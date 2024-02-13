10 قوالب مجانية لتقارير المبيعات في ClickUp و Excel

إذا قمت بعملية بيع رائعة ولم يعلم بها أحد، هل حدثت أصلاً؟ 👀

بالتأكيد حدث! ولكن لا يزال من الأفضل لمندوبي المبيعات وجميع المعنيين إذا كان لديك آلية مناسبة لتتبع المبيعات بإيقاع منتظم. ليس فقط لأن ذلك يساعدك على متابعة أهداف المبيعات ولكن أيضًا لأنه يساعدك على رؤية واكتشاف الاتجاهات في المبيعات وسلوكيات العملاء التي يمكنك استخدامها لتحسين استراتيجيات نمو الإيرادات.

وبعبارة أخرى، أنت بحاجة إلى طريقة رائعة ليس فقط لـ تقرير عن مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعاتك ولكن أيضًا لاستخدام تلك التقارير للحصول على رؤى أعمق حول مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعاتك مقاييس خط أنابيب المبيعات . وتحتاج إلى طريقة لجعل هذه العملية قابلة للتكرار والتبسيط قدر الإمكان.

يبدأ كل ذلك بقالب تقرير المبيعات الصحيح. دعنا نتعمق في هذا المفهوم وكيف يتناسب مع مفهوم عملية إدارة مشروع المبيعات ، قبل مشاركة بعض النماذج المفضلة لدينا مجانًا لاستخدامك.

ما هو قالب تقرير المبيعات؟

قالب تقرير المبيعات هو تقرير مُعد مسبقًا لمساعدة الفرق والمديرين على تخزين ومراجعة بيانات المبيعات لتحليلها وإلقاء نظرة ثاقبة عليها. نظرًا لأن شكل قالب تقرير المبيعات عالي الجودة قابل للتخصيص ومرن ويوفر صيغًا لإجراء حسابات سريعة، يمكنك مراقبة المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات أو مشاركتها مع أصحاب المصلحة دون بذل جهد كبير.

قم بسحب المهام وإفلاتها باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp لسهولة التنظيم في هيكل يشبه جدول البيانات

عناصر ## عناصر أفضل قوالب تقارير المبيعات

قوالب تقارير المبيعات رائعة أدوات المبيعات لأنها تبسط الجهد الذي يستغرق وقتًا طويلاً في سحب البيانات وتحليلها يدويًا. ولكن هذا صحيح فقط إذا وجدت القالب الصحيح، مما يعني أنه يجب أن يكون لديه القدرة على

تتبع أهداف المبيعات من خلال التكامل مع أدوات عملك الأخرى و قوالب تحديد الأهداف لربط الاستراتيجية بالتنفيذ

من خلال التكامل مع أدوات عملك الأخرى و قوالب تحديد الأهداف لربط الاستراتيجية بالتنفيذ اعمل بالإيقاع المناسب لعملك . أن قالب التقرير السنوي رائع، ولكن قد لا يساعدك إذا كنت تتطلع إلى إنشاء تقارير مبيعات يومية

. أن قالب التقرير السنوي رائع، ولكن قد لا يساعدك إذا كنت تتطلع إلى إنشاء تقارير مبيعات يومية أنشئ أتمتة سير العمل . سواء كان ذلك بتحويل الأرقام الأولية إلى رؤى أو تعيين مهام المتابعة الآلية، فإن تقريرك جيد بقدر الوقت الذي يوفره لك مقارنةً بالقيام به يدويًا

. سواء كان ذلك بتحويل الأرقام الأولية إلى رؤى أو تعيين مهام المتابعة الآلية، فإن تقريرك جيد بقدر الوقت الذي يوفره لك مقارنةً بالقيام به يدويًا يمكن لأصحاب المصلحة لديك الوصول إليه. الرسوم البيانية أفضل من الأرقام الخام، ويمكن أن تساعد الألوان في فهم الاتجاهات والمفاهيم في لمحة سريعة

تأتي العديد من تقارير المبيعات في شكل جدول بيانات Excel أو مصنف، ولكن الصحيح برنامج مجاني لإدارة المشاريع سيقدم عرضًا مشابهًا للمشروع - ومن الناحية المثالية، طرق عرض إضافية للعمل - لتحقيق نتائج أكبر. على غرار الانتقال إلى ما بعد إدارة مشروع جدول البيانات ، قد تتفاجأ بالوقت الذي ستوفره بمجرد الاستفادة من إمكانيات التفاعل والأتمتة المتزايدة لأداة مثل ClickUp.

تصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

10 قوالب تقارير المبيعات

لسوء الحظ، هناك عدد كبير جدًا من قوالب تقارير المبيعات التي لا يمكن اختبارها من خلال عملية التجربة والخطأ المعتادة. وبدلاً من ذلك، قم بتضييق نطاق قائمتك من خلال البدء بأفضل القوالب في ClickUp وExcel.

من المهم أن تضع في اعتبارك أنه لا يوجد أي مما يلي أفضل بطبيعته من غيره في هذه القائمة. بدلاً من ذلك، الأمر يتعلق بالعثور على أفضل قالب يناسب احتياجاتك وموقفك. بالإضافة إلى ذلك، جميعها مجانية! لذا لا تخف من تجربة عدة قوالب قبل اختيار القالب الأنسب لك.

1. قالب تقرير المبيعات من ClickUp

قالب تقرير المبيعات من ClickUp

قالب تقرير المبيعات قالب تقرير المبيعات من ClickUp يطبق دليلاً مفصلاً على مساحة العمل في شكل قائمة ديناميكية. إنه مورد ممتاز لقياس نظرة عامة على جهود المبيعات الخاصة بك من خلال إنشاء ملخص لمبيعاتك السنوية والفصلية والشهرية - حتى أنه يتيح لك مقارنة السنوات المختلفة ببعضها البعض.

تتبع مبيعاتك الفعلية مقابل التوقعات، أو قسّم مبيعاتك حسب نوع الخدمة. تتبع موسمية المبيعات باستخدام متغير شهر المبيعات، أو قارن أداء المناطق المختلفة مقابل بعضها البعض.

كما يأتي هذا القالب الملائم للمبتدئين محملاً بحالتين مخصصتين وخمسة أنواع من طرق العرض لتصور مهام المبيعات الفردية والتقدم المحرز من مستوى عالٍ، ولكن الحقول المخصصة هي المكان الذي يتألق فيه هذا القالب حقًا. مع 10 حقول مخصصة لتحديد سبب المبيعات، والإنجاز، والسنة، والتوقعات، وأكثر من ذلك، يمكنك فرز المعلومات وتصفيتها والوصول إليها بسرعة مباشرةً من قائمة المهام الخاصة بك. تنزيل هذا القالب

2. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp

قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp

هل أنت مستعد لتفصيل الأمور أكثر؟ ربما لا تكون النظرة العامة السنوية كافية خاصةً في الأعمال التجارية ذات المبيعات الصغيرة، ولكن قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp يجعل الأمر سريعًا وسهلاً بالنسبة لك ولفريقك في الحصول على تقارير وبيانات المبيعات الأسبوعية الأخيرة.

تحقق من المقاييس مثل إجمالي المكالمات الباردة خلال الأسبوع، وعدد الاجتماعات التي تم تحديدها، والزيارات المباشرة، ومكالمات المتابعة، والمنتجات الفعلية المباعة. حتى تحليل متغيرات الأداء الأخرى مثل المكالمات المحولة.

هذا مورد مفيد لتتبع التقدم المحرز نحو هدف دخلك، ودخلك الفعلي، وكيف ينحرف الاثنان عن بعضهما البعض. تنزيل هذا القالب

3. قالب تقرير المبيعات اليومية من ClickUp

قالب تقرير المبيعات اليومية من ClickUp

نعم، يمكنك الحصول على تفاصيل أكثر من العرض الأسبوعي! في هذا قالب تقرير المبيعات اليومية من ClickUp يمكنك عرض أداء فريق المبيعات الخاص بك كل يوم من أيام الأسبوع.

يسهل إكمال هذا القالب ودمجه في عمليات المبيعات الحالية الخاصة بك حيث من المفترض أن يتم تحديثه كل يوم. وبدلاً من عدد من طرق العرض والحقول المخصصة والمهام التي يجب تتبعها، يطبق هذا القالب تنسيق انقر فوق المستند للعمل من خلاله. قم بتقسيم المبيعات اليومية مع وصف عام لأداء الفريق بشكل عام وقائمة مفصلة بالمنتجات التي حققت أفضل أداء في ذلك اليوم.

الميزة الكبرى لهذا القالب هي أنه يوثق النتائج الرئيسية من كل يوم عمل لتحديد الاتجاهات المحتملة. نظرًا لبساطته، فإن هذا القالب هو قالب التقرير المثالي للمبتدئين. لن تحصل على رؤى عميقة يتم إنشاؤها تلقائيًا ولكن إذا كنت تبحث عن لقطة سريعة للمبيعات اليومية؟ لا مزيد من البحث. تنزيل هذا القالب

4. قالب تقرير المبيعات الشهري من ClickUp

قالب تقرير المبيعات الشهرية من ClickUp

تُعد تقارير المكالمات الشهرية أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً في عمليات المبيعات التي تعتمد بشكل كبير على المكالمات الباردة والمتابعة. فهي تساعد أصحاب المصلحة المعنيين في الشركة على فهم نشاط المكالمات بسرعة، وكيف أثرت على حصة المبيعات. هذا نموذج تقرير المبيعات الشهري من ClickUp يبسط هذه العملية لجميع المعنيين.

قالب آخر مخصص لمستندات ClickUp Docs، يساعد هذا التقرير المؤسسات على الاحتفاظ بقائمة بكل مكالمة خلال الشهر مع نتائجها. عند استخدامه باستمرار، فإنه يعمل بمثابة السجل الرسمي لجميع المكالمات التي أجراها أعضاء فريق المبيعات في ذلك الشهر.

كما يسمح لك أيضًا بالمضي قدمًا. يوفر قسم أفضل المؤدين في المبيعات دليلاً سهلاً لإدراج وكيل المبيعات الذي تعتقد أنه يستحق التقدير في شهر معين، مما يعزز المشاركة والروح المعنوية في هذه العملية 🙂 تنزيل هذا القالب

5. قالب ورقة عمولة المبيعات من ClickUp

قالب ورقة عمولة المبيعات من ClickUp

تتبع العمولات المكتسبة من قبل فريق المبيعات مهم عند حساب كل من إيرادات الشركة ومكافآت الفريق. إن قالب ورقة عمولة المبيعات من ClickUp مصمم لحساب تلك العمولة تلقائيًا، بغض النظر عن الهيكل الذي أعدته مؤسستك.

يكتمل القالب إلى حد كبير بمجرد تطبيقه على النظام الأساسي الخاص بك - كل ما يتطلبه هو بعض مدخلات بيانات المبيعات المحددة، بما في ذلك إجمالي المبيعات والعمولات المكتسبة والمكافآت. من هناك، يستخدم تلك المعلومات لحساب إجمالي العمولات إلى جانب المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى مثل عائد الاستثمار وتكلفة كل عملية بيع تمت.

لديك أيضًا طرق متعددة لفرز المهام في تقرير ورقة الأسعار . تحقق من العمولات حسب فريق المبيعات أو حسب الحالة أو حسب المجال الوظيفي. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا الاحتفاظ بالنظرة العامة التي تحتاجها، بدءًا من التخطيط إلى المدفوعات. يبدو الأمر بسيطاً، ولكن هذا القالب يبدو بسيطاً، ولكن هذا القالب أيضاً مفصّل بشكل لا يصدق ومليء بالموارد لمساعدتك على النجاح أثناء استخدامه بما في ذلك:

