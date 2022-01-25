استخدام ClickUp لتحديد الأهداف في عام 2025

/هريف/ https://www.linkedin.com/in/petercrysdale/ بيتر كريسديل //%href/

هو عضو في الفريق المؤسس في مينيرفا. ولقبه الرسمي هو "نائب الرئيس الأول للمشاكل الصعبة" مينيرفا هو ملحق جوجل كروم الذي ينشئ أدلة إرشادية تفاعلية لأي تطبيق ويب. يمكن للمستخدمين تعلم كيفية القيام بأي شيء عبر الإنترنت بمجرد اتباع نقطة. Minerva مثالي لـ العاملين عن بُعد، والطلاب، وأولياء الأمور الذين لا يجيدون استخدام التكنولوجيا، والمستخدمين الجدد لمنصة ما للتعلم والمشاركة وإكمال مهامهم بسهولة، في نصف الوقت! اشترك فيمنيرفا 2022 دورة الإنتاجية بالشراكة مع كليك آب وخبير الأعمال إيفون هيمان لبدء عامك بشكل صحيح!

في عالم اليوم، أصبحنا أكثر انشغالاً من أي وقت مضى. وليس من غير المألوف أن نشعر بأن هناك عملاً أكثر مما يمكننا القيام به - مما يجعل تخصيص وقت لوضع أهدافنا يبدو وكأنه مضيعة للوقت الثمين القليل الذي نملكه..

لحسن الحظ، هناك طريقة لتغيير منظورنا للأهداف!

في حين أن تحديد الأهداف قد يبدو مملاً في البداية, فقد ثبت أن ذلك يجعل الناس أكثر إنتاجية بشكل ملحوظ على المدى الطويل (راجع عمل إدوين لوك إذا كنت ترغب في تعمق أكثر ). إن وجود أهداف محددة ومنظمة هو بمثابة استثمار في نفسك؛ فهو استثمار في توفير الوقت والطاقة والمال، وأنت تتحكم في عائد الاستثمار. 😉

وإذا كنت مديرًا، فإن نجاح قسمك (أو حتى مؤسستك بأكملها) يعتمد على تحديد اتجاه واضح لموظفيك.

لماذا يجب أن أضع الأهداف؟

بعض الأسباب التي تجعلك تضع أهدافاً لنفسك

يخلق التركيز (على ما يجب فعله وما لا يجب فعله) يحفزك على تحقيق هدف صعب المنال يمنحك الرضا عن الإنجاز

بعض الأسباب التي تدفعك لوضع أهداف لفريقك:

يخلق تركيزًا مشتركًا على هدف مشترك تحفيز الفريق وتمكينه يمنح شعوراً بالإنجاز المشترك

تخيل أنك تستعد للسفر إلى وجهة بعيدة. هل ستصل إلى هناك بشكل أسرع إذا أخذت الوقت الكافي لتخطيط مسارك مسبقًا؟ تحديد أهداف العمل أو الأهداف الشخصية له نفس التأثير.

كيف يمكنني تحديد أهداف فعالة؟

إذن، كيف تحدد الأهداف وما الذي يفصل بين الهدف الجيد والهدف السيئ؟

ابدأ باستخدام خيالك. كن طموحاً! هل هناك شيء ترغب في تحقيقه وتشعر بأنه بعيد المنال؟ اسعَ إلى تحقيقه! احرص على أن يكون طموحًا، ولكن ممكن التحقيق وممكنًا.

الفرق بين الهدف الطموح والهدف غير الواقعي هو التوقع الذي تضعه لنفسك

لنفترض أن هدف شخص ما هو أن يبدأ عمله الخاص ويجني 10,000 دولار في الشهر الأول. يخبر الناس عن فكرة مشروعه التجاري، لكنه يواجه مشكلة في الحصول على عملاء.

ويشعرون بالإحباط بعد أول 3 حالات رفض ويستسلمون.

ويصبحون قساة على أنفسهم لأنهم يرون نجاح الآخرين.

ما لا يرونه هو أن الأشخاص الذين يحققون النجاح لا يرتجلون أو أنهم "محظوظون فقط" إنهم يتصرفون بذكاء (_لا حرفياً)

هناك إطار عمل مفيد يسمى الأهداف الذكية . يساعدك على التحقق من أهدافك للتأكد من أنها تضعك على أفضل مسار. يرمز SMART إلى:

S محددة (ليست غامضة أو عامة جدًا) مقابلة للقياس (هل يمكنك استخدام الأرقام لتقييم النجاح؟) أيمكن تحقيقه (طموح ولكن في متناول اليد) صذات صلة (ليست عشوائية) تممحددة بوقت (يجب أن يكون لها موعد نهائي)

ملاحظة! تحديد موعد نهائي هو جزء مهم من تحديد الهدف. وإلا فإنه من السهل جدًا تأجيله (على سبيل المثال، سأكون في برودواي يومًا ما...)

إليك بعض الأمثلة على أهداف SMART:

بحلول نهاية العام، سأكون قد تدربت على سباق 10 كيلومترات وأكملته

سوف أحصل على 10 عملاء جدد بحلول 31 مايو

وإليكم بعض الأمثلة على الأهداف المكتوبة بشكل سيء:

أريد إنقاص وزني

سأذهب إلى القمر يوماً ما

سأذهب هذا العام لإجراء مقابلة مع جورج واشنطن

هذه العبارات ليست أهدافاً ذكية لأنها لا تجعلك مسؤولاً. فعدم وجود هيكلية وجدول زمني يجعلها أكثر عرضة للفشل.

عندما تقوم بتحديد الأهداف، لا تنسَ أن تكون أهدافًا ذكية!

كيف يمكنني استخدام ClickUp لإعداد الأهداف وتتبع التقدم المحرز؟

في مينيرفا نستخدم نوعًا معينًا من تحديد الأهداف يسمى OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية). يمكنك العثور على العديد من منشورات المدونة التي تناقش هذا النظام بالتفصيل.

ملاحظة جانبية: تتيح Minerva لأي شخص إنشاء أدلة تفاعلية أعلى أي موقع ويب أو تطبيق ويب. لقد قمنا بتضمين أدلة قابلة للنقر أدناه؛ مما يجعل من السهل جدًا البدء باستخدام الأهداف في ClickUp. 😉

لنبدأ بـ تحديد هدفك الأول في ClickUp (اتبع هذا الدليل التفاعلي) .

مثال: في Minerva، لدينا هدف يتمثل في الحصول على 10000 متابع على صفحتنا على LinkedIn بحلول نهاية الربع الثاني.

بمجرد أن تحدد الهدف في ClickUp، فإنك تريد أن تعيين الأهداف الوسيطة في ClickUp (اتبع هذا الدليل التفاعلي) . فكر في الأهداف كعلامات أو معالم في رحلة إكمال هدفك.

مثال: لتحقيق هدف مينيرفا المتمثل في الحصول على 10,000 متابع على صفحتنا على لينكد إن بحلول نهاية الربع، نخطط لـ

نشر 15 قطعة من المحتوى في أبريل الحصول على 100 رد على دعوة لحضور ندوة عبر الإنترنت في مايو الشراكة مع 3 من منشئي المحتوى بحلول نهاية الربع الثاني من العام



عندما ننتهي من تحقيق الهدف، نحصل على رضا وضع علامة "مكتمل" على الهدف في ClickUp (اتبع هذا الدليل التفاعلي) . هذا هو الجزء الأفضل! 🎯

استخدام ميزة الأهداف في ClickUp لإعداد الأهداف وقياس التقدم المحرز

المكافأة: يمكنك تتبع التقدم المحرز وإشراك أعضاء الفريق في أهداف ClickUp الخاصة بك

بالنسبة للأهداف المعقدة و/أو المؤسسات التي تضم العديد من أعضاء الفريق، من المهم أن يكون لديك خطة قوية للتتبع والتعاون.

جرب استخدام

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/goal-setting-templates// قوالب تحديد الهدف* %/%href/_

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كم مرة ترغب في التحقق من أهدافك؟ لنبدأ بـ إعداد تذكير (اتبع هذا الدليل التفاعلي) . نقوم في مينيرفا بمراجعة التقدم المحرز شهرياً.

تتبع التقدم المحرز ومشاركته بين أعضاء فريقك

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد أن تقوم بسرعة مشاركة التقدم نحو الهدف (اتبع هذا الدليل التفاعلي) . يمكنك التفكير في مشاركة التقدم المحرز مع:

مديرك

أعضاء الفريق

شريك المساءلة

أخيراً، قد يكون من المفيد توزيع العبء عن طريق تعيين هدف لشخص آخر (اتبع هذا الدليل التفاعلي) .

خاتمة

يمكن أن يساعدك تحديد الأهداف على أن تكون أكثر طموحًا وأكثر إنتاجية. بل ويمكن أن يساعدك أيضًا على مواءمة الأشخاص مع هدف مشترك.

أدوات مثل ClickUp و Minerva مفيدة لإبقائك على المسار الصحيح لأهدافك الشخصية والمهنية. قد يبدو الهدف بعيد المنال، ولكن في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو القليل من المساعدة التنظيمية. يتيح لك استخدام منصة ClickUp الحصول على رؤية شاملة لجميع مهامك في مكان واحد. سيبقيك ذلك مسؤولاً ويذكرك بالخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

باستخدام Minerva، يمكنك بسهولة إزالة العوائق التي كانت تعيقك. يمكن أن تساعدك أدلة Minerva التفاعلية في إعداد متجر Shopify أو تحديث حسابك على لينكد إن في ثوانٍ، بدلاً من قضاء ساعات في البحث عن كيفية القيام بذلك على جوجل. مع قوى Minerva وClickUp مجتمعة، ستتعلم أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة أهدافك.

والآن، من منكم مستعد للبدء؟ 🙋

إذا كانت لديك أسئلة بخصوص ميزة الأهداف في ClickUp، تواصل مع مدربو ClickUp ومديرو نجاح العملاء في ClickUp -سيساعدونك في الإعداد للنجاح! ⭐️