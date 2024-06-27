10 قوالب مجانية لأثر رجعي للسباق السريع في ClickUp و Excel و Word

التحسين المستمر هو اسم اللعبة إذا كان فريق رشيق يهدف إلى البقاء في الطليعة

الفعالية عمليات إعادة النظر في السبرينت التي تحتفل بانتصاراتك بينما تمنع حدوث الأخطاء السابقة مرتين. عند تنفيذها بشكل صحيح، تُمكِّن المنظورات السابقة للسباق السريع الفرق من العمل معًا بشكل أفضل، والتفكير النقدي، وتنفيذ تغييرات مؤثرة قبل السباق التالي.

تبدو بسيطة بما فيه الكفاية، ولكن هناك في الواقع أطنان من التنسيق الرجعي للاختيار من بينها اعتمادًا على النتيجة التي تريدها. لحسن الحظ، ليس عليك أن تكون التخطيط السريع خبير في اختيار التنسيق الأفضل لفريقك - فأنت تحتاج فقط إلى قالب قابل للتخصيص لإعداد نفسك للنجاح.

استخدم هذا الدليل كنقطة بداية لجميع احتياجاتك في سبرينت ريتروسبكت - اعثر على إجابات لأهم الأسئلة الشائعة، وميزات القالب التي يجب أن تكون لديك، وإمكانية الوصول إلى 10 قوالب ديناميكية لـ Excel وWord وClickUp.

ما هو سبرينت سبرينت ريتروسبكتشر؟

كما يقولون، الإدراك المتأخر هو 20/20، وهذه هي الفكرة الدافعة وراء تكرار عمليات سبرينت ريتروسكتيف المتتالية.

المنظور الرجعي للسباق السريع هو حدث رشيق حيث يمكن لفرق Scrum التفكير بصراحة وصدق في أدائها السابق لإجراء تغييرات إيجابية في المستقبل. تُعقد هذه الاجتماعات في نهاية سباق السرعة لتقييم ما نجح وما لم ينجح.

استخدم ألواح ClickUp Whiteboards كأداة مساعدة مرئية في أي اجتماع بما في ذلك جلسات العصف الذهني وجلسات العصف الذهني والمزيد من الأدوات

يوصى بشدة باستخدامها في فرق سكروم ويمكن عقدها كلما دعت الحاجة من أجل مواكبة التحسين المتكرر والحفاظ على التركيز على التقدم المستمر. تتضمن الأسئلة المفيدة التي يمكن طرحها في سبرينت ريتروسبكتك القادمة ما يلي:

ما الذي سار بشكل جيد؟

ما الذي كان يمكن أن يسير بشكل أفضل؟

ما الذي يجب ألا نكرره؟

ما الذي يجب أن نركز عليه في السباق القادم؟

قد تختلف هذه الأسئلة باختلاف فريقك ومجال عملك، لكنها ستجعل المناقشة تسير في الاتجاه الصحيح. المشاركة هي كل شيء في الاجتماعات بأثر رجعي -بدون محادثة بناءة وصادقة، لن يحصل الفريق على نفس الفوائد.

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_مراجع/ ttps://clickup.com/blog/sprint-review-meeting/ دليل اجتماع مراجعة الطباعة %/%href/_

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كيف أيضًا يمكنك تحقيق أقصى استفادة من اجتماعات المراجعة؟ سنوضح لك 🙂⬇️

10 قوالب مجانية لأثر رجعي للسباق السريع

سبرينت ريتروسبكتشر تم إنشاء قوالب للفرق مع حالة الاستخدام هذه بالضبط ويمكن تخصيصها لتناسب أي تنسيق. فهي تقوم بالأعباء الثقيلة عندما يتعلق الأمر بوضع أساس مثمر لاجتماعاتك، ويمكن جعلها عامة أو معقدة حسب الحاجة مع بعض التعديلات البسيطة.

صُممت القوالب لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتك في كل مرة - ومعظمها مجانًا تمامًا.

ليست مجرد طريقة رائعة لتوفير الوقت في التحضير لاجتماع متكرر، بل يمكن أن تساعدك قوالب Sprint Retrospective على التنقل بشكل أفضل في ميزات إدارة مشروعك وتبسيط عملياتك الأسبوعية.

قبل أن تنتقل إلى الويب-ابدأ من هنا، مع إمكانية الوصول المباشر إلى 10 من أفضل قوالب Sprint Retrospective لـ ClickUp وExcel وWord. 🙌🏼

1. قالب ClickUp Sprint Retrospective Template

قالب ClickUp Sprint Retrospective Template

قالب استرجاع سبرينت سبرينت الخاص بـ ClickUp عبارة عن لوحة بيضاء رقمية ملائمة للمبتدئين للحصول على ملاحظات تعاونية مع فريقك. تصور ما الذي تم إنجازه بشكل جيد، وما الذي لم يسير كما هو مخطط له، وما هي التغييرات المطلوبة.

ويمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان سيتم تضمينها في اجتماعات سكروم اليومية أو الاجتماعات الاستعراضية أو خطط سبرينت . من المهم ملاحظة أنه لا يوجد حد لعدد الأشخاص الذين يمكن أن يكون لديك داخل كل فريق. علاوة على ذلك، لاحظ أن لديك تحكم كامل في مدى إمكانية تخصيص الأجزاء المختلفة.

لاستخدام هذا قالب السبورة ما عليك سوى النقر فوق ملاحظة لاصقة رقمية وكتابة النص الخاص بك. ثم اسحبها وأفلتها إلى فئتها الصحيحة. قم بتنزيل هذا القالب

2. انقر فوق قالب بدء التشغيل والتوقف والمتابعة

قالب ClickUp بدء، توقف، متابعة

قالب ابدأ، توقف، تابع في ClickUp يساعد الفريق على مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم حول سبرينت أو المشروع السابق. يأتي القالب مع حالتين ونوعين من العرض.

سيرشدك القالب من خلال سؤال فريق سكرم عما يعتقدون أنه يجب أن يكون البدء أو الإيقاف أو المتابعة . من الملاحظات، يجب أن تكون لديك قائمة رئيسية من الأفكار التي يمكنك الاستفادة منها في نهاية المطاف لتحسين عملياتك وأساليبك.

أنشئ مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً من السبورة البيضاء وأعد استخدام القالب لتبسيط السباقات المستقبلية! قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب إعادة النظر الأساسية لـ ClickUp

استخدم مستند ClickUp لالتقاط الملاحظات أثناء مراجعة سبرينت

إذا كنت جديدًا في إدارة المنظورات الاستعراضية لسباق السرعة، فقم بما يلي قالب المنظور الرجعي الأساسي الخاص ب ClickUp هو مكان رائع للبدء. باستخدام هذا القالب، ستحصل على قائمة بأفضل ممارسات التعاون ومثال على جدول أعمال.

هذا مثالي لتنظيم المحادثات ذات الصلة في مركز عمل تعاوني واحد. من الميزات الجديرة بالذكر في هذا القالب الاسترجاعي السريع أنه يمكنك تعيين تعليق لأي عضو في الفريق لحل عنصر عمل.

نصيحة احترافية: استخدم هذا المستند الاسترجاعي نفسه لـ "مستند الاسترجاع" نفسه لسباقات السرعة القادمة لتوثيق النتائج الرئيسية في صفحة فردية خاصة به! تنزيل هذا القالب

4. قالب أحداث ClickUp Agile Sprints Agile Sprints

قالب أحداث ClickUp Agile Sprints السريع الرشيق

لفرق العمل الرشيقة التي تستخدم أجايل سكروم المنهجية, قالب أحداث السرعة الرشيقة في ClickUp مفيد لأنه يوفر طريقة سهلة لتوثيق ملاحظات الاجتماع والقرارات والأحداث. يمكن للفرق إدراج الجمهور المستهدف والغرض من الاجتماع، وتاريخ عقد الاجتماع ومدته والحضور.

يحتوي القالب على ثلاث صفحات: التخطيط السريع، وأحداث سبرينت الرشيقة، والوقوف اليومي. سيساعدك هذا القالب على بدء عملية الاجتماع وتزويد فريقك الرشيق بإطار عمل لتخطيط سباقات السرعة وتحسينها باستمرار.

يمكن للمستخدمين إضافة العديد من عناصر العمل وإعادة ترتيبها بناءً على الأولوية لإنشاء التكرار التالي. أخيراً، لديك خيار دمج هذا القالب مع أدواتك الحالية من أجل مزامنة أفضل للعمليات! قم بتنزيل هذا القالب

5. ClickUp Agile Scrum Management مع قالب المنظورات الرجعية

ClickUp Agile Scrum Management مع قالب المنظورات الرجعية

قالب سكرم الرشيق الخاص ب ClickUp مليء بالأساسيات: الأعمال المتراكمة والعمليات السريعة وإدارة الاختبارات، وإدارة الاختبارات، والمراجعات. إذا كنت جديدًا على هذا النموذج، افتح مستند كيف تبدأ للحصول على نصائح حول أفضل الممارسات!

يوفر لك قالب Agile retrospective قالب أجايل حالات البدء للاختيار من بينها، بما في ذلك معلق، قيد التقدم، تم، مرفوض. لمزيد من التخصيص، استخدم العلامات وميزات الحقول المخصصة لتوفير سياق إضافي دون فوضى.

لتنظيم أفضل، لديك ستة أنواع عرض بما في ذلك لوحات كانبان والقوائم.

بصفتك Scrum Master، لن تضطر بعد الآن إلى التعامل مع صندوق الوارد المليء باستفسارات المطورين أو ملاحظات العملاء أو ردود الاختبار. يمكنك تخطيط وتتبع وإدارة جميع سباقات السرعة الخاصة بك في مكان واحد!

إذا كان تكوين فريقك سيتغير في منتصف البصمة، فإن هذا القالب يوفر لك مرونة إنشاء سرعات جديدة بنقاط مرجعية جديدة. يمكنك بسهولة نقل أي عناصر متراكمة غير مكتملة للمنتج بسهولة دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات أو فقدان المعلومات الأساسية القيمة.

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/scrum-templates// قوالبالقوالب_ %/%href/_ تحميل هذا القالب

6. قالب Excel لاستعراضات سبرينت بأثر رجعي حسب خريطة أصحاب المصلحة

عبر خريطة أصحاب المصلحة إذا كنت تفضّل قالب "نظرة استرجاعية لنجم البحر"، فإن هذا القالب من Excel هو مكان رائع للبدء. فهو يساعدك على تتبع النقاط البارزة والأحداث البارزة وطرق تحسين كل مشروع. من المزايا الرائعة لهذا القالب أنه ورقة جاهزة للطباعة يمكنك استخدامها.

ارتقِ بتجربتك في القالب إلى المستوى التالي من خلال دمج الآلة الحاسبة مع التنسيق الشرطي في قالب سبرينت ريتروسبكتشر في Excel لتتبع المشروع بشكل أكثر احتسابًا. علاوة على ذلك، يمكنك بسهولة تتبع تقدم مشروعك في Excel، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أفضل بشأن المشروع على طول الطريق. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب استرجاع جداول بيانات جوجل شيتات سكرم

عبر جداول بيانات جوجل

يتيح قالب Scrum Retrospective في جداول بيانات Google لأعضاء الفريق التفكير في ما تم إنجازه بشكل جيد وما هو الخطأ الذي حدث وما يمكن القيام به. يمكن للفرق إعداد الملاحظات وتعديلها بشكل تعاوني أثناء إنشاء المهام، وكل ذلك من شأنه أن يساعد في تحويل الدروس السابقة إلى خطط مستقبلية.

ما يميز هذا القالب هو قابليته للتكيف. يمكن تعديل المخطط التفصيلي بسهولة ليتناسب مع النهج الفريد للفريق. بالإضافة إلى ذلك، بحكم كونه متاحًا للجميع مجانًا، فمن الممكن أن يبقى الجميع متوافقًا مع النقاط الرئيسية.

من المهم ملاحظة أنه يمكنك ربط هذا القالب بأدوات سير العمل في مؤسستك. يؤدي ذلك إلى إحداث ثورة في كيفية تعامل الفريق مع الإجراءات الموكلة إليه، وبالتالي تحقيق مواءمة أفضل لبيئة عملك. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب مايكروسوفت وورد سبرينت بأثر رجعي من Template.net

عبر Template.net

يوفر لك قالب "سبرينت ريتروسبيكت" من Microsoft Word وسيلة بسيطة وفعالة لتنظيم اجتماعاتك الاستعراضية في سباق السرعة. هذه الأداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع الرشيقة يمكن أن تساعدك في التخطيط اليومي لسكروم وسبرينت. الشيء الأنيق هو أنه لا حاجة إلى التثبيت، وهي جاهزة للاستخدام. فكرة أنها مناسبة لأي جهاز، بما في ذلك الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب، تجعلها وسيلة مناسبة للفرق البعيدة.

يبدأ هذا القالب بمساعدتك في جمع البيانات. فهو يوفر خانات يمكنك من خلالها إدخال وقت التراجع والمشاركين. بعد ذلك، يمكنك تنظيم الأفكار في خمسة صفوف توضح بالتفصيل الأنشطة التي يجب أن تبدأ أو تتوقف أو تستمر أو تتآزر أو تنجز بشكل أقل. في الأسفل، لديك صف الملاحظات حيث يمكنك تسجيل نقاط المناقشة وتعيين إجراءات المتابعة. تنزيل هذا القالب

9. مايكروسوفت وورد منتج سبرينت بأثر رجعي من Template.net

عبر Template.net

مايكروسوفت وورد قالب استرجاع المنتج بأثر رجعي مفيد لمدراء المنتجات الذين يتطلعون إلى فهم ما الذي نجح وما لم ينجح وما الذي لم ينجح وما الذي كان يمكن القيام به بشكل أفضل بعد كل سبرينت.

من خلال اتباع هذا القالب، يصبح من الأسهل التعلم من الإخفاقات السابقة وتوقع المشاكل حيث يمكن تحديدها في وقت مبكر. يجب أن يكون مسؤول الاجتماع قادرًا على تسجيل قائمة بالالتزامات لمزيد من التكرارات التي ستساعد في تحسين أداء الفريق على المدى الطويل. تنزيل هذا النموذج

10. مايكروسوفت وورد الجدول الزمني لسباق السرعة بأثر رجعي من Template.net

عبر Template.net

يُمكّن قالب Microsoft Word قالب Timeline Sprint Retrospective من Microsoft Word الفريق من التفكير في فترة زمنية أطول عادةً من سباق واحد. يقود هذا القالب الفريق من خلال بناء واقع مشترك، وإعطاء صوت للتجارب الحالية والاعتراف بها، وجمع الإجراءات المستقبلية.

يوفر هذا القالب خانة حيث يمكن لمسؤول الاجتماع تسجيل معلومات الاجتماع، مثل الحاضرين في الاجتماع والموضوع قيد المناقشة. تنزيل هذا القالب

ما الذي يجعل من سبرينت سبرينت جيد بأثر رجعي

يتوقف نجاح اجتماعك الاستعراضي السريع على جوهر مناقشاتك.

يجب على كل عضو أن يصل إلى الاجتماع بأثر رجعي مع..

ذهن متفتح، جاهز للمشاركة مع الفريق

مشاركة الأسئلة ومطالبات المناقشة قبل وقت كافٍ

ملاحظات أو ملاحظات حول السباق السابق

الحلول المحتملة

الاستعداد مع جدول أعمال الاجتماع أو السبورة الرقمية لاستخدامها كوسيلة مساعدة في الاجتماع هي طريقة ممتازة لتوجيه المناقشة في الاتجاه الصحيح وإبقائها مركزة على الهدف - التحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمن تغطية كل نقطة نقاش رئيسية، ولا يغادر أحد الاجتماع بأسئلة لم تتم الإجابة عنها.

سيضيف جدول أعمالك أيضًا عنصرًا مرئيًا إلى المحادثة، مما يساعد الفريق على اكتساب منظور جديد أو فهم المفاهيم بشكل أوضح. هذا هو المكان الذي يكون فيه برنامج السبورة البيضاء مفيدًا حقًا!

قم بتحويل الأشكال إلى مهام على لوحة ClickUp Whiteboard لتعيين خطواتك التالية على الفور

أثناء عمليات إعادة النظر، يمكنك تحديث السبورة البيضاء في الوقت الفعلي - سواء كان الاجتماع شخصيًا أو عبر الإنترنت. وبهذه الطريقة، تظل المناقشة مستمرة طوال فترة السباق التالي ويتم توثيق جميع الخطوات التالية بوضوح بحلول الوقت الذي ينتهي فيه اجتماعك.

ولكن بدلاً من البدء بلوحة بيضاء أو مستند جديد - ابدأ بقالب!

اسرع عبر خط النهاية باستخدام قوالب استرجاعية

تعتمد الفرق الرشيقة على الكفاءة لتحسين الكفاءة مع كل تكرار - والبدء بنموذج سبرينت ريتروسبكتكتيف هو الإنتاجية في أفضل حالاتها!

بغض النظر عن الشكل الذي يفضله فريقك، فإن قالب سبرينت ريتروسبيك المثالي متوفر! ولكن بدلاً من الاكتفاء بقالب يجعلك تختار بين محرري المستندات، فإن برنامج السبورة البيضاء ، أو الجداول المحورية، اختر الحل الذي يمكن أن يدعمها جميعًا- انقر فوق !

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض فريدة في ClickUp لتخصيص أي سير عمل حسب احتياجاتك

ClickUp هي منصة الإنتاجية الوحيدة التي تحتوي على أكثر من 15 مشاهدة فريدة لتطوير وتصور أي سير عمل وتصوره. مع مئات الميزات القابلة للتخصيص وأكثر من 1,000 عملية تكامل يجمع ClickUp جميع أعمالك عبر التطبيقات في مركز تعاوني واحد. وهذا لا يجعل من Sprint Retrospectives الخاص بك أكثر قيمة كل أسبوع فحسب، بل هو مثالي لفرق Agile التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها باستمرار.

مع لوحات المعلومات ، تعاونية كليك أب السبورات البيضاء , المستندات و مكتبة القوالب ، يتيح ClickUp للفرق العمل بالطريقة التي تريدها دون الحاجة إلى إفراغ ميزانيتها في هذه العملية.

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