أفضل 10 أدوات لتسويق البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي لأتمتة البريد الإلكتروني في 2025

لقد أصبح البريد الإلكتروني أحد أهم أدوات التواصل التسويقي بفضل ما يتميز به من عائد استثمار مرتفع بشكل لا يصدق يقدر ب 36 دولارًا لكل 1 دولار أمريكي يتم تقسيمها واختبارها وتنقيحها بعناية لتقديم أفضل النتائج. كل ذلك يستغرق وقتًا، ولكن بفضل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مذهلة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي؟

توفر أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين نهجًا مبتكرًا للتفاعل مع جمهورهم. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في صياغة نسخة مقنعة وتقسيم جمهورك وتحليل النتائج. مع وجود العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تغمر السوق حاليًا، كيف تختار منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني المناسبة؟

من أول الأشياء التي تريد البحث عنها هي الأداة التي تقدم الكثير من التخصيص. يمكن أن تساعدك أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي على إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، بدءًا من سطور الموضوع إلى العروض المضمنة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفتح والتحويلات.

ستحتاج أيضًا إلى البحث عن الميزات التي يمكنها مساعدتك في صياغة المحتوى لإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة. استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار أو دعه ينشئ رسائل ذات صلة لجمهورك المستهدف.

يمكن لأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي أيضًا أتمتة العديد من المهام التي ينطوي عليها التسويق عبر البريد الإلكتروني، مثل إرسال رسائل المتابعة أو تقسيم قوائمك. يمكن لهذه الأتمتة أن تحرر فريقك للتركيز على المزيد من المبادرات التسويقية الاستراتيجية ووقت أقل في التعامل مع مسؤول البريد الإلكتروني.

اختر منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مع تحليلات وتقارير قوية لفهم أداء الحملة بشكل أفضل. يمكن للرؤى المستقاة من بيانات البريد الإلكتروني أن تفيد قرارات التسويق المستقبلية. ضع في اعتبارك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج وتحديد فرص التحسين.

بالإضافة إلى ذلك، اختر حلاً يتكامل مع برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل الحالية. تعمل عمليات التكامل على تسهيل أتمتة سير العمل وتعزيز إنتاجية الفريق وتمكين التعاون السلس في حملات البريد الإلكتروني. يتيح لك تبسيط العمليات إنجاز المزيد في وقت أقل أثناء العمل معًا بسلاسة عبر الأدوات.

أفضل 10 برامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي

1. انقر فوق

أنشئ سطور موضوع البريد الإلكتروني، ومسودة نص، والمزيد باستخدام ClickUp AI

ClickUp، منصة الإنتاجية المتكاملة المفضلة لديك، هي الآن مكانك المفضل لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني . يمكنك استخدام أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي من ClickUp لإنشاء مركز مركزي لإدارة الحملات وإنشاء محتوى جذاب وتتبع أداء الحملة.

تعمل منصة ClickUp القائمة على السحابة على تسهيل تنظيم وتتبع اتصالات البريد الإلكتروني. إدارة مشروع البريد الإلكتروني ClickUp يمكن للأدوات إنشاء مسودات البريد الإلكتروني وتخزينها وإدارتها، وتتبع معدلات الفتح والنقرات إلى الظهور، وإعداد تدفقات عمل تلقائية لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. تكامل ClickUp يتيح لك الاتصال بمنصات التواصل الأخرى لإرسال المهام بالبريد الإلكتروني إلى أعضاء الفريق دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

تتكامل المنصة أيضًا مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة مثل Mailchimp و ActiveCampaign، مما يمنحك المزيد من إمكانيات التسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكنك استيراد جهات الاتصال وتصديرها، وجدولة الحملات، وتتبع النتائج من داخل ClickUp. مع إمكانية الوصول إلى كل شيء من مساحة العمل، يمكن لفريقك مشاركة المعلومات واتخاذ إجراءات بشأن النتائج بشكل أسرع.

يضيف ClickUp طبقة إضافية من الكفاءة من خلال تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي. ClickUp AI إنشاء نسخة البريد الإلكتروني الخاص بك، بما في ذلك سطور الموضوع والعناوين والنص الأساسي، بناءً على مطالبات محددة أو قوالب مدمجة . يمكنك أيضًا استخدام ClickUp AI لإنشاء المهام المتعلقة بحملة البريد الإلكتروني.

مع إدارة شاملة للبريد الإلكتروني والتكاملات السلسة وتوليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ClickUp أداة قوية لمساعدة المسوقين المبتدئين والمتمرسين في مجال البريد الإلكتروني على تحقيق أقصى استفادة من كل بريد إلكتروني يرسلونه.

أفضل ميزات ClickUp

تتعامل أدوات الأتمتة مع الكثير من المهام الإدارية نيابةً عنك، لذلك لا داعي للقلق بشأن المهام المتكررة ويمكنك التركيز على المبادرات الاستراتيجية بدلاً من ذلك

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك على صياغة نسخة مقنعة في ثوانٍ، وإنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة دون عناء، مما يزيد من التحويلات

تبسيط جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال عمليات تكامل قوية، بما في ذلك المنصات الشائعة مثل MailChimp و ActiveCampaign

قيود ClickUp

لا تتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp إلا في الخطط المدفوعة، ولكن لحسن الحظ، تبدأ هذه الخطط من 5 دولارات فقط لكل مساحة عمل

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. ميلشيمب

عبر Mailchimp Mailchimp هو نظام أساسي شائع للتسويق عبر البريد الإلكتروني يتيح للشركات إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتتبعها. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام، وقوالب متنوعة، وبعض أدوات الأتمتة الرائعة. يقدم Mailchimp أيضًا ميزات رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سطور الموضوعات الذكية، ورؤى العملاء، واختبار A/B القوي. حتى أنه سيقترح صورًا مخزنة لتتماشى مع المحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات Mailchimp

محرر السحب والإفلات يجعل من السهل جدًا إنشاء وتصميم رسائل البريد الإلكتروني

تتيح لك الباقة المجانية القوية إرسال ما يصل إلى 2,000 رسالة بريد إلكتروني شهرياً إلى ما يصل إلى 2,000 مشترك، مما يجعلها خياراً مناسباً للمؤسسات الصغيرة

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على استخدام التعلم الآلي في كل شيء بدءاً من إنشاء نسخة إلى استخدام التحليلات التنبؤية لإخبارك بالعملاء الأكثر احتمالاً للشراء

قيود Mailchimp

لا توجد خطط بريد إلكتروني غير محدودة، حتى مع الخيارات الأغلى ثمناً

تسعير #### Mailchimp

مجاناً

الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال

13 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال معيار: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 500 جهة اتصال

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 500 جهة اتصال القسط: 350 دولارًا شهريًا لجهات اتصال غير محدودة

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,500 تقييم)

3. الكاتب الذكي

عبر الكاتب الذكي Smartwriter هي أداة كتابة بريد إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحلل التعلُّم الآلي للمنصة جمهورك المستهدف إلى جانب بيانات الصناعة لصياغة نسخة بريد إلكتروني مقنعة لحملاتك. إنها مفيدة لرسائل البريد الإلكتروني المخصصة ويمكنها الاستفادة من بيانات المستخدم لكتابة حملات البريد الإلكتروني الأكثر ملاءمة واستهدافًا. وهي مفيدة أيضًا لاختبار A/B لمعرفة الحملات التي تعمل بشكل أفضل مع جمهورك.

Smartwriter أفضل الميزات

يتكامل مع أدوات تسويق البريد الإلكتروني الشائعة مثل Mailchimp وSendinblue، بحيث يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في Smartwriter لكتابة نسختك وإرسال كل شيء من خلال منصتك المفضلة بسلاسة

رائعة لإنشاء استراتيجيات تسويق عبر البريد الإلكتروني تركز على التحويلات، حيث ستقترح أداة الذكاء الاصطناعي محتوى من المرجح أن يحول القراء إلى مشترين ويعزز أداء التسويق عبر البريد الإلكتروني

واجهة جميلة تجعل من السهل استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، حتى للمستخدمين لأول مرة

قيود الكاتب الذكي

يمكن أن يكون من الصعب الوصول إلى الدعم الفني إذا واجهت أي مشاكل

تسعير #### سعر الكاتب الذكي

الأساسي: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الشعبية: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المحترف: 359 دولاراً شهرياً

359 دولاراً شهرياً خصومات للاشتراكات السنوية

تقييمات ومراجعات الكاتب الذكي

G2: 4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 14 تقييم)

4. فراسي

عبر العبارة Phrasee هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعدك على كتابة محتوى أفضل للبريد الإلكتروني، بدءاً من سطور الموضوع وحتى التوقيعات. تستخدم المنصة التعلم الآلي لتحديد اللغة الأكثر فعالية لاستخدامها مع جمهورك. يمكنك استخدامه لأكثر من استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضاً. استفد من خاصية توليد اللغة الطبيعية في Phrasee، حيث يمكنك إنشاء نسخة تبدو بشرية لوسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية وغيرها.

أفضل ميزات Phrasee

تمنحك ميزات إعداد التقارير التفصيلية رؤى قيمة حول كيفية أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك مع جمهورك والأماكن التي قد ترغب في إجراء تعديلات عليها

سهولة دمج المنصة في مجموعتك التقنية الحالية، حيث إنها تتكامل مع Mailchimp وSalesforce وAdobe Campaign وغيرها

طريقة ممتازة ل إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل من المستلمين بلغات متعددة، بحيث يمكنك التركيز على زيادة المشاركة

قيود Phrasee

موجه نحو وكالات التسويق الكبيرة، لذا قد تجد الشركات الصغيرة أن البرنامج يتجاوز ميزانيتها

تسعير Phrasee

اتصل للحصول على معلومات التسعير

Phrasee التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4/5 (1+ تقييمات)

5. على الفور

عبر على الفور Instantly هي منصة شاملة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لفرق التسويق استخدام المنصة لأتمتة العديد من المهام المرتبطة بالتسويق عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعياد الميلاد.

كما توفر المنصة أيضاً أدوات تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ البريد الإلكتروني تلقائياً وتخصيص حملات البريد الإلكتروني. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه أن تجعل رسائل البريد الإلكتروني أكثر ملاءمة وجاذبية لجمهورك وتعزز معدلات النقر والتحويل.

على الفور أفضل الميزات

يسهّل إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها بمحتوى مخصص، مما يجعل الحملات أكثر تأثيراً

يقدم حسابات غير محدودة، لذلك لا داعي للقلق بشأن تقليص قائمة المشتركين؛ وهو أمر رائع لمن يرسلون كميات كبيرة من التسويق عبر البريد الإلكتروني

تساعدك تحليلات الحملة الرائعة في قياس أداء الحملة، بما في ذلك معدلات الفتح ومعدلات الرد وإلغاء الاشتراك والمزيد

القيود الفورية

لا يمكن استخدام المنصة على الهاتف المحمول، لذلك قد يحتاج المسوقون أثناء التنقل إلى البحث عن حلول مختلفة

التسعير الفوري

العملاء المحتملون المتناميون: 47 دولارًا شهريًا

47 دولارًا شهريًا العملاء الخارقون: 197 دولارًا/شهرًا

197 دولارًا/شهرًا السرعة الخفيفة: $492/شهرًا

$492/شهرًا الخصومات متاحة للاشتراكات السنوية

على الفور التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 3.5/5 (أكثر من 4 مراجعات)

6. دريفت

عبر الانجراف دريفت هي منصة تسويق تحادثية تضع الذكاء الاصطناعي في المقدمة. درّبت المنصة ذكاءها الاصطناعي على ملايين المحادثات في مجال المبيعات والتسويق بين الشركات (B2B)، مع فكرة أنها ستخلق أدوات ذكاء اصطناعي أكثر فائدة لأشياء مثل تأهيل العملاء المحتملين والتحويلات.

يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي للمحادثة لمساعدتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو استخدامها كروبوت محادثة، أو السماح لها بتحليل حركة العملاء لاتخاذ قرارات تسويقية أكثر ذكاءً.

دريفت أفضل الميزات

يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على محادثات B2B، بحيث تحصل على نسخة محادثة مصممة خصيصاً للأعمال ويمكن تصميمها خصيصاً لمؤسستك

يساعدك على التقاط البيانات عن زوار الموقع الإلكتروني حتى تتمكن من رؤية الاتجاهات في المحادثات وتحسين جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني وفقاً لذلك

تساعدك أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي على تحليل رحلة العميل ومعرفة من هو مستعد للتحويل حتى تتمكن من إرسال حملات مستهدفة لهم

قيود الانجراف

يمكن أن تكون خدمة العملاء بطيئة في الاستجابة، لذا كن مستعدًا لاستكشاف مشكلاتك وإصلاحها بنفسك

رائعة لإنشاء نسخ تخاطبية، ولكنها ليست منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، لذا ستحتاج إلى الاتصال بمنصة أخرى لإنجاز المهمة

تسعير دريفت

القسط: 2,500 دولار شهرياً تُدفع سنوياً

2,500 دولار شهرياً تُدفع سنوياً اتصل للحصول على أسعار الخطط المتقدمة وخطط المؤسسات

تقييمات ومراجعات دريفت

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

7. الحاسة السابعة

عبر الحاسة السابعة Seventh Sense هي عبارة عن منصة لتحسين البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي لتحليل حملات البريد الإلكتروني وتخصيصها. يحتوي على أدوات متنوعة لمساعدة المسوقين على تحسين أوقات إرسال البريد الإلكتروني، أو تعزيز إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، أو تخصيص المحتوى بناءً على تفضيلات المستلم. كما توفر أيضًا تتبعًا قويًا للحملة لقياس الأداء وتحسين جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات #### Seventh Sense

تساعدك أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحسين كل جزء من حملتك، وصولاً إلى أوقات الإرسال المخصصة لزيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني إلى أقصى حد

تساعدك على تقسيم قوائم التسويق عبر البريد الإلكتروني بناءً على عوامل مثل التركيبة السكانية والاهتمامات وسجل الشراء حتى تتمكن من إنشاء رسائل بريد إلكتروني مصممة خصيصًا لتلبية اهتماماتهم واحتياجاتهم

تحليل محتوى البريد الإلكتروني الخاص بك لتحسين اختيار الكلمات وبنية الجملة والنبرة للمساعدة في تحسين استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني

قيود الحاسة السابعة

قد تكون واجهة المستخدم مخيفة للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير Seventh Sense

بالنسبة ل Hubspot : تبدأ الخطط من 80 دولارًا شهريًا ل 5,000 جهة اتصال

: تبدأ الخطط من 80 دولارًا شهريًا ل 5,000 جهة اتصال بالنسبة ل Marketo: تبدأ الخطط من 450 دولارًا شهريًا ل 50,000 عميل متوقع

تبدأ الخطط من 450 دولارًا شهريًا ل 50,000 عميل متوقع خصومات 20% للخطط السنوية

تقييمات ومراجعات #### Sventh Sense

G2: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 3 تقييمات)

8. أنسبام

عبر إلغاء التشفير يستخدم Unspam الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تحديد ومنع الرسائل غير المرغوب فيها في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. فهو يراقب سمعة البريد الإلكتروني لمؤسستك ويقدم توصيات لتحسين درجة المرسل. يمكن أن تساعد هذه التحسينات التسويق عبر البريد الإلكتروني في تجنب فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها والوصول بشكل موثوق إلى البريد الوارد لجمهورك.

Unspam أفضل الميزات

يحسن سمعة البريد الإلكتروني لمؤسستك عن طريق منع الرسائل غير المرغوب فيها حتى تظل درجة المرسل نقية وتصل رسائلك الإلكترونية إلى جمهورك (لا أن تبقى عالقة في فلتر الرسائل غير المرغوب فيها)

يزيد من التفاعل من خلال ضمان حصول المستلمين على رسائل بريد إلكتروني ذات صلة وشرعية منك

يبني الثقة في التسويق عبر البريد الإلكتروني مع جمهورك المستهدف

قيود إلغاء الرسائل غير المرغوب فيها

اختبار محدود على الباقات المجانية، لذا عليك أن تستغل فرصك أو تستخدم خدمة أخرى للاختبار

تسعيرة Unspam

مجاناً

الأساسية: 9 دولارات شهرياً

9 دولارات شهرياً الشركات: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا الوكالة: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا اتصل للحصول على أسعار مخصصة لخدمات العلامة البيضاء

Unspam التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (2+ تقييمات)

5/5 (2+ تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. أوبتيموف

عبر أوبتيموف يمكن أن تساعدك Optimove في أكثر من مجرد التسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن أن تساعدك منصة مشاركة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية. فهي تحلل بيانات عملائك، وتحدد الأنماط، ثم تقوم بتخصيص رحلة العميل وفقاً لذلك.

أفضل ميزات Optimove

ينشئ رسائل مستهدفة يمكنها زيادة مشاركة العملاء وتحسين معدلات فتح البريد الإلكتروني

يمكن للتحليلات التنبؤية أن تحدد العملاء المعرضين لخطر الخروج من مسار المبيعات وتساعدك على اتخاذ إجراءات تسويقية استباقية

أدوات تحليلية قوية تمنحك رؤية شاملة لعملائك حتى تتمكن من اتخاذ خطوات لتحسين تجربة العملاء

قيود Optimove

يفتقر إلى بعض الميزات الضرورية مثل تحديد الأولويات

تسعير #### تسعير Optimove

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات Optimove #### تقييمات ومراجعات Optimove

G2: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3 مراجعات)

10. زيتا

عبر زيتا زيتا هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها. تستخدم المنصة التعلم الآلي لتحليل بيانات العملاء وتحديد المحتوى والتوقيت الأكثر فعالية لجمهورك المحدد. وهي توفر أدوات لمساعدتك على أتمتة مهام سير عمل بريدك الإلكتروني، وتقسيم الجمهور، وإنشاء محتوى مخصص.

زيتا أفضل الميزات

تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي على تقسيم قوائم التسويق عبر البريد الإلكتروني استنادًا إلى بيانات العملاء حتى تتمكن من إرسال حملات مستهدفة من المرجح أن تلقى صدى أكبر معهم

رائعة لأتمتة مهام التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة

يمكن أن تساعدك التحليلات التنبؤية في تقليل معدل الزبائن وخفض تكلفة جذب عملاء جدد

قيود زيتا

أبلغ بعض المستخدمين أن النظام الأساسي قد يكون به أخطاء ويواجه تأخيرات في التحميل

تسعير زيتا

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات زيتا #### زيتا

G2: 3.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 5/5 (1+ تقييمات)

بريد إلكتروني أفضل، ذكاء اصطناعي أذكى مع ClickUp

يُعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أداة قوية، ولكنها أداة تحتاج فرق التسويق إلى التخطيط لها بعناية.

لا ينبغي أن يكون البريد الإلكتروني حلًا واحدًا يناسب الجميع، بل يجب أن يكون مصممًا بعناية ليتناسب مع جمهورك. قد يستغرق القيام بذلك يدويًا وقتًا طويلاً، ولكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تبسيط جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين عائد الاستثمار. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تحليل بيانات العملاء، وصياغة نسخة بريد إلكتروني مقنعة، وضبط أداء حملتك.

ويمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة كل مهمة.

اجعل ClickUp المحور المركزي لجهودك التسويقية عبر البريد الإلكتروني، وأنشئ مساحة يمكن لفريقك التعاون فيها والبقاء على نفس الصفحة لكل حملة. أنشئ المهام، وحدد الأدوار، وقم ببناء مراكز المعرفة حتى تستمر جهود التسويق في التقدم بفعالية. بعد ذلك، اسمح للذكاء الاصطناعي ClickUp بصياغة نسختك وكتابة سطور الموضوع وإرسال مهام المتابعة إلى أعضاء فريقك.

هل أنت مستعد لإرسال رسائل بريد إلكتروني أفضل؟ اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً وابدأ في استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في التسويق عبر البريد الإلكتروني.