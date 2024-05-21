كيفية تحسين تخطيط القدرة على المبيعات لدفع نمو الإيرادات

هل تجد أن بعض مندوبي المبيعات لديك غالبًا ما يكونون مثقلين بالعمل بينما لا يجد الآخرون ما يفعلونه؟

أم أنك تضع أهداف مبيعات طموحة للغاية دون مراعاة ظروف السوق أو قدرات فريقك؟

عادةً ما يتضمن تخطيط القدرة على المبيعات إنشاء نماذج للتنبؤ بالأداء المتوقع لفريق المبيعات ومواءمته مع الأهداف المالية للشركة. بدون التخطيط المناسب، ستتفاعل مع المواقف بدلاً من معالجة المشكلات بشكل استباقي.

يتيح لك تخطيط قدرات المبيعات تحليل قدرات فريقك الحالي مقارنة بالأهداف السنوية. كما يحدد ويعالج أي تباينات بين أداء الفريق والنتائج التجارية المطلوبة.

هل أنت مستعد لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال تخطيط القدرة على المبيعات؟

إذاً، تابع القراءة. 👀

ما هو تخطيط القدرة على المبيعات؟

تخطيط القدرة على المبيعات هو عملية نمذجة مالية استراتيجية تتيح لك توقع قدرة شركتك على تحقيق إيرادات جديدة بناءً على عدد مديري المبيعات وفعاليتهم.

بصفتك مخططًا لقدرة المبيعات، يجب عليك تحديد عدد المندوبين الجدد اللازمين لتحقيق أهداف الإيرادات المستقبلية.

يتضمن نموذج القدرة على البيع مراعاة ما يلي:

حجم فريق المبيعات الحالي ومستوى إنتاجيته

حصص مبيعات واقعية، ومتوسط حجم الصفقات، وعدد الصفقات اللازمة لتحقيق الأهداف لكل دور

الوقت اللازم للممثلين الجدد لتحقيق الحصص المحددة

في حين أن جميع الشركات ستستفيد بشكل كبير من تنفيذ خطة شاملة لقدرة المبيعات، فإن قطاع SaaS هو الأكثر استفادة من ذلك.

إليك السبب:

يساعد تخطيط القدرات على اتخاذ قرارات مستنيرة، خاصة فيما يتعلق بعدد الموظفين

يتيح لك ضمان تحقيق أهداف الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بشكل أكثر سلاسة وتعظيم عائد الاستثمار على الموظفين الجدد

تعزيز بيئة مبيعات عالية الأداء مع الحفاظ على الأخلاقيات

يتيح نمذجة دقيقة للنمو استنادًا إلى عدد مديري الحسابات (AEs) وإنتاجيتهم

يمكّنك من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات تعمل على تحسين قابلية التوسع والتنبؤ بنجاح المبيعات والإيرادات

أهمية تخطيط قدرات المبيعات

يؤثر تخطيط القدرة على المبيعات بشكل مباشر على إنتاجية المبيعات في المستقبل، مما يجعله عاملاً حاسماً في نمو أعمالك.

دعنا نتعمق أكثر في الأسباب التي تجعل تخطيط القدرة على المبيعات أمرًا مهمًا حقًا لعملك:

تقييم أداء المبيعات كمياً: يقيس تخطيط القدرة على المبيعات أداء المبيعات خلال فترات محددة. ويضمن أن شركتك جاهزة لوضع استراتيجيات إذا فشل الفريق الحالي في تحقيق أهداف الإيرادات. ويشمل ذلك تعيين المزيد من الموظفين أو تنفيذ مبادرات تمكين المبيعات لتعزيز الفعالية

تعزيز الشفافية داخل الفريق: من خلال دراسة قدرات أعضاء الفريق الفردية، تساعدك خطط القدرة على المبيعات على تكوين توقعات شفافة بشأن مهارات مندوبي المبيعات وتوافرهم وأدائهم

تقديم رؤى استنادًا إلى تحليل البيانات: تزودك تخطيط القدرات برؤى قابلة للتنفيذ مستمدة من تحليلات البيانات القوية، مما يسلط الضوء على أداء الفريق والإمكانات غير المستغلة

تعظيم كفاءة الموارد: يتيح لك ذلك استكشاف استراتيجيات متنوعة وفعالة من حيث التكلفة لتلبية متطلبات الموارد وتوقع تداعيات المبادرات مثل تقليل وقت التسريع

بدون مخطط موثوق لقدرات المبيعات، قد تواجه فرق المبيعات خلافات داخلية، وحوادث تتعلق بتفويض المهام، وعدم دقة الأرباح المستهدفة (OTE)، وعدم تزامن أعضاء الفريق تمامًا أو عدم تحقيقهم للأهداف.

