قل مرحباً للذكاء الاصطناعي ClickUp AI وزد من إنتاجيتك

في انقر فوق نحن مهووسون بالإنتاجية. نحن ندرك أن الوقت مورد ثمين ولكنه محدود، ونحن ملتزمون بمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة منه.

لذلك يكاد يكون من البديهي أن اليوم العالمي للإنتاجية في 20 يونيو هو أمرٌ كبيرٌ بالنسبة لنا. مثل عطلتنا الشخصية. إنه تذكيرنا السنوي للاحتفال بالطرق العديدة التي تعمل بها ClickUp على رفع مستوى إنتاجيتك كل يوم. 🎉

ولكن هذا العام، سنخطو خطوة إلى الأمام. لقد كنا دائمًا في طليعة الشركات الرائدة في توفير ميزات متطورة لتعزيز الإنتاجية، و نحن نفعل ذلك مرة أخرى اليوم مع تقديم ClickUp AI - وهو تقدم مضمون لتغيير طريقة عملك إلى الأبد.

لماذا ClickUp AI؟

لقد شهدنا تقدماً هائلاً في التكنولوجيا على مدار الخمسين عاماً الماضية. من إدخال أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى الاعتماد الواسع النطاق للإنترنت والهواتف الذكية. لقد غيرت كل قفزة من هذه القفزات طريقة عمل الناس بالكامل - ومن المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي هو التطور الأكثر تحوّلاً حتى الآن.

وفقًا لـ بحث جديد أجرته شركة ماكنزي آند كومباني، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة أنشطة العمل التي تستغرق 60-70% من وقت الموظفين. وبالنسبة لمهن مثل دعم العملاء والهندسة والتسويق، فهذا يعني أن إنتاجيتهم يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 45%.

إن وتيرة التقدم مذهلة، على أقل تقدير! يتم الإعلان عن اختراقات جديدة كل أسبوع، ويبدو أن التطبيقات المحتملة لا حدود لها. بغض النظر عن دورك، في المستقبل القريب، ستستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنجاز عملك بشكل أكثر كفاءة. 🦾

ClickUp AI هنا لتحويل عملك إلى الأفضل

قد يكون تعلُّم أي تقنية جديدة أمرًا مربكًا، وعندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنك بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في التحدث بلغته لإطلاق القيمة الحقيقية.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون دقيقاً في كيفية تواصلك معه. حتى مع وضع حالة استخدام محددة في الاعتبار، يجب أن تكون دقيقًا في كيفية طلب المساعدة من خلال مشاركة السياق الصحيح وتعيين الأوجه الصحيحة للنبرة والإبداع.

في ClickUp، لقد جعلنا التحدث مع الذكاء الاصطناعي أبسط بكثير وأكثر سهولة لقد تم إنجاز جميع الأعمال المسبقة من أجلك - كل ما عليك فعله هو فتح ClickUp للبدء. لست مضطرًا لمغادرة مكان عملك, تبديل السياق ، أو أن تصبح خبيرًا في الذكاء الاصطناعي لترى زيادة فورية في الإنتاجية والاستفادة من قوته بطرق لم تفكر فيها من قبل.

مصمم خصيصًا لك

يقدم لك ClickUp AI أكثر من 100 مطالبة مصممة خصيصاً لك. هذه المطالبات المستندة إلى الأدوار أدوات الذكاء الاصطناعي تم تطويرها بشكل فريد من نوعه بالشراكة مع خبراء مكان العمل في مختلف الصناعات، وهي سهلة الاستخدام في أي حالة استخدام عالية القيمة تقريبًا.

نحن نضيف مطالبات جديدة كل أسبوع، ويقوم فريق البحث لدينا باستمرار بتحسين مطالباتنا واختبارها لضمان تزويدك بأعلى جودة في المخرجات.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

فيما يلي عدد قليل من الطرق العديدة التي يمكن للفرق من خلالها تسخير قوة ClickUp AI لبعض أفضل حالات الاستخدام:

التسويق: كتابة دراسة حالة، وإنشاء موجز إبداعي وابتكار الحلول المحتملة.

كتابة دراسة حالة، وإنشاء موجز إبداعي وابتكار الحلول المحتملة. المبيعات: إنشاء خطة إقليمية، وكتابة بريد إلكتروني للتنقيب عن العملاء، وصياغة عرض تقديمي أو سيناريو عرض توضيحي.

إنشاء خطة إقليمية، وكتابة بريد إلكتروني للتنقيب عن العملاء، وصياغة عرض تقديمي أو سيناريو عرض توضيحي. المنتج: اكتب وثائق متطلبات المنتج وتصميم دراسة اختبار المستخدم، وتحديد مقاييس النجاح.

اكتب وثائق متطلبات المنتج وتصميم دراسة اختبار المستخدم، وتحديد مقاييس النجاح. الهندسة: إنشاء استعراض سريع بأثر رجعي تقرير، وإنشاء مخطط النموذج، وكتابة المواصفات الفنية.

إنشاء استعراض سريع بأثر رجعي تقرير، وإنشاء مخطط النموذج، وكتابة المواصفات الفنية. إدارة المشروع: إنشاء بيان عمل، وتدوير الجدول الزمني للمشروع وتنظيم المهام.

وغير ذلك الكثير!

باستخدام ClickUp AI، ما عليك سوى تحديد دورك، والاختيار من بين مجموعة متنوعة من المطالبات المحددة مسبقًا، وملء الحقول المناسبة، ثم الجلوس ومشاهدة السحر يحدث! 🪄

مع إضافة ClickUp AI، أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى! فهو يوفر لي 3 أضعاف الوقت الذي كنت أقضيه سابقًا في مهام إدارة المشاريع. ولم يقتصر الأمر على تعزيز إنتاجيتي فحسب، بل إنه قد أشعل إبداعي أيضًا. ومقارنةً بالعروض الأخرى في السوق، يمكنني القول إن ClickUp فكرت بعمق في كيفية دمج التكنولوجيا في منصتها وتحسين حالات استخدامها لمساعدة عملائها.

مايك كومب، وكالة MCM

أنجز عملك بشكل أسرع

يمكنك استخدام ClickUp AI المدمج مباشرةً في نظامنا الأساسي، ويمكنك استخدام ClickUp AI عبر سير عملك بالكامل، بما في ذلك المهام والمستندات ولوحات المعلومات والمزيد! ما كان يستغرق منك 30 دقيقة يستغرق منك الآن 30 ثانية. 🏎️💨

إذا كنت تستطيع أن تحلم به، يمكنك تحقيقه باستخدام ClickUp AI. فيما يلي بعض الطرق المفضلة لدينا التي يمكن لـ ClickUp من خلالها زيادة إنتاجيتك في العمل:

لحاق المحادثات: اجعل العمل غير المتزامن أمرًا سهلاً مع الملخصات الفورية لسلاسل التعليقات الطويلة في المهام أو مستندات ClickUp لمعرفة أين توقفت المحادثة وما تم تحديده.

اجعل العمل غير المتزامن أمرًا سهلاً مع الملخصات الفورية لسلاسل التعليقات الطويلة في المهام أو مستندات ClickUp لمعرفة أين توقفت المحادثة وما تم تحديده. شارك الخلاصة : وفّر الوقت ودع الذكاء الاصطناعي يقرأ لك التفاصيل. لخص المستندات الطويلة مثل الأوراق البيضاء أو ملاحظات الاجتماعات أو نتائج الأبحاث - كل ذلك بنقرة واحدة.

: وفّر الوقت ودع الذكاء الاصطناعي يقرأ لك التفاصيل. لخص المستندات الطويلة مثل الأوراق البيضاء أو ملاحظات الاجتماعات أو نتائج الأبحاث - كل ذلك بنقرة واحدة. أنشئ عناصر الإجراءات: يلتقط الذكاء الاصطناعي في ClickUp AI أوامر فريقك ويخصصها داخل المستند أو في مهام جديدة. اسحب الخطوات التالية بسرعة من جداول أعمال الاجتماعات وسلاسل التعليقات.

يلتقط الذكاء الاصطناعي في ClickUp AI أوامر فريقك ويخصصها داخل المستند أو في مهام جديدة. اسحب الخطوات التالية بسرعة من جداول أعمال الاجتماعات وسلاسل التعليقات. حسّن كتابتك: تخلص من عائق الكتابة وسهّل عليك البدء من الصفر. صياغة رسائل بريد إلكتروني منسقة بشكل مثالي أو منشورات مدونة أو ردود العملاء.

تخلص من عائق الكتابة وسهّل عليك البدء من الصفر. صياغة رسائل بريد إلكتروني منسقة بشكل مثالي أو منشورات مدونة أو ردود العملاء. تحقق من التدقيق الإملائي والنحوي: مع محرر النسخ الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لن تقلق أبدًا بشأن أخطاء المحتوى مرة أخرى.

مع محرر النسخ الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لن تقلق أبدًا بشأن أخطاء المحتوى مرة أخرى. تحدث أي لغة: عملاؤك عالميون، و أداة الإنتاجية يجب أن تكون كذلك. توليد ترجمات سريعة ودقيقة بين لغات متعددة، في مكان عملك مباشرةً!

عملاؤك عالميون، و أداة الإنتاجية يجب أن تكون كذلك. توليد ترجمات سريعة ودقيقة بين لغات متعددة، في مكان عملك مباشرةً! إلغاء تأمين الكفاءة في أي مكان (قريبًا): قوة ClickUp AI في جيبك! قم بتكثيف سلاسل تعليقات المهام بسرعة داخل تطبيقنا على الهاتف المحمول. قل وداعًا للتمرير اللانهائي ومرحبًا باتخاذ قرارات أسرع، حتى أثناء تنقلك.

استخدم ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو التدقيق الإملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

ClickUp AI جاهز لك!

ClickUp AI متاح للجميع. ابدأ اليوم واكتشف كيف يمكنك الارتقاء بإنتاجيتك إلى آفاق جديدة مع القدرة على تجربة عملك وتخصيصه وابتكاره.

يمكن إضافة الإصدار التجريبي المجاني من ClickUp AI إلى أي خطة - حتى مجانًا للأبد!

وعندما تكون مستعدًا للاستمرار في استخدام ClickUp AI بعد الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إضافته بشكل دائم إلى أي مساحة عمل على خطة مدفوعة مقابل سعر تمهيدي قدره 5 دولارات لكل عضو شهريًا. 🔑

لقد بدأت رحلتنا مع الذكاء الاصطناعي للتو. لدينا العديد من التحديثات المثيرة في الأفق، ولا يسعنا الانتظار لسماع ملاحظاتك حول ClickUp AI وكيف يغير طريقة عملك.

ستكتسب الشركات التي تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي في الأيام الأولى ميزة هائلة على أقرانها، لذا لا تتخلف عن الركب! جرب تطبيق ClickUp AI مجانًا اليوم أو احصل على على اتصال مع فريق المبيعات لدينا لمعرفة كيف يمكن ل ClickUp AI أن يفيد فرقك وحالات الاستخدام الخاصة بك!

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