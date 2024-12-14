أفضل 10 كتّاب بريد إلكتروني بالذكاء الاصطناعي للمحترفين والمسوقين

يعد التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة، سواء كنت تتواصل مع العملاء، أو ترعى العملاء المحتملين، أو تتعاون مع الزملاء. 89% من المسوقين يستخدمون البريد الإلكتروني كقناة رقم 1 لتوليد العملاء المحتملين! 🚀

ولكن لنكن واقعيين. كتابة رسائل بريد إلكتروني مؤثرة ليست دائماً أمراً سهلاً. فالكتابة التقليدية للبريد الإلكتروني تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب الدقة، وغالباً ما تصاحبها تحديات مثل الأخطاء المطبعية أو الرسائل غير الواضحة أو النغمات غير المتطابقة.

لقد عانيت كثيراً في صياغة سطور موضوع ملفتة للانتباه أو تحقيق التوازن المثالي بين الطابع المهني والشخصي في رسالة البريد الإلكتروني.

الخبر السار؟ يمكن لأدوات كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي أن تخلصك من التوتر في كتابة البريد الإلكتروني. فهي تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني مصقولة ومخصصة (في لحظات قليلة فقط)، وتساعدك على اكتشاف الأخطاء والتأكد من أن أسلوبك صحيح. 🙌

استناداً إلى الاختبارات المكثفة والرؤى التي أجراها فريق ClickUp، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل الأدوات التي تساعدك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني كالمحترفين. تابع القراءة!

⏰ ملخص 60 ثانية:

فيما يلي ملخص لأفضل 10 أدوات لكتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي للمحترفين والمسوقين في 2025

ClickUp: الأفضل للذكاء الاصطناعي إدارة مشروع البريد الإلكتروني ✅ Jasper AI: الأفضل لإنشاء محتوى مُحسَّن وطويل وملائم لتحسين محركات البحث ✅ ✅SaneBox: الأفضل لتحسين كفاءة البريد الوارد ✅ لافندر: الأفضل لتحليل رسائل البريد الإلكتروني وتحسينها✅ الكاتبة: الأفضل للكتابة المركزة في بيئات خالية من التشتت ✅ جوجل الجوزاء: الأفضل لصياغة مراسلات العملاء ✅ SmartWriter: الأفضل لصياغة مراسلات العملاء ✅ رايتر: الأفضل لتحسين رسائل البريد الإلكتروني للحملات التسويقية ✅ MailMaestro: الأفضل لأتمتة كتابة البريد الإلكتروني والردود الشخصية ✅ ChatGPT: الأفضل لإنشاء محتوى مخصص واحترافي لرسائل البريد الإلكتروني ✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أفضل برنامج لتوليد رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تتصدر بعض إمكانيات كتابة البريد الإلكتروني قائمة المراجعة الخاصة بك.

فيما يلي الوظائف الرئيسية التي يجب مراعاتها للحصول على أداة فعالة لكتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي:

إمكانيات التخصيص: اختر ما يلي أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني التي تنشئ رسائل بريد إلكتروني مصممة خصيصًا لتفاصيل محددة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة لمسة شخصية إلى اتصالات الأعمال. ويضمن ذلك أن تلقى رسائلك صدى لدى المستلمين وتحسّن المشاركة

اختر ما يلي أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني التي تنشئ رسائل بريد إلكتروني مصممة خصيصًا لتفاصيل محددة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة لمسة شخصية إلى اتصالات الأعمال. ويضمن ذلك أن تلقى رسائلك صدى لدى المستلمين وتحسّن المشاركة التدقيق النحوي والتحقق من اللهجة: اختر أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تضمن أن تكون رسائلك الإلكترونية خالية من الأخطاء وتنقل النبرة الصحيحة للتواصل الاحترافي عبر البريد الإلكتروني

اختر أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تضمن أن تكون رسائلك الإلكترونية خالية من الأخطاء وتنقل النبرة الصحيحة للتواصل الاحترافي عبر البريد الإلكتروني اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: ابحث عن أدوات توليد البريد الإلكتروني التي تقدم اقتراحات لسطور الموضوع وبنية الجمل والمحتوى للتغلب على مشكلة الكاتب دون عناء. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في جعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أكثر إقناعًا وفعالية

