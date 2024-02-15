10 قوالب مجانية للتنبؤ بالمبيعات في Excel و ClickUp

أن توقعات المبيعات الفعالة يضمن تحقيق المؤسسة (أو فريق المبيعات) للأهداف من خلال تحديد أهداف واقعية. يسهل نموذج توقعات المبيعات على المدير المشغول التنبؤ بالمبيعات والإيرادات.

لنأخذ سيناريوهين:

يطلب مدير المبيعات (أ) من نائب رئيس المبيعات توظيف المزيد من الأشخاص لتحقيق أهدافهم لعام 2025. لدى المدير فكرة تقريبية عن عدد مندوبي المبيعات الذين يحتاجون إليهم.

من ناحية أخرى، مدير المبيعات (ب) لديه خطة محكمة عن عدد المندوبين الذين يحتاجون إليهم وتوقعات المبيعات والإيرادات المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق وبيانات العملاء وعدد الموظفين المنقح.

إذا كنت نائب رئيس المبيعات، فأيهما ستختار لتوقعات المبيعات؟

المدير ب، بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن المدير ب يقدم توقعات مبيعات قوية لدعم ما يطلبونه.

تتناول هذه المقالة قوالب توقعات المبيعات في Excel و ClickUp لتحسين دقة التنبؤات التجارية واتخاذ القرارات.

ما هو نموذج التنبؤ بالمبيعات؟

قالب توقعات المبيعات هو نموذج قابل للتخصيص يمنحك المبيعات والإيرادات المتوقعة خلال فترة محددة.

يمكن أن يتنبأ قالب توقعات المبيعات الخاص بك بالزيادة في متوسط قيمة الطلب لمنتج موجود أو عدد الوحدات المباعة، ومعدل النمو لفترة محددة (أسبوعي/شهري/ربع سنوي)، وعدد العملاء الجدد الذين من المحتمل أن تضيفهم.

تُعد نماذج توقعات المبيعات مفيدة أثناء مرحلة التخطيط لأنها تساعد الشركات على تخصيص الموارد وتقدير التكاليف، وتقييم ما إذا كانت إجراءات العمل تتماشى مع الأهداف التنظيمية قصيرة وطويلة الأجل.

ما الذي يجعل قالب توقعات المبيعات جيدًا؟

يعتمد أصحاب الأعمال على قالب توقعات المبيعات لتطوير ميزانيات التوظيف وتخطيط دورات الإنتاج. وتستخدمها فرق المبيعات لتخطيط المناطق والحصص ولتعزيز استراتيجية المبيعات الخاصة بهم مع قنوات التوزيع ومبيعات الشركاء.

لكي يكون قالب مشروع المبيعات فعالاً، يجب أن يكون

واضحًا وبسيطًا: يجب أن يكون القالب سهل الاستخدام مع أقسام أساسية مثل التوقعات المالية وأهداف الإيرادات وحصص المبيعات

يجب أن يكون القالب سهل الاستخدام مع أقسام أساسية مثل التوقعات المالية وأهداف الإيرادات وحصص المبيعات قابل للتخصيص: يجب أن يكون قالب توقعات المبيعات الجيد قابلاً للتخصيص ليناسب عملية اتخاذ القرار في مؤسستك ويتكيف مع دورة المبيعات الخاصة بك

يجب أن يكون قالب توقعات المبيعات الجيد قابلاً للتخصيص ليناسب عملية اتخاذ القرار في مؤسستك ويتكيف مع دورة المبيعات الخاصة بك تعاوني: يجب أن يسمح قالب توقعات المبيعات المجاني بمدخلات من أصحاب المصلحة، و فريق المبيعات والقيادة لتعزيز التعاون بين الإدارات

يجب أن يسمح قالب توقعات المبيعات المجاني بمدخلات من أصحاب المصلحة، و فريق المبيعات والقيادة لتعزيز التعاون بين الإدارات المشاركة البصرية: يجب أن تكون قادرًا على إضافة المخططات والجداول واللوحات البيضاء والرسوم البيانية لفهم أهداف إيرادات المبيعات المستقبلية في لمحة سريعة

يجب أن تكون قادرًا على إضافة المخططات والجداول واللوحات البيضاء والرسوم البيانية لفهم أهداف إيرادات المبيعات المستقبلية في لمحة سريعة أتمتة سير العمل: للحصول على توقعات دقيقة للمبيعات، تحتاج إلى الأتمتة لتحويل الأرقام الأولية إلى رؤى وتعيين مهام المتابعة بدلاً من القيام بذلك يدويًا

للحصول على توقعات دقيقة للمبيعات، تحتاج إلى الأتمتة لتحويل الأرقام الأولية إلى رؤى وتعيين مهام المتابعة بدلاً من القيام بذلك يدويًا عمليات التكامل: اختر قالب توقعات المبيعات الذي يتكامل مع جداول بيانات جوجل, قوالب التخطيط الاستراتيجي وبرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، والأدوات التي يستخدمها فريق المبيعات لديك

اختر قالب توقعات المبيعات الذي يتكامل مع جداول بيانات جوجل, قوالب التخطيط الاستراتيجي وبرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، والأدوات التي يستخدمها فريق المبيعات لديك الذكاء الاصطناعي: هل يحتوي نموذج التنبؤ بالمبيعات على أدوات الذكاء الاصطناعي لإكمال القالب أو تسريع العملية؟

10 قوالب لتوقعات المبيعات

1. انقر فوق قالب توقعات المبيعات

قالب توقعات المبيعات ClickUp

قالب توقعات المبيعات الخاص ب ClickUp يساعدك على تصور خط الأنابيب وعملية المبيعات الحالية، وتحديد الأهداف المستقبلية، والتعاون مع فريقك في مكان واحد.

إليك كيفية استخدام هذا القالب بفعالية:

اجمع البيانات التاريخية لأحجام الطلبات أو الإيرادات حسب الحسابات أو هامش الربح أو قيمة الصفقة. أنشئ جدول بيانات لبيانات شركتك وأضف البيانات ذات الصلة باستخدام عرض الجدول في ClickUp لتوقع النمو

تحليل البيانات والبحث عن الاتجاهات والأنماط. هناك 17 سمة مخصصة مثل اسم المنتج، والشهر، وتكلفة الشحن لمتوسط المبيعات، ومعدلات تحويل العملاء المحتملين لمنتجات متعددة، ومبلغ التوقعات لمساعدتك على تصور الاتجاهات بسهولة

ضع أهدافًا واقعية لنمو المبيعات مع مراعاة آراء المستهلكين وبيانات المبيعات التاريخية وفرص السوق القادمة إنشاء مهام لتتبع تقدمك نحو تحقيق الأهداف

توقع الإيرادات المستقبلية بناءً على الأهداف التي حددتها. تقييم سيناريوهات مختلفة، مثل حالات النمو المرتفع والنمو المنخفض، واستخدام مخططات جانت في Clickup لتصور توقعاتك

مراقبة التوقعات وتصحيح مسارها أثناء تقدمك نحو أهدافك

أحد أكثر قوالب التنبؤ بالمبيعات المجانية استخدامًا، فهو يضمن لك تضمين جميع الصفقات القابلة للتطبيق عند وضع توقعات النمو المستقبلية.

حتى الشركات الموسمية تستخدم هذا القالب كأداة مفضلة لوضع توقعات مبيعات دقيقة.

2. قالب تقرير مبيعات ClickUp

قالب تقرير مبيعات ClickUp

يساعدك تقديم تقرير مبيعات فعال في الحفاظ على التنظيم وبناء الثقة مع فريق القيادة. مهما كانت طرق التنبؤ بالمبيعات التي تستخدمها، فإن قالب تقرير المبيعات هذا يمنحك نظرة عامة على جهود المبيعات الخاصة بك عن طريق تقسيم مبيعاتك السنوية والفصلية والشهرية.

قارن الأداء التاريخي لسنوات متعددة من خلال تصدير البيانات من قوالب خطة المبيعات . قالب تقرير مبيعات Clickup هو دليلك المفضل للبقاء منظمًا ومراقبة أداء المبيعات. افهم ما الذي نجح في الماضي واكتسب رؤى حول كيفية أدائك وإلى أين تتجه.

قم بتقطيع المعلومات باستخدام نقاط البيانات الرئيسية مثل المنطقة الجغرافية ومديري الحسابات الرئيسية وإنجازات المبيعات وأهداف المبيعات. قم بإعداد طرق عرض مخصصة لتوليد معدلات نمو شهرية وربع سنوية وسنوية واحصل على هذه المعلومات في متناول يدك.

استخدم هذا القالب لتسليط الضوء على تحذيرات التبعية، وتتبع الإمكانيات، وتحسين تتبع أداء المبيعات.

يتيح لك قالب توقعات ClickUp الملائم للمبتدئين تتبع مبيعاتك الفعلية مقابل التوقعات وتقسيمها حسب نوع الخدمة أو عدد الوحدات المباعة إذا كان لديك منتجات متعددة. تتبع تأثير الموسمية في متاجر البيع بالتجزئة أو قارن أداء المناطق المختلفة مقابل بعضها البعض وقم بتصدير المعلومات الأخرى ذات الصلة من قالب تقرير المبيعات .

