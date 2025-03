أفضل 8 بدائل لإدارة علاقات العملاء لتحسين أعمالك 2025

هناك زائر متكرر على قائمة مهامك: إيجاد طريقة أفضل لإدارة العملاء.

بعد كل التجارب المجانية والمدفوعة التي مررت بها للمرة الألف، لم تجد إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) برمجيات ثابتة. العديد من برامج مخصصة لإدارة علاقات العملاء مثل Zoho CRM هي أدوات رائعة، لكنها عالية الصيانة ومكلفة. 💸

هل فكرت في CRM بديل؟ إنه منصة مصممة خصيصًا لإدارة جهات الاتصال مع تنظيم المشاريع الإدارية بحيث يكون لديك النطاق الترددي لـ رعاية العلاقات مع العملاء .

بدائل إدارة علاقات العملاء تجعل إدارة جهات الاتصال خالية من الاحتكاك حتى لا تضطر إلى الاستمرار في تعديل عمليات عملك لاستيعاب قطعة من التكنولوجيا. بدلاً من ذلك، يمكنك التخصيص بحرية بناءً على طريقة عملك - دون تكاليف إضافية.

لقد جمعنا لك مصدرًا جاهزًا لأفضل بدائل إدارة علاقات العملاء (وبعض البدائل المألوفة) لمساعدتك في تحديد أولويات أنشطة المبيعات وأهداف الإيرادات. لقد قمنا أيضًا بتضمين نماذج ClickUp لتتمكن من الحصول على ميزة تنافسية والبدء اليوم! ⚡️

## 8 بدائل CRM لإدارة جهات الاتصال والعمليات (مع قوالب مجانية)

1. لوحات كانبان

مديري المبيعات إذا كنت تبحث عن أفضل نهج لتبسيط الرقابة في سير عمل CRM و قواعد بيانات الاتصال ، فإن لوحة كانبان هي أفضل بديل لإدارة علاقات العملاء الرشيقة. A لوحة كانبان هي أداة لتصور سير العمل بدون رمز لتوحيد المعلومات.

على عكس جداول البيانات التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات، فإن لوحة كانبان تضيّق التركيز لعرض المعلومات الأكثر أهمية فقط في لمحة سريعة. هناك العديد من حالات استخدام لوحة كانبان الداخلية والخارجية لفرق المبيعات، بما في ذلك:

لوحة دليل المبيعات

لوحة الأولويات اليومية / الأسبوعية / الشهرية

لوحة الحسابات والفرص

لوحة الاجتماعات الرئيسية

لوحة بنك الأفكار

مجلس خط سير المبيعات

تتبع أحدث أنشطة العميل، وجهات الاتصال، وتجديد الحساب، والمخاطر في ClickUp تعرّف على لوحات كانبان في ClickUp المكافأة: حالات استخدام إدارة علاقات العملاء

2. البريد الإلكتروني

بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم Google Workspace أو Microsoft Outlook، تحدث إدارة جهات الاتصال عادةً في صناديق البريد الوارد. يحتوي متجر Google Workspace Marketplace وحده على مجموعة من عمليات التكامل لتحسين البريد الوارد في Gmail.

وبالاقتران مع ميزات Gmail مثل التصنيفات والفئات والفلاتر، يمكن لمندوبي المبيعات تخصيص شبه علبة الوارد الخاصة بهم.

ومع ذلك، هناك جانب مظلم للبريد الإلكتروني في الاتصالات التجارية: الإخطارات الزائدة. إجهاد الاستجابة. ساعات العمل الطويلة. هذه هي عوائق الإنتاجية، خاصة بالنسبة لمؤسسات المبيعات التي تعمل عن بُعد.

المصدر: أدوبي كل ما يمكنني قوله، إذا قررت فعلاً استخدام البريد الإلكتروني كبديل لإدارة علاقات العملاء هـ، تأكد من جعله يعمل لصالحك وليس العكس! اعتمد أفضل الممارسات للبريد الإلكتروني Ensure the use of ClickUp with a capital C in all appropriate contexts.

إرسال ردود سريعة محفوظة في ClickUp إدارة رسائل البريد الإلكتروني في ClickUp

3. المستندات

في مكان ما في صندوق الوارد الخاص بمندوب المبيعات، يوجد ملف مقترح مهترئ "v12_Final\FINAL" - لذا فهذا الملف لك!

إذا كانت لديك مقترحات أو عقود أو أدلة قابلة للتكرار، فقم بإدخالها في محرر مستندات مشتركة عبر الإنترنت. أنشئ أكبر عدد ممكن من الإصدارات حسب الحاجة لمندوبي مبيعات أو عملاء محددين.

الشيء المهم هو أنه سيكون لديك جميع بياناتك في مكان واحد. على سبيل المثال، في مستندات ClickUp ، يمكنك إنشاء قوالب مستندات بعلامات تجارية وتنسيق محدد مسبقًا بحيث تبدو جميع المستندات موحدة.

وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته لإنشاء مستنداتك وتخصيصها وربطها بمهامك وتخطيطها بفعالية! ⬇️

4. السبورات الرقمية

إذا كنت ترغب في التفاعل مع قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك بطرق جديدة، فستستمتع بالألواح البيضاء الرقمية!

على لوحة بيضاء لا نهائية، يحصل مندوبو المبيعات على لقطة مرئية لموقف العميل المحتمل أو العميل دون قيود لوحة المسح الجاف التقليدية.

تطور أدوات التعاون في مكان العمل جعلت من الممكن أن تكون اللوحات البيضاء الرقمية سهلة الاستخدام ومتنقلة. حتى يتمكن كل فرد في فريقك من الوصول إلى أحدث المعلومات في أي وقت!