ابحث عن أدوات توليد البريد الإلكتروني التي تقدم اقتراحات لسطور الموضوع وبنية الجمل والمحتوى للتغلب على مشكلة الكاتب دون عناء. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في جعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أكثر إقناعًا وفعالية دعم اللغة : تأكد من أن أداة كتابة رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي يمكنها كتابة رسائل البريد الإلكتروني بلغات متعددة لتلبية احتياجات العملاء والجماهير المتنوعة. هذه الميزة لا تقدر بثمن للشركات التي تعمل في الأسواق العالمية

: تأكد من أن أداة كتابة رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي يمكنها كتابة رسائل البريد الإلكتروني بلغات متعددة لتلبية احتياجات العملاء والجماهير المتنوعة. هذه الميزة لا تقدر بثمن للشركات التي تعمل في الأسواق العالمية إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: اختر مولدات البريد الإلكتروني المتوافقة مع الأجهزة المحمولة، مما يتيح لك أتمتة مهام كتابة البريد الإلكتروني التي تستغرق وقتًا طويلاً والوصول إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه أثناء التنقل. تضمن لك هذه المرونة الحفاظ على إنتاجيتك حتى أثناء السفر

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني (حالات الاستخدام والأدوات)

## أفضل 10 أدوات لكاتب البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي لاستكشافها

بعد اختبار العديد من برامج إدارة البريد الإلكتروني فقد شهدنا تحسناً ملحوظاً في جودة رسائل البريد الإلكتروني وكفاءتها.

فيما يلي أفضل الذكاء الاصطناعي أدوات كتابة البريد الإلكتروني التي نوصي بها لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية عالية الجودة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشروع البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي) كليك أب هي أداة إنتاجية شاملة مصممة لتحسين سير العمل وتعزيز التعاون وتوحيد عملك في منصة واحدة موحدة.

سواء كنت مستقلاً أو مدير مشروع أو جزءًا من فريق تسويق، فإن أدوات ClickUp تتكيف مع أي سير عمل. فهي تُبسِّط كل شيء، بدءًا من إدارة المشروعات وتتبع المهام إلى إنشاء المستندات والتعاون مع فرق العمل.

ClickUp Brain

أنشئ رسائل بريد إلكتروني فعالة باستخدام بعض المطالبات باستخدام ClickUp BrainClickUp Brain يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية كتابة البريد الإلكتروني من خلال إنشاء ردود مصقولة جاهزة للإرسال. لقد استخدمته أنا وفريقي لصياغة رسائل بريد إلكتروني احترافية وودودة في الوقت نفسه، مما يوفر الوقت ويحسن جودة التواصل.

هل تحتاج إلى الرد على استفسار عميل بسرعة؟ يقوم ClickUp Brain بتحليل سياق محادثتك وإنشاء محتوى مخصص يتماشى مع أسلوبك وهدفك. لقد وجدت أن هذا مفيد بشكل خاص خلال فترات الانشغال عندما لا يكون إنشاء رسائل البريد الإلكتروني من الصفر أمراً ممكناً.

قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبحنا الآن قادرين على الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بشكل أسرع بما يصل إلى 2-3 مرات.

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية، كلية دارتموث

ClickUp Docs

ربط المستندات بسير العمل لتحسين الإنتاجية باستخدام النقر فوق المستندات مع مستندات ClickUp يمكنك بسهولة صياغة وتنظيم قوالب البريد الإلكتروني في مكان واحد. فبدلاً من التنقل بين أدوات متعددة للقوالب الفردية، يمكنك تخزينها وإدارتها مباشرةً في المستندات. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط محرر المستندات بسلاسة بسير العمل، مما يضمن بقاء أي مهمة تم إنشاؤها من بريد إلكتروني تم إنشاؤه متصلاً.

بالنسبة للتعاون الجماعي، يسمح لك بتعيين أقسام محددة من المستند لأعضاء الفريق. وقد سهّل ذلك على فريقي مشاركة المستندات والتعاون في الوقت الفعلي.

وسواء كان تنقيح البرامج النصية للبريد الإلكتروني أو تخطيط الاستراتيجيات، كان بإمكان الجميع المساهمة والتعليق وتحديث المستند في الوقت نفسه.