تنفيذ تخطيط قدرات المبيعات

الآن بعد أن فهمت أساسيات تخطيط القدرة على المبيعات وأهميتها لأعمالك، دعنا نتعمق في الخطوات اللازمة لوضع خطة فعالة للقدرة على المبيعات:

الخطوة 1: فهم هيكل فريقك

يجب أن تعرف فريقك جيدًا وتفهم هيكله ومسؤولياته وحتى الفروق الدقيقة التي تساعد في توزيع عبء العمل والحصول على نتائج أفضل.

لنكن صادقين: لا يستطيع جميع أعضاء الفريق إنجاز دورات المبيعات بسرعة، بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وتقييمهم وحتى إبرام الصفقات.

عند حساب أرقام المبيعات، تذكر أن تأخذ في الاعتبار حجم العمل لكل عضو في الفريق.

تتيح لك قوالب إنشاء التقارير في ClickUp و ClickUp Brain توقع نتائج المبيعات الفعلية باستخدام رؤى تستند إلى البيانات. قم بتخصيص الشروط والعوامل التي يأخذها النظام في الاعتبار عند إنشاء النتائج.

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج تقرير حالة المشروع من ClickUp لمساعدتك على تتبع تقدم المشروع.

الخطوة 2: تحديد متوسط حجم الصفقة

من الطبيعي أن ترى أحجامًا مختلفة للصفقات قيد التفاوض. ولكن من المنطقي أن تتولى المناصب العليا الصفقات الكبيرة. يجب أن يكون نموذج القدرة على البيع ذكيًا لتخصيص متوسط حجم الصفقات لكل دور تفكر في توظيفه.

ويساعد في تحديد قيمة الدور والمسؤولية، ويأخذ في الاعتبار الاختلافات في حجم الصفقات، ويسهل حساب الحصص. كل ذلك مع تبرير الراتب والمكافأة المخصصة للوظيفة.

للحصول على متوسط حجم الصفقة، يمكنك استخدام هذه الصيغة البسيطة:

متوسط حجم الصفقة = إجمالي قيمة الصفقة / عدد الصفقات

كما أن فهم متوسط قيمة الصفقات يكشف عن الاتجاهات، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعديل الاستراتيجيات.

لا تريد القيام بذلك يدويًا في كل مرة؟ ما عليك سوى وضعه في ClickUp.

تتيح لك بطاقاتنا وقوالبنا تبسيط الصفقات وتوزيعها على مندوبي المبيعات المناسبين. حدد الحقول وفقًا لاحتياجاتك، وها هي النتيجة! يمكنها أخذ البيانات وتقديم النتائج على الفور.

من بين العديد من القوالب الجاهزة، يضم ClickUp أيضًا قوالب تخطيط موارد ClickUp سهلة الاستخدام للمبتدئين، وهي جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل وتتيح لك إنهاء عملك في ثوانٍ.

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج تخطيط الموارد من ClickUp لمساعدتك في تخطيط مواردك وتتبعها وتحسينها.

الخطوة 3: وضع افتراضات بشأن الحصص والزيادة

في تخطيط القدرة على المبيعات، لا شيء أكثر أهمية من الحصة والزيادة.

تمثل الحصة الإيرادات التي يجب أن يحققها مندوبوك على مدار العام للوصول إلى هدفك العام، وهو هدف يجب أن يكون طموحًا ولكن قابلًا للتحقيق.

يمكن تحديد الحصص لكل دور من خلال طرق مختلفة لتوقع المبيعات:

الفرص الحالية والمحتملة

مبادرات التسويق

إطلاق المنتجات

إمكانات المنطقة — عادةً ما تحقق المؤسسات التي تستخدم تخطيط المناطق مبيعات أعلى بنسبة 14٪

نسب الإغلاق

متوسط حجم الصفقة

متوسط الصفقات الشهرية

بمجرد تحديد الحصص لكل دور مبيعات، يحين الوقت لمواءمتها مع أهداف الإيرادات المستقبلية وقائمة مندوبي المبيعات الحالية.

