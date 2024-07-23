10 قوالب مجانية لمشاريع المبيعات لإتمام المزيد من الصفقات

ما الذي يجعل فريق المبيعات ناجحاً؟ هل هي الموهبة أم الحجم أم الأدوات المتطورة؟ على الرغم من أهمية جميع هذه العناصر، إلا أن أفضل فرق المبيعات تركز بلا هوادة على إدارة وتنمية خط مبيعاتها.

فمسار المبيعات هو جزء مهم من التنبؤ بالإيرادات وتشكيل استراتيجية مبيعات قوية.

ومع ذلك، غالبًا ما تواجه فرق المبيعات تحديات مثل العملاء المحتملين غير المنظمين، ونقص الرؤية في رحلة مبيعات العملاء المحتملين، وصعوبات في عملية التتبع أثناء هيكلة خط أنابيب المبيعات.

يمكن أن يساعدك نموذج خط أنابيب المبيعات على تبسيط عملية المبيعات وإدارة العملاء المحتملين وتتبع تقدم المبيعات وتحسين معدلات التحويل.

تشاركنا هذه المقالة 10 نماذج مجانية لقوالب خط أنابيب المبيعات التي يمكنك استخدامها لتعزيز خط أنابيب المبيعات وتحسين كفاءة المبيعات والأداء.

ما هو قالب خط أنابيب المبيعات؟

يحدد قالب خط أنابيب المبيعات بشكل مرئي جميع مراحل عملية المبيعات، بما في ذلك التنقيب عن العملاء المحتملين وتأهيل العملاء المحتملين ورعاية العملاء المحتملين وإنهاء الصفقات. وهو يساعد على وضع جميع بيانات خط أنابيب المبيعات في سياقها بحيث يمكنك تتبع الصفقات بفعالية، والتركيز على الفرص المناسبة، وتنفيذ استراتيجية جيدة التخطيط.

يوفر قالب خط أنابيب المبيعات الفعال إطار عمل واضح يمكن تقسيمه إلى توليد العملاء المحتملين، والتأهيل، والتواصل، والمتابعة، والمفاوضات، وإغلاق الصفقات. إذا كنت لا تريد لصفقاتك أن تفلت من بين يديك، فإن نموذج خط أنابيب المبيعات هو إضافة ممتازة لترسانة برنامج تتبع المبيعات والأدوات والموارد

تستخدم أقسام المبيعات هذه النماذج لوضع أهداف واقعية، وتحديد العوائق وفرص المبيعات، وتتبع التقدم المحرز في مرحلة المبيعات والتنبؤ بالمبيعات.

يجب أن يشتمل كل نموذج خط أنابيب مبيعات بشكل مثالي على المكونات التالية:

عدد الفرص في خط أنابيب المبيعات : هل لديك فرص كافية لتحويلها إلى مبيعات؟

: هل لديك فرص كافية لتحويلها إلى مبيعات؟ حجم كل فرصة وقيمتها: ما هو متوسط حجم الصفقة وقيمة كل فرصة؟ من هم مندوبو المبيعات الذين يعملون على الصفقة، وما إلى ذلك؟

ما هو متوسط حجم الصفقة وقيمة كل فرصة؟ من هم مندوبو المبيعات الذين يعملون على الصفقة، وما إلى ذلك؟ الوقت المستغرق بين مراحل خط أنابيب المبيعات: كم من الوقت تستغرق كل فرصة للانتقال من مرحلة إلى أخرى، بما في ذلك تاريخ الإغلاق المتوقع، واحتمالية الفوز، والوقت الإجمالي لإغلاق الصفقات

قبل أن تتبنى نموذجًا لفريقك، من المفيد أن تفهم ما الذي يجعل قالب خط أنابيب المبيعات جيدًا.

ما الذي يجعل قالب خط أنابيب المبيعات جيداً؟

يجب أن يكون قالب خط أنابيب المبيعات الخاص بك مورداً وليس مصدر إلهاء، يمكّنك من إدارة خط أنابيب المبيعات بكفاءة وتحقيق أهدافك من الإيرادات.

