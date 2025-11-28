لقد أنشأنا ClickUp Brain. ثم بدأنا على الفور في استخدامه لإدارة عملنا في ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

يبدو الأمر متكررًا، ولكن اسمعنا حتى النهاية. كنا نواجه نفس المشكلة التي تواجهها: توسع العمل. أو آلاف المهام عبر عشرات المشاريع، وفرق موزعة عبر مناطق زمنية مختلفة، وكميات هائلة من البيانات التاريخية موزعة عبر عشرات التطبيقات، والتي يمكن أن تخبرنا بشيء مفيد — إذا تمكنا فقط من معرفة ما هو.

ربط ClickUp Brain النقاط التي لم نكن قادرين على رؤيتها في الوقت الفعلي. أشياء مثل أنواع التبعيات التي تعيق الجداول الزمنية، وخطوات الموافقة التي تخلق اختناقات، والفرق التي تعاني من ضغوط شديدة.

في هذا المنشور على المدونة، نستعرض كيف يستخدم ClickUp ClickUp Brain لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. إليك ما تغير بالنسبة لنا وما يمكن أن يتغير بالنسبة لك. 🪄

ما هو ClickUp Brain؟

اطلب من ClickUp Brain المساعدة السهلة باستخدام @mentions في مهام ClickUp ودردشة ClickUp

ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج في ClickUp يساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة. يمكنك التفاعل مع ClickUp Brain عن طريق ذكر @Brain في تعليقات المهام أو الدردشة، تمامًا كما تذكر أحد أعضاء الفريق. إليك ما يمكنه فعله:

قدم التعليمات وأجب عن الأسئلة باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك

لخص عناصر مساحة العمل مثل مهام ClickUp والتعليقات والمحادثات والمستندات.

قم بإجراء إجراءات مثل إنشاء المهام، وتحديث حالات التقدم، ونشر التعليقات، وتلخيص المهام أو المستندات، والبحث في مساحة العمل، والمزيد.

الوصول إلى العناصر العامة والخاصة (بإذن) في مساحة العمل الخاصة بك لتقديم استجابات أكثر صلة وسياقية.

يمكنك استخدام ClickUp Brain في أماكن مختلفة داخل مساحة العمل الخاصة بك، مثل شريط الأدوات وعناوين المواقع والمهام والمستندات والدردشة. وهو مصمم للمساعدة في كل شيء بدءًا من إدارة المهام إلى إنشاء الملخصات وحتى البحث في الويب.

استخدم ClickUp Brain MAX لجلب الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق إلى سطح مكتبك

لمزيد من القوة، هناك ClickUp Brain MAX، رفيقك على سطح المكتب الذي يوفر إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع سير عملك، وليس فقط داخل ClickUp.

46.5٪ من العاملين يضطرون إلى التنقل بين أداتين أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي لإكمال مهمة واحدة.

كما يزيل Brain MAX انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال تجميع جميع أدوات الذكاء الاصطناعي وسير العمل في مكان واحد. يمكنك البحث والإنشاء واتخاذ الإجراءات عبر ClickUp وتطبيقات العمل المتصلة (مثل Figma و GitHub و Google Drive و SharePoint) والويب، كل ذلك من خلال واجهة موحدة واحدة.

إنه ذكاء اصطناعي واحد لجميع أعمالك.

تعرف على كيفية عمله في هذا الفيديو السريع:

لماذا تعتبر الرؤى القابلة للتنفيذ أمرًا بالغ الأهمية

البيانات بدون توجيه لا تفيد أحدًا. نحن بحاجة إلى رؤى يمكننا استخدامها، رؤى توضح لنا ما يجب فعله بعد ذلك، وليس فقط ما حدث من قبل.

إليك سبب أهمية الرؤى القابلة للتنفيذ. 👇

اكتشف الاستخدام المفرط والاستخدام الناقص

بعض أعضاء الفريق يعملون بأقصى طاقتهم، بينما يتمتع آخرون بقدرة على العمل أكثر. بدون الرؤية، نفقد هذا تمامًا. تكشف الرؤى القابلة للتنفيذ هذه الاختلالات بسرعة.

يمكننا معرفة من يشعر بالإرهاق ومن يمكنه تحمل المزيد. وهذا يساعدنا على إعادة توزيع العمل بشكل عادل ومنع الإرهاق قبل حدوثه.

أعط الأولوية للأعمال ذات التأثير الكبير

ليست كل المهام لها نفس الأهمية. بعضها يحدث فرقًا، والبعض الآخر يجعلنا مشغولين فقط.

تتيح لنا الرؤى الواضحة أن نكون صارمين. فهي توضح لنا أي المشاريع سيزيد من الإيرادات، وأي الميزات يطالب بها العملاء بشدة، وأي المبادرات بدت جيدة في اجتماع التخطيط ولكنها لن تكون مهمة بعد ستة أشهر من الآن.

📮 ClickUp Insight: 13٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات صعبة وحل مشكلات معقدة. ومع ذلك، يقول 28٪ فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. سبب محتمل: مخاوف أمنية! قد لا يرغب المستخدمون في مشاركة بيانات حساسة تتعلق باتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

تسريع عملية اتخاذ القرار

عندما تتأخر القرارات، يتلاشى الزخم. بفضل الرؤى المتاحة لنا، نتمكن من تجاوز التأخير والحصول على المعلومات التي نحتاجها عندما نحتاجها. وهذا يتيح لنا التحرك بسرعة وثقة، والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح وتماسك الفرق.

في الواقع، يقول أليستر كرول وبن يوسكفيتز، مؤلفا كتاب Lean Analytics:

إذا كنت مشغولاً بشرح البيانات، فلن تكون مشغولاً بالتصرف بناءً عليها.