تخيل أن هدف مبيعاتك للعام المقبل هو 100,000 دولار. لديك خمسة مندوبي مبيعات، لكل منهم حصة سنوية قدرها 10,000 دولار.

ويبلغ إجمالي ذلك 5 × 10 آلاف دولار = 50 ألف دولار من القدرة على المبيعات.

قد تفكر: "الأمر بسيط، سأوظف خمسة مندوبين إضافيين في بداية العام لتحقيق هدفي من الإيرادات."

ومع ذلك، لا يحقق مندوبو المبيعات الجدد الحصص المطلوبة من البداية. لذا، لنكن واقعيين هنا.

في مثل هذه الحالات، يجب أن تأخذ في الاعتبار التدرج.

يشير مصطلح "الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى المستوى المطلوب" إلى الوقت الذي يستغرقه الموظفون الجدد للوصول إلى حصتهم. احسب الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى المستوى

مدة التمهيد

متوسط الوقت التاريخي اللازم لفريقك لتحقيق الحصة المحددة

طول دورة المبيعات

الآن، يوفر دمج Ramp في عملية تخطيط قدرات المبيعات رؤية متعمقة للموظفين الجدد والوقت الذي يحتاجونه لتحقيق أهدافك. ومع ذلك، مع وجود العديد من الحسابات والتوقعات، قد تصبح الأمور معقدة.

وهكذا... 🥁

يبرز ClickUp Brain كأداة تغير قواعد اللعبة، حيث يجمع بين الحسابات المتقدمة والرؤى الإبداعية والأتمتة المريحة.

يوفر ClickUp Brain تنسيقات بيانات متنوعة، ويقوم بإنشاء تقارير، ويقدم توصيات لتحسين الأداء.

ClickUp Brain يعرض بياناتك في تنسيقات متنوعة، ويُنشئ تقارير، ويقدم اقتراحات لتحسين التنفيذ.

الخطوة 4: الاستفادة من البيانات في تخطيط قدرات المبيعات

يمكننا أن نزودك بالصيغ ونخبرك بما يجب أن تبحث عنه. ومع ذلك، يجب عليك إجراء العناية الواجبة لتوليد بيانات جوهرية بشأن أداء فريق المبيعات لديك.

لست بحاجة إلى الجلوس وإجراء حسابات طويلة. هنا يأتي دور أدوات تخطيط القدرات التي لا تقدر بثمن مثل ClickUp.

من خلال التكامل السلس بين مختلف الواجهات، يسهل ClickUp التعاون وتبادل الأفكار بين الفرق والأقسام. تعزز ميزة ClickUp Whiteboards التعاون بسهولة، بينما توفر ClickUp Views وجهات نظر متنوعة لفحص البيانات، بما في ذلك عرض القائمة وبطاقات Kanban ومخططات Gantt والمزيد.

تصور سير العمل والتقدم المحرز باستخدام ClickUp Views

استخدم ClickUp Views للحصول على نظرة عامة عالية المستوى على ما يعمل عليه فريقك

تخفف منصة ClickUp Sales Platform العبء عن فريق المبيعات من خلال مركزية تتبع العملاء المحتملين وتسجيل العملاء الجدد والتعاون في الصفقات، مما يؤدي إلى إنشاء نظام إدارة موحد.

تعمل منصة ClickUp Sales Platform على تبسيط عمليات المبيعات من خلال مركزية تتبع العملاء المحتملين وتسجيل العملاء الجدد والتواصل بشأن الصفقات، مما يعزز نظام الإدارة بشكل عام.

تتبع العملاء المحتملين وأعباء العمل وتقدم المهام باستخدام منصة المبيعات ClickUp

مقاييس تخطيط القدرة على المبيعات

مقاييس تخطيط القدرة على المبيعات هي مقاييس قابلة للقياس الكمي تضع رقمًا لأداء خطة القدرة على المبيعات.

دعنا نرى المقاييس التي يجب مراعاتها عند تخطيط القدرة على المبيعات:

متوسط المبيعات: يوفر لك معلومات دقيقة عن عدد الصفقات التي تحتاج إلى إبرامها لتحقيق أهداف المبيعات التي حددتها

تسرب الموظفين: يشمل تسرب الموظفين، أو "الاستنزاف"، حالات المغادرة الطوعية، حيث يغادر الموظفون بحثًا عن فرص أفضل. وحالات المغادرة غير الطوعية، حيث يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمة الموظفين

الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): يشير هذا المقياس إلى الإيرادات المتوقعة التي يمكن أن يحققها مندوب المبيعات بمجرد انضمامه إلى الشركة بشكل كامل واستعداده بشكل كافٍ لتنفيذ مهامه

نسبة الإغلاق: تمنحك نظرة سريعة على متوسط عدد الصفقات التي يتم إبرامها بنجاح

دورة المبيعات: تساعدك على تحديد المدة التي يستغرقها إبرام صفقة ما، مما يسهل إدارة قنوات المبيعات وتوقع المبيعات المستقبلية

النسبة المئوية للزيادة: تقارن عدد البائعين الذين تم تدريبهم بالكامل بأولئك الذين لا يزالون في مرحلة التدريب. توفر لك معلومات قيمة حول مدى استعداد فريقك وإنتاجيته

السوق المستهدف: عندما تقوم بتقييم حجم السوق المستهدف، فإنك تتأكد من وجود عدد كافٍ من العملاء المحتملين الذين لديهم ميزانية كافية لتحقيق أهدافك في المبيعات

يساعد التحليل الدقيق لهذه المقاييس في وضع خطط قوية لقدرة المبيعات تتوافق مع أهداف المبيعات التنظيمية وتحقق نجاحًا مستدامًا في المبيعات.

فوائد التخطيط الفعال لقدرة مبيعات SaaS

من خلال تخطيط القدرة على المبيعات، يمكنك أنت وفريقك الاستفادة من المزايا التالية:

تعزيز فرق عمليات الإيرادات: قم بمركزية تخطيط المناطق والحصص والقدرة على المبيعات والمكافآت التحفيزية في منصة واحدة. مع توفر جميع البيانات التي تحتاجها في متناول يدك، يمكن لفرق العمليات التعاون والتحليل وقيادة الاستراتيجيات بثقة لتحقيق الأهداف القصوى والأساسية بكفاءة

حافظ على قدرتك التنافسية: راقب الاتجاهات، وفهم احتياجات عملائك، وقم بتعديل استراتيجيات المبيعات الخاصة بك. في النهاية، سيسمح لك ذلك باغتنام الفرص الجديدة والحفاظ على تدفق الإيرادات

تحسين تغطية المبيعات: يساعد استخدام الرؤى المستندة إلى البيانات في تخطيط قدرات المبيعات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن توزيع المناطق وتوزيع الحسابات وتخصيص الموظفين الجدد بشكل استراتيجي. كما يضمن تحقيق أقصى تأثير ومواءمة مع خطط القوى العاملة والخطط التشغيلية

قياس أداء المبيعات: تتبع ومراقبة مؤشرات الأداء الحرجة في الوقت الفعلي (KPIs) مثل سرعة إبرام الصفقات ومعدلات الفوز وحجم الصفقات. قدم ملاحظات وتوجيهات مخصصة للحفاظ على تفاعل البائعين وتقدير أفضلهم ومساعدتهم على تطوير حياتهم المهنية. كما أن قياس أداء المبيعات يمكن أن يحد من معدلات ترك الموظفين، والتي تبلغ تتبع ومراقبة مؤشرات الأداء الحرجة في الوقت الفعلي (KPIs) مثل سرعة إبرام الصفقات ومعدلات الفوز وحجم الصفقات. قدم ملاحظات وتوجيهات مخصصة للحفاظ على تفاعل البائعين وتقدير أفضلهم ومساعدتهم على تطوير حياتهم المهنية. كما أن قياس أداء المبيعات يمكن أن يحد من معدلات ترك الموظفين، والتي تبلغ حوالي 27% بالنسبة لممثلي المبيعات

خفض التكاليف: وفقًا لدراسة، يمكن أن تصل النفقات المرتبطة بتوظيف ممثل مبيعات جديد وتدريبه وتأهيله إلى وفقًا لدراسة، يمكن أن تصل النفقات المرتبطة بتوظيف ممثل مبيعات جديد وتدريبه وتأهيله إلى 240,000 دولار أمريكي للشركة . يساعدك تخطيط دورات توظيف المبيعات على تحسين عمليات التوظيف وتوفير المال لشركتك

