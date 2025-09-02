أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات للحصول على رؤى أكثر ذكاءً

🔎 هل تعلم؟ تم إنشاء 90٪ من البيانات العالمية في غضون عامين فقط بين 2022 و 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 150٪ أخرى في عام 2025. هذه ليست مجرد إحصائية، بل إنها دعوة للاستيقاظ.

في كل ثانية، تولد الشركات والعملاء والأنظمة كميات هائلة من البيانات. ولكن بدون الأدوات المناسبة، فإنها مجرد ضوضاء. تكافح طرق تحليل البيانات التقليدية لمواكبة ذلك، مما يحول الرؤى إلى عقبات بدلاً من إنجازات.

تغير وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات قواعد اللعبة. فهم يقومون بأتمتة المهام المملة، وتحديد الأنماط، وتحويل البيانات الأولية إلى معلومات قابلة للتنفيذ، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وبسرعة أكبر. تابع القراءة بينما نستكشف أفضل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تغير تحليل البيانات.

أفضل وكلاء تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي في لمحة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp • وكلاء الطيار الآلي لتحليل البيانات تلقائيًا • لوحات معلومات وأكثر من 15 عرضًا للتصور • قوالب تحليلية مسبقة الصنع • وصول متعدد النماذج إلى الذكاء الاصطناعي الأفضل لجميع الفرق (الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات) التي تحتاج إلى إدارة مشاريع وتحليل بيانات مدعومين بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة تتوفر خطة مجانية؛ المؤسسات: أسعار مخصصة IBM Cognos Analytics • بيانات منظمة وغير منظمة موحدة • التعرف على الأنماط المدعوم بالذكاء الاصطناعي • الوصول القائم على الأدوار ومراقبة الامتثال • مرونة النشر المختلط الأفضل لفرق الشركات المتوسطة والمؤسسات التي تحتاج إلى تقارير ذكاء الأعمال مع أمان على مستوى المؤسسات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات. 60 دولارًا/مستخدم/شهر Tableau AI • الكشف الآلي عن الحالات الشاذة • التحليلات التنبؤية والمحاكاة • المعالجة المسبقة للبيانات وتنظيفها • تكامل CRM وسير العمل الأفضل لمحللي البيانات وفرق العمل التي تحتاج إلى تصور تفاعلي ولوحات معلومات في الوقت الفعلي تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة ChatGPT • تلخيص التقارير الطويلة • أسئلة وأجوبة باللغة الطبيعية • إنشاء نصوص برمجية Python • طرح الأفكار الخفية الأفضل للأفراد والفرق التي تحتاج إلى تفسير البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدون لوحات معلومات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Polymer AI • أكثر من 8 أدوات ديناميكية للتحليلات • مقارنة مجموعات بيانات متعددة • وصول آمن قائم على واجهة برمجة التطبيقات • علامة تجارية مخصصة للوحات المعلومات الأفضل لفرق التجارة الإلكترونية والمبيعات والتسويق التي تحتاج إلى تحليلات ديناميكية للمنتجات تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا؛ واجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات: أسعار مخصصة DataRobot • التعلم الآلي التلقائي (AutoML) • تحسين اختيار النموذج والأداء • المعالجة المسبقة التلقائية للبيانات • النشر عبر السحابة، في الموقع، أو بشكل مختلط الأفضل للشركات التي لا تمتلك فرقًا داخلية متخصصة في علم البيانات وتحتاج إلى التعلم الآلي والنمذجة التنبؤية تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة KNIME • أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر • قوالب سير عمل مسبقة الصنع • تتكامل مع Python و R و Java • أتمتة دورة حياة التعلم الآلي بالكامل الأفضل لعلماء البيانات والمحللين الذين يفضلون سير عمل علوم البيانات مفتوح المصدر وبدون/قليل الكود تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Qlik • مزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر المصادر • تحليلات ترابطية للأنماط الخفية • دعم الاستعلام باللغة الطبيعية • نشر مرن (سحابي/هجين) الأفضل للمؤسسات وفرق ذكاء الأعمال التي تحتاج إلى تحليلات في الوقت الفعلي واستكشاف ارتباطي تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 200 دولار شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة سحابة بيانات Snowflake AI • تخزين بيانات متعدد السحابات قابل للتوسع • تحسين أحمال العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي • التوسع التلقائي لأحمال عمل التعلم الآلي • دعم البيانات المنظمة وغير المنظمة الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى تخزين بيانات سحابي أصلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2 دولار/رصيد؛ المؤسسات: أسعار مخصصة RapidMiner • التحليلات التنبؤية والأتمتة • محاكاة التوأم الرقمي • تقسيم العملاء • كسر حواجز البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي الأفضل للفرق المتوسطة الحجم والمؤسسات التي تحتاج إلى النمذجة التنبؤية واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات؟

🔎 هل تعلم؟ من المتوقع أن يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بأكثر من 80% من مهام تحليل البيانات في الشركات الكبيرة، بعد أن كانت النسبة 20% فقط في عام 2021. وهذا يمثل قفزة بأربعة أضعاف في غضون بضع سنوات فقط!

وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات هم أنظمة متقدمة متعددة الوكلاء مدعومة بالتعلم الآلي (ML) ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحويل كميات كبيرة من تدفقات البيانات الخام إلى رؤى تنبؤية في الوقت الفعلي.

ولكن ليست كل أدوات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم نفس القيمة. إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك، فركز على هذه الاعتبارات الرئيسية:

رؤى في الوقت الفعلي: اختر وكيل ذكاء اصطناعي يعمل على أتمتة معالجة البيانات يدويًا ويوفر تحديثات مباشرة. وهذا ضروري بشكل خاص في قطاعات التمويل والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، حيث أن ثانية واحدة من التأخير تعني خسارة الملايين

تكامل البيانات من مصادر متعددة: كسر حواجز البيانات. أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي يستخرجون المعلومات من مصادر بيانات متعددة، مثل قواعد البيانات السحابية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات ذكاء الأعمال، وواجهات برمجة التطبيقات، مما يمنحك وصولاً شاملاً إلى البيانات

تصور متقدم للبيانات: جرب البيانات كما لم يسبق لك من قبل! تحول لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأرقام والنصوص الأولية إلى مخططات تفاعلية وخرائط حرارية وتقارير. وهذا يجعل جرب البيانات كما لم يسبق لك من قبل! تحول لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأرقام والنصوص الأولية إلى مخططات تفاعلية وخرائط حرارية وتقارير. وهذا يجعل تحليل البيانات الكمية والنوعية أمراً سهلاً

قدرات NLP: قم بتنفيذ مهام تحليلية معقدة باستخدام استعلامات بسيطة باللغة الطبيعية. اطرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة (“كيف كانت مبيعاتنا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني؟”) واحصل على إجابات فورية تشبه إجابات البشر، دون الحاجة إلى الترميز

قابلية التوسع: حلل آلاف (أو مليارات) النقاط البياناتية! اختر وكيل ذكاء اصطناعي يتكيف مع نمو أعمالك، مثل البنية التحتية لشركة Amazon، التي تتعامل مع حلل آلاف (أو مليارات) النقاط البياناتية! اختر وكيل ذكاء اصطناعي يتكيف مع نمو أعمالك، مثل البنية التحتية لشركة Amazon، التي تتعامل مع 12 مليون طلب يوميًا

التحليلات التنبؤية: تجاوز بيانات المبيعات التاريخية! أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي يتنبأون بالاتجاهات المستقبلية، ويكتشفون الحالات الشاذة، ويحسنون مستويات المخزون لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذ

ميزات التعاون: حوّل الرؤى إلى أفعال. تتيح لوحات المعلومات المشتركة والتعليقات في الوقت الفعلي ومشاركة التقارير اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات والعمل الجماعي في جميع الأقسام

أمان قوي: احمِ سلامة بياناتك وسمعتك. توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع لوائح GDPR و HIPAA و SOC-2 تشفيرًا على مستوى المؤسسات، مما يحمي المعلومات الحساسة من الانتهاكات والتهديدات الإلكترونية

🧠 تذكر: الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على معالجة البيانات فحسب، بل يتعلق أيضًا بتوقع السلوك. على سبيل المثال، تستخدم Netflix تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما سيشاهده المستخدمون بعد ذلك، وتخصيص التوصيات في الوقت الفعلي لإبقائهم متابعين. باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، يمكنك اكتشاف "السبب" وراء كل نقرة وعرض وتحويل! وهنا يبدأ النجاح الحقيقي القائم على البيانات!

أفضل 10 وكلاء ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات

يتطلب تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي وقتًا وجهدًا. مع الذكاء الاصطناعي، يصبح الأمر أسرع وأكثر كفاءة.

قبل أن نسلط الضوء على أفضل الأدوات، إليك نظرة سريعة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات:

أتمتة جمع البيانات من مصادر متعددة للحصول على مدخلات شاملة وعالية الجودة

قم بإصلاح التناقضات وتبسيط المعلومات لتحليل البيانات في الوقت الفعلي الذي يمكنك الوثوق به

أنشئ تقارير مباشرة تعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتسريع عملية اتخاذ القرار

هل أنت مستعد لاستكشاف أفضل وكلاء تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي الذين يجعلون كل ذلك ممكنًا؟ لنبدأ على الفور!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع القائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ابدأ في تحليل البيانات باستخدام ClickUp AI يعمل ClickUp كطيار مساعد لبياناتك، حيث يساعدك على الانتقال من الأرقام الأولية إلى القرارات التي تؤدي فعليًا إلى تحقيق النتائج المرجوة

يمكن لأي أداة معالجة الأرقام. ولكن قلة قليلة منها فقط يمكنها وضعها في سياق قرارات أكثر ذكاءً وسرعة وتأثيرًا.

هذا هو بالضبط ما يميز ClickUp. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، فهو يوحد الفرق والعمليات والبيانات في مكان واحد. يمكنك استخدامه لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، وتحسين سير العمل، وتصور البيانات المهمة لنتائج عملك في الوقت الفعلي.

يعيد ClickUp تعريف شكل تحليل البيانات من خلال وكلاء ClickUp Autopilot — زملاء فريق الذكاء الاصطناعي الذين لا يدعمون عملك فحسب، بل ينفذونه نيابة عنك. اعتبرهم مشغلين استباقيين داخل مساحة العمل الخاصة بك، يستخدمون طبقة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لتحليل بياناتك وتلخيصها وحتى كتابة نصوصها، ثم نقل النتائج مباشرة إلى العمل.

حلل ولخص الرؤى المستمدة من بياناتك — يقدم ClickUp Brain النقاط الرئيسية في ثوانٍ

وإليك كيفية عمل ذلك: تقوم بتحميل مجموعة بيانات مبيعات جديدة إلى ClickUp. وبدلاً من معالجة الأرقام يدويًا، يبدأ وكيل الطيار الآلي المخصص الخاص بك في العمل. يقوم بتشغيل برنامج Python (يتم إنشاؤه بواسطة Brain إذا لم يكن لديك واحد)، وينظف البيانات، ويستخرج الرؤى الرئيسية.

ثم يقوم بإدراج ملخص بلغة بسيطة في مهمة ClickUp ذات الصلة، وإنشاء مهام فرعية للتحقيقات المتابعة، ووضع علامات على الحالات الشاذة لفريقك. وأخيرًا، يقوم الوكيل بدفع النتائج إلى لوحة معلومات ClickUp، حيث يتم تحديث مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي لتتم مراجعتها من قبل القيادة.

اختر من بين الوكلاء الجاهزين أو أنشئ وكيلك الخاص في ClickUp لأتمتة سير عمل تحليل البيانات

تجعل لوحات معلومات ClickUp عرض البيانات أكثر بساطة وإثارة للاهتمام. راقب عائد الاستثمار، وقم بقياس الاتجاهات التنبؤية، وقم بإعداد تنبيهات الشذوذ، أو تحليل المقاييس الرئيسية — دون أن تكون مقيدًا بجداول البيانات المملة.

قم بتخصيص العروض المرئية لتناسب احتياجات تحليل البيانات لديك — قم بتقييم أداء التسويق وتقدم المشروع وتخطيط التكاليف وعبء عمل الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp

سواء كنت بحاجة إلى رؤية شاملة أو تحليل عميق، فإن أكثر من 15 عرضًا من ClickUp تجعل الأمر سهلاً. وأفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى بدء عملية تحليل البيانات من الصفر!

تحول قوالب التحليلات المعدة مسبقًا من ClickUp مجموعات البيانات المعقدة إلى تقارير منظمة وسهلة القراءة، مما يوفر عليك ساعات من العمل اليدوي. تحقق من هذه القوالب لتبدأ بخطوة متقدمة:

نموذج تقرير ClickUp Analytics: قم بتصور البيانات الرئيسية بسهولة. حدد الاتجاهات واكتشف الأنماط الخفية وقم بتصور المقاييس الرئيسية باستخدام الرسوم البيانية والمخططات البديهية

نموذج تقرير تحليل البيانات من ClickUp: توقع المبيعات، راقب أداء الأعمال، أو عالج كميات كبيرة من البيانات باستخدام الحالات المخصصة والحقول والعروض الديناميكية

💡 نصيحة احترافية: مع ClickUp Brain MAX، رفيقك الذكي على سطح المكتب، لن تكون مقيدًا بنموذج ذكاء اصطناعي واحد — يمكنك توجيه الاستفسارات عبر نماذج متعددة (GPT وClaude وGemini وغيرها) للحصول على رؤى أكثر ثراءً ودقة. يبرز هذا الأمر بشكل واضح عند تحليل البيانات من التطبيقات المتصلة مثل Google Sheets أو HubSpot أو Slack. على سبيل المثال، يمكن لـ Brain سحب بيانات تفاعل العملاء من HubSpot، ومقارنة نفقات الحملات من Sheets، وتلخيص الاتجاهات بلغة إنجليزية بسيطة. من خلال الاستفادة من نقاط قوة النماذج المختلفة — أحدها للتفكير المنطقي، والآخر للتلخيص — تحصل على تحليل أعمق وأكثر موثوقية دون توسع الذكاء الاصطناعي. قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام Brain MAX

أفضل ميزات ClickUp

حدد الأهداف، وتتبع التقدم، وقم بقياس النجاح باستخدام ClickUp Goals — لضمان أن كل نقطة بيانات ذات صلة تدعم العمل

استخدم نماذج ClickUp لجمع البيانات غير المنظمة والمنظمة من تفاعلات خدمة العملاء وتعليقات المستخدمين ومصادر البيانات التجارية الأخرى

قم بتقسيم العملاء بناءً على بيانات المعاملات ومستويات المشاركة والأنماط التاريخية لتحسين جمع التعليقات من أجل تحليل شامل

قم بتوثيق عمليات المعالجة المسبقة للبيانات وسير عمل التحليل الإحصائي باستخدام ClickUp Docs للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البيانات

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة الميزات الشاملة مربكة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أبرز ما ورد في تقييم G2 :

على مدار السنوات القليلة الماضية، استخدمت Clickup كأداة تنظيمية أساسية. فقد وفرت لي تحليل البيانات لتوفير المال واتخاذ قرارات أفضل، ودمج فريقي وتحقيق المساءلة، وإدارة الشركة بعدد أقل من الموظفين وبكفاءة أكبر وسعادة أكبر، وأخيرًا النمو بشكل أكثر ذكاءً والتفكير خارج الصندوق لحل العديد من المشكلات التي كانت ستستغرق الكثير من الوقت والمال!

على مدار السنوات القليلة الماضية، استخدمت Clickup كأداة تنظيمية أساسية. فقد وفرت لي تحليل البيانات لتوفير المال واتخاذ قرارات أفضل، ودمج فريقي وتحقيق المساءلة، وإدارة الشركة بعدد أقل من الموظفين وبكفاءة أكبر وسعادة أكبر، وأخيرًا النمو بشكل أكثر ذكاءً والتفكير خارج الصندوق لحل العديد من المشكلات التي كانت ستستغرق الكثير من الوقت والمال!

🎥 ملاحظة هل تريد إعداد وكيل ClickUp Autopilot الخاص بك لتحليل البيانات؟ هذا البرنامج التعليمي سيساعدك:

2. IBM Cognos Analytics (الأفضل لإعداد تقارير ذكاء الأعمال)

عبر IBM

تحول IBM Cognos Analytics البيانات الأولية إلى معلومات تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إنشاء تقارير آليًا. إن قدرتها على فهم الاستفسارات باللغة الطبيعية والاستجابة لها تجذب علماء البيانات ومستخدمي الأعمال على حد سواء.

سواء كنت تقوم بتحليل البيانات أو تحسين العمليات أو توقع الإيرادات، فإن Cognos يبسط عملية اتخاذ القرار من خلال أتمتة الاستكشاف والتصور. يعمل منشئ لوحة المعلومات بالسحب والإفلات على التخلص من الإعدادات المملة، بينما يحمي الأمان على مستوى المؤسسات بياناتك.

أفضل ميزات IBM Cognos Analytics

قم بتوحيد مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة في مصدر واحد موثوق

استخدم التعرف على الأنماط المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف أوجه القصور قبل أن تتفاقم

قم بتنفيذ التحكم في الوصول القائم على الأدوار، ومصادقة SSO، ومراقبة الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الحساسة

قم بالنشر محليًا أو في السحابة أو كحل هجين — مع الحد الأدنى من إعادة التجهيز

قيود IBM Cognos Analytics

الأسعار مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة أو الفرق ذات الميزانيات المحدودة

قد يحدث تأخير في المعالجة مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المعقدة للغاية

أسعار IBM Cognos Analytics

قياسي: 10.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 42.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات IBM Cognos Analytics

G2: 4. 1/5 (420+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Cognos Analytics؟

مقتبس مباشرة من مراجعة Capterra:

يتيح لك ربط البيانات التي يتم طرحها من مصادر مختلفة وإنشاء تقارير مخصصة يمكنك مشاركتها في الوقت الفعلي... ترخيصه مكلف مقارنة بالمنصات المماثلة. يتطلب تعلمه وقتًا طويلاً، كما أن واجهة المستخدم الخاصة به تحتاج إلى الكثير من التحسينات.

يتيح لك ربط البيانات التي يتم طرحها من مصادر مختلفة وإنشاء تقارير مخصصة يمكنك مشاركتها في الوقت الفعلي... ترخيصه مكلف مقارنة بالمنصات المماثلة. يتطلب تعلمه الكثير من الجهد، كما أن واجهة المستخدم الخاصة به تحتاج إلى الكثير من التحسينات.

💡نصيحة احترافية: اجمع بين IBM Cognos وبرنامج التحليلات التنبؤية المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى أعمق من تحليل البيانات الاستكشافي وتحليل المشاعر والنمذجة الإحصائية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على البيانات!

3. Tableau AI (الأفضل لتصور البيانات التفاعلية ولوحات المعلومات)

عبر Tableau AI

التالي على قائمتنا هو Tableau، وهو اسم موثوق به بين أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات. لا يقتصر Tableau على تبسيط البيانات باستخدام مخططات ورسوم بيانية سهلة التفسير، بل يساعدك أيضًا على اكتشاف الأنماط الخفية فيها. استخدمه لتحديد الاتجاهات ووضع تنبؤات مدعومة بالبيانات باستخدام لوحات معلومات تفاعلية.

ما الذي يميزه؟ Tableau Pulse، نظام تنبيه في الوقت الفعلي يبقيك على اطلاع على المقاييس التجارية الرئيسية فور تغيرها. اكتشف الحالات الشاذة مبكرًا، وتفاعل بسرعة أكبر، وكن متقدمًا على المخاطر — كل ذلك مع ضمان أمان البيانات بفضل Einstein Trust Layer.

أفضل ميزات Tableau

اكتشف الاتجاهات في الوقت الفعلي من خلال الكشف التلقائي عن الأنماط والتنبيهات بالانحرافات

قم بنمذجة السيناريوهات المستقبلية باستخدام التحليلات التنبؤية ومحاكاة "ماذا لو"

استخدمه كوكيل لمعالجة البيانات المسبقة لتنظيف مجموعات البيانات الأولية وتنظيمها وتحسينها من أجل التحليل

ادمج الرؤى بسهولة في أنظمة CRM والتقارير وسير عمل الأعمال

قيود Tableau

تستغرق الملفات الكبيرة بعض الوقت للتحميل، وتسبب أحيانًا تعطل البرامج

تتراكم تكاليف الترخيص بالنسبة للفرق الكبيرة أو عمليات النشر المتقدمة

أسعار Tableau AI

Tableau Viewer: أسعار مخصصة

Tableau Explorer: أسعار مخصصة

Tableau Creator: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tableau AI

G2: 4. 2/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tableau AI؟

يشارك أحد المستخدمين على G2:

يوفر طريقة بديهية وتفاعلية للغاية لتصور البيانات. تجعل واجهة السحب والإفلات من السهل إنشاء لوحات معلومات معقدة دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة. يعد الاتصال بمصادر بيانات متعددة ميزة مهمة، وتتيح إمكانات التصور القوية سردًا واضحًا ومفيدًا للبيانات.

يوفر طريقة بديهية وتفاعلية للغاية لتصور البيانات. تجعل واجهة السحب والإفلات من السهل إنشاء لوحات معلومات معقدة دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة. يعد الاتصال بمصادر بيانات متعددة ميزة مهمة، وتتيح إمكانات التصور القوية سرد البيانات بشكل واضح ومفيد.

4. ChatGPT (الأفضل لتفسير البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

ChatGPT يشبه وجود محلل بيانات عند الطلب. فهو يساعدك على استكشاف البيانات وتفسيرها وصقلها من خلال محادثة طبيعية. بدلاً من البحث في لوحات المعلومات أو كتابة استفسارات معقدة، ما عليك سوى طرح الأسئلة بلغة إنجليزية بسيطة؛ وسيقدم لك رؤى قابلة للتنفيذ على الفور.

سواء كنت تلخص تقارير طويلة أو تستكشف الاتجاهات الناشئة أو تنشئ نصوص Python لمعالجة البيانات، فإن ChatGPT يقوم بأتمتة الأعمال الروتينية حتى تتمكن من التركيز على اتخاذ قرارات مثالية تستند إلى البيانات.

أفضل ميزات ChatGPT

لخص التقارير الطويلة في ثوانٍ معدودة — دون الحاجة إلى الفرز اليدوي أو الخبرة التقنية

ترجم مجموعات البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وسهلة الفهم

اكتشف الاتجاهات والارتباطات الخفية من خلال العصف الذهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي

اطرح أسئلة مفتوحة واحصل على توصيات فورية مدعومة بالبيانات

قيود ChatGPT

قد ينتج أحيانًا معلومات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة

يفتقر إلى لوحات معلومات مدمجة وتصور مباشر للبيانات

أسعار ChatGPT

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الفريق: 25 دولارًا شهريًا

المحترفون: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد المراجعين في G2:

بصفتي مشتركًا مدفوعًا لعدة أشهر، استخدمت ChatGPT عدة مرات يوميًا، بما في ذلك لكتابة كود Python. إن قدراته في تحليل البيانات، خاصةً عند دمجها مع قدرته على تفسير وشرح المخططات والصور المعقدة، تجعله أداة ممتازة لتعلم وفهم الموضوعات الخاصة بمجالات معينة.

بصفتي مشتركًا مدفوعًا لعدة أشهر، استخدمت ChatGPT عدة مرات يوميًا، بما في ذلك لكتابة كود Python. إن قدراته في تحليل البيانات، خاصةً عند دمجها مع قدرته على تفسير وشرح المخططات والصور المعقدة، تجعله أداة ممتازة لتعلم وفهم موضوعات خاصة بمجالات معينة.

5. Polymer AI (الأفضل لإمكانية الوصول إلى البيانات الديناميكية وتحليلات المنتجات)

عبر Polymer

هل تواجه صعوبة في فهم بيانات العملاء؟ يجعل Polymer AI تحليل المنتجات أمرًا سهلاً لفرق التجارة الإلكترونية والتسويق والمبيعات. يساعدك على تتبع سلوك المستخدمين وأداء المبيعات واتجاهات السوق في الوقت الفعلي.

على عكس أدوات BI التقليدية، يزيل Polymer AI التعقيد من تحليل البيانات — قم بتحميل مجموعة بيانات أو توصيل مصدر، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتنظيم كل شيء من أجلك!

هل تحتاج إلى مشاركة الرؤى؟ قم بتضمين لوحات معلومات Polymer مباشرة في مواقع الويب أو التطبيقات أو العروض التقديمية للتعاون السلس مع الفرق أو الأطراف المعنية الخارجية.

أفضل ميزات Polymer AI

استفد من أكثر من 8 أدوات ديناميكية، بما في ذلك المخططات الشريطية وخرائط الحرارة والرسوم البيانية للسلسلة الزمنية للحصول على رؤى أعمق

قارن وحلل مجموعات بيانات متعددة جنبًا إلى جنب لتوحيد مقاييس الأعمال في مكان واحد

قم بإدارة أذونات المستخدمين عبر واجهة برمجة تطبيقات آمنة، لضمان وصول الأشخاص المناسبين فقط إلى البيانات الهامة

قم بتخصيص الواجهة باستخدام شعارات علامتك التجارية وألوانها وخطوطها للحصول على تجربة سلسة

قيود البوليمر

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد

يمكن الاستفادة من مكتبة قوالب أوسع نطاقًا

أسعار البوليمر

المبتدئ: 50 دولارًا شهريًا لكل محرر

المزايا: 100 دولار شهريًا لكل محرر

الفرق: 250 دولارًا شهريًا لكل 3 محررين

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات: أسعار مخصصة تبدأ من 500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Polymer

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Polymer؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

يتيح لي تصميم Polymer سهل الاستخدام والبديهي تحليل بياناتي بسرعة كبيرة. يعجبني قدرته على تحليل المصفوفات في خلايا جداول البيانات، وهو ما لا يمكن القيام به في Excel أو Google Sheets. تتيح لي ميزة اللوحات المعلوماتية الجديدة إنشاء لوحات معلومات جميلة يمكنني إنشاؤها ومشاركتها بسرعة.

يتيح لي تصميم Polymer سهل الاستخدام والبديهي تحليل بياناتي بسرعة كبيرة. يعجبني قدرته على تحليل المصفوفات في خلايا جداول البيانات، وهو ما لا يمكن القيام به في Excel أو Google Sheets. تتيح لي ميزة اللوحات المعلوماتية الجديدة إنشاء لوحات معلومات جميلة يمكنني إنشاؤها ومشاركتها بسرعة.

📮ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا أن 62% من المشاركين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك. لكن التبديل المستمر بين علامات التبويب لطرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تكاليف تبديل الضرائب والسياق التي تبطئ عملك. ليس مع ClickUp Brain! إنه مدمج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، ويفهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم إجابات محددة للمهام دون تعطيل سير عملك. استمتع بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp! 🚀

6. DataRobot (الأفضل للتعلم الآلي الآلي والنمذجة التنبؤية)

عبر DataRobot

ليس لديك فريق قوي لتحليل البيانات؟ لا مشكلة! DataRobot هو حل تعلم آلي (AutoML) يساعدك على إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها ونشرها دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

من التنبؤ المالي وكشف الاحتيال إلى تحسين سلسلة التوريد، يقوم DataRobot بأتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل، مما يساعد الشركات على استخلاص الرؤى وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة.

أفضل ميزات DataRobot

حسّن أداء النموذج من خلال اختبار خوارزميات ومعايير فائقة متعددة لتحديد الأنسب لبياناتك

أتمتة بناء النماذج للتخلص من الخطوات اليدوية، مما يسرع عملية التطوير

استفد من إمكانات AutoML لتحسين معالجة البيانات المسبقة وهندسة الميزات واختيار النماذج

انشر النماذج عبر البيئات السحابية أو المحلية أو المختلطة بأقل جهد ممكن

قيود DataRobot

يتطلب قدرة عالية على معالجة البيانات، مما قد يؤدي إلى إبطاء أداء النظام

قد يكون الحد الأقصى البالغ 100 جيجابايت و11 جيجابايت لكل مجموعة بيانات مقيدًا لتحليل البيانات على نطاق واسع

أسعار DataRobot

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DataRobot

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DataRobot؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2:

إنها تقنية آلية تساعدنا في المعالجة المسبقة للبيانات وهندسة الميزات واختيار أفضل نموذج وحتى ضبط المعلمات الفائقة. إنها توفر الوقت ويمكنها التعامل مع البيانات الضخمة.

إنها تقنية آلية تساعدنا في المعالجة المسبقة للبيانات وهندسة الميزات واختيار أفضل نموذج وحتى ضبط المعلمات الفائقة. إنها توفر الوقت ويمكنها التعامل مع البيانات الضخمة.

➡️ اقرأ المزيد: أمثلة ونماذج لوحات معلومات إدارة المشاريع

7. KNIME (الأفضل لعلوم البيانات مفتوحة المصدر وأتمتة سير العمل)

عبر KNIME

يُبسط KNIME تكامل البيانات وأتمتة سير العمل والتعلم الآلي من خلال نهج مفتوح المصدر لا يتطلب كتابة أكواد برمجية أو يتطلب كتابة أكواد برمجية قليلة. صُمم هذا البرنامج لعلماء البيانات والمحللين وفرق العمل، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء سير عمل لإدارة البيانات وأتمتته وتوسيع نطاقه.

بفضل دعم AutoML، يمكن للشركات تدريب نماذج التعلم الآلي وتقييمها ونشرها بأقل جهد يدوي ممكن. تربط واجهة السحب والإفلات مصادر البيانات والتحويلات وخوارزميات التعلم الآلي في سير عمل منظم وقابل للتكرار، مما يضمن إمكانية التتبع والحوكمة.

أفضل ميزات KNIME

ادمجها مع أطر عمل البيانات الضخمة والخدمات السحابية ومكتبات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للحصول على إمكانية وصول لا مثيل لها

قم بتسريع استكشاف البيانات باستخدام قوالب سير العمل المعدة مسبقًا وتوصيات الذكاء الاصطناعي

وسّع قدراتك باستخدام عقد KNIME المخصصة والبرمجة النصية الأصلية في Python وR وJava

أتمتة دورة حياة التعلم الآلي بالكامل — من النشر إلى المراقبة وإعادة التدريب وقابلية التوسع السحابي

قيود KNIME

يتطلب إعدادًا معقدًا حتى بالنسبة لعمليات Excel الأساسية

يواجه الكشف عن نوع العمود صعوبات مع الملفات المتعددة، مما يؤدي إلى إجراء تصحيحات يدوية

أسعار KNIME

منصة KNIME التحليلية: مجانية

خطة Community Hub الشخصية: مجانية

خطة فريق KNIME Community Hub: تبدأ من 99 دولارًا شهريًا

KNIME Business Hub: يبدأ من 39,900 دولار/سنة

تقييمات ومراجعات KNIME

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن KNIME؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

تقلل واجهة سير العمل المرئية بشكل كبير من العوائق التي تواجه غير المبرمجين، مع توفير قابلية توسعة متقدمة للخبراء

تقلل واجهة سير العمل المرئية بشكل كبير من العوائق التي تواجه غير المبرمجين، مع توفير قابلية توسعة متقدمة للخبراء

8. Qlik (الأفضل للتحليلات في الوقت الفعلي واستكشاف البيانات الترابطية)

عبر Qlik

تجبر معظم أدوات ذكاء الأعمال المستخدمين على اتباع مسارات استعلام صارمة ومحددة مسبقًا، مما يعني أن الرؤى القيمة غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد. يعكس محرك التحليلات الترابطية من Qlik هذا النهج، مما يتيح للمستخدمين استكشاف البيانات بكفاءة واكتشاف الاتجاهات والأنماط والعلاقات غير المتوقعة.

سواء كنت تقوم بتصور مجموعات بيانات معقدة أو إجراء تحليلات مخصصة أو إنشاء رؤى بالذكاء الاصطناعي، فإن Qlik يجعل اكتشاف البيانات أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المزامنة في الوقت الفعلي عبر مصادر بيانات متعددة، فإن قراراتك مدعومة دائمًا بأحدث البيانات المتاحة.

أفضل ميزات Qlik

قم بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر عدة وكلاء بيانات دون الحاجة إلى تحديثات يدوية

اكتشف العلاقات الخفية باستخدام التحليلات الترابطية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز الاستعلامات القياسية

حوّل الاستفسارات باللغة العادية إلى رؤى باستخدام Insight Advisor البديهي من Qlik

تكيف بسلاسة مع عمليات النشر السحابية أو المحلية أو المختلطة المصممة خصيصًا لتناسب البنية التحتية الخاصة بك

قيود Qlik

يتطلب وقتًا أطول للتأقلم بسبب نهجه التحليلي المتقدم

أسعار Qlik

Qlik Cloud Analytics Standard: 200 دولار شهريًا

Qlik Cloud Analytics Standard: 825 دولارًا أمريكيًا شهريًا

Qlik Cloud Analytics Premium: 2750 دولارًا أمريكيًا شهريًا

Qlik Cloud Analytics Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qlik

G2: 4. 4/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qlik؟

إليك تقييم Capterra:

يمكن تثبيت Qlik Sense على الخادم المحلي أو على السحابة، مما يمنح المؤسسة التي تستخدمه القدرة على التحكم بشكل أفضل في مكان تخزين البيانات والوصول إليها، وهو ما يمثل ميزة كبيرة عندما تريد الحفاظ على أمان بياناتك وتخزينها محليًا. ومن الميزات الرائعة الأخرى لـ Qlik Sense أنه يمكنك في غضون وقت قصير إنشاء لوحات معلومات واضحة وجيدة تعرض بيانات الأعمال في المؤسسة.

يمكن تثبيت Qlik Sense على الخادم المحلي أو على السحابة، مما يمنح المؤسسة التي تستخدمه القدرة على التحكم بشكل أفضل في مكان تخزين البيانات والوصول إليها، وهو ما يمثل ميزة كبيرة عندما تريد الحفاظ على أمان بياناتك وتخزينها محليًا. ومن الميزات الرائعة الأخرى لـ Qlik Sense أنه يمكن في غضون وقت قصير إنشاء لوحات معلومات واضحة وجيدة تعرض بيانات الأعمال في المؤسسة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج تحليل الاستطلاعات

9. Snowflake AI Data Cloud (أفضل وكيل ذكاء اصطناعي لتخزين البيانات القابل للتطوير)

عبر Snowflake

غالبًا ما تواجه مستودعات البيانات التقليدية صعوبات في السرعة وقابلية التوسع والتحليلات في الوقت الفعلي. تعيد Snowflake AI Data Cloud تعريف القواعد من خلال الجمع بين المرونة الفورية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوصول السلس إلى السحابة المتعددة، كل ذلك في منصة واحدة.

انسَ ضبط الأداء يدويًا واستعلامات البيانات البطيئة — يقوم Snowflake بأتمتة تحسين عبء العمل، مما يتيح لك تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليل مجموعات البيانات الضخمة وتوحيد معالجة البيانات المنظمة وغير المنظمة دون عناء.

أفضل ميزات Snowflake AI Data Cloud

حقق أداءً عاليًا لأحجام كبيرة من البيانات والمستخدمين وأعباء العمل باستخدام محرك واحد قابل للتطوير

حقق تكاملاً سلسًا بين السحابات المتعددة عبر AWS و Azure و Google Cloud — دون نسخ مكررة

قم بتوسيع نطاق موارد الحوسبة تلقائيًا للتعامل مع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الوقت الفع

قم بمعالجة وتحليل البيانات غير المنظمة من أجل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو التطبيقات الوكيلة أو تدريب النماذج

قيود Snowflake AI Data Cloud

دعم مدمج محدود للبيانات غير المنظمة

تحديًا لمن هم جدد في مجال تخزين البيانات السحابية

أسعار Snowflake AI Data Cloud

قياسي، مؤسسي، مهم للأعمال: يبدأ من 2 دولار/ائتمان؛ يختلف السعر حسب الموقع والمنصة

التخزين حسب الطلب: يبدأ من 23 دولارًا أمريكيًا/تيرابايت شهريًا؛ يتغير السعر حسب المنطقة

Virtual Private Snowflake: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Snowflake AI Data Cloud

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Snowflake AI Data Cloud؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يسهل Snowflake بدء تحميل البيانات واستعلامها وتحليلها بأقل قدر من الإعدادات. على عكس الحلول الأخرى، لا توجد بنية أساسية كرمز يجب كتابته. تتميز مشاركة البيانات بقوتها وقد قضت فعليًا على عبء تكامل بيانات الموردين.

يسهل Snowflake بدء تحميل البيانات واستعلامها وتحليلها بأقل قدر من الإعدادات. على عكس الحلول الأخرى، لا توجد بنية أساسية كرمز يجب كتابته. تتميز مشاركة البيانات بقوتها وقد قضت فعليًا على عبء تكامل بيانات الموردين.

10. RapidMiner (الأفضل للنمذجة التنبؤية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر RapidMiner

أخيرًا وليس آخرًا، Altair RapidMiner هو بوابتك المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر ابتكارًا وسرعة وقائمة على البيانات. صُمم لفرق من جميع مستويات المهارة، وهو يوحد التحليلات والأتمتة والذكاء الاصطناعي دون تعطيل أنظمتك الحالية.

قم بتفكيك صوامع البيانات واكتشف الرؤى الخفية باستخدام أدوات بنية البيانات المتقدمة. هل تحتاج إلى الاستفادة من "البيانات المظلمة" المخبأة في ملفات PDF والتقارير والملفات القديمة؟ تعمل إمكانات الاستخراج الآلي في RapidMiner على تحويل المعلومات المهملة إلى معلومات تجارية تغير قواعد اللعبة.

أفضل ميزات RapidMiner

قم بتوسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بنية مرنة تدعم التقنيات التقليدية وتقنيات الج

قم بمحاكاة العمليات التجارية باستخدام التوائم الرقمية من أجل اتخاذ قرارات أفضل وتحسين التعاون

تنبأ بالاتجاهات واكتشف الفرص باستخدام أدوات التحليل التنبؤي البديهية

حسّن التواصل مع العملاء من خلال تقسيمهم بشكل ذكي عبر قنوات التسويق

قيود RapidMiner

قد تكون الأسعار المتدرجة مقيدة للشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

يفتقر إلى تسريع GPU، مما قد يؤدي إلى إبطاء أداء النماذج التي تتطلب حوسبة مكثفة

أسعار RapidMiner

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات RapidMiner

G2: 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RapidMiner؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

إنه يمكّن مؤسستنا من خلال التعلم الآلي المتقدم وتحليل البيانات، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تعمل أتمتته ونمذجته التنبؤية على تبسيط عملية معالجة البيانات المعقدة، مما يحسن الكفاءة.

إنه يمكّن مؤسستنا من خلال التعلم الآلي المتقدم وتحليل البيانات، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تعمل أتمتته ونمذجته التنبؤية على تبسيط عملية معالجة البيانات المعقدة، مما يحسن الكفاءة.

🌈 نصيحة ClickUp: وفقًا لاستطلاع PwC Global Crisis and Resilience Survey 2023، تعرضت 91% من المؤسسات لحدث واحد على الأقل من الأحداث المزعزعة للاستقرار — باستثناء الأوبئة — خلال العامين الماضيين. تساعد وكالات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في اكتشاف المخاطر الخفية، والتنبؤ بالاتجاهات، وتحسين عملية اتخاذ القرار — ولكن الرؤى وحدها لن تحمي عملك. اجمع بين تحليل البيانات وبرامج إدارة المخاطر للتصرف قبل أن تتفاقم المخاطر. مع ClickUp، تحصل على أفضل ما في العالمين في منصة واحدة! قم بإعداد المراقبة في الوقت الفعلي والتنبيهات التلقائية وسير العمل المنظم بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكلي لتحويل رؤى الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف استباقي للمخاطر.

تنويهات خاصة هل تبحث عن المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي الفعالة لتحليل البيانات؟ هذه الأدوات تستحق الاطلاع عليها: : يدمج بين التوليد والتنبؤ، ويوفر تحكمًا كاملاً في البيانات والنماذج والنشر — سواء كان ذلك في الموقع أو عبر اتصال سلكي أو في السحابة H2O.ai: يدمج بين التوليد والتنبؤ، ويوفر تحكمًا كاملاً في البيانات والنماذج والنشر — سواء كان ذلك في الموقع أو عبر اتصال سلكي أو في السحابة : تحدث مع بياناتك باستخدام اللغة الطبيعية واحصل على رؤى فورية — دون الحاجة إلى الترميز أو الاستعلامات Julius AI: تحدث مع بياناتك باستخدام اللغة الطبيعية واحصل على رؤى فورية — دون الحاجة إلى الترميز أو الاستعلامات يوحد بحيرات البيانات ومستودعاتها من أجل هندسة بيانات سلسة، وتعلم آلي، وسير عمل تحليلي Databricks Lakehouse:يوحد بحيرات البيانات ومستودعاتها من أجل هندسة بيانات سلسة، وتعلم آلي، وسير عمل تحليلي