يقول واحد من كل خمسة موظفين شملهم استطلاع ClickUp أن مجرد معرفة متى سيتم اتخاذ القرارات (تحسين التواصل) سيساعدهم على العمل بشكل أسرع. ومع ذلك، في خضم انشغال يوم حافل، غالبًا ما يتم تجاهل التواصل بشأن الجداول الزمنية.

وهنا يأتي دور ClickUp Brain. بصفته مساعدك في العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم تلقائيًا بجمع التحديثات من المهام والمواضيع والمستندات — ويقدم ملخصات يومية وموجزات القرارات وتعليقات موجزة، حتى لا تضطر بعد الآن إلى ملاحقة الأشخاص (أو المعلومات).

الميزات الرئيسية لـ ClickUp Brain للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

إليك كيفية دمج ClickUp Brain في سير عملنا للتحرك بشكل أسرع، واكتشاف المشكلات في وقت مبكر، والحفاظ على تماسك الفرق. 📋

اكتشف مشاكل المشروع قبل أن تتفاقم

أغلى الأزمات هي تلك التي لا تتوقع حدوثها. نحن نستخدم ClickUp Brain لإبراز العلامات التحذيرية التي عادة ما نفوتها.

قم بإدارة المشاريع باستخدام ميزة "البحث عن المهام المتوقفة" في ClickUp Brain

لنأخذ مثالاً واقعياً: أطلق فريق المنتجات لدينا ميزة تعتمد على ثلاثة مسارات عمل مترابطة. اكتشفت ميزة "البحث عن المهام المتوقفة" في ClickUp Brain أن مهمة تسليم التصميم لم يتم تحديثها منذ 12 يوماً. هذا التنبيه الوحيد منع حدوث سلسلة من التأخيرات استمرت لمدة أسبوعين.

لقد اكتشفنا العائق، وأعدنا توزيع المسؤوليات، وحافظنا على سير عملية الإطلاق كما هو مخطط لها. لولا هذه الرؤية، لما اكتشفنا المشكلة إلا في مراجعة السباق، وكان الوقت قد فات للتعافي.

📌 جرب هذا الموجه: ابحث عن المهام في مشروع "حملة الربع الرابع" التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 10 أيام وقم بتمييز المهام المعرضة لخطر التأخير.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحميل ملفات Excel مباشرة إلى دردشة ClickUp Brain جديدة واطرح عليها أسئلة حول البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك لصق رابط جدول بيانات (من Google Sheets، على سبيل المثال) لاستخراج الرؤى. يساعد ذلك في تحليل جداول البيانات على الفور دون مغادرة مساحة العمل.

استبدل ساعات إعداد تقارير الحالة

تعد الملخصات التنفيذية هي المكان الذي تضيع فيه معظم الفرق ساعات من العمل اليدوي. نحن ننشئها الآن تلقائيًا.

لخص المهام وأنشطة الموقع في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

في نهاية كل سباق، نطلب من ClickUp Brain تلخيص مساحة التطوير لدينا، مع تسليط الضوء على ما تم شحنه، وما زال قيد التقدم، وما تم حظره. يستمد من حالات المهام والتعليقات والمرفقات عبر المساحة بأكملها ويختزلها في تحديث قابل للقراءة يستغرق 30 ثانية لمراجعته بدلاً من 30 دقيقة لتجميعه.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يقرأ رئيسنا الملخص، فإنه يرى التقدم الفعلي، وليس قائمة بالحالات.

نخبرهم، "لقد أطلقنا ثلاث ميزات، وأزلنا الحظر عن تكامل الدفع عن طريق إعادة تخصيص المهمة الخلفية، ولدينا عائق واحد على بنية iOS في انتظار الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخارجية". هذا تحديث جاهز لاتخاذ القرار.

📌 جرب هذا الموجه: قم بإنشاء ملخص تنفيذي لمساحة "تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة" يغطي الميزات المكتملة والمشكلات المفتوحة والعوائق في السباق الأخير.

اتخاذ قرارات متوازنة بشأن عبء العمل

غالبًا ما تؤدي أحمال العمل غير المتكافئة إلى الإرهاق، والاختناقات، وتجاوز المواعيد النهائية. نحن نستخدم ClickUp Brain لإعادة التوازن قبل حدوث ذلك.

بينما تعرض طريقة عرض حجم العمل في ClickUp السعة لكل شخص، فإن المساعد الذكي يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يحلل كل شيء، بما في ذلك حجم المهام ومواعيد الاستحقاق وإشارات التعقيد والتبعيات. لذلك، عندما يرى ClickUp Brain أن أحد أعضاء الفريق يتولى 12 مهمة عاجلة بينما يتولى آخر أربع مهام، فإنه يوصي بإعادة توزيع المهام بشكل محدد.

وازن قدرات الفريق باستخدام رؤى عبء العمل في ClickUp Brain

في الربع الأخير، طبقنا هذا على فريق التصميم لدينا.

أشار ClickUp Brain إلى أن أحد المصممين كان يتحمل معظم الأعمال ذات الأولوية العالية بينما كان لدى الآخرين القدرة على القيام بها. قمنا بإعادة التوزيع بشكل استراتيجي. تمكنا من منع إرهاق أفضل الموظفين لدينا، وزادت الإنتاجية لأن العمل كان يتم إنجازه بشكل أكثر انتظامًا عبر الفريق.

📌 جرب هذا الموجه: راجع عرض حجم العمل لفريق التصميم واقترح كيفية إعادة توزيع المهام للحفاظ على التوازن هذا الأسبوع.

