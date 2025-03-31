داخل ClickUp Brain للفرق: أفضل 10 أدوات لمشاركة المعرفة وأتمتة المشاريع والكتابة

دمجت ClickUp أدوات العمل في منصة واحدة منذ عام 2017. ولكن مع ازدياد انتشار - وضرورته - اعتماد الذكاء الاصطناعي يتطلب تحسين مكان العمل إعادة التفكير في كيفية تتبع الفرق لمحتوى أعمالهم ومشاركته واستدعائه.

ClickUp Brain عبارة عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التحادثية والسياقية والقائمة على الأدوار المتاحة في كل مكان في ClickUp. يمكن لكل موظف من أي فريق الاستفادة من ركائزه الرئيسية الثلاث: مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، و مدير مشروع الذكاء الاصطناعي، و كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل.

السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدني في أن أكون أكثر فعالية وكفاءة *في عملي؟

مع ClickUp Brain، لن يضطر فريقك إلى تعلُّم الهندسة الفورية لطرح الأسئلة الصحيحة للحصول على مخرجات ذكاء اصطناعي أفضل - بل ستتكفل أنت بذلك. ويمكنك تطبيق أدوات ClickUp للذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي، بدءًا من المجالات ذات التأثير الشخصي والفريق العالي، ثم توسيع النطاق!

الأمان مع الذكاء الاصطناعي تظل مخولاً تمامًا لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا، وفقط بالطرق التي تتماشى مع سياساتك لصالح القوى العاملة لديك. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

1. تشفير البيانات: يستخدم ClickUp التشفير لحماية البيانات أثناء النقل وفي حالة السكون، مما يضمن عدم وصول أطراف غير مصرح لها إلى المعلومات الحساسة. 2. ضوابط الوصول لـ Ask AI: تطبق ClickUp ضوابط وصول صارمة، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى إجابات ClickUp Brain. يجب أن يكون لدى المستخدمين حق الوصول إلى البيانات الأساسية. 3. اتفاقيات مع شركاء الذكاء الاصطناعي: قامت ClickUp بتأمين اتفاقيات مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي لعدم استخدام البيانات لتدريب النماذج. 4. تدريب النماذج: لا تقوم ClickUp بتدريب أي نماذج ذكاء اصطناعي على بيانات المستخدم.

لمعرفة المزيد، اقرأ سياسة الأمان الكاملة الخاصة بنا.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على الميزات الرئيسية داخل ClickUp Brain! 🤓

1. تشغيل الذكاء الاصطناعي من أي مكان في ClickUp

تجربة دردشة الذكاء الاصطناعي الجديدة في المكان الذي تحتاج إليه بالضبط: على بُعد نقرة واحدة من شريط الأدوات في أي مكان في مساحة عملك. إنها بوابة للخدمة الذاتية للبحث عن إجابات وإبقاء فريقك في حالة من التدفق المتواصل.

مع إمكانية الوصول إلى مشاركة المعلومات على الدوام، يستفيد التركيز الفردي والتعاون الجماعي من تقليل الانقطاعات.

بينما تقوم الفرق بتحديث مهامها أو التعاون في التسليمات، فإن نقرة بسيطة تستدعي الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن أي شخص من الرجوع إلى القرارات والبيانات الموثقة الموجودة.

حدد مطالبة معدة مسبقًا أو اكتب سؤالاً باستخدام Ask AI

بينما يجلب كل يوم أسئلة جديدة، فإن ClickUp AI موجود 24/7/365. إليك بعض السيناريوهات لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp AI للحصول على مساعدة تنظيمية سريعة:

سؤال السياسة الداخلية

شخص : هل يمكن أن تخبرني ما هي سياسة الإجازات لدينا؟ أرغب في الحصول على إجازة يوم الجمعة القادم ولكنني لست متأكدًا مما إذا كنت بحاجة إلى موافقة مسبقة وإلى أي مدى يمكنني طلبها مسبقًا.

الذكاء الاصطناعي: يستجيب مع لمحة موجزة عن سياسات الشركة الخاصة بالإجازات المرضية، بما في ذلك أي موافقات مطلوبة، ومدى تقديم الطلبات مقدمًا، ومدى توافر الإجازات المرضية مقابل الإجازات الشخصية، ومصادر الحصول على مزيد من المعلومات

أفضل ممارسات مساحة العمل العامة

شخص : *كيف أجعل المهمة خاصة؟

ClickUp الذكاء الاصطناعي: يستجيب مع إرشادات خطوة بخطوة وروابط المصدر لمقالات مساعدة ClickUp للحصول على معلومات إضافية

دعم تكنولوجيا المعلومات

شخص : *جهاز الكمبيوتر الخاص بي لا يعمل! كيف أتواصل مع قسم تكنولوجيا المعلومات؟

ClickUp الذكاء الاصطناعي: راجع قاعدة بياناتك المعرفية لتحديد موقع الإجراءات الموثقة وشارك رابط (روابط) المصدر

2. اطرح أسئلة حول المهام والمستندات

حتى الموظفون الذين يتفوقون في التنظيم يجدون صعوبة في مواكبة قائمة المهام الجارية التي تتطلب تركيزاً كبيراً.

كل شيء مستحق الآن إذا كان لديك خمسة مديري مشاريع في خمس مهام تعمل عليها.

سيكون لديك الآن وضوح في مهام العمل التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتلك التي لها أولوية أقل بناءً على بيانات المهام. اطرح سؤالاً مخصصاً أو اختر من بين المطالبات المعدة مسبقاً، بما في ذلك:

*ما هي مهامي العاجلة؟

*ما الذي يجب أن أعمل عليه بعد ذلك؟

*ما هي مهامي المتأخرة؟

*ما هي المهام المفتوحة والمخصصة لي؟

يسمح ذلك للفرق بالتقدم بثبات في العمل العاجل والأهداف المهمة طويلة الأجل دون إغفال المعالم الرئيسية. 🔑

احصل على أبرز أنشطة المهام واطرح أسئلة المتابعة حول تاريخ الاستحقاق والتعليقات والمزيد

يؤدي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتلخيص المعلومات والمساعدة في الكتابة إلى تخفيف الضغط على الجميع من الكم الهائل من القراءة وكتابة المحتوى في مكان العمل. هذا يضاعف الكفاءة على مستوى الشركة مع توفير الوقت.

أخبر الجميع: *لا مزيد من قراءة سلاسل المهام التي يبلغ طولها أميالاً!

من خلال إنشاء ملخصات للتفاصيل الرئيسية تلقائياً، تعزز الفرق قدراتها على إنجاز المزيد من العمل ومشاركته. تُعد المواقف أدناه فرصاً رئيسية لتوظيف تلخيص الذكاء الاصطناعي في العمل:

تطوير المنتجات : تلخيص مستندات المتطلبات الطويلة لاستخراج القرارات والمفاضلات الرئيسية للمهندسين الجدد

حملات التسويق : استخرج السمات والرؤى الرئيسية من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تخطط لإطلاق حملة قادمة للمساعدة في جعل المتعاونين المتعاونين على دراية تامة

مشاريع البحث: استخلص النتائج والتوصيات الرئيسية من النتائج والتحليلات المطولة لإنشاء ملخصات تنفيذية موجزة

دعم العملاء : لخص محادثات التذاكر بين الأقران والعملاء لإظهار المشكلات التي لم يتم حلها أو طلبات الميزات أو الأخطاء لفرق المنتج

مشروعات استشارية: قم بإنشاء لقطة من المخرجات وتقارير الحالة ومحاضر الاجتماعات لإبقاء العملاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز على مستوى عالٍ

لخص بسرعة النصوص أو الأشياء في المهام مثل التعليقات، والتحديثات الرئيسية، وتغييرات الحالة، والمهام الفرعية الجديدة، والمزيد

يُنتج برنامج AI StandUp تقارير حالة بحجم اللدغة عند الطلب لما يصل إلى 10 أشخاص. هذه النقاط المنتظمة لتقييم التقدم المحرز تحملنا المسؤولية حتى لا نغفل الجهود الفردية والجماعية التي تقود الإنجازات المؤسسية. 🏆

تعمل اجتماعاتك الفردية واجتماعات فريقك واجتماعاتك الجماعية واستعراضاتك بشكل متوازٍ. توفر لك عمليات الوقوف اليومية عبر ClickUp AI رؤية لحظية للبقاء على ذكاءك مع تغذية الاحتياجات الأوسع مثل تحديد الأهداف وتطوير المواهب.

وعندما تكون نقطة التحقق من التقدم البسيطة كافية فقط لإبقاء يومك على المسار الصحيح، أضف بطاقة StandUp إلى منزلك! في إعدادات البطاقة، يمكنك التبديل بين الفترات الزمنية والتنسيقات المختلفة للكشف عن ما يهمك خلال الأسبوع.

قم بإنتاج ملخص للمهمة على مدار عدد محدد من الأيام لتجميع التحديثات والمهام التي يجب إنجازها والاختناقات بسرعة

5. استخدم اللغة الطبيعية لإنشاء عمليات أتمتة مخصصة

يعشق مستخدمونا ميزة الأتمتة في ClickUp، والتي تُغنيهم عن الكثير من العمليات اليدوية المتعلقة بالمهام. لقد قمنا بتطوير الأداة بشكل فائق بحيث يمكن لأي شخص إنشاء قواعد مخصصة باستخدام نص بسيط!

صف ما تريد تشغيله بشكل عرضي على الطيار الآلي: تحديث الحالات، أو تطبيق القوالب، أو إرسال التعليقات إلى أشخاص محددين.

على سبيل المثال، يقوم مسؤول التوظيف بأتمتة سير عمل التوظيف باستخدام اللغة الطبيعية: عندما تتغير حالة المهمة إلى مقبول، قم بتطبيق قالب تأهيل الموظفين الجدد، وقم بتغيير الأولوية إلى عالية.

اكتب بمحادثة بسيطة إلى منشئ الأتمتة

إذا كنت تستخدم بالفعل الحقول المخصصة لاختصار تبديل المهام، فستحب أحدث الإضافات إلى المجموعة: ملخص الذكاء الاصطناعي و تحديثات تقدم الذكاء الاصطناعي!

هل تتذكر ميزة ملخصات المهام من قبل؟ يمكنك الآن الحصول على ملخصات فورية للتقدم والتحديثات من طرق العرض - دون فتح مهمة.

بالنسبة لخرائط طريق المنتج أو قوائم حملات التسويق، يمكنك إنشاء نظرة عامة سردية جديدة لتقدم المهام الأخيرة. بالنسبة لخطوط أنابيب المبيعات أو قوائم السباق السريع، اسحب ملخصات لمهام العملاء المحتملين العاجلة أو معدلات إنجاز المهام مع تطور المهام يومًا بعد يوم. 🌱

7. اكتب مع مساعدنا الخاص بالأدوار

يعمل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز القيمة من خلال تمكين الفرق من تحقيق أقصى استفادة من اللحظة. فبينما تكون الأفكار حاضرة في أذهاننا، فهذا هو الوقت المثالي لبدء العمل. سنحافظ على التركيز على أهم المهام ونتجنب الأعمال الورقية المتراكمة.

كيف تعمل: تتغير نقاط البداية الموصى بها داخل ClickUp AI بناءً على الدور الذي تحدده في النموذج.

على سبيل المثال، يمكن للمهندسين إنشاء مخطط نموذج أو كتابة مستند مواصفات فنية. وبالمثل، يمكن لمديري المشاريع إنشاء مستند نطاق أو طلب تغيير المشروع. ويمكن للموارد البشرية إنشاء قوائم وظائف أو صياغة إعلانات داخلية.

اختر من بين الأقسام التنظيمية المختلفة للحصول على محتوى خاص بالأدوار حسب احتياجاتك

8. خفِّف من عبء العمل المسبق باستخدام قالب مدعوم بالذكاء الاصطناعي

مع زيادة سرعة المشاريع في جميع الأعمال، فإن الجودة المتسقة تجلب الراحة. تعمل القوالب التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي على توحيد الهيكل والتنسيق، بحيث يحصل أي شخص يستخدم الموارد المعتمدة لعلامتك التجارية - سواء كان عميلاً أو قائدًا - على مواد مصقولة. 🎨

استفد من ميزة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسودة مستند أولية. على وجه التحديد:

افتح مستندًا جديدًا اكتب مفتاح الشرطة المائلة للأمام لفتح أداة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي أخبر الذكاء الاصطناعي بما تريد إنشاءه وتعديله حسب الحاجة أدرج النص في المستند وأضف لمساتك النهائية احفظ المستند كقالب حتى يتمكن أعضاء الفريق الآخرون من الوصول إليه

على سبيل المثال، يمكن لمديري البرامج الذين يطلقون مبادرات جديدة متعددة الوظائف إنشاء مستندات ميثاق منظمة بالكامل للتعديل بشكل فوري بما يتماشى مع أفضل ممارسات مديري البرامج مثل مقاييس النجاح وقوائم المخاطر ومصفوفات RACI المصممة خصيصًا لحجم الفريق.

إليك كيفية قيام الفرق الأخرى ببناء قوالب لمناسبات مختلفة:

الوسائط الاجتماعية

أُطُر عمل المحتوى مع أحجام الصور وأطوال التسميات التوضيحية المثالية التي تم تكوينها مسبقًا

قوالب الحملات الاجتماعية مع قوائم هاشتاجات ورسائل قابلة لإعادة الاستخدام

تقارير تحليلية تُظهر اتجاهات المقاييس الرئيسية

المحتوى

الخطوط العريضة لمنشور المدونة مع أبحاث تحسين محركات البحث المملوءة مسبقًا لوضع اللمسات الأخيرة

نصوص مفهوم الفيديو مع تفاصيل المشهد وقوائم مراجعة الإنتاج جاهزة

قوالب رسائل إخبارية بالبريد الإلكتروني مع كتل محتوى مجزأة للمشتركين

التسويق

تنقيط البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين مع تحليل تحليل شرائح العملاء المحتملين

قوالب خطة إطلاق الحملة مع متتبع الميزانية والهدف ومعلومات الجمهور

قوالب البيان الصحفي لإطلاق المنتج مع لغة تحديد المواقع

الهندسة

بنية الكود وقوالب توثيق المكونات

أطر عمل مستندات متطلبات المنتج مُعدّة مسبقًا مع إرشادات النمط

قوالب قوالب سجل مشكلات خطة معالجة العيوب مع التدفقات المنطقية لشجرة القرار

IT

نماذج توثيق الاستجابة للحوادث مع تصنيف الخطورة

قوالب تقارير تدقيق الأمن السيبراني التي تم تحديثها إلى أحدث الامتثاليات

شبكات اختبار اختبار التعافي من الكوارث وهياكل حفظ ملفات استعادة السجلات الانتقائية

الساعة

قوالب خطابات عرض مخصصة مع تضمين شروط التوظيف

قوائم مراجعة قابلة للتخصيص لمدة 90 يومًا حسب القسم أو الفريق

أطر مرنة لمراجعة الأداء تتماشى مع قيم الشركة

المالية

قوالب تحليل مخاطر إعداد التدقيق المالي

قوالب إعداد تقارير الميزانية مقابل النفقات الفعلية

قذائف Pitchbook لمواد التمويل المحدثة حسب حجم الجولة

التعاون السلس يعني لقاء الموظفين حيث يشعرون براحة أكبر في التعبير عن أفكارهم. بالنسبة للبعض، يبدو التحدث بالمفاهيم بصوت عالٍ أكثر سهولة، مما يسمح للنبرة والحماس بالتألق.

تتيح المقاطع الصوتية في ClickUp للفرق مشاركة الملاحظات الشفهية وجعل الذكاء الاصطناعي يقوم بتحويل المحادثات إلى نص فوراً.

يسمح النص لأي شخص بمسح المحتوى بسرعة بحثًا عن التفاصيل الأساسية. (وهي مفيدة إذا كنت في مكان عام أو مكتب مفتوح!) يمكنك حتى نسخ النصوص الكاملة أو المقتطفات لرؤية أوسع.

قراءة نص مقطع صوتي من تعليق مرسل

10. إنشاء مهام فرعية بسرعة مضاعفة باستخدام الذكاء الاصطناعي

بدلاً من إجهاد عقلك لتحديد كل مهمة مكونة مطلوبة لإكمال المشروع بنجاح، دع ClickUp AI يساعدك في بناء خطة العمل. ما عليك سوى تحديد الهدف الشامل، على سبيل المثال، إنشاء سير عمل جديد لتقديم تكنولوجيا المعلومات، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعداد مجموعة من المهام الفرعية المتسلسلة!

ولا تتوقف قوة المهام الفرعية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي عند هذا الحد. 🤖

كيفية عملها: إذا بدأت المهمة كـ تخطيط تنشيط التدريب على مستوى الشركة عند إنشائها لأول مرة، فقد تفتقر إلى التفاصيل اللازمة لتحديد المهام الفرعية المنطقية. ومع ذلك، على مدار بضعة أيام، مع توضيح المحادثات لأشكال التسليم والجماهير وأولويات الموضوع، يمكن للذكاء الاصطناعي استيعاب جميع التعليقات المضافة حديثًا.

استنادًا إلى النطاق المتطور، يمكنه بعد ذلك التوصية بمهام فرعية مصممة خصيصًا تعكس السياق والتفاصيل المحدّثة: تحديد الأدوار المطلوبة، والأماكن المطلوب تنظيمها، ومواضيع الجلسات المطلوب تغطيتها، والدعوات المطلوب إنشاؤها!

11. قم بتبديل LLMs لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

هل تتمنى أن تتمكن من الوصول إلى ChatGPT داخل مساحة عملك؟ أو كتابة تدوينة مفصّلة باستخدام Claude دون تبديل علامات التبويب وتسجيل الدخول إلى الأداة؟ الآن يمكنك ذلك!

يوفر لك ClickUp Brain القدرة على التبديل بين نماذج اللغات الكبيرة المختلفة (LLMs) لتلبية مختلف حالات الاستخدام والتفضيلات الشخصية. وهذا يضمن لك الحصول على نتائج أفضل للوظائف المتنوعة مثل الترميز أو الكتابة أو التلخيص.

مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ستسمح القدرة على تبديل أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Brain بدمج نماذج أحدث وأكثر تقدماً عند توفرها والحفاظ على مساعدك اليدوي قابلاً للتكيف مع متطلبات عملك.

قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

توسيع نطاق الإنتاجية على مستوى الشركة مع ClickUp Brain

يسعدنا أن نتحدث معك لفهم رغبة فريقك في الأتمتة وأين توجد نقاط الاحتكاك لديك. في الجلسة المخصصة، سنناقش في الجلسة المخصصة أين تتعثر عمليات سير عملك ثم نعرض لك أين سيضاعف ClickUp Brain، جنبًا إلى جنب مع قاعدة المعرفة الخاصة بك، الإنتاج. ⚙️

ولجعل التحوّل في مكان العمل أكثر سهولة، يتوفر ClickUp Brain مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً. بدءًا من اليوم، يمكن لفريقك إكمال مهام اليوم وغدًا واليوم التالي!