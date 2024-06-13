كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات (حالات الاستخدام والأدوات)

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي كلمة رنانة عندما ظهر ChatGPT في السوق في نوفمبر 2022. وبعد مرور عامين، أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الأعمال في العديد من الصناعات، بما في ذلك المبيعات.

يجد محترفو المبيعات هذه التقنية مفيدة للغاية. في الواقع، أكثر من 52% يعتبرونها ضرورية لعملهم.

في سوق المبيعات شديد التنافسية، يمكن لأي ميزة محتملة في الكفاءة أن تساعدك على التفوق على منافسيك. إذا كنت تتساءل عن الفوائد المحددة للذكاء الاصطناعي للمبيعات أو كنت مترددًا بشأن الاستثمار في أدوات المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فهذه المدونة لك.

ستغطي كل شيء بدءًا من كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة المبيعات الخاصة بك إلى أفضل أداة لتحقيق أقصى استفادة من جهودك. هيا بنا!

## فهم الذكاء الاصطناعي في المبيعات

لفترة طويلة، كانت المبيعات لفترة طويلة مجالاً يتمحور حول الإنسان. وكانت الأصول الأكثر قيمة لمندوبي المبيعات هي معرفتهم الواسعة بما يبيعونه، ومهاراتهم في التعامل مع الأشخاص، وطريقتهم في التعامل مع الكلمات.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يزال قائماً إلى حد كبير الآن، إلا أن توقعات العملاء في أعلى مستوياتها على الإطلاق، والمنافسة شرسة، ورحلات العملاء أكثر تعقيداً. هذه العوامل يمكن أن تُجهد حتى فريق المبيعات عالي الأداء.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تلبية هذه المتطلبات الإضافية بكل سهولة. تذكّر أن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق باستبدال مندوبي المبيعات البشريين بل بجعلهم أكثر كفاءة وإنتاجية. لفهم هذا الأمر بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات والقادة بشكل منفصل.

ما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات؟

يشكل مندوبو المبيعات الجزء الأكبر من أي فريق مبيعات. إذا كنت على دراية بالأعمال الداخلية لهذه الوظيفة، فأنت تعرف مدى صعوبة هذا الدور.

يعمل الذكاء الاصطناعي في المبيعات على تمكين فريقك من خلال:

الاهتمام بالمهام المتكررة مثل إدخال البيانات ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، مما يحررهم للتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية مثل بناء العلاقات وإتمام الصفقات

مثل إدخال البيانات ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، مما يحررهم للتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية مثل بناء العلاقات وإتمام الصفقات أتمتة عملية مملة مثل تسجيل العملاء المحتملين. يضمن ذلك تركيز فرق المبيعات على العملاء المحتملين المؤهلين وتحويلهم إلى عملاء محتملين مؤهلين

ما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي لقادة المبيعات؟

يمكن لقادة ومديري المبيعات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات الهامة مثل التنبؤ بالمبيعات. وتمنح قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم بمرور الوقت مديري المبيعات رؤى رئيسية حول التغيرات في سلوك العملاء وتفاعلاتهم. يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة في تغيير استراتيجيات المبيعات لاستهداف عملاء جدد.

كما تسمح ميزات مثل تحليل المشاعر في الوقت الفعلي للإدارة بفهم نقاط الألم لدى العملاء المحتملين وتغيير نهجها في الوقت الفعلي لتحويلهم إلى عملاء يدفعون.

يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي اليوم تحليل مكالمات المبيعات لقياس أداء مندوبي المبيعات. وتُعد هذه المعلومات محورية في التدريب العام، وعند الضرورة، التدريب المستهدف.

دعنا نلقي نظرة على بعض حالات الاستخدام التفصيلية لفهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات بشكل أكبر.

الذكاء الاصطناعي في المبيعات: حالات الاستخدام

هناك العديد من حالات الاستخدام لاعتماد الذكاء الاصطناعي في المبيعات؛ دعنا نتناول ثلاث حالات منها.

1. التنبؤ بالمبيعات

يعد التنبؤ بالمبيعات جزءًا لا يتجزأ من روتين مدير المبيعات . ويوفر للقيادة المعلومات اللازمة لتحسين عروض المبيعات وعمليات الإيرادات ووضع خطط واقعية أهداف المبيعات .

كانت عملية التنبؤ بالمبيعات تقليديًا عملية تعتمد بشكل كبير على الخبرة والحدس وحساب الأرقام يدويًا. يمكن لأدوات مبيعات الذكاء الاصطناعي اليوم جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات أتمتة التسويق، أو حتى من التفاعلات مع منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم تحقيق كل ذلك دون تدخل بشري ومع ذلك ينتج عنه تنبؤات دقيقة لأرقام أداء المبيعات.

إن دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات الخاصة بك سيمنحك ميزة تنافسية ويضمن لك العمل ببيانات دقيقة لتحسين عملية اتخاذ القرار.

والآن، دعنا نأخذ مثالاً على Salesforce Cloud Einstein، وهي أداة ذكاء اصطناعي طورتها شركة Salesforce. يمكن استخدام حل الذكاء الاصطناعي هذا لتحديد أولويات العملاء المحتملين المحتملين، واكتساب رؤى من بيانات المستخدم، وحتى أتمتة المهام. بالنسبة للتنبؤ بالمبيعات، يمكنه تحليل بيانات المبيعات التاريخية وتحديد الأنماط التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالمبيعات المستقبلية.

مع هذه الأداة ، يمكن لإعلانات سبوتيفاي التنبؤ بدقة باتجاهات المبيعات وتحديد العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية. تزود تحليلات أينشتاين المتقدمة فريق المبيعات في Spotify ببيانات في الوقت الفعلي عن سلوكيات العملاء واتجاهات السوق وأداء الحملات. وقد ساعد ذلك في الحصول على تنبؤات أكثر دقة للمبيعات وتخصيص الموارد بفعالية.

وقد أدى تحسين دقة التنبؤ إلى زيادة إيرادات الإعلانات بنسبة 19% على أساس سنوي وزيادة الإنتاجية بنسبة 40% في فريق مبيعات Spotify، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في أداء المبيعات.

استخدم نموذج توقعات المبيعات من ClickUp لتتبع وتحليل الأداء التاريخي وتحديد الأهداف المستقبلية وتتبعها بناءً على تحليلها.

نصيحة احترافية: استخدم قالب توقعات المبيعات الخاص ب _ClickUp لمساعدتك على تحسين كفاءة توقعات المبيعات الخاصة بك. باستخدامه، يمكنك الاستفادة من أتمتة سير العمل القوية، وتعيين الحالات الجمركية، واستخدام أكثر من 17 سمة مخصصة لتتبع البيانات بدقة. يسمح العرض المخصص بتحسين تصور البيانات.

2. التسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق عبر البريد الإلكتروني هو أحد أكثر الطرق فعالية لتوليد العملاء المحتملين. تنجح هذه القناة التسويقية لأن زوار موقعك الإلكتروني والعملاء المحتملين يشتركون عن طيب خاطر لتلقي رسائل البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن إدارة حملات البريد الإلكتروني الجماعية ليست مهمة سهلة، خاصة مع مستويات التخصيص التي يتوقعها العملاء اليوم. وهنا يأتي دور أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي تأتي في. تتفوق هذه الأدوات في تحليل كميات هائلة من البيانات. يتيح لك ذلك، بالإضافة إلى قوة الذكاء الاصطناعي للمبيعات ومعالجة اللغة الطبيعية، تقسيم عملائك وإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على بيانات سلوك العملاء التاريخية.

هذه أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمبيعات تعمل أيضًا على أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال تذكيرات أو المتابعة مع فريق المبيعات لمعرفة حالة المهام المفتوحة.

Phrasee هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين جودة محتوى بريدك الإلكتروني. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي، تحدد هذه الأداة اللغة والنبرة الأكثر فعالية للتفاعل مع الجمهور، مما يضمن أن تكون رسائل البريد الإلكتروني مؤثرة. هكذا ساعدت Gumtree، موقع الإعلانات المبوبة الرائد في المملكة المتحدة، عندما واجه انخفاض معدلات فتح البريد الإلكتروني، مما أثر على المشاركة والمبيعات بشكل عام. طبّق موقع Gumtree تطبيق Phrasee حل التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قامت خوارزميات التعلم الآلي من Phrasee بتحسين سطور موضوع البريد الإلكتروني ومحتواه، وتخصيص الرسائل لزيادة الفعالية، مما أدى إلى تحسينات كبيرة.

شهدت Gumtree زيادة بنسبة تصل إلى 50% في معدلات فتح البريد الإلكتروني وزيادة بنسبة 44% في معدلات النقر على البريد الإلكتروني. وقد تُرجمت هذه الزيادة في التفاعل مباشرةً إلى تحسن في المبيعات، مما يدل على تأثير Phrasee على نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني لشركة Gumtree.

استخدم نموذج تقويم التسويق من ClickUp للحصول على رؤية شاملة في الوقت الفعلي لعمليات المبيعات الخاصة بك.

استخدم قالب تقويم التسويق الخاص ب ClickUp لتعزيز عمليات المبيعات الخاصة بك. تتبع جميع جوانب جهود تنقيب المبيعات الخاصة بك من موقع واحد مناسب. استفد من حالته المخصصة، وحقوله، وطرق عرضه لتخزين وتتبع تفاعلات العملاء، وتفاصيل التجزئة الرئيسية، والمهام الهامة، والحملات الجماعية.

نصيحة احترافية: قم بتحويل أي حدث من أحداث ClickUp إلى رسائل بريد إلكتروني تلقائية. قم بإجراء استفسارات العملاء، وتذاكر السفر، والمزيد - على الفور باستخدام ClickUp Email .

3. أتمتة المبيعات

في المبيعات، الوقت هو المال. في الواقع، يقضي مندوبو المبيعات وقتًا أطول في أداء مهام متكررة ومملة مثل توثيق تفاعلات العملاء والتعامل مع الأعمال الإدارية أكثر من الانخراط في مكالمات المبيعات الفعلية. يقضي مديرو المبيعات أيضًا وقتًا طويلاً في تتبع عمليات المبيعات وإعداد التقارير. أدوات أتمتة المبيعات, عند استخدامها بشكل استراتيجي، يمكنها أتمتة العديد من هذه المهام الشاقة وتبسيطها. على سبيل المثال، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص أن تقوم تلقائيًا بنسخ تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي.

من ناحية أخرى، يمكن للمديرين الاستفادة من ميزات تكنولوجيا المبيعات مثل إعداد التقارير الآلية وجدولة البريد الإلكتروني التي تنقل المعلومات الحيوية إلى أصحاب المصلحة دون أي تدخل. باختصار، يمكن أن يكون للأتمتة تأثير إيجابي كبير على جهود تمكين المبيعات لديك.

يدمج مركز مبيعات HubSpot's Sales HubSpot إدارة جهات الاتصال مع ميزات الأتمتة مثل تسلسل البريد الإلكتروني وسير العمل لتبسيط عمليات المبيعات وتحسين الكفاءة وتوفير رؤى بيانات المبيعات. HubSpot ساعد مايندفالي بشكل فعال ، وهي شركة رائدة في مجال تعليم النمو الشخصي، على تبسيط جهود المبيعات وتعزيز أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني.

وقد أتاحت منصة HubSpot المتكاملة إمكانية تنفيذ حملات تسويق مؤتمتة عبر البريد الإلكتروني، مما سمح لشركة Mindvalley برعاية العملاء المحتملين بفعالية. وبفضل نظام إدارة علاقات العملاء في HubSpot، اكتسبت مايندفالي رؤية واضحة لتفاعلات العملاء وإدارة مبسطة للشراكة.

والنتيجة؟ تحسين إنتاجية المبيعات، وسرعة الاستعلام عن بيانات العملاء، ونمو كبير في قاعدة المشتركين في البريد الإلكتروني.

عرض ملخصات تقارير مبيعاتك وتتبع المنتجات التي تحقق مبيعات جيدة باستخدام نموذج تقرير المبيعات اليومية من ClickUp

نصيحة احترافية: المستقبل قالب تقرير المبيعات اليومية لـ _ClickUp's Daily Sales Report Template _لتحسين إنتاجية المبيعات. تتبع أنشطة المبيعات من خلال حالات المهام القابلة للتخصيص وإعداد تذكيرات للبقاء على رأس جميع عمليات المبيعات الخاصة بك

استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي في المبيعات

حتى الآن، نظرنا بشكل عام في كيفية مساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات على العمل بكفاءة أكبر. إن مهام سير عمل المبيعات معقدة وتستلزم التوفيق بين مهام متعددة ومواعيد نهائية ونقاط اتصال العملاء. ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المجال، ستحتاج إلى برنامج مبيعات يدمج الذكاء الاصطناعي مع ميزات متعددة لتبسيط العمليات.

على سبيل المثال، مع حل برنامج ClickUp Teams للمبيعات ، تصبح إدارة عملية المبيعات الخاصة بك دون عناء. يمكنك تتبع العملاء المحتملين وإعداد العملاء والتعاون في الصفقات بسلاسة.

يتيح لك البرنامج الذي يقدمه ClickUp، وهو حل شامل لإدارة المشاريع والمبيعات، أتمتة الكثير من المهام لتسريع المبيعات. حتى أنه يتيح لك تخصيص سير عملك باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء سهل الاستخدام ويساعدك على اكتساب رؤى قيمة من خلال لوحات معلومات سهلة الفهم.

1. تخصيص جهود توليد العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي

إن أول عمل لأي متخصص في المبيعات هو توليد عملاء محتملين، وهو ما يمكن تحقيقه إلى حد كبير من خلال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه استخدام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى التحليلات التنبؤية وتخصيص الجهود وتبسيط سير العمل.

الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain وهو مساعد ذكاء اصطناعي مزوّد بقدرات التعلُّم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكنه مساعدتك في

تحديد العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية

فهم تفضيلات العملاء

التفاعل مع العملاء بطريقة أكثر تخصيصاً

يمكن استخدام ClickUp Brain جنبًا إلى جنب مع الميزات الأخرى لحل برنامج ClickUp Teams Sales Software. فهو يعزز الكفاءة ويزيد من معدل النجاح الإجمالي لحملات توليد العملاء المحتملين.

قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني التي يمكنها التواصل الفوري مع العملاء المحتملين باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في ClickUp Brain. يمكن أيضًا الاستفادة من نفس الوظيفة من قبل قسم التعلم والتطوير لإنشاء محتوى لغرض التدريب على المبيعات. على سبيل المثال، إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسودات بريد إلكتروني في ثوانٍ:

اذكر موضوع بريدك الإلكتروني، وحدد نبرة الصوت ومستوى الإبداع للحصول على نتائج فورية

بالإضافة إلى ذلك، ClickUp Brain، عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع ميزات أخرى مثل كليك أب كليب يفتح سبلاً جديدة لتحسين عملية البيع.

أنشئ مقاطع فيديو للتدريب والتأهيل وشاركها بشكل مستقل باستخدام ClickUp Clips. اربط إمكانات الذكاء الاصطناعي للمبيعات في ClickUp Brain، وستتمكن فرق المبيعات لديك الآن من إنشاء مقاطع فيديو بنصوص يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند محاولة كسب العملاء بمقاطع فيديو توضيحية مفصلة تشرح مفاهيم معقدة.

أنشئ مقاطع فيديو توضيحية مفصّلة مع نصوص يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp's Clips.

2. حسِّن مهام المبيعات المتكررة باستخدام الأتمتة

يُعد استخدام لوحات المعلومات الموحدة طريقة رائعة لتوفير تمثيل مرئي لمقاييس المبيعات الرئيسية. بالاقتران مع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد محترفي المبيعات على تبسيط المهام المتكررة بسهولة.

مع أتمتة ClickUp يمكنك تبسيط سير عمل المبيعات وإتمام الصفقات بشكل أسرع من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا القضاء على عمليات إدخال البيانات يدويًا بينما يتحرك العملاء المحتملون بسلاسة عبر خط أنابيبك.

تعمل جميع أنشطة العملاء على تشغيل تحديثات الحالة، ويتم تعيين المهام تلقائيًا بناءً على المراحل، ويتم تعديل الأولويات لإبقاء فريقك دائمًا على المسار الصحيح.

استخدم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لتبسيط عملية إعداد التقارير وتوفير تحديثات في الوقت الفعلي حول موقع فرق المبيعات مع أهدافهم. وعلاوة على ذلك، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي هذه أتمتة عناصر العمل وتخطيط المهام الفرعية، وبالتالي توفير وقت ثمين للمديرين للتركيز على وضع الاستراتيجيات.

أتمتة عناصر العمل والحصول على تحديثات التقدم المحرز باستخدام مدير مشروع ClickUp's AI Project Manager

3. تتبّع المعلومات الحيوية باستخدام لوحات المعلومات

تساعد المعلومات المحدّثة والقدرة على تصوّر المقاييس الرئيسية والتعمق فيها قادة المبيعات على تخطيط وتنفيذ استراتيجيات المبيعات القائمة على البيانات.

لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في أداة إدارة المبيعات بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مفيدة لهذا الغرض. ويمكنها مساعدتك في تتبع معلومات المبيعات الحيوية، وتوفير رؤية شاملة للمقاييس الرئيسية.

تسمح لوحات المعلومات هذه لفرق المبيعات بتحديد الاتجاهات، ومراقبة أداء الفريق، ومقارنة المبيعات الفعلية بالتوقعات في مكان واحد، واتخاذ قرارات مستنيرة. لوحات معلومات ClickUp القيام بكل ما سبق، ويمكن لمندوبي المبيعات الاستفادة منها لمراقبة أدائهم مقابل أهداف المبيعات الفردية الخاصة بهم.

تتبع مقاييس المبيعات الأساسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تدعم ClickUp أيضًا التكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Salesforce و Hubspot. يمكن استخدام لوحات المعلومات هذه كمصدر واحد للحقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمندوبي المبيعات لديك إعداد تنبيهات لأحداث/مراحل محددة، مما يضمن اتخاذ إجراءات فورية عند الحاجة.

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4. اربط كل ذلك مع إدارة علاقات العملاء

تلعب علاقات العملاء وإدارتها دورًا محوريًا في نجاح أي عملية مبيعات. ومع ذلك، قد يكون تتبع المعلومات عبر جميع نقاط الاتصال أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. ولكن مع وجود حل إدارة علاقات العملاء في ترسانتك، يمكنك تحسين سير عمل المبيعات بسهولة.

إن إدارة علاقات العملاء هي أداة تمنحك رؤية شاملة لمسار المبيعات بالكامل - باختصار، إنها العمود الفقري لأي مؤسسة مبيعات. إدارة علاقات العملاء في ClickUp يمكنه توحيد جميع بيانات العملاء ، بما في ذلك تفاصيل الاتصال وسجل الاتصالات وغيرها من المعلومات الحيوية لعملية المبيعات الخاصة بك، في موقع مركزي واحد. كما أنه يتكامل بسلاسة مع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة التي سبق لك استكشافها.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp CRM أيضًا ما يلي العديد من طرق العرض القابلة للتخصيص (أكثر من 15 منها) لتصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك بطريقة تناسب تفضيلاتك.

إن انقر فوق عرض مخطط جانت البياني سيوفر جدولاً زمنيًا مرئيًا لخط سير المبيعات بالكامل. من خلال هذا العرض المبسط، يمكن لمحترفي المبيعات تتبع التقدم المحرز والمواعيد النهائية والتبعيات في لمحة سريعة. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تحديد الاختناقات قبل أن تعيق عملية المبيعات.

_إدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك بشكل أفضل مع طريقة عرض مخطط جانت البياني لـ ClickUp

للحصول على واجهة مشابهة لجدول البيانات، استخدم انقر فوق طريقة عرض الجدول. تسمح طريقة العرض هذه لمحترفي المبيعات بإنشاء حقول مخصصة لتتبع كل شيء من معلومات العملاء إلى مقاييس المبيعات.

تخصيص معلومات المبيعات وفرزها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض جدول ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، تعمل طريقة العرض هذه أيضًا كقاعدة بيانات بدون تعليمات برمجية تسمح لك بربط المهام والمستندات وتوابعها تمامًا كما تفعل عند إنشاء قاعدة بيانات تقليدية.

مع خاصية مدير معارف الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain ، يمكنك البحث في منظومة عمليات المبيعات بأكملها وإنشاء ملخصات فورية وإعطاء تحديثات تقدم المحادثة حول عناصر العمل. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمحترفي المبيعات لأنها تتيح لهم الوصول إلى ثروة من المعلومات أثناء إجراء مكالمات المبيعات. يساعد بناء الثقة مع العملاء أيضاً في الحفاظ على تدفق المحادثة، وهو ما يمكن أن يكون حاسماً في تحويل عميل محتمل.

استفد من مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp للحصول على إجابات فورية على الاستفسارات والعمليات الرئيسية

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5. لا تبدأ من الصفر - باستخدام القوالب

القوالب لا غنى عنها حقًا لإدارة المبيعات وتوفر اختصارات لتحقيق الكفاءة والاتساق. مع القوالب المصممة مسبقًا لإدارة علاقات العملاء، ومكالمات المبيعات، ومتعقب المبيعات، يمكن للفرق تجنب إعادة اختراع العجلة وضمان عمليات موحدة.

يقدم ClickUp العديد من القوالب التي يمكن أن تساعد محترفي المبيعات على التفوق في عمليات عملهم، وتوفير الوقت مع التركيز على جهود المبيعات الاستراتيجية.

تتبع معلومات العملاء الحيوية وتفاعلاتهم مع قالب ClickUp لإدارة علاقات العملاء في المبيعات

قالب ClickUp CRM يعتني بأهم الجوانب الأساسية لعملية إدارة علاقات العملاء. فهو يوفر موقعًا مركزيًا حيث يمكن لقائد المبيعات الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالعميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل العميل وسجل المبيعات وحتى الملاحظات حول تفاعلات العملاء السابقة.

ومع ذلك، فهو ليس مجرد مستودع للبيانات. يتميز هذا القالب أيضاً بحقول وحالات مخصصة تسمح لمحترفي المبيعات بتقسيم عملائهم من أجل اتباع أساليب تسويقية أكثر فعالية وتتبع جميع أنشطة المبيعات من موقع واحد.

نصيحة احترافية: استخدم ClickUp's Board View في هذا القالب للحصول على تمثيل مرئي تفاعلي لأنشطة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك._

كما يوفر القالب أيضًا ميزات أتمتة المبيعات، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل عميل بناءً على شريحة العميل. يساعد في تحليل المشاعر من خلال السماح للإدارة بمراقبة ملاحظات العملاء ومراجعاتهم.

قم بإدارة خط أنابيب مكالمات المبيعات الخاص بك من موقع مركزي واحد باستخدام قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

تقدم ClickUp أيضًا قوالب لتبسيط عملية المبيعات نفسها. على سبيل المثال، فإن قالب مكالمة مبيعات ClickUp يقدم لمؤسسات المبيعات عملية خطوة بخطوة لإدارة التواصل مع العملاء. يوفر هذا النموذج أيضاً لمندوبي المبيعات موقعاً مركزياً للوصول إلى نصوص مكالمات المبيعات القياسية.

يضمن سهولة الوصول إليها أن تُظهر فرق المبيعات لديك احترافية متسقة وتزويد العملاء المحتملين بمعلومات دقيقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق المبيعات أيضاً استخدام الحقول المخصصة لتسجيل التفاصيل الرئيسية من كل مكالمة، مثل نقاط ألم العميل والخطوات التالية. يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة لا تُقدَّر بثمن للمتابعة، وتخصيص التفاعلات المستقبلية، ونتيجة لذلك، إتمام الصفقات.

نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs _لتخزين أي معلومات إضافية قد تحتاجها فرق المبيعات لديك عند التفاعل مع العملاء. تأكد من أن جميع أعضاء فريقك لديهم إمكانية الوصول إلى جميع المستندات - كل ذلك في مكان واحد!

تتبع أداء فريق المبيعات من مكان واحد باستخدام نموذج تعقب المبيعات من ClickUp

وأخيراً، لدينا قالب تعقب مبيعات ClickUp أداة يمكن أن تمنح القادة رؤى قيّمة حول أداء فريقهم والفعالية الإجمالية لعمليات التوعية بالمبيعات.

يتجاوز هذا القالب مجرد تتبع أرقام المبيعات. حيث يمكّن الذكاء الاصطناعي المدمج فيه فرق المبيعات من تصور بيانات الأداء القيّمة (بشكل فردي وكفريق)، وتحليل الاتجاهات، وتحديد فرص النمو.

نصيحة احترافية: استخدام ClickUp Goals و ClickUp Milestones ميزات داخل هذا القالب، كما يلمح الاسم، لتحديد الأهداف لفرق المبيعات لديك ومساعدتهم على تصور مدى قربهم من تحقيقها

ارفع من مستوى مبيعاتك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات من ClickUp

في المبيعات، كل ميزة صغيرة في المبيعات يمكن أن تعني الفرق بين إتمام الصفقة أو خسارتها. ولحسن الحظ، يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp على تحقيق ذلك بالضبط. تقدم ClickUp العديد من نماذج خطط المبيعات بالإضافة إلى تلك التي تم تناولها في هذه المدونة، والتي يمكنها تحسين طريقة عمل فرق المبيعات لديك.

إذن، لماذا نضيع الوقت؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واستفد من أعجوبة الذكاء الاصطناعي لإطلاق الإمكانات الكاملة لفرق المبيعات لديك.