أنشئ لوحات معلومات توضح لنا ما هو مهم

لقد تعلمنا أن لوحات المعلومات التي يستخدمها الناس هي التي تجعل تحليل حتى أكثر البيانات تعقيدًا أمرًا في غاية البساطة. تخيل لوحات معلومات لا تقتصر على تزويدك بقائمة من الأرقام، بل تقدم أيضًا تفسيرات سهلة الفهم لما تعنيه هذه الأرقام بالفعل. هذا هو بالضبط ما تفعله لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp.

تساعدنا بطاقات الذكاء الاصطناعي على:

احصل تلقائيًا على تحديثات حول نشاط الفريق خلال فترة معينة باستخدام بطاقة AI Team StandUp .

قم بإنشاء ملخصات عالية المستوى عن حالة المشروع والتقدم المحرز والخطوات التالية باستخدام نظام التقييم التنفيذي مع بطاقة تحديث المشروع بالذكاء الاصطناعي .

قم بإنشاء مطالبات مخصصة للحصول على رؤى مخصصة أو تنفيذ إجراءات مختلفة باستخدام AI Brain Card .

اعرض ملخصات تنفيذية محدثة للقيادة باستخدام بطاقة الملخص التنفيذي بالذكاء الاصطناعي .

لخص أنشطتك الأخيرة من أجل الاجتماعات اليومية أو إعداد التقارير باستخدام بطاقة AI StandUp.

دع لوحات المعلومات الخاصة بك تفكر نيابة عنك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي المدعومة من ClickUp Brain

يقوم فريق التسويق لدينا بتحديث لوحة التحكم الخاصة بهم كل يوم اثنين صباحًا. حيث يشاهدون ملخصًا لتقدم الحملة، وما هو متأخر عن الجدول الزمني، والقنوات المحجوبة — بلغة إنجليزية بسيطة.

لقد أنشأنا أيضًا لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشكلات العملاء وتخطيط السباقات وتحليلات المنتجات. كل واحدة منها تعرض بالضبط ما يحتاجه الفريق لاتخاذ القرارات.

تُظهر لوحة معلومات المبيعات الصفقات التي تتقدم وتلك التي تعثرت. تُظهر لوحة معلومات الهندسة الخدمات التي تعمل بشكل جيد وتلك التي تحتاج إلى اهتمام. عندما يرغب الرئيس التنفيذي في معرفة حالة المشروع، نوجهه إلى لوحة المعلومات بدلاً من تحديد موعد اجتماع.

🔍 هل تعلم؟ أصبحت Netflix رمزًا حديثًا للشركات التي تعتمد على البيانات في اتخاذ قراراتها. في عام 2006، عندما أطلقت Netflix Prize، قامت بالاستعانة بمصادر خارجية للحصول على خوارزميات أفضل للتنبؤ بتفضيلات المستخدمين. وأسفر ذلك عن تحسن بنسبة 8% في دقة التوصيات.

اربط الرؤى بالأفعال من خلال الأتمتة والأهداف

اكتشاف مشكلة لا يعني شيئًا إذا لم يتخذ أحد إجراءً حيالها. نحن نتعامل مع الرؤى على أنها بداية سير العمل، وليس نهايته.

اتخذ إجراءات استباقية باستخدام ClickUp Brain داخل Docs

عندما تحدد الذكاء الاصطناعي مهمة حرجة متأخرة، يقوم ClickUp Automation بتنبيه مدير المشروع على الفور. عندما نوثق الدروس المستفادة من التحليل اللاحق في ClickUp Docs، نطلب من ClickUp Brain استخراج النقاط الرئيسية وربطها بهدف التحسين المستمر لدينا.

تصبح الرؤية جزءًا من معرفتنا المؤسسية، وتصبح الإجراءات تلقائية.

📌 جرب هذا الموجه: لخص أحدث تقرير تحليلي واربط الأفكار الرئيسية بهدف "التحسين المستمر".

📮 ClickUp Insight: 47٪ من المشاركين في استطلاعنا لم يجربوا أبدًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23٪ ممن اعتمدوا الذكاء الاصطناعي يقولون إنه قلل بشكل كبير من عبء العمل لديهم. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تكنولوجية. في حين أن المستخدمين الأوائل يحققون مكاسب قابلة للقياس، فإن الغالبية ربما تقلل من شأن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في تقليل الحمل المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 يعمل ClickUp Brain على سد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء مهام فرعية، يمكن لذكاءنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا داعي للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: قللت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تحرير فرق العمل لديها للتركيز بشكل أقل على التنسيق والتركيز بشكل أكبر على التنبؤ.

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي

أحيانًا يكون التفكير بشكل مختلف أسهل عندما تعتمد على أدوات ذكاء اصطناعي مختلفة للتعامل مع أنواع مختلفة من المهام.

استخدم نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من واجهة واحدة في ClickUp Brain

عندما نجري عصف ذهني حول زوايا الحملة، نحتاج إلى توليد الأفكار بسرعة. عندما نصمم قرارًا بشأن منتج ما، نحتاج إلى تفكير منطقي عميق. عندما نبحث في شيء متخصص، قد نحتاج إلى أداة تم تدريبها بشكل مختلف. إن الادعاء بأن نموذجًا واحدًا يمكنه التعامل مع كل ذلك بنفس الكفاءة هو أمر خاطئ.

يتيح لنا Brain MAX الوصول إلى Claude لأعمال التفكير العميق، وChatGPT للأفكار الإبداعية، وGemini للمجالات المتخصصة. نختار بناءً على ما نحاول حله في تلك اللحظة.

