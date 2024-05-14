أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للتجارة الإلكترونية لزيادة المبيعات في 2025

إدارة متجر إلكتروني هو عمل معقد. من كتابة الإعلانات إلى إدارة التجارة الإلكترونية الحملات التسويقية لتقديم خدمة عملاء استثنائية، إنها كثيراً.

لحسن الحظ، يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يخفف العبء عن تجار التجزئة عبر الإنترنت. أدوات الذكاء الاصطناعي تستخدم خوارزميات التعلُّم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لتولي المهام الروتينية وتبسيط سير العمل، مما يوفر لك الوقت والمال.

في الواقع، يمكن لتقنية التعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي زيادة معدلات التحويل وزيادة المبيعات وتعزيز سمعتك في السوق من خلال تحسين تجربة العملاء.

اكتشف بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل منصات التجارة الإلكترونية التي يمكن أن تنقلك إلى المستوى التالي حتى تتمكن من العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية؟

صُممت بعض الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في مهام محددة، بينما توفر أدوات أخرى دعماً أوسع نطاقاً. هذه ليست سوى بعض ميزات ووظائف التعلم الآلي التي يجب البحث عنها في أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لشركات التجارة الإلكترونية: أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأدوات التي تعمل على أتمتة إنشاء المهام وتتبعها، وتحسين سير العمل أدوات إدارة المنتجات لتأخذك من وضع الاستراتيجيات للمنتجات الجديدة إلى الإنتاج وتصميمسير العمل التسويقي الخوارزميات التي تحلل سلوك العملاء وتفضيلات العملاء لتقديم توصيات مخصصة للمنتجات

تجزئة بيانات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تدعم حملات الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني المستهدفة

محسّناكتشاف المنتجات باستخدام البحث المرئي ووظيفة محرك البحث المدمج

ميزات مثل التجارب الافتراضية لمساعدة العملاء على اتخاذ خيارات جيدة (وتعزيز رضا العملاء لشركات التجارة الإلكترونية)

روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفر دعمًا سريعًا للعملاء من خلال الإجابة على الأسئلة المتداولة 🙋‍♀️

تحليل البيانات الذي يتعرّف على الأنماط ويمنحك توصيات ذكية - على سبيل المثال، متى تطلب منتجات معينة لإدارة المخزون بشكل أفضل

التقارير التي تمنحك ملاحظات في الوقت الفعلي حول التقدم المحرز، وتقدم لك رؤى متعمقة وتحدد أي مشكلات محتملة، مثل التعليقات السلبية المتكررة

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية في عام 2024

الآن بعد أن أصبحت على دراية تامة بكيفية مساهمة أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل حياتك وتوفير تجربة مستخدم عالية الجودة، حان الوقت للبدء في العمل. إليك ما يمكن أن تقدمه لك بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية.

1. انقر فوق

قم بإنشاء خطط اختبار المنتج بسرعة واختصار ساعات العمل اليدوي التي لا تنتهي مع المطالبات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة لتبسيط كل جانب من جوانب عملك، بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك. استفد من الأتمتة، والقوالب، و أدوات إدارة المشاريع التي تغطي حالات استخدام مختلفة.

قم بتسريع عملية تطوير التجارة الإلكترونية باستخدام بعض النماذج العديدة المتاحة. على سبيل المثال، فإن قالب خطة مشروع ClickUp للتجارة الإلكترونية يرشدك من خلال تحديد أهداف متجرك الإلكتروني وتوضيح أهدافك من خلال نطاق المشروع والجدول الزمني.

فهو يساعدك على تخطيط مراحل المشروع وخطواته التفصيلية، وتخصيص الموارد عند الحاجة، وإدارة استراتيجية التواصل لضمان مشاركة فريقك بأكمله في المشروع.

هل تريد المزيد؟ ClickUp AI هي إلى حد بعيد واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية.

يتيح لك ClickUp AI أن تكون أكثر ثقة في الاتصالات من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

استخدم الذكاء الاصطناعي في ClickUp مساعد الكتابة لإنشاء محتوى لصفحاتك المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني. استخدم الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Doc أو ClickUp Whiteboard لتبادل الأفكار حول تصميم موقعك الإلكتروني أو تطوير استراتيجية المحتوى أو المبيعات مع فريقك.

دعه يلخص لك ملاحظات الاجتماع وتحويل النص بسرعة إلى عناصر عمل. تتبع هذه المهام حتى اكتمالها، مما يعزز إنتاجية فريقك بأكمله. ✅

عندما تكون مستعداً للانطلاق, ميزات مبيعات ClickUp توفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة خط أنابيبك من التسويق إلى إغلاق الصفقة.

أفضل ميزات #### ClickUp

استخدامClickUp لبودكاست التجارة الإلكترونية لمعرفة كيفية استخدام ClickUp لسير عمل التجارة الإلكترونية الخاصة بك

قم بإعداد الإشعارات لتذكيرك بجميع مهامك المهمة حتى تنجزها في الوقت المحدد

استخدم المطالبات المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام وضبط نتائجك

احتفظ بجميع المحادثات المتعلقة بمشروع التجارة الإلكترونية في مكان واحد باستخدام عرض دردشة ClickUp صمم لوحة تحكم مخصصة لمراقبة تقدم المشروع في الوقت الفعلي، في كل خطوة على الطريق

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة أخرى، إما بشكل أصلي أو عبر زابير قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

تطبيق الهاتف المحمول لم يصل بعد إلى مستوى سرعة جميع ميزات إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. فيسنزي

عبر فيسنزي تساعد أداة الذكاء الاصطناعي هذه، التي تستخدمها العديد من العلامات التجارية الشهيرة في التجارة الإلكترونية، العملاء في العثور بسرعة وسهولة على المنتجات التي يحتاجون إليها في متجرك الإلكتروني. وعندما يكون اكتشاف المنتج سهلاً، يشتري العملاء أكثر، مما يزيد من مبيعاتك. 💸

تحلل ViSenze ما يشاهده العملاء بنشاط لتقديم توصيات مخصصة لهم. يمكن للعملاء أيضًا إجراء بحث مرئي بالذكاء الاصطناعي عن المنتجات باستخدام لقطة شاشة أو صورة أو صورة محفوظة. يساعدهم وضع علامات ذكية على المنتجات ببيانات مثل اللون والحجم والعلامة التجارية في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

أفضل ميزات ViSenze

البيع المتقاطع أو البيع الإضافي من خلال اقتراح منتجات مماثلة أو مكملة

استيراد المنتجات إلى ViSenze من مواقع التجارة الإلكترونية لإدارة الكتالوج بسهولة

توسيع نطاق وإضافة المزيد من بيانات SKU بسهولة مع نمو متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك

التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشائعة مثل Shopify وBigCommerce وWooCommerce

قيود ViSenze

اكتشاف المنتج ليس دائمًا دقيقًا بنسبة 100% لشركات التجارة الإلكترونية

لا توجد مراجعات كافية لقياس مدى جودة عمل ViSenze

تسعير ViSenze

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ViSenze #### تقييمات ومراجعات ViSenze

G2: 4.0/5 (2 تقييمات)

4.0/5 (2 تقييمات) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

3. بلوشيفت

عبر بلو شيفت Blueshift هي أداة للتجارة الإلكترونية مصممة لتبسيط مشاركة العملاء. وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق عبر قنوات متعددة لزيادة القيمة الدائمة للعملاء.

تجمع Blueshift بيانات العملاء وتنظمها من مصادر مختلفة مثل إدارة علاقات العملاء، وتفاعلات الخدمة الذاتية، وسلوك العملاء على موقعك الإلكتروني وتطبيقك لإنشاء ملفات تعريفية مفيدة. يساعد الذكاء الاصطناعي على تقسيم تلك البيانات، وتحديد أفضل قنوات الاتصال التي يجب استخدامها لمختلف الشرائح، وإرسال الرسائل في الوقت المناسب بحيث تكون أكثر فعالية. 📤

أفضل ميزات Blueshift

تساعد بيانات المستخدم من أداة الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي التي تم جمعها من جمهورك المستهدف على تحسين ميزانيتك الإعلانية المدفوعة

إرسال إشعارات فورية لإلهام محادثات العملاء وعمليات الشراء

تقديم محتوى ومنتجات مخصصة للعملاء لتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم

التكامل مع عناصر أخرى من مجموعتك التقنية، مثل Amazon Web Services (AWS), Salesforce وإعلانات جوجل، وفيسبوك، ومتجر Shopify

قيود Blueshift

النظام معقد للغاية لذا قد يكون منحنى التعلم حادًا للمستخدمين الجدد (هناك وثائق للمساعدة)

يرغب بعض المستخدمين في القدرة على إنشاء المزيد من التقارير المخصصة

تسعير Blueshift

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Blueshift #### تقييمات ومراجعات Blueshift

G2: 4.4/5 (أكثر من 240 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4.5/5 (6 مراجعات)

4. باريليانس

عبر باريليانس يساعدك برنامج الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية هذا على إنشاء تجارب تسوق مخصصة عبر الإنترنت للعملاء. وهو مصمم لزيادة المبيعات، ومعدلات التحويل، والقيمة الدائمة للعملاء بطرق متعددة.

على سبيل المثال، تتنبأ وظيفة الذكاء الاصطناعي بمشتريات العميل التالية، حتى فيما يتعلق بالعلامات التجارية والألوان والمقاسات المحددة. ثم تقوم بتشغيل رسالة ديناميكية لهم للتوصية بتلك المنتجات أو تقديم قسيمة خصم مخصصة.

ويمكنها أيضًا إرسال رسائل متابعة لسيناريوهات معينة - مثل عندما يتخلى العميل عن عربة التسوق الخاصة به أو عندما لا يراه العميل في متاجرك على الإنترنت لفترة من الوقت. 🛒

Barilliance أفضل الميزات

تجزئة قاعدة بيانات عملائك حتى تتمكن من إرسال رسائل مستهدفة وذات صلة وثيقة بالموضوع

التكامل بسلاسة مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك والعديد من منصات التجارة الإلكترونية

اجمع عناوين البريد الإلكتروني بسهولة من المتسوقين المجهولين الذين يتصفحون موقعك الإلكتروني

استخدام البث المباشردليل اجتماعي للسماح للعملاء بمعرفة أن الآخرين يشترون المنتجات التي يهتمون بها

قيود بارليانس

إذا كنت ترغب في إجراء تعديلات على طريقة عمل النظام، فستحتاج إلى بعض مهارات البرمجة التقنية

يشعر بعض أصحاب متاجر التجارة الإلكترونية والمستخدمين أن واجهة المستخدم يمكن أن تكون أفضل

تسعير Barilliance

اتصل لمعرفة الأسعار (بدءًا من 250 دولارًا شهريًا)

تقييمات ومراجعات Barilliance

G2: 4.5/5 (1 تقييم)

4.5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.6/5 (18 مراجعة)

5. لايف بيرسون

عبر LivePerson LivePerson هو نظام دردشة آلي يركز على الذكاء الاصطناعي التخاطبي الشبيه بالبشر لتجار التجزئة عبر الإنترنت. وهو يعمل على أتمتة مشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الصوتية. 📞

تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه لأصحاب متاجر التجارة الإلكترونية والشركات ما تعلمته من مليارات المحادثات الحقيقية مع العملاء لإنشاء تفاعلات حقيقية تتيح الخدمة الذاتية وبناء الثقة. وهذا يحرر فريق الخدمة الخاص بك للتركيز على المجالات التي تحتاجها بالفعل.

أفضل ميزات LivePerson

استخدم LivePerson للتوصية بالمنتجات وإرسال تحديثات الطلبات وإدارة عمليات التسليم

تبسيط عمليات الإرجاع والتبديل دون الحاجة إلى دعم عملي

مركزية جميع تفاعلات العملاء مع كل من روبوت الدردشة الآلية وفريقك المباشر على منصة المحادثة السحابية

تعزيز تجربة العملاء باستخدام عمليات تكامل سهلة مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل إدارة علاقات العملاء أو نظام إدارة المحتوى (CMS) أو مركز اتصال Google

قيود LivePerson

يشعر بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير محدودة بعض الشيء ويمكن تحسينها

لا يبدو أن خدمة العملاء متسقة - أحياناً تكون جيدة وأحياناً لا تكون كذلك

تسعير LivePerson

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات LivePerson

G2: 4.2/5 (150 تقييم)

4.2/5 (150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (39 تقييم)

6. كاتب

عبر Clerk.io يهدف موقع Clerk.io إلى زيادة مبيعات أعمالك التجارية عبر الإنترنت باستخدام التخصيص وتحسين الملاءمة طوال رحلة تسوق العميل. تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي بتحليل سلوك العملاء ومعاملاتهم عبر قنوات متعددة لإنشاء محتوى مخصص وتوصيات ونتائج من محركات البحث تعزز التحويلات.

وتقوم بذلك دون استخدام ملفات تعريف الارتباط.

تعمل أداة الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية هذه أيضًا على أتمتة جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني، باستخدام المشغلات لإرسال توصيات منتجات مخصصة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. 📨

أفضل ميزات #### Clerk.io

وظيفة البحث التي تفهم اللغة الطبيعية وتأخذ في الاعتبار المرادفات والأخطاء الإملائية وتوافر المنتج

احصل على رؤية شاملة لملفات تعريف العملاء وسلوكهم منذ تفاعلهم الأول على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك

قسِّم قاعدة عملائك باستخدام الفلاتر والكلمات الرئيسية لإنشاء جماهير محددة، ثم أرسل لهم عروضاً لن يستطيعوا رفضها

التكامل بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والتسويق لديك

قيود Clerk.io

النظام معقد للغاية لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للارتياح التام معه

خيارات التسعير معيارية وسهلة الفهم، ولكن بعض المستخدمين يشعرون أن التكلفة تتصاعد بسرعة

تسعير Clerk.io

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Clerk.io

G2: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.7/5 (19 مراجعة)

7. سيتا

عبر سايتي يساعد Syte عملاءك في العثور على المنتجات التي يحتاجون إليها باستخدام البحث المرئي والتنقل في الموقع وتحسين محركات البحث (SEO). كما أنه يستخدم أيضًا التخصيص الفائق لإظهار المنتجات المماثلة والمكملة لها.

ينشئ الذكاء الاصطناعي المرئي رحلات عملاء بديهية وجذابة لتحقيق تحويلات أفضل. ويحظى بشعبية خاصة لدى بائعي التجزئة عبر الإنترنت في مجال ديكور المنزل والأزياء والمجوهرات لأنه يعرض هذه الأنواع من المنتجات بشكل جيد ويمكنه تسليط الضوء على كيفية عملها معًا لإضفاء مظهر نهائي. 🛋️

سيتي أفضل الميزات

أتمتة وضع علامات على المنتجات لتحسين وتوحيد بيانات المنتجات، وتحسين الترويج، وتوفير الوقت

وصف المنتجات بالتفصيل مع أكثر من 15,000 سمة للاختيار من بينها

اعرض للعملاء ما لديك لتقدمه مع معرض الإلهام

استشر فريق خدمة عملاء Syte المتجاوب والمفيد إذا كنت بحاجة إلى الدعم

قيود Syte

البحث عن الصور لا يأتي دائمًا بنتائج مطابقة

إنه يستهدف في المقام الأول أسواق ديكور المنزل والمجوهرات والأزياء، لذلك إذا لم يكن عملك مناسبًا هناك، فقد تجد أن Syte لا يحتوي على جميع الإمكانات التي تريدها

أسعار Syte

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Syte

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

8. فراسي

عبر فراسي تُسهِّل أداة الذكاء الاصطناعي هذه إنشاء محتوى تسويقي عالي الفعالية، مصمم خصيصًا لكل مرحلة من مراحل رحلة العميل. فهي تستخدم البيانات للتنبؤ بالمحتوى الذي سيحقق أفضل أداء، ثم تساعدك على الاختبار على نطاق واسع وتحسينه للحصول على نتائج أفضل. 🤩

يمكن ل Phrasee إنشاء محتوى مخصص لحالات استخدام مختلفة، مثل سطور موضوع البريد الإلكتروني والنسخة الأساسية والرسائل النصية القصيرة والإعلانات المدفوعة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز مشاركة العملاء.

أفضل ميزات Phrasee

يمكنك بسهولة إنشاء محتوى عالي التحويل يبدو بشريًا ويتوافق مع صوت علامتك التجارية 📣

اختبر رسائلك التسويقية بشكل مجزأ لمعرفة الإصدارات التي تعمل بشكل أفضل

احصل على رؤى تفصيلية حول النتائج في الوقت الفعلي من النسخ التي قمت بنشرها

التكامل مع مجموعة من مزودي خدمات البريد الإلكتروني

قيود Phrasee

قد تكون الأسعار مرتفعة قليلاً بالنسبة لميزانيات الشركات الصغيرة

تحتاج إلى التحقق من المحتوى الذي ينشئه Phrasee لاكتشاف أي أخطاء

تسعير Phrasee

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Phrasee التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.0/5 (1 تقييم)

9. مبسط

عبر مبسط Simplified هي أداة أخرى من أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي التي تنشئ نسخًا ورسومات دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو الترميز. مع مجموعة كبيرة من قوالب التصميم والوصول إلى ملايين الصور، يمكنك إنشاء صور عالية الجودة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. 🖼️

استخدم أداة الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية هذه لتصميم أي شيء تختاره - بطاقات العمل ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والكتيبات والإعلانات ومقاطع الفيديو. ثم قم بتغيير حجم تصميمك ليناسب قنوات مختلفة، مثل Facebook وYouTube وX.

تحتوي Simplified أيضًا على أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وأداة الرابط في السيرة الذاتية، ووظيفة روبوت الدردشة الآلية بالذكاء الاصطناعي.

أبسط #### أفضل الميزات

قم بإعداد مجموعة أدوات علامتك التجارية - بما في ذلك شعارك وألوانك وخطوطك - ثم امنح فريقك أو عملائك أو مزودي الخدمة إمكانية الوصول إليها

قم بتحرير صورك بسرعة باستخدام أدوات مفيدة مثل مزيل الخلفية وMagic Resizer

حرّك أي شيء بنقرة واحدة فقط لإضافة مستوى جديد كلياً من المشاركة

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق للمراجعة وترك التعليقات والحصول على الموافقة ووضع اللمسات الأخيرة على تصميمك

القيود المبسطة

نظرًا لأنه قائم على السحابة، فأنت بحاجة إلى اتصال موثوق بالإنترنت

الباقات المجانية لها حدود وبمجرد تجاوزها يتم قطع وصولك إليها

تسعير مبسط

التصميم الجرافيكي مجانًا: مجانًا

مجانًا تصميم جرافيك محترف : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم تصميم جرافيك للأعمال التجارية: 15 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

15 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين محرر الفيديو مجانًا: مجانًا

مجانًا محرر فيديو محترف : 19 دولاراً في الشهر لكل مستخدم

: 19 دولاراً في الشهر لكل مستخدم محرر الفيديو للأعمال التجارية: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين كاتب الذكاء الاصطناعي مجانًا: مجانًا

مجانًا كاتب الذكاء الاصطناعي محترف: من 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

10. شاتفويل

عبر شاتفويل أداة الذكاء الاصطناعي هذه للتجارة الإلكترونية هي عبارة عن منصة مراسلة يمكنك استخدامها عبر القنوات، بما في ذلك موقعك على الويب وفيسبوك ماسنجر وواتساب وX.

تعني ميزات السحب والإفلات أنك لا تحتاج إلى أي خبرة في البرمجة لإعدادها. يستخدم Chatfuel تقنية GPT-4 المتقدمة من OpenAI لإنشاء محادثات لتفاعلات العملاء باستخدام اللغة الطبيعية. 🌻

يمكن ل Chatfuel الإجابة عن الأسئلة المتكررة، وتتبع تفضيلات العملاء لتقديم توصيات بشأن المنتجات، وإرسال رموز العروض الترويجية، وإنشاء تذكيرات بعربة التسوق المتروكة، والتعامل مع الشكاوى والتعليقات، وتحسين إعلاناتك، والمزيد.

Chatfuel أفضل الميزات

حافظ على بساطة الأمور مع رقم واتساب واحد للعديد من وكلاء خدمة العملاء

التكامل مع ChatGPT للارتقاء بمشاركة عملائك إلى المستوى التالي

بيع منتجاتك من داخل واتساب حتى لا يحتاج العملاء إلى تبديل المنصات لإتمام عملية الشراء

استخدم واجهة برمجة تطبيقات Chatfuel للتكامل مع متجرك أو إدارة علاقات العملاء أو منصة بيانات العملاء (CDP) لنقل البيانات بسلاسة وإجراء عملية مراسلة سلسة

قيود Chatfuel

تتحكم خطة التسعير الخاصة بك في عدد الرسائل التي يمكنك إرسالها شهرياً

يستغرق تنفيذ النظام وقتاً وتركيزاً

تسعير #### تسعير Chatfuel

الشركات: من 11.99 دولارًا شهريًا

من 11.99 دولارًا شهريًا المؤسسات: من 300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Chatfuel

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

## زيادة التحويلات وتعزيز المبيعات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية

تستخدم أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمالكي متاجر التجارة الإلكترونية والشركات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لأتمتة العديد من المهام التي كان يتعين القيام بها يدويًا في السابق. لن تقوم فقط بـ توفير الوقت ولكن أيضًا تحسين تجربة العملاء - مما قد يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وزيادة المبيعات. 💰

سواء أكنت بحاجة إلى المساعدة في كتابة النسخ وإنشاء الرسومات، أو تخصيص المحتوى، أو مساعدة المتسوقين على اكتشاف المنتجات، أو تحسين خدمة العملاء، يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية هذه في إنجاز المهمة.

يدعم ClickUp العديد من هذه الميزات وأكثر من ذلك بكثير. اشترك مجانًا وابدأ في تبسيط كل جانب من جوانب عملك حتى تتمكن من التركيز على زيادة المبيعات وتعزيز أرباحك النهائية.