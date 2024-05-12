أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات لعام 2023

لقد حقق الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي قفزة هائلة إلى الأمام. لقد كانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تبدو في السابق مصدراً غير موثوق به للمساعدة، ولكنها الآن وسيلة قوية لمندوبي المبيعات لأتمتة المهام، والحصول على رؤى قيمة، وتحقيق نتائج أفضل.

لا يوجد نقص في مساعدي المبيعات بالذكاء الاصطناعي المتاحين اليوم، ولكن ما هي تلك التي تستحق الاستثمار فيها؟ لقد أجرينا البحث لنقدم لك دليل الخبراء هذا حول أفضل أدوات المبيعات بالذكاء الاصطناعي لفرق العمل في عام 2023.

دعنا نتعمق في الأمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات؟

ليست كل أدوات مبيعات الذكاء الاصطناعي مصممة بنفس الطريقة. فبعضها مصمم للشركات الضخمة، بينما البعض الآخر أكثر ملاءمة للشركات الناشئة الجديدة. تركز بعض الأدوات على إدارة خط أنابيب المبيعات وأدائها، بينما يستخدم البعض الآخر ChatGPT لجعل صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات أسهل.

عندما تفكر في أدوات مبيعات الذكاء الاصطناعي المختلفة، فكر في:

الميزات: هل تحتوي على الميزات التي تحتاجها؟ هل تقدم شيئاً فريداً من نوعه؟

هل تحتوي على الميزات التي تحتاجها؟ هل تقدم شيئاً فريداً من نوعه؟ سهولة الاستخدام: هل أداة مبيعات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام؟ هل لديها منحنى تعليمي حاد؟

هل أداة مبيعات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام؟ هل لديها منحنى تعليمي حاد؟ التسعير : هل أداة المبيعات ميسورة التكلفة؟

: هل أداة المبيعات ميسورة التكلفة؟ العقد: هل يمكنك الحصول على عقد شهري أم أنك مقيد بصفقة سنوية؟

هل يمكنك الحصول على عقد شهري أم أنك مقيد بصفقة سنوية؟ التوافق: هل تتكامل الأداة مع مجموعتك الحالية؟

هل تتكامل الأداة مع مجموعتك الحالية؟ التوسع: هل يمكن للأداة أن تتوسع معك أثناء نموك؟

هل يمكن للأداة أن تتوسع معك أثناء نموك؟ خدمة العملاء: هل دعم عملاء الأداة ذو تقييم عالٍ؟

تتبع الحالات وتواريخ الإغلاق والاستحقاق والميزانيات وأحجام الحسابات والمزيد بسهولة في إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص في ClickUp

باستخدام هذا، يمكنك إنشاء قائمة مختصرة لـ تطبيقات المبيعات التي تلبي احتياجاتك بالفعل. من هناك، اختبر بعضًا منها واستفد من التجارب المجانية والخطط المجانية للتعرف على كيفية عملها. ستحصل قريبًا على مجموعة أدوات من أفضل أدوات المبيعات التي تناسبك تمامًا أهداف المبيعات , تقارير المبيعات الموافق عليها وأسلوب العمل 🧰

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمبيعات لاستخدامها في عام 2023

في ظل وجود العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات، من الصعب معرفة أي منها يجب أن تفكر فيه أولاً. تعرّف على قائمتنا لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات واكتشف أداة لكل غرض - بدءًا من أنظمة إدارة علاقات العملاء في المبيعات (CRM) إلى المساعدين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي.

1. ClickUp

يتيح الذكاء الاصطناعي ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتها من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

عندما يتعلق الأمر بأدوات مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي التي تمنحك كل شيء في مكان واحد، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. ميزات المبيعات في ClickUp تعني أنه يمكنك إدارة عملياتك بالكامل من مركز مركزي واحد.

اهتم بعمليات المبيعات من البداية إلى النهاية من خلال إدارة علاقات العملاء، وتتبع العملاء المحتملين، وإدارة المبيعات، والتعاون في الصفقات، وإعداد العملاء، وغير ذلك الكثير. يمكنك القيام بكل ذلك من خلال مركز إدارة الإنتاجية والمشروعات الذي هو ClickUp.

