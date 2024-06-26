أفضل 10 أدوات برمجية لإدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي في 2025

ربما لم تتوقع أبدًا أن تسمح للروبوتات بالتعامل مع علاقاتك. 🤖

ولكن يمكن أن تؤدي إضافة الذكاء الاصطناعي إلى عملية إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى تسريع أوقات الاستجابة وتحسين رضا العملاء - لأن التوقيت هو كل شيء كما نعلم جميعًا.

يشبه الأمر نوعًا ما عندما يسألك شريكك عما إذا كان يبدو لطيفًا، فتقول "نعم"، لكنك تتوقف أولاً. هذا سيكلفك. 🤦

وبالمثل، إذا توقفت لفترة طويلة جداً قبل أن تتابع مع شريكك، فقد يكلفك ذلك أيضاً. ولكن مع أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة العلاقات مع العملاء، يمكن لفرق دعم العملاء وفرق المبيعات البقاء على اطلاع على كل تفاعل مع العملاء وعدم تفويت أي نقطة اتصال مهمة. وهذا ليس كل ما يمكن أن يقدمه لك الذكاء الاصطناعي.

من الرؤى في الوقت الحقيقي وبيانات العملاء المحدثة إلى التذكيرات في الوقت المناسب و أتمتة سير العمل ، يعد الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القرارات الذكية التي يمكنك اتخاذها من أجل عملية إدارة علاقات العملاء . سنشاركك أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي حتى يتمكن فريقك من العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي؟

إذا كنت ترغب في أن يجني فريقك فوائد الذكاء الاصطناعي، فاختر الأدوات المدمجة في نظام إدارة علاقات العملاء لديك والمصممة مع وضع المبيعات ودعم العملاء في الاعتبار. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها لضمان أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي فعالة لفريقك.

معالجة اللغة الطبيعية: يجب أن يكون مندوبو المبيعات لديك قادرين على أن يطلبوا من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك الإجابة عن سؤال أو أداء مهمة بلغة إنجليزية بسيطة. ومن ثم يجب أن يستجيب الذكاء الاصطناعي بلغة إنجليزية بسيطة حتى يكون كل شيء واضحًا وسهل الاستخدام وسهل الفهم - دون الحاجة إلى خبرة تقنية

يجب أن يكون مندوبو المبيعات لديك قادرين على أن يطلبوا من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك الإجابة عن سؤال أو أداء مهمة بلغة إنجليزية بسيطة. ومن ثم يجب أن يستجيب الذكاء الاصطناعي بلغة إنجليزية بسيطة حتى يكون كل شيء واضحًا وسهل الاستخدام وسهل الفهم - دون الحاجة إلى خبرة تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي: إذا كان أداة التعلم الآلي يمكنها كتابة محتوى أصلي، فستكون قادرة على مساعدة أعضاء فريقك في الرد على العملاء، وكتابة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وإعادة كتابة المحتوى الخاص بهم لضمان وضوحه واتسامه بالاحترافية

إذا كان أداة التعلم الآلي يمكنها كتابة محتوى أصلي، فستكون قادرة على مساعدة أعضاء فريقك في الرد على العملاء، وكتابة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وإعادة كتابة المحتوى الخاص بهم لضمان وضوحه واتسامه بالاحترافية الوقت الحقيقي البحث والبيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي مسح الإنترنت وتجميع أبحاث العملاء أو توقعات وتقارير المبيعات المعقدة في دقائق، بدلاً من الساعات التي قد يستغرقها الإنسان. نظرًا لأن المبيعات مجال يعتمد على الأرقام، تأكد من أن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مزودة بميزات إعداد التقارير

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة علاقات العملاء في عام 2024

إليك أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي. يمكن لجميع هذه البرامج إكمال المهام الخاصة بإدارة علاقات العملاء. فهي تجعل من السهل فهم سلوك العملاء والتواصل مع العملاء المحتملين وتحسين معدلات المبيعات والاحتفاظ بهم.

1. انقر فوق - جيد لأتمتة مهام إدارة علاقات العملاء

جرّب ClickUp لفرق إدارة علاقات العملاء

استخدم مجموعة CRM من ClickUp لإدارة البيانات والمهام والاتصالات لتبسيط سير العمل اللوجستي لديك

إذا كنت ترغب في منح فرق المبيعات لديك قوى إنتاجية خارقة، فأنت بحاجة إلى منحهم انقر فوق .

تحتوي هذه المنصة الإنتاجية المتكاملة على جميع الميزات الرئيسية التي تحتاجها فرق المبيعات والتسويق لتبسيط عملية إدارة علاقات العملاء، وأتمتة مهام إدارة علاقات العملاء، وتتبع التقدم المحرز في كل خطوة على الطريق.

يمكنك تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك بأكثر من 15 طريقة مختلفة باستخدام طرق العرض المخصصة من ClickUp بما في ذلك عرض التقويم أو القائمة أو الجدول أو عرض اللوحة الشبيهة بلوحة كانبان. وباستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك الوصول إلى بيانات المبيعات الأكثر أهمية وحداثة في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يصبح حل إدارة علاقات العملاء الخاص بك أكثر قوة عندما تقرنه بما يلي ClickUp Brain -أداة التعلم الآلي الوحيدة القائمة على الأدوار والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فرق المبيعات الخاصة بك. مثل مساعد المبيعات الشخصي الخاص بك، يمكن أن تساعدك ClickUp Brain على إنشاء رسائل بريد إلكتروني ونصوص واستجابات لتعزيز العلاقات الهادفة وبناء ولاء دائم للعملاء.

أفضل ميزات ClickUp

قابل للتخصيصقالب إدارة علاقات العملاء يساعدك على إعداد CRM الخاص بك في دقائق

يؤدي الذكاء الاصطناعي القائم على الأدوار المهام الخاصة بمسؤوليات أعضاء فريقك المختلفة، سواء كان فريق دعم العملاء أو فريق المبيعات أو فريق التسويق

تساعد مئات من مطالبات الذكاء الاصطناعي النموذجية أعضاء فريقك على البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي على الفور واكتشاف حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز إنتاجيتهم

تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي للمبيعات على إنشاء خطة منطقة، أو كتابة بريد إلكتروني للتنقيب عن العملاء، أو إنشاءعرض المصعد يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير عملك تلخيص تفاعلات العملاء، وتحديد عناصر الإجراءات، وتعيينها إلى مندوب، وتسريع عملية اتخاذ القرار في جميع مهامك

يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء كتابة ردود العملاء أو تحريرها من أجل القواعد النحوية أو الدقة أو اللهجة

بناء علاقات أقوى مع العملاء باستخدام نموذج CRM الخاص بـ ClickUp من خلال تتبع مستويات المشاركة ودرجات الولاء

قيود ClickUp

نظرًا لأن ClickUp يقدم العديد من الميزات، فقد يكون هناك منحنى تعليمي لمستخدمي CRM الجدد

ليست كل الميزات الموجودة في تطبيق ClickUp على الويب متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp Brain . إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أي باقة ClickUp مدفوعة مقابل 5 دولارات إضافية شهريًا.

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,810 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 8,810 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3810 تقييمات)

2. HubSpot CRM - جيد لميزات المبيعات والتسويق المدمجة

عبر هبسبوت HubSpot هو موقع شهير SaaS CRM برنامج. فهو يربط بين فرق التسويق والمحتوى وخدمة العملاء والمبيعات تحت مظلة واحدة حتى لا يتعرض أحد للمطر. ☔️

بالإضافة إلى جميع ميزات إدارة علاقات العملاء القياسية - مثل تتبع تفاعلات العملاء، ومعلومات الاتصال، والخطوات التالية، والتقدم المحرز في خط المبيعات - فإنه يتميز بخاصية الذكاء الاصطناعي HubSpot.

تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي هذه على أتمتة العمليات التجارية المتكررة وتحرير فريقك للتركيز على بناء علاقات أكثر جدوى مع العملاء. ويمكنها أيضًا مساعدة أعضاء فريقك في صياغة المحتوى، مثل رسائل البريد الإلكتروني للتوعية، وتحليل بيانات العملاء في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات HubSpot

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فريقك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني، والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد من أجل تفاعلات أفضل مع العملاء

يمكن لروبوت الدردشة الآلية (ChatSpot)، وهو روبوت الدردشة الآلي الخاص ب HubSpot، الإجابة عن أسئلة أعضاء الفريق والبحث عن العملاء المحتملين وتقديم رؤى في الوقت الفعلي

يمكن للتنبؤ التنبؤ بالمبيعات التنبؤي أن يُظهر مقدار الإيرادات التي يمكن أن تتوقع تحقيقها وما إذا كنت على المسار الصحيح لتحقيق أهداف مبيعاتك

يمكن تحديث ملخصات المحادثات بسرعةملفات تعريف العملاء بأحدث تفاعلاتهم

قيود HubSpot

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل من تطبيق الويب

أبلغ بعض المستخدمين أن القوالب قد يكون من الصعب تحريرها وتخصيص CRM الخاص بك ليناسب علامتك التجارية

تسعير #### HubSpot

أدوات مجانية

المبتدئين: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا المحترفون: 450 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,750 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,750 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 430 تقييم)

3. متين - جيد للفواتير المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر متين منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، تقدم Durable أداة إنشاء مواقع الويب، وإدارة علاقات العملاء، وأداة للفواتير، ومساعد افتراضي. ستساعدك هذه المنصة على إطلاق أعمالك وإدارتها في لمح البصر.

قم بتضمين نموذج تسجيل العملاء المحتملين على موقع الويب الخاص بك، وستعمل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة على تنظيم جهات الاتصال تلقائيًا في إدارة علاقات العملاء، والرد على العملاء المحتملين، وإنشاء اتصالات مخصصة، وإرسال طلبات المراجعة.

مع هذا الذكاء الاصطناعي، يبدو الأمر كما لو كان لديك طاقم كامل لمساعدتك، حتى لو كنت تعمل بمفردك. 🧑‍✈️

أفضل الميزات المتينة

يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة أو البحث أو إكمال المهام الإدارية

نموذج توليد العملاء المحتملين يضيف العملاء المهتمين تلقائياً إلى نظام إدارة علاقات العملاء لديك

تسمح لك مزامنة البريد الإلكتروني بإرسال رسائل متابعة عبر البريد الإلكتروني من إنشاء الذكاء الاصطناعي إلى العملاء المحتملين

طلبات المراجعة التلقائية تطلب من العملاء ترك مراجعات على Google للمساعدة في الترويج لنشاطك التجاري

القيود الدائمة

تقدم هذه الأداة ميزات تصميم محدودة، لذا فهي ليست خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في إنشاء موقع إلكتروني متقدم أو صفحات مخصصة

لا يمكنك تصدير الشيفرة البرمجية إلى موقعك الإلكتروني، لذا إذا أردت تبديل المنصات في أي وقت، فسيتعين عليك إعادة بناء موقعك من الصفر

تسعير متين

البداية: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الشركات: 20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات متينة

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

4. زوهو ضياء - جيد لإدارة العملاء المحتملين

عبر زوهو ضياء Zia هي أداة ذكاء اصطناعي مدمجة في Zoho CRM. بالإضافة إلى ميزات CRM - مثل إدارة جهات الاتصال والصفقات والعملاء المحتملين - تساعد Zia فريقك على إدارة عبء العمل.

يشبه الاشتراك في Zia تعيين مساعد لكل فرد في فريقك. يمكنك أن تطلب من روبوت الدردشة الآلي هذا المساعدة في جمع بيانات العملاء، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات، أو تشغيل أرقام المبيعات.

إنه خيار رائع لشركات التجارة الإلكترونية لأنه يمكنك تضمين الروبوت على موقعك الإلكتروني للإجابة عن أسئلة العملاء. كما أنه سيقدم توصيات بالمنتجات بناءً على سلوك العميل، لذلك سيرغب عملاؤك في البقاء لفترة أطول والتسوق أكثر. 🛍️

أفضل ميزات Zoho Zia

استخدم Zia لتحديد الأنماط في نشاط فريقك واقتراح الأتمتة

احصل على بحث تلقائي لملء عناوين العملاء ومعلومات الاتصال والمزيد

تحسين تجربة العميل من خلال البيع التلقائي المتبادل والتوصيات التلقائية للمنتجات أو الخدمات التي قد تهمهم

السماح للمندوبين بقضاء وقت أقل في إدخال البيانات من خلال الدردشة مع Zia حول تفاعلات العملاء بدلاً من ذلك

قيود Zoho Zia

تتطلب التخصيصات مستوى أعلى من الخبرة التقنية والمعرفة البرمجية مقارنة بالعديد من المنصات الأخرى

أفاد العديد من المستخدمين أن تكامل Zoho مع المنصات الأخرى يوفر وظائف محدودة

تسعير Zoho Zia

قياسي: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي: 23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أقصى حد: 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Zoho Zia التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (2,480+ تقييم)

4/5 (2,480+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,385 تقييم)

5. C3.ai

عبر C3.ai معظم الخيارات في هذه القائمة هي برامج إدارة علاقات العملاء أولاً وأدوات الذكاء الاصطناعي ثانياً. ولكن C3.ai قامت ببناء منصة إدارة علاقات العملاء بالكامل حول الذكاء الاصطناعي.

C3 هي شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، وتعد بعائد مذهل على الاستثمار. ويقولون إن إدارة علاقات العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تمنحك زيادة بنسبة 30% في إنتاجية مندوبيك وانخفاضاً بنسبة 60% في معدل التخبط.

بالطبع، من الأفضل دائمًا تتبع عائد الاستثمار الخاص بك ولكن يوفر C3.ai رؤى رائعة لتمكين فريقك. ويشمل ذلك التنبؤ بالمبيعات، وأبحاث البيانات الخارجية، وتحليل خط الأنابيب، ورؤى العلاقات.

أفضل ميزات C3.ai

توقّع إيرادات مبيعاتك على مستوى الشركة أو مقسمة حسب المناطق والمنتجات والحسابات وغيرها

تلقي تنبيهات حول المخاطر والعوامل الناشئة التي تؤثر على فرص مبيعاتك

تصور أهم مجالات خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بك مع التحليلات التلقائية

راقب صحة العلاقات حتى تتمكن من التواصل مع العملاء وتحسين تفاعلهم عندما يكون ذلك أكثر أهمية

قيود C3.ai

عانى المستخدمون من تأخيرات عرضية في وقت استجابة البرنامج

التقارير المصدرة تحتوي أحياناً على أخطاء

تسعير C3.ai

اتصل للحصول على التسعير

C3.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1+ تقييمات)

4.5/5 (1+ تقييمات) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

6. بيع Zendesk - جيد لخدمة العملاء

عبر بيع Zendesk يقوم Zendesk بـ برنامج CRM للشركات الخدمية وفرق المبيعات. تتفهم هذه المنصة عملية بيع الخدمات. لذلك إذا كنت تريد أداة مصممة خصيصًا لمجال عملك، فقد تكون هذه الأداة مناسبة تمامًا. 👔

تسهل أدواتها على عملائك التواصل معك وعلى فريقك التواصل مع المزيد من العملاء. بفضل Zendesk AI، يمكنك تحرير مندوبيك من العمل المزدحم بالأتمتة. وعندما يعمل المندوبون مع العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم اقتراحات لحل مشكلات العملاء.

تم بناء Zendesk AI على نموذج معالجة اللغة الطبيعية GPT الخاص بـ OpenAI، مما يجعله سهل الاستخدام - فقط اطرح عليه أسئلة كما تفعل مع أي زميل عمل آخر. يمكنك إضافة عمليات تكامل مع Zapier أو ChatGPT لتوسيع وظائف الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقات العملاء لديك إلى أبعد من ذلك.

أفضل ميزات Zendesk Sell

تتبع جميع تفاعلات عملائك حتى تتمكن من تقديم تجربة مخصصة

تحليل العملية الخاصة بك وتتبع تقدمك نحوأهداف المبيعات مع ميزات إعداد التقارير المدمجة

دعم فريق دعم العملاء الخاص بك باستخدام Zendesk AI، الذي يقترح الاستجابات ويحلل سلوك العملاء لتوفير بيانات النوايا

ادمج إدارة علاقات العملاء مع Zapier لأتمتة المهام المتكررة ومع ChatGPT لإضافة مساعد روبوت الدردشة الآلي

قيود بيع Zendesk Zendesk

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة تبدو قديمة وأقل سهولة من أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى

ذكر العديد من المستخدمين أن فريق دعم العملاء في Zendesk قد يكون بطيئًا في الاستجابة

تسعير Zendesk Sell

فريق البيع: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بيع النمو / فريق النخبة: 55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا نمو النخبة: 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بيع المحترفين/محترفي النخبة: 115 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk

G2: 4.2/5 (أكثر من 475 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 475 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. Pipedrive - جيد لفرق المبيعات والمبتدئين

عبر Pipedrive تم إنشاء Pipedrive بواسطة مندوبي المبيعات لمندوبي المبيعات. يتميز بتصميم سهل الاستخدام مع جميع التذكيرات التي تحتاجها لتتبع الصفقات وعدم تفويت أي متابعة. بهذه الطريقة، يحصل كل عميل محتمل على الاهتمام الذي يستحقه.

يمكنك إعداد خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بك لتتناسب مع رحلة العميل حتى تتمكن من تصور مكان العملاء المحتملين لديك، من اللمسة الأولى إلى البيع النهائي. تتفوق Pipedrive في تخطيطها المرئي، مما يجعل من السهل معرفة ما تحتاج إلى القيام به بعد ذلك في لمحة. نحن نحب أن نرى ذلك. 👀

هذا جيد إدارة علاقات العملاء لنظام التشغيل Mac أو مستخدمي مايكروسوفت، مع تطبيقات الأجهزة المحمولة لكل من iOS و Android.

أفضل ميزات Pipedrive

إعداد سهل لا يتطلب منك سوى إدخال مراحل مسار المبيعات للبدء في العمل

يسمح لك تخطيط لوحة كانبان بتصور مسارات المبيعات الخاصة بك ومعرفة مكان كل صفقة في العملية

تُحدِّد تقنية الذكاء الاصطناعي فرص المبيعات داخل مسار المبيعات وتسمح لك بأتمتة العمليات التجارية المتكررة

تساعدك ميزات تقسيم العملاء على توفير المزيد من التواصل المخصص بناءً على التركيبة السكانية للعملاء أو اهتماماتهم أو احتياجاتهم

إعداد التقارير والتنبؤ بالإيرادات لتتبع تقدمك نحو تحقيق أهداف مبيعاتك

قيود Pipedrive

أبلغ بعض المستخدمين أن واجهة تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة من تطبيق الويب وأن هناك مشكلات عرضية في الأداء على الهاتف المحمول

في حين أن Pipedrive يوفر الكثير من خيارات التخصيص الأساسية، فإن التخصيص المتقدم محدود، مما قد يجعل من الصعب تخصيص CRM لعملية مبيعات فريدة من نوعها

تسعير Pipedrive

أساسي: 14.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

14.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا متقدم: 27.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

27.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

49.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا القوة: 64.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

64.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 99.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,660+ تقييم)

4.2/5 (1,660+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,870+ تقييم)

8. Freshworks - جيد للتسويق متعدد القنوات

عبر فريشوركس Freshworks عبارة عن مجموعة من أدوات خدمة العملاء. وكما هو الحال عندما تحصل على جناح فاخر في فندق، يتضمن هذا البرنامج الكثير من الإضافات. باستثناء أنه بدلاً من حوض الاستحمام الدوامي والشمبانيا المجانية، تتضمن مجموعة Freshworks ميزات لتكنولوجيا المعلومات والتسويق وخدمة العملاء والمبيعات. 🥂

هناك أدوات لإنشاء وتتبع الحملات التسويقية متعددة القنوات، و نظام التذاكر لتقديم دعم مخصص للعملاء بسرعة، ونظام إدارة علاقات العملاء لتتبع عملية المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، هناك فريدي، وهو روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه الدردشة مع العملاء لتقديم دعم العملاء أو توجيه العملاء المحتملين من صفحتك على الويب إلى فريق المبيعات.

Freshworks أفضل الميزات

برنامج الكل في واحد يبقي فرق المبيعات لديك على نفس الصفحة

يجيب روبوت Freddy AI Self Service، وهو روبوت الدردشة المدمج لدعم العملاء، على أسئلة العملاء ويقدم الدعم على موقعك الإلكتروني

يجيب Freddy AI Copilot على أسئلة أعضاء الفريق ويساعدهم على أتمتة المهام المتكررة من خلال معالجة اللغة الطبيعية؛ دون الحاجة إلى مهارات الترميز

يوفّر فريدي AI Insights خدمة "فريدي إيه آي إنسايتس" في الوقت الفعليتصور بيانات العملاء القيود المفروضة على فريشوركس

يشعر المستخدمون أن الإعداد والتخصيص قد يكون صعبًا دون مساعدة من أحد المطورين في فريقك

أبلغ العديد من المستخدمين عن مواطن الخلل وصفحات الأخطاء المتكررة

تسعير Freshworks

مجاناً

النمو: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 79 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshworks

G2: 4.5/5 (7,325+ تقييم)

4.5/5 (7,325+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 595 تقييم)

9. سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud - جيد لفرق المؤسسات

عبر سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud ال Salesforce CRM أو سحابة المبيعات، مصمم للأتمتة. يمكنك تشغيل التحديثات التلقائية والتواصل التلقائي بناءً على موقع العملاء المحتملين في مسار المبيعات.

في حين تساعد أدوات الأتمتة في تبسيط المهام المتكررة، فإن الجزء الأكبر من قدرات الذكاء الاصطناعي في Salesforce يأتي من أينشتاين، وهو مساعد افتراضي رائع. حتى أن أينشتاين من Salesforce لديه شعر مجنون مثل العالم الذي يحمل اسمه.

يمكن لأينشتاين البحث عن العملاء المحتملين، وتحليل مكالمات المبيعات لتقديم رؤى قيمة، واستخدام التحليلات التنبؤية لتوفير تنبؤات المبيعات القائمة على البيانات.

أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي فرق المبيعات على كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتدوين مكالمات المبيعات

يمكن لرؤى المحادثة تحديد اعتراضات العملاء وتقديم اقتراحات لمندوبي المبيعات للخطوات التالية

مساعد البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر معلومات حول العملاء المحتملين والعملاء المحتملين المؤهلين مباشرة من موقعك الإلكتروني

تساعد تنبؤات الذكاء الاصطناعي المندوبين على تحديد أولويات الصفقات الأكثر أهمية والتنبؤ بالمبيعات

قيود سحابة مبيعات Salesforce Salesforce السحابية

قد يكون تعلم هذا البرنامج صعباً على المستخدمين لأول مرة، وقد يحتاج فريقك إلى التدريب أثناء عملية التأهيل

يمكن أن يؤدي تخزين كميات كبيرة من البيانات في سحابة Salesforce CRM السحابية إلى فرض رسوم إضافية

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

المبتدئين: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 165 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

165 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود: 330 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

330 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود+: 500 دولار لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce Sales Cloud

G2: 4.3/5 (18,240+ تقييم)

4.3/5 (18,240+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,825 تقييم)

10. 10. itransition - جيد لتكوين CRMs Salesforce CRMs

عبر itransition إذا كنت تبحث عن تجربة مخصصة، فإن itransition يساعدك على صقل استراتيجية إدارة علاقات العملاء والعثور على المجموعة المناسبة من الميزات لمؤسستك. سيقومون بإعداد تدفقات عمل مخصصة لك، وترحيل بياناتك، واختبار النظام الأساسي الخاص بك، وتدريب فريقك، وصيانة البرنامج، حتى لا تضطر إلى تحريك إصبعك. 👆

من خلال 10 سنوات من الخبرة في إنشاء حلول إدارة علاقات العملاء، يمكن لشركة itransition بناء حل مخصص لك أو تحسين منصة إدارة علاقات العملاء الحالية لتناسب مجال عملك وعملياتك - لأن إدارة علاقات العملاء لشركة تصنيع تختلف عن CRM لوكالة تسويق . إنهم متخصصون في تهيئة إدارة علاقات العملاء في Salesforce، وإذا اخترت هذا الحل، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Salesforce.

itransition أفضل الميزات

يمنحك التكوين المخصص ميزات CRM التي تحتاجها بالضبط

يعني الإعداد المضمن أنه لا داعي للقلق بشأن استيراد البيانات أو اختبار النظام

يضمن لك التدريب معرفة فريقك بكيفية استخدام CRM وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به

المساعدة المستمرة تحافظ على تحديث نظام إدارة علاقات العملاء لديك وتساعد المستخدمين على استكشاف المشاكل وإصلاحها عند ظهورها

قيود الانتقال

البرامج الجاهزة لها خيارات تخصيص محدودة ويمكن أن تكون أكثر تكلفة بمرور الوقت بسبب رسوم الترخيص المستمرة

الخيار المصمم خصيصًا له تكاليف عالية مقدمًا ويتطلب فريقًا من المطورين

تسعير itransition

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itransition التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

إدارة علاقات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

لا يوجد شيء مصطنع في الرؤى في الوقت الفعلي التي يمكنك الحصول عليها من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء. تساعد هذه المنصات مندوبي المبيعات على تحديد وقت وكيفية المتابعة مع العملاء. ويمكنها أن توفر المزيد من وقت أعضاء فريقك للتركيز على ما يهم حقًا: خلق تفاعلات هادفة مع العملاء.

باستخدام ميزات إدارة علاقات العملاء والذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك تبسيط عمليات خدمة العملاء والمبيعات من خلال الأتمتة والرؤى والتذكيرات ومهام المتابعة. وأنت تعرف لعب الأدوار الذي تقوم به في تدريب المبيعات؟ ClickUp AI رائع في لعب الأدوار. 🎭

إنه أول ذكاء اصطناعي قائم على الأدوار على الإطلاق، مبرمج لمساعدة أعضاء فريقك على استخدامه في المهام المتعلقة بوظائفهم على الفور. جربه مجاناً وانظر إلى أي مدى يمكنك أن تكون أكثر إنتاجية.