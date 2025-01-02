كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لتعزيز الإنتاجية

من كان يظن قبل بضع سنوات فقط أن الذكاء الاصطناعي سيكون ضرورياً لحياتنا مثل القهوة في صباح يوم الاثنين المزدحم؟

سواءً كان ذلك في البرمجة، أو إعداد نصائح العروض التقديمية، أو حتى إنشاء مخططك اليومي، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي مساعدنا المفضل في حل مشاكل الحياة الصغيرة.

في البداية، بدا إدخال الذكاء الاصطناعي في مكان العمل وكأنه "قفزة مخيفة" - وهذا ما أشار إليه تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تنبأ بشكل مشؤوم بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 85 مليون وظيفة . مرعب، أليس كذلك؟

حسناً، ليس تماماً. لم يحدث ذلك القضاء المروع على الوظائف. لقد فعلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العكس: لقد سهلت حياتنا وضاعفت إنتاجيتنا.

وفقًا لاستطلاع Zoom, 89% من الموظفين قالوا إن أكبر مزايا الذكاء الاصطناعي هي تقليل المهام المتكررة وإتاحة المزيد من الوقت لمعالجة الأعمال الهادفة.

ونتيجة لذلك، تتبنى المؤسسات في مختلف الصناعات الذكاء الاصطناعي بشغف في سير العمل لتبسيط العمليات وتمكين مكاسب الإنتاجية.

ومع ذلك، فإن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملك يتطلب بعض المعرفة. دعنا نحلل الأمر ونرى كيف نبدأ.

⏰ ملخص 60 ثانية

حافظ على التوازن بين أتمتة الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري لتحقيق أقصى قدر من النتائج

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت للعمل الاستراتيجي

استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp لإدارة سير العمل وتتبع التقدم بسلاسة

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات والرؤى التنبؤية

إضفاء طابع شخصي على تجارب العملاء باستخدام التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الآلية

استثمر في صقل مهارات فريقك وإعادة تأهيله من أجل مستقبل جاهز للذكاء الاصطناعي

فوائد الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

قبل بضع سنوات، كان فريق نتفليكس التقني جالساً في محاولة لمعرفة كيفية جعل الجميع مدمنين على مسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي أصبح الآن مشهوراً.

قامت نتفليكس بتحليل سلوك المشاهدين وتفضيلاتهم وأنماط المشاهدة من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلم البيانات. وبالاستعانة بهذه البيانات، قاموا بإنشاء عشرة إعلانات دعائية فريدة من نوعها مصممة خصيصاً لشرائح مختلفة من الجمهور.

على سبيل المثال، قد يشاهد أحد المشاهدين إعلاناً دعائياً يسلط الضوء على ممثله المفضل، بينما يحصل آخر على إعلان تشويقي يركز على الحبكة التشويقية التي يحبها.

شجع هذا النهج المخصص الجمهور على مشاهدة المسلسل بنهم.

وبالانتقال سريعاً إلى عام 2020، كشفت نتفليكس أن 80% من المحتوى التي تمت مشاهدتها على المنصة من التوصيات المخصصة - بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا؟

يحرك الذكاء الاصطناعي في مكان العمل ثلاثة جوانب مهمة: دعم إنتاجية الموظفين المعززة، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والتخصيص الذي لا مثيل له. دعونا نفصلها أكثر:

1. تعزيز الإنتاجية والكفاءة

لا أحد يستمتع بالمهام المتكررة - ربما باستثناء الروبوتات. هذا هو المكان الذي يتألق فيه الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، حيث يقوم بأتمتة هذه الأنشطة الدنيوية حتى يتمكن الموظفون البشريون من التركيز على أعمال أكثر قيمة.

بدءاً من المهام المتكررة مثل إدخال البيانات ومعالجة كشوف المرتبات إلى تأهيل العملاء والتنبؤ بالمبيعات، يوفر الذكاء الاصطناعي الوقت ويحسن الكفاءة التشغيلية. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة ما يلي:

أجهزة الرد الآلي التي تتعامل مع استفسارات العملاء الروتينية

مساعدون أذكياء يقومون بجدولة الاجتماعات والمواعيد

أنظمة المراقبة الأمنية التي تضمن الحفاظ على الأمن المناسب

عناصر عملية التوظيف، مثل فحص المرشحين، مثل فرز المرشحين

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2. تحسين عمليات اتخاذ القرار

دعونا نواجه الأمر: القرارات جيدة بقدر جودة البيانات التي تدعمها. مع القدرة على جمع البيانات على نطاق واسع، تتجه الشركات إلى الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات وتحليلها بفعالية.

يتولى الذكاء الاصطناعي مسؤولية:

جمع البيانات : جمع المعلومات في الوقت الحقيقي والمعلومات التاريخية من مختلف المصادر

: جمع المعلومات في الوقت الحقيقي والمعلومات التاريخية من مختلف المصادر تحليل البيانات : استخراج رؤى قابلة للتنفيذ

: استخراج رؤى قابلة للتنفيذ التنبؤ بالاتجاهات: مساعدة القادة على البقاء في الطليعة

يمكن للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باتجاهات السوق، وتحديد نقاط الضعف لدى العملاء، وحتى توقع اضطرابات سلسلة التوريد. وهذا يسمح لهم بالحفاظ على عملية اتخاذ قرارات صديقة للامتثال وخالية من التحيز.

3. التخصيص وتعزيز تجارب العملاء

هل تساءلت يومًا لماذا يبدو التسوق عبر الإنترنت بديهيًا بشكل مخيف؟ يرجع الفضل في ذلك كله إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتقن تقسيم العملاء وتخصيصهم.

فمن خلال تحليل السلوكيات والتفضيلات والتفاعلات السابقة، تُمكِّن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الشركات من

تقديم حملات تسويقية مستهدفة

اقتراح منتجات أو خدمات مصممة خصيصًا حسب الاهتمامات الفردية

التنبؤ باحتياجات العملاء بناءً على الاتجاهات

يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل دوراً مماثلاً، حيث يقوم بصياغة رسائل بريد إلكتروني تسويقية مخصصة، واستجابات للدردشة، وحتى مساعدين افتراضيين يفهمون استفسارك ونبرة صوتك. الفائدة الأساسية؟ يمكنك إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل لأن مساعد الذكاء الاصطناعي يفهم متطلباتك بشكل أفضل ويقدم لك حلولاً مخصصة.

التحديات والاعتبارات

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي في مكان العمل أعجوبة، إلا أنه لا يخلو من التحديات. هناك ثلاثة مجالات رئيسية يثير فيها الذكاء الاصطناعي الدهشة.

1. الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مكان العمل

هل تتذكر عندما قلنا أن الذكاء الاصطناعي خالٍ من التحيز؟

الحقيقة هي أن الذكاء الاصطناعي جيد بقدر جودة البيانات التي يتم تدريبه عليها. إذا كانت تلك البيانات المدخلة تحتوي على تحيزات (مقصودة أو غير مقصودة)، فلا بد أن تظهر تلك التحيزات في القرارات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي.

وهنا يأتي دور التحيز الخوارزمي، حيث تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتمييز عن غير قصد بناءً على الأنماط الموجودة في مجموعات بيانات التدريب الخاصة بها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مقلقة مثل:

ممارسات التوظيف التمييزية

عدم المساواة في تخصيص الموارد

تعزيز التحيز في مكان العمل

📌 مثال: تخيّل أن شركتك تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص السير الذاتية وإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين لوظيفة ما. عظيم للكفاءة، أليس كذلك؟ ولكن إذا كان الذكاء الاصطناعي قد تم تدريبه على بيانات تميل إلى الرجال في مجال التمويل أو النساء في مجال التمريض، فقد يفضل إحدى الفئتين على الأخرى، متجاهلاً المرشحين المؤهلين على قدم المساواة.

حل سريع: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المبنية على مجموعات بيانات متنوعة. والأفضل من ذلك، قم بمراجعة واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي بانتظام للتأكد من عدالتها.

فكّر في الأمر على أنه مراقبة جودة خوارزمياتك - لأنه لا أحد يريد أن يتصدر قسم الموارد البشرية الخاص به على موقع X (تويتر سابقاً) لأسباب خاطئة.

2. مخاوف الخصوصية وأمن البيانات

دعونا نتحدث عن انتهاكات البيانات - أسوأ كابوس لكل فريق تكنولوجيا المعلومات.

خذ TaskRabbit على سبيل المثال. في عام 2018، هجوم حجب الخدمة الموزعة (DDoS) الذي شمل شبكة روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي اخترق أكثر من 3.75 مليون سجل مستخدم وكشف تفاصيل شخصية ومالية. اضطرت الشركة إلى إيقاف عملياتها مؤقتًا، تاركةً العملاء في مأزق.

تحتل مخاوف الخصوصية وأمن البيانات مركز الصدارة عند دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكان عملك. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجمع ويحلل كميات هائلة من البيانات الشخصية والحساسة، لذا عليك الحذر من هذه المخاطر:

جمع البيانات غير المنظم

الافتقار إلى الشفافية في الخوارزميات

الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة

استخدام البيانات البيومترية دون موافقة

إذن، كيف تتجنب أن تصبح العنوان الرئيسي التالي لـ TaskRabbit؟

اجمع ما تحتاجه فقط: قاوم إغراء الإفراط في جمع البيانات "فقط في حالة"

قاوم إغراء الإفراط في جمع البيانات "فقط في حالة" تحلى بالشفافية: أبلغ الموظفين بكيفية استخدام بياناتهم، وسبب جمعها، وكيفية اتخاذ القرارات

أبلغ الموظفين بكيفية استخدام بياناتهم، وسبب جمعها، وكيفية اتخاذ القرارات حصّن دفاعاتك: قم بتحديث بروتوكولات الأمان بانتظام لإبعاد أعين المتطفلين عن نظامك

3. الإزاحة المحتملة للوظائف وتأثير القوى العاملة

🧠 هل تعلم: A كشفت دراسة لمركز بيو للأبحاث أن واحدًا من كل خمسة أمريكيين يشغل وظيفة "معرضة بشكل كبير" لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن أجزاء كبيرة من عملهم يمكن أن تكون مؤتمتة.

في حين أن الإزاحة الوظيفية تشكل مصدر قلق، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي يخلق أيضًا فرصًا جديدة. تحتاج الشركات إلى عاملين مهرة لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسينها، مما يؤدي إلى وظائف في تحليل البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي والإشراف على النظام.

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تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحول أماكن العمل

الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى تفكير في إنتاجية العمال وكفاءتهم على الرغم من التحديات التي تواجهه. 55% من صناع القرار في قطاع الأعمال على أن فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي تفوق بكثير الجوانب السلبية المحتملة. وتشمل هذه المزايا ما يلي:

زيادة ملحوظة في الإنتاجية

الوصول إلى رؤى استراتيجية لتحسين عمليات اتخاذ القرار

تسريع نمو الأعمال

🌟 حقيقة ممتعة: يعتقد أكثر من 70% من هؤلاء القادة أن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعدين الرقميين، يمكن أن تحرر الموظفين من المهام المتكررة التي تستغرق وقتاً طويلاً. تخيل الاستعانة بمصادر خارجية للأشياء المملة - رسائل البريد الإلكتروني، وإدخالات الجداول الزمنية، وإدارة التقويم - بينما تركز أنت على العمل الهادف. يبدو هذا حلماً، أليس كذلك؟

كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بالأتمتة لتوفير الوقت

من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل، تعيد الشركات اكتشاف الإنتاجية.

شاهد هذا الشرح السريع لترى كيف يمكن لأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن توفر لك 23 يوم عمل كل عام!

مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للموظفين استرداد ما يصل إلى 40% من ساعات عملهم التي كانوا يقضونها سابقًا في المهام اليدوية مثل إدخال البيانات والترميز وتنسيق المستندات.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد.

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رؤى أفضل، نتائج أفضل

من الطرق الأخرى التي تُحدث بها أنظمة الذكاء الاصطناعي فرقًا في مساحة العمل هي اتخاذ القرارات المستنيرة.

حيث تجمع أدوات الذكاء الاصطناعي بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية، مما يمنح الفرق رؤية كاملة واستشرافية لعملياتها.

ماذا يعني ذلك؟ بدلاً من إجراء تنبؤات عمياء، يمكن للشركات استخدام رؤى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بدقة بالاتجاهات والتكيف مع تغيرات السوق وتخصيص الاستراتيجيات لتتماشى مع الاحتياجات المتطورة.

إنشاء تقارير تثير الإعجاب بالذكاء الاصطناعي

يخدم الذكاء الاصطناعي غرضًا أكبر من مجرد جمع البيانات - فهو يربط النقاط للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. وإليك الطريقة:

وضع الرؤى في سياقها: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تفسير البيانات وتلخيص النتائج واقتراح خطوات قابلة للتنفيذ في ثوانٍ

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تفسير البيانات وتلخيص النتائج واقتراح خطوات قابلة للتنفيذ في ثوانٍ التقارير المخصصة: انسَ إنشاء التقارير يدويًا. فباستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك وصف احتياجاتك بلغة بسيطة، ويقدم النظام تقارير مصقولة ومكتملة بالصور والرؤى

انسَ إنشاء التقارير يدويًا. فباستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك وصف احتياجاتك بلغة بسيطة، ويقدم النظام تقارير مصقولة ومكتملة بالصور والرؤى توفير الوقت: المهام التي كانت تستغرق ساعات - مثل غربلة نتائج البحث أو تلخيص التقارير الكثيفة - أصبحت الآن مؤتمتة، مما يمنحك الوقت للتركيز على الأولويات الاستراتيجية

كيف يتفاعل الموظفون مع الذكاء الاصطناعي في مكان العمل؟

لطالما كانت مراجعات الأداء والترقيات تعتمد على الحكم البشري، ولكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل بدأ في تغيير هذا السرد.

تقول شركة برايس ووترهاوس كوبرز 83% من صانعي القرار يعتقدون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي إما أن تكون عادلة أو حتى أكثر عدلاً من المديرين البشر في تحديد الترقيات والعلاوات.

عبر شركة برايس ووترهاوس كوبرز بالإضافة إلى ذلك، فإن 75% من صانعي القرار يثقون في مستشار الذكاء الاصطناعي وحده أو في مزيج من الذكاء الاصطناعي والإشراف البشري لاتخاذ القرار النهائي بشأن التقييمات.

ويحظى هذا النهج الهجين بتأييد كبير لأنه يجمع بين موضوعية أدوات الذكاء الاصطناعي والتعاطف والتفكير النقدي للمديرين البشر.

💡 نصيحة احترافية: في حين أن الكثيرين قد يقدّرون الشفافية والقرارات المستندة إلى البيانات، إلا أن البعض الآخر قد يتوق إلى التعاطف والتواصل الشخصي الذي يوفره المدير. ولتحقيق النجاح، يجب على الشركات تحقيق التوازن من خلال ضمان أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز العدالة والاتساق دون التضحية باللمسة الإنسانية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي: أمثلة من العالم الحقيقي

بينما كنا نناقش بعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بإيجاز، دعونا ندرس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأقسام الفردية بمزيد من التفصيل.

الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية: استقطاب المواهب وإدارتها

تخيل أنك مكلف بملء عشرات الأدوار في إطار زمني قصير. الضغط شديد، والسير الذاتية تتراكم، والمواعيد النهائية تلوح في الأفق.

هذا هو الواقع بالنسبة للعديد من فرق الموارد البشرية.

تتطلع الشركات إلى الابتعاد عن طرق التوظيف التقليدية. ولسبب وجيه.

فهذه العمليات تستغرق وقتاً طويلاً ومكلفة. فبالنسبة للوظائف الفنية أو المناصب العليا، يمكن أن تكلف الشركة ما يصل إلى ستة أرقام من تكاليف التوظيف فقط.

ولهذا السبب يعتقد 76% من قادة الموارد البشرية أن الفشل في تبني حلول الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي في غضون 12-24 شهرًا القادمة سيتركهم متخلفين عن المنافسين.

فيما يلي إطار عمل من ثلاث خطوات من Gartner يمكن أن يساعد مسؤولي الموارد البشرية في هذه العملية:

التمييز بين الواقع والأسطورة : يخشى الكثيرون من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الموظفين بالكامل، ولكن الحقيقة هي أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز الجهود البشرية. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة مثل فحص السير الذاتية أو جدولة المواعيد

: يخشى الكثيرون من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الموظفين بالكامل، ولكن الحقيقة هي أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز الجهود البشرية. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة مثل فحص السير الذاتية أو جدولة المواعيد تحديد الإمكانات ومواءمة الأهداف : الخطوة التالية هي تحديد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة تحديات محددة. بالنسبة للموارد البشرية، غالباً ما يعني ذلك تبسيط عملية التوظيف، وتحسين تجربة المرشحين، وتقليل الوقت اللازم للتوظيف

: الخطوة التالية هي تحديد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة تحديات محددة. بالنسبة للموارد البشرية، غالباً ما يعني ذلك تبسيط عملية التوظيف، وتحسين تجربة المرشحين، وتقليل الوقت اللازم للتوظيف تقييم معايير النجاح: قبل تنفيذ الذكاء الاصطناعي، يجب على قادة الموارد البشرية تقييم قابليته للتطبيق في ضوء الحوكمة وجاهزية القوى العاملة والأخلاقيات

عبر جارتنر خذ شركة يونيليفر على سبيل المثال. من خلال دمج الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن الشركة خفضت وقت التوظيف بنسبة 75% مما يجعل التوظيف أسرع وأقل فوضوية بكثير.

وبالمثل, خفضت لوريال من وقت التوظيف بنسبة هائلة بلغت 70% باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لوضع قائمة مختصرة للمرشحين.

📌دراسة حالة: تحول الموارد البشرية في شركة Pigment

واجهت شركة Pigment، وهي منصة لتخطيط الأعمال تخدم عملاء مثل Figma وDeliveroo، تحديًا كبيرًا مع توسع فريقها بسرعة.

اعتمدت عملية التأهيل في الشركة على رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ورسائل Slack وقوائم المراجعة الثابتة، مما أدى إلى عدم الكفاءة والتأخير. ومع انضمام موظفين جدد أسبوعياً، هددت أوجه القصور هذه بالتأثير على الإنتاجية ورضا الموظفين.

وإدراكاً منها للحاجة إلى حل مركزي، سعت شركة Pigment إلى إيجاد منصة يمكنها تبسيط عملية التأهيل وتحسين التعاون بين الفرق.

✨ الحل: اعتمدت Pigment انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعالج التحديات التي تواجههم بشكل مباشر:

التعاون المركزي: باستخدام ClickUp Spaces ، أنشأ Pigment مركزًا موحدًا حيث يمكن لجميع الأقسام العمل معًا بكفاءة. وفي الوقت نفسه ClickUp Brain قام الذكاء الاصطناعي بتحليل سير عمل الفريق لتحديد الاختناقات واقتراح تحسينات قابلة للتنفيذ

ClickUp بمثابة مركز مركزي للتعاون متعدد الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

تأهيل سهل: قوالب محددة مسبقًا في ClickUp و أتمتة ClickUp سمحت لشركة Pigment بتزويد كل موظف جديد بأدوات وموارد مصممة خصيصًا من اليوم الأول

من خلال مهام ClickUp القابلة للتخصيص، يمكن للموظفين تفويض وإدارة عبء العمل بسهولة

تحسين سير العمل: عرض جانت الخاص ب ClickUp بتمكين الفرق من إدارة المهام بجداول زمنية وأولويات واضحة، مما يسهل تحقيق الأهداف في بيئة العمل عن بُعد. في الوقت نفسه، يعمل ClickUp Brain على تحسين جدولة المهام من خلال تحديد أولويات المهام تلقائيًا بناءً على المواعيد النهائية والتبعيات وقدرة الفريق

_طريقة عرض Gantt في ClickUp وتحديد أولويات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن الفرق من إدارة الجداول الزمنية للمشروع وتحسينها بكفاءة

🔮 التأثير: أبلغت شركة Pigment عن تحسن بنسبة 88% في كفاءة التأهيل، مما يسمح للموظفين الجدد بالمساهمة بشكل أسرع. مع ميزات مثل الإشعارات و الحقول المخصصة في ClickUp ، توسعت الشركة بفعالية مع الحفاظ على معايير تشغيلية عالية.

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الذكاء الاصطناعي في التسويق: الحملات القائمة على البيانات ورؤية العملاء

لطالما كان التسويق يدور حول البقاء في طليعة الاتجاهات، ومع وجود الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، يقوم المسوقون بذلك بالضبط.

👀 هل تعلم؟ 32% من مؤسسات التسويق طبقت الذكاء الاصطناعي بالكامل، وأكثر من نصف فرق التسويق تستخدمه الآن لتحسين المحتوى.

وقد أخذ فريق التسويق في المقر الرئيسي لـ Spotify هذا الأمر على محمل الجد. ينشئ Spotify قوائم تشغيل مخصصة وتوصيات الأغاني من خلال تحليل تفضيلات المستخدم وعادات الاستماع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يحافظ هذا النهج القائم على البيانات على تفاعل المستخدمين ورضاهم مع التكيف مع السلوكيات المتغيرة واتجاهات السوق.

🤔 إذن، كيف يمكن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي المسوقين تحسين استراتيجياتهم؟

1. التحليلات التنبؤية: اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بسلوك العملاء ومساعدة المسوقين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

على سبيل المثال، تستخدم وول مارت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على المنتجات وتحسين المخزون.

ويمكنك أنت أيضاً استخدام ClickUp Brain لسحب الرؤى مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك، مما يبسِّط التحليل ويقود إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

2. الإعلانات المخصصة: الوصول إلى الجمهور المناسب

تعمل الحملات القائمة على الذكاء الاصطناعي على تخصيص الإعلانات حسب التفضيلات الفردية. قالب إدارة واختبار محتوى A/B الخاص ب ClickUp لإدارة واختبار المحتوى يسمح للفرق باختبار أشكال إعلانية متعددة، مما يضمن أن يكون للحملات صدى لدى جماهير محددة مع أتمتة تحليل النتائج.

3. إدارة وسائل التواصل الاجتماعي: مشاركة مبسطة

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp على أتمتة النشر والجدولة والرد على التعليقات، مما يوفر الوقت ويحسن الاستجابة. لإدارة العديد من الحملات الاجتماعية عبر المنصات مع الحفاظ على تنسيق الفرق وفعاليتها، استخدم طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص (مثل القائمة والتقويم واللوحة).

_تحسين جهودك التسويقية باستخدام تدفقات سير العمل الآلية من ClickUp

4. إنشاء المحتوى: الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صياغة نسخ البريد الإلكتروني والمنشورات الاجتماعية وحتى محتوى الوسائط المتعددة.

باستخدام المطالبات، يمكنك إنشاء مسودات المحتوى، وإدراج كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث، أو حتى تعديل المحتوى الموجود ليناسب احتياجاتك.

_ارتقِ بمستوى إنشاء المحتوى الخاص بك مع مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

5. سلوك العملاء التنبؤي: استراتيجيات أكثر ذكاءً

يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالنتائج من خلال تحليل بيانات مشاركة المستهلكين.

ومع ذلك، فإن إحدى الصعوبات التي تواجهها الفرق هي جعل التحليل التنبؤي قابلاً للتنفيذ.

يمكن حل هذه المشكلة بسهولة عن طريق التحول إلى ClickUp Dashboards التي تجعل بيانات الحملة مركزية وتضمن بقاء الفرق على رأس الأنشطة ذات الأولوية القصوى.

مركزية بيانات الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، وتتبع المقاييس الرئيسية، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين جهودك التسويقية

6. التعاون في الوقت الفعلي والمرونة مع ClickUp

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، يوفر ClickUp لفرق التسويق الأدوات اللازمة لتسهيل التعاون:

قوالب قابلة للتخصيص لإعداد الحملات بشكل أسرع

حالات المهام المخصصة لضمان المساءلة عبر فرق العمل

طرق عرض مرنة (لوحة، جدول، تقويم) لتلبية تفضيلات الفريق

_ يمكننا التصرف بسرعة ودقة لأن كل ما نحتاجه موجود في مكان واحد. إنه مصدر الحقيقة لدينا

سارة ليفلي، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في كارتون نتورك

الذكاء الاصطناعي في التمويل: إدارة المخاطر وكشف الاحتيال

فتحت الفرق المالية التي تتبنى المنصات الإلكترونية عالمًا من الراحة - ولكن مع القوة الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة.

لقد أصبحت الجرائم الإلكترونية للأسف المشكلة الكامنة في حياة كل مسؤول تنفيذي مالي في جداول البيانات الهادئة.

لحسن الحظ، يمكن للذكاء الاصطناعي علاج ذلك بطرق عديدة:

1. دقة تنبؤ فائقة

لا يمكن لنماذج الانحدار التقليدية التعامل مع الفوضى الجامحة وغير الخطية في عالم الاقتصاد الكلي اليوم. يقود الذكاء الاصطناعي تغييرًا تحويليًا من خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق لتحديد الأنماط المعقدة داخل البيانات.

وهذا يساعدها على تقديم دقة أفضل في التنبؤ، خاصةً أثناء سيناريوهات اختبار الضغط.

2. الاختيار الأمثل للمتغيرات

يستغرق بناء نماذج مخاطر فعالة وقتًا طويلاً - ويرجع ذلك أساسًا إلى استخراج البيانات ومعالجتها. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع تحليلات البيانات الضخمة، التعامل بسرعة مع مجموعات البيانات الضخمة، واستخراج المتغيرات وتقديم رؤى قائمة على البيانات.

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3. تجزئة البيانات الأكثر ثراءً

يتطلب فهم تركيبات المحافظ المالية تجزئة البيانات على مستوى دقيق. يمكن للذكاء الاصطناعي تجميع البيانات باستخدام طرق غير خاضعة للإشراف، مما يمكّن فرق التمويل من وضع نماذج أفضل للمخاطر والتنبؤ بالنتائج بدقة أكبر.

مع تشغيل الذكاء الاصطناعي لهذه العمليات التجارية، غالبًا ما تقوم فرق الشؤون المالية بتغيير علامات التبويب بين أدوات متعددة لتتبع المعاملات واكتشاف الاحتيال وإنشاء التقارير.

ومن خلال سحب كل هذه البيانات إلى ClickUp، نقوم بتبسيط عملية إعداد التقارير والإدارة المالية دون إشراك كل قسم

أرنولد روجرز، مدير دعم العملاء في Launch Control

تسمح عمليات التكامل في ClickUp لفرق الشؤون المالية بإدارة سير العمل على نظام أساسي واحد. إلى جانب ذلك، إليك سبب حب فرق الشؤون المالية لـ ClickUp:

المهام المتكررة للفواتير: أتمتة دفع الفواتير باستخدام المهام المتكررة في ClickUp وتتبعها في عرض التقويم لسهولة التخطيط

أتمتة دفع الفواتير، وتصور المواعيد النهائية، والبقاء على اطلاع على شؤونك المالية باستخدام مهام ClickUp المتكررة

تحديد الأهداف وتتبعها : استخدم أهداف النقر فوق الأهداف لتعيين الأهداف المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومراقبتها، مما يضمن بقاء فريقك في الموعد المحدد

: استخدم أهداف النقر فوق الأهداف لتعيين الأهداف المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومراقبتها، مما يضمن بقاء فريقك في الموعد المحدد حقول مخصصة للحصول على رؤى تفصيلية: أضف تفاصيل الدفع والمبالغ والمزيد باستخدام الحقول المخصصة لتحسين تقارير لوحة المعلومات وتبسيط عمليات التدقيق

_تحكم في أموالك من خلال لوحة معلومات ClickUp القابلة للتخصيص_s

تذكيرات للمهام الحرجة: سواء كانت مراجعة الميزانية أو الموعد النهائي للإيداع الضريبي, تذكيرات ClickUp (متوفرة على الهاتف المحمول وسطح المكتب) لإبقاء المهام الأساسية في المقدمة والوسط

الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء: تحسين رضا العملاء

مع 72% من المستهلكين يتعهدون بالولاء للشركات التي تقدم خدمة أسرع، أصبح معيار دعم العملاء أعلى من أي وقت مضى.

وفي حين أن البشر قد قاموا بعمل جدير بالثناء حتى الآن، إلا أن حدودهم أصبحت واضحة مع تزايد توقعات العملاء.

تتجه الشركات الآن إلى الذكاء الاصطناعي في مكان العمل للارتقاء بخدمة العملاء استراتيجياتهم، وهي تؤتي ثمارها.

أنجيلا فيكيوني، محللة عمليات الأعمال في شركة Percheek

دعنا نستكشف بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الرئيسية وحالات الاستخدام التي تعيد تشكيل خدمة العملاء.

1. خدمة العملاء متعددة القنوات

يضمن الذكاء الاصطناعي دعماً متناسقاً وسلساً عبر القنوات، وتتبع تفاعلات العملاء للحفاظ على السياق بغض النظر عن مكان إجراء المحادثة.

على سبيل المثال، يمكن لروبوت الدردشة الآلية إشراك زائر الموقع الإلكتروني، وتوفير المتابعة عبر Messenger، وإرسال عروض بريد إلكتروني مخصصة لإتمام الصفقة.

يمكن ل ClickUp Brain جعل تفاعلات العملاء هذه مركزية، مما يضمن حصول فرق الدعم على جميع التفاصيل التي يحتاجونها للحفاظ على الاستمرارية وتحسين الاستجابة.

_نسخ الصوت تلقائيًا إلى ملاحظات عبر ClickUp Brai_n

2. توليد المحتوى

يعمل توليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تسهيل إنشاء أدلة إرشادية ومقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة.

يمكن لأدوات مثل ClickUp Brain أن تفحص بسرعة مستودع مواد الدعم لديك لصياغة إدخالات قاعدة معرفية مفيدة، مما يوفر الوقت ويقلل من أعباء عمل الوكيل.

3. روبوتات الدردشة الآلية بالذكاء الاصطناعي

من الأسئلة الشائعة إلى تحديثات الطلبات، تتعامل روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع مختلف المهام بشكل مستقل، مما يعزز تجربة العملاء. على سبيل المثال، يمكن لروبوتات الدردشة الآلية توفير معلومات عن الرصيد المصرفي أو توجيه المستخدمين خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتصعيد الاستفسارات المعقدة إلى الوكلاء البشريين عند الضرورة.

يمكن أن يعمل ClickUp Brain على تبسيط هذه التفاعلات من خلال تلخيص جلسات الدردشة الآلية للوكلاء، مما يضمن سلاسة التسليم وسرعة حل المشكلات.

إدارة بيانات العملاء وتحليلها بكفاءة، بما في ذلك سجلات الدردشة وتسجيلات المكالمات وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي، عبر ClickUp Brain

4. المراسلة المعززة

يتيح إقران الوكلاء البشريين مع مساعدي الذكاء الاصطناعي حل الاستفسارات بشكل أسرع. بينما يحافظ الوكلاء على اللمسة البشرية، توفر أدوات الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الحقيقي، وتولد الحلول، بل وتضع مسودات الردود.

بفضل إمكانات معالجة اللغة الطبيعية في ClickUp Brain، يمكن للوكلاء الوصول إلى ملخصات موجزة وتفاصيل الحساب والحلول ذات الصلة على الفور، مما يحسِّن الكفاءة.

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5. تحليل المشاعر

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تقييم مشاعر العملاء في الوقت الفعلي، وتحليل اللغة والنبرة وحتى الرموز التعبيرية لقياس المشاعر.

ويساعد ذلك الوكلاء على تكييف استجاباتهم، وتقديم التعاطف مع العملاء الغاضبين أو زيادة البيع للعملاء السعداء.

6. التحليلات التنبؤية

من خلال تحليل البيانات التاريخية، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بسلوك العملاء، وتوقع ارتفاع الطلب، وتحديد العملاء المعرضين للخطر.

على سبيل المثال، تساعد التحليلات التنبؤية الشركات على تحسين المخزون ومنع تعطل الخدمة خلال أحداث ذروة المبيعات.

7. موارد الخدمة الذاتية

يفضل ما يقرب من سبعة من كل عشرة عملاء إيجاد الحلول بشكل مستقل. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء قواعد المعرفة وتنظيمها، ووضع علامات على المقالات ذات الصلة، وتمكين روبوتات الدردشة الآلية من توجيه المستخدمين إلى الحلول دون تدخل الوكيل المباشر.

_الرد بسرعة على استفسارات العملاء وتوجيههم إلى الموارد ذات الصلة باستخدام ClickUp Bra_in

الذكاء الاصطناعي في المبيعات: التنبؤ وتسجيل نقاط العملاء المحتملين وتتبع الأداء 53% من مندوبي المبيعات يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين وتحديد الأنماط وإنشاء تنبؤات دقيقة - مما يساعدهم على التركيز على العملاء المحتملين الواعدين مع التخلي عن العملاء المحتملين السيئين.

وفي الوقت نفسه، فإن أتمتة التواصل المخصص يساعد الشركات على النمو بشكل أسرع من أي وقت مضى. ColdIQ، على سبيل المثال من 0 دولار إلى 2 مليون دولار في الإيرادات خلال 19 شهرًا فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي!

هناك بعض الأسباب القوية التي تجعل هذه الشركات تقفز إلى عربة الذكاء الاصطناعي للمبيعات:

1. التنبؤ

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات المبيعات التاريخية واتجاهات السوق للتنبؤ بالإيرادات المستقبلية بدقة ملحوظة، مما يساعد الفرق على وضع أهداف واقعية. على سبيل المثال، يوفر الذكاء الاصطناعي Einstein AI من Salesforce رؤى تنبؤية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

2. تسجيل نقاط العملاء المحتملين

تقوم الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل HubSpot بتقييم العملاء المحتملين بناءً على السلوك والتركيبة السكانية، وتسجيلهم لتحديد أولويات المبيعات، مما يعزز معدلات التحويل.

3. تتبع الأداء

تستخدم منصات مثل Gong الذكاء الاصطناعي لتحليل مكالمات المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الفريق لتحسين أساليب المبيعات وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

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التحضير لمكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي

لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيشكل مكان العمل - بل كيف.

في نهاية المطاف، سيتعين على الشركات أن تأخذ العملية وتبسيطها وأتمتتها وتطبيق هذه الحلول. وبالتالي، لا يتطلب ذلك التكنولوجيا فحسب، بل يتطلب من الشركات القيام بالعمل الشاق المتمثل في تغيير طريقة تبنيها للتكنولوجيا ثقافيًا ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

دعونا نتعمق في المجالات الرئيسية التي يكون فيها الاستعداد ضرورياً.

1. تحسين المهارات وإعادة تأهيل المهارات لعصر الذكاء الاصطناعي

يتطلب التحول إلى العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قوة عاملة على دراية بالتكنولوجيا وقادرة على التكيف مع الاتجاهات الناشئة.

ومع ذلك، فإن تحديد الثغرات في المهارات وربط الموظفين بالتدريب المستقبلي ليس بالأمر السهل دائماً. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي مرة أخرى:

التوصيات الشخصية : يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain أن تقترح مسارات تعليمية مخصصة بناءً على الدور الحالي للموظف وأهدافه المهنية، مما يضمن توافق التدريب مع الاحتياجات التنظيمية

: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain أن تقترح مسارات تعليمية مخصصة بناءً على الدور الحالي للموظف وأهدافه المهنية، مما يضمن توافق التدريب مع الاحتياجات التنظيمية التحليلات التنبؤية: يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على التنبؤ بمتطلبات المهارات وتصميم برامج تدريب استباقية من خلال تحليل اتجاهات الصناعة. على سبيل المثال، يمكن للنماذج التنبؤية تحديد الأدوار المعرضة لخطر التقادم واقتراح مسارات لتحسين مهارات الموظفين في تلك الوظائف

💡 نصيحة احترافية: كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب أن ما يقرب من نصف الموظفين الأمريكيين حريصون على تحسين مهاراتهم، ومع ذلك يشعر 2% فقط من قادة الموارد البشرية أن برامجهم فعالة. يعمل الذكاء الاصطناعي على سد هذه الفجوة، مما يؤدي إلى إنشاء مبادرات فعالة وموجهة لإعادة تطوير المهارات تعود بالنفع على الموظفين والمؤسسات على حد سواء.

2. بناء ثقافة مؤسسية جاهزة للذكاء الاصطناعي

دعونا نواجه الأمر: الذكاء الاصطناعي هنا ليبقى.

الخبر السار؟ يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه لتجهيز فريقك لعصر الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي 10 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز برامج تحسين المهارات وإعادة تأهيل المهارات لخلق قوة عاملة جاهزة لاحتضان المستقبل:

تقييم المهارات والتحليلات : يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات مهارات فريقك باستمرار، وتحديد الثغرات، وتسليط الضوء على الاحتياجات المستقبلية - مثل امتلاك كرة بلورية ولكن بشكل أفضل.

: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات مهارات فريقك باستمرار، وتحديد الثغرات، وتسليط الضوء على الاحتياجات المستقبلية - مثل امتلاك كرة بلورية ولكن بشكل أفضل. مسارات التعلم الشخصية : يحصل الموظفون على تدريب مخصص لأدوارهم وأهدافهم المهنية المحددة، مما يجعل التعلم أكثر فعالية و(أجرؤ على القول) أكثر متعة

: يحصل الموظفون على تدريب مخصص لأدوارهم وأهدافهم المهنية المحددة، مما يجعل التعلم أكثر فعالية و(أجرؤ على القول) أكثر متعة منصات التعلم التكيفي : يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل صعوبة المحتوى بناءً على كيفية تقدم الموظف، مما يحافظ على تفاعلهم دون الشعور بالإرهاق

: يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل صعوبة المحتوى بناءً على كيفية تقدم الموظف، مما يحافظ على تفاعلهم دون الشعور بالإرهاق تنظيم المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي : تخيل أن يكون لديك أمين مكتبة شخصي لمحتوى التدريب - فالذكاء الاصطناعي يغربل موارد لا حصر لها لتقديم ما يحتاجه فريقك بالضبط

: تخيل أن يكون لديك أمين مكتبة شخصي لمحتوى التدريب - فالذكاء الاصطناعي يغربل موارد لا حصر لها لتقديم ما يحتاجه فريقك بالضبط المساعدون الافتراضيون وروبوتات الدردشة الآلية: توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة هذه دعماً قابلاً للتطوير، حيث تقدم الاختبارات والتدريب والتشجيع، كل ذلك مع جعل التدريب تفاعلياً

عبر أوراكل

المحاكاة والتلعيب : فكر في الأمر على أنه ممارسة بدون ضغط - يمكن للموظفين صقل المهارات من خلال سيناريوهات وتحديات واقعية في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة

: فكر في الأمر على أنه ممارسة بدون ضغط - يمكن للموظفين صقل المهارات من خلال سيناريوهات وتحديات واقعية في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة التحليلات التنبؤية لعائد الاستثمار في التدريب : يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالثغرات في المهارات المستقبلية ويخصص برامج التدريب لسدها، مما يضمن لك الاستثمار في المجالات الصحيحة لتحقيق أقصى تأثير ممكن

: يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالثغرات في المهارات المستقبلية ويخصص برامج التدريب لسدها، مما يضمن لك الاستثمار في المجالات الصحيحة لتحقيق أقصى تأثير ممكن معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : توفر أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ملاحظات وتدريبات مخصصة، مما يساعد الموظفين على البقاء متحمسين وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم التعليمية

: توفر أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ملاحظات وتدريبات مخصصة، مما يساعد الموظفين على البقاء متحمسين وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم التعليمية الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) : يقوم الواقع المعزز بتراكب العناصر الرقمية في العالم الحقيقي. وفي الوقت نفسه، يغمر الواقع الافتراضي الموظفين في بيئات تدريب رقمية بالكامل - لأنه من منا لا يحب القليل من السحر التكنولوجي؟

: يقوم الواقع المعزز بتراكب العناصر الرقمية في العالم الحقيقي. وفي الوقت نفسه، يغمر الواقع الافتراضي الموظفين في بيئات تدريب رقمية بالكامل - لأنه من منا لا يحب القليل من السحر التكنولوجي؟ التعلم المستمر والتكيف: يبقي الذكاء الاصطناعي الموظفين في الطليعة من خلال التنبؤ باتجاهات الصناعة واقتراح المهارات ذات الصلة لتعلمها

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3. التعاون بين البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي

لجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من الحمض النووي لمؤسستك، فأنت بحاجة إلى الحمض النووي. نحن نتحدث عن البشر.

بالتأكيد، يعالج الذكاء الاصطناعي البيانات بسرعة البرق ويقدم رؤى أسرع مما يمكنك أن تقول "خوارزمية"، ولكن البشر يجلبون السياق والتعاطف والحس السليم القديم. وهم يشكلون معاً فريق الأحلام.

إليك كيفية مساهمة البشر في عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

التفكير النقدي وحل المشكلات : يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الأرقام ولكن لا يمكنه التنقل في المناطق الرمادية في عملية صنع القرار. وهنا يأتي دور البشر في تحليل الفروق الدقيقة والتفكير الإبداعي واتخاذ الخيارات الأخلاقية

: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الأرقام ولكن لا يمكنه التنقل في المناطق الرمادية في عملية صنع القرار. وهنا يأتي دور البشر في تحليل الفروق الدقيقة والتفكير الإبداعي واتخاذ الخيارات الأخلاقية الإشراف والتوجيه : الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا، ولا بأس بذلك. فهو يحتاج إلى البشر للتحقق من عمله مرة أخرى، وتوفير السياق، والتأكد من استخدامه بطريقة مسؤولة

: الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا، ولا بأس بذلك. فهو يحتاج إلى البشر للتحقق من عمله مرة أخرى، وتوفير السياق، والتأكد من استخدامه بطريقة مسؤولة الشراكة المثالية: عندما يعمل البشر والذكاء الاصطناعي معًا، تكون النتائج أكثر ذكاءً وسرعة وتوازنًا

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4. دمج ClickUp من أجل تعاون سلس بين الإنسان والذكاء الاصطناعي

عندما يتعلق الأمر بمزج الإبداع البشري مع كفاءة الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp Brain يجعل العملية سهلة وفعالة. إليك كيف يمكنك إنشاء مكان عمل يزدهر فيه البشر والذكاء الاصطناعي معاً

ط. إشراك فريقك والتواصل معه

يبدأ إشراك الجميع في العمل بالتواصل الجيد. شارك سبب أهمية الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان (HCAI) وكيف يمكن أن يساعدك. عالج المخاوف، وادعُ إلى إبداء الملاحظات، واجعلها جهدًا جماعيًا.

💡 نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية للعصف الذهني. إنها أشبه بلوحة بيضاء رقمية حيث يمكن للجميع مشاركة الأفكار وتوصيل النقاط

رسم خريطة للمشاريع والمهام بوضوح

سحب الأفكار وإسقاطها وربطها لتبسيط التخطيط

حافظ على توافق الجميع واتفاقهم على نفس الصفحة

تصوّر أفكارك ومهامك باستخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

تعرف على المزيد حول الذكاء الاصطناعي في ClickUp: داخل ClickUp Brain للفرق

ii. تثقيف وتدريب فريقك

نحن ندرك أن التكنولوجيا الجديدة قد تكون مخيفة.

ساعد فريقك على الشعور بالراحة في استخدام أدوات مثل ClickUp Brain من خلال توفير التدريب العملي وإظهار كيف تجعل وظائفهم أسهل.

iii. إجراء فحص سير العمل

لا تحتاج كل مهمة إلى الذكاء الاصطناعي. قم بتحليل سير العمل لديك لتحديد ما يمكن أن يستفيد من الأتمتة - وما الذي لا يزال بحاجة إلى اللمسة البشرية.

استخدم ClickUp Dashboards لتصور عملياتك

ضع أهدافاً لتطبيق الذكاء الاصطناعي دون إثقال كاهل العاملين البشريين

iv. اختر أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة

عندما يتعلق الأمر بأدوات الذكاء الاصطناعي، فأنت تريد شيئاً يشعرك بأنك زميل في الفريق، وليس مجرد قطعة تقنية أخرى. وهنا يأتي دور ClickUp Brain"

AI Knowledge Manager ™AI Knowledge Manager : يجيب على الأسئلة مباشرةً من المهام والمستندات، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل

: يجيب على الأسئلة مباشرةً من المهام والمستندات، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل AI Project Manager™ : يعمل على أتمتة التحديثات ويلخص التقدم المحرز ويسلط الضوء على التفاصيل الرئيسية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا

: يعمل على أتمتة التحديثات ويلخص التقدم المحرز ويسلط الضوء على التفاصيل الرئيسية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا AI Writer for Work™ : يساعد في كتابة المهام - مثل التقارير أو المقترحات أو رسائل البريد الإلكتروني - حتى يتمكن فريقك من تدوين أفكارهم بشكل أسرع

أتمتة المهام المتكررة، وتوليد الأفكار، وتبسيط سير عملك باستخدام ClickUp Brain

مستقبل الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

ما هي الخطوة التالية للذكاء الاصطناعي؟ إذا كانت السنوات القليلة الماضية تشير إلى أي مؤشر، فنحن لا نزال في بداية الطريق.

لذا، دعونا نستكشف الاتجاهات التي تمهد الطريق لهذا التطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

1. الأمن السيبراني

تعرّف على Twine، الشركة الناشئة في مجال الأمن السيبراني التي أحدثت طفرة في جولة تمويل أولي بقيمة 12 مليون دولار . لقد قدموا "أليكس"، وهو موظف رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لسد فجوة المواهب المتزايدة باستمرار في مجال الأمن السيبراني.

وهو يتصل بأنظمة الشركة، ويتلقى التعليمات، ويخطط للمهام، ويحصل على الموافقات، ثم ينفذها بدقة عسكرية - كل ذلك مع توفير رؤية كاملة للفريق.

وهذا أمر مثير بشكل خاص لأن عالم الأمن السيبراني بحاجة ماسة إلى تعزيزات.

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن نقص في ما يقرب من 4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني موجود. وإذا أضفنا إلى ذلك ظهور الحوسبة السحابية والعمل عن بُعد والتهديدات السيبرانية المتطورة بشكل متزايد، فإننا نحتاج إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها.

ولكن دعونا لا ننسى المخاطر: في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون منقذًا، إلا أنه يمكن أن يصبح هدفًا أيضًا. يبحث القراصنة دائماً عن طرق للتلاعب بالأنظمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي نفسه.

لهذا السبب فإن أحد أكبر الاتجاهات التي سنستمر في رؤيتها هو تطوير دفاعات أكثر ذكاءً للذكاء الاصطناعي - برامج مضادة للفيروسات وخوارزميات تنبؤية وأدوات يمكنها التعرف على التهديدات الناشئة والإبلاغ عنها قبل أن تعيث فساداً.

2. التخصيص من المستوى التالي

في مستقبل الذكاء الاصطناعي، حتى تجربة طلب الطعام من السيارة ستتم ترقيتها. Yum! Brands، الشركة الأم لمطاعم Taco Bell وKFC وPizza Hut، الريادة في هذا المجال من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي المبتكرة.

ولكن القوة الحقيقية تكمن في التخصيص على نطاق واسع. مع طرحها الذي يُظهر زيادة في عمليات تسجيل الولاء والمعاملات، يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مشاركة العملاء وتجربتهم دون إبطاء أوقات الخدمة.

🧠حقيقة ممتعة: لقد عالجت تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي في تاكو بيل من خلال خدمة طلب الطعام من السيارة أكثر من 2 مليون طلب عبر 300 موقع في الولايات المتحدة الأمريكية مما يجعلها أكبر علامة تجارية للذكاء الاصطناعي الصوتي لمطاعم الخدمة السريعة (QSR) على مستوى العالم.

3. السيارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (فهمت؟)

إذا كنت تتصفح إنستاجرام، فمن المحتمل أنك لاحظت الضجة التي أثيرت حول: سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

نعم، فالقيادة بدون استخدام اليدين - وهي قانونية في بعض الولايات - تعني أنه يمكنك تناول شطيرة أو وضع الماسكارا أو تصفح تطبيق تيك توك، كل ذلك أثناء القيادة في سيارة مرسيدس ذاتية القيادة "المستوى 3".

قد تكون مرسيدس أول صانع سيارات في الولايات المتحدة يبيع سيارات ذاتية القيادة للمستهلكين العاديين، لكنهم بالتأكيد ليسوا وحدهم. يراهن عمالقة الصناعة مثل سامسونج وإنفيديا وفولكس فاجن وأوبر ووايمو من جوجل على هذه التكنولوجيا.

لماذا؟ لأن الوعود هائلة - حوادث مرورية أقل، وطرق أكثر أماناً، وراحة لا مثيل لها.

تتحول القيادة الذاتية إلى ثورة اقتصادية واجتماعية، وقد تم ضخ مليارات الدولارات في هذا المجال.

4. التعرف على الوجه، أي شخص؟

في مغامرة حديثة، أعطانا الصحفي الهولندي ألكسندر كلوبينج نظرة خاطفة على القدرات المستقبلية لنظارات الذكاء الاصطناعي التي تعد بمسح الوجوه والتعرف عليها في الوقت الحقيقي.

في فيديو منشور على منصة التواصل الاجتماعي X ارتدى كلوبنغ هذه النظارات التكنولوجية وخرج إلى الشوارع مرتديًا معطفًا مطريًا (لأنه، دعونا نواجه الأمر، هذا هو الزي المناسب لتجربة الذكاء الاصطناعي). وفي أثناء ذلك قام الصحفي بالتواصل مع المواطنين المطمئنين في محادثات غير رسمية، وأبقى الأمر سراً بينما كانت النظارة تفحص وجوههم وتحللهم بهدوء.

وأظهر الفيديو نافذة جانبية رائعة مع تشغيل المحاكاة بينما كان النظام يعمل على تحديد هوية الأشخاص. ولم يكن ذلك للعرض فقط - فقد أكد كلوبنغ فيما بعد دقة النظام من خلال مطابقة الهويات مع الأشخاص الذين قام بمطابقتهم.

وعلى الرغم من أن هذا ربما كان مجرد لعب ومزاح، إلا أن الحكومات تتبنى هذه التكنولوجيا بسرعة للمراقبة، بينما تستخدمها الشركات لإضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات العملاء.

سواء كنت تجده رائعاً أو مخيفاً، فهو بلا شك أحد أهم اتجاهات الذكاء الاصطناعي - وهو ما يشكل طريقة تفاعلنا مع العالم.

5. الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

في مجال الرعاية الصحية، أحد أكبر التحديات التي يواجهها المهنيون هو الطلب المستمر على التواصل في الوقت المناسب. يتوقع المرضى ردوداً فورية على أسئلتهم، ووصولاً سريعاً إلى المواعيد، وتحديثات متكررة عن رعايتهم.

ومع ذلك، غالباً ما يتعارض هذا الطلب مع الوقت والموارد المحدودة المتاحة لموظفي الرعاية الصحية.

إذن، ما المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي هنا؟

تلبية MAIRA، الوكيل الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Medsender مصمم لسد هذه الفجوة.

وكما يقول مؤسس Medsender زين قيوم: "نحن نعمل على تقليل الاحتكاك الذي يواجهه المرضى عند التواصل مع مقدمي الخدمات الطبية"

وبفضل صوتها الشبيه بصوت الإنسان وتوافرها على مدار الساعة، تعمل "ميرا" على تغيير طريقة تفاعل ممارسات الرعاية الصحية مع المرضى. سواءً كان تحديد موعد، أو الإجابة عن الأسئلة الشائعة، أو تقديم تحديثات بلغات متعددة، تقدم MAIRA منظوراً جديداً للرعاية الفعالة التي تركز على المريض.

🍪 مكافأة: تتواصل MAIRA باللغتين الإنجليزية والإسبانية وما يصل إلى أكثر من 15 لغة قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات مختلف الفئات السكانية.

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6. البشر والذكاء الاصطناعي

في حين أن اختراعات الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام هذه مذهلة، إلا أن هناك أمرًا واحدًا واضحًا تمامًا: يظل التدخل البشري منسوجًا بعمق في هذه التطبيقات.

نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسحب تقاريرك الصحية على الفور، لكنه يفتقر إلى المهارات البشرية لتحليل تلك الإحصائيات السريرية وتقديم ملخص طبي يريحك.

فالذكاء الاصطناعي استثنائي في تنفيذ المهام واتباع التعليمات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفكر الإبداعي أو حل المشكلات الإبداعية، فإنه يصطدم بحائط مسدود.

ودعنا لا ننسى المشاعر. قد يعرف الذكاء الاصطناعي أنك محبط بناءً على رسالتك التي تكتبها بأحرف كبيرة جداً، ولكنه لا يفهم السبب. ويبقى الذكاء العاطفي، أي القدرة على التواصل والتواصل بصدق دون الاستفادة من الإشارات غير اللفظية، هو ذكاءنا الفريد.

وأخيراً، العلاقات.

بينما يتفوق الذكاء الاصطناعي في المعاملات، فإن التواصل الحقيقي قصة أخرى. فبناء الثقة وتعزيز التعاون والقيادة بتعاطف هي مهارات تجعل من العمل الجماعي والقيادة البشرية مهارات لا يمكن الاستغناء عنها.

الذكاء الاصطناعي ليس رائعاً؟ اختر ClickUp AI لمكان عملك

إذن إليك الحكم النهائي 🥁

تعتمد إنتاجية مكان عملك على مدى قدرتك على توفير وقتك وأتمتة المهام اليدوية. عندها فقط ستتاح لك الفرصة لتجربة أفكار جديدة والتركيز على الأشياء المهمة.

هذا هو المكان الذي يمكن لـ ClickUp أن يحدث فرقاً بالنسبة لك.

إن ميزات مثل تحديد أولويات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وأدوات التعاون السهلة تجعل التعامل مع المشاريع المتعددة أمراً سهلاً.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل بسلاسة مع مهام سير العمل الحالية لديك، حيث يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق لتعزيز الإنتاجية دون تعطيل سير العمل.

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