بسِّط سير عمل فريق المبيعات الخاص بك من خلال ClickUp AI . توفر أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوقت مع الملخصات وعناصر الإجراءات التي يتم إنشاؤها على الفور. اكتب رسائل بريد إلكتروني أكثر تأثيرًا في المبيعات باستخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، واستخدم ذكاء الذكاء الاصطناعي لدينا لإثارة أفكار جديدة لحملة المبيعات التالية. ✨

ClickUp أفضل الميزات:

انقل مسار وعملية المبيعات بالكامل إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام

استخدم أتمتة ClickUp للمساعدة في المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتعيين المهام تلقائيًا بناءً على عملية دورة المبيعات الخاصة بك

تشغيل تحديثات الحالة وتنبيه فريق المبيعات الخاص بك بشأن ما يجب التركيز عليه بعد ذلك

نظِّم قائمة مهامك الشخصية وقائمة مهام فريقك وحافظ على إنتاجيتك من خلال المهام المدمجة

إدارة فريق مبيعاتك ومواردك

جمع الردود وتأهيل العملاء المحتملين باستخدام نماذج ClickUp يمكن لمديري المبيعات تصور عمليات المبيعات بالكامل، والإشراف على مندوبي المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين في مكان واحد - عبر مجموعة متنوعة من أنواع طرق العرض المختلفة مثل طريقة عرض اللوحة وطريقة عرض الجدول وطريقة عرض القائمة

قم بتخصيص تجربتك باستخدام الترميز اللوني والحالات المخصصة وطرق العرض المتعددة والمزيد

استخدم انقر فوق المهام للبقاء منظمًا، والعمل بشكل تعاوني كفريق واحد من خلال التعليقات في الوقت الفعلي والدردشة المدمجة

يمكنك تبسيط عملياتك باستخدام قوالب تقارير المبيعات و قوالب الاقتباس قيود ClickUp:

ClickUp AI جديد نسبيًا، لذا ستتم إضافة ميزات إضافية بمرور الوقت

مع وجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، قد يستغرق بعض المستخدمين بعض الوقت لاستخدام الميزات على أكمل وجه

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. 6Sense

عبر 6Sense 6sense Revenue AI ™ للمبيعات هو عرض شركة البرمجيات لفرق المبيعات الذين يريدون الحصول على معلومات عن العملاء المحتملين في مكان واحد. تستخدم منصة ذكاء مبيعات B2B للمبيعات التعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل، وإبراز فرص المبيعات، واستخدام رؤى البيانات لتحديد أولويات الحسابات التي يجب متابعتها أولاً. ▶️

6Sense أفضل الميزات:

تحديد أولويات الحسابات بناءً على إشارات نوايا الشراء

بيانات حسابات عالية الجودة

فرصة لتقسيم البيانات إلى مجموعات ذات صلة

قيود 6Sense:

قد يكون من الصعب التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء خارج عدد قليل مختار، ذكر بعض المستخدمين

ذكر بعض المستخدمين أن النظام الأساسي يبدو بطيئًا في الاستخدام، مما يؤثر على تجربة المستخدم

6Sense التسعير:

مجاني

الفريق: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

6Sense التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. بايبيدرايف

عبر PipedrivePipedrive هي منصة CRM مصممة خصيصًا لمحترفي المبيعات. تسمح لأعضاء الفريق بتصور خط أنابيب المبيعات بالكامل، وتخصيصه ليتناسب مع احتياجاتهم. يمكنك تقسيم العملاء المتوقعين، والاطلاع على تفاعلات العملاء السابقة، واستخدام نماذج الويب لإنشاء عملاء متوقعين مؤهلين، والاطلاع على تقديرات توقعات المبيعات. استفد من أداة مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي من Pipedrive لتحسين إنتاجية المبيعات واتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.

أفضل ميزات Pipedrive:

تعيين تذكيرات بسهولة للمتابعة مع العملاء المحتملين

تخصيص خطوط الأنابيب لتتناسب مع حملات المبيعات الخاصة بك

مساعد مبيعات مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي يطالبك بالخطوات التالية

قيود Pipedrive:

بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين، قد تبدو عملية الإعداد والتجربة الأولى مربكة بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

أبلغ بعض المستخدمين أن عملية إدخال البيانات قد تبدو متكررة

تسعير Pipedrive:

أساسي: 14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا/90.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا/90.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 64.90$/شهرياً لكل مستخدم

64.90$/شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive:

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. أوتبلاي

عبر أوت بلاي Outplay هي أداة مشاركة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق التي ترغب في تحقيق النجاح في مكالمات المبيعات الصادرة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تتميز المنصة بذكاء المحادثة، وأتمتة المبيعات، والتواصل متعدد القنوات، وتحليلات المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين في مكان واحد. 📞

Outplay أفضل الميزات:

إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسرعة باستخدام قوالب معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص

إجراء التحديثات بسرعة مع ميزات التحرير الجماعي

يتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء الرائدة في مجال المبيعات لإعطاء نظرة عامة عالية المستوى للتقدم المحرز

قيود Outplay:

يتمنى بعض المستخدمين لو كان البرنامج يحتوي على تحليلات أكثر تفصيلاً وميزات إعداد التقارير

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد عند التحول إلى المنصة، كما يقول بعض المستخدمين

تسعير آوتبلاي:

مجاني

النمو: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Outplay

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. ذكاء اصطناعي سلس

عبر Seamless.ai يوفر برنامج المبيعات Seamless AI لفرق المبيعات الحديثة البيانات التي يحتاجونها للبدء في إجراء المكالمات والتقديمات للأشخاص المناسبين. توفر أداة برنامج المبيعات هذه عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة والاتصالات المباشرة لأصحاب الحسابات الرئيسية التي تم التحقق منها. يمكن لمندوبي تطوير المبيعات استخدامها لتوفير الوقت في البحث اليدوي وتحسين النتائج من خلال الوصول إلى جهات الاتصال الصحيحة. 👤

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي السلس:

قاعدة بيانات كبيرة لبيانات جهات الاتصال عالية الجودة

البحث والتصفية للعثور على العملاء المحتملين ذوي الصلة لحملة المبيعات الخاصة بك

توفير الوقت من خلال استيراد البيانات مباشرة إلى نظام CRM الخاص بك

قيود الذكاء الاصطناعي السلس:

أفاد بعض المستخدمين أن البيانات في بعض الأحيان لا تكون دقيقة كما يريدون، مما يتطلب خطوات تحقق إضافية

في حين أن بعض المستخدمين قد يقدّرون خاصية التلعيب المدمجة، يتمنى مستخدمون آخرون لو كان لديهم خيار إيقاف تشغيلها

تسعير الذكاء الاصطناعي السلس:

مجاني

أساسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار احترافي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي السلس

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. دريفت

عبر الانجراف دريفت هي منصة ذكية للمبيعات والتفاعل مع العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يسمح برنامج المبيعات وأداة الدردشة الآلية هذه لمندوبي المبيعات بتحديد أولويات العملاء وتخصيص تجارب العملاء من خلال ميزات مثل درجات المشاركة وأداء المبيعات السابقة وإشارات الشراء. احصل على إشعارات في الوقت الفعلي للمشاركة، وشارك في الدردشة المباشرة مع العملاء المحتملين أثناء تصفحهم لموقعك الإلكتروني. 🤖

دريفت أفضل الميزات:

توليد عملاء محتملين مباشرةً من موقعك الإلكتروني من خلال الدردشة المباشرة

استخدم الرؤى للتواصل مع العملاء المحتملين عندما يكونون أكثر اهتمامًا

تتبع تقدمك وتحليل نجاح تفاعلات المبيعات الخاصة بك

قيود الانجراف:

هيكل تسعير دريفت يجعلها بعيدة عن متناول فرق المبيعات ذات الميزانية المحدودة

وجد بعض المستخدمين أن العملاء لم يرغبوا في التفاعل مع الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعير دريفت:

الممتاز: 2,500 دولار شهرياً

2,500 دولار شهرياً متقدم: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

دريفت التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. ليد آي كيو

عبر ليد آي كيو LeadIQ هي عبارة عن منصة تنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة محترفي المبيعات على جدولة الاجتماعات مع العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية. اكتشف بيانات العملاء المحتملين، وتتبع محفزات المبيعات، وقم بتأليف رسائل مخصصة لزيادة معدلات اجتماعاتك. 📈

أفضل ميزات LeadIQ:

إنشاء قوائم المبيعات بسرعة مع ملفات تعريف جهات الاتصال الغنية بالبيانات

تحقق من دقة بياناتك باستخدام ميزة التحقق من صحة البيانات المدمجة

سحب البيانات من لينكد إن إلى LeadIQ من أجل التنقيب عن العملاء المحتملين

قيود LeadIQ:

يتمنى بعض المستخدمين لو كان هناك خيار لتصدير بيانات العملاء بالجملة

أفاد بعض المستخدمين أن جودة العملاء المحتملين ليست عالية كما كانوا يتوقعون

تسعير LeadIQ:

مجاني

أساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات LeadIQ:

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. أبولو

عبر أبولو Apollo هي أداة برمجية للمبيعات بالذكاء الاصطناعي تضع بيانات جهات الاتصال بين يدي فريق المبيعات لديك. اعثر على البيانات، وقم بتشغيل حملات التواصل مع العملاء المحتملين، واستخدم تدفقات عمل المشاركة لتبسيط التجربة وإتمام المزيد من الصفقات. 🤝

أبولو أفضل الميزات:

مصدر بيانات جهات الاتصال وتقسيمها إلى فئات للتواصل المستهدف

تتبع الردود والردود المرتدة وطلبات إلغاء الاشتراك من حملات التواصل عبر البريد الإلكتروني

التكامل مع أداة إدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات من أجل سير عمل متواصل ومبسط

قيود أبولو:

يقول بعض المستخدمين إن التقارير التلقائية لا تميز بين رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم تسليمها ورسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على ردود

أفاد بعض المستخدمين بأن حدود التصدير وإرسال البريد الإلكتروني قد تبدو مقيدة

تسعير أبولو:

مجاني

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المنظمة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أبولو

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. أكثر دفئاً

عبر Warmer.ai Warmer هي أداة لكتابة البريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن لفرق المبيعات والتسويق استخدام أداة Warmer لصياغة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة دافئة أو باردة إلى العملاء المحتملين بسرعة بفضل عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تأخذ في الاعتبار هدف بريدك الإلكتروني وبيانات العملاء المحتملين. ✉️

أفضل ميزات أداة Warmer:

إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة بوتيرة أسرع

رسائل بريد إلكتروني مكتوبة بالذكاء الاصطناعي ذات طابع شخصي للغاية

سحب رؤى البيانات من موقع الويب الخاص بعميلك المحتمل أو ملفه الشخصي على LinkedIn

قيود أكثر دفئًا:

يركز Warmer على تخصيص البريد الإلكتروني، لذلك قد يفضل المستخدمون الذين يريدون أداة كتابة أكثر عمومية للذكاء الاصطناعي أداة أخرى بدلاً من ذلك

قد يفضل بعض المستخدمين نموذج التسعير الشهري مقارنة بالنظام القائم على الائتمان

التسعير #### تسعير Warmer:

مجاني

الخطط المدفوعة متاحة

تقييمات ومراجعات جهاز التسخين

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. فريش سيلز

عبر فريشوركس Freshsales هي أداة لقوة المبيعات من شركة البرمجيات Freshworks. تُعد هذه المنصة حلاً شاملاً يمنح فرق المبيعات الأدوات اللازمة لإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع وتأمين مبيعات أكثر اتساقاً بشكل عام. تتضمن الميزات الرئيسية رؤى العملاء وسياقهم، والتواصل متعدد القنوات، وأدوات أتمتة المبيعات، وتسجيل نقاط الاتصال مع مساعد المبيعات فريدي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. ⚒️

Freshsales أفضل الميزات:

تسجيل نقاط العملاء المحتملين بناءً على خوارزميات ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

جمع إدارة المبيعات وقاعدة بيانات جهات الاتصال والتسويق عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد

تبسيط مهام سير العمل باستخدام قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات المُصممة مسبقًا

قيود المبيعات الجديدة:

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من ميزات الأتمتة لنشاط المبيعات

قد يكون من الصعب العثور على بيانات إدارة علاقات العملاء وتصديرها، حسبما أفاد بعض المستخدمين

أسعار فريش سيلز:

مجاني

النمو: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

حقق المزيد من النجاح مع أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات هذه

هناك كمية لا حصر لها من أدوات مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي المتاحة، ولكن بالنسبة لمديري المبيعات، بعضها فقط يستحق الاستثمار فيه. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أدوات مبيعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لتعزيز توليد العملاء المحتملين والوصول إلى رؤى قائمة على البيانات لإغلاق المزيد من الصفقات.

إذا كنت تبحث عن مكان واحد يمكنك من خلاله القيام بكل شيء، اجعل ClickUp استثمارك التالي. تعني ميزات الذكاء الاصطناعي والمبيعات لدينا أنه يمكنك تشغيل كل شيء من مركز مركزي واحد مع إدارة خط أنابيب المبيعات وتتبع العملاء المحتملين وإدارة فريق المبيعات والمزيد. جرّب ClickUp مجانًا اليوم . 🤩