إن مفتاح تعظيم قيمة اللوحات البيضاء الرقمية لإدارة جهات الاتصال هو التنقل الفعال. عندما يتم وضع عناصرك وصورك وأفكارك ومهامك بشكل استراتيجي، فإن ذلك يفتح لك حالة التدفق الإنتاجي بحيث تكون قادرًا على البناء باستمرار أثناء نموك. 🌱

إنشاء مهام ClickUp مباشرةً من لوح المعلومات الخاص بك

إذا كنت جديدًا على ClickUp Whiteboards أو إذا كنت تشعر بالرهبة من اللوحة الفارغة، فجرب لوحة الرسم المجانية قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp ! تحميل هذا القالب المكافأة: برنامج إدارة علاقات العملاء كخدمة !

5. القوائم

على غرار الدليل، القوائم هي قواعد بيانات "حية" لإدارة جهات الاتصال وتتبع التفاعلات. يستخدم مديرو الحسابات القوائم لـ تجميع المعلومات من أنواع مختلفة من المصادر، بحيث تصبح مصدر الحقيقة الوحيد.

أنت على الأرجح تستخدم القوائم الآن، ولكن إذا كنت تريد ترقية (بدون تكلفة) جرّب القوائم في ClickUp! حمِّل مجانًا قالب تتبع نجاح العميل من ClickUp مع مهام ومعلومات وهمية لاستكشاف كيف يمكنك إدارة القوائم بطريقتك.

إنشاء قواعد بيانات متعددة لإدارة حساب مقاوم للفشل في ClickUp تنزيل هذا القالب

6. جداول البيانات

عندما تقوم بتنظيم نفس نوع المعلومات من عميل إلى آخر، فمن المفيد أن يكون لديك جدول بسيط ومنظم بشكل جيد. على عكس اللوحات البيضاء الرقمية, جداول البيانات لها بنية لخدمة إدخال البيانات بسلاسة . إلى جانب خيارات التجميع والتصفية والفرز؛ يصبح جدول بيانات جهات الاتصال أداة العمل المفضلة.

بالمقارنة مع بدائل CRM الأخرى في هذه القائمة، هل ستظل هذه الأداة تعمل معك أثناء التوسع؟ الإجابة المختصرة: ليس بمفردها.

جداول البيانات من التطبيقات القديمة ليست مصممة لإيواء المحادثات أو الملفات أو الملاحظات الشخصية؛ وهي أشياء تحتاجها بانتظام لإنتاجية المبيعات. لكن لا تدع هذا يثبط عزيمتك! إذا كنت تشعر براحة أكبر في جداول البيانات، فسوف تستمتع بـ عرض الجدول في ClickUp لأنه جدول بيانات خارق مصمم لتنظيم أي نوع من العمل.

مكافأة: *برنامج إدارة علاقات العملاء لنظام التشغيل Mac* !

إليك نظرة من الداخل على كيفية إنشاء قاعدة بياناتك المثالية في ClickUp! ⬇️

7. الدليل

تناولنا سبب عدم تصميم جداول البيانات المستقلة للتواصل والتعاون، لذا فإن الترياق هو الدليل. يشبه الدليل جدول البيانات الذي يحتوي على أعمدة وصفوف، ولكن أداءه مع برنامج إدارة المشاريع يهزم جدول بيانات بسيط

الدلائل مفيدة بعدة طرق: مندوبو المبيعات مجهزون بشكل أفضل لتخزين كميات كبيرة من بيانات جهات الاتصال، والمدراء لديهم رؤية واضحة لتقدم العمل، أو الفرق

/مرجع/ /مدونة؟ ص=65218 بناء شراكات استراتيجية داخلية /%href/

لإتمام الصفقات بشكل أسرع. نظرًا لأن الدلائل مصممة للعمل في أي حالة استخدام، إليك بعض الدلائل لتبدأ بها:

شهادة و أمثلة على رحلة العميل الدليل

دليل اجتماعات المبيعات الأسبوعية/الشهرية/الربع سنوية

دليل الموظفين والمساهمين الداخليين

دليل تمكين المبيعات دليل المحتوى

دليل جهات اتصال البائعين

دليل العروض التوضيحية للمنتجات

دليل دليل دليل دليل تعليمات المبيعات

دليل إجراءات التشغيل الموحدة للشركة

دليل أحداث الفريق

دليل الحسابات

والقائمة تطول!

إذا كنت ترغب في اختبار دليل قوي، فقم بتنزيل الدليل المجاني قالب دليل الموظفين من ClickUp ! يتضمن هذا القالب معلومات وهمية لإثارة الإلهام لدليلك المخصص.

حافظ على جهات الاتصال منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة في ClickUp تنزيل هذا القالبتحقق من تطبيقات المبيعات هذه !

8. خرائط العملاء

ربما يكون أكثر بدائل CRM إثارة في هذه القائمة هو استخدام خريطة لإدارة جهات الاتصال! يرتقي تخطيط جهات الاتصال حسب عناوينهم بالتنظيم إلى مستوى جديد إذا كان لديك عمل يعتمد على الموقع. وفي ClickUp، أنت لا تضحي ببيانات المشروع لأن العناوين المضافة إلى الحقل المخصص للموقع مرتبطة بمهمة جهة الاتصال.

راجع عرض خريطة ClickUp !

لست مستعدًا لبدائل إدارة علاقات العملاء؟ تعرف على كيفية إنشاء إدارة علاقات العملاء في ClickUp .

ما التالي؟

إذا كان لديك فضول بشأن ClickUp، فإليك كيفية البدء مجاناً: