أفضل 10 أدوات للتنبؤ في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

ألن يكون من الرائع أن ترى ما ينتظر عملك في المستقبل؟

البيانات الفوضوية المليئة بالثغرات والتحيزات تعرضك لخطر التوقعات المضللة. حتى مع وجود أفضل البيانات والنماذج، فإن توقع الظروف المستقبلية لعملك ليس دائمًا أمرًا مباشرًا.

يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة إلى إبطال أفضل تنبؤاتك، لذا فإن المفتاح هو المزج بين الحكم البشري والرؤى الخوارزمية. لحسن الحظ، فإن برامج التنبؤ الممتازة تقلل من المخاطر وتجعل من السهل التنبؤ بالمستقبل.

أداة التنبؤ الصحيحة توجه القرارات الذكية والفعالة تخصيص الموارد واغتنام الفرص في الوقت المناسب من خلال مساعدتك على التنبؤ بالمبيعات، وتحديد العقبات، وضبط الأسعار في لمح البصر!

لا تعدك أدوات التنبؤ بالقيادة السلسة، ولكنها تساعدك على التوجيه بثقة خلال حالات عدم اليقين.

لقد وضعنا قائمة مختصرة بأفضل الخيارات لمساعدتك على تبديل المشاعر الغريزية بالإجراءات المستنيرة، وتحويل القفزات العمياء إلى خطوات محسوبة.

ما هي برامج التنبؤ؟

تساعد برامج التنبؤ مديري الأعمال أو فرق العمل على تحليل بيانات المبيعات السابقة والحالية للكشف عن الاتجاهات والأنماط الخفية. تساعد هذه البيانات على التنبؤ بمعدلات الإغلاق، وحجم العملاء المحتملين في المستقبل، وإجمالي إيرادات المبيعات.

ومن الأمثلة الشائعة لبرامج التنبؤ: ClickUp و HubSpot و Zendesk وغيرها.

قد يستخدم بائع التجزئة الذي يتطلع إلى تحسين مستويات المخزون في العطلات برنامجًا للتنبؤ بالمبيعات مثل ClickUp. من خلال تحليل المبيعات السابقة واتجاهات السوق الحالية، تتنبأ هذه الأداة بالمبيعات المستقبلية، مما يبعد العلامة التجارية عن مشاكل التخزين خلال مبيعات العطلات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التنبؤ؟

تعتبر العوامل التالية بالغة الأهمية إذا كنت ترغب في اختيار أفضل أداة تتوافق بشكل فريد مع خارطة طريق عملك واستراتيجيتك ونموذجك التجاري:

سهولة الاستخدام : اختر أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء التوقعات وتعديلها بسهولة

: اختر أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء التوقعات وتعديلها بسهولة تكامل البيانات : تأكد من أنها تتصل بمصادر بيانات متعددة، بما في ذلك برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات إدارة علاقات العملاء وغيرها. يجب أن يوفر إمكانية الوصول إلى نظرة عامة أوسع وأشمل لأداء الأعمال التجارية

: تأكد من أنها تتصل بمصادر بيانات متعددة، بما في ذلك برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات إدارة علاقات العملاء وغيرها. يجب أن يوفر إمكانية الوصول إلى نظرة عامة أوسع وأشمل لأداء الأعمال التجارية مناهج التنبؤ: يجب أن يقدم أساليب تنبؤ مختلفة، مثل الانحدار والمتوسط المتحرك والتنعيم الأسي، حسب تفضيلاتك

يجب أن يقدم أساليب تنبؤ مختلفة، مثل الانحدار والمتوسط المتحرك والتنعيم الأسي، حسب تفضيلاتك تحليل السيناريوهات: تحقق مما إذا كان يساعدك على إنشاء سيناريوهات افتراضية (ماذا لو/ أفضل الحالات/ أسوأ الحالات/ أسوأ السيناريوهات) بناءً على عدة عوامل أو افتراضات الأعمال

تحقق مما إذا كان يساعدك على إنشاء سيناريوهات افتراضية (ماذا لو/ أفضل الحالات/ أسوأ الحالات/ أسوأ السيناريوهات) بناءً على عدة عوامل أو افتراضات الأعمال الإبلاغ والتصور: يجب أن يسمح لك بإنشاء تقارير ولوحات معلومات واضحة وموجزة مع مخططات ورسوم بيانية وجداول وعناصر مرئية أخرى للمساعدة في مشاركة التوقعات وتوصيلها إلى أصحاب المصلحة في العمل

يجب أن يسمح لك بإنشاء تقارير ولوحات معلومات واضحة وموجزة مع مخططات ورسوم بيانية وجداول وعناصر مرئية أخرى للمساعدة في مشاركة التوقعات وتوصيلها إلى أصحاب المصلحة في العمل التعاون: معرفة ما إذا كان يدعم التعليقات من خلال السماح لك بمشاركة النتائج مع زملائك في الفريق أو المديرين التنفيذيين أو المديرين للحصول على مدخلات تحسن توقعاتك

معرفة ما إذا كان يدعم التعليقات من خلال السماح لك بمشاركة النتائج مع زملائك في الفريق أو المديرين التنفيذيين أو المديرين للحصول على مدخلات تحسن توقعاتك تحديثات في الوقت الحقيقي: يجب أن يكون قادراً على إخطارك بأي تغييرات تطرأ على أهداف المبيعات والتوقعات

أنواع التنبؤ

هناك أنواع مختلفة من التنبؤ، اعتمادًا على الغرض من مشاريعك ونطاقها. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الأنواع من التنبؤ.

1. التنبؤ بالمبيعات:

يستخدم التنبؤ بالمبيعات بيانات المبيعات السابقة للتنبؤ بالمبيعات المستقبلية. باستخدام برنامج التنبؤ بالمبيعات، يمكنك تحديد الأهداف وتعديل الإنتاج وتتبع أداء المبيعات على المدى الطويل.

يساعدك التنبؤ بالمبيعات على اتخاذ خيارات ذكية بشأن المخزون والموارد, أهداف المبيعات والميزانيات و التخطيط الاستراتيجي . التنبؤ بالمبيعات باستخدام النماذج الكمية وأبحاث السوق وتحليل الاتجاهات وأدوات البرمجيات المتخصصة للتنبؤ بأرقام المبيعات المستقبلية.

2. التنبؤ بالطلب:

يقدر التنبؤ بالطلب الطلب الطلب المستقبلي على منتج أو خدمة ما. وهو ينطوي على التنبؤ بكمية السلع أو الخدمات التي يشتريها المستهلكون خلال فترة محددة في سوق معينة.

يعمل التنبؤ بالطلب على تحسين مستويات المخزون من خلال أتمتة عملية طلب المستهلكين. وهو يأخذ في الاعتبار عناصر مثل اتجاهات المستهلكين والموسمية وسلوك المشتري. تساعدك طريقة التنبؤ هذه على تخطيط الإنتاج، والتعامل مع المخزون، وتخصيص الموارد، وتحديد الأسعار، واتخاذ قرارات ذكية لتلبية طلب المستهلكين المتوقع.

3. التنبؤ المالي:

يتنبأ التنبؤ المالي بكيفية الأداء المالي للشركة. وهو ينظر في الشؤون المالية السابقة واتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية لتقدير الإيرادات والمصروفات والتدفق النقدي والصحة المالية العامة في المستقبل ضمن إطار زمني محدد.

يساعد ذلك في التنبؤ والتخطيط للنتائج المالية مثل تغيرات الإيرادات وتغيرات التدفق النقدي والنفقات المحتملة والربحية والاستقرار المالي العام. يساعد التنبؤ المالي في وضع الميزانية وقرارات الاستثمار وتحديد الأهداف المالية وصياغة استراتيجيات النمو والاستدامة المستقبلية.

أفضل 10 أدوات للتنبؤ المالي لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

إدارة المخزون والتنبؤ بالإنفاق ووضع ميزانيات أكثر دقة باستخدام ClickUp كليك أب يوفر مجموعة شاملة من ميزات التنبؤ التي تعزز تواصل فريق المبيعات وتعاونه, أداء المبيعات ونمو الإنتاجية. يُفضِّل معظم محترفي المبيعات ClickUp لواجهته البديهية, تخطيط القدرات وميزات الخيارات المخصصة.

قم بإدارة التدفق النقدي بفعالية وتخصيص الموارد للنمو المستقبلي باستخدام قالب توقعات المبيعات من ClickUp. توقع أداء الأعمال على المدى القصير والطويل من خلال تقدير النفقات والإيرادات بدقة.

سواء أكنت تدير عملاً تجارياً أو المبيعات، تنبأ بمستقبل مشروعك باستخدام قالب توقعات المبيعات ClickUp . لقد ساعد قالب توقعات المبيعات هذا آلاف الشركات في التنبؤ بالتدفق النقدي وتوقعات الأداء على المدى القصير والطويل.

قم بإنشاء لوحات معلومات مفصلة لمؤشرات الأداء الرئيسية في ClickUp لتحليل عملك وتصوره وتحديد أولوياته

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك دون عناء باستخدام قالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتخطيط الطلب . يساعد في طلب العملاء ومستويات المخزون وكفاءة سلسلة التوريد.

بصرف النظر عن كونه حلاً متكاملاً، تواصل ClickUp دفع المزيد من الابتكار في نظامها من خلال التحديثات القوية وعمليات التكامل السهلة التي تميزها عن بقية المنافسين.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة التفاعلات: إدارة تفاعلات العملاء وعلاقاتهم باستخدام ClickUp CRM برنامج. التكامل مع أدوات أخرى غير برنامج ClickUp

قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp

كل شيء في مكان واحد : يوفر ClickUp كل الحلول، بما في ذلك إدارة المشاريع واحتياجات التواصل, تمكين المبيعات , لوحات معلومات المشروع والمحاسبة

: يوفر ClickUp كل الحلول، بما في ذلك إدارة المشاريع واحتياجات التواصل, تمكين المبيعات , لوحات معلومات المشروع والمحاسبة أطنان من القوالب: احصل على إمكانية الوصول إلى العديد من تنبؤات المبيعات و قوالب إدارة علاقات العملاء التي تلبي تفضيلات عملك.

قياس الأداء: توقع إيرادات المبيعات، وتتبع خط المبيعات الخاص بك، وقياس أداء المبيعات باستخدام قوالب توقعات المبيعات من ClickUp.

احصل على إمكانية الوصول إلى العديد من تنبؤات المبيعات و قوالب إدارة علاقات العملاء التي تلبي تفضيلات عملك. توقع إيرادات المبيعات، وتتبع خط المبيعات الخاص بك، وقياس أداء المبيعات باستخدام قوالب توقعات المبيعات من ClickUp. التحكم في سير العمل المحاسبي: محاسبة ClickUp يدير سير العمل المحاسبي، بما في ذلك الفواتير والفوترة وإعداد التقارير.

قم بإدارة عملائك المحتملين وعلاقاتك بالعملاء وخط أنابيب المبيعات في مكان واحد مع ClickUp.

قيود ClickUp

يحتوي على ميزات محدودة في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

2. زندسك

عبر زندسك Zendesk Sell هو أحد مكونات مجموعة تطبيقات Zendesk CRM. تمكّنك ميزة التنبؤ بالمبيعات من الوصول إلى بيانات دقيقة لتوقعات المبيعات أثناء إدارة العملاء المحتملين. يحتوي Zendesk Sell على العديد من الميزات التي تساعد فرق المبيعات على استيراد بيانات المبيعات الداخلية للتحقق من أعمال المبيعات والتحكم فيها وقياسها بتنبؤات دقيقة.

يعمل Zendesk Sell على تبسيط كيفية تنفيذ التخطيط المالي. يمكنك تخصيص التوقعات، وتحديد احتمالات الفوز، والتنبؤ بمواعيد إغلاق الصفقات الجديدة أو الحالية.

أفضل ميزات Zendesk Sell

توقعات مخصصة : إنشاء تنبؤات مخصصة وتوقع نسبة الفوز بالصفقات

: إنشاء تنبؤات مخصصة وتوقع نسبة الفوز بالصفقات التكامل : الوصول بسهولة إلى البيانات والتكامل مع مصادر متعددة

: الوصول بسهولة إلى البيانات والتكامل مع مصادر متعددة مراقبة في الوقت الفعلي : إنشاء ومراقبة خطوط الأنابيب الخاصة بك في الوقت الفعلي

: إنشاء ومراقبة خطوط الأنابيب الخاصة بك في الوقت الفعلي سهولة الاستخدام: سهولة الاستخدام: كل شيء في مكان واحد - بدءًا من العثور على العملاء المحتملين وجذبهم والتفاعل معهم

قيود Zendesk

طرق التنبؤ والسيناريوهات المحدودة

الكثير من الوظائف التي قد لا تكون ذات صلة بصاحب العمل الصغير

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

تسعير #### تسعير Zendesk

فريق البيع : 25 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 25 دولارًا لكل وكيل/شهر نمو البيع : 69 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 69 دولارًا لكل وكيل/شهر بيع محترف: 149 دولاراً لكل وكيل/شهرياً

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.3/5 (150+ تقييم)

3. هبسبوت

عبر هبسبوت Hubspot هي منصة تسويق ومبيعات وخدمة عملاء رائدة قائمة على السحابة. وهي تقدم أداة تنبؤ لمساعدتك على توقع الإيرادات المستقبلية ومراقبة العملاء المحتملين في خط الأنابيب.

تحليل الأداء التفصيلي لكل خط أنابيب وتوقعات أسهل على Hubspot. اجمع التقديرات من مختلف مندوبي المبيعات لديك في تقرير موحد للإدارة.

Hubspot هو أداة إدارة علاقات العملاء متعددة الاستخدامات تتكامل مع قنوات التسويق المختلفة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والويب وغيرها، لمساعدتك على تتبع حملاتك التسويقية وتحسينها.

Hubspot رائع لإدارة علاقات العملاء والتنبؤات في مكان واحد.

أفضل ميزات Hubspot

توقعات قابلة للتخصيص بشكل كبير : دمج التنبؤات المخصصة من المندوبين في تقرير واحد للإدارة

: دمج التنبؤات المخصصة من المندوبين في تقرير واحد للإدارة تتبع التقدم : تحليل الأداء والتقدم المحرز في كل خط من خطوط الأنابيب والتنبؤات بالتفصيل باستخدام ميزة التنقيب لأسفل

: تحليل الأداء والتقدم المحرز في كل خط من خطوط الأنابيب والتنبؤات بالتفصيل باستخدام ميزة التنقيب لأسفل سهولة التنقل: الوصول إلى توقعاتك وتحديثها من أي جهاز وموقع

قيود Hubspot

لا توجد ميزات الميزانية أو التنبؤ المالي

متوفرة فقط في إصدارات محددة من حلول مركز المبيعات والخدمات Hubspot

تسعير هبسبوت

تحتاج إلى الاشتراك في الخطط المميزة إما مركز المبيعات أو مركز الخدمات للوصول إلى ميزة التنبؤ الفعلي للمبيعات.

تبدأ أسعار كلتا الخطتين من 500 دولار شهرياً أو 5400 دولار سنوياً.

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4. أفيسو

عبر أفيسو Aviso عبارة عن برنامج قائم على السحابة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط كيفية إنشاء الخطط والتنبؤات المالية وإدارتها. وهو يتكامل مع مصادر البيانات المختلفة، مثل برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات إدارة علاقات العملاء، لعرض أداء أعمالك بشكل شامل.

يوفر Aviso بيانات ومقاييس في الوقت الفعلي للتنبؤ بالصحة أو القوة المالية. استخدم الأداة لمقارنة أفضل الحالات وأسوأ الحالات والسيناريوهات الافتراضية وقياس تأثير الافتراضات المختلفة على توقعاتك المالية.

