كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق: 10 أمثلة فعالة

حسناً، حان وقت الاعتراف. لقد اعتدت أن أكون مسوقاً "ثقي بحدسك". طقوسي؟ كنت أقضي ليالٍ متأخرة في تحليل نتائج اختبارات A/B، وجداول البيانات التي جعلت عيناي تتحول، ومحادثات حماسية حول كيف أن "غرائزي" التسويقية ستنقذني.

ثم رأيت الأرقام: 60% من المسوقين كانوا يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافهم، بينما يعتقد 74% منهم أنه سيكون أساسيًا مثل إدارة علاقات العملاء بحلول عام 2030 . العقل = مذهول.

منذ أن انغمست في التسويق بالذكاء الاصطناعي بنفسي، رأيت حملات تتحول من التخمين إلى علم خالص. اسمح لي أن أعرض عليك 10 أمثلة ستجعلك تتساءل كيف قمنا بالتسويق بدون الذكاء الاصطناعي التوليدي.

⏰ ملخص 60 ثانية

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير التسويق من خلال تخصيص تجارب العملاء، والتنبؤ بالاتجاهات، وأتمتة إنشاء المحتوى

تستخدم علامات تجارية مثل Nike وStarbucks وVolkswagen الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو والرسائل المخصصة والتحليلات التنبؤية

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين استهداف العملاء، وإنشاء المحتوى، وإدارة المهام، وتوفير الوقت وتعزيز فعالية التسويق

تشمل التحديات في التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التحيز ودقة البيانات والأخلاقيات والمخاوف الأمنية

تقدم ClickUp حلاً شاملاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتبسيط استراتيجيات التسويق وتحسين الكفاءة

فهم الذكاء الاصطناعي في حملات التسويق

هل تساءلت يومًا كيف يجدك إعلان LinkedIn الخاص بندوة عبر الإنترنت لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت المناسب تمامًا؟ أو كيف يبدو Instagram مليئًا بإعلانات الخصومات الهائلة على الأداة التي كنت تتطلع إليها منذ زمن طويل؟

هذه بعض من أكثر أمثلة التسويق بالذكاء الاصطناعي شيوعًا، حيث تتنبأ خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة بالأشياء الصحيحة لتسويقها للجمهور المناسب في الوقت المناسب.

ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يتم تطبيقه في التسويق؟

يتمحور الذكاء الاصطناعي في جوهره حول تعليم الآلات التفكير والتكيف والتعلم، مثل الطالب شديد الذكاء الذي لا يتغيب عن الفصل الدراسي. وهو يستخدم تقنيات مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) - وهي مصطلحات خيالية تعني أنه يتحسن في اكتشاف الأشياء بناءً على البيانات.

إنه أشبه بـ "شيرلوك هولمز" للتكنولوجيا: تحليل الأنماط والتنبؤ بما هو قادم، واتخاذ قرارات تبدو إنسانية بشكل مخيف.

في مجال التسويق، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في:

🔮 التنبؤ بسلوك العملاء والاتجاهات المستقبلية

📱 إنشاء إعلانات تنبثق في اللحظة المثالية

🎯 تقسيم الجماهير لحملات مخصصة

إنشاء محتوى لمنشورات المدونة ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، مما يسرّع الإنتاج ويحسّن مشاركة العملاء

📧 تخصيص التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال تخصيص المحتوى وأوقات الإرسال

💬 مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع مشاعر واتجاهات العلامة التجارية

والنتيجة؟ تسويق أكثر ذكاءً واستهدافاً يتواصل مع الناس بطرق تبدو طبيعية وذات صلة.

دور الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب العملاء ودفع عجلة نمو الأعمال التجارية

إليك كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي في التسويق للعبة كل من الشركات والمستهلكين:

🛍️ جولات التسوق المخصصة : يستخدم الذكاء الاصطناعي تفضيلاتك وعمليات الشراء السابقة للتوصية بما ستحبه بالضبط بعد ذلك - لا مزيد من التمرير اللانهائي

: يستخدم الذكاء الاصطناعي تفضيلاتك وعمليات الشراء السابقة للتوصية بما ستحبه بالضبط بعد ذلك - لا مزيد من التمرير اللانهائي 💬 خدمة عملاء متاحة دائمًا : روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تشبه أسرع مندوبي دعم العملاء، وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع المشكلات بسرعة البرق

: روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تشبه أسرع مندوبي دعم العملاء، وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع المشكلات بسرعة البرق 📈 التنبؤ بالمستقبل : يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الاتجاهات قبل ظهورها، مما يساعد الشركات على البقاء في الطليعة مع المنتجات والخدمات التي لم يعرف العملاء أنهم بحاجة إليها بعد

: يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الاتجاهات قبل ظهورها، مما يساعد الشركات على البقاء في الطليعة مع المنتجات والخدمات التي لم يعرف العملاء أنهم بحاجة إليها بعد 🛠️ سحر ما وراء الكواليس: يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات التجارية، سواء كان ذلك من خلال التنبؤ باحتياجات المخزون أو تعديل استراتيجيات التسعير

هل لديك فضول حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حملاتك الإعلانية؟ شاهد هذا الفيديو للاطلاع على أهم 3 نصائح للتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي:

10 أمثلة على الذكاء الاصطناعي في التسويق

الآن بعد أن حصلت على السبق الصحفي حول التسويق بالذكاء الاصطناعي، دعنا نتعمق في بعض الأمثلة على العلامات التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى تسويقها استراتيجياتهم.

1. نايكي

نوع الصناعة: الرياضة

حالة الاستخدام: إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

حملة "لم تنتهِ من التطور" التي أطلقتها نايكي والتي تظهر فيها سيرينا ويليامز

نايكي 2023 لا تنتهي من التطور استعرضت الحملة ابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مباراة تنس افتراضية بين سيرينا ويليامز عام 1999 ونسختها لعام 2017. حللت التقنية تطور أسلوب لعبها - من اختيار التسديدات إلى حركة الملعب - عبر ما يقرب من عقدين من الزمن.

كان محور الحملة محاكاة لمباراة على يوتيوب، مدعومة بتسويق مستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي أثار تفاعل المعجبين.

🎯النتيجة: حصدت المباراة الافتراضية مشاهدات من 1.69 مليون مشترك على يوتيوب. بالإضافة إلى أنها حققت نجاحاً كبيراً في مهرجان كان، حيث فازت بالجائزة الكبرى للحرف الرقمية.

2. ستاربكس

نوع الصناعة: الأغذية والمشروبات

حالة الاستخدام: رسائل مخصصة

الذكاء الاصطناعي لستاربكس ديب برو ، هو بمثابة باريستا في نهاية المطاف مع موهبة في البيانات. فهو لا يأخذ طلبك فقط؛ بل يدرس عاداتك - ماذا تطلب، ومتى تزوره، وحتى الاتجاهات في سلوك العملاء العام.

وباستخدام هذه المعلومات، يبدأ التواصل التسويقي بشكل شخصي للغاية بحيث يبدو وكأنه منتقى بعناية، ويحث مستخدمي التطبيق على الانضمام إلى برنامج المكافآت بعروض مغرية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

*🎯النتيجة: هذا الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي أتى بثماره بشكل كبير. شهدت ستاربكس تسجيل أكثر من 4 ملايين عضو جديد في برنامج الولاء.

3. فولكس فاجن

نوع الصناعة: السيارات

حالة الاستخدام: التحليل التنبؤي

قررت شركة فولكس واجن، التي كانت محترفة في الأتمتة، السماح للذكاء الاصطناعي بتولي زمام الأمور في قرارات شراء الإعلانات. وبدلاً من الاعتماد على الغرائز الداخلية لوكالتها الإعلانية التي غالباً ما تتعارض مع البيانات، ركزت فولكس فاجن على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام المعقدة.

🎯النتيجة: تخلصت فولكس واجن من التكاليف الخفية التي كانت تتقاضاها الوكالة الإعلامية واتخذت قرارات أكثر استنارة. أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 14% في مبيعات الوكلاء . للوهلة الأولى، كانت الحملة من بطولة جينيفر لوبيز - أو هكذا ظن الجميع. لكن المفاجأة؟ كانت J.Lo التي ظهرت على الشاشة هي في الواقع نسخة من الذكاء الاصطناعي التي عبر عنها بشكل مضحك رجل يدعى كايل.

أثار هذا الكشف الكبير ضجة كبيرة، لكن فيرجن فوياجز لم تتوقف عند هذا الحد.

فقد رفعوا من مستوى الحدث، حيث دعوا المعجبين إلى صياغة دعوات مخصصة للرحلة باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي "جين" على موقعهم الإلكتروني. هذا التطور التفاعلي المرح والتفاعلي لم يحافظ على الضحك فحسب، بل عزز أيضاً مشاركة العملاء، مما عزز من مكانة Virgin Voyages كحديث المدينة.

🎯النتيجة: انتشر تطبيق Jen AI على نطاق واسع مع أكثر من ملياري ظهور، مما أدى إلى زيادة عدد الزيارات على الويب بشكل كبير، وأكثر من 25000 دعوة مخصصة، وقفزة كبيرة في الحجوزات.

5. هاينز

نوع الصناعة: الأغذية والمشروبات

حالة الاستخدام: تعزيز العلامة التجارية

أثبتت شركة هاينز أنها ملك الكاتشب من خلال عام 2022 حملة A.I. Ketchup . لقد تعاونوا مع DALL-E 2، وهو الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة، وطلبوا منه تخيل "الكاتشب"

وبغض النظر عن الموجه - فكر في "زجاجة كاتشب عصر النهضة" أو "بطاقة كاتشب تاروت" - استمر الذكاء الاصطناعي في إنتاج زجاجات على غرار زجاجات هاينز.

ما هو المطلوب؟ إن هاينز ليس مجرد كاتشب، بل هو الكاتشب. لقد أخذوا الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال دعوة المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي لابتكار فن الكاتشب الخاص بهم على شكل ذكاء اصطناعي، مما أشعل صيحة فيروسية. حتى أن أسماء كبيرة مثل دوكاتي و سبورتس نت انضمت إلى هذه المتعة، مما جعل هاينز حديث الإنترنت.

🎯النتيجة: حصلت الحملة على 1.15 مليار ظهور مكتسب على مستوى العالم وحققت أكثر من 2500% من الظهور أكثر من الاستثمار الإعلامي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38% أعلى من الحملات السابقة.

6. واوشر

نوع الصناعة: التجارة الإلكترونية

حالة الاستخدام: الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي في الإعلانات هو كل ما يتعلق بصياغة إعلانات تبدو وكأنها مصممة حسب الطلب، وقد نجحت شركة Wowcher في تحقيق ذلك. وبالتعاون مع تقنية Phrasee للذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات، حوّلوا منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلاناتهم إلى تجارب مخصصة.

لذا، إذا كنت من النوع الذي ينقر على إعلانات عروض العطلات، فإن الذكاء الاصطناعي يلاحظ ذلك ويغمر خلاصتك بعروض سفر لا تقاوم. فالأمر أشبه بوجود متسوق شخصي لعطلات أحلامك.

كيف نجحوا في ذلك؟ قام موقع Wowcher باختبار الذكاء الاصطناعي، حرفياً. فقد أجروا اختبار A/B، حيث وضعوا أربعة إعلانات من إنتاج الذكاء الاصطناعي في مواجهة إعلان كتبه البشر. وقد حصلت إعلانات الذكاء الاصطناعي باستمرار على تقييمات ملاءمة بنسبة 9 أو 10 من 10، مما يثبت أنها حققت الملاحظات الصحيحة مع جمهورها.

🎯النتيجة: أدت هذه الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض بنسبة 31% في تكلفة العميل المحتمل .

7. ماستركارد

نوع الصناعة: الخدمات المالية

حالة الاستخدام: تحليل تنافسي

عندما أدت الجائحة إلى تغيير الأوضاع، واجهت شركة ماستركارد لخدمات بوابة الدفع (MPGS) سوقاً سريعة التغير. وللحفاظ على تفوقها، اعتمدت الشركة على Crayon، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت بوصلتها التنافسية. استخدام Crayon استخلصت ماستركارد رؤى مستندة إلى البيانات حول ما يفعله المنافسون وحددت التهديدات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل.

🎯النتيجة: حقق Crayon المعجزات لشركة MPGS.

يقول مايك وينكي، مدير تسويق المنتجات العالمية وتمكين المبيعات,

_Crayon يمنح المشاركين إحساسًا واضحًا بكيفية اقتراب كل منافس من السوق، مما يسهل النظر إلى ماستركارد من وجهة نظر خارجية. وهذا لا يجعل التمرين أكثر فاعلية فحسب، بل يتيح لنا أيضًا الجمع بين أشخاص من جميع أنحاء المؤسسة وفتح حوار - حوار يمكن للجميع من خلاله المساهمة بأفكار قيّمة

8. نوتيلا

نوع الصناعة: الأغذية والمشروبات

حالة الاستخدام: التصميم

حملة "نوتيلا يونيكا" تعرض 7 ملايين تصميم لملصقات البرطمانات

استعانت نوتيلا بالذكاء الاصطناعي في نوتيلا يونيكا الحملة التي ابتكرت 7 ملايين ملصق عبوة فريدة من نوعها. صُمم كل ملصق ليمنح شعوراً بالحصرية، مستفيداً من حب المعجبين للمنتجات الشخصية.

ولكن مهما كان التصميم فريداً من نوعه، فقد حرص شعار نوتيلا الأيقوني على أن يكون كل برطمان مميزاً على الفور. تم إطلاق الحملة في إيطاليا، وحققت الحملة نجاحاً كبيراً من خلال مزيج من الإعلانات عبر الإنترنت والتلفزيون التي جعلت الجميع يتحدثون.

🎯النتيجة: في غضون شهر واحد فقط، تم بيع جميع العبوات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والبالغ عددها 7 ملايين عبوة.

9. كاساسا

نوع الصناعة: الخدمات المالية

حالة الاستخدام: إنشاء المحتوى

تُظهر Kasasa كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول تسويق المحتوى .

واجهت شركة Kasasa صعوبة في تخطيط المحتوى في القطاع المالي سريع الوتيرة. وعلى الرغم من أنه كان لديهم تقويم تحريري لمدة عام، إلا أنهم كانوا بحاجة إلى طريقة لتبسيط العملية والتحقق من صحة الأفكار وتسريع الأمور. من خلال الشراكة مع MarketMuse، استخدموا ملخصات المحتوى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة وجذاب يلقى صدى لدى جمهورهم ويعزز سلطة موقعهم الإلكتروني.

النتيجة: زيادة بنسبة 92% في عدد الزيارات العضوية على أساس سنوي، وقفزة بنسبة 83% في تصنيفات الكلمات المفتاحية، وزيادة بنسبة 28% في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على صفحاتهم.

10. الإيكونوميست

نوع الصناعة: الإعلام والنشر

حالة الاستخدام: الإعلانات المبرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي

في عام 2017، كانت مجلة الإيكونوميست تعاني من انخفاض عدد القراء إلى أن جربت شيئًا ذكيًا - حيث سمحت للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع استهداف الإعلانات. لقد بحث الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من سلوكيات الويب إلى بيانات المشتركين، مما ساعدهم على فهم من هم قراؤهم حقًا والعثور على أشخاص مشابهين يحبون محتواهم أيضًا. تحول رائع جداً!

🎯النتيجة: تمكنت الإيكونوميست من جذب 3.6 ملايين قارئ جديد محققين عائدًا رائعًا بنسبة 10:1 على الاستثمار من حملاتهم المستهدفة. كما شهدوا أيضًا زيادة بنسبة 9% في عدد المشتركين المخلصين بين عامي 2020 و2021.

الذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي

إن بناء استراتيجية تسويق قائمة على الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الهيّن. يتطلب الأمر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة والتعمق في مختلف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاح كل ذلك.

دعنا نفهم ذلك بمثال.

سارة، وهي مديرة تسويق في شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية، كافحت من أجل تنظيم سير عمل فريقها على الرغم من تفوقها في المهام الإبداعية. وفي حين أنها ازدهرت في تطوير الحملات، إلا أن تحديات إدارة المشاريع أدت إلى الفوضى.

قادها بحثها عن حل إلى انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل. بفضل إمكانات إدارة المستندات والمعرفة والمشروعات المدمجة في منصة واحدة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ساعد تطبيق ClickUp في دمج مهام سير العمل المبعثرة لفريقها في نظام واحد.

مثل سارة برنامج إدارة المشاريع التسويقية الخاص بـ ClickUp يمكن أن يساعدك أيضًا على أتمتة مهام سير العمل وتنظيم المشاريع بسلاسة والحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الفريق وتقدم الحملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به توفير ساعات من العمل اليدوي.

1. استهداف العملاء وتجزئة العملاء

كانت سارة تعتقد أنها تعرف عملاءها جيداً إلى أن أدركت أن رسائلها لم تكن تصل إلى الهدف المنشود. وذلك عندما لجأت إلى أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي للتعمق في بيانات العملاء واستخراج الأنماط التي لم تكن لتكتشفها بنفسها.

وفجأة، أصبح بإمكانها أن ترى بالضبط كيف يتصرف جمهورها، وما الذي يحبونه، وحتى المراوغات الصغيرة التي تميزهم. ClickUp Brain نقل الأمور إلى المستوى التالي. فبدلاً من البحث في البيانات بنفسها، يمكن لسارة ببساطة أن تطرح أسئلة ذات صلة حول شرائح العملاء أو التركيبة السكانية المحددة.

📌 📌مثال على المطالبة: 📌ما هو سلوك المشترين المتكررين الذين لم يشتروا خلال الثلاثين يومًا الماضية؟

فرز وتصفية بيانات العملاء من تطبيقاتك المتصلة بسهولة باستخدام ClickUp Brain

ليس هذا فقط الحقول المخصصة لـ ClickUp أن تساعدها في التقاط جميع أنواع تفاصيل العملاء، مثل الخصائص الديموغرافية وتاريخ الشراء وكيفية تفاعلهم مع الحملات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها إنشاء شرائح محددة، مثل "العملاء المخلصين الذين لم يشتروا منذ فترة" أو "المشترين لأول مرة الذين يبحثون عن خصومات"

قم بفرز تفاصيل العملاء والحملات التسويقية وتنظيمها وإدارتها باستخدام ClickUp Custom Fields (الحقول المخصصة)

2. تحليل السوق والمنافسين الذكاء الاصطناعي يحول أبحاث السوق من ساحق إلى سهل في أي وقت من الأوقات.

عندما تريد سارة فهم مشاعر العملاء حول إطلاق منتج جديد، فإنها تستخدم ClickUp Brain لتحليل وتلخيص الرؤى الرئيسية من المراجعات وبيانات المنافسين والإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف تعمل مع سارة:

تحليل البيانات: يمكن لسارة تحميل