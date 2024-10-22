أفضل 10 برامج للتحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

لطالما كانت الأعمال التجارية شأناً محفوفاً بالمخاطر، وملعباً للمغامرين والمجازفين. وعلى الرغم من أن كل شيء يتعلق بها - من طرق التجارة والجوانب القانونية إلى الصناعات بأكملها - قد تغير بمرور الوقت، إلا أن عنصر المخاطرة ظل كما هو. فنحن ببساطة لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل وعلينا أن نأخذ في الحسبان عدم اليقين هذا عند اتخاذ خطواتنا.

ومع ذلك، تستخدم حلول برمجيات التحليلات التنبؤية الجديدة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) للتنبؤ بكل شيء بدءاً من طلب المستهلكين وإنتاجية القوى العاملة إلى الأحداث الاقتصادية غير المتوقعة. تسمح هذه الرؤى للشركات باتخاذ القرارات بناءً على البيانات والاتجاهات التاريخية، مما يُخرج جزءًا من المخاطر الكامنة من المعادلة. 🌝

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أفضل 10 برامج تحليلات تنبؤية يمكنك استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بشكل أفضل. لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التحليلات التنبؤية؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار برنامج التحليلات التنبؤية:

اكتشاف الحالات الشاذة: يجب أن تكون أداة التحليلات قادرة على اكتشاف الحالات الشاذة في البيانات (أي الاستثناءات والأنماط غير المعتادة) تلقائيًا قبل إنشاء نموذج تنبؤي أو تنبؤ تصوير البيانات: يجب أن يكون البرنامج قادرًا أيضًا على تقديم بيانات التنبؤ والتنبؤ بصريًا لتسهيل التحليل والفهم إمكانيات المحاكاة: يجب أن يتيح لك محاكاة السيناريوهات الافتراضية وبناء نماذج تنبؤية بناءً عليها النشر السحابي: النشر السحابي لبرمجيات الأعمال يزيد بشكل كبير من مرونة المؤسسات وقابليتها للتوسع لأنها لا تتطلب نوع الصيانة والاستثمار الذي يتطلبه التثبيت في مكان العمل الوصول عبر الهاتف المحمول: يجب أن يوفر البرنامج تطبيقات iOS و Android حتى تتمكن من الوصول إلى التحليلات والتنبؤات التنبؤية أثناء التنقل الأمان: يجب أن تحافظ أداة التحليلات التنبؤية على بيانات عملك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين

أفضل 10 برامج للتحليلات التنبؤية لاستخدامها في عام 2024

نظرًا لأن السوق مليء بأدوات التحليلات التنبؤية، فإن العثور على الأداة التي تتناسب مع احتياجاتك غالبًا ما يكون مهمة شاقة. لحسن الحظ، لقد قمنا بالبحث من أجلك وقمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات تحليلات تنبؤية تسمح لك بالاستفادة من بياناتك لاكتشاف الاتجاهات والأنماط الثمينة. 🤓

1. SAP Analytics Cloud

عبر: سحابة SAP Analytics السحابية تساعد SAP Analytics Cloud الشركات على التخطيط والميزانية والتنبؤ، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات منفصلة لكل وظيفة. تتيح لك وظيفة تخطيط السيناريوهات إنشاء ميزانيات وخطط بناءً على سيناريوهات محاكاة ماذا لو.

كما يمكنك مناقشة الخطط مع أعضاء فريقك من خلال ميزات التعاون التي يوفرها. تساعدك ميزات تصور البيانات القوية على فهم سيناريوهاتك وخططك بسهولة. 📈

أخيرًا، يحتوي أيضًا على محتوى أعمال مُعد مسبقًا استنادًا إلى أفضل الممارسات المختلفة. هذا المحتوى بمثابة قالب اتخاذ القرار أو نقطة انطلاق لتخطيط السيناريوهات الخاصة بك، وبالتالي تسريع وتيرة بناء خططك وتوقعاتك.

أفضل ميزات سحابة SAP Analytics Cloud

التكامل مع حلول SAP الأخرى لسحب البيانات

التخطيط التنبؤي باستخدام سيناريوهات ماذا لو

تصوّر البيانات

حل قائم على السحابة

محتوى أعمال مُعد مسبقًا لتخطيط السيناريوهات

قيود سحابة SAP Analytics السحابية

في بعض الأحيان، لا يتم تلخيص عرض البيانات بشكل صحيح

قد يستغرق تحميل النماذج المباشرة بعض الوقت

تسعير سحابة SAP Analytics Cloud

ذكاء الأعمال: 31.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

31.5 دولار شهريًا لكل مستخدم التخطيط: عند الطلب

تقييمات ومراجعات سحابة تحليلات SAP Analytics Cloud

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

2. أمازون كويكسايت

عبر أمازون كويكسايت Amazon QuickSight هي عبارة عن منصة تحليلات للأعمال وهي جزء من مظلة Amazon Web Services (AWS). تتيح لك وظيفة التحليلات التنبؤية الخاصة بها إنشاء تنبؤات استنادًا إلى سيناريوهات متعددة ماذا لو، وهي ذكية بما يكفي لاستبعاد البيانات الشاذة تلقائيًا. 📉

يمكن أيضًا رسم التنبؤات التي تم إنشاؤها على أي رسم بياني، والذي يمكن تضمينه في تحليلاتك. ويمكنك بعد ذلك عرض تحليلاتك مع الرسوم البيانية للتوقعات على لوحات معلومات المشروع إذا كنت تريد مراقبتها باستمرار.

من الميزات الرئيسية الأخرى في منصة Amazon QuickSight ميزة أخرى هي ميزة تسمى Q، والتي تشير إلى دعمها للاستعلام باللغة الطبيعية (NLQ). تتيح لك وظيفة Q جلب الرؤى المستندة إلى البيانات من المنصة عن طريق طرح الأسئلة تمامًا كما تطرحها على الإنسان.

أفضل ميزات Amazon QuickSight من Amazon QuickSight

منصة قائمة على السحابة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة

نموذج تسعير فريد للدفع لكل جلسة

تطبيقات iOS و Android للأجهزة المحمولة للوصول إلى التوقعات أثناء التنقل

دعم استعلام اللغة الطبيعية (NLQ)

دعم النطاقات المخصصة

قيود Amazon QuickSight من أمازون

قد تكون إدارة مجموعات البيانات الكبيرة صعبة

لا تتوفر موصلات لمصادر بيانات متعددة

تسعير أمازون كويك سايت

للمؤلفين/المديرين: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا للمؤلفين/المؤلفين مع كيو: 28 دولارًا/شهرًا

28 دولارًا/شهرًا للقرّاء: 0.30 دولار/جلسة بحد أقصى 5 دولارات شهريًا

0.30 دولار/جلسة بحد أقصى 5 دولارات شهريًا للقراء مع Q: 0.30 دولار/جلسة بحد أقصى 10 دولارات شهريًا

*التسعير للمؤلفين/المديرين يشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أمازون كويكسايت #### تقييمات ومراجعات أمازون كويكسايت

G2: 4.2/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. تحليلات أوراكل

عبر: تحليلات أوراكل تبرز Oracle Analytics بين أدوات التحليلات التنبؤية لأنه يمكن نشرها بثلاث طرق: على السحابة أو في مكان العمل أو بطريقة مختلطة (أي السحابة + في مكان العمل) . تسمح لك ببناء نماذج تنبؤية خاصة بك وتدريبها باستخدام خوارزميات مختلفة للتعلم الآلي مدمجة في المنصة.

تحتوي المنصة أيضًا على ميزات تصور بيانات غنية. يمكنك إنشاء لوحات معلومات مخصصة مع الرسوم البيانية، والخرائط الحرارية، وخرائط الصور المخصصة، و42 نوعًا آخر من المكونات المرئية لرؤية تنبؤاتك كما تريدها تمامًا. 📊

أفضل ميزات Oracle Analytics

45 تصورًا مختلفًا للبيانات

تدريب النماذج التنبؤية الخاصة بك

التكامل مع تطبيقات Microsoft Azure وGoogle Cloud

خيارات نشر متعددة

واجهة برمجة تطبيقات لتضمين Oracle Analytics في تطبيقاتك

قيود Oracle Analytics

وقت التنفيذ أطول قليلاً

قد يكون وقت الاستجابة أبطأ في بعض الأحيان

تسعير Oracle Analytics

المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أوراكل أناليتيكس

G2: 4/5 (أكثر من 250 تقييم)

4/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. تحليلات أدوبي

عبر: تحليلات أدوبي يُعد Adobe Analytics جزءًا من مجموعة Adobe Experience Cloud لأدوات التسويق وتحليلات الويب. ولذلك، فإن وظيفة التحليلات التنبؤية الخاصة بها موجهة بطبيعة الحال أكثر نحو الحملات التسويقية والفرق. يمكنه جلب البيانات من جميع مصادر حركة مرور العملاء المتصلة ومصادر التحليلات ثم معالجتها من خلال نماذجه التنبؤية لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في حملاتك التسويقية.

تساعدك وظيفة تحليل المساهمة في المنصة على فهم تأثير العوامل المختلفة على الأحداث غير المتوقعة وغير المتوقعة، مثل الارتفاع غير المتوقع في حركة المرور الخاصة بك. من ناحية أخرى، تُخطرك ميزة التنبيهات الذكية بالأحداث الشاذة المكتشفة والعوامل الأخرى المهمة.

وأخيرًا، فإن ميزة Adobe Analytics لوحات معلومات بديهية تجعل من السهل استيعاب جميع البيانات والرؤى التي تم إنشاؤها وتقديمها بواسطة المنصة.

أفضل ميزات Adobe Analytics

واجهة مستخدم بديهية مع لوحات المعلومات

اكتشاف الشذوذ

تحليل المساهمة

تنبيهات ذكية

تطبيقات الهاتف المحمول للوصول أثناء التنقل

قيود Adobe Analytics

يمكن تحليل البيانات المتعلقة بالتسويق والمبيعات والتنبؤ بها فقط

مكلفة نسبيًا للشركات الصغيرة

تسعير #### Adobe Analytics

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. IBM Cognos Analytics

عبر: آي بي إم تمتلك شركة IBM العديد من حلول التحليلات التي تلبي احتياجات الأعمال المختلفة، ويعد Cognos Analytics أحد هذه الحلول. تجمع هذه الأداة بين التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي ، وهي أداة غنية ومتطورة في ميزاتها وسهلة الاستخدام. يتيح لك مساعد الاستعلام باللغة الطبيعية إنشاء رسوم بيانية تنبؤية وتصورات أخرى بمجرد طلبها.

يمكنك استيراد بياناتك من مصادر البيانات المحلية ومصادر البيانات المستندة إلى السحابة. من خلال إعداد البيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يتم تنظيف مجموعات البيانات الخاصة بك من الحالات الشاذة وإعدادها لتدريب النماذج والتحليلات دون عناء.

وأخيراً، تسمح لوحات المعلومات التفاعلية الديناميكية والتفاعلية لما يصل إلى خمسة مستخدمين بالوصول إلى التنبؤات في وقت واحد. يمكن أيضًا مشاركة التوقعات والتصورات المعروضة في لوحة المعلومات مع زملائك في الفريق عبر البريد الإلكتروني أو Slack.