للحصول على أقصى عائد على الاستثمار من نموذج خط أنابيب المبيعات الخاص بك، إليك ما تحتاج إلى البحث عنه:

مراحل واضحة المعالم

يجب عليك تحديد كل مرحلة في عملية المبيعات للتأكد من أن مندوبيك على نفس الصفحة حول نقل الفرصة من توليد العملاء المحتملين إلى التأهيل والإغلاق ولتجنب سوء التواصل.

التمثيل المرئي

يجب أن يسمح قالب خط أنابيب المبيعات الفعال بتمثيل مرئي للفرص الهامة مقاييس خط أنابيب المبيعات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ميزات التعاون

اختر قالب تقرير خط أنابيب المبيعات مع التحرير في الوقت الفعلي، وميزات التنسيق لجعل القالب جذابًا بصريًا، والقدرة على التعاون باستخدام الإشارات والعلامات والتعليقات.

إمكانيات إعداد التقارير

يجب أن يوفر قالب تقرير خط أنابيب المبيعات المجاني تحليلاً مفصلاً لصحة خط الأنابيب وبيانات المبيعات وتتبع أداء مندوبي المبيعات.

التكامل مع سير عملك

أخيراً، يجب أن يكون فريق المبيعات لديك قادراً على دمج هذا القالب في عمليات سير العمل الحالية. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على استيراد بيانات خط سير المبيعات تلقائيًا من القالب إلى نظام إدارة علاقات العملاء لديك للحصول على تدفق بيانات خالٍ من الأخطاء.

## 10 قوالب مجانية لخطوط أنابيب المبيعات

إذا كنت مستعدًا لإنشاء خط أنابيب المبيعات الأول، فإليك أفضل 10 نماذج يمكنك تنزيلها مجانًا واستخدامها اليوم.

1. خطوات النقر فوق خطوات إنشاء قالب مسار المبيعات

استخدم قالب خطوات ClickUp لإنشاء قالب مسار المبيعات للحصول بسرعة على رؤى العملاء، وتطوير الوعي، وإنشاء المهام تلقائيًا

أحد المكونات الرئيسية لمسار المبيعات هو مسار المبيعات. فهو يوضح عدد عملاء المبيعات المحتملين الذين ينتقلون من مرحلة التعرف على علامتك التجارية إلى مرحلة الشراء في النهاية.

إن خطوات ClickUp لإنشاء قالب قمع المبيعات يساعد فرق المبيعات في التنقل بين العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والعملاء المحتملين، ويصور مراحل التحويل المختلفة للتنبؤ بأداء المبيعات وإدارتها وتحسينها.

يتضمن هذا القالب عرض لوحة ClickUp والتي يمكنك استخدامها لتصور جميع الخطوات، بما في ذلك إنشاء العملاء المحتملين والتأهيل والرعاية والتحويل.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك باستمرار مراقبة كيفية انتقال العميل المحتمل المؤهل خلال كل مرحلة واتخاذ الإجراء المناسب استجابةً لذلك. يساعدك تحليل مراحل الصفقات هذه على بناء وتنظيم المحتوى والضمانات المستهدفة لرعاية العملاء المحتملين بفعالية. ClickUp Brain clickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يخفف الضغط عن فريق المبيعات من خلال ملء البيانات مسبقًا في قوالب خط أنابيب المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ClickUp Brain على:

فهم تفضيلات العملاء

تحديد العملاء المحتملين بسرعة

التفاعل مع العملاء على الفور

على سبيل المثال، يمكن لفرق المبيعات استخدام ClickUp Brain لكتابة رسائل بريد إلكتروني جذابة للعملاء عندما توشك اشتراكاتهم على الانتهاء.

