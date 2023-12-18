كيفية تحديد أهداف المبيعات الفعالة (مع 5 أمثلة) 2025

بالنسبة لمعظم الشركات، يركز هدف المبيعات النموذجي على البيع بأكبر قدر ممكن.

ولكن هذه ليست أفضل أنواع الأنواع من أهداف المبيعات .

الأمر يشبه القول بأن "الاستمتاع" هو هدفك في العطلة الصيفية.

ولكن ما هو _المتعة؟

السباحة في حمام السباحة طوال اليوم أم الغوص تحت الماء؟

وبالمثل، في مجال المبيعات أيضًا، تحتاج إلى تحديد العروض لتكوين أهداف واضحة المعالم.

في هذه المقالة، سنناقش ما هي أهداف المبيعات وأنواعها وخمسة أمثلة عليها وكيفية وضع أهداف مبيعات ممتازة . سنخبرك أيضًا بكيفية تحقيق أهداف مبيعاتك والإجابة على بعض الأسئلة الشائعة ذات الصلة.

هل أنت جاهز لتحقق أهدافك 💸 _ هيا بنا!

ما هي أهداف المبيعات؟

أهداف المبيعات هي نتائج قابلة للقياس الكمي لفريق المبيعات الخاص بك والتي عادةً ما يتم توثيقها في خطة المبيعات الخاصة بك.

بعض الأهداف الواقعية يمكن أن تكون

زيادة الإيرادات بنسبة 20% كل عام

تحسين معدل التحويل بنسبة 5% في الربع الثانيتعزيز الاحتفاظ بالعملاء _? أو هدف شهري لتوليد العملاء المحتملين؟

كقائد أو مدير لفريق المبيعات، عليك أن تحدد أهداف المبيعات ذات الصلة بناءً على أهداف عملك.

على سبيل المثال، لقياس نجاح شركتك، يمكنك تحديد هدف الإيرادات.

ولكن إذا كنت ترغب في تحسين الكفاءة، فقد يكون من المنطقي أكثر أن تهدف إلى تحقيق معدل ربح أعلى (المعدل الذي يحول به فريق المبيعات لديك العملاء المحتملين إلى عملاء).

خلاصة القول، يجب عليك ربط كل هدف مبيعات محدد بهدف العمل.

الخطوة 2: اجعل أهداف المبيعات الخاصة بك ذكية

لا تضعها في بدلة وربطة عنق. 👔

بدلاً من ذلك أهداف المبيعات الذكية هي:

S ممحددة: ضع أهدافًا واضحة بشأن ما تريد تحقيقه

ممحددة: ضع أهدافًا واضحة بشأن ما تريد تحقيقه م قابلة للقياس: تأكد من أن أهدافك قابلة للقياس حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز في تقرير المبيعات أ من الممكن تحقيقها: ضع أهداف مبيعات واقعية يمكن تحقيقها، ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون أهدافًا صعبة

قابلة للقياس: تأكد من أن أهدافك قابلة للقياس حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز في تقرير المبيعات ص ذات صلة بالموضوع: يجب أن يتماشى هدف المبيعات الخاص بك مع أهداف كل عمل وفريق عمل وفرد

ذات صلة بالموضوع: يجب أن يتماشى هدف المبيعات الخاص بك مع أهداف كل عمل وفريق عمل وفرد تيجب أن تكون محددة زمنيًا: ضع جدولًا زمنيًا محددًا لتحقيق هدفك

استخدم هذه العوامل كقائمة مرجعية لجعل كل هدف هدفًا ذكيًا وقابلًا للقياس ودفع عملك نحو النجاح.

الخطوة 3: حدد هدفًا ممتدًا

الآن، يمكنك التركيز على الأهداف التي تمنح فريق المبيعات لديك تحديًا إضافيًا.

ومع ذلك، تأكد من أنها ليست مستحيلة، مثل حساب عدد بذور البطيخ التي تناولتها.

ولكن أيضاً ليس سهلاً جداً، مثل التعرق في منتصف شهر يوليو.

بدلاً من ذلك، عندما تقوم بتعيينه، ألقِ نظرة على بيانات المبيعات السابقة واعرف مدى احتمالية تحقيق مندوبيك للهدف. سيساعدك هذا على تحقيق التوازن بين جعله صعباً و قابلاً للتحقيق.

الخطوة 4: تحديد الحوافز

إن الحوافز في عالم المبيعات شائعة في عالم المبيعات مثلها مثل المطبوعات الزهرية والشباشب على الشواطئ.

ولكن كيف تصمم نظام الحوافز الخاص بك؟

ابدأ بالحصول على مدخلات من موظفي المبيعات أو فريقك بشأن قواعد برنامج الحوافز والمكافآت والجوانب الأخرى. بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء نظام يناسب الجميع.

وتذكر أن مندوب المبيعات الذي يحقق هدفاً ممتداً يجب أن يحصل على حافز أفضل من الشخص الذي يحقق هدفاً فردياً.

الخطوة 5: توضيح الأهداف مع فريقك

_هل تعرف ما هو غير المحفز؟

عدم معرفة لماذا تتصدى للهدف في المقام الأول!

ناقش أهداف المبيعات الخاصة بك ووضحها مع فريقك حتى يعرفوا ما هو متوقع.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد من مندوبيك زيادة توليد العملاء المحتملين .

ولكن يجب أن تعطيهم سببًا للقيام بذلك، مثل كيف سيساعد ذلك في زيادة الإيرادات أو توسيع الشركة أو الحصول على حوافز.

سيحفزهم ذلك على تحقيق هدف المبيعات!

الخطوة 6: قم بإعداد نظام تتبع

يجب أن تكون قادرًا على تتبع تقدم كل محترف مبيعات في الشركة. استخدم قوالب تحديد الأهداف لتتبع تقدم فريقك.

يخبرك نظام التتبع بموقفك ويطلعك على ما إذا كنت على الطريق الصحيح أم لا.

وإلا فإن تحديد الأهداف يمكن أن يكون عديم الجدوى مثل استخدام واقي الشمس عندما تكون داخل المنزل تشاهد نتفليكس.

كيفية تحقيق أهداف المبيعات

بمجرد وضع استراتيجية المبيعات الخاصة بك، إليك كيفية تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بك:

1. حدد أولويات الأهداف بانتظام

حدد أيها الأهداف التي تولد أعلى قيمة أو تحدث تأثيرًا كبيرًا.

عادةً ما تساعد هذه المهام مندوب المبيعات في تحقيق أهدافه المهنية وتضيف إلى الصورة الكبيرة للشركة. تعتمد الأولويات أيضًا على الوقت الذي تريد فيه تحقيق هذا الهدف المحدد.

شجع مندوبيك على تركيز طاقتهم على تلك الأهداف. سيساعدهم ذلك على استغلال وقتهم بأفضل طريقة ممكنة.

2. اجمع بيانات مباشرة عن نشاط المبيعات

من خلال البيانات المباشرة عن كل نشاط من أنشطة المبيعات، يمكن لفريقك تصور جهودهم ورحلة نجاحهم.

لن يساعد ذلك في إبقاء الجميع على نفس الصفحة فحسب، بل يمكنه أيضًا تحفيز مندوبيك عندما يرون كيف تترجم جهودهم إلى إيرادات. ويمكن لمندوبي المبيعات المتحمسين أن يحطموا الحصص باستمرار ويحققوا المزيد من الإيرادات.

تساعد بيانات المبيعات المباشرة أيضًا فرق العمل على التعرف على إنجازات أقرانهم.

ففي نهاية المطاف، يمكن للقليل من التقدير العلني أن يقطع شوطاً طويلاً.

مكافأة:

/هريف/ /blog?p=68770 قوالب الاقتباس //%/href/

للمبيعات!

3. خطة الفشل

لا يوجد مدير مبيعات يخطط للفشل.

ولكن في مجال الأعمال، تكون العقبات حتمية في بعض الأحيان. مثل المرور أمام الأطفال (أو البالغين) الذين يلعبون ببالونات الماء دون أن يتعرضوا للضرب. _#مجرد أشياء للمستهلكين

_ماذا يمكنك أن تفعل؟

ارتداء معطف واقٍ من المطر أو حمل مظلة لتفاديها! 😝

في الأساس، استعد مسبقاً.

ضع خطة استباقية للتعامل مع العوائق حتى تكون في وضع أفضل لتجاوزها بسرعة.

إليك كيف يمكنك البدء:

حدِّد ما إذا كان فريقك يمتلك المهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق أهدافه

دراسة السوق والطلب والمنافسة

التعرف على العوائق المحتملة ووضع استراتيجيات لمعالجتها

المكافأة:_

_/href/ مدونة؟ ص=71284* _مدونة؟ أدوات تمكين المبيعات *%/href/_

!

4. تطوير الدعم والهيكل

بصرف النظر عن تحديد الأهداف ومراقبتها، يحتاج فريقك إلى الدعم المناسب.

وما هو نظام الدعم الأفضل من مدير المبيعات أو قائد الفريق، أليس كذلك؟

يمكنهم إرشاد مندوبي المبيعات للتركيز على حياتهم الشخصية والمهنية، ودفعهم إلى بذل قصارى جهدهم. ويمكن أن يحدث هذا في الاجتماعات الأسبوعية التي تمكّن الفريق من تحطيم أهدافهم.

بالإضافة إلى ذلك، اسأل الفريق:

هل يشعرون بالثقة بالأهداف المحددة؟

هل يتوقعون أي تحديات؟

أين يريدون دعمك؟

يجب عليك أيضًا الاستثمار في البرنامج المناسب ، مثل CRM أو أداة لإدارة المشاريع لتسهيل المبيعات إدارة العمليات . يساعد هذا قائد المبيعات ومندوب المبيعات تبسيط العمليات وتتبع الأداء بكل سهولة.

المكافأة:_%

_/href/ /مدونة؟ ص=104440 قوالب خطة المبيعات *%/href/_

!

5. كافئ فريقك

لنفترض أنك أكملت الجري على الرغم من أن درجة الحرارة في الخارج تبلغ مليون درجة مئوية ثم تناول عصير بطيخ طازج. 🍉

مكافأة تستحقها عن جدارة!

العلاوات و الحوافز المبنية على أداء المبيعات لا تحتاج إلى تفكير إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج من فريقك. ولكن لا يجب أن تكون دائمًا عصير البطيخ أو المال.

فكر في طرق لتقدير الأهداف الأصغر مثل زيادة المبيعات والاحتفاظ بها. يجب أن يلهم ذلك فريقك لتحسين أدائهم بشكل مستمر

أفضل برامج أهداف المبيعات

هل تريد حلاً يتيح لك بالفعل تعيين أهداف المبيعات وتتبعها و إدارة أهداف المبيعات الخاصة بك؟

أدخل انقر فوق .

ClickUp هي واحدة من أكبر شركات الأعلى تصنيفًا إدارة مشاريع المبيعات و إدارة علاقات العملاء الأدوات المستخدمة من قبل العديد من الفرق في الشركات الصغيرة والكبيرة .

إليك كيف تجعل ClickUp إدارة أهداف المبيعات ممتعة كنسيم الصيف:

1. تحديد أهداف المبيعات

مع أهداف النقر فوق الأهداف يمكنك تحديد أهداف مبيعاتك بكل سهولة.

يمكنك تحديد الأهداف بجداول زمنية واضحة, النتائج المرجعية الواضحة (الأهداف والنتائج الرئيسية) و تتبع تقدمك تلقائيًا.

الأهداف هي أهداف رفيعة المستوى يمكنك تقسيمها إلى أهداف أصغر لسهولة إدارتها.

الأهداف هي أهداف قابلة للقياس التي يمكنك ربطها بـ

إنجاز المهام

المال

القيم العددية

حقول صواب/خطأ بسيطة

كـ تكمل فرق المبيعات هذه الأهداف ، يمكنك تصور التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف.

تحديد الأهداف وعرض التقدم المحرز باستخدام ميزة الأهداف في ClickUp

2. تحليل نشاط المبيعات والاختناقات المحتملة باستخدام ميزة لوحات المعلومات لوحات المعلومات هي أفضل طريقة لعرض كل ما يحدث في

مساحة العمل في ClickUp.

يمكنك إنشاؤها بشكل مخصص باستخدام الأدوات التي تساعد على تصور مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات التي تريد تتبعها.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام أدوات الطباعة مثل التدفق التراكمي , حرق , قائمة المراتب و مخططات السرعة لقياس مدى نجاحك في تحديد نطاق عملك.

يمكنك أيضًا الحصول على العديد من الأدوات الأخرى مثل:

أدوات تتبع الوقت

أدوات التعيين

أدوات الحالة

أدوات مخصصة

3. أتمتة عمليات المبيعات الخاصة بك

مع أتمتة ClickUp ، يمكنك تبسيط أنشطة المبيعات الرتيبة لضمان تركيز فريقك جهوده على معالجة أهداف المبيعات.

على سبيل المثال، يتيح لك ClickUp

تعيين العملاء المحتملين تلقائيًا إلى مندوبي تطوير المبيعات لديك

تغيير العميل المحتمل الأولويات أو نقلها إلى قائمة بمجرد أن تتغير حالتهم

إنشاء مهمة لكل مكالمة مجدولة (عبر التقويم )، إلخ.

كل ما عليك فعله هو تعيين

المشغل :: يجب أن يحدث ذلك لبدء التشغيل التلقائي

الحالة :: يجب أن يكون ذلك صحيحًا لمواصلة الأتمتة

الإجراء :: ما يحدث بعد تشغيل الأتمتة

إعداد الأتمتة في ClickUp

## ابدأ في تحقيق أهداف مبيعاتك باستخدام ClickUp

يساعدك تحديد أهداف المبيعات على تحقيق أهداف الشركة والأهداف الفردية.

وهذا ممكن فقط إذا قمت بتحديد وتتبعها.

ولكن القيام بذلك يدويًا؟

مستحيل! إلا إذا كنت تريد أن تتعب نفسك بتحليل الأرقام وإنشاء الرسوم البيانية بدلاً من إجراء المبيعات.

لا تقلق.

لديك ClickUp، أتذكر؟

يمكنك استخدام هذا البرنامج القوي لإدارة أهداف المبيعات وإجراء تخطيط المبيعات, إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء وأتمتة عمليات البيع، وغير ذلك الكثير. انضم إلى ClickUp مجانًا واجعل مستقبل مبيعاتك مشرقًا مثل يوم صيفي. 🌞