أفضل 10 أنظمة برمجيات لإدارة علاقات العملاء قابلة للتخصيص بالكامل في 2025

تساعد برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الشركات على تنظيم وإدارة معلومات العملاء وعمليات المبيعات. ومع نمو المؤسسة، تتوسع متطلبات سير العمل والبيانات الخاصة بها. للحفاظ على الكفاءة وتحسينها، يجب أن تكون الشركة قادرة على تكييف أنظمتها لتلبية هذه المتطلبات.

ومن ثم، يجب أن يكون النظام القابل للتخصيص حل برمجيات إدارة علاقات العملاء العمود الفقري لنجاح المبيعات. من واجهات السحب والإفلات إلى التقارير المخصصة التي تكشف عن رؤى حول خطوط أنابيب المبيعات وبيانات العملاء، يمكن لبرنامج CRM المخصص المناسب أن يحول إدارة المبيعات لديك إلى شكل فني.

في هذه المدونة، سنتحدث في هذه المدونة عن أفضل الخيارات لفرق المبيعات التي تسعى إلى زيادة المبيعات ونمو الإيرادات من خلال برنامج CRM قابل للتخصيص بدرجة كبيرة.

سنناقش بعض البرامج المخصصة بدائل إدارة علاقات العملاء -أدوات مصممة لتخزين سجلات جهات الاتصال، وإثراء تفاعلات العملاء، ودفع استراتيجيات المبيعات الخاصة بك إلى آفاق جديدة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص؟

عند البحث عن نظام إدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص، من الضروري إعطاء الأولوية للميزات التي تتماشى مع احتياجات المبيعات والأعمال. ابحث عن:

التخصيص والمرونة: اختر برنامج CRM مرنًا يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق، بما في ذلك الحقول المخصصة وواجهة السحب والإفلات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، لتخصيص النظام وفقًا لمتطلبات فريق المبيعات الخاص بك

اختر برنامج CRM مرنًا يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق، بما في ذلك الحقول المخصصة وواجهة السحب والإفلات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، لتخصيص النظام وفقًا لمتطلبات فريق المبيعات الخاص بك إمكانيات التكامل : تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء المخصص يتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات العمل الأخرى التي يستخدمها فريقك. ويشمل ذلك أتمتة التسويق وإدارة المشاريع وأدوات مشاركة العملاء من أجل سير عمل موحد

: تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء المخصص يتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات العمل الأخرى التي يستخدمها فريقك. ويشمل ذلك أتمتة التسويق وإدارة المشاريع وأدوات مشاركة العملاء من أجل سير عمل موحد قابلية التوسع: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص الذي ينمو مع عملك. يجب أن يدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأن يتسع نطاقه لاستيعاب بيانات العملاء المتزايدة وخطوط أنابيب المبيعات والعمليات التجارية

اختر برنامج إدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص الذي ينمو مع عملك. يجب أن يدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأن يتسع نطاقه لاستيعاب بيانات العملاء المتزايدة وخطوط أنابيب المبيعات والعمليات التجارية إمكانيات متقدمة لإعداد التقارير وتحليل البيانات: ابحث عن برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يمكنه إنشاء تقارير مخصصة وتحليلات مفصلة. سيساعدك هذا على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات وتوقعات المبيعات وتفاعلات العملاء

ابحث عن برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يمكنه إنشاء تقارير مخصصة وتحليلات مفصلة. سيساعدك هذا على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات وتوقعات المبيعات وتفاعلات العملاء أتمتة مهام المبيعات والتسويق: اختر أداة لإدارة علاقات العملاء مع أتمتة سير العمل من أجلأتمتة المهام المتكررة وتعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات. تحتوي الكثير من المنصات أيضًا علىأدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء لمساعدة الوكلاء على القيام بالمهام العادية لهم

اختر أداة لإدارة علاقات العملاء مع أتمتة سير العمل من أجلأتمتة المهام المتكررة وتعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات. تحتوي الكثير من المنصات أيضًا علىأدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء لمساعدة الوكلاء على القيام بالمهام العادية لهم دعم العملاء القوي: اختر مزود نظام إدارة علاقات العملاء الذي يقدم دعمًا ممتازًا للعملاء، بما في ذلكموارد التدريبوعروض مشاركة العملاء، والمساعدة الفنية، لضمان سلاسة التنفيذ والاستخدام

اختر مزود نظام إدارة علاقات العملاء الذي يقدم دعمًا ممتازًا للعملاء، بما في ذلكموارد التدريبوعروض مشاركة العملاء، والمساعدة الفنية، لضمان سلاسة التنفيذ والاستخدام أمن البيانات: إعطاء الأولوية لبرامج إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع تدابير قوية لأمن البيانات لحماية بيانات العملاء وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات

## أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص في عام 2024

هناك العديد من برامج CRM القوية للشركات لإدارة سير عمل المبيعات بكفاءة. لقد قمنا بإدراج أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص التي تستعد لإعادة تعريف المبيعات وإدارة العملاء.

1. ClickUp

جرّب إدارة علاقات العملاء من ClickUp

حافظ على أدوات إدارة مشروعك وإدارة علاقات العملاء على منصة واحدة، ClickUp

منصة إدارة المشاريع المخصصة من ClickUp تقوم بأكثر من إدارة المهام؛ فهي توفر نظامًا قابلًا للتخصيص بالكامل إدارة علاقات العملاء التعاونية نظام مخصص لسير العمل والتفضيلات الفريدة لفريق المبيعات الخاص بك.

مع حل ClickUp CRM للفرق ، يمكنك الاستفادة من طرق العرض ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص لتصميم أداة إدارة علاقات العملاء التي تعكس أسلوبك التشغيلي بشكل مثالي.

تتيح إمكانية التخصيص هذه للشركات التركيز على البيانات الأكثر أهمية بالنسبة لها، مما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة.

تمكّنك إمكانات الأتمتة القوية للمنصة والحقول المخصصة من إنشاء لوحة معلومات لنظام إدارة علاقات العملاء فريدة من نوعها مثل عملك، مما يعزز الكفاءة و تبسيط تخطيط عملية المبيعات .

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن مساعدة الذكاء الاصطناعي المدمجة توفير الوقت والجهد للفرق في كل شيء بدءًا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى معرفة تقدم المهام.

_ يمكننا عرض ما حدث في مبادراتنا من خلال عرض إقليمي أو عرض الحملة باستخدام ClickUp، ويشمل ذلك الاطلاع على أنواع الأنشطة التي نقوم بها ومرحلة التحويل التي قمنا بتمييزها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع

داريا جيرجو، فيناسترا

أفضل ميزات #### ClickUp

التتبع في الوقت الحقيقي: قابل للتخصيص لوحات معلومات ClickUp تتيح لك الاختيار من بين أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم للوحة المعلومات التي يمكن تخصيصها لإنشاء طرق عرض عالية المستوى للمقاييس المهمة مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط حجم الصفقات وأداء المبيعات وغيرها. يمكن للفرق الحصول على جميع مقاييس المبيعات والتسويق الهامة الخاصة بهم في طريقة عرض واحدة، والتي يتم تحديثها في الوقت الفعلي.

أنشئ قاعدة بيانات مثالية للعملاء باستخدام ClickUp CRM

الكفاءة مع الأتمتة: قم بإعداد مشغلات للمهام المتكررة باستخدام أتمتة النقر فوق الأتمتة لضمان سير عملية المبيعات بسلاسة وكفاءة دون تدخل يدوي مستمر، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهمة فوترة جديدة لفريق المبيعات لديك في كل مرة يتم فيها تغيير حالة العميل المحتمل إلى "مغلق وفاز" في CRM

إنشاء إجراءات تلقائية يتم تشغيلها تلقائيًا بواسطة أحداث أو ظروف محددة باستخدام ClickUp Automation

تكامل البريد الإلكتروني وإدارته : دمج التواصل عبر البريد الإلكتروني داخل منصة إدارة المشروع مما يمكّن الفرق من التعاون في الصفقات وإرسال تحديثات المشروع وإعداد العملاء مباشرةً. يمكن تخصيص هذه الميزة لتناسب تدفق الاتصالات لأي فريق، مما يضمن التفاعل السلس مع العملاء وداخل الفريق. يتكامل ClickUp مع Gmail و Outlook ومعظم عملاء البريد الإلكتروني الآخرين

طريقة عرض مرنة للغاية: اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك طريقة عرض القائمة ولوحة كانبان والجدول. تصوّر علاقاتك مع العملاء، وخطوط المبيعات، وتقدم المشروع بطرق تناسب تفضيلاتهم ومتطلباتهم التشغيلية. على سبيل المثال، يمكنك عرض بيانات عملائك بتنسيق جدول بيانات باستخدام عرض الجدول .

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

القوالب المتخصصة : اختر من بين القوالب المخصصة أو أنشئ قوالب مخصصة لتنفيذ الهياكل التي تناسبك. سواء كان الأمر يتعلق بإدارة خط أنابيب المبيعات، أو تتبع طلبات خدمة العملاء، أو التعامل مع الحسابات، يمكن تخصيص هذه القوالب لتتناسب مع العمليات الفريدة لكل فريق. استخدمقالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp لإنشاء عمليات المبيعات وسير العمل

إدارة سير عملك باستخدام قالب CRM الخاص بـ ClickUp

قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp الأدوات اللازمة لإنشاء نظام فعال لإدارة دورة العميل بأكملها. قم بتعظيم علاقاتك مع العملاء باستخدام أدوات لتتبع العملاء المحتملين والفرص من خلال خطوط الأنابيب، وتنظيم معلومات الاتصال في قاعدة بيانات مركزية واحدة، وتحديد أولويات المهام لإدارة أفضل. يتضمن 8 حقول مخصصة و4 طرق عرض مختلفة.

التكامل مع أدوات أخرى: يمكنك التكامل مع مجموعة كبيرة من التطبيقات والأدوات وتخصيص بيئة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لتشمل الأدوات التي تستخدمها وتحبها بالفعل. تعزز هذه الميزة استمرارية سير العمل وتقلل من منحنى التعلم لفرقك

الدمج مع العديد من التطبيقات التي تستخدمها بالفعل وإدارة كل شيء من واجهة واحدة

ClickUp Brain : استخدم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات حول المهام والمستندات وجهات الاتصال على الفور - دون الحاجة إلى البحث يدويًا عن المعلومات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين أوقات الاستجابة لاستفسارات العملاء بشكل كبير. يعمل مدير مشروع الذكاء الاصطناعي على أتمتة التحديثات والتقارير المرحلية، مما يوفر الوقت للتفاعلات الشخصية مع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل في صياغة اتصالات ومقترحات ورسائل بريد إلكتروني دقيقة ومناسبة للنغمة المناسبة، مما يضمن تفاعلات عالية الجودة مع العملاء

صياغة وتحرير وتدقيق لغوي باستخدام ClickUp Brain AI_

حدود النقر فوق فوق الذكاء الاصطناعي

يجد بعض المستخدمين أن عملية الإعداد والتخصيص الأولية تستغرق وقتًا طويلاً بسبب المجموعة الواسعة من الخيارات والميزات

قد تفتقر تجربة تطبيق الهاتف المحمول في بعض الأحيان إلى الوظائف الكاملة المتاحة على إصدار سطح المكتب

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات إضافية لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. بايبيدرايف

via Pipedrive يعمل حل Pipedrive لإدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص على تعزيز عمليات المبيعات من خلال التخصيص والكفاءة. تسمح منصته السهلة الاستخدام بمراحل مخصصة لخطوط الأنابيب التي تعكس عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك، مما يشجع على التركيز على الخطوات القابلة للتنفيذ بدلاً من الهدف النهائي.

ومن خلال التتبع القوي للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، تعمل Pipedrive كمدرب افتراضي، حيث توفر تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي لتحسين الاستراتيجيات. تعمل إمكانيات الأتمتة على تقليل المهام الإدارية وتأتي مع أكثر من 350 عملية تكامل لتوسيع وظائفها.

أفضل ميزات Pipedrive

ضبط المراحل والحقول لتناسب عملية المبيعات الخاصة بك، مما يضمن اتباع نهج مخصص لتتبع الصفقات والأنشطة

أتمتة المهام المتكررة وإعداد مشغلات مخصصة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة في دورة مبيعاتك

احصل على رؤى قيمة حول أداء مبيعاتك من خلال التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص

التكامل مع مجموعة واسعة من تطبيقات الجهات الخارجية لتعزيز الوظائف والقدرة على التكيف مع احتياجات عملك

قيود Pipedrive

تركيز المنصة على عمليات المبيعات يعني أنها قد لا تقدم ميزات شاملة لإدارة المشاريع أو خدمة العملاء مثل بعض المنصات المتكاملة

قد تتطلب الميزات المتقدمة والتخصيصات الأعمق منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد أو أولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا

تسعير Pipedrive

الخطة الأساسية: 11.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة المتقدمة: 24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الطاقة: 59.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 74.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,738 تقييم)

4.2/5 (1,738 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

3. كاسبيو

via Caspio يمكّنك Caspio من إنشاء تطبيق CRM مخصص مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك بدقة دون الحاجة إلى أي ترميز. يمكنك الحصول على الخبرة العملية، وإنشاء تطبيق للمبتدئين، والمضي قدمًا في الوظائف المتقدمة مع نموك.

يسمح بمستويات مستخدمين مرنة بحيث يمكن للموظفين والمديرين الوصول إلى لوحات المعلومات المخصصة حسب حاجتهم. يساعدك على إدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك وإدخال عملاء محتملين جدد، وإنشاء تقارير مفصلة. يمكن للمديرين الإشراف على أنشطة المبيعات الخاصة بالشركة، وإدارة مهام الفريق، والتعمق في تفاصيل العملاء المحتملين عند الحاجة.

أفضل ميزات #### Caspio

إنشاء تطبيقات CRM مخصصة دون أي جهد دون أي معرفة بالبرمجة باستخدام أداة إنشاء التطبيقات المرئية

تخصيص CRM الخاص بك لمطابقة متطلبات العمل الفريدة، بما في ذلك إضافة كائنات وحقول وجداول وواجهات مخصصة مشتركة

توسيع نطاق عملك باستخدام Caspio، المصمم لدعم زيادة أحجام البيانات واحتياجات المستخدمين مع الحفاظ على الأداء العالي

التكامل مع الأنظمة والخدمات الخارجية بسرعة لتعزيز وظائف إدارة علاقات العملاء وضمان التدفق السلس للبيانات عبر التطبيقات

قيود كاسبيو

على الرغم من أن نهج عدم وجود رمز يجعل التخصيص أكثر بساطة، إلا أن الشركات ذات المتطلبات المعقدة أو الفريدة من نوعها قد تجد بعض القيود في قدرات المنصة

قد يكون هيكل التسعير، الذي يعتمد على تخزين البيانات واستخدامها بدلاً من الرسوم لكل مستخدم، أقل قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات ذات أنماط الاستخدام المتقلبة

تسعير كاسبيو

خطة البدء: 44.06 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

44.06 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الخطة الاحترافية: 527.48 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

527.48 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) خطة المؤسسات: 197.57 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Caspio

G2 : 4.4/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. ماكسيميزر: 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

via Maximizer Maximizer CRM هو حل قوي وقابل للتخصيص يناسب احتياجات الجميع - سواء كنت في مرحلة البدء أو التوسع أو كنت بالفعل مؤسسة كبيرة.

باستخدام Maximizer، يمكنك تنظيم جميع علاقاتك مع العملاء وبيانات المبيعات. يمكنك الحصول على رؤية واضحة تمامًا لمسار المبيعات وتفاعلات العملاء، مما يجعل بياناتك سهلة الوصول إليها وقابلة للتنفيذ.

باستخدام Maximizer، يمكنك تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء وفقًا لاحتياجات عملك وتمكين المبيعات السلسة وأتمتة التسويق وإعداد تقارير ثاقبة. لا يؤدي ذلك إلى تعزيز إنتاجية فريقك فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعزيز نمو أعمالك بشكل متسارع.

أفضل ميزات ماكسيمايزر

تخصيص لوحات المعلومات والتقارير والحقول لتناسب عملياتك التجارية الفريدة

احصل على مجموعة من الأدوات الشاملة لإدارة العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع الأداء، كل ذلك ضمن نظام موحد

حافظ على أمان البيانات وإمكانية الوصول إليها باستخدام Maximizer، مما يدعم الوصول عن بُعد دون المساس بسلامة البيانات

قيود ماكسيمايزر

قد يجد بعض المستخدمين أن الإعداد الأولي والتخصيص يتطلبان منحنى تعليمي بعض الشيء

قد لا تقدم المنصة نطاقاً واسعاً من عمليات التكامل مع أطراف ثالثة مثل بعض منافسيها

تسعير ماكسيمايزر

الإصدار الأساسي: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا، بحد أدنى 3 مستخدمين)

65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا، بحد أدنى 3 مستخدمين) إصدار قائد المبيعات 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا، بحد أدنى 5 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات ماكسيمايزر

G2: 3.9/5 (أكثر من 450 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. بيع زندسك

via Zendesk يحول Zendesk Sell CRM الطريقة التي تعمل بها فرق المبيعات، ويدمج الكفاءة مع الذكاء من أجل نمو الإيرادات والإنتاجية. فهو يمنح الفرق الأدوات اللازمة لعمل أقل انشغالاً وصفقات أكثر نجاحاً.

يوفر CRM منصة موحدة تتضمن إدارة جهات الاتصال والصفقات وتتبع النشاط وتوليد العملاء المحتملين. يعمل هذا على تبسيط عملية المبيعات ويجعل من السهل الحفاظ على رؤية خط الأنابيب.

ويمنحك المرونة اللازمة للتكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك. وهذا يحافظ على مرونة فريقك واطلاعه وجاهزيته لتقديم خدمة مخصصة من أي مكان.

أفضل ميزات Zendesk Sell

تبسيط تتبع العملاء المحتملين والصفقات وإدارتها لتعزيز كفاءة فريق المبيعات

استخدم خطوط الأنابيب والحقول والتقارير المخصصة القابلة للتخصيص لتخصيص إدارة علاقات العملاء المحتملين لاحتياجات العمل المحددة

احصل على رؤى تفصيلية حول أنشطة المبيعات والأداء وساعد فرقك على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

ادمج تطبيقات الطرف الثالث بسهولة مع منصة Zendesk الأوسع نطاقاً واحصل على حل شامل لمشاركة العملاء

قيود بيع Zendesk

بينما تقدم المنصة إمكانات تخصيص وتكامل عميقة، قد تتطلب المنصة استثمارًا إضافيًا في تطبيقات الطرف الثالث للحصول على وظائف محددة

بعض الميزات والتحليلات المتقدمة متاحة فقط في مستويات الاشتراك الأعلى، والتي قد لا تناسب جميع الميزانيات

أسعار بيع Zendesk Sell

الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3800 تقييم)

6. هب سبوت

via HubSpot يعمل Nutshell CRM على تبسيط عملية المبيعات لديك ويجعل من السهل أتمتة مهام سير العمل ومركزية بيانات العملاء وتعزيز تعاون الفريق. وبفضل ميزات مثل أتمتة المبيعات البديهية والتقارير الثاقبة، فإنك مجهز لتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً وتحديد مجالات التحسين.

تتيح لك أدوات البريد الإلكتروني الفعالة في Nutshell إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة بسرعة والتقاط العملاء المحتملين مباشرةً من موقعك الإلكتروني. توفر لك إدارة جهات الاتصال المبسطة وطرق العرض متعددة الاستخدامات نظرة عامة كاملة على تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات Nutshell

التنقل والإشراف الفعال على خط أنابيب المبيعات الخاص بك لتعزيز إنتاجيتك الإجمالية

تعديل خطوط أنابيب مبيعات CRM، وإعداد التقارير، والأتمتة لتناسب عملياتك التجارية الفريدة

أتمتة المهام المتكررة وعمليات المتابعة، مما يضمن عدم إهمال أي عميل متوقع

احصل على تقارير وتحليلات ثاقبة لمساعدة فرقك على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود موجزة

قد يجد بعض المستخدمين أن مجموعة الميزات محدودة مقارنةً ببرامج إدارة علاقات العملاء الأكثر قابلية للتخصيص، خاصةً عند التوسع السريع

تتزايد عمليات تكامل المنصة مع تطبيقات الطرف الثالث، ولكنها قد لا تكون واسعة النطاق مثل تلك التي يقدمها المنافسون الكبار

تسعير موجز

التأسيسية: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الطاقة AI: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخدمات الاحترافية+: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات موجزة

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (448 تقييم)

8. أبتيفو

via Apptivo يعمل برنامج إدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص من Apptivo على تبسيط عملية المبيعات لديك، بدءًا من إدارة العملاء المحتملين إلى الفواتير، مما يضمن نتائج أسرع وزيادة الإيرادات. فهو يحول البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يعزز المبيعات والإنتاجية والكفاءة.

مع Apptivo، يمكنك تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية، وذلك بفضل وظيفة السحب والإفلات البديهية. سواء كنت في المكتب أو في الميدان، يبقيك نظام إدارة علاقات العملاء على الهاتف المحمول على اتصال في أي مكان وفي أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تعني إمكانات التكامل أنه يمكنك التواصل بسلاسة مع أدواتك اليومية، مما يعزز ثقة العملاء وولاءهم.

أفضل ميزات Apptivo

قم بتخصيص أنشطة إدارة علاقات العملاء على نطاق واسع لضمان توافقها بشكل مثالي مع عمليات عملك

الوصول إلى مجموعة من التطبيقات المدمجة التي تغطي كل شيء بدءاً من إدارة المشاريع إلى البيانات المالية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية

تبسيط عمليات المبيعات والتسويق باستخدام الأتمتة القوية وتقليل العمل اليدوي

قيودApptivo

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب القدرات الواسعة للمنصة

بعض الميزات والتكاملات المتقدمة متوفرة فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى، مما قد يزيد من التكاليف بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير Apptivo

الخفيفة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعاتApptivo

G2: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. قوة المبيعات

via Salesforce تعمل Salesforce على تحويل الطريقة التي تتواصل بها الشركات مع عملائها عبر التسويق والمبيعات والتجارة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وهو قابل للتخصيص والتوسع بدرجة كبيرة ويأتي مزوداً بقدرات تكامل واسعة النطاق وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

باستخدام Salesforce، يمكنك توحيد فرقك حول عملائك والاستفادة من الرؤى القابلة للتنفيذ من البيانات للاحتفاظ بالعملاء المخلصين. ويمكنك تخزين جميع معلومات العملاء والعملاء المحتملين وتتبعها وتحليلها في مكان واحد، مما يوفر رؤية كاملة يمكن لأي فريق الوصول إليها في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات قوة المبيعات

استخدم خيارات التخصيص التي لا مثيل لها لتخصيص الميزات لتناسب أي عملية تجارية بسلاسة

إضافة أدوات لتلبية احتياجات محددة من خلال السوق الشامل للمنصة

احصل على رؤى وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء

احصل على رؤية شاملة لرحلة العميل عبر المبيعات والتسويق ودعم العملاء وغير ذلك الكثير

قيود قوة المبيعات

قد يستغرق تعلم مجموعة كبيرة من الميزات وخيارات التخصيص في النظام الأساسي وقتاً طويلاً

التسعير أعلى من برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى، خاصة عند إضافة وحدات وتخصيصات متعددة

تسعير Salesforce

المبتدئين: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المحترف: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 165 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

165 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود: 330 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

330 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا) مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار/شهرًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1,800 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

10. كومباني هاب

via CompanyHub بفضل منصة إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بالكامل، تقدم CompanyHub مزامنة سلسة ثنائية الاتجاه للبريد الإلكتروني، وأتمتة قوية، وإعداد تقارير ديناميكية، وغير ذلك الكثير. ينظم نظام إدارة علاقات العملاء هذا بياناتك باستخدام أدوات السحب والإفلات.

فهو يُمكِّنك من تبسيط خط أنابيب المبيعات، وإنشاء مستندات بنقرة واحدة، وتقديم تحليلات ثاقبة. ويمكنك استخدامه لتبسيط عمليات المبيعات المعقدة، وتحسين إدارة العملاء المحتملين، وترقية تفاعلات العملاء بأقل وقت ممكن للإعداد.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات كومباني هاب

تخصيص CRM المخصص لعملياتك المحددة واحتياجات إدارة العملاء

أتمتة المهام المتكررة والمتابعة وحملات البريد الإلكتروني لزيادة كفاءتك وتقليل العمل اليدوي

تكييف عمليات المبيعات الخاصة بك وتحسينها بسرعة من خلال التصميم والتنقل المبسطين

استخدم أدوات إعداد التقارير الديناميكية ولوحات المعلومات للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول إدارة المبيعات وسلوك العملاء

قيود CompanyHub

قد تفتقر إلى سوق تطبيقات الجهات الخارجية الواسعة ومنظومة التكامل الخاصة بالمنصات الأكبر مثل Salesforce

قد تتطلب ميزات التخصيص والأتمتة المتقدمة فترة تعلم للشركات الجديدة في مجال إدارة علاقات العملاء المخصصة

تسعير #### تسعير CompanyHub

الإنتاجية: 21 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

21 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا التشغيل الآلي: 36 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

36 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا التسريع 64 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات الشركة

G2: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (22 مراجعة)

ابحث عن حلول إدارة علاقات العملاء الأكثر تخصيصًا لفريقك

سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء المخصصة هذه أدوات لصياغة استراتيجية المبيعات الخاصة بك، وتعميق العلاقات مع العملاء، وتسريع النمو.

حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بالكامل هي حجر الزاوية لأي فريق مبيعات يهدف إلى الازدهار في مجال الأعمال التنافسية.

هل أنت مستعد لتحويل استراتيجية إدارة المبيعات وإشراك العملاء؟ استكشف ClickUp اليوم واكتشف كيف ترتقي حلول إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بأعمالك إلى آفاق جديدة. ابدأ رحلتك مع ClickUp الآن !