استخدام ClickUp Brain لإنشاء رسائل بريد إلكتروني لتجديد الاشتراك للعملاء النشطين

إليك آخر حالة استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات : استخدام ClickUp Brain مع كليك أب كليب لإنشاء مقاطع فيديو بنصوص من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

هذه الميزة مفيدة عند إعداد عميل جديد وإنشاء فيديو توضيحي مخصص لشرح المفاهيم المعقدة.

تسجيل مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها باستخدام ClickUp Clips

2. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

خط أنابيب المبيعات الخاص بك هو المكان الذي تأتي منه جميع إيراداتك في النهاية. تساعدك مراقبة العملاء المحتملين لمبيعاتك عن كثب من البداية إلى النهاية على تحسين أرقامك لتحقيق أرقام أفضل.

أنت بحاجة إلى قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp لتصور عملية المبيعات الخاصة بك وتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على معايير مثل الاستعجال والإمكانات.

أضف العملاء المحتملين الذين تم جمعهم من المكالمات الهاتفية والإحالات ورسائل البريد الإلكتروني وقم بفصلهم تدريجياً في المراحل المختلفة من دورة المبيعات. ثم، قم بتفويض مندوبيك إلى مجموعات أخرى من العملاء المحتملين أو مراحل مختلفة من خط أنابيب المبيعات.

يساعدك قالب خط أنابيب المبيعات المجاني هذا على إنشاء تدفقات عمل فعالة وتصنيف المهام إلى حالات مخصصة مثل المتخبط والمتابعة والمطلوب الاهتمام. يؤدي خط أنابيب المبيعات الفعال إلى تنبؤ أكثر دقة للمبيعات المستقبلية وتطوير أسرع للمنتج. كما أنه يجعلك أقرب إلى أهداف المبيعات .

💡 نصيحة احترافية: استخدام برنامج CRM موثوق به لتركيز بيانات العميل وإدارة جميع حركات العملاء المحتملين يمكن أن يجعل فرق المبيعات لديك أكثر إنتاجية. هذه القائمة المنسقة لـ أفضل 20 برنامج لإدارة علاقات العملاء سيساعدك على البدء

3. قالب تعقب المبيعات ClickUp

تتبع وحلل جميع الأجزاء المتحركة في عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب تعقب المبيعات من ClickUp

لكي يكون أداء مندوبي المبيعات في ذروته، فأنت بحاجة إلى عملية مبيعات شاملة. استخدم نموذج نموذج تعقب المبيعات ClickUp للحصول على رؤية شاملة لكل جزء متحرك من عملية المبيعات الخاصة بك.

يساعدك هذا القالب على بناء خطة مبيعات مضمونة من خلال تتبع أدائك نحو تحقيق أهداف المبيعات واكتساب رؤية واضحة للأداء الفردي والجماعي.

يمكن لمسؤولي المبيعات مراقبة كل تفاعل بين العميل المحتمل ومندوب المبيعات، والتقاط الملاحظات، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة في الوقت المناسب.

استخدم لوحات معلومات ClickUp ضمن قوالب خطة المبيعات لتحديد وتتبع المقاييس الرئيسية مثل القيمة الدائمة للعميل. أضف لوحة الصفقات القياسية واحتمالية الفوز ومتوسط الإيرادات لكل عميل حسب تفضيلاتك.

💡 نصيحة احترافية: معالم ClickUp Milestones _يقسم الأهداف الأكبر إلى مهام أصغر، مما يحافظ على توافق الجميع نحو الأهداف الرئيسية. لا تنسَ الاحتفال بالمكاسب الصغيرة للحفاظ على تحفيز فريقك!

4. قالب تقرير مبيعات ClickUp

استخدم قالب تقرير المبيعات الخاص بـ ClickUp لتتبع أداء المبيعات وتحليله

قالب تقرير مبيعات ClickUp هو جدول بيانات مباشر لتتبع المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى حول تقدمك وخططك المستقبلية.

تسمح لك الرسوم البيانية المرئية باكتشاف الفرص والاتجاهات، وتحليل أداء المبيعات، وتحسين عمليات تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP) .

بينما يمكنك إنشاء تقارير المبيعات على جداول بيانات Excel, قوالب تقارير المبيعات تقدم طرق عرض مماثلة للمشروع وإمكانيات التشغيل الآلي لتعزيز إنتاجيتك.

5. قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

ارسم رحلة عميلك خلال المراحل المختلفة من مسار المبيعات باستخدام قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

القالب قالب خريطة رحلة العميل ClickUp هو قالب لوحة بيضاء يساعدك على فهم تجارب عملائك مع علامتك التجارية. يصور هذا القالب نقاط معاناة العملاء وإجراءاتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم لتحسين رحلة العميل في كل نقطة اتصال.

يمكن لمندوبي المبيعات الذين يعملون على الصفقات المعقدة استخدام هذا القالب لاكتساب رؤى أعمق حول سلوكيات العملاء وحساسياتهم، مما يمكنهم من عرض المنتجات بشكل أكثر فعالية.

💡 نصيحة احترافية: لدعم جهود تخطيط رحلة العميل، فكر في الاستثمار في برنامج قاعدة بيانات العملاء يتوافق مع احتياجاتك. سيساعدك ذلك على اكتساب رؤى قيمة حول تفاعلات العملاء لديك

6. قالب خطة نجاح العملاء ClickUp

باستخدام قالب خطة نجاح العملاء من ClickUp، احصل على رؤى حول سلوك العملاء حتى تتمكن من تحسين عروضك

قالب خطة نجاح العميل من ClickUp يحدد استراتيجية وعمليات خطة شاملة لإدارة خط أنابيب المبيعات. وهي مثالية للفرق التي تتطلع إلى تحسين تجربة العملاء طوال دورة حياة العميل.

يقدم نموذج خط أنابيب المبيعات هذا المزايا التالية:

تحديد معايير النجاح الخاصة بكل عميل مع حالات مخصصة مثل الاشتراك النشط، والمعرض للخطر، والعميل المتردد، والعميل الجديد

تنظيم أنشطة التهيئة والتدريب والنجاح وحفظ المعلومات الحيوية عن كل عميل بناءً على نوع الاشتراك ومرحلة الحساب والعقد ووصف المشكلة

تحسين تتبع نجاح العميل من خلال المهام الفرعية المتداخلة والعلامات والتسميات ذات الأولوية والمعينين

💡 نصيحة احترافية: احصل على واحدة من هذه أدوات أتمتة المبيعات لأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، وتبسيط سير العمل، والتركيز على إدارة وتتبع مسار المبيعات، و_ تعزيز إنتاجية فريقك

7. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي ClickUp

يساعد قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp على تقييم مقاييس وأداء فرق المبيعات الأسبوعية

بصفتك خبير مبيعات، فأنت تريد تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة بانتظام، مثل نسبة العملاء المحتملين إلى الفرص، ومعدل تحويل العملاء المحتملين، والمبيعات لكل منطقة، وحجم المبيعات حسب القناة. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp هو طريقة رائعة لتتبع المقاييس الرئيسية، والتخطيط للنجاح المستقبلي، وتحسين أداء فريقك في مكان مركزي بدلاً من التنقل بين أدوات متعددة لجمع هذه المعلومات.

استخدم هذا القالب لتحليل البيانات الأساسية لتقارير المبيعات الأسبوعية الخاصة بك، مثل عدد العملاء المحتملين والمبيعات التي تم إنشاؤها.

قم بتحليل هذه البيانات مقارنةً بأداء المبيعات السابق، مثل التقارير الأسبوعية أو الشهرية أو ربع السنوية، لاكتشاف الأنماط في خط المبيعات قيد الإعداد، والأوضاع الشاذة في مرحلة الصفقات، ونطاق التحسين في أنشطة المبيعات.