حالتين مخصصتين مخصصتين

تسعة حقول مخصصة

ثلاث طرق عرض للمشروع

بالإضافة إلى العديد من مستندات المساعدة ونصائح لاستخدام هذا القالب بأكثر الطرق إنتاجية من البداية. تنزيل هذا القالب

6. قالب تتبع عمولة المبيعات من ClickUp

قالب تتبع العمولة من ClickUp

بالنسبة للمستخدمين الأكثر فورية ومديري المبيعات، قد يتطلب تتبع العمولة المزيد من المتغيرات. والخبر السار هو أن قالب تتبع عمولة المبيعات من ClickUp هو بالضبط ما طلبه الطبيب لمساعدتك في تتبع وتحسين كل متغير في العملية.

مثل القالب السابق، تحتاج إلى توصيل بعض المتغيرات في إطار القالب الحالي مثل القيمة الفعلية وتاريخ الإغلاق ونسبة العمولة لمبيعاتك. من هناك، يمكنك مراقبة كل شيء بدءًا من العمولات المكتسبة إلى حالة الدفع، وحالة الفاتورة، ونوع الدفع، والمزيد في مجلد واحد منظم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرز كل متغير من المدخلات والمخرجات وسحبها في تقرير. يمكنك عرض عمولاتك في قائمة أو عرض جدول زمني، أو إنشاء جدول مرمز بالألوان للحصول على نظرة عامة أكبر. تنزيل هذا القالب

7. قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp

قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp

يحتاج عملاؤك إلى معرفة أنك متواجد من أجلهم - ليس فقط لكي يعرفوا حالة البيع وما الذي يقومون به، ولكن أيضًا لتلبية توقعاتهم وتجاوزها. لقد أصبحت استراتيجية إدارة علاقات العملاء (CRM) شائعة جدًا في مجال المبيعات بسبب هذه الحاجة تحديدًا.

في جوهرها، إدارة علاقات العملاء هي أداة يمكنك استخدامها لتتبع علاقتك مع العملاء المحتملين والحاليين. فهو يضم أي شيء بدءًا من الخصائص الديموغرافية الأساسية للمستخدمين إلى نقاط اتصال المبيعات وأين يقف كل عضو في قاعدة بياناتك حاليًا في مسار التحويل.

لكن هذا النوع من قواعد البيانات لا يبني نفسه بنفسه. بدلاً من ذلك، اعتمد على قالب CRM الذي يمكن أن يساعدك على تتبع المتغيرات عن كثب ويتصل مع أدوات التخطيط لتحريكها رحلة العميل . إن قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp هو مورد سهل الاستخدام وشامل في نفس الوقت لإنشاء إدارة علاقات العملاء المثالية.

يعد CRM حالة فريدة من نوعها لأنه أكثر تعقيدًا من تقرير المبيعات. ولكن في الوقت نفسه، فإن أي مناقشة لقوالب تقارير المبيعات ستكون غير مكتملة بدونه. في هذا القالب، سيكون لديك مساحة منظمة في النظام الأساسي الخاص بك مع 20 حالة مخصصة جاهزة، وستة ClickApps وخمس طرق عرض مخصصة، وأتمتة سير العمل لتوجيه عملية تطوير إدارة علاقات العملاء. تنزيل هذا القالب

8. قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

لا يمكن لأي عملية مبيعات أن تنجح بدون مجموعة قوية من مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن للجميع العمل على تحقيقها وتتبعها. مع قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp يمكنك تتبع أي عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات في نظرة عامة سهلة.

يأتي القالب مزودًا بـ 15 حقلًا مخصصًا يشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك:

محاولات البيع

تكلفة المنتج

إيرادات المبيعات المتكررة

صافي الربح

عدد العملاء المحتملين الجدد

إجمالي إيرادات المبيعات

معدل نجاح المبيعات الجديدة

إيرادات المبيعات الجديدة

والمزيد! من هناك، يمكنك تتبع كل مؤشر أداء رئيسي تختار التركيز عليه في تقرير أسبوعي أو شهري. لكن هذا القالب لا يتوقف عند هذا الحد - باستخدام عرض اللوحة، يمكنك تصور إيراداتك شهريًا على لوحة كانبان الديناميكية في لمحة سريعة. تنزيل هذا القالب

9. قالب تعقب المبيعات من ClickUp

قالب تعقب المبيعات من ClickUp

تحدث عن نظرة عامة شاملة. مع هذا قالب تعقب المبيعات من ClickUp يمكنك بسهولة تتبع وتحليل كل جزء متحرك من عملية المبيعات بأكملها. ستكون الرؤى التي تحصل عليها لا تقدر بثمن لتحسين استراتيجيتك وتبسيطها بمرور الوقت.

تعرض الحقول المخصصة مدى شمولية قالب تعقب المبيعات هذا. يمكنك إدخال أي شيء من تكاليف الشحن وتكاليف الوحدة إلى الرسوم وعدد المرتجعات والمزيد. أضف الربح المستهدف وتكاليف الوحدة إلى جانب الوحدات التي سيتم بيعها، ثم احسب أي شيء من هامش الربح إلى الإيرادات الفعلية.

يتيح لك حقل الحالة معرفة ما إذا كانت أهدافك قد تحققت، بينما تساعدك الفئات الشهرية على فهم الاتجاهات بمرور الوقت. انتقل من أداة تعقب المبيعات إلى حجم المبيعات في الشهر و حالة المبيعات في الشهر للحصول على تحليلات ورؤى أعمق. تنزيل هذا القالب

10. قالب تقرير فريق المبيعات لـ Excel

قالب تقرير المبيعات لبرنامج Excel عبر Microsoft365

في قالب Microsoft Excel هذا، يمكنك إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات مع أرقام المبيعات الفصلية. يقوم القالب بعد ذلك بتحويل بيانات المبيعات إلى مخطط شريطي حديث يسهل مراجعته وتحليله.

يتضمن قالب التقرير أعمدة قابلة للتخصيص تضيف إدخالاتك الفردية إلى إجمالي واحد نهائي. كما يساعدك أيضًا على سحب تقارير مبيعات محددة لكل منتج من المنتجات التي تدخلها.

إنها أداة بسيطة ولكنها قد تكون فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة دمج جميع الرسوم المتحركة والانتقالات في Excel، بالإضافة إلى الرسومات التي يمكن أن تجعل التقرير أكثر جاذبية للمراجعة. يمكنك مشاركة التقرير مع أصحاب المصلحة والرؤساء والأعضاء الآخرين من خلال تصدير التقرير كملف Excel أو PDF في أي وقت. تنزيل هذا القالب

تبسيط تقارير المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب من ClickUp

دعنا نواجه الأمر - إن إدارة فريق المبيعات الخاص بك مع تتبع أدائهم قد يبدو وكأنه عمل شعوذة. ومع ذلك، فهي خطوة حيوية إذا كنت تريد حقًا تحسين عملياتك لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

وهذا يعني إنشاء تقارير مبيعات فعالة تُظهر بالضبط كيف تفوق فريق المبيعات لديك، وأين زادت التكاليف، ومجالات التحسين. إنها الخطوة المنطقية الأولى في إدارة خط أنابيب المبيعات بأكمله بطريقة أكثر فعالية وقائمة على البيانات.

وهنا يأتي دور ClickUp. ClickUp هي المنصة الإنتاجية الوحيدة القوية بما يكفي لجلب جميع العمل معًا عبر التطبيقات في منصة تعاونية واحدة. من خلال مكتبة القوالب , أكثر من 1,000 عملية تكامل و مئات من ميزات إدارة المشاريع ، ClickUp هو المورد النهائي لفرق المبيعات من أجل إدارة مسار المبيعات بالكامل .

ابدأ في أتمتة عمليات المبيعات الخاصة بك وكوِّن علاقات أقوى مع العملاء عندما اختر ClickUp اليوم .