لا تفصح Aviso عن خطة التسعير الخاصة بها علنًا، لذا عليك إجراء اتصال للحصول على عرض أسعار.

أفضل ميزات Aviso

الأتمتة : استخدم محرك السلاسل الزمنية القائم على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ

: استخدم محرك السلاسل الزمنية القائم على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ توصيات محسّنة : الوصول إلى اقتراحات للرافعات التي يمكن أن تزيد من فرص نجاح الصفقة

: الوصول إلى اقتراحات للرافعات التي يمكن أن تزيد من فرص نجاح الصفقة إمكانية التخصيص : تطوير توقعات مخصصة باستخدام بيانات خط أنابيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي

: تطوير توقعات مخصصة باستخدام بيانات خط أنابيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتغيرات: إمكانية التخصيص: إنشاء سيناريوهات مختلفة بناءً على متغيرات مختلفة في توقعاتك

قيود #### قيود Avisio

خطط التسعير غير معروفة، مما يجعلها عملية غير شفافة

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

عدم توفر تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### تسعير Avisio

اتصل ب Avisio لمعرفة الأسعار والخيارات التجريبية

تقييمات ومراجعات أفيسيو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.1/5 (30 مراجعة)

5. ويفلو

عبر وي فلو Weflow هو برنامج التنبؤ الخاص بـ Salesforce الذي يراقب التغييرات ويقيّم ويوفر مراجعات حول أداء عملية مبيعات الأعمال. يقوم بمزامنة كل شيء من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات إلى المهام مع Salesforce بسلاسة.

كما يدعم Weflow أيضًا أدوات المبيعات التعاونية للتنبؤ، والشلالات، والتنبؤات الفصلية حول توقعات الإيرادات الخاصة بك.

أفضل ميزات Weflow

ملائم لقوة المبيعات : الأنسب لمستخدمي Salesforce

: الأنسب لمستخدمي Salesforce الإشعارات : إعداد تنبيهات الصفقات والإشعارات على Salesforce

: إعداد تنبيهات الصفقات والإشعارات على Salesforce القدرة على تحمل التكاليف: استخدم Weflow مجانًا مع ما يصل إلى خمسة مستخدمين

قيود Weflow

مصمم لمستخدمي Salesforce فقط

من المستحيل التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير #### تسعير Weflow

الفريق : 39 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 39 دولارًا لكل مستخدم/شهر الشركات: 59 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Weflow

G2 : 4.7/5 (90 تقييمًا)

: 4.7/5 (90 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

6. بايبيدرايف

عبر Pipedrive تستفيد Pipedrive من الذكاء الاصطناعي والبيانات التاريخية والأتمتة لمساعدة الفرق على بناء توقعات دقيقة ومحددة بشكل صحيح. تُشبه Pipedrive وظائف أداة التنبؤ الخاصة بها بوجود مدير مبيعات شخصي. تحقق من عرض التوقعات القابل للتخصيص بانتظام من أجل تسريع التخطيط وتصحيح المسار.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج Pipedrive ميزات مثيرة، بما في ذلك توقعات الإيرادات Insights Revenue Forecast لتوقع الإيرادات المستقبلية. يأتي ذلك مع خطط التنبؤ الخاصة بالبرنامج الاحترافية والمؤسسية.

الوصول إلى كنز دفين من عمليات التكامل من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات إلى منصات إدارة علاقات العملاء، مما يسهل الاتصال بأدوات الأعمال الأخرى عبر الإنترنت.

أفضل ميزات برنامج Pipedrive

ميزة تتبع الأهداف: يتتبع الأهداف على مستوى الأفراد والمجموعات

يتتبع الأهداف على مستوى الأفراد والمجموعات عمليات التكامل: يتكامل مع مجموعة من أدوات إدارة علاقات العملاء لنقل بيانات العملاء بكفاءة وتسهيل عملية التعاون بين فرق العمل

يتكامل مع مجموعة من أدوات إدارة علاقات العملاء لنقل بيانات العملاء بكفاءة وتسهيل عملية التعاون بين فرق العمل ميزات الإبلاغ: الوصول إلى ميزات مختلفة تقارير المبيعات البرامج

الوصول إلى ميزات مختلفة تقارير المبيعات البرامج التسعير: خطط تجريبية مجانية ومجموعة متنوعة من خطط التسعير

قيود Pipedrive

وظائف محدودة في الخطة الأساسية

أسعار باقة Pipedrive

أساسي : 11.90 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 11.90 دولارًا لكل مستخدم/شهر متقدم : 24.90 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 24.90 دولارًا لكل مستخدم/شهر احترافي : 49.90 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 49.90 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً قوي : 59.90 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 59.90 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: 74.90 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

7. كلاري

عبر كلاري Clari هو برنامج يساعدك على بناء تنبؤات على البيانات الحالية والرؤى التنبؤية. يحتوي برنامج التنبؤات على العديد من الميزات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك لوحة معلومات المخزون التي توفر معلومات يسهل الوصول إليها حول الصفقات الجارية في التوقعات.

يعزز Clari الحسابات الفردية، مما يقلل من المخاطر البشرية. تظهر أي مدخلات تدخلها في البرنامج تلقائيًا في تطبيق CRM الخاص بك.

أفضل ميزات برنامج Clari

التنبؤ التنبؤ التنبؤي : تصور التنبؤات في الوقت الفعلي واشتقاق تنبؤات ربع سنوية باستخدام ميزة التنبؤ التنبؤ التنبؤي

: تصور التنبؤات في الوقت الفعلي واشتقاق تنبؤات ربع سنوية باستخدام ميزة التنبؤ التنبؤ التنبؤي البساطة : يقدم الرؤى بتنسيقات بسيطة وسهلة الفهم

: يقدم الرؤى بتنسيقات بسيطة وسهلة الفهم تقصير دورة المبيعات: الأنسب لقادة مبيعات B2B المهتمين بتقصير دورات المبيعات

قيود كلاري

لا يمكنك الاستفادة من فوائده ما لم يتم دمجه مع برنامج CRM

تسعير كلاري

التسعير المخصص

كلاري التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

8. ميديا فلاي

عبر ميديا فلاي توظف Mediafly برنامج التنبؤ Intelligence360 الخاص بها للمساعدة في إدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ بالإيرادات. من خلال الاستفادة من درجات التعلم الآلي، فإنه يتحقق من صحة المدخلات البشرية، مما يضمن تنبؤات مبيعات دقيقة وآلية.

قم بتعيين مواعيد نهائية أكثر صرامة بناءً على تنبؤات تاريخ الانتهاء من Mediafly لتحسين كفاءة إبرام الصفقات.

أفضل ميزات Mediafly

التنبؤ الذكي360: احصل على نظرة عامة بزاوية 360 درجة على أعمالك، بما في ذلك كل نشاط بيع وشراء

احصل على نظرة عامة بزاوية 360 درجة على أعمالك، بما في ذلك كل نشاط بيع وشراء سهولة الاستخدام: اكتشف فرص خط الأنابيب والتهديدات بسهولة

اكتشف فرص خط الأنابيب والتهديدات بسهولة اكتشاف سلوك المستخدم: تحديد سلوكيات الشراء وتحديد ما ينجح منها

تحديد سلوكيات الشراء وتحديد ما ينجح منها الاندماج: يتكامل مع سحابة مبيعات Salesforce Sales CloudBullhorn ATS و CRM

قيود ميديا فلاي #### قيود ميديا فلاي

وظائف تخصيص محدودة للوحة المعلومات

تسعير ميديا فلاي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ميديا فلاي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

9. بوست أب

عبر BoostUp.ai يوفر BoostUp.ai إمكانات التحليل التنبؤي باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي لتوقعات إيرادات الأعمال.

يستخدم برنامج التنبؤ هذا البيانات السابقة لتحليل اتجاهات المبيعات واتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الأنماط. تخصيص إجراءات فريدة بناءً على تفضيلاتك.

BoostUp أفضل الميزات

الأتمتة : استفد من الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتنبؤ وتقييم مخاطر خطوط الأنابيب. الحصول على تغطية مخاطر خطوط الأنابيب تلقائيًا

: استفد من الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتنبؤ وتقييم مخاطر خطوط الأنابيب. الحصول على تغطية مخاطر خطوط الأنابيب تلقائيًا التتبع : مراقبة الاتجاهات في الوقت الفعلي وتحليل التغييرات على الفور لأغراض التنبؤ

: مراقبة الاتجاهات في الوقت الفعلي وتحليل التغييرات على الفور لأغراض التنبؤ مصممة خصيصًا لمديري التسويق: مثالي لمحترفي المبيعات في الأدوار التنفيذية، مثل رؤساء التسويق (CMOs)

قيود #### BoostUp

لا توجد معلومات تسعير على صفحة المبيعات

تسعير BoostUp

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات BoostUp

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. أنابلان

عبر أنابلان يسمح Anaplan بتتبع خطوط أنابيب المبيعات والتنبؤات في الوقت الفعلي من خلال ربط البيانات من أنظمة مختلفة. تعمل تحليلاته التنبؤية على التتبع السريع لكيفية الكشف عن فرص النمو.

Anaplan هي إحدى أدوات التنبؤ بالمبيعات القليلة التي ليست أدوات لإدارة علاقات العملاء. وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزها فقط على التخطيط التشغيلي والنمذجة التشغيلية، مع إغفال إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات أنابلان

مصممة للمشاريع واسعة النطاق : مثالي للشركات الكبيرة وسريعة التوسع التي تحتاج إلى حلول إدارة التمويل والتوريد

: مثالي للشركات الكبيرة وسريعة التوسع التي تحتاج إلى حلول إدارة التمويل والتوريد تجربة مجانية ممتدة : ما يصل إلى 90 يومًا من الاستخدام على خطته التجريبية المجانية لجميع المستخدمين الجدد

: ما يصل إلى 90 يومًا من الاستخدام على خطته التجريبية المجانية لجميع المستخدمين الجدد التكامل : يتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Hubspot و Zendesk

: يتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Hubspot و Zendesk التنبؤ الأمثل: محاكاة السيناريوهات المحتملة للتنبؤات المتوقعة ونمذجة النتيجة

قيود #### قيود Anaplan

مكلف للغاية، حيث تشير المراجعات إلى أن الخطة منخفضة التكلفة تتراوح بين 30000 دولار إلى 50000 دولار سنويًا

ميزات اتصال ضعيفة حيث يقدم البرنامج البيانات بتنسيقات رسومية معقدة

تسعير #### تسعير Anaplan

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أنابلان

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

تمكين التنبؤ بمبيعاتك باستخدام ClickUp

أفضل برامج التنبؤ تنقلك إلى المستقبل، ولكن إتقان الأداة يتضمن إدارة تكامل البيانات، واختيار النماذج الصحيحة، وتفسير السيناريوهات المختلفة.

يمكن لخطأ واحد أن يحرف التنبؤات بل ويؤدي إلى تفاقم توقعات عملك. تعمل ClickUp باستمرار على تقليل هذه المخاطر.

تتمتع ClickUp بسمعة عالمية، حيث تعمل على تمكين آلاف الشركات من خلال ميزات التنبؤ البسيطة والفعالة في الوقت نفسه. تخلَّص من جداول البيانات المعقدة واعتمد واجهة ClickUp البديهية. استكشف مخططات جانت والوقت الفعلي لوحات معلومات المشروع لرسم صورة واضحة لحجم عملك المستقبلي.

تتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع في عرض لوحة معلومات ClickUp Dashboard

يدمج ClickUp البيانات الموجودة بسلاسة، ويتتبع التبعيات، ويقوم بتحديث الجداول الزمنية تلقائيًا، مما يجعل توقعاتك مرتبطة بالواقع. لا مزيد من التلاعب بجداول البيانات أو التحديق في لوحات المعلومات الفوضوية.

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