زيب إيفانز، مؤسس ClickUp ورئيسها التنفيذي: "الذكاء الاصطناعي هو أداة فائقة الإنتاجية ستحدد معالم جيلنا. سيستفيد كل فرد بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. إن دمج الذكاء الاصطناعي في منصتنا يمثل خطوة هائلة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في إحداث ثورة في الإنتاجية العالمية. لن يسرع العاملون في مجال المعرفة من إنجاز مهامهم فحسب، بل سيرفعون أيضًا من جودة إنتاجهم. يضمن التبني المبكر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حصول المؤسسات على ميزة تنافسية كبيرة في الإنتاجية والكفاءة. "

تساعد ClickUp العملاء على تجاوز التطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي في مكان العمل. تضع ClickUp العشرات من أوامر الذكاء الاصطناعي والمطالبات الخاصة بالوظائف في متناول مستخدميها مباشرةً. ونتيجة لذلك، تعد ClickUp المنصة الوحيدة للإنتاجية التي تسهل استخلاص القيمة التجارية الفورية من تقنية الذكاء الاصطناعي وتقدم قيمة ملموسة لعملائها.

تشمل الوظائف الجديدة ما يلي:

أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي مُحسّنة لكل دور وحالة استخدام: تعاون فريق البحث في ClickUp مع العشرات من الخبراء الوظيفيين لإنشاء مطالبات قابلة للتنسيق بالكامل لأي حالة استخدام عالية القيمة تقريبًا. تتم تحسين أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp واختبارها باستمرار، وهي تلتقط المعلومات الدقيقة اللازمة لضمان أعلى جودة للمخرجات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيصها بإدخالات مثل النبرة والإبداع، ويتم تنسيق النتائج مسبقًا وتضمين هياكل المحتوى مثل العناوين بالخط العريض أو الجداول المنظمة بشكل افتراضي. تعاون فريق البحث في ClickUp مع العشرات من الخبراء الوظيفيين لإنشاء مطالبات قابلة للتنسيق بالكامل لأي حالة استخدام عالية القيمة تقريبًا. تتم تحسين أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp واختبارها باستمرار، وهي تلتقط المعلومات الدقيقة اللازمة لضمان أعلى جودة للمخرجات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيصها بإدخالات مثل النبرة والإبداع، ويتم تنسيق النتائج مسبقًا وتضمين هياكل المحتوى مثل العناوين بالخط العريض أو الجداول المنظمة بشكل افتراضي.

حسّن كتابتك: قم بتمييز أي نص داخل ClickUp — مثل مستند أو تعليق أو وصف مهمة — واستخدم شريط أدوات ClickUp AI الجديد لتحسين المحتوى. تشمل الأوامر الشائعة إطالة أو تقصير المحتوى أو تحسينه أو تبسيط الكتابة.

دع الذكاء الاصطناعي يقود الطريق : ClickUp AI يولد نصوصًا ومحتوى لأي موضوع بسهولة. تساعدك ميزة "الكتابة بالذكاء الاصطناعي" في صياغة رسالة البريد الإلكتروني التالية أو وضع مخطط لمدونة في غضون ثوانٍ!

تخلص من المهام الإدارية: وفر الوقت والجهد لنفسك وللفريق من خلال تجنب الحاجة إلى قراءة المستندات الطويلة. استفد من أدوات ClickUp AI لتلخيص وإنشاء عناصر العمل لتوفير ملخصات فورية أو استخراج الخطوات التالية من أي نص بسهولة.

💡 ميزة بارزة: ClickUp Brain Max و AI AgentsClickUp AI لا يقتصر على الاستجابة فحسب، بل إنه يفكر أيضًا. مع ClickUp Brain Max، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة التحويل الصوتي إلى نص لتسجيل الأفكار وملاحظات الاجتماعات أو تحديثات المشروع التفصيلية على الفور، وتحويل الأفكار المنطوقة إلى مهام ووثائق منظمة. بالاقتران مع ClickUp AI Agents، تتجاوز سير العمل هذه الأتمتة الأساسية — يمكن للوكلاء تحديد أولويات المهام، وإظهار السياق، والتكيف مع الأهداف المتغيرة، مع الحفاظ على تماشي العمل بين الفرق. معًا، يعيد Brain Max و AI Agents تعريف الإنتاجية، ويمنحان المؤسسات أنظمة ذكية تفكر مسبقًا، ولا تقتصر على اتباع التعليمات.

ClickUp هي منصة الإنتاجية المفضلة لما يقرب من مليوني فريق حول العالم. تماشياً مع مهمة الشركة المتمثلة في توفير الوقت للناس لجعل العالم أكثر إنتاجية، فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استفادة الفرق من قوة ClickUp AI في سير عملهم:

"لقد كان ClickUp AI رائعًا لمجتمعي وعملائي ونفسي. لقد دعم فريقنا من خلال كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ وإنشاء إجراءات تشغيلية قياسية، بل وساعدنا أيضًا في ابتكار الأفكار وكتابة المحتوى"، قالت Yvi Heimann، مستشارة كفاءة الأعمال في Ask Yvi. "لقد تمكنا من تقليل الوقت الذي نقضيه في بعض سير العمل إلى النصف من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp. إنه أمر رائع حقًا!"

ClickUp AI متاح لجميع العملاء المشتركين في خططنا المدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم. لمعرفة المزيد عن ClickUp AI، يرجى زيارة صفحتنا على الويب.

نبذة عن ClickUp

ClickUp هي المنصة الوحيدة في العالم التي تجمع بين جميع ميزات الإنتاجية وتتميز بمرونتها لتتناسب مع طريقة عمل الناس. وهي تحل محل جميع أدوات الإنتاجية الفردية في مكان العمل بمنصة واحدة موحدة تشمل إدارة المشاريع والتعاون في إعداد المستندات واللوحات البيضاء وجداول البيانات والأهداف. تأسست ClickUp في عام 2017 ومقرها في سان دييغو، وتسعى إلى جعل العالم أكثر إنتاجية. باعتبارها واحدة من أسرع شركات SaaS نموًا في العالم، ساعدت ClickUp أكثر من 8 ملايين مستخدم في 1.6 مليون فريق على عيش حياة أكثر إنتاجية وتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.clickup.com.