رضا العملاء: يضمن تخطيط القدرات رضا العملاء من خلال تقليل أوقات الانتظار إلى الحد الأدنى عن طريق تحسين مستويات التوظيف، والحفاظ على جودة الخدمة المتسقة، وتوفير المساحة للفرق للتكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة مع تحسين تخصيص الموارد من أجل الاستخدام الفعال والإنتاجية

التغلب على التحديات في تخطيط قدرات المبيعات في مجال برمجيات الخدمات

قد يكون تخطيط قدرة المبيعات في مجال SaaS معقدًا، لذا من الجيد التعرف على أسوأ السيناريوهات.

فيما يلي بعض العقبات الشائعة التي يجب عليك تجنبها أثناء تخطيط قدرات المبيعات:

التحدي 1: أهداف غير واضحة

أحد العوائق الشائعة التي تحول دون نجاح تخطيط المبيعات هو عدم وضوح أهداف الشركة أو عدم تحديدها.

تفشل خطط المبيعات القديمة أو الغامضة في التوافق مع الأهداف التنظيمية الحالية، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات وإطالة دورات التخطيط وعدم الكفاءة التشغيلية.

💡ماذا تفعل؟ يمكن أن تساعدك ClickUp Goals في تحديد أهدافك على منصة يمكن الوصول إليها وتحديثها من قبل الفريق بأكمله.

حدد أهدافًا قصيرة وطويلة المدى في ClickUp Goals؛ لتسهيل الوصول إليها، قسّم الأهداف إلى أهداف فرعية ونظمها في مجلدات

حدد الأهداف والغايات وتابع تقدمها باستخدام ClickUp Goals

التحدي 2: جداول البيانات المنفصلة

هناك تحدٍ آخر ينشأ عن الطريقة التي عادةً ما تستخدمها فرق المبيعات في وضع خطط المبيعات، وهي استخدام جداول بيانات منفصلة.

توفر جداول البيانات هذه تعاونًا محدودًا وتفتقر إلى التعقيد اللازم لإجراء تنبؤات دقيقة بشأن الحصص وتخطيط المناطق والحسابات في الوقت الفعلي.

عندما يفشل تخطيط المبيعات، يترتب على ذلك سلسلة من المشكلات:

فقدان اهتمام مندوبي المبيعات

المزيد منهم يغادرون

يستغرق الموظفون الجدد وقتًا طويلاً حتى يصلوا إلى مستوى الأداء المطلوب

الأهداف تفلت من بين الأصابع

من المحتم أن يفشل بعض مديري الحسابات (AEs) في تحقيق الحصص المحددة، ولكن عدم مراقبة القدرة على المبيعات بانتظام يزيد من خطر عدم تحقيق الأهداف كل ربع سنة.

ClickUp هو خيار رائع لحل مثل هذه المشكلات. تعمل منصة ClickUp Resource Management Platform المخصصة على دمج أصول شركتك وتتبع الوقت وإدارة النماذج في مرحلة واحدة لتخصيص الموارد بذكاء.

لماذا يجب ألا يتوقف تخطيط قدرات المبيعات أبدًا؟

يجب أن تكون سعة المبيعات مستمرة. هناك عدة أسباب تدفعك إلى مراجعة وتحديث العمليات وسير العمل:

وقت التجهيز: يجب على مندوبي المبيعات الجدد التكيف مع عملك ومنتجاتك والسوق المستهدف لتحقيق الحصص المطلوبة. إذا تجاوز وقت التجهيز التوقعات، فسيؤثر ذلك على قدرة المبيعات وتحقيق الحصص. يتيح التخطيط الاستباقي حساب وقت التجهيز بشكل واقعي وتعديل عملية التدريب

التناقص: التناقص أمر لا مفر منه، ويستغرق استبدال موظفي المبيعات ذوي الخبرة وقتًا طويلاً. يتيح التخطيط الفصلي إجراء تقييمات سريعة لتأثيرات التناقص ويتيح الاستجابة السريعة لملء الوظائف أو إعادة تخصيص الموارد

تغير الواقع: قد لا تكون الافتراضات في النماذج صحيحة، مما يتطلب إجراء تعديلات. على سبيل المثال، قد يتطلب تحقيق حصص أقل من المتوقع توظيف موظفين إضافيين لتعويض النقص في الإيرادات

العقبات: تعد قدرة المبيعات عقبة أمام تحقيق الإيرادات في شركات SaaS. قد يؤدي الفشل في التخطيط الاستباقي إلى ضياع الفرص، على غرار تأخير الإنتاج في المصنع بسبب أعطال الماكينات

يعد التخطيط الاستباقي لقدرة المبيعات أمرًا ضروريًا لتعظيم إمكانات الإيرادات واغتنام الفرص في عالم SaaS المتطور باستمرار.

يُعد استخدام ClickUp كأداة لتخطيط الموارد أمراً رائعاً للتغلب على العديد من هذه التحديات.

ClickUp يتجاوز مجرد توزيع المهام. فهو يتيح تحديد الاختناقات وإدارة أعباء العمل ويضمن أن الفرق أو المؤسسات يمكنها تلبية المتطلبات والمتطلبات المتغيرة بفعالية.

تذكر، مع ذلك، أن تخطيط القدرات لم ينته بعد، حتى بعد الانتهاء من التخطيط والإعداد.

تحتاج إلى معرفة بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تخطيط القدرة على المبيعات لتحقيق أقصى استفادة من فريقك. خطط القدرة على المبيعات لا تؤثر بشكل فوري، وبالتالي فهي عديمة الفائدة ❌

إنها مجرد مراجعة للبيانات التاريخية ❌

الجداول البيانية لا تقل فعالية عن أنظمة تخطيط وإدارة قدرات المبيعات ❌

لا تحتاج إلى التكنولوجيا المثالية لتناسب تخطيط مبيعاتك ❌

حسّن تخطيط قدرات المبيعات باستخدام ClickUp

من خلال التنبؤ الدقيق بأداء فريق المبيعات، وتحديد حصص واقعية، ومواءمة الموارد مع أهداف العمل، يمكن للمؤسسات التعامل بفعالية مع تعقيدات السوق بدقة وبصيرة.

تحتاج إلى الأدوات المناسبة للاستفادة من قوة تخطيط قدرات المبيعات.

وما الأفضل من ClickUp؟ إنه يوفر ميزات شاملة مصممة خصيصًا لتخطيط قدرات المبيعات بشكل مبسط وفعال.

بفضل الأدوات التعاونية وقدرات تحليل البيانات في الوقت الفعلي والقوالب القابلة للتخصيص المعدة مسبقًا والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تُمكّن ClickUp المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين تخصيص الموارد ودفع النمو المستدام في بيئة SaaS شديدة التنافسية.

سواء كنت قائد مبيعات متمرسًا أو رائد أعمال ناشئًا، فإن استخدام ClickUp هو مفتاحك لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لجهودك في تخطيط قدرات المبيعات.

فلماذا تنتظر؟ ابدأ رحلتك نحو زيادة الإيرادات اليوم. اشترك في ClickUp مجانًا!

الأسئلة الشائعة (FAQs)

1. ما هي القدرة على البيع؟

تشير القدرة على المبيعات إلى قدرة فريق المبيعات على تحقيق إيرادات جديدة خلال فترة محددة. وهي تتضمن توقع أداء الفريق بناءً على عوامل مثل عدد مندوبي المبيعات وفعاليتهم في تحقيق الأهداف.

2. ما هو مثال على تخطيط القدرات؟

من أمثلة تخطيط القدرات توقع عدد مندوبي المبيعات الجدد اللازمين لتحقيق أهداف الإيرادات المستقبلية بناءً على إنتاجية الفريق وأهداف المبيعات.

3. ما هي عملية تخطيط القدرات؟

تتضمن عملية تخطيط القدرات التنبؤ الاستراتيجي بقدرة الشركة على تحقيق الإيرادات من خلال تحليل أداء فريق المبيعات ومواءمته مع الأهداف المالية. ويشمل ذلك تقييم القدرات الحالية للفريق، وتحديد حصص واقعية، والتنبؤ بعدد الموظفين الجدد اللازمين لتحقيق أهداف الإيرادات المستقبلية.