أفضل ميزات IBM Cognos Analytics

مساعد بيانات قائم على الذكاء الاصطناعي

ريتش تصورات البيانات لوحات معلومات ديناميكية وتفاعلية مع وظيفة مشاركة سهلة

النشر السحابي

تطبيقات الهاتف المحمول لسهولة الوصول إليها

قيود IBM Cognos Analytics

قد يكون دمج مصادر البيانات معقدًا بعض الشيء

أوصاف الأخطاء ليست محددة بما فيه الكفاية

تسعير IBM Cognos Analytics

تحليلات كوغنوس على السحابة عند الطلب: تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم برنامج Cognos Analytics على السحابة المستضافة وبرنامج Cognos Analytics: متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات IBM Cognos Analytics

G2: 4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 130 تقييم)

6. ألتيريكس

عبر: ألتيريكس Alteryx هي منصة شائعة لتحليل البيانات تقدم مجموعة من الأدوات لمعالجة البيانات وتحليلها. يُطلق على المنتج المصمم خصيصًا لأتمتة إعداد البيانات والتحليل التنبؤي اسم Alteryx Analytics Cloud، والذي يوفر إمكانات التحليلات التنبؤية من خلال حل التعلم الآلي.

الخطوة الأولى هي تحميل البيانات الخاصة بك، والتي تقوم المنصة بتقييمها لتحديد صحة البيانات واكتشاف الحالات الشاذة. إذا كانت صحة البيانات ليست على المستوى المطلوب، يمكن لـ Alteryx اقتراح تحسينات. 💊

يتم بعد ذلك تحليل البيانات المُعدّة للكشف عن الأنماط أو الارتباطات المخفية بين الأعمدة المختلفة في مجموعة بياناتك. يمكنك تحديد العمود المستهدف الذي تريد إجراء التنبؤات الخاصة به، ويقترح ألتيريكس تلقائيًا أساليب التعلم الآلي المناسبة لنموذجك. ثم يتم إنشاء نماذج تنبؤية متعددة بناءً على الطريقة التي تختارها.

بمجرد تشغيل النموذج، تكتمل عملية النمذجة. يمكنك تقييم أداء النموذج الخاص بك على البيانات المعلقة أو محاكاة سيناريوهات ماذا لو قبل تصديره أو نشره داخل Alteryx.

أفضل ميزات Alteryx

درجات صحة البيانات واقتراحات لإعداد البيانات

تصورات مفيدة لفهم رؤى البيانات

درجات دقة النموذج

تقييم أداء النموذج

محاكاة سيناريوهات ماذا لو

تصدير النماذج كتصورات أو نصوص برمجية

قيود ألتيريكس

قد يكون استيراد البيانات بطيئًا

مكلف مقارنة بالبدائل

أسعار Alteryx

سحابة المصمم : يبدأ من 4,950 دولارًا

: يبدأ من 4,950 دولارًا حاسوب المصمم المكتبي: 5,195 دولارًا أمريكيًا

يُباع حل التعلم الآلي، الذي يحتوي على وظيفة النمذجة التنبؤية، بشكل منفصل كوظيفة إضافية - يتوفر السعر عند الطلب فقط

تقييمات ومراجعات Alteryx

G2: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 450 تقييم) TrustRadius: 9.1/10 (أكثر من 330 تقييمًا)

7. استوديو آي بي إم واتسون

عبر: آي بي إم يعد IBM Watson Studio جزءًا من نفس مجموعة IBM Analytics Suite التي تتضمن منافسًا آخر في هذه القائمة، وهو Cognos Analytics. إنه بيئة تطوير متكاملة (IDE) ل بناء نماذج الذكاء الاصطناعي من أي نوع، بما في ذلك نماذج التحليلات التنبؤية. تكتشف وظيفة التعلم الآلي تلقائيًا الأنماط والارتباطات المخفية في بياناتك. وفي الوقت نفسه، يساعد التحقق التلقائي من صحة البيانات على تقليل المخاطر من خلال اكتشاف الحالات الشاذة. 🙃

تسمح لك واجهة النمذجة المرئية بالسحب والإفلات في Watson Studio بتصميم سير عمل نموذجك في بيئة خالية من التعليمات البرمجية. يجعل دعم معالجة اللغة الطبيعية من السهل وصف ما تريد أن يقوم به نموذج التحليلات التنبؤية الخاص بك، مما يزيد بشكل كبير من سرعة ودقة بناء نماذج جديدة.

يمكنك أيضًا استيراد النماذج التي تم إنشاؤها على منصات ذكاء اصطناعي أخرى إلى بيئة Watson Studio لسهولة الإدارة. بفضل تكامل Rest API مع البيئات السحابية المختلفة، يمكن دفع نماذجك التي تم إنشاؤها في Watson Studio إلى التطبيقات المستضافة على منصات سحابية أخرى.

أفضل ميزات IBM Watson Studio

دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

واجهة النمذجة المرئية بالسحب والإفلات

يدعم استيراد وتصدير النماذج التنبؤية

تطوير بدون كود

مراقبة النموذج لتحسين الأداء

قيود IBM Watson Studio

يتطلب استخدام أدوات مفتوحة المصدر أحيانًا استخدام نوافذ متعددة

قد يكون الإعداد الأولي معقدًا

تسعير استوديو IBM Watson Studio

لايت: مجاناً

مجاناً احترافي: 1.02 دولار/وحدة سعة في الساعة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Studio

G2: 4.2/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 5/5 (أقل من 5 مراجعات)

8. الطير

عبر الطير توفر Altair تحليلات تنبؤية من خلال استوديو المعرفة Altair Knowledge Studio الخاص بها، ولكن هذه الوظيفة متضمنة أيضًا في منصة Altair One كاملة الخدمات. ومن أبرز ما يميزها هو تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، Strategy Trees، التي تتيح لك الجمع بين معرفتك التجارية ونتائج النمذجة التنبؤية لـ إنشاء نماذج إرشادية.

بعبارة أخرى، تتيح لك المنصة، وفقًا لخبرتك ومعرفتك، تحديد ما تريد أن يفعله النموذج في سيناريوهات مختلفة. كما أنها تحتوي على واجهة تعتمد على المعالج لإرشادك خلال رحلة إنشاء النموذج ومصمم سير عمل مرئي لتصميم سير عمل النموذج.

بمجرد الانتهاء من إنشاء النموذج الخاص بك، يمكنك نشره داخل منصة Altair أو تصديره كرمز للنشر على منصات أخرى.

أفضل ميزات Altair

تقنية Strategy Trees للتحليل التنبؤي والإرشادي على حد سواء

إنشاء نموذج يعتمد على المعالج

مصمم سير العمل بالسحب والإفلات

تصدير النماذج للنشر على منصات أخرى

قيود Altair

الواجهة ليست من بين الواجهات الأكثر صقلًا

لا يتكامل مع جميع المنصات السحابية الرئيسية

تسعير ألتير

متوفر عند الطلب

تقييمات ومراجعات Altair

G2: 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات)

4.8/5 (أقل من 5 تقييمات) جارتنر: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

9. داتابريكس

عبر مجموعات البيانات Databricks هي عبارة عن منصة ذكاء بيانات تجمع بين البيانات و أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم حل يمكن استخدامه في سيناريوهات متعددة، بما في ذلك تطوير نماذج التحليلات التنبؤية.

على الرغم من أن Databricks لا تحتوي على خوارزميات تحليلات تنبؤية أصلية وغيرها من القدرات المطلوبة، إلا أنها تتكامل مع مكتبات التعلم الآلي الأخرى (مثل Apache Spark MLlib) وأطر العمل (مثل MLflow) لتوفير منصة لبناء نماذج التحليلات التنبؤية الخاصة بك.

تتضمن بعض ميزاته الرئيسية دفاتر الملاحظات، التي تسمح بتحليل البيانات الاستكشافية بطريقة مرئية، و دعم البرمجة اللغوية العصبية اللغوية العصبية، التي تتيح لك بناء نماذج تنبؤية من خلال توفير تعليمات بلغتك الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتكامل مع جميع البيئات السحابية الشائعة وحتى مع العديد من تطبيقات وخدمات الأعمال المستندة إلى السحابة.

Databricks أفضل الميزات

دعم البرمجة اللغوية العصبية

دفاتر الملاحظات

تصور البيانات

تتكامل مع جميع المنصات السحابية

ميزات التعاون للعمل مع أعضاء الفريق

قيود داتابريكس #### قيود داتابريكس

التحليلات التنبؤية ليست وظيفة أصلية

لا توجد وظيفة السحب والإفلات للنمذجة

تسعير #### Databricks

الوظائف: تبدأ من 0.07 دولار/وحدة قاعدة بيانات (DBU)

تبدأ من 0.07 دولار/وحدة قاعدة بيانات (DBU) جدول دلتا لايف: يبدأ بسعر 0.20 دولار/وحدة قاعدة بيانات (DBU)

يبدأ بسعر 0.20 دولار/وحدة قاعدة بيانات (DBU) داتابريكس SQL: يبدأ من 0.22 دولار/وحدة قاعدة بيانات (DBU)

يبدأ من 0.22 دولار/وحدة قاعدة بيانات (DBU) تنقل لجميع الأغراض لحجم العمل التفاعلي: يبدأ من 0.40 دولار/وحدة قياس بيانات

يبدأ من 0.40 دولار/وحدة قياس بيانات الاستدلال في الوقت الحقيقي بدون خادم: يبدأ من 0.07 دولار/وحدة تخزين

Databricks التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. تابلو

عن طريق: تابلو Tableau هو نظام أساسي قوي لتصور البيانات والتحليلات يستخدم نماذج الانحدار الخطي لإنشاء تنبؤات واكتشاف الأنماط الخفية في بياناتك.

بناء نموذج تنبؤي هو عملية بسيطة للغاية، من ثلاث خطوات تتضمن

استيراد بياناتك وإعدادها باستخدام Tableau Prep Builder اختيار المتنبئ (أي حقل من مجموعة البيانات الخاصة بك) الذي يمكن تحليله لعمل تنبؤات حول هدفك اختيار الجدول أو الدالة المناسبة بناءً على احتياجاتك

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات الثلاث، سيتولى Tableau الأمر من هناك ويبني نموذجك التنبؤي من تلقاء نفسه. 🏗️

يلبي Tableau احتياجات كل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. يمكن للأول إدخال بناء الجملة للنموذج المطلوب مباشرةً للبناء. وبالنسبة للأخير، هناك العديد من خيارات تصور البيانات وسير عمل يشبه المعالج.

أفضل ميزات Tableau

عدد كبير من خيارات تصور البيانات

ميزات للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء

عملية بسيطة من ثلاث خطوات للنمذجة التنبؤية

لوحات معلومات في الوقت الفعلي

ميزات تعاون قوية

قيود Tableau

منحنى التعلم حاد بعض الشيء

يمكن أن يكون بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير التابلاو

متاح عند الطلب

Tableau التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,900+ تقييم)

4.4/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

أدوات التحليلات الأخرى

تسمح لك المنصات ذات التحليلات التنبؤية ووظائف النمذجة بالنظر إلى الماضي للتنبؤ بالمستقبل. ومع ذلك، يمكن أن تقصر هذه المنصات عند تصور التنبؤات والتوقعات التي تم إنشاؤها أو الاستفادة الكاملة منها في عملك. وهنا يأتي دور منصة مثل ClickUp.

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توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp عبارة عن منصة إدارة عمل قادرة بزاوية 360 درجة تأتي مع قوة أدوات تصور البيانات لمساعدتك على فهم التنبؤات التي يقدمها نموذجك التنبؤي. مع لوحات المعلومات المخصصة، والعشرات من أنواع الرسوم البيانية، و أدوات إعداد التقارير والقوالب، يجعل ClickUp توقعاتك مفهومة لجميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

يمكن أن يتكامل مع أي من أدوات التحليلات التنبؤية، بما في ذلك المنصات المذكورة أعلاه، لجلب البيانات منها وتصورها.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها ClickUp في التعامل مع بيانات التحليلات التنبؤية الخاصة بك.

لوحات وقوالب ClickUp للتحليلات التنبؤية

الـ لوحات معلومات ClickUp تتيح لك ميزة إعداد مراكز تحكم مذهلة وديناميكية ومصممة بالكامل مع بطاقات مخصصة باستخدام البيانات التي تختارها. يتم تحديث البيانات المعروضة على البطاقات في الوقت الفعلي، ويمكنك مشاركتها مع أعضاء فريقك حتى يتمكنوا بسهولة من معرفة كيف ستتغير أشياء معينة في المستقبل القريب. 🔮

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة معلومات تعرض بيانات توقعات الطلب ومشاركتها مع أعضاء فريق الإنتاج حتى يعرفوا متى يتوقعون ارتفاعًا محتملًا في الطلب.

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

يقوم ClickUp أيضًا بإعدادك بقوالب مصممة مسبقًا ولكن قابلة للتخصيص تمامًا للتحليل. استخدمها لإنشاء تقارير شاملة للبيانات التي تم جلبها من تطبيقات التحليلات التنبؤية الخاصة بك. يمكن مشاركة التقارير دون عناء مع أعضاء فريقك أو أصحاب المصلحة داخل واجهة ClickUp، مما يوفر لك الكثير من الوقت.

نوصي باستخدام قالب تقرير تحليل بيانات ClickUp لإنشاء تقرير احترافي احترافي قابل للمشاركة بسرعة للمستثمرين لديك، مع تسليط الضوء على النمو في السنة المالية وتوقعات النمو المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.

أو، إذا كنت مسوقًا، يمكنك استخدام قالب تقرير ClickUp Analytics لعرض الجوانب المختلفة لحركة المرور على موقعك الإلكتروني على قائد الفريق أو الإدارة.

يمكن أن يساعدك قالب تقرير تحليل البيانات على تنظيم رؤى بياناتك وتقديمها بسرعة وسهولة.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات معلومات بديهية وقابلة للتخصيص بالكامل

قوالب إعداد التقارير وتحليل البيانات

العشرات من خيارات الرسوم البيانية وتصور البيانات

الخرائط الذهنية لدعم تخطيط العمليات أدوات تعاون مختلفة في الوقت الحقيقي

يتكامل مع جميع أدوات التحليلات التنبؤية

واجهة سهلة الاستخدام

تسمح بربط التقارير ولوحات المعلومات بالمشروعات

ClickUp AI لإنشاء التقارير عند الطلب أو تلخيصها

قيود ClickUp

النمذجة التنبؤية الأصلية أو وظيفة التحليلات التنبؤية مفقودة

قد يكون منحنى التعلم طويلاً بالنسبة لمعظم المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار متوفرة عند الطلب

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## الاستفادة من قوة التحليلات التنبؤية بشكل أفضل مع ClickUp

تساعد أدوات التحليلات التنبؤية الشركات على رفع مستوى إدارة المخاطر اللعبة. من خلال التخلص من التخمين والتحيزات المتأصلة في الطبيعة البشرية، فإنها تتيح لك التخطيط والتصرف بناءً على رؤى تنبؤية. وهذا يؤدي إلى تحسين المرونة ضد الأحداث غير المتوقعة و زيادة الإنتاجية والكفاءة. ⏩

إذا كنت ترغب في التأكد من أنك تستخدم التحليلات المتقدمة إلى أقصى إمكاناتها، فاستعن بمنصة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع مثل ClickUp.

احصل على نظرة عامة شاملة لبياناتك وتوقعاتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، أو استخدم القوالب المعدة مسبقًا لإنشاء تقارير سهلة الفهم لأصحاب المصلحة لديك. اشترك لبدء الاستكشاف اليوم! 🌸