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المهام، وتعيين الأتمتة، وإرفاق

%/ref/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif رسائل البريد الإلكتروني إلى المهام باستخدام ClickUp %/%href/ حل إدارة البريد الإلكتروني في ClickUp يدمج محتوى البريد الإلكتروني مع إدارة المهام. يتيح لك مزامنة حسابات البريد الإلكتروني من Gmail أو Outlook أو Office 365 أو IMAP.

يتم استخراج اسم المهمة تلقائيًا من موضوع البريد الإلكتروني، بينما يتم استخدام نص البريد الإلكتروني كوصف للمهمة.

يمكنك تعيين المهام باستخدام علامات مثل <تعيين لي> أو <تعيين example@email.com> أو <تعيين example@email.com> أو <تسمية العلامة \الاسم> في سطر الموضوع. يمكن إضافة المرفقات، بما في ذلك الصور، كملفات مهام، ويمكنك تعيين المواعيد النهائية للمهام باستخدام علامة <تاريخ ووقت الاستحقاق> في سطر الموضوع.

قوالب ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا العديد من القوالب القابلة للتخصيص لتحسين سير عمل إدارة البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، فإن قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp يعزز حملاتك عبر البريد الإلكتروني من خلال أتمتة المهام وتخصيص الرسائل وتتبع مقاييس الأداء، مما يتيح لك بناء علاقات أقوى مع العملاء. وهذا يمكّنك من بناء علاقات أقوى مع العملاء مع تحسين استراتيجيات إدارة البريد الإلكتروني وتحسين فعالية الحملة بشكل عام. 📈

بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية يجعل من السهل إنشاء رسائل بريد إلكتروني تسويقية فعالة تجذب جمهورك وتحفز التحويلات وتعزز المبيعات. لقد كان مفيدًا بشكل خاص لفريقي في تحسين حملات البريد الإلكتروني لدينا وتحسين النتائج الإجمالية.

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم مسودات البريد الإلكتروني، وتخزينها، وتحريرها، وإنشاء قوالب البريد الإلكتروني، وإدارة كل المحتوى في مستندات ClickUp قم بدمج ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Gmail و Outlook و Slack و Google Drive و Microsoft Teams و Zoom مع تكامل ClickUp كتابة ردود البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية والمدونات، وإنشاء أفكار لحملات التسويق باستخدام ClickUp Brain

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام دردشة ClickUp والحفاظ على جميع الاتصالات داخل المنصة، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

الوصول إلى قوالب معدة مسبقاً وقابلة للتخصيص لزيادة نجاح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

قيود ClickUp

على الرغم من أن تطبيق ClickUp للجوال يتضمن ميزات رئيسية، إلا أنه لا يقدم مجموعة كاملة من الوظائف المتاحة على إصدار سطح المكتب

يمكن أن تكون ميزات الأداة الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد، لا سيما أولئك الأقل دراية بالتكنولوجيا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ تم إرسال أول بريد إلكتروني في عام 1971 بواسطة راي توملينسون، وهو مهندس في شركة BBN Technologies. كان رائدًا في استخدام الرمز @ لفصل اسم المستخدم عن اسم المجال! ✉️

2. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى مُحسَّن وطويل وملائم لتحسين محركات البحث)

via جاسبر AI Jasper AI عبارة عن منصة قوية لتوليد النصوص تساعد في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والمدونات والنسخ الإعلانية وغيرها. وهي تقدم مجموعة متنوعة من قوالب الذكاء الاصطناعي، وسير عمل المحتوى الطويل، وتكامل سير عمل المحتوى الطويل، وتكامل سيرفر لتحسين محركات البحث لتحسين الكتابة، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن.

يمكنك من خلال منشئ البريد الإلكتروني الخاص به صياغة رسائل بريد إلكتروني احترافية ومخصصة للأعمال بسرعة. يساعد Jasper فريق التسويق في الحفاظ على صورة متسقة للعلامة التجارية في جميع اتصالات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب قابلة للتخصيص.

أفضل ميزات Jasper AI

إنشاء مسودات بريد إلكتروني دون عناء باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

صياغة نسخة إعلانية مصممة لزيادة التحويلات من خلال التركيز على لغة مقنعة

تحسين تحسين مُحسّنات محرّكات البحث للمحتوى من خلال تكامل سيرفر المدمج لتحسين الرؤية

ضبط نبرة المحتوى، والترجمة إلى لغات مختلفة، وإنشاء صور عالية الدقة، مما يجعله متعدد الاستخدامات لجميع أنواع المشاريع الإبداعية

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

لديه قيود في الدقة الواقعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحداث في الوقت الفعلي

للوصول إلى جميع الميزات، تحتاج إلى اختيار خطط تسعير أعلى، والتي قد لا تكون مثالية للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة

أسعار جاسبر للذكاء الاصطناعي

المُنشئ : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن طرق لتحسين إدارة الحملات التسويقية ? إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها

تحديد أهداف محددة قابلة للقياس لتتبع النجاح 🎯

الاستفادة من الرؤى لتحسين الحملات وتنقيح الاستراتيجيات 📊 📊

مراقبة الأداء بانتظام لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات 📈 📈

التكيف بسرعة مع الاتجاهات المتغيرة وسلوك العملاء المتغير ⚡

3. SaneBox (الأفضل لتحسين كفاءة صندوق الوارد)

via

_/مرجع/ _https://www.sanebox.com/learn SaneBox /%href/

SaneBox هو أداة فعّالة لإزالة الفوضى وإدارة صندوق بريدك الإلكتروني بكل سهولة. وهي مفيدة في تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الأساسية مع تصفية المشتتات. من خلال تعلم عادات بريدك الإلكتروني، يقوم تلقائيًا بتنظيم صندوق الوارد الخاص بك في مجلدات ذات صلة مثل SaneLater أو SaneNews، مما يسهل سير عملك.

وباستخدام SaneBox، يمكنك أرشفة رسائل البريد الإلكتروني القديمة حسب التاريخ لتحرير مساحة دون فقدان المعلومات المهمة. كما أنه يساعدك في الحفاظ على تركيزك أثناء تنفيذ المهام ذات الأولوية القصوى عن طريق إيقاف الإشعارات غير الضرورية مؤقتاً، مما يضمن لك تجربة صندوق بريد أكثر تنظيماً وإنتاجية.

أفضل ميزات SaneBox

تلقي رسائل بريد إلكتروني ذات أولوية مصممة خصيصاً لعادات تفاعلك

تمكين وضع "عدم الإزعاج"، وإيقاف رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة مؤقتاً والحد من المقاطعات

ابقَ على اطلاع على اتجاهات بريدك الإلكتروني وقم بإدارة حجم البريد الإلكتروني بفعالية من خلال ملخصات نشاط صندوق الوارد اليومية أو الأسبوعية

قيود SaneBox

تفتقر الأداة إلى الأدوات المتقدمة للتنظيف العميق لصندوق الوارد أو إدارة مجموعات بريد إلكتروني محددة.

يمكن أن يؤدي الفرز المستند إلى رأس الصفحة في بعض الأحيان إلى سوء تصنيف رسائل البريد الإلكتروني، مما يتطلب تعديلات يدوية

تسعير SaneBox

وجبة خفيفة : 7 دولارات شهرياً لحساب بريد إلكتروني واحد

: 7 دولارات شهرياً لحساب بريد إلكتروني واحد وجبة الغداء : 12 دولارًا شهريًا لحسابين للبريد الإلكتروني

: 12 دولارًا شهريًا لحسابين للبريد الإلكتروني وجبة عشاء: 36 دولاراً شهرياً ل 4 حسابات بريد إلكتروني

SaneBox التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: دليل إتيكيت البريد الإلكتروني النهائي للمحترفين

4. لافندر (الأفضل لتحليل رسائل البريد الإلكتروني وتحسينها)

عبر لافندر Lavender عبارة عن أداة لكتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي مصممة للارتقاء بمستوى التواصل عبر البريد الإلكتروني. فهو يساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة وقائمة على النتائج بسهولة، بينما يقوم مساعد التخصيص الخاص به بدمج بيانات العملاء المحتملين في صندوق الوارد الخاص بك.

ما ساعد فريقي هو ميزة التدريب في الوقت الفعلي في Lavender. تُقيِّم هذه الميزة رسائل البريد الإلكتروني من حيث سهولة القراءة والتخصيص والفعالية. كما أنها تضع علامة على العبارات غير المرغوب فيها وتوفر بدائل موجزة وجذابة لتحسين الجودة الإجمالية.

أفضل ميزات Lavender

تنقيح رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي لتحسين سهولة القراءة وفرص الاستجابة

صياغة رسائل بريد إلكتروني مبتدئة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يوفر لك الوقت ويثير الإبداع

تسليط الضوء على محفزات الرسائل غير المرغوب فيها لتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى وضع رسائل البريد الإلكتروني في مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها

قيود لافندر

يوفر Lavender تغطية محدودة لآداب البريد الإلكتروني، لكنه يفتقر إلى إرشادات للتعامل مع السيناريوهات المعقدة، الأمر الذي قد يتطلب موارد إضافية

يمكن أن يؤدي الفرز المستند إلى الرأس في بعض الأحيان إلى تصنيف رسائل البريد الإلكتروني بشكل خاطئ، مما قد يتسبب في حدوث اضطرابات محتملة في التنظيم

تسعير لافندر

مجاني للأبد

بداية : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف الفردي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الفريق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لافندر

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: أتساءل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني ? جرب هذه الاستراتيجيات لتحقيق أقصى استفادة منها:

استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل بريد إلكتروني مخصصة لجمهورك 🎯

وفر الوقت من خلال أتمتة عمليات المتابعة باستخدام قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي 𣼿

جرب خيارات متعددة اللغات للتواصل العالمي

5. الكاتب (الأفضل للكتابة المركزة في بيئات خالية من التشتت)

via كاتب Writer هي أداة شائعة عبر الإنترنت مصممة لتحسين عملية الكتابة، سواء كنت تقوم بصياغة ملاحظات سريعة أو مستندات مفصلة. تعمل واجهته البسيطة على إزالة المشتتات، مما يسمح لك بالتركيز بالكامل على المحتوى الخاص بك.

أكثر ما أعجبني في Writer هو قدرته على تعزيز التركيز دون انقطاع، وذلك بفضل واجهته الخالية من التشتت ووضع Hemingway. هذه الميزات جعلت الحفاظ على الإنتاجية وإنشاء محتوى مصقول أسهل بكثير.

أفضل ميزات #### Writer

تتبع التقدم باستخدام أهداف عدد الكلمات أو الأحرف المستندة إلى الجلسة

حفظ المراجعات باستمرار واسترجاع الإصدارات السابقة دون عناء

تعطيل المسافة للخلف لصياغة غير متقطعة باستخدام وضع Hemingway

قيود الكاتب

الميزات المتقدمة، مثل وضع همنغواي، متاحة فقط مع الباقة المدفوعة

لا توفر الأداة وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وهو ما قد يكون غير مريح للمستخدمين الذين ليس لديهم اتصال دائم بالإنترنت

تسعير #### Writer

الكاتب الأساسي: مجانًا إلى الأبد

اشتراك شهري في برنامج Writerer PRO: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم اشتراك سنوي في برنامج Writerer PRO: 48 دولارًا في السنة لكل مستخدم

48 دولارًا في السنة لكل مستخدم الكاتب المحترف مدى الحياة: 99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. جوجل جيميني (الأفضل لصياغة اتصالات العملاء)

via جوجل جيميني باستخدام Google Gemini، يمكنك الاندماج بسلاسة في Gmail وصياغة رسائل بريد إلكتروني مصقولة في ثوانٍ. وهو يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليه على كل من الويب والهاتف المحمول.

لقد جربتُ أنا وفريقي ميزتي "ساعدني في الكتابة" و"التلميع"، وكانتا مفيدتين في مهام مثل الرد على استفسارات العملاء أو صياغة رسائل بريد إلكتروني تسويقية مخصصة ل إدارة حملات البريد الإلكتروني .

باستخدام هذه الأداة، يمكنك تنقيح رسالة بريد إلكتروني تسويقية بسرعة أو إضافة لمسة شخصية إلى رسائل الشكر، مع تجنب الأخطاء النحوية باستخدام كاتب البريد الإلكتروني المجاني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Google Gemini

إنشاء مسودات بريد إلكتروني كاملة بأقل قدر من المدخلات

صقل المسودات الحالية لتحسين الوضوح والاحترافية

تكييف أسلوب الكتابة مع النغمات الرسمية أو غير الرسمية

قيود Google Gemini

يمكن أن يكون أداء الأداة محدودًا بالنسبة للموضوعات المتخصصة أو التقنية للغاية

قد تنتج استجابات غير دقيقة أو متحيزة بسبب نقص البيانات، مما قد يؤثر على جودة النتائج

تسعير Google Gemini

مجاني للأبد

الجوزاء للأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Gemini Enterprise: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اجتماعات ومراسلات الذكاء الاصطناعي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أمن الذكاء الاصطناعي: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. SmartWriter (الأفضل لتخصيص حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني)

via الكاتب الذكي SmartWriter هو كاتب بريد إلكتروني شهير يعمل بالذكاء الاصطناعي للمسوقين ومحترفي المبيعات ورواد الأعمال. يتفوق في التخصيص من خلال استخدام بيانات المستلم، مثل السيرة الذاتية للوظيفة ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، لصياغة محتوى أكثر جدوى.

بمساعدة التعلم الآلي، يعمل SmartWriter على تحسين عملية كتابة البريد الإلكتروني. فهو يساعد في إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة لطلبات التوظيف، وحملات التسويق، وجهود التواصل، ومبيعات B2B، والتواصل الشخصي، مما يجعله أداة فعالة لمختلف احتياجات البريد الإلكتروني.

SmartWriter أفضل الميزات

إنشاء سطور موضوعات تجذب الانتباه بسهولة مع اقتراحات مفيدة

تخصيص محتوى البريد الإلكتروني بنبرة رسمية أو أسلوب رسائل محددة

استمتع بواجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية إنشاء البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى مهارات تقنية

قيود SmartWriter الذكية

تقدم الأداة أسعاراً أعلى مقارنةً بالمنافسين لميزات مماثلة

أبلغ المستخدمون عن مشاكل عرضية في تسليم رسائل البريد الإلكتروني، مما قد يؤثر على فعالية التواصل

تسعير أداة SmartWriter

الباقة الأساسية: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الشائعة: 149 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

149 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 359 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج SmartWriter

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: 10 مؤشرات أداء رئيسية استثنائية للتسويق عبر البريد الإلكتروني تحتاج إلى تتبعها

8. Rytr (الأفضل لتعزيز رسائل البريد الإلكتروني للحملات التسويقية)

via ريتر Rytr هو مساعد كتابة شهير يعمل على تبسيط كتابة رسائل البريد الإلكتروني لمجموعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الحملات التسويقية إلى التواصل الشخصي. يمكنك بسرعة صياغة رسائل بريد إلكتروني رسمية لعميل تسويقي وعروض مبيعات موجزة ومقنعة في دقائق.

سواء كنت تكتب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بطلبات التوظيف أو عروض المبيعات أو الرسائل الإخبارية، فإن الذكاء الاصطناعي في Rytr يُنشئ محتوى مناسبًا وجذابًا، مما يسمح لك بضبط الأسلوب والأسلوب. وبفضل دعمه متعدد اللغات وخيارات التخصيص، فهو جيد أيضًا لإنشاء محتوى مخصص للجماهير العالمية.

أفضل ميزات Rytr

إنشاء محتوى عالي الجودة مصمم خصيصًا لأغراض محددة، مثل سطور الموضوع أو أجسام البريد الإلكتروني المفصلة

تعزيز حملات البريد الإلكتروني باقتراحات محتوى مخصص

التكامل مع عملاء البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية

قيود ريتر

الدعم في الوقت الفعلي متاح فقط للمستخدمين المميزين

لا يوفر الإصدار المجاني خاصية التحقق من الانتحال أو التحقق من نغمة المحتوى

تسعير #### Rytr

مجاني للأبد

غير محدود 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا قسط: 29 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Rytr

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. MailMaestro (الأفضل لأتمتة كتابة البريد الإلكتروني المخصص والردود)

via ميلمايسترو استحوذت شركة Maestro Labs، الشركة التي تقف وراء MailMaestro، على شركة Flowrite، وهي قسم كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة Flow AI، لتعزيز قدرات أتمتة البريد الإلكتروني.

MailMaestro هو مساعد البريد الإلكتروني الأعلى تصنيفًا الذي يستخدم تقنية ChatGPT من OpenAI لإنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة بسرعة مصممة خصيصًا حسب نبرة صوتك ولغتك وطول رسائلك المفضلة. من خلال دمج التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي من Flowrite، يوفر MailMaestro ميزات أكثر قوة لأتمتة البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات MailMaestro

إنشاء مسودات بريد إلكتروني مخصصة من حيث الأسلوب والطول واللغة في ثوانٍ

تلخيص المواضيع أو الملفات الطويلة لفهمها بسرعة

الرد بنقرة واحدة فقط، مما يسهل إدارة البريد الإلكتروني بشكل كبير

قيود MailMaestro

توفر الأداة خيارات تكامل محدودة خارج نطاق Gmail و Outlook

تسمح الخطة المجانية لأداة كاتب البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي بـ 3 طلبات فقط في الأسبوع لكتابة النصوص وتحسينها والرد على رسائل البريد الإلكتروني

تسعير #### MailMaestro

مجاني للأبد

احترافي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا فريق : 15 دولارًا/شهرًا

: 15 دولارًا/شهرًا مؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MailMaestro MailMaestro

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

➡️Also اقرأ: 12 أفضل قوالب حملات التنقيط للتسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني

10. ChatGPT (الأفضل لإنشاء محتوى مخصص واحترافي لرسائل البريد الإلكتروني)

عبر ChatGPT سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني للعمل، أو تتواصل مع العملاء، أو تدير مراسلاتك الشخصية، يتكيف ChatGPT مع أسلوبك في الكتابة ومتطلبات محتوى بريدك الإلكتروني. فهو يساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني واضحة واحترافية ويقترح تحسينات على الأسلوب والهيكل والوضوح.

يمكنك صياغة رسائل المتابعة، وإنشاء رسائل إخبارية، وحتى تصميم رسائل بريد إلكتروني مقنعة للتواصل مع العملاء. أقدر مدى سهولة تنقيح المحتوى ليتوافق مع اللهجة أو القصد المحدد، مما يضمن أن تكون رسائلي الإلكترونية فعالة وجذابة دائماً.

ChatGPT أفضل الميزات

كتابة رسائل البريد الإلكتروني بتنسيقات ونبرات مختلفة، من الرسمية إلى الودية

طرح أفكار محتوى لحملات البريد الإلكتروني

إضفاء طابع شخصي على الكتابة من خلال تخصيص النغمة بناءً على مدخلاتك

خوارزمية ChatGPT مُدرَّبة على نصوص من لغات مختلفة بحيث يمكنك إنشاء محتوى باستخدامها بأكثر من 80 لغة مثل الإنجليزية والصينية والإسبانية وغيرها الكثير

قيود ChatGPT

لاحظ بعض المستخدمين أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه يفتقد أحياناً للنغمة المقصودة أو الفوارق العاطفية الدقيقة

يفتقر إلى ميزات أتمتة البريد الإلكتروني المتقدمة، مثل الجدولة وإدارة المتابعة

تسعير ChatGPT

مجاني للأبد

بالإضافة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق : 30 دولاراً في الشهر

: 30 دولاراً في الشهر المؤسسة: تسعير مخصص

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

عزز عمليات تحسين بريدك الإلكتروني باستخدام ClickUp!

يمكن لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الفعالة أن تؤثر بشكل كبير على إنتاجيتك وتواصلك. سواء كنت تقوم بصياغة رسائل بريد إلكتروني شخصية أو احترافية, استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة البريد الإلكتروني يمكن أن يحسن العملية ويوفر وقتًا ثمينًا. ✨

تقدم الأدوات التي ناقشناها أعلاه ميزات فريدة للمساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد كتابة البريد الإلكتروني، فإن ClickUp هو الحل الأمثل. فهو يوفر منصة شاملة تساعد في إدارة المهام وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني وتعزيز الإنتاجية.

اشترك في ClickUp اليوم وقم بتبسيط سير عملك من خلال الجمع بين إدارة البريد الإلكتروني وأتمتة المهام لتعزيز إنتاجيتك! 🚀