كيفية إنشاء لوحة معلومات المبيعات (أمثلة ونماذج)

سواءً كنت تدير اجتماعات الفريق الأسبوعية أو تخطط لاستراتيجية طويلة الأجل، فإن لوحة معلومات المبيعات الجيدة تبقيك متحكماً في البيانات الأكثر أهمية.

باستخدام لوحة المعلومات الصحيحة، يمكنك تتبع خط المبيعات بالكامل، بما في ذلك مقاييس المبيعات الرئيسية، ومراقبة العملاء المحتملين، وحتى التنبؤ بالمبيعات المستقبلية. إنها توفر لك الوقت وتمنحك الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بسرعة.

لذا، دعنا نلقي نظرة على ما الذي يجعل لوحة معلومات المبيعات فعالة وكيف يمكنك استخدامها لتحقيق أرقام أعلى لفريقك.

العناصر الرئيسية للوحة معلومات المبيعات

تساعدك لوحات معلومات أداء المبيعات المصممة بشكل جيد على التركيز على المقاييس المهمة. في حين أن مديري المبيعات قد يكون لديهم احتياجات مختلفة، إلا أن بعض العناصر الرئيسية تكون شاملة لكل لوحة معلومات المبيعات تقريباً.

دعنا نفصلها:

مقاييس أداء المبيعات

تقع مقاييس الأداء في قلب أي لوحة معلومات للمبيعات. تخبرك هذه الأرقام بمدى جودة أداء مندوبي المبيعات لديك. ضع في اعتبارك إجمالي إيرادات المبيعات، أو عدد الصفقات التي تم إبرامها، أو حتى متوسط حجم الصفقة.

تساعد مقاييس أداء المبيعات في الإجابة عن الأسئلة الكبيرة: _هل نحقق أهداف مبيعاتنا؟ ما هو معدل التحويل؟

تعطي هذه المقاييس رؤية عالية المستوى لأداء مندوبي المبيعات وما إذا كانوا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم.

مع وجود هذه الأرقام في مكان واحد، من السهل أن إدارة مشروعك بالكامل والذي يتضمن اكتشاف الاتجاهات والاحتفال بالمكاسب أو معالجة مجالات التحسين.

تتبع العملاء المحتملين والفرص

تعد هذه الميزة مهمة للغاية لمراقبة مكان العملاء المحتملين في خط المبيعات

_هل العملاء المحتملين لديك يتقدمون إلى الأمام أم أنهم عالقون؟ كم عدد العملاء المحتملين الذين تحولوا إلى فرص؟

يمكن أن تساعد لوحة المعلومات التي تعرض هذه المعلومات فريقك في البقاء على اطلاع على كل صفقة محتملة.

من خلال وجود هذه البيانات في متناول يدك، يمكنك اتخاذ إجراءات فورية. وسواء أكان الأمر يتعلق بمتابعة عميل محتمل لم يعد موجوداً أو إعطاء الأولوية لفرصة مهمة، فإن تتبع العملاء المحتملين يضمن عدم إهمال أي شيء.

الإيرادات وتوقعات المبيعات

يلعب التنبؤ بالإيرادات والمبيعات دورًا رئيسيًا في أي لوحة معلومات للمبيعات. يساعدك التنبؤ على التنبؤ بالمبيعات المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية والفرص الحالية واتجاهات السوق. وهذا مهم بشكل خاص للتخطيط طويل الأجل وتحديد الأهداف.

يتيح لك التنبؤ الدقيق تخصيص الموارد بفعالية واتخاذ قرارات مستنيرة وتعديل الاستراتيجيات إذا لزم الأمر. إنه يشبه وجود خارطة طريق للمكان الذي تتجه إليه مبيعاتك، مما يمنحك المزيد من الثقة أثناء التخطيط للمستقبل.

العوامل التي يجب مراعاتها عند إنشاء لوحة معلومات المبيعات

عند إنشاء لوحات معلومات المبيعات من الضروري تنظيمها حول الاحتياجات الفريدة لفريقك. لن تمنحك لوحة المعلومات العامة دائمًا الرؤى القابلة للتنفيذ التي تبحث عنها، ويمكن أن يؤدي تخصيص الوقت الكافي لإعدادها بشكل صحيح إلى إحداث فرق كبير.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إنشاء لوحة معلومات المبيعات.

من الذي سيستخدم لوحة المعلومات؟

السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه على نفسك قبل إنشاء لوحة معلومات أداء المبيعات هو: من سيستخدمها؟ سيحدد هذا العامل مقاييس الأداء الرئيسية التي يجب التركيز عليها في لوحة المعلومات.

ما هي أهداف فريقك؟

قبل الغوص في المقاييس ونقاط البيانات، تحتاج إلى تحديد النجاح لممثلي المبيعات لديك. هل تركز على زيادة الإيرادات أو تقصير دورة المبيعات أو زيادة معدلات تحويل العملاء المحتملين؟

ستؤثر أهدافك بشكل مباشر على المقاييس التي تتبعها في لوحة التحكم الخاصة بك.

ما مدى سهولة استخدامها؟ 🔍

يجب أن تجعل لوحة معلومات أداء المبيعات حياتك أسهل، وليس أكثر تعقيدًا. تأكد من أن الواجهة سهلة الاستخدام وأن البيانات معروضة بوضوح.

تفقد لوحة المعلومات قيمتها إذا واجه فريق المبيعات لديك صعوبة في تفسير المعلومات. يجب أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك بديهية وفي متناول الجميع، من أعضاء الفريق إلى الإدارة العليا.

هل توفر إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي؟

يجب أن تكون فرق المبيعات سريعة في اتخاذ القرارات. يجب أن يكون مصدر المعلومات على لوحة المعلومات محدثًا في جميع الأوقات. لذلك، فإن البحث عن حل لوحة معلومات يوفر تحديثات في الوقت الفعلي هو الأفضل.

يسمح لك ذلك بالتفاعل بسرعة مع التغييرات في مشهد المبيعات، سواءً كان ذلك من خلال القفز على عميل محتمل ساخن أو تعديل التوقعات بناءً على أحدث الأرقام.

ما هي ميزات التخصيص التي يوفرها؟

لا تحتاج جميع الفرق إلى نفس مجموعة مقاييس المبيعات. تضمن لك لوحة المعلومات القابلة للتخصيص تتبع ما هو مهم بالنسبة لك.

تعد المرونة في تصميم لوحة التحكم أمرًا أساسيًا، سواء كنت بحاجة إلى إضافة الأهداف والنتائج الرئيسية أو تصفية البيانات حسب المنطقة، أو إنشاء طرق عرض مختلفة لمختلف أعضاء الفريق.

هل يمكن دمجها مع أدوات أخرى؟ 🔍

يجب أن تعمل لوحات معلومات أداء المبيعات الخاصة بك بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يعتمد عليها فريقك.

يتضمن ذلك برامج إدارة علاقات العملاء، ومنصات أتمتة التسويق، وحتى أدوات المحاسبة. يساعد التكامل على تبسيط سير عملك ويوفر عرضاً كاملاً لبيانات المبيعات الخاصة بك.

ضع هذه العوامل في اعتبارك أثناء إنشاء لوحة معلومات أداء المبيعات الخاصة بك، وسيكون لديك حل شامل لمراقبة أداء فريقك.

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كيفية إنشاء لوحة معلومات المبيعات

إن إنشاء لوحة معلومات المبيعات أمر بسيط، ولكن فقط إذا كانت لديك الأدوات المناسبة. انقر فوق أداة لإدارة المنتجات والتسويق، تقدم كل ما تحتاجه. ابدأ بتحديد أهداف المبيعات الخاصة بك - هل تريد تتبع إيراداتك أو إغلاق الصفقات أو تحسين تحويلات العملاء المحتملين؟ لوحات معلومات ClickUp عرضًا مركزيًا لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمقاييس.

تصور لوحات معلومات المبيعات الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

يمكن تخصيصها لعرض مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك:

نظرة عامة على خط سير المبيعات: تصور عدد الصفقات في كل مرحلة وقيمتها الإجمالية

تصور عدد الصفقات في كل مرحلة وقيمتها الإجمالية أداء المبيعات: تتبع مقاييس مثل الإيرادات المحققة ومعدلات التحويل ومتوسط حجم الصفقة

تتبع مقاييس مثل الإيرادات المحققة ومعدلات التحويل ومتوسط حجم الصفقة أداء الفريق : مراقبة أداء مندوبي المبيعات الفرديين، بما في ذلك عدد الصفقات التي تم إبرامها والإيرادات المحققة

: مراقبة أداء مندوبي المبيعات الفرديين، بما في ذلك عدد الصفقات التي تم إبرامها والإيرادات المحققة رضا العملاء: تتبع مقاييس رضا العملاء مثل صافي نقاط المروجين (NPS) ومعدل تراجع العملاء

يقع في صميم قدرات المبيعات في ClickUp برنامج إدارة المشاريع. من خلال إنشاء مشاريع مبيعات مخصصة مع حل إدارة مشاريع المبيعات من ClickUp ، يمكن للفرق تنظيم الصفقات وتتبع خطوط الأنابيب وإدارة المهام المتعلقة بعملية المبيعات.

تتبع العملاء المحتملين، والمبيعات، والعملاء الجدد باستخدام حل إدارة مشاريع المبيعات من ClickUp

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

إدارة المهام: تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز

تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز الأتمتة: تبسيط عملية إدخال البيانات وضمان تقدم العملاء المحتملين بسلاسة عبر خط سير المبيعات باستخدام الأتمتة

تبسيط عملية إدخال البيانات وضمان تقدم العملاء المحتملين بسلاسة عبر خط سير المبيعات باستخدام الأتمتة حقول مخصصة: إنشاء حقول مخصصة لالتقاط بيانات محددة ذات صلة بعملية المبيعات الخاصة بك

التالي حل إدارة مشاريع CRM لإدارة علاقات العملاء من ClickUp منصة شاملة لإدارة أنشطة المبيعات وبناء علاقات قوية مع العملاء.

زيادة نمو العملاء ورضا العملاء مع حل إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء من ClickUp

يوفر ClickUp's CRM إمكانيات مثل:

إدارة جهات الاتصال: تخزين معلومات العملاء، بما في ذلك تفاصيل الاتصال ومعلومات الشركة وسجل الاتصالات

تخزين معلومات العملاء، بما في ذلك تفاصيل الاتصال ومعلومات الشركة وسجل الاتصالات إدارة الفرص: تتبع فرص المبيعات، بما في ذلك قيمة الصفقة واحتمالاتها وتاريخ الإغلاق المتوقع

تتبع فرص المبيعات، بما في ذلك قيمة الصفقة واحتمالاتها وتاريخ الإغلاق المتوقع تتبع النشاط: تسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات للاحتفاظ بسجل للتفاعلات مع العملاء

تسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات للاحتفاظ بسجل للتفاعلات مع العملاء إدارة مسار المبيعات: تصور مسار المبيعات، وتتبع مراحل الصفقة، وتعيين درجات الاحتمالات

من أهم ما يميز Shopmonkey هو مساعدة كل متجر على الازدهار. ومن خلال ClickUp، تمكن فريق التسويق لدينا من بناء محتوى تسويقي ديناميكي رائد في مجال التسويق للقيام بذلك بالضبط

راشيل جيلستراب، مديرة مشروع التسويق في Shopmonkey

منذ اعتماد ClickUp، أصدر Shopmonkey ثلاثة منتجات جديدة في ثلاثة أشهر ويخططون لتوسيع نطاق استخدامهم بشكل أكبر.

أفضل الممارسات والنصائح لإنشاء لوحة معلومات

إليك بعض أفضل الممارسات والنصائح التي يمكنك اتباعها أثناء إنشاء لوحات معلومات المبيعات أو تخصيصها:

1. ابدأ ببساطة، ثم قم بالبناء

إذا كنت جديدًا في إنشاء لوحات المعلومات، ابدأ بالأساسيات. أضف بعض المقاييس الرئيسية مثل إجمالي المبيعات والعملاء المحتملين والفرص.

بمجرد أن تشعر بالراحة، يمكنك التوسع بإضافة المزيد من الأدوات وتخصيص التخطيط. تعمل واجهة السحب والإفلات في ClickUp على تسهيل إضافة الأدوات وإعادة ترتيبها مع تطور احتياجاتك.

2. استخدم المرئيات لتبسيط البيانات

تساعد المخططات والرسوم البيانية وتحديثات الحالة المرمزة بالألوان في تبسيط البيانات المعقدة. يتيح لك ClickUp استخدام العديد من برامج مرئية مما يسهل فهم الأداء.

يمكن للرسم البياني الدائري الذي يوضح توزيع الإيرادات أو الرسم البياني الشريطي الذي يقارن المبيعات الشهرية أن ينقل الاتجاهات بسرعة إلى فريقك.

3. أبقِ فريقك على اطلاع

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة مشاركة لوحة معلومات المبيعات مع أعضاء الفريق أو العملاء أو أصحاب المصلحة. تتيح لك المنصة أيضًا تعيين أذونات للتحكم في من يمكنه عرض لوحة المعلومات أو تعديلها.

وهذا يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة، سواء كان ذلك لمراقبة التقدم المحرز أو مناقشة الاستراتيجية.

4. الأتمتة حيثما أمكن

غالبًا ما تكون فرق المبيعات مضغوطة للوقت، ويمكن لأتمتة المهام المتكررة أن توفر الموارد لعمل أكثر أهمية. باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة إجراءات مثل تحديث الحالات أو إخطار أعضاء الفريق عندما تنتقل المهمة إلى مرحلة جديدة.

وهذا يقلل من العمل اليدوي ويحافظ على تحديث لوحة التحكم في الوقت الفعلي.

باستخدام ClickUp، أنت لا تقوم فقط بإنشاء لوحة تحكم ثابتة - بل تقوم ببناء أداة ديناميكية قابلة للتخصيص تنمو مع فريق المبيعات الخاص بك وتتكيف مع احتياجاتك المتغيرة.

يمكنك استخدام قوالب المبيعات المجانية لبناء لوحة تحكم ClickUp مخصصة مع الأدوات التي تعرض المقاييس الرئيسية مثل أداء المبيعات وتقدم الصفقات.

## قوالب وأمثلة على لوحة معلومات المبيعات

يمكن أن يستغرق إنشاء لوحة معلومات المبيعات من الصفر وقتاً طويلاً، لكن القوالب يمكن أن تسرّع العملية. فهي تمنحك نقطة بداية قوية مع مقاييس وتخطيطات مدمجة، مما يسهل عليك تصور بياناتك.

فيما يلي بعض أفضل القوالب لك، اعتمادًا على ما تحتاجه:

1. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp (للمبتدئين)

قم بإدارة خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بك على لوحة معلومات المبيعات المخصصة باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

نموذج قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp هو الأفضل بالنسبة لك إذا كنت مدير مبيعات جديدًا تنشئ لوحة معلومات للمبيعات لمراقبة فريق المبيعات لديك.

يمكنك العثور على مجلدات جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل في هذا القالب. يمكنك أيضًا الحصول على ميزات الأتمتة وسبعة خيارات حقول مخصصة مثل "الاسم" و "البريد الإلكتروني" و "المسمى الوظيفي" وغير ذلك الكثير.

مع خيارات عرض متعددة، مثل عرض اللوحة البيضاء، وعرض القائمة، وما يصل إلى 14 حالة مخصصة، فإن هذا القالب هو حزمة كاملة للإشراف على أداء المبيعات.

2. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp (متوسط)

تتبع العملاء والعملاء المحتملين على لوحة تحكم مخصصة للمبيعات باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات من ClickUp

إذا كنت مدير مبيعات متمرسًا، فقد تستفيد أكثر من نموذج خط أنابيب المبيعات الخاص ب ClickUp .

يوفر لك هذا القالب المزيد من الوظائف لإنشاء لوحات معلومات المبيعات. إنه غني بالمميزات، وقابل للتكيف بسهولة، ويحتوي على مساحة عمل قابلة للتخصيص بالكامل. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع هذا القالب:

إلقاء نظرة على مسار المبيعات بالكامل في عرض واحد

تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على مدى الحاجة الملحة والقيمة والإمكانية

سحب وإفلات العناصر لتخصيص الواجهة

وفّر تكاليف التدريب والتطوير لأن القالب سهل الاستخدام

تحسين التواصل بين أعضاء الفريق

توقّع أداء فريقك بشكل أكثر دقة

علاوة على ذلك، يقدم هذا القالب 30 حالة مخصصة وأربع طرق عرض مخصصة لضمان سهولة الوصول إليها.

3. قالب تقرير مبيعات ClickUp

تصور جميع المقاييس الخاصة بك في مكان واحد مع قالب تقرير مبيعات ClickUp

_هل أنت مدير مرئي أكثر تفضل الرسوم البيانية والمخططات على صفوف وأعمدة الأرقام؟ قالب تقرير المبيعات من ClickUp يساعدك على تجميع تقارير مفصلة تقارير المبيعات بطريقة جذابة بصرياً

يتيح لك ذلك تحليل أداء فريقك بسرعة من خلال تتبع مقاييس المبيعات الرئيسية مثل الإيرادات والصفقات المغلقة وقيمة ما تم إنجازه بمرور الوقت. تتيح لك هذه المعلومات إبقاء مندوبي المبيعات على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم.

يمكنك أيضًا تعيين حالات مخصصة مثل "مفتوحة" و"مكتملة" لتتبع عملية المبيعات الخاصة بك. يحتوي على عشر سمات مخصصة وخمس طرق عرض مخصصة للحصول على جميع معلومات المبيعات التي تحتاجها.

4. قالب مؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات ClickUp

تصور جميع مؤشرات الأداء الرئيسية لفريقك في لوحة تحكم واحدة للمبيعات باستخدام قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

نموذج قالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ClickUp هو أداتك المفضلة لمراقبة جميع مقاييسك الأساسية. من السهل تتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) مثل العملاء المحتملين المؤهلين ومعدلات التحويل ونمو الإيرادات.

وهو يوفر حقولاً مخصصة تتيح لك إدخال البيانات لكل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع الأهداف والنتائج الفعلية والفروق بينها. باستخدام ميزات ClickUp القوية لإعداد التقارير ولوحة التحكم، يمكنك تصور أداء فريقك في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتلك التي تتجاوز التوقعات.

تم تصميم هذا القالب لمساعدة فريقك على الحفاظ على التوافق مع الأهداف. ويمكنك تنظيم مؤشرات الأداء الرئيسية حسب القسم أو أعضاء الفريق بشكل فردي، مما يضمن أن الجميع يعمل على تحقيق الأهداف نفسها. من خلال الحالات المخصصة مثل "على المسار الصحيح" أو "في خطر" أو "مكتمل"، يمكن لفريقك بسهولة رؤية التقدم المحرز في كل مؤشر أداء رئيسي في لمحة سريعة.

5. قالب مكالمات مبيعات ClickUp

تتبع جميع مكالمات المبيعات الخاصة بك ونتائجها والإجراءات الإضافية بسهولة باستخدام قالب مكالمات المبيعات الخاص بـ ClickUp

إذا كانت عملية المبيعات الخاصة بك تعتمد بشكل كبير على المكالمات الهاتفية، فإن هذا نموذج مكالمات المبيعات من ClickUp مثالي لك. فهو يتيح لك تصنيف نتائج المكالمات، وتعيين تذكيرات المتابعة، والتقاط رؤى قيمة من كل تفاعل.

يمكنك تخصيصه ل تتبع المقاييس الرئيسية مثل عدد المكالمات التي تم إجراؤها، ومعدل التحويل لتلك المكالمات، وحالات المتابعة. وهذا يمنحك صورة واضحة لجهودك في التواصل ويساعدك على تحديد الأولويات، مما يؤدي إلى التركيز.

بالإضافة إلى تتبع الأرقام، يعمل هذا النموذج على تعزيز تواصل أفضل للفريق من خلال السماح لأعضاء الفريق بترك ملاحظات على كل مكالمة. يساعد ذلك في الحفاظ على توافق الجميع حول ما تمت مناقشته والخطوات التالية.

6. قالب تعقب المبيعات ClickUp

تتبع جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك في وقت واحد على لوحة متابعة أداء المبيعات باستخدام قالب تعقب المبيعات من ClickUp

نموذج تعقب المبيعات قالب تعقب المبيعات ClickUp يوفر طريقة شاملة لإدارة جميع خط أنابيب المبيعات . يسمح لك هذا القالب بتخصيص الحقول لتتبع كل خطوة من خطوات عملية المبيعات، بما في ذلك العملاء المحتملين والصفقات وتوقعات الإيرادات.

يمكنك تتبع التقدم المحرز في كل صفقة خلال المراحل المختلفة - مثل إنشاء العملاء المحتملين والتأهيل والتفاوض والإغلاق - مما يسهل مراقبة أداء خط سير الصفقات. إنها أداة رائعة لضمان عدم ضياع أي شيء في الخلط أثناء انتقالك من مرحلة إلى أخرى.

بالإضافة إلى جاذبيته البصرية، فإن هذا قالب تتبع المبيعات يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء . يمكنك سحب البيانات من مصادر مختلفة، مما يتيح لك عرضًا موحدًا لأداء مبيعاتك.

مع ميزات مثل التحديثات التلقائية وتخصيصات المهام، يمكنك إبقاء فريقك على المسار الصحيح وضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات.

7. قالب عملية مبيعات ClickUp

يمكنك تخطيط كل خطوة من خطوات عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب عملية مبيعات ClickUp

_هل تحتوي عملية المبيعات الخاصة بك على خطوات أو بروتوكولات ثابتة يجب على كل عضو في الفريق اتباعها؟ نموذج عملية المبيعات الخاص ب ClickUp مثالي لإنشاء عملية موحدة وقابلة للتكرار.

فهو يتيح لك تخطيط كل خطوة من خطوات سير عمل المبيعات، بدءًا من نقطة الاتصال الأولى وحتى إتمام الصفقة. كما يوفر أيضًا ميزات الأتمتة لتقليل المهام اليدوية وتحسين الاتساق. يمكنك تعيين خطوات محددة مسبقًا لتأهيل العملاء المحتملين وتقديم العروض والتفاوض والمتابعة، مما يضمن اتباع فريقك دائمًا لأفضل الممارسات.

من الميزات البارزة لهذا القالب أيضًا قابليته للتكيف. فمع نمو أعمالك أو تغير ظروف السوق، يمكنك بسهولة تعديل العملية لتلبية المتطلبات الجديدة.

كما يعزز القالب أيضًا التعاون بين أعضاء فريقك من خلال السماح لهم برؤية التقدم المحرز في كل عميل محتمل في الوقت الفعلي. باستخدام هذا النهج المنظم، يمكنك تحسين كفاءة فريقك وتقليل الأخطاء وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

8. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot سهل البدء به ويمكن تخصيصه مع نمو أعمالك. لوحات التحكم الخاصة به بديهية إلى حد ما ويمكن أن تساعدك على تتبع الصفقات والعملاء المحتملين ومقاييس الأداء في الوقت الفعلي.

يعد استخدام لوحات معلومات HubSpot خيارًا جيدًا لقادة المبيعات الذين يستخدمون بالفعل أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة العملاء المحتملين وتتبع العملاء.

9. زوهو CRM

عبر زوهو CRM تسمح لوحة معلومات المبيعات في Zoho بـ التتبع في الوقت الفعلي لمقدار الإيرادات التي تحققها، والعملاء المحتملين الحاليين، وجميع مراحل خطتك.

إنها قابلة للتخصيص، وتتكامل بشكل جيد مع الأدوات الأخرى، وتوفر حلاً قويًا لفرق المبيعات الصغيرة والكبيرة. يمكنك أيضًا إنشاء توقعات لإبقاء مندوبي المبيعات على المسار الصحيح في جميع الأوقات.

يعتمد مدى جودة لوحة تحكم المبيعات على استراتيجية المبيعات الخاصة بك - هل تعتمد بشكل كبير على أدوات ومقاييس إدارة علاقات العملاء؟

10. Salesforce

عبر فريق المبيعات تشتهر Salesforce بلوحات معلوماتها القابلة للتخصيص بشكل كبير، والتي يمكن تخصيصها لتتبع أي مقياس مبيعات تحتاج إليه.

وبفضل وظيفة السحب والإفلات، يمكنك تصميم لوحة تحكم مثالية لفريقك. يمكن للوحة معلومات Salesforce أيضًا أن تتكامل بسهولة مع أدوات متعددة لتمنحك عملية شاملة.

إنها لوحة تحكم جيدة لمندوبي المبيعات إذا كنت بحاجة إلى حلول مبيعات أكثر من حلول إدارة علاقات العملاء أو حلول إدارة المشاريع. يمكنها تتبع الوظائف عبر فريق المبيعات بأكمله وهي قابلة للتخصيص لتناسب جميع استراتيجيات المبيعات.

ويمكنه أيضًا تعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات نظرًا لأن جميع تحليلات المبيعات الخاصة بك متوفرة في مكان واحد.

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زيادة نمو إيرادات المبيعات باستخدام ClickUp

إن لوحات معلومات المبيعات ليست مجرد أدوات لطيفة - إنها ضرورية لأي فريق يتطلع إلى البقاء في صدارة اللعبة. فسواء كنت تتتبع مقاييس الأداء، أو تتابع العملاء المحتملين، أو تتوقع الإيرادات المستقبلية، تساعدك لوحة المعلومات المصممة جيدًا على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بثقة أكبر.

وباستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك إنشاء لوحة تحكم مخصصة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك، وتبسيط كل شيء بدءًا من تتبع العملاء المحتملين إلى التنبؤ بالإيرادات. إحدى الميزات البارزة هي مكتبتها الواسعة من قوالب المبيعات الجاهزة للاستخدام، مما يجعل إعداد لوحة التحكم الخاصة بك سريعًا للغاية.

مع تطور فريق المبيعات الخاص بك، يمكن أن تتكيف لوحة التحكم الخاصة بك، مما يساعدك على البقاء مرناً وفعالاً ومركّزاً على ما هو أكثر أهمية: إتمام الصفقات وزيادة النمو. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً وشاهد مبيعاتك ترتفع!