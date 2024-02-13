10 قوالب لقائمة مراجعة تأهيل الموظفين في Excel &؛ ClickUp

توظيف فريق أحلامك هو نصف المعركة فقط - الآن عليك أن تذهب للاحتفاظ بهم!

... وما هي الخطوة الأولى في الحد من تخبط الموظفين والاحتفاظ بأفضل موظفيك إلى جانبك؟ عملية تأهيل فعالة!

فريقك, قسم الموارد البشرية والخبرة الشخصية يمكن أن تخبرك بالتأكيد أن تأهيل الموظفين ليس بالأمر الهيّن. لهذا السبب تعتمد أفضل الشركات والمديرين على قوالب قائمة مراجعة التأهيل القابلة للتخصيص للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة منذ اليوم الأول للموظف الجديد.

مع وجود العديد من الهياكل التنظيمية المتميزة و قوالب القائمة المرجعية للاختيار من بينها، يمكن أن يكون دمج القالب المناسب في عملية الإعداد متعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً إذا كنت لا تعرف الميزات التي يجب البحث عنها.

لكننا هنا لمساعدتك! مع تحليل كامل لكل ما تحتاج إلى معرفته عن عملية تأهيل الموظفين والميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في قالب قائمة مراجعة التأهيل التالية. بالإضافة إلى الوصول إلى 10 من أفضل قوائم مراجعة وقوالب تأهيل الموظفين مباشرةً من هذه المقالة!

دعنا نتعمق في الأمر. 🤿

ما هو قالب قائمة مراجعة التأهيل؟

قد تبدو عملية التأهيل أشبه بعملية تلاعب في إدارة الخطوات والمستندات والأشخاص في آنٍ واحد - لهذا السبب نقترح البدء بقالب تأهيل وتخصيصه!

قوالب التأهيل هي مستندات تعاونية معدة مسبقاً لتوحيد وتسريع عملية التأهيل للموظفين الجدد في المستقبل.

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قد يأتي القالب الخاص بك في شكل قائمة مراجعة، ومهام معدة مسبقًا، ومواد تدريبية، وأفضل الممارسات، وغير ذلك الكثير لبدء برنامجك الإعدادي في العمل. قد يتضمن القالب الخاص بك كل هذه المكونات مجمعة معًا! الهدف هو مساعدتك في إنشاء عملية تأهيل فعالة أو تحسين العملية التي لديك بالفعل. وهذا يضمن حصول كل موظف جديد على تجربة تأهيل متناسقة ومبسطة في عملية التأهيل، وعدم وقوع أي موظف في فخ الأخطاء خلال الأسابيع القليلة الأولى.

حتى لو كانت مؤسستك تعمل بالفعل مع قوالب الموارد البشرية ، سيساعدك استخدام نموذج خاص بالتأهيل على تبسيط العملية برمتها، وإدراك المجالات التي ربما تكون قد أغفلتها، وجعل التجربة أكثر جاذبية في جميع النواحي.

العناصر الأساسية لقالب التأهيل الفعال

من العلامات الدالة على وجود قالب تأهيلي عالي الجودة مرونته. وهذا يضمن إمكانية تكييف القالب الخاص بك بسهولة مع مؤسستك، من دور إلى آخر، ومن قبل كل موظف جديد يستخدمه. يجب أن يساعدك قالب التأهيل الخاص بك على تحقيق بعض (أو كل) الأهداف التالية بسرعة:

تحديد توقعات وأهداف واضحة للتأهيل للموظفين الجدد لفهم العملية القادمة

للموظفين الجدد لفهم العملية القادمة إنشاء عملية موحدة وخارطة طريق موحدة للموظفين لاستخدامها كمصدر واتباعها بالسرعة التي تناسبهم

وخارطة طريق موحدة للموظفين لاستخدامها كمصدر واتباعها بالسرعة التي تناسبهم تعزيز تواصل واضح بين الموظف الجديد ومديره، وأصحاب المصلحة الآخرين في المؤسسة، وفريق الموارد البشرية أو فريق عمليات الأفراد لديك

تواصل واضح بين الموظف الجديد ومديره، وأصحاب المصلحة الآخرين في المؤسسة، وفريق الموارد البشرية أو فريق عمليات الأفراد لديك تشجيعمشاركة الموظفين مع أعضاء من خارج فريقهم المباشر. يساعد هذا الأمر الموظفين الجدد على معرفة أنك تهتم بنموهم، ويعزز ثقافة الشركة الصحية، ويحفز على الإرشاد الجديد

قد لا تحتاج إلى كل هذه العناصر في نموذج التهيئة التالية، ولكنك ستحتاج إلى برنامج موارد بشرية أو حل إدارة المشروع لتحقيق أي منها!

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

ضمن مهامك المفضلة برنامج التأهيل ، هناك العديد من الميزات الضرورية التي يجب البحث عنها بغض النظر عن مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية وأهداف التعيين. بما في ذلك:

الحالات المخصصة للإبلاغ بسرعة عن مكان كل موظف جديد مع كل مهمة من مهام التأهيل

مهام النقر فوق المهام وقوائم المراجعة لتوثيق خطوات عملية التأهيل وتحديد ما إذا كانت قد اكتملت أم لا

الأتمتة لمساعدة الموظفين الجدد على الانتقال خلال عملية التهيئة بأسرع وقت ممكن - حتى بشكل غير متزامن

طرق عرض متعددة بحيث يمكن للموظفين الجدد والمديرين تصور قوائم المهام والجداول الزمنية وأعباء العمل والتقدم المحرز والمزيد

الحقول المخصصة لإرفاق المعلومات الأساسية والوصول إليها مثل المستندات وتواريخ التوظيف والرواتب والاحتياجات من المعدات ومراحل الأمان والمزيد

عمليات تكامل متعددة لجلب المزيد من السياق من أدوات العمل الأخرى إلى قالب التأهيل الخاص بك

10 قوالب تأهيلية ## 10 قوالب تأهيلية

لقد قمنا بتغطية أساسيات التهيئة والعناصر المهمة لأي قالب ناجح لقائمة مراجعة التهيئة الناجحة، والآن حان الوقت لاختبار هذه المعرفة!

ضع في اعتبارك احتياجات مؤسستك وأدوارها ومتطلباتها وأنت تتصفح 10 من أفضل قوالب قائمة مراجعة التأهيل لأي فريق.

1. قالب قائمة مراجعة الإعداد من ClickUp

قالب قائمة مراجعة الإعداد من ClickUp

بدء الأمور بشكل لطيف وبسيط، فإن قالب قائمة مراجعة الإعداد من ClickUp يطبق مهمة شاملة معدة مسبقًا قائمة إلى مساحة العمل الخاصة بك . تُعد قوالب المهام موارد ممتازة لبناء عمليات يومية قابلة لإعادة الاستخدام، ومع وجود تسعة حقول مخصصة، سيحافظ هذا القالب أيضًا على تنظيم معلومات كل مرشح بشكل منظم ويسهل الوصول إليها.

هذا قالب رائع لفريق الإعداد والمديرين لاستخدامه لكل موظف جديد، حيث يمكن إعادة تسمية كل مهمة لتتبع تقدم الموظف خلال عملية الإعداد.

عندما تفتح قالب المهام هذا، سترى على الفور دليل البدء في وصف المهمة، بالإضافة إلى تفصيل لكل حقل مخصص ستجده أدناه وأي حقول مخصصة ذات صلة مستندات المساعدة .

ومن هناك، يتم تقسيم المهمة إلى تسع مهام فرعية تغطي كل شيء بدءًا من مقدمات الفريق وحتى قوائم التحقق من المعدات - حتى تذكير لإرسال استبيان ما بعد التعيين للموظف!

مكافأة:_

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2. قالب تأهيل الموظفين من ClickUp

قالب تأهيل الموظفين من ClickUp

في حين أن قالب قائمة التحقق السابقة لإعداد الموظفين على متن الطائرة مباشر ومناسب للمبتدئين، فإن قالب قالب تأهيل الموظفين من ClickUp هو المكان الذي تبدأ فيه الأمور بالتعمق أكثر. في هذا المجلد المفصل، ستجد في هذا المجلد التفصيلي

ثلاث حالات مخصصة

25 حقلاً مخصصاً

سبعة طرق عرض سير العمل والمزيد لإشراك الموظف الجديد في أفضل ممارسات شركتك وسياساتها وثقافتها وقيمها وعملياتها. وبفضل الميزات الأكثر تقدماً - بما في ذلك الأتمتة لإنشاء مهام فرعية جديدة مع تغير الحقول المخصصة - يمكن للمديرين تبسيط التواصل بين الفرق أثناء عملية التعيين.

في مجلد الإعداد، ستجد في مجلد الإعداد قوائم منفصلة لفرق الموارد البشرية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن والمهام المقابلة لكل موظف جديد منظمة على لوحة كانبان باستخدام عرض اللوحة في ClickUp . ستساعد القوائم المنفصلة الأعضاء والمديرين على تتبع العناصر التي تتحمل الأقسام الأخرى المسؤولية عنها أثناء عملية الإعداد مثل شحن المعدات، وتخصيصات المكاتب، وكشوف الرواتب، والمزايا، وغير ذلك الكثير.

ومن خلال الحقول المخصصة المعدة مسبقًا لقسم الموظف، والمسمى الوظيفي، وتاريخ البدء، والبريد الإلكتروني، ومرحلة الإعداد، يمكن للمديرين والمراقبين والمكلفين الوصول بسهولة إلى المعلومات الأساسية والمهمة في لمحة سريعة - دون الحاجة إلى النقر على مهمة أو بعيدًا عن لوحة كانبان.

3. قالب مستند تأهيل الموظفين من ClickUp

قالب مستند تأهيل الموظفين من ClickUp

نأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك مرة أخرى، فإن قالب مستند تأهيل الموظفين من ClickUp يرشدك خلال عملية بناء عملية التأهيل التي تستغرق أسابيع، من الصفر تقريبًا. الفرق الرئيسي بين هذا القالب والنماذج التي رأيناها قبله؟ هذا القالب ليس مورداً للمديرين بقدر ما هو مورد للموظفين الجدد ليتابعوا بأنفسهم.

يطبق هذا القالب مساحة كاملة على النظام الأساسي الخاص بك مع قوائم منفصلة لكل موظف جديد. في قائمتهم الفردية، سيجدون في قائمتهم الفردية المهام مقسمة أسبوعاً بأسبوع، مع إرشادهم خلال كل بند من بنود العمل - من إعداد توقيع البريد الإلكتروني إلى وضع أهدافهم الفصلية.

صُمم هذا القالب لتخطيط أول 90 يوماً للموظفين الجدد، وهو مصمم لتخطيط أول 90 يوماً من تعيينهم، وهو يتميز بميزات رائعة. مع ثماني حالات مخصصة، وحقول مخصصة، وخمسة ClickApps ، وثلاث طرق عرض لسير العمل لضمان حصول الموظفين على كل ما يحتاجون إليه للبقاء على رأس أعباء العمل الخاصة بهم.

ألست متأكداً من أين تبدأ مع هذا القالب المحمّل؟ ابدأ بـ البدء الشامل انقر فوق المستند لجعل عملية الإعداد فعالة قدر الإمكان.

4. قالب تهيئة الموظف العام من ClickUp

قالب تهيئة الموظف العام من ClickUp

نموذج نموذج التأهيل العام للموظفين من ClickUp هو نسخة مصغّرة من قالب مهام قائمة التحقق من التأهيل التي رأيناها سابقًا. مع الحالات الإضافية المخصصة، وطرق عرض سير العمل، ومستندات المساعدة، والحقول المخصصة، يوفر هذا القالب خارطة طريق شاملة لعملية الإعداد بأكملها لضمان انطباع أولي جيد.

خاصةً إذا كنت تدير عدة موظفين جدد في وقت واحد عبر أقسام مختلفة، فإن هذه القائمة الشاملة ستساعد مديري التهيئة على بناء جداول زمنية واقعية لأي عدد من الأنشطة - بالإضافة إلى لوحة كانبان المبنية مسبقاً للإشراف على جميع تقدم المهام.

5. قالب تأهيل الموظفين الجدد من ClickUp

قالب تأهيل الموظفين الجدد من ClickUp

نموذج قالب تأهيل الموظفين الجدد من ClickUp هو قائمة مراجعة التعيين التي تتمنى أن تكون لديك في يومك الأول. صُمم هذا القالب للموظف، وهو يساعد الأعضاء الجدد على محاسبة أنفسهم بمهام قابلة للتخصيص طوال الشهر الأول. فهو يوضح لهم ما يجب القيام به، ومقدار الوقت المتاح لهم لإكماله، وما سيحدث بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الحقول المخصصة للموظف الجديد المعلومات الأساسية من وجهة نظر رفيعة المستوى، بما في ذلك الأقسام التي تمتلك المهام والمواعيد النهائية والأولويات ونسب التقدم والمزيد.

6. قالب الإعداد عن بُعد من ClickUp

قالب التأهيل عن بُعد من ClickUp

يمكن أن يكون الانتقال من العمل الشخصي إلى العمل عن بُعد طويلًا وأحيانًا وعرًا - كما أنه يتطلب عملية تأهيل خاصة به! حتى لو كنت قادماً من مؤسسة صغيرة عملت معًا لفترة طويلة، يجب على كل عضو اتباع الخطوات المناسبة للتأكد من أنه يعمل من المنزل بفعالية وكفاءة منذ البداية.

إن قالب الإعداد عن بُعد من ClickUp طريقة رائعة لتسهيل استخدام أعضاء الفريق الحاليين والجدد في استخدام أداة إنتاجية مثل ClickUp، وإتقان ميزاتها، وإنشاء عمليات رقمية جديدة في أسرع وقت ممكن.

يُبقي هذا القالب الأمر بسيطًا مع مجلد من المهام المبنية مسبقًا لمساعدتك على تعلم أهم ميزات ClickUp، إلى جانب ثلاث حالات مخصصة، وحقول مخصصة، وطرق عرض لتوجيه الأعضاء خلال عناصر العمل في عملية التهيئة الخاصة بك.

7. قالب خطة 30-60-90 يوم من ClickUp

قالب خطة 30-60-90 يوم من ClickUp تأهيل موظف جديد يتطلب المزيد من الوقت والجهد والعمل أكثر مما تعتقد - وهو بالتأكيد أكبر من مجرد بند واحد في قائمتك. يتطلب الأمر اهتمامًا متكررًا وتخطيطًا ومتابعة للتأكد من أن الموظفين الجدد قد أكملوا الخطوات اللازمة واستقروا بشكل جيد.

المبتدئين قالب خطة 30-60-90 يومًا من ClickUp تم إنشاؤه لعلاج هذه المشكلة بالضبط. من خلال سبع طرق عرض فريدة من نوعها بما في ذلك طريقة عرض اللوحة الشبيهة بـ Kanban، وطريقة عرض الدردشة، وطريقة عرض التقويم، يمكن للأعضاء والمديرين استخدام قالب القائمة هذا للإشراف على التقدم المحرز خلال عملية التأهيل وجدولة عمليات التحقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى لضمان استقرار الموظفين الجدد بشكل صحيح.

تحقق من هذه

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8. قالب خطة طرح التدريب من ClickUp

قالب خطة طرح التدريب من ClickUp

في حين أن كشوف المرتبات والوثائق القانونية والمزايا هي أجزاء أساسية من عملية التعيين، فإن التدريب العام كذلك! وسواء كان التدريب خاصاً بالدور القادم للموظف الجديد أو بالمؤسسة ككل، فإن التدريب قد يستغرق الكثير من الوقت ويمكن القول إنه يستغرق الكثير من الاهتمام بالتفاصيل لضمان القيام به بشكل صحيح.

إن قالب خطة طرح التدريب من ClickUp يتبع نهجاً مفصلاً وخطوة بخطوة لتعلم كل شيء بدءاً من التدريب التأسيسي وحتى التدريب المتقدم. بدءًا من المهام التوجيهية المعدة مسبقًا والانتقال إلى الشهادات المهنية والتعلم على مستوى عالٍ، يمكن لقالب القائمة هذا متابعة الموظف الجديد طوال فترة عمله مع الشركة.

في هذا القالب، ستجد أيضًا في هذا القالب حقولًا مخصصة لتعيين نوع التدريب، والطريقة، والموارد، والمواعيد النهائية لكل مهمة تدريبية، وحالات مخصصة لإظهار التقدم المحرز، وطرق عرض متعددة لإدارة جداول التدريب.

9. قالب خطة عمل الموظف من ClickUp

قالب خطة عمل الموظف من ClickUp

يتضمن جزء مهم من عملية التهيئة المناسبة للموظف الجديد الاهتمام الحقيقي بمستقبل الموظف الجديد مع الشركة. إن نموذج خطة عمل الموظف من ClickUp هو وسيلة بسيطة وفعالة لتحقيق ذلك من خلال مستند ClickUp القابل للتخصيص لتحديد مجالات التحسين وتعيين الأهداف المهنية للعمل .

10. قالب الإعداد لـ Excel

قالب الإعداد من جامعة ديوك إذا كنت من عشاق إكسل مستخدم، فإن قالب التأهيل هذا يمكن أن يكون نقطة انطلاقك! يتم تنزيل قائمة مراجعة على غرار جدول البيانات هذا على الفور إلى متصفحك ويقسم أساسيات التأهيل إلى ستة أقسام:

القبول المسبق للعروض

الإعداد قبل التوظيف

مقدمات الموظفين الجدد (خلال الأسبوع الأول)

توجيهات الموظفين الجدد (خلال الشهر الأول)

توجيهات الإدارة (خلال أول 90 يوماً)

التأهيل المستمر (خلال فترة التوظيف)

داخل كل قسم، توجد عناصر عمل أكثر تفصيلاً مع أعمدة مخصصة لتدوين مالك كل مهمة وتاريخ الانتهاء منها.

اجعل الفريق على متن الطائرة مع قوالب التهيئة المخصصة

هذه ليست فقط 10 من أفضل 10 قوالب للإعداد - إنها أيضًا مجانية تمامًا للتجربة.

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