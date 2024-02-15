10 قوالب مجانية لخطة مبيعات مجانية لاستراتيجية مبيعات فعالة

يرغب كل فريق مبيعات في كسب المزيد من العملاء المحتملين وإتمام المزيد من الصفقات. ولكن كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ من خلال خطة مبيعات قوية، بالطبع!

تمنح خطة المبيعات فريقك طريقة للتركيز على أهدافك مع اتخاذ الخطوات الضرورية فقط للوصول إلى هناك. فهي تحتوي على كل ما تحتاجه للفوز، مما يعني أنها غالباً ما تكون دليلاً شاملاً - وهذا يستغرق وقتاً طويلاً.

ونعتقد أنك مضغوط بالفعل بسبب ضيق الوقت. ⏲️

لحسن الحظ، لا يجب أن يكون وضع خطة معقداً - فباستخدام القالب الصحيح، يمكنك تبسيط العملية.

لهذا السبب نشارك هذه القائمة التي تضم أفضل نماذج خطط المبيعات. هذه القوالب ليست مجانية تماماً فحسب، بل إنها ستوفر لك الوقت أيضاً حتى تتمكن من البدء في إبرام تلك الصفقات بشكل أسرع. ⚡

ما هي خطة المبيعات ولماذا تنشئ واحدة؟

خطة المبيعات هي خارطة الطريق لكيفية تحقيق المبيعات بفعالية. فكر فيها بنفس الطريقة التي توجه بها خطة العمل استراتيجية شركتك أو خطة التسويق التي تحدد كيفية العثور على عملائك المثاليين والوصول إليهم وخدمتهم.

تتبع أهدافك وصولاً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية واحصل تلقائيًا على مشاهدات مفصلة عن تقدمك

تحدد خطة المبيعات الجيدة ما يلي أهداف المبيعات والأهداف وأنشطة المبيعات. وهو يأخذ بعين الاعتبار جمهورك المستهدف وعلامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك واحتياجاتك - ويغطي أساليب واستراتيجيات المبيعات التي ستستخدمها لإتمام الصفقات، بالإضافة إلى المقاييس التي ستستخدمها لقياس النجاح.

خطة المبيعات الخاصة بك هي خطة عملية تحدد من هو المسؤول عن ماذا، والموارد التي ستحتاجها، والأهداف العامة التي تعمل على تحقيقها. فبدون هذه الخطة، سيشعر فريق المبيعات لديك بالضياع وسيعاني من صعوبة التواصل مع قاعدة عملائك.

ولكن مع وجود خطة مبيعات استراتيجية، سيعرف مدير المبيعات والفريق بأكمله ما تحاول تحقيقه بالضبط والخطوات اللازمة للوصول إلى هناك. 📚

كيفية اختيار أفضل نموذج لخطة المبيعات

هناك العديد من نماذج خطط المبيعات المختلفة. بعضها مصمم لجماهير متخصصة محددة، بينما البعض الآخر أكثر عمومية وأسهل في التخصيص. كيف تعرف النموذج المناسب لك؟

عندما تفكر في استخدام قالب خطة المبيعات، ضع في اعتبارك ما يلي:

سهولة الاستخدام: هل القالب سهل الاستخدام؟ هل كل شخص في هيكل الفريق وعملية تخطيط المبيعات أن يكونوا قادرين على فهمه بالكامل؟

هل القالب سهل الاستخدام؟ هل كل شخص في هيكل الفريق وعملية تخطيط المبيعات أن يكونوا قادرين على فهمه بالكامل؟ التخصيص: هل يمكنني تخصيص النموذج ليتناسب مع أهداف المبيعات الخاصة بي؟

اختر من بين أنواع الأهداف المختلفة للقياس بالعملة والنسب المئوية والأرقام والصواب أو الخطأ

التعاون: هل يمكن لفريق المبيعات الخاص بي العمل على هذا القالب معًا؟

هل يمكن لفريق المبيعات الخاص بي العمل على هذا القالب معًا؟ عمليات التكامل: عندما أقوم بإنشاء خطة مبيعات، هل يمكنني دمج هذا القالب مع جوانب أخرى من خط أنابيب المبيعات أو سير العمل الخاص بي، مثل إدارة المهام؟