أثناء تعيين المهام الأسبوعية لفريق المبيعات لديك، استخدم عرض عبء العمل في ClickUp لتقييم عبء العمل، والتأكد من أن الجميع يعمل بأقصى طاقته، وإعادة تعيين العمل بناءً على النتائج التي توصلت إليها لمنع الإرهاق.

💡 نصيحة احترافية: زود فريق المبيعات لديك بالأدوات والموارد لمساعدتهم على الأداء بأفضل ما لديهم. إليك قائمة بـ أفضل أدوات تمكين المبيعات لتحسين استراتيجية مبيعاتك_.

8. جدول بيانات تعقب خطوط الأنابيب من متسلل المبيعات

عبر مخترق المبيعات هل تبحث عن قالب بسيط لخط أنابيب المبيعات يركز بشكل أساسي على الأرقام؟ إذن، فإن جدول بيانات تعقب خط أنابيب المبيعات من متسلل المبيعات يمكن أن يكون خياراً جيداً. فهو يوفر نظرة عامة ربع سنوية لأرقام المبيعات الخاصة بك، مما يسمح لك بالبقاء منظمًا واتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتعزيز قرارات المبيعات.

المكافأة: تحقق من هذه القائمة من أكثر من 30 أداة بيع تحتاج إلى استباق الأحداث وبناء عملية مبيعات أكثر كفاءة

9. قالب خط أنابيب مبيعات Excel من OnePageCRM

عبر OnePageCRM استخدم قالب خط أنابيب مبيعات OnePageCRM's Excel Excel لتخطيط استراتيجية خط أنابيب المبيعات

إن قالب خط أنابيب مبيعات Excel من OnePageCRM تم تصميمه لتخطيط استراتيجية خط أنابيب المبيعات من الصفر وإعداد فريق المبيعات الخاص بك لتحقيق النجاح.

وهو يتضمن كل ما يحتاجه مندوبو المبيعات لديك لإدارة خط الأنابيب، بدءًا من اسم جهة الاتصال، والمؤسسة، ومرحلة الصفقة، واحتمالية الفوز، وتاريخ الإغلاق المتوقع، والتوقعات المرجحة. قم بتوصيل بياناتك وتشغيلها في جدول بيانات Excel هذا وابدأ في تتبع خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

10. قالب قمع مبيعات Excel للمبيعات من SalesFlare

عبر سيلزفلير إن قالب قمع مبيعات Excel من SalesFlare مثالي لبناء مراحل قمع مبيعات مخصصة تتناسب مع عملية البيع الفريدة الخاصة بك.

يمكنك إضافة وإزالة المراحل، وإدارة أعضاء الفريق، وإنشاء أهداف، وحتى تعيين تذكيرات للمتابعة مع العملاء المحتملين.

يتوفر هذا القالب المجاني بتنسيقات جداول بيانات جوجل وإكسل، مما يتيح لك عملية تحسين مبيعات بسيطة وفعالة في نفس الوقت.

قم باستيراد قالب إدارة خط أنابيب المبيعات هذا إلى Salesflare CRM الخاص بك، وتخلص من الإدخال اليدوي للبيانات، وركز على بناء علاقات أقوى. ترسل Salesflare أيضًا إشعارات مفيدة للمتابعة والبقاء على رأس مهامك.

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عندما تتعب من إدخال البيانات يدويًا لإدارة خط أنابيب المبيعات والعملاء في Excel، جرّب قوالب خط أنابيب المبيعات المجانية المبنية مسبقًا من ClickUp.

تُستخدم مجموعة ميزات ClickUp - من ClickUp Brain لأتمتة الملء المسبق للقوالب، وMilestones لتصور التقدم المحرز، والأتمتة للتخلص من العمل الشاق، وإدارة علاقات العملاء لاستيراد جميع البيانات المتعلقة بتفاعلات العملاء والعملاء المحتملين في منصة مركزية - على نطاق واسع من قبل فرق المبيعات عالية الأداء. اشترك في ClickUp مجانًا وقم بتنزيل نموذج خط أنابيب المبيعات المجاني الآن.