استخدم هذه البيانات في قوالب بيانات تقرير ما بعد العمل لتقييم الأداء من الناحية الملموسة، مثل التصحيح الفني أو الدروس المستفادة.

3. قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات ClickUp

قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp

إدارة وتتبع العملاء المحتملين أمر مرهق، ويكره مندوبو المبيعات ذلك. يفضل أي مندوب مبيعات قضاء بعض الوقت في بناء العلاقات وإتمام الصفقات بدلاً من إجراء إدخالات يدوية. نموذج إدارة علاقات العملاء المحتملين للمبيعات من ClickUp بمثابة العمود الفقري لفريقك. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن امتلاكك لإدارة علاقات العملاء القوية أمر ضروري للبقاء في صدارة المنافسة والتركيز على العوامل الأكثر أهمية.

وبفضل قاعدة البيانات القوية غير المشفرة والتحليلات في الوقت الفعلي، يمكنك الوثوق في قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp من أجل:

مساعدة فريق المبيعات لديك على البقاء منظمًا

الحصول على رؤية واضحة لتفاعلات العملاء ودورات الشراء

تحديد العملاء المحتملين والعملاء والمستخدمين غير النشطين واكتشاف الرؤى حول الصفقات المُبرمة

اكتساب الوضوح في اتصالات العملاء

تخزين بيانات العملاء والوصول إليها من موقع مركزي

زيادة الإنتاجية من خلال التخلص من المهام اليدوية وأتمتة العمليات

استخدم أزرار التبديل والقوائم المنسدلة لنقل حالة العميل المحتمل مثل Onboarding (قيد الإعداد) وAnboarding (نشط) وPending (في انتظار الدفع) لمراقبة التقدم المحرز في كل عملية بيع حدِّد الخصائص الديموغرافية والاهتمامات الرئيسية للعملاء لتخصيص حملاتك وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة.

قم ببناء عملية تنبؤ شفافة للمبيعات حيث يمكن للجميع الاطلاع على بيانات المبيعات المشتركة والإيرادات المتوقعة ونقاط البيانات الهامة الأخرى.

استخدام نماذج مراجعة الأعمال الربع سنوية (QBR) لمواءمة الأهداف التنظيمية، ومساءلة الجميع، ودفع عجلة التحسين المستمر.

4. قالب صفحة مبيعات ClickUp

قالب صفحة المبيعات

قالب صفحة مبيعات ClickUp يتيح لك إنشاء صفحات مبيعات جذابة وجذابة بصريًا لنقل منتجك إلى المزيد من العملاء.

يمنحك هذا القالب نقطة بداية لإنشاء أفضل صفحة ممكنة مع إمكانيات مثل:

توليد المزيد من العملاء المحتملين وتحسين التحويلات

توصيل عروض المنتجات للعملاء

تنظيم وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات (KPIs) مثل المبيعات المتوقعة بسهولة

تشجيع زوار الموقع الإلكتروني على اتخاذ الإجراء التالي (الاشتراك أو أن يصبحوا عملاء يدفعون)

تسليط الضوء على ميزات وفوائد منتجك باستخدام تنسيقات وسائط متعددة مثل النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو

على الرغم من أن قالب صفحة المبيعات ليس قالب تنبؤات في حد ذاته، إلا أن قالب صفحة المبيعات يتيح لك إنشاء صفحات مبيعات دون الاعتماد على فرقك التقنية.

نصائح لاستخدام هذا القالب على أفضل وجه:

حدِّد جمهورك المستهدف وافهم من تحاول الوصول إليه لإنشاء صفحة تخاطب احتياجاته مباشرةً. استخدم مستندات ClickUp لملاحظة جميع خصائص عملائك المحتملين و أهداف المبيعات استخدم المهام لسرد الميزات والفوائد الرئيسية لمنتجك أو منتجاتك المتعددة واجعل هذا أساس صفحة مبيعاتك

اكتب نسخة مقنعة لصفحة المبيعات الخاصة بك مع التركيز على المزايا ومعالجة نقاط الألم لدى جمهورك المستهدف في المستندات

صمم صفحة مبيعات جذابة تحافظ على تفاعل الزائرين باستخدام ClickUp Whiteboard

بمجرد نشر الصفحة، قم باختبار إصدارات مختلفة من الصفحة باستخدام A/B لمعرفة الإصدار الأفضل أداءً وتحسينه بشكل أكبر. يتيح لك عرض اللوحة تتبع إصدارات صفحة المبيعات وأدائها

وأخيراً، اجمع ملاحظات المستخدمين لتحسين الصفحة المقصودة ومنتجك. إن مفتاح تحقيق الإيرادات المتوقعة هو الحفاظ على عقلية منفتحة والقدرة على إجراء التغييرات بناءً على مدخلات المستخدم

5. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

بصفتك قائد مبيعات، فإن آخر شيء تريد القيام به هو متابعة أعضاء فريقك لمعرفة إجمالي المبيعات مقابل توقعات المبيعات مقابل أهداف المبيعات ومعدل النمو. يجب أن يكون لديك كل هذه التفاصيل معك 24/7.

منظم وفعال إدارة خط أنابيب المبيعات تنقلك هذه العملية من محادثات نهاية الشهر المرهقة إلى محادثات أكثر تركيزًا واستراتيجية مع فريق المبيعات لديك.

ما لم يكن لديك خط مبيعات منظم، فإن القادة لديهم رؤية محدودة حول مدى قرب أو بعد مندوبي المبيعات في تلبية حصصهم. قالب خط أنابيب المبيعات في Clickup مجموعة أدوات مثالية لمراقبة وتحسين كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك. استخدم قالب التنبؤ هذا للحصول على نظرة شاملة لخط سير المبيعات وفرز إجراءاتك بناءً على مدى إلحاحها وقيمتها وإمكانياتها.

ضع في اعتبارك إضافة نموذج توقعات المبيعات اليومية ونموذج توقعات المبيعات الشهرية إلى سير عملك لتصور مسار المبيعات بالكامل في عرض واحد.

6. قالب مؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات ClickUp

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات الخاص بـ ClickUp

تقوم مؤشرات الأداء الرئيسية بتتبع مقاييس المبيعات الهامة لتحسين أداء المبيعات، وتحديد الفرص والتوقعات وزيادة توليد الإيرادات. على الرغم من أنها مصدر ممتاز لقياس نجاح استراتيجية المبيعات الخاصة بك، إلا أنه مع وجود العديد من المقاييس يصبح تحديد المقاييس التي يجب تتبعها أمرًا مربكًا. نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp يساعدك على تحديد أهداف قابلة للقياس وتتبعها عبر مسار المبيعات. يوفر قالب التنبؤ بالمبيعات المجاني رؤية واضحة لجهود الفريق وتقييم ما إذا كانت تحقق أقصى قدر من الأهداف التنظيمية.

هذا لوحة معلومات المبيعات يوفر القالب حلاً سهلاً لقادة المبيعات وفرقهم لفهم المقاييس التي يقودونها، وتوفير الوضوح والشفافية في الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

تصوَّر مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة باستخدام حقول مخصصة مثل محاولات البيع، وقيمة عروض الأسعار، وإيرادات المبيعات المتكررة، وأرسل تقارير منتظمة إلى المديرين التنفيذيين.

7. قالب توقعات مبيعات Excel من Salesflare

قالب توقعات مبيعات Excel من Salesflare هو قالب مناسب للمبتدئين للتنبؤ بالمبيعات

إذا كان صاحب شركة صغيرة يحتاج إلى قالب للتنبؤ بالمبيعات أو تتبع الإيرادات المتوقعة, قالب توقعات مبيعات إكسل لتوقعات المبيعات من سيلزفلير نقطة بداية جيدة.

أو، إذا كنت تواجه تحديات في قابلية التوسع باستخدام ورقة إكسل كقالب لتوقعات ميزانيتك، استخدم هذا القالب للتنبؤ بإيراداتك وتتبع بيانات المبيعات التاريخية وتحسين عملية المبيعات.

قم بإنشاء مسار المبيعات الخاص بك، وسجل احتمالية إغلاق الصفقات، وحدد أهدافًا لفريقك، وقم بتعيين المهام لهم. استخدم المخططات المُنشأة مسبقًا لضبط توقعاتك بشكل ربع سنوي أو سنوي أو لأي وقت محدد.

تعيين نتائج المبيعات الجيدة لفريقك، واحتمالات الإغلاق، وعدد مخصص من الأيام التي ترغب في المتابعة بعدها. يخبرك هذا بكيفية أداء مندوبي المبيعات لديك وكيف تبدو تحويلاتهم ويجهزك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تسمح لك Salesflare باستيراد قوالب Excel وجداول بيانات Google إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بها، مما يتيح لك مساحة إضافية للتركيز على بناء العلاقات.

تنزيل هذا القالب

8. قالب توقعات مبيعات إكسل حسب مهارات الإكسل

عبر مهارات Excel قالب توقعات مبيعات مهارات الإكسل فعال عندما يكون لديك دورات مبيعات أقصر ولا تحتاج إلى تتبع العملاء المحتملين على مستوى خط الأنابيب. يجمع هذا القالب توقعات المبيعات الشهرية لمدة ثلاث سنوات.

بالمقارنة مع قوالب توقعات المبيعات الأخرى من ClickUp، فإن التحذير هو أنه يجب عليك إدخال البيانات يدويًا مثل أحجام المبيعات الشهرية وأسعار البيع ونسب الربح الإجمالية لكل فئة من فئات المنتجات. يتم تحديث جميع الحسابات الأخرى تلقائيًا.

هذا قالب توقعات المبيعات في Excel يحتوي على وظائف مبنية مسبقًا توضح لك إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات وإجمالي الربح الشهري. يحتوي القالب على خمس فئات من المنتجات، ولكن يمكنك إضافة فئات إضافية ببساطة عن طريق إدراج العدد المناسب من الصفوف في كل قسم من أقسام توقعات المبيعات.

9. قالب التنبؤ بأعمال البيع بالتجزئة في جداول بيانات جوجل بواسطة إغلاق

عبر إغلاق

في حين أن قوالب تنبؤات المبيعات الأخرى في هذه القائمة هي قوالب خاصة بالصناعة، فإن نموذج توقعات أعمال البيع بالتجزئة عن طريق الإغلاق لشركات البيع بالتجزئة

عادةً ما تتم تنبؤات مبيعات التجزئة عبر جداول البيانات. يتيح نموذج توقعات مبيعات التجزئة الملائم للمبتدئين هذا لمحلات البيع بالتجزئة تجميع توقعات المبيعات الشهرية، وتخصيص الميزانيات، وتحديد الاتجاهات، واكتشاف العثرات المحتملة في وقت مبكر.

الطرق المختلفة لاستخدام هذا قالب مبيعات جداول بيانات جوجل هي

تتبع العملاء المحتملين والاجتماعات الخاصة بك واحصل على عرض كامل لخط أنابيب المبيعات الخاص بك

إجراء تنبؤات شهرية وسنوية لتخطيط توقعات مبيعاتك

تخصيص قالب التنبؤ بالمبيعات المجاني بمقاييس مسار قابل للتعديل

تفسير البيانات باستخدام الرسوم البيانية المرئية

10. قالب توقعات مبيعات إكسل من غونغ

استخدم قالب توقعات مبيعات Excel من Gong لتحديد الثغرات في خط مبيعاتك وتحقيق أهداف مبيعاتك

هل تتنبأ في الظلام؟ هل تتراجع صفقاتك الملتزمة؟ هل تحتاج إلى مساعدة في مشاكل انخفاض الحصص؟

إذا أجبت بنعم على أي من هذه المشكلات أو جميعها, قالب توقعات مبيعات جونج إكسل لتوقعات المبيعات من أجلك. صُمم هذا القالب البسيط والمجاني لتوقعات المبيعات باستخدام برنامج Excel، وهو يحدد الثغرات في خط المبيعات لديك ويضمن تحقيق فريقك لأهدافه.

ضمن القالب المصمم مسبقًا، يجب عليك إدخال الأرقام الخاصة بفريقك، وتقوم الصيغ المعدة مسبقًا بإعداد توقعاتك في دقائق.

يغطيك قالب التنبؤ بالمبيعات هذا من توقعات المبيعات الأسبوعية أو تغطية خط الأنابيب أو تغطية خط الأنابيب الإجمالي.

تنبأ بإيراداتك المستقبلية وحسّنها باستخدام قالب تنبؤ المبيعات المناسب

التنبؤ اليدوي يستغرق وقتًا طويلاً وخاطئًا. أنت تفوتك جميع الرؤى القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تساعدك على مديري المبيعات تحقيق أهداف مبيعاتهم وتجاوزها.

سيُحدث قالب توقعات المبيعات المناسب كل الفرق - لن تضطر إلى إنشاء أطر عمل للتنبؤ من الصفر في كل مرة.

تحب فرق المبيعات الحديثة وأصحاب الأعمال قوالب التنبؤات من ClickUp لأنها قابلة للتخصيص، وتتكامل مع أدوات الطرف الثالث، وتجمع بين إدارة المشروع والتنبؤ. اشترك في ClickUp للبدء مجانًا.