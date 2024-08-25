أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة في 2025

بصفتي شخصًا يعمل عن كثب مع مسوّقي النمو، فقد أمضيتُ ساعات في اختبار البرامج وتحليل الحلول وتطبيق الأدوات في مختلف الشركات.

لقد رأيتُ كيف يمكن لمنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وخاصةً برامج إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة، أن تقلب النص لصالح الشركات. تتمتع هذه الأنظمة بتكاليف مقدمة أقل، وقابلية هائلة للتوسع والمرونة، وإمكانية الوصول إليها أثناء التنقل. إن نظام إدارة علاقات العملاء السحابي الصحيح سيغير قواعد اللعبة.

من من منطلق حرصنا على الكفاءة وشغفنا بتحسين العمليات التي تواجه العملاء، قمت أنا وفريقي بإعداد قائمة بما أعتقد أنه أفضل منصات إدارة علاقات العملاء السحابية. لذا، لنبدأ!

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة؟

يجب أن يوفر لك برنامج إدارة علاقات العملاء السحابية المناسب التكامل السلس والأمان القوي والوصول السهل للمستخدم لتعزيز إدارة علاقات العملاء. إليك ما أبحث عنه بنشاط أثناء تقييم خياراتي لبرامج إدارة علاقات العملاء السحابية:

إدارة قوية لجهات الاتصال: ابحث عن برنامج يجعل تخزين بيانات العملاء وتنظيمها فعالاً من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية

ابحث عن برنامج يجعل تخزين بيانات العملاء وتنظيمها فعالاً من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية إدارة شاملة للصفقات: اختر برنامجاً يسمح لك بمراقبة تقدم الصفقات طوال دورة المبيعات، وتقييم احتمالية إتمام الصفقات بناءً على عوامل مختلفة، وتحديد المراحل المختلفة لعملية البيع بوضوح

اختر برنامجاً يسمح لك بمراقبة تقدم الصفقات طوال دورة المبيعات، وتقييم احتمالية إتمام الصفقات بناءً على عوامل مختلفة، وتحديد المراحل المختلفة لعملية البيع بوضوح الإدارة المتعمقة للعملاء المحتملين: اختر برنامجًا يسمح لك بالتقاط معلومات العملاء المحتملين وتأهيلهم ورعايتهم من أجل تحويلهم إلى عملاء محتملين

اختر برنامجًا يسمح لك بالتقاط معلومات العملاء المحتملين وتأهيلهم ورعايتهم من أجل تحويلهم إلى عملاء محتملين أتمتة المبيعات السلس: تأكد من أن البرنامج يحتوي على ميزة أتمتة المهام. من خلال أتمتة الأنشطة الروتينية، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو جدولة الاجتماعات، يمكنك توفير وقت ثمين للتركيز على مهام أكثر استراتيجية وتعقيدًا

تأكد من أن البرنامج يحتوي على ميزة أتمتة المهام. من خلال أتمتة الأنشطة الروتينية، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو جدولة الاجتماعات، يمكنك توفير وقت ثمين للتركيز على مهام أكثر استراتيجية وتعقيدًا إعداد تقارير وتحليلات قوية: احصل على برنامج يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات مستنيرة بتحليلات قابلة للتنفيذ، حتى تتمكن من تحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بك وتعزيز النمو

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي ملخص لأفضل 10 من أفضل برامج إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة اليوم:

1. ClickUp (أفضل نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد)

ClickUp هو قوة إنتاجية تتضاعف كبرنامج CRM متعدد الاستخدامات. ClickUp CRM يُدخل إدارة المشاريع في إدارة علاقات العملاء، مما يسمح للشركات بوضع استراتيجيات للتفاعل مع العملاء.

يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء السحابية هذا مرونة استثنائية مع تخصيص تدفقات العمل لتناسب احتياجات العمل. لقد استخدمت في كثير من الأحيان الحقول المخصصة وطرق العرض وسير العمل لتخصيص ClickUp وفقًا لعمليات التسويق والمبيعات الخاصة بي بدلاً من العكس.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من قوالب ClickUp CRM التي تغنيك عن إعادة اختراع العجلة. هذه القوالب قابلة للتكوين بنسبة 100%، مما يتيح لك البدء ب قالب CRM بسيط على ClickUp وشق طريقك إلى المستوى المتقدم الذي تريده!

ClickUp هو مركز القيادة لجميع جهود إدارة علاقات العملاء لدينا.

أفضل ميزات #### ClickUp

جعل معلومات العملاء وتفاعلاتهم مركزية في مكان واحد كـ التسلسل الهرمي للمشروع لمساحات العمل والمساحات والمجلدات والقوائم والمهام والمزيد

تنظيم بياناتك بطريقة هرمية على ClickUp

تصور علاقات العملاء باستخدام طرق عرض متعددة (لوحة كانبان، القوائم، إلخ.)

التعاون مع الفرق عبر المستندات , المفكرة أو عرض الدردشة على حسابات العملاء

التقاط الأفكار أو صياغة استراتيجيات لمشاركة العملاء باستخدام دفاتر الملاحظات في ClickUp

قياس أداء المبيعات باستخدام التفاعلية والقابلة للتخصيص لوحات المعلومات صمم رسائل مقنعة ومخصصة للعملاء باستخدام ClickUp Brain



اكتب رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء باستخدام ClickUp Brain

انطلق إلى العمل مع مكتبة غنية منقوالب إدارة علاقات العملاء قيود النقر

لديه القليل من منحنى التعلم، خاصةً عند استخدام جميع ميزات التخصيص

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4,100 صوت)

2. HubSpot CRM (أفضل برنامج CRM للمبيعات والتسويق الشامل)

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HubSpot_

من بين العديد من حلول إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة في هذه القائمة، تبرز HubSpot كمنصة نمو شاملة. هذه المنصة الشاملة برنامج أتمتة التسويق يجمع بين عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء لخلق تجربة عملاء سلسة ومتسقة

إن ميزة الجدول الزمني لجهات الاتصال هي الجزء المفضل لدي في هذا البرنامج، حيث تقدم نظرة عامة على جميع تفاعلات العملاء.

الميزات الرئيسية لـ HubSpot CRM

تخزين وإدارة جميع بيانات العملاء، مثل تفاصيل الاتصال وسجل الصفقات والتفاعلات وما إلى ذلك، في موقع مركزي

أتمتة المهام المتكررة مثل تسجيل العملاء المحتملين والمتابعة وإدخال البيانات

إدارة خط المبيعات بشكل مرئي وتتبع تقدم الصفقات أو الاختناقات المحتملة

إنشاء وإرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة لرعاية العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء محتملين

تتبع المقاييس الرئيسية وإنشاء تقارير ثاقبة لقياس أداء المبيعات

قيود إدارة علاقات العملاء المحتملين HubSpot CRM

يصبح باهظ التكلفة بسرعة، خاصة في حالة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، مع توسع مجموعة الميزات

قد يكون تعقيد النظام الأساسي ومنحنى التعلم الحاد مثبطًا للمستخدمين

تسعير #### HubSpot CRM

الأدوات المجانية: $0

$0 منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم منصة العملاء المحترفين: 1,300 دولار شهريًا لكل مستخدم

1,300 دولار شهريًا لكل مستخدم منصة العملاء المؤسسية: 4,300 دولار شهريًا (7 مقاعد)

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 11,400 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 11,400 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 4,100 صوت)

3. Pipedrive (أفضل إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة لتصور خط أنابيب المبيعات)

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Pipedrive_

إذا كنت شخصًا مرئيًا، فأنت على موعد مع Pipedrive. يقدم برنامج CRM السحابي هذا خط أنابيب المبيعات الخاص بك و سير عمل إدارة علاقات العملاء بصريًا بحيث يمكنك مراقبة حتى التفاصيل الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاهدة تحرك الصفقة عبر خط سير العمل أمر محفز بشكل لا يصدق وسيعزز معنويات فرق المبيعات والتسويق.

تعجبني بساطته وفعاليته وسهولة استخدامه. ومع ذلك، قد لا يكون تركيزه المتمحور حول المبيعات مثاليًا للعمليات التجارية المتعلقة بالتسويق وخدمة العملاء.

الميزات الرئيسية لـ Pipedrive

إنشاء وإدارة ومراقبة خط أنابيب المبيعات الخاص بك من خلال وظيفة السحب والإفلات البديهية

شارك الصفقات والملاحظات والملفات مع فريق المبيعات لديك للتعاون دون عناء

التنبؤ بالمبيعات والإيرادات باستخدام أداة التنبؤ بالمبيعات المدمجة

قم بجدولة جميع أنشطة المبيعات لضمان عدم حدوث أي شيء يفوتك

قم بأتمتة المهام الروتينية والمتكررة مثل تعيين الصفقات وتحديث مراحل الصفقات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة

قيود Pipedrive

إمكانيات التخصيص والأتمتة محدودة عند مقارنتها ببرامج إدارة علاقات العملاء الأخرى القائمة على السحابة

وظيفة إعداد التقارير أساسية وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي تتطلبها فرق المبيعات الأكبر حجمًا

لا توجد خطة مجانية

تسعير Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا شهريًا لكل مقعد متقدم: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد احترافي: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

59 دولارًا شهريًا لكل مقعد القوة: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5.0 (أكثر من 1900 تقييم)

4.3/5.0 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 2,900 تقييم)

4. Salesforce CRM (أفضل إدارة علاقات العملاء السحابية كاملة المزايا للمؤسسات)

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_ / href/ _https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMkREUA1 Salesforce AppExchange /%href/

لا توجد قائمة بأفضل التطبيقات المستندة إلى السحابة أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء سيكون كاملاً بدون Salesforce CRM. برنامج Salesforce Cloud CRM هو الحل الرئيسي الذي يدعم العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم. وهذا أمر منطقي لأن التخصيص هو المكان الذي يتألق فيه نظام CRM القائم على السحابة Salesforce CRM.

يمكنك تشكيله على طريقتك واستخدامه لحالات استخدام مختلفة - التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتحليلات والمزيد! لاحظ أن هذه المرونة لها ثمن، وهو ثمن باهظ للغاية إذا كنت شركة ناشئة أو شركة صغيرة أو تعمل في فرق صغيرة.

أفضل ميزات Salesforce CRM

صمم حل إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة ليتناسب مع احتياجات العمل المحددة

استفد من ميزات إدارة البيانات في Salesforce للحصول على رؤية شاملة لعملائك وثروة من البيانات

أتمتة العمليات التجارية المعقدة وسير العمل مثل توجيه العملاء المحتملين، والموافقات على الصفقات، وتخصيص المهام، وغير ذلك الكثير

إدارة نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، حتى أثناء التنقل، باستخدام تطبيق Salesforce سهل الاستخدام على الهاتف المحمول

اكتشف رؤى عميقة حول أداء المبيعات باستخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير المتقدمة

قيود إدارة علاقات العملاء في Salesforce CRM

منحنى تعليمي حاد، إلى جانب الجداول الزمنية الطويلة للتنفيذ

مقارنةً ببرامج إدارة علاقات العملاء الأخرى المستندة إلى السحابة في هذه القائمة، يتميز Salesforce بواجهة مستخدم غير بديهية

تسعير إدارة علاقات العملاء في Salesforce CRM

جناح المبتدئين: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجناح الاحترافي: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

100 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة : 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

330 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الخاصة بفريق المبيعات

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 20,300 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 20,300 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 18,400 تقييم)

5. Zendesk Sell (أفضل إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة لدعم العملاء الذي يركز على المبيعات)

عبر

٪ / href/ https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831980314-Working-with-the-Zendesk-Sell-app-in-Support بيع Zendesk /%href/

تستجيب Zendesk لطلبات فريق المبيعات من خلال منصة Zendesk Sell الخاصة بها. وهي تحمل نفس إرث واجهة المستخدم سهلة الاستخدام الذي تشتهر به Zendesk. من السهل التنقل في خط أنابيب الصفقات وإدارة جهات الاتصال قوية.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد من حل إدارة علاقات العملاء SaaS CRM المدمج مع نظام Zendesk البيئي! ومع ذلك ، نظرًا لأن تركيز Zendesk ينصب بشكل أساسي على دعم العملاء بدلاً من التسويق والمبيعات ، فإن نظام CRM السحابي هذا لا يزال قيد التطوير ويتطلب المزيد من التطوير في رأيي.

أفضل ميزات Zendesk Sell

التكامل مع نظام Zendesk البيئي، وخاصة دعم Zendesk، لتوحيد المبيعات ودعم العملاء

تبسيط خط أنابيب المبيعات باستخدام واجهة بديهية ومرئية تتيح للمستخدمين تتبع الصفقات وتحديد الفرص

الاستفادة منأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء المحتملين وتعيين الدرجات لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي التحويلات العالية

التواصل مع العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والعملاء من خلال مركز بريد إلكتروني متكامل

إدارة خط أنابيب المبيعات والوصول إلى بيانات العملاء من خلال تطبيق Zendesk Sell للأجهزة المحمولة

قيود بيع Zendesk Sell

يقدم فقط مجموعة أساسية من الميزات والوظائف الأساسية عند مقارنته ببرنامج CRM السحابي المخصص القائم على السحابة

قدرات أتمتة التسويق محدودة

أسعار بيع Zendesk Sell

فريق البيع: 25 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

25 دولارًا/شهرًا لكل وكيل بيع النمو: 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل

69 دولارًا شهريًا لكل وكيل البيع الاحترافي: 149 دولاراً شهرياً لكل وكيل

تقييمات ومراجعات بيع زندسك

G2: 4.2/5.0 (480+ تقييم)

4.2/5.0 (480+ تقييم) Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 150 صوتًا)

6. النحاس (أفضل إدارة علاقات العملاء السحابية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة)

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نحاس_

النحاس جيد إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة . ركز مزود إدارة علاقات العملاء على البساطة والفائدة بدلاً من تشتيت انتباه المستخدمين بالأجراس والصفارات. وهذا يسمح للشركات ببناء علاقات مع العملاء بدلاً من مجرد تحليل بيانات إدارة علاقات العملاء. يتكامل أيضًا بسلاسة مع Google Workplace، مما يجعله اختيارًا ممتازًا إذا كنت تعمل بالفعل في هذا النظام البيئي.

ومع ذلك، فإن هذه البساطة هي أيضًا أحد قيود إدارة علاقات العملاء النحاسية للشركات التي تتطلع إلى استخراج تحليلات أعمق للبيانات وأتمتة معقدة وفرق مبيعات كبيرة.

أفضل ميزات النحاس

إدارة برنامج Copper CRM مباشرةً من تطبيقات Gmail أو تقويم Google

إعطاء الأولوية لبناء العلاقات على إدارة جهات الاتصال من خلال واجهة سهلة الاستخدام تتميز بـ "مراحل العلاقة" و"أحداث الحياة"

إضفاء الطابع الشخصي على التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام ميزة "دمج البريد" للتكامل مع Gmail وتسجيل سجل التفاعل

تتبع تقدم الصفقات وإدارة خط أنابيب المبيعات باستخدام أدوات مرئية

إنشاء تقارير لاكتساب رؤى العملاء ومجالات التحسين

قيود النحاس

يمكن أن يكون اعتماده على Google Workspace قيدًا على أولئك الذين لا يعملون في نظام Google البيئي

ليس مناسبًا للشركات سريعة النمو بسبب مجموعة ميزاته المحدودة

التسعير النحاسي

البداية: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

29 دولارًا شهريًا لكل مقعد احترافي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد الأعمال: 134 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2: 4.5/5.0 (أكثر من 1120 تقييم)

4.5/5.0 (أكثر من 1120 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 580 صوتًا)

7. Engagebay (أفضل إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة بأسعار معقولة لإدارة الكل في واحد)

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_ / href/ _https://www.engagebay.com/crm/crm-reports Engagebay /%href/

Engagebay هو أداة لتنفيذ كل ما يتعلق بـ استراتيجيات إدارة العملاء . يتميز نظام إدارة علاقات العملاء السحابي هذا بأدوات شاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء. ويوازن بين هذه الميزات وسهولة الاستخدام، وهو سبب رئيسي وراء شعبيته.

ومع ذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف تجعله واحدًا من أفضل إدارة علاقات العملاء السحابية للشركات من جميع الأشكال والأحجام. ومع ذلك، فإن محاولة أن يكون جاك لجميع المهن يعني أنه لا يتقن أي شيء. إنه يفتقر إلى عمق التخصص الذي قد تتمتع به أداة مخصصة لأتمتة التسويق أو إدارة خط أنابيب المبيعات.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات إنجيدجباي

تصميم ونشر صفحات مقصودة ونماذج جذابة لالتقاط العملاء المحتملين

تتبع تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي وجدول النشر والإشارات إلى العلامة التجارية

مركزية دعم العملاء من خلال نظام التذاكر لتتبع المشكلات وحلها

أتمتة عمليات سير عمل المبيعات لتحسين مسار المبيعات

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية عبر التسويق والمبيعات وخدمة العملاء عبر منصة موحدة

قيود قيود Engagebay

قد يشير العدد المفرط من الميزات التي تتجاوز وظائف CRM الأساسية إلى تضخم النظام الأساسي

واجهة المستخدم تبدو مزدحمة ويصعب التنقل فيها

تسعير #### تسعير إنجيدجباي

مجاني: $0

$0 الأساسي: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 79.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5.0 (326 تقييمًا)

4.6/5.0 (326 تقييمًا) Capterra: 4.7/5.0 (728 تقييم)

8. إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا (أفضل برنامج إدارة علاقات عملاء سحابية سهل الاستخدام وغير مزعج)

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_أقل إزعاجاً لإدارة علاقات العملاء_

إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا ترقى إلى مستوى اسمه الممتع. فهو بسيط ومباشر ومثالي للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء قاعدة بيانات CRM ناقص التعقيدات. موفر إدارة علاقات العملاء السحابية يركز بشكل منفرد على وظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية.

بينما يمكنك إدارة علاقات العملاء باستخدام حل إدارة علاقات العملاء هذا، لا تتوقع أن يقوم بأتمتة عملية المبيعات، وإلغاء الإدخال اليدوي للبيانات من البداية إلى النهاية، وإجراء تقارير متقدمة، وغير ذلك. بعبارة أخرى، سيتعين عليك البحث في مكان آخر عن نظام إدارة علاقات العملاء الرشيق للشركات ذات احتياجات النمو العالية.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا

تبسيط إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين مدعومًا بميزات توفر القدرة على إضافة الملاحظات وتتبع التفاعلات وإجراء التجزئة

إضفاء الطابع الشخصي على مراحل الصفقات داخل خط أنابيب المبيعات بناءً على تفضيلات العملاء المحتملين

إنشاء تقارير مفصّلة عن أداء مندوبي المبيعات وقيمة الصفقات قيد التنفيذ وتوقعات المبيعات والمزيد

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Gmail وZapier لتوسيع الوظائف

الحد من قيود CRM المزعجة

لا يقدم أي تطبيقات للأجهزة المحمولة

يقدم ميزات محدودة، ونقص في التكامل، وتقارير أساسية

أسعار إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسة متاحة أيضًا عند الطلب

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات أقل إزعاجًا لإدارة علاقات العملاء

G2: 4.9/5.0 (593 تقييمًا)

4.9/5.0 (593 تقييمًا) Capterra: 4.8/5.0 (595 تقييم)

9. الاثنين CRM للمبيعات (أفضل منصة لإدارة العمل المرئي والمبيعات)

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الاثنين هو نظام أساسي آخر لإدارة علاقات العملاء يجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع . توفر الطبيعة المرئية لإدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة للمستخدمين منظورًا جديدًا و تمنح رؤية عالية المستوى لجميع عمليات وأنشطة المبيعات. يمكنك تخصيصه حسب تفضيلاتك وتنظيم البيانات بفعالية عبر قنوات متعددة. على الرغم من أنه نظام إدارة علاقات العملاء السحابية جيد، إلا أنه لا يتصدر قائمتنا لأفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة لأنه يفتقر إلى العمق المطلوب لإدارة عمليات المبيعات المعقدة.

أفضل ميزات المبيعات السحابية

استخدام لوحات على غرار كانبان للتعاون بصرياً مع فرق المبيعات في الصفقات

تكامل الأدوات الشائعة مثل Gmail وSlack وZoom وغيرها لإعداد التعاون والتواصل

وضع أهداف لمندوبي المبيعات وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي

توقّع المبيعات والإيرادات المستقبلية استناداً إلى بيانات خط الأنابيب

أتمتة المهام المتكررة مثل تحديث حالة العملاء المحتملين وإخطار الفرق بالمواعيد النهائية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة

قيود مبيعات يوم الاثنين

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الشائعة في أنظمة إدارة علاقات العملاء المتقدمة الأخرى

تكاليف مقدمة أعلى، خاصة إذا كان لديك فرق مبيعات أكبر

تسعير مبيعات يوم الاثنين

CRM الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد CRM القياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد إدارة علاقات العملاء الاحترافية: 33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات المبيعات يوم الاثنين

G2: 4.6/5.0 (763 تقييمًا)

4.6/5.0 (763 تقييمًا) Capterra: 4.7/5.0 (389 تقييم)

10. Apptivo (أفضل نظام لإدارة علاقات العملاء قائم على السحابة لإدارة الأعمال الكل في واحد)

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٪ / href/ https://www.apptivo.com/solutions/crm/ Apptivo /%href/

Apptivo هو تطبيق أعمال متعدد الاستخدامات يمكن أن يعمل كأداة لإدارة علاقات العملاء. في الواقع، يمكنك توسيع مجموعة ميزاته لاستخدامه كـ برنامج إدارة العملاء المحتملين , برنامج نجاح العملاء أو حتى منصة إدارة المشاريع.

إنه خيار قوي للشركات التي تبحث عن حل واحد لمتطلبات متعددة. ومع ذلك، فإن هذا التنوع يحد أيضًا من قدرات Apptivo مقارنةً بأنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة المصممة خصيصًا لهذه المهمة.

أفضل ميزات تطبيق Apptivo

أتمتة عملية المبيعات من خلال المشغلات أو الإجراءات أو الخطوات المتعددة

تمكين فرق خدمة العملاء أثناء التعامل مع الاستفسارات باستخدام نظام تذاكر مركزي

الوصول إلى بيانات العملاء وإدارة CRM أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة

تخصيص لوحات المعلومات لتصور وتتبع المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية

اكتساب الرؤى باستخدام التحليلات المتقدمة وتعزيز القرارات المستندة إلى البيانات

قيود Apptivo

يواجه بعض المستخدمين انخفاضًا في الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة

لا بد من وجود اتصال بالإنترنت لتشغيل التطبيق

تسعير Apptivo

لايت : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعاتApptivo

G2: 4.4/5.0 (199 تقييمًا)

4.4/5.0 (199 تقييمًا) Capterra: 4.4/5.0 (712 تقييم)

## علاقات العملاء التي بنيت لتدوم مع ClickUp

هذه خلاصة قائمتي لأفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة. لاختيار الحل المناسب لإدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، ابحث عن الحل الذي يتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي ومجموعتك التقنية الحالية، ويقدم ميزات قوية، ويولد رؤى قابلة للتنفيذ. ستلاحظ ارتفاعًا كبيرًا في كفاءة المبيعات ورضا العملاء.

وعلى الرغم من أن جميع حلول إدارة علاقات العملاء في قائمتي تتميز بنقاط قوة وضعف مميزة، فإن ClickUp يقدم أداءً متفوقًا باستمرار. بناء إدارة علاقات العملاء في ClickUp يمنحك نهجاً شاملاً لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع. يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتتبع الوقت، وإدارة المستندات، وغير ذلك الكثير. والأهم من ذلك أنه يحرر موارد التسويق والمبيعات وخدمة العملاء حتى يتمكنوا من التركيز على بناء العلاقات.

هل أنت مستعد لإعادة ابتكار نظام إدارة علاقات العملاء لديك؟ ابدأ مع ClickUp لتجربة الفرق!