عندما أقوم بإنشاء خطة مبيعات، هل يمكنني دمج هذا القالب مع جوانب أخرى من خط أنابيب المبيعات أو سير العمل الخاص بي، مثل إدارة المهام؟ الذكاء الاصطناعي: هل يمكنني استخدام قالب مدمج أداة كتابة الذكاء الاصطناعي أو أداة كتابة النسخ لمساعدتي في إكمال القالب؟ هل هناك ميزات الأتمتة التي تسرّع العملية؟

هل يمكنني استخدام قالب مدمج أداة كتابة الذكاء الاصطناعي أو أداة كتابة النسخ لمساعدتي في إكمال القالب؟ هل هناك ميزات الأتمتة التي تسرّع العملية؟ المنصة: التي تطبيق المبيعات هو هذا القالب؟ هل هو لدي بالفعل، أم يجب أن أستثمر فيه؟ ما هي الأسعار؟

طرح هذه الأسئلة على نفسك سيساعدك على معرفة ما هي احتياجاتك، حتى تتمكن بعد ذلك من اختيار القالب المناسب.

10 قوالب لخطة المبيعات لمساعدتك في إتمام صفقتك التالية

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة أفضل عما تبحث عنه، دعنا نستكشف ما هو متاح. ألقِ نظرة على مجموعتنا المختارة بعناية من أفضل قوالب خطط المبيعات المتاحة اليوم لبرنامج Microsoft Word و أدوات تمكين المبيعات مثل ClickUp.

1. قالب خطة مبيعات ClickUp

أنشئ المهام ونظمها حسب الفريق، ونوع التسليم، والأولوية، وتواريخ الاستحقاق، وحالة الموافقة باستخدام قالب خطة مبيعات ClickUp

تستخدم فرق المبيعات الذكية خطة مبيعات لرسم طريقهم نحو النجاح. تستخدم أفضل فرق المبيعات نموذج خطة المبيعات من ClickUp لتبسيط العملية وضمان عدم إغفال أي شيء.

تم تصميم هذا القالب مع كل الهياكل التي تحتاجها لإنشاء خطة مبيعات شاملة يمكنها تحقيق النتائج. استخدم هذا النموذج لتعيين أهداف العمل SMART (محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً)، وتخطيط الاستراتيجيات والتكتيكات، وتنظيم جميع أفكار المبيعات الخاصة بك في مكان واحد.

ينقسم القالب على شكل قائمة إلى أقسام تغطي الملخص التنفيذي وصولاً إلى التكتيكات والاستراتيجيات المحددة. أسفل ذلك، يمكنك ترتيب المهام والمهام الفرعية، ورؤية التقدم المحرز في لمحة سريعة. اعرض عناوين المهام، والمواعيد النهائية، والمسؤول عنها، وحالة الموافقة، وشريط التقدم المرئي.

استخدم هذا القالب إذا كنت تريد دمج جميع مهام ومبادرات المبيعات الخاصة بك في منطقة واحدة. أضف مهام المبيعات والتكتيكات الخاصة بك، ثم ضع علامة على أعضاء الفريق حتى تتمكن من رؤية ما يحدث ومحاسبة الجميع. ✅ تنزيل هذا القالب

2. قالب خطة المبيعات والتسويق ClickUp

استخدم قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp لتحديد الأهداف والتعاون في الحملات

في حين أن فرق المبيعات والتسويق غالباً ما تعمل بشكل مستقل، إلا أنه من المفيد أحياناً التعاون على الأهداف المشتركة. مع قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp يمكنك تنظيم وإدارة عمليات المبيعات والتسويق الخاصة بك من موقع واحد.

يجعل قالبنا التعاوني من السهل تعيين المبيعات و أهداف التسويق والأهداف، وتصور مهامك، والعمل معًا على حملات المبيعات والتسويق، وتتبع نتائجك في الوقت الفعلي. اعرض حالة مشاريع المبيعات والتسويق الخاصة بك، واضبط خططك، وراقب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) - كل ذلك من وجهة نظر واحدة.

هذه المبيعات و قالب خطة التسويق يسمح لك بتقسيم مهامك إلى أقسام. تتضمن الأمثلة في القالب أهداف الإيرادات والتحليل التنافسي وعناصر الإجراءات، ولكن يمكنك تخصيصها لتتناسب مع احتياجاتك تمامًا.

اعرض المهام تحت هذه الفئات لترى في لمحة سريعة ما إذا كانت هناك أي عوائق عند استحقاق مهمة ما، ومن المسؤول عنها.

أضف هذا القالب إلى مجموعتك إذا كنت ترغب في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع فريق التسويق الخاص بك - خاصةً في إعداد الأصول لمكالمات المبيعات أو برامج التوعية. 📞 قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب دليل استراتيجية المبيعات ClickUp

يمكن أن يساعدك قالب دليل استراتيجية المبيعات ClickUp في تحديد الطريقة الصحيحة للترويج لمنتجك من خلال الإجابة عن الأسئلة المحددة مسبقًا

قبل أن تتمكن من التخطيط لتكتيكات المبيعات الخاصة بك، عليك أولاً تحديد أهدافك العامة. إن نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp هو موردك المفضل لتحديد نهجك في المبيعات.

يشرح قالب عملية المبيعات هذا فوائد وجود نهج محدد جيدًا ويمنحك مكانًا مركزيًا لإنشاء ومراجعة وتخزين نهجك الخاص. يمكن لكل فرد في فريقك بعد ذلك الوصول إلى دليل استراتيجية المبيعات الخاص بك لمساعدتهم على فهم ما يجب القيام به عند التنقيب عن الصفقات وإتمامها.

يتم تقديم نموذج أهداف المبيعات ودليل استراتيجية المبيعات الخاص بنا في شكل مستند. تسمح لك بعض الأقسام والعناوين بتقسيم دليلك إلى مناطق مختلفة، مما يسهل قراءته وفهمه.

استخدم المطالبات لملء تفاصيل دليل الاستراتيجية الخاصة بك مثل السوق المستهدف، واستراتيجيات المبيعات، وكيفية مراقبة التقدم المحرز.

استخدم نموذج دليل استراتيجية المبيعات هذا لإنشاء مورد لفريقك. اجعله الوجهة الوحيدة لكل ما يحتاج مندوبو المبيعات لديك إلى معرفته لتنفيذ خطة مبيعات فعالة. 📝 قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

تتبع العملاء المحتملين والصفقات الخاصة بك، مع تطبيق إطار عمل متسق لتأهيل الصفقات وعملية الصفقات لزيادة المبيعات.

استراتيجيات المبيعات أمر لا غنى عنه لأي فريق مبيعات رائع، ولكن أبعد من ذلك، تحتاج إلى طريقة لتسجيل ومراقبة مهام أو مبادرات محددة. وهنا يأتي دور قالب خط أنابيب المبيعات من ClickUp مفيد سواء كنت بحاجة إلى رؤية مرئية لتوقعات المبيعات أو أهداف المبيعات الخاصة بك.

يمنحك قالب جدول المبيعات هذا مكانًا واحدًا لتخزين جميع مهامك اليومية المتعلقة بالمبيعات. باستخدام هذا القالب، من السهل العمل على تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بك، وتتبع العملاء المحتملين، وتخطيط كل خطوة من خطوات عملية المبيعات، وتنظيم جميع مهامك في مكان واحد.

يمكنك عرض عنوان المهمة والمُعيَّن والحالة وتاريخ الاستحقاق ومستوى التعقيد وتاريخ البدء والقسم - أو يمكنك تخصيص التجربة باستخدام الحقول المخصصة الخاصة بك. تحميل هذا القالب

5. قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ClickUp

مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ضرورية لقياس نجاح استراتيجية المبيعات الخاصة بك.

مع قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp يمكنك أنت وفريقك إنشاء وإدارة الأهداف المتعلقة بمبادرات المبيعات الخاصة بك. شاهد على الفور ما هو قيد التنفيذ ومتى يحين موعده، إلى جانب مستوى تأثير المهمة.

يسمح لك ذلك بتحديد المهام ذات الأولوية القصوى للتركيز عليها والتفاعل بسرعة إذا بدا لك أن هناك عائقاً على الطريق.

يتضمن نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات هذا:

حالات مخصصة: قم بإنشاء مهام بحالات مخصصة مثل مفتوح ومكتمل لتتبع التقدم المحرز في كل مؤشر أداء رئيسي

الحقول المخصصة: استخدم 15 سمة مخصصة مختلفة مثل محاولات البيع، وقيمة عروض الأسعار، وتكلفة المنتج، وعدد عروض الأسعار حسب الوحدة، وإيرادات المبيعات المتكررة، لحفظ معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الحيوية وتصور بيانات الأداء بسهولة

طرق العرض المخصصة: افتح 4 طرق عرض مختلفة في تكوينات ClickUp المختلفة، مثل التقرير الأسبوعي، والتقرير الشهري، ولوحة الإيرادات في الشهر، ودليل البدء، بحيث يسهل الوصول إلى جميع المعلومات وتنظيمها

إدارة المشاريع: تحسين تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مع وضع العلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

يمنحك هذا القالب طريقة بسيطة لمعرفة المهام المكتملة أو قيد التنفيذ، حتى تتمكن من مراقبة تقدم مشروعك وتحطيم مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات. 📈 تحميل هذا القالب

6. قالب استراتيجية مبيعات B2B ClickUp B2B

يرشدك قالب استراتيجية مبيعات ClickUp B2B للمبيعات بين الشركات خلال عملية إنشاء خطة فعالة وقائمة أهداف لفريق المبيعات الخاص بك

في حين أنه لا يوجد فرق كبير في الطريقة التي نسوّق بها للعملاء من الشركات إلى الشركات (B2B) أو من الشركات إلى المستهلكين (B2C) هذه الأيام، إلا أنه لا يزال من المفيد أن يكون لديك نماذج محددة للاحتياجات المتخصصة. إذا كنت تقود المبيعات في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى نموذج استراتيجية مبيعات B2B للمبيعات من ClickUp .

مثل قالب خطة المبيعات الأول، يمنحك هذا النموذج مساحة لتوصيل أهداف المبيعات وأهداف الإيرادات الخاصة بك، ولكنه يقدم أيضًا مجالات أخرى - مثل أبحاث السوق، وتحليل أصحاب المصلحة، وعلاقات العملاء، وشخصية المشتري، ونقاط ألم العملاء.

هذا القالب ذو نمط المستندات قابل للتخصيص بشكل كبير بحيث يمكنك جعله يتناسب مع أسلوب علامتك التجارية ونهج المبيعات الخاص بك. املأ كل قسم واستخدم المطالبات المرفقة لإكمال مستند استراتيجية مبيعات B2B بشكل أسرع.

أضف هذا القالب إلى مجموعتك إذا كنت تعمل في مبيعات B2B وترغب في التعامل مع عمليتك بطريقة أكثر تنظيماً. استخدم القالب لبناء استراتيجية مبيعات قوية، ثم شاركها مع بقية فريق المبيعات الخاص بك حتى يعرفوا كيفية التنفيذ مقابل أهداف المبيعات والشركة. 🎯 قم بتنزيل هذا النموذج

7. قالب مكالمات مبيعات ClickUp

يقدم لك قالب مكالمات المبيعات قالب مكالمات المبيعات الذي يساعدك على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء محتملين.

تم تصميم قالب مكالمات المبيعات من ClickUp لتبسيط عملية المبيعات، من تتبع جهات الاتصال والمكالمات إلى إدارة فرص المبيعات.

يتضمن القالب حالات مخصصة لإنشاء تدفقات عمل فريدة، مما يضمن حساب كل مكالمة وتفاعل مع العميل. كما أنه يوفر أيضًا نموذج CRM للمبيعات سهل الاستخدام لإدارة وتتبع العملاء المحتملين، وتصور فرص المبيعات في مسار المبيعات، والحفاظ على تنظيم جميع جهات الاتصال.

وبفضل الميزات الإضافية مثل قالب إجراءات التشغيل الموحدة للمكالمات الهاتفية للمبيعات، يمكن لمحترفي المبيعات تمكين فرقهم من جعل كل مكالمة ذات أهمية وإتمام المزيد من الصفقات. يُعد قالب مكالمات المبيعات من ClickUp حلاً متعدد الاستخدامات لفرق المبيعات، حيث يساعد في كل شيء بدءًا من المكالمات اليومية وحتى التنبؤ بالمبيعات على المدى الطويل. تنزيل هذا القالب

8. قالب خطة مبيعات وورد من بيزنس نيوز ديلي

عبر بيزنس نيوز ديلي

نحن من كبار المدافعين عن استخدام انقر فوق كمكان مفضل لتخزين كل ما يتعلق بسير عمل المبيعات لديك، ولكن إذا كنت مقيدًا باستخدام Microsoft Word أو مستندات Google، فإن هذا القالب يعد خيارًا رائعًا.

هذه المبيعات قالب خطة العمل يحتوي على أقسام للملخص التنفيذي، وبيان المهمة، والعملاء المستهدفين، وأهداف المبيعات، والمعايير القياسية وغيرها. يحتوي كل قسم على مطالبات مفيدة لإرشادك في إكمال خطة مبيعاتك الجديدة.

استخدم هذا النموذج إذا كنت مرتبطاً باستخدام مايكروسوفت وورد وتريد دليلاً شاملاً حول كيفية إنشاء خطة المبيعات أو استراتيجية المبيعات الخاصة بك. 📄 قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب خطة مبيعات وورد من TemplateLab

عبر TemplateLab

إذا كنت تريد قالب خطة مبيعات مجاني أو تريد الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات، فإن هذه المجموعة من قوالب Word من TemplateLab هي مكان جيد للقيام بذلك.

هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة بما في ذلك خطط عملية المبيعات، وخطط توليد العملاء المحتملين، وخطط عمل المبيعات، و قوالب تقارير المبيعات . يعمل كل قالب مع Microsoft Word، ويمكنك تخصيص الشكل والمظهر ليتناسب مع علامتك التجارية أو أهداف مبيعاتك.

استخدم هذا المورد إذا كنت تفضل الاطلاع على مجموعة من القوالب في صفحة واحدة، أو إذا لم تكن متأكدًا مما تبحث عنه بالضبط حتى تراه. يمكنك بسهولة تحديد أهداف مبيعاتك وخطوات العمل اللازمة لتحقيقها. 📃

يجب أن تتكامل استراتيجيات المبيعات الناجحة مع الفرق الأخرى - مثل قسم التسويق لديك - لضمان وضوح أهداف المبيعات الخاصة بك، وربما تتوافق مع استراتيجية التسويق الشاملة أيضًا. اختر أهداف المبيعات المحددة الخاصة بك، وحدد أهداف الإيرادات، وقم بوصف كل شيء بالتفصيل باستخدام نماذج تخطيط المبيعات وعملية المبيعات في Word. تنزيل هذا القالب

10. قالب خطة مبيعات Excel من Spreadsheet.com

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عبر Spreadsheet.com

قالب خطة مبيعات Excel من Spreadsheet.com هو أداة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لمساعدة الشركات في تطوير استراتيجيات مبيعات فعالة وإدارة أنشطة المبيعات الخاصة بها.

وقد صُمم هذا القالب بهدف توفير إطار عمل منظم لتخطيط المبيعات، مما يُمكِّن المؤسسات من وضع أهداف واضحة، وتتبع الأداء، وتحسين عمليات المبيعات. تنزيل هذا القالب

الوصول إلى أهداف المبيعات مع قوالب خطة المبيعات المجانية

تسهل خطة المبيعات الاستراتيجية تحقيق أهدافك. امنح فريقك التوجيه والدعم الذي يحتاجونه بمساعدة قالب خطة مبيعات مجانية مصممة بشكل جيد.

إذا كنت تفكر في إجراء المزيد من التحسينات في كيفية عملك, جرّب ClickUp مجانًا . ليس لدينا فقط قوالب عملية مبيعات مذهلة: لدينا مجموعة من الميزات و أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات تجعل من السهل عليك تحسين وتشغيل مسار المبيعات ونظام إدارة علاقات العملاء بالكامل من مكان واحد. ✨