استخدم ChatGPT داخل ClickUp Brain MAX لإجراء عصف ذهني إبداعي

يستخدم فريق المنتجات لدينا Claude عندما نفكر في المفاضلات المعقدة حول أولويات الميزات، بينما يتحول فريق التسويق لدينا إلى ChatGPT عندما يستكشف اتجاهات الحملات.

💡 ما يناسبنا: نستخدم Brain MAX + ClickUp Whiteboards كمركز قيادة إبداعي. على سبيل المثال، نلتقط الأفكار الأولية من برنامج سطح المكتب المرافق، ثم نضعها على لوحة بيضاء في ClickUp. بعد ذلك، نستخدم عناصر مرئية في الوقت الفعلي، ونربطها بالمهام والمستندات، ونسمح للفريق بإعادة صياغتها وصقلها وتنفيذها دون مغادرة اللوحة. قم بالعصف الذهني وحوّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ بسرعة على ClickUp Whiteboards

ابحث في كل الأداوت التي نستخدمها

تستخدم الفرق اليوم أدوات متعددة: Figma للتصميمات، GitHub للرموز البرمجية، Google Drive لوثائق الاستراتيجية، SharePoint للأمور القانونية، وClickUp لكل شيء آخر.

العثور على ما تحتاجه يعني فتح علامات تبويب، وتبديل السياق، وتذكر المكان الذي رأيت فيه شيئًا ما آخر مرة، والأمل في أنك كنت تبحث في المكان الصحيح.

اطلب من ClickUp Brain MAX تحديد موقع الملفات من Figma أو Google Drive

يغير Brain MAX هذا الأمر لأنه يبحث في جميع تطبيقاتك في وقت واحد. نكتب "اعرض لي تصميمات Figma للإصدار 2.1 واربطها بالمواصفات الفنية وتعليقات العملاء التي تلقيناها" فيعرض النماذج من Figma، ويستخرج المستندات ذات الصلة من ClickUp وDrive، ويعرض المحادثات التي ناقشنا فيها ما يريده العملاء فعليًا من هذا الإصدار.

كل شيء يظهر في مكان واحد، وكل شيء متصل ببعضه البعض.

تحدث بصوت عالٍ من أجل الإنتاجية

نحن نفكر أسرع مما نكتب، لذلك نسجل الأفكار فور تكوّنها بدلاً من فقدانها أثناء البحث عن لوحة المفاتيح.

قم بإملاء التحديثات بدون استخدام اليدين بينما يتعلم ClickUp Brain MAX مفرداتك من أجل نسخ أكثر ذكاءً

تتيح لنا ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX العمل بسرعة أكبر بأربع مرات لأن قيود الكتابة لا تبطئ تفكيرنا.

نحن نعبّر عن أفكارنا، ونجدها منظمة ومهيأة للاستخدام في Brain MAX.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن القاموس المخصص أن التعرف على الأسماء والمصطلحات والمراجع التي نستخدمها. "دفع الربع الرابع". "واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Bob". "تدقيق تجربة المستخدم". يكتب النظام بالضبط ما نقوله بدلاً من تفسيره صوتيًا. هذا هو الفرق بين الإملاء كأمر جديد والإملاء كطريقة لتسجيل الأفكار.

شاهد كيف يستفيد أحد مستخدمينا إلى أقصى حد من ClickUp Brain MAX:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أيضًا أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. أكثر ما يبرز هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

إجراء أبحاث تستند إلى الواقع

نحن نتخذ قراراتنا يوميًا بناءً على المعلومات المتوفرة، مثل ما يفعله منافسونا وكيف تتغير الأسواق. إذا أخطأنا في هذه المعلومات، فسيكون كل ما يتبعها خاطئًا. إذا لم تتمكن من تتبع مصدرها، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا.

احصل على رؤى ويب في الوقت الفعلي، مع اقتباسات شفافة لكل إجابة، باستخدام ClickUp Brain MAX

يبحث Brain MAX في الويب ويعرض النتائج مع الإحالة. يمكنك النقر فوق كل مصدر. عندما نستخدم الأبحاث لاتخاذ القرارات، نربطها بوثائقنا حتى يرى الفريق كل من الرؤية والأدلة.

📌 جرب هذا الموجه: ابحث عن التقارير الحديثة حول اتجاهات إنتاجية الفرق عن بُعد ولخص النتائج الرئيسية مع ذكر المصادر.

حافظ على تركيزك

نحن نحمي وقت التركيز بنفس الطريقة التي نحمي بها الاجتماعات. يرى ClickUp Brain داخل ClickUp Planner جدولك الزمني، ويفهم متى تحتاج إلى فترات عمل مكثفة، ويحجز هذا الوقت تلقائيًا.

دع ClickUp Planner يحظر المهام ذات الأولوية تلقائيًا ويكيف جدولك الزمني ديناميكيًا

والأهم من ذلك، أنه يعيد جدولة المهام ذات الأولوية المنخفضة لتتناسب مع فترات تركيزك المحمية، حتى لا تضطر إلى التوفيق بين المهام باستمرار.

عندما يطرأ أمر عاجل ويهدد وقت تركيزك، يقوم ClickUp Brain بإعادة جدولة مهامك بذكاء بدلاً من مجرد دفعها إلى تقويم معطل. إنه يفهم التبعيات والمواعيد النهائية، لذلك لا ينقل شيئًا مستحقًا غدًا أو يعيق أعمالًا أخرى.

والنتيجة هي وقت غير منقطع للقيام بالعمل الحقيقي.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1854، استخدم الطبيب جون سنو (لا، ليس الشخصية من مسلسل Game of Thrones) "خريطة أمراض" مرسومة باليد لوفيات الكوليرا في لندن لتتبع تفشي المرض إلى مضخة مياه واحدة. كان هذا أحد الأمثلة الأولى المعروفة لتحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وقد أنقذ حرفياً أرواحاً.

سجل الاجتماعات دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات

استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل الملاحظات ونسخها وتعيين المتابعات

نقضي ساعات في الاجتماعات وساعات أخرى في محاولة تذكر ما حدث. معظمها لا يبقى في الذاكرة. كان أحدهم يكتب الملاحظات بينما كان الجميع يشاهدون، مما يعني أن الاجتماع أصبح يتعلق بالتوثيق بدلاً من المحادثة. بعد المكالمة، يتعين على أحدهم تنظيف الملاحظات واستخراج بنود العمل وإنشاء المهام وتوزيع المعلومات.

هذه ساعات من العمل لم يكن ينبغي أن توجد أبدًا.

يعمل AI Notetaker من ClickUp أثناء المكالمة ويسجل كل شيء:

نصوص حتى تتمكن من البحث عن من قال ماذا بالضبط

ملخصات ذكية تلخص المكالمة إلى ما هو مهم

العناصر القابلة للتنفيذ التي يمكنك تحويلها تلقائيًا إلى مهام مخصصة عن طريق مطالبة ClickUp Brain

كل ذلك يظهر في مستنداتك، لذا فهو مرتبط بعملك بدلاً من البقاء معزولاً ومنسياً في تطبيق الملاحظات.

كيف تستخدم فرقنا ClickUp Brain

إليك كيف نستخدم ClickUp Brain يوميًا في فرقنا — المطالبات التي ننفذها، والمشكلات التي نحلها، والأعمال التي نتجنبها. 😌

فريق إدارة المشاريع والعمليات

حدد المهام الصامتة في لمح البصر باستخدام ClickUp Brain

في بداية الأسبوع، يقوم فريق PMO لدينا بتشغيل نفس الموجه: ابحث عن المهام في مساحة العمليات التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 7 أيام والتي من المقرر إنجازها في غضون أسبوعين.

هذا يلتقط المهام التي توقفت فيها الأعمال. في الشهر الماضي، ظهرت مهمة مراجعة قانونية لم يتم التعامل معها لأكثر من أسبوع. افترض مدير المشروع أن القسم القانوني قد تولى الأمر، بينما اعتقد الفريق القانوني أنهم ينتظرون مدير المشروع. اكتشفنا الأمر في وقت مبكر بما يكفي للحفاظ على إطلاق المنتج على المسار الصحيح.

ما نستخدم ClickUp Brain من أجله:

إنشاء ملخصات تنفيذية أسبوعية من مساحة العمليات لدينا

تحديد التبعيات التي تعيق مسارات العمل المتعددة قبل أن يلاحظها أي شخص

تجميع تحديثات الحالة عبر المشاريع لمراجعات القيادة

💡 ما يصلح لنا: في مكتب إدارة المشاريع لدينا، نستخدم الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح. نقوم بإنشاء حقل ملخص للذكاء الاصطناعي لتلخيص أوصاف المهام والتعليقات والمهام الفرعية تلقائيًا في نظرة عامة سريعة.

يتتبع مجال آخر من مجالات الذكاء الاصطناعي التقدم المحرز من خلال تحليل المهام الفرعية وقوائم المراجعة، حتى نكون دائمًا على دراية بوضع المهمة دون الحاجة إلى تحديث أي شيء يدويًا.

احصل على ملخصات فورية للمهام وتتبع التقدم تلقائيًا باستخدام الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي في ClickUp

فريق التسويق والإبداع

أنشئ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي (تعليقات وصور) تتماشى مع العلامة التجارية باستخدام ClickUp Brain

نحن ندير حملات عبر محتوى المدونة، والشبكات الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة، والأحداث، والشراكات في وقت واحد. عندما يسأل أحدهم "ما هو وضع حملة الويبينار؟" نسأل ClickUp Brain مباشرة.

كيف نستخدم أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي:

تلخيص سلاسل التعليقات على منشورات المدونة حتى يعرف الكتّاب بالضبط ما يجب تغييره

سحب بيانات أداء الحملة من مصادر متعددة إلى تحديث واحد متماسك

استخلاص النقاط الرئيسية من المراجعات اللاحقة للإطلاق لتحسين الحملات المستقبلية

يستخدم فريقنا الإبداعي أيضًا ClickUp Brain لإنشاء صور لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين المدونات ومرئيات الحملات. عندما يحتاجون إلى صورة مفهوم سريعة أو رسم بياني بارز، يصفون ما يحتاجون إليه، ويقوم ClickUp Brain بإنشائه على الفور.

وهذا مفيد بشكل خاص للمسودات الأولية، واختبار A/B لمفاهيم مختلفة، أو عندما يحتاجون إلى صور مؤقتة أثناء انتظار التصميمات النهائية.

فريق المنتج

اطرح أسئلة محددة على ClickUp Brain حول الوثائق الفنية الخاصة بك

يعمل مديرو المنتجات لدينا باستمرار على تحقيق التوازن بين طلبات العملاء والديون الفنية والمبادرات الاستراتيجية وقدرات الفريق. يساعدهم ClickUp Brain على رؤية الأنماط عبر عملية تطوير المنتج.

وهم يعتمدون على إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp من أجل:

ربط نقاط ضعف العملاء المذكورة في مكالمات المبيعات وتذاكر الدعم ونماذج الملاحظات

التحقق من قدرة فريق الهندسة قبل الالتزام بعمل السبرينت

تلخيص الوثائق الفنية عندما يحتاجون إلى فهم قيود النظام

عند التخطيط لخارطة الطريق، يسألون: أرني جميع طلبات الميزات التي تم وضع علامة "عميل مؤسسي" عليها من الربع الأخير. يستخرج ClickUp Brain من مهام ملاحظات العملاء وملاحظات المبيعات وتذاكر الدعم ليُظهر لهم المشكلات التي تستمر في الظهور.

في الربع الأخير، كشف هذا أن العديد من عملاء المؤسسات كانوا يطلبون ضوابط SSO أفضل. كان فريقنا قد قدم هذه الطلبات بشكل منفصل ولم يدرك أنها تشير جميعها إلى نفس الحاجة الأساسية. قمنا بإعطاء الأولوية لها، وقمنا بتنفيذها، وتلقينا على الفور ردودًا من العملاء الذين كانوا ينتظرون ذلك بالضبط.

فريق المبيعات ونجاح العملاء

يستخدم فريق المبيعات لدينا ClickUp Brain كأنه مهندس مبيعات متاح دائمًا. قبل العرض التوضيحي، يحتاجون إلى سياق سريع. وبالمثل، يحتاج فريق خدمة العملاء لدينا إلى سياق قبل الرد على استفسار العميل.

تعرف على كل شيء عن عملائك المحتملين في لمحة سريعة مع ClickUp Brain

لذلك، قبل أي مكالمة مع عميل محتمل، يطلب مندوبو المبيعات ما يلي: تلخيص كل ما نعرفه عن [اسم الشركة]. يستخرج ClickUp Brain المعلومات من ملاحظات المكالمات المخزنة في تعليقات المهام، ورسائل البريد الإلكتروني المتزامنة، والتفاعلات المسجلة. يحصلون على موجز كامل في أقل من دقيقة بدلاً من البحث في المهام القديمة ومحاولة تذكر التفاصيل.

يستخدمه مديرو المبيعات بطريقة مختلفة. يسألون: أرني الصفقات في "الاقتراح المرسل" التي لم تشهد أي نشاط خلال الأيام العشرة الماضية. هذا يخبرهم بالضبط أين تتعثر الصفقات: وثائق الشراء المفقودة، المتابعات المنسية، الأبطال الداخليون الذين صمتوا.

🔍 هل تعلم؟ في الستينيات، كانت شركة Procter & Gamble رائدة في إدارة العلامات التجارية وتتبع رؤى المستهلكين. قام "رجل العلامة التجارية" لديهم بتنظيم كيفية قيام الفرق بجمع بيانات المستهلكين والتصرف بناءً عليها. كان هذا في الأساس مولد تحليلات التسويق الحديثة قبل أن تسهلها أجهزة الكمبيوتر.

فريق الهندسة

كان مهندسونا يقاطعون بعضهم البعض باستمرار بـ"أسئلة سريعة" حول كيفية عمل الأنظمة. الآن، يسألون ClickUp Brain أولاً.

كيف يستخدمه فريق الهندسة لدينا:

فهم بنية النظام دون إزعاج المهندس الذي قام ببنائه

البحث عن تقارير الحوادث السابقة وكيفية حلها

سحب ملخصات شاملة للسبرينت من أجل المراجعات

اطلب من ClickUp Brain أن يظهر لك العوائق في أي قائمة ClickUp

أثناء الحوادث، يسألون: أرني الحوادث السابقة المتعلقة بـ [اسم النظام] وكيف قمنا بحلها. يعرض ClickUp Brain مهام الحوادث السابقة والتحليلات اللاحقة وتفاصيل الإصلاح. نحن لا نقوم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها من الصفر في كل مرة، مما يؤدي إلى استعادة أسرع.

بالنسبة لاستعراضات السباق، بدلاً من مطالبة الجميع بتذكر ما حدث قبل أسبوعين، نطلب من ClickUp Brain تلخيص ما تم شحنه، وما هي العوائق التي ظهرت، وأين تغيرت السرعة. ندخل في الاستعراضات بالبيانات الفعلية.

💡 ما يصلح لنا: نفتح مهمة في ClickUp ونطلب من Brain إنشاء مهام فرعية. يمنحنا ذلك خطة واضحة خطوة بخطوة للسبرينتات أو الحوادث، حتى لا نضطر إلى مقاطعة بعضنا البعض للحصول على التفاصيل. احصل على مهام فرعية واضحة ومُنشأة تلقائيًا لمهامك باستخدام ClickUp Brain

فريق الموارد البشرية وعمليات الموظفين

يستخدم فريق عمليات الموارد البشرية لدينا ClickUp Brain لجعل المعلومات متاحة دون أن تصبح عقبة أمام كل سؤال.

يساعد ClickUp Brain من خلال:

الإجابة على أسئلة الموظفين حول السياسات والمزايا والإجراءات على الفور

تجميع بيانات مراجعة الأداء من الأعمال الفعلية المنجزة

تحليل عبء العمل عبر الفرق لتبرير قرارات التوظيف

تأكد من حصول الموظفين على إجابات فورية للأسئلة الملحة باستخدام ClickUp Brain

يسأل الموظفون الجدد ClickUp Brain مباشرة: ما هي سياسة إجازة المدفوعة؟ أو كيف أقدم تقارير النفقات؟ يستمد المعلومات من دليل الموظفين في Docs ويوجههم إلى النماذج الصحيحة. يحصلون على إجابات فورية بدلاً من انتظار رد من قسم الموارد البشرية.

علاوة على ذلك، تضيف الوكلاء المسبقون في ClickUp، مثل وكيل الإجابات، طبقة أخرى من الدعم من خلال الإجابة على الأسئلة التي تتكرر في قنوات الدردشة الجماعية لفريق ClickUp. عندما يقوم شخص ما بتمييز الوكيل في سلسلة محادثة ويسأل عن المزايا أو خطوات التهيئة أو توقعات الدور، فإنه يرد بالمعلومات الدقيقة المستمدة من دليلك أو سياساتك أو ملاحظات المهام.

أعد للفرق وقتهم الثمين مع ClickUp Answers Agent في الدردشة

تتضمن كل إجابة المصدر الأصلي، بحيث يعرف الموظفون أنهم يحصلون على النسخة الصحيحة من السياسة.

خلال موسم مراجعة الأداء، يطلب المديرون: تلخيص عمل [اسم الموظف] في هذا الربع، بما في ذلك المشاريع المكتملة والمساهمات والتعليقات الواردة. يقوم ClickUp Brain بتجميع كل شيء من مهامهم وتعليقاتهم على إنجازاتهم وتصفيقهم في قنوات الفريق.

تصبح المراجعات أكثر اكتمالاً وإنصافاً لأنها تستند إلى العمل الفعلي، وليس فقط إلى ما حدث في الأسبوعين الماضيين.

💡 ما يناسبنا: نقوم بترجمة وتوطين المحتوى الخاص بنا بسهولة باستخدام ClickUp Brain. بالإضافة إلى ذلك، نستخدمه لترجمة سياسات الموارد البشرية، وكتيبات الموظفين، وأدلة المنتجات، ومواد توجيه العملاء إلى لغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والسويدية والهولندية والكورية واليابانية والصينية والعربية — مع الحفاظ على اتساق النبرة والمعنى والتنسيق.

دمج ClickUp Brain مع ميزات ClickUp

ClickUp Brain هو جوهر طريقة عملنا. إنه موجود في جميع أنحاء مساحة العمل لدينا، بحيث تتدفق كل معلومة مباشرة إلى العمل الذي نقوم به. 🔄

أتمتة المهام ووكلاء الذكاء الاصطناعي

التحول الحقيقي بالنسبة لنا جاء عندما انتقل ClickUp Brain من عرض الأشياء لنا إلى القيام بها فعليًا.

بدأنا بأتمتة أساسية، وقواعد بسيطة من نوع "إذا-إذن" كانت تعمل عندما كانت المواقف تندرج بشكل واضح في فئات معينة. ثم أدركنا أن معظم الأعمال التي أردنا أتمتتها تتطلب تقديرًا فعليًا لما يجب أن يحدث بعد ذلك.

يراقب وكلاء ClickUp AI مواقف محددة ويتخذون الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

أتمتة الإجراءات التي تراعي السياق باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين مع ClickUp Brain

لدينا وكيل موجود على قائمة ملاحظات العملاء. عندما يملأ شخص ما النموذج، يقرأ الوكيل ما قاله، ويحدد الفئة التي ينتمي إليها، ويقوم بإنشاء مهام لفريق الدعم لمتابعتها.

يعمل وكيل آخر في بداية كل سباق. فهو يجمع جميع المستندات التي كتبها فريقنا حول ما نقوم ببنائه، ويستخرج الأجزاء المهمة، وينشر ملخصًا في قناة فريقنا قبل وصول أي شخص إلى العمل.

كان ذلك في الساعة الأولى من تخطيط السباق؛ والآن أصبح الملخص جاهزًا. يعمل هؤلاء الوكلاء لأنهم يفهمون السياق.

يبدو إنشاء وكيل الذكاء الاصطناعي وكأنه محادثة. نوجه الوكيل بشأن ما يجب البحث عنه، والمعلومات المهمة، والإجراءات التي يجب اتخاذها. يتيح منشئ البرامج بدون كود لأي فرد في الفريق إعداد وكيل ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.

نسخ وموجزات المقاطع

نقوم بتسجيل مقاطع فيديو في ClickUp باستمرار — مهندسون يشرحون البنية التقنية، ومصممون يستعرضون النماذج الأولية، ومديرو منتجات يعرضون الميزات، ومسؤولو خدمة العملاء يشاركون التعليقات من المكالمات.

التقط كل التفاصيل باستخدام النسخ التلقائي لـ ClickUp Brain في Clips

يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بنسخ كل مقطع نصي نقوم بإنشائه. كل تسجيل شاشة ومقطع صوتي يصبح نصًا قابلًا للبحث. يمكننا مسح النص، والانتقال إلى أوقات محددة، ونسخ مقتطفات دون إعادة مشاهدة الفيديو بالكامل.

يقوم فريق الهندسة لدينا بتسجيل مقاطع فيديو أثناء استعراض الكود أو بنية النظام. يقوم ClickUp Brain بتلخيص النقاط الرئيسية بحيث يمكن لأعضاء الفريق قراءة الملخص في 30 ثانية ومشاهدة المقطع بالكامل فقط إذا كانوا بحاجة إلى سياق أعمق.

احصل على وضوح فوري مع ملخصات ClickUp Brain للمقاطع

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لشركة McKinsey، تستخدم معظم الشركات الآن الذكاء الاصطناعي في أكثر من جزء واحد من أعمالها. في المتوسط، تستفيد المؤسسات من الذكاء الاصطناعي في ثلاث وظائف مختلفة.

أفضل الممارسات لتعظيم إمكانات ClickUp Brain

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يستخدمها فريقنا لتعظيم إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp:

حفظ وإعادة استخدام المطالبات الفعالة: نحفظ المطالبات التي تحقق نتائج قوية باستمرار لاستخدامها في المستقبل ومشاركتها مع الفريق. يدعم ClickUp Brain المطالبات القابلة لإعادة الاستخدام، بحيث يمكن للجميع الحفاظ على الاتساق وتوفير الوقت في المهام المتكررة.

ربط التفاعلات المتعددة: يخطط فريقنا تسلسلات حيث يصبح ناتج الذكاء الاصطناعي مدخلاً للمهمة التالية. نحن نولد الأفكار الأولية، ونطلب من ClickUp Brain تقييمها، ثم نحسنها بناءً على هذا التقييم. وهذا يعكس عمليات التعاون البشري بسرعة الآلة.

المراجعة والتحسين المنتظمان: نحرص على مراجعة مطالبات ClickUp Brain الحالية وسير العمل ووكلاء الذكاء الاصطناعي من وقت لآخر. يضمن التحسين المستمر أن يظل الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع أهداف أعمالنا ويعكس السياق الحالي لفريقنا.

استخدم الذكاء الاصطناعي كمدافع استراتيجي عن الشيطان: يطلب الفريق من ClickUp Brain العثور على العيوب والمخاطر ونقاط الضعف بعد تطوير الاستراتيجيات. على سبيل المثال، اسأل "ما هي أكبر ثلاث طرق يمكن أن تفشل بها هذه الاستراتيجية؟" لتقوية الأفكار قبل تنفيذها.

جرب المطالبات المؤقتة لتخطيط السيناريوهات: نقوم بنمذجة سيناريوهات مستقبلية مختلفة عن طريق سؤال ClickUp Brain "كيف ستؤدي هذه الاستراتيجية إذا ساءت الظروف الاقتصادية في الربع الثالث؟" يساعدنا هذا النهج التطلعي في بناء استراتيجيات أكثر مرونة.

اجعل الذكاء الاصطناعي هو كاشف التحيز الشخصي لدينا: ثم نطلب من ClickUp Brain تحديد الافتراضات الخفية والتحيزات المعرفية والمغالطات المنطقية. يصبح الذكاء الاصطناعي مرآة موضوعية للفخاخ العقلية التي غالبًا ما تعرقل الحكم البشري.

تحسين الوصول القائم على الأدوار: يقوم فريقنا أيضًا بمراجعة وتعديل أذونات الفريق في ClickUp Brain، مما يضمن أن الجميع يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية. نحن نضمن أن يتمتع المسؤولون/المالكون بحق الوصول الكامل، بينما يتمتع الضيوف/الأعضاء المحدودون بقيود مناسبة للأمن واتساق سير العمل.

اربط النقاط (+ البيانات) باستخدام ClickUp Brain

لقد أنشأنا ClickUp Brain ليفكر بنفس طريقتنا. كل يوم، يساعدنا على رؤية ما تغفل عنه غرائزنا وما تحتاجه فرقنا قبل أن يطلبوه. لا نضيع الوقت في تحليل جداول البيانات أو البحث عن التحديثات؛ نتحدث إلى ClickUp Brain، ويجيبنا بالإجابات المهمة.

بالنسبة لنا، الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل العمل ينبض بالحياة. فهو يكتشف الأنماط قبل أن تصبح مشاكل، ويكشف عن رؤى تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة، ويربط المحادثات بالسياق في الوقت الفعلي. عندما نخطط لإطلاق منتج جديد، أو ننهي سباق، أو نكتب منشورًا في المدونة مثل هذا، فإن ClickUp Brain يقف وراء كل قرار لتنظيمه وصقله والتذكير به.

كل مهمة وتعليق ومحادثة تعلم النظام كيف نفكر وماذا تعني الجودة بالنسبة لنا. يتعلم ClickUp Brain و Brain MAX من خلال عملنا ويقدمان ما تعلموه في شكل تركيز أكثر حدة ووضوح أسرع.

إذا كنت ترغب في تجربة عمل يتعلم معك، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ClickUp Brain هو المساعد الأكثر اكتمالاً ووعياً بالسياق في العالم والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمدمج في ClickUp. يساعدك من خلال الإجابة على الأسئلة وتلخيص المعلومات وإنشاء التقارير وأتمتة المهام باستخدام البيانات من مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك التفاعل معه من خلال المطالبات في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك التي تقبل المهام، مثل المهام أو الدردشات أو عناوين المواقع أو شريط الأدوات، ويوفر رؤى وإجراءات فورية وواعية بالسياق.

يقوم ClickUp Brain بتحليل عبء العمل لفريقك ويبرز الحالات التي يكون فيها أحد الأفراد مثقلًا بالأعباء أو غير مستغل بشكل كافٍ. يمكنه أن يوصي بإعادة توزيع المهام لضمان أن يكون عبء العمل مناسبًا للجميع، مما يساعدك في الحفاظ على توازن فريقك وإنتاجيته.

نعم. يمكن لـ ClickUp Brain تحديد الاتجاهات والإبلاغ عن المهام أو المشاريع المعرضة لخطر التأخير من خلال تحليل العناصر المتأخرة أو عدم وجود تحديثات أو الاختناقات. يتيح لك ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تتفاقم مشاكل التأخير.

يمكنك إضافة بطاقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى لوحات المعلومات الخاصة بك والتي تعرض ملخصات في الوقت الفعلي وتحديثات المشاريع ونظرات عامة تنفيذية تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain. يتم تحديث هذه البطاقات تلقائيًا ويمكن تخصيصها لعرض الرؤى التي تحتاجها.

نعم. يمكنك تخصيص المطالبات وبطاقات لوحة المعلومات والتقارير للتركيز على البيانات والرؤى الأكثر أهمية لكل فريق. وهذا يضمن حصول كل فريق على معلومات ملائمة وقابلة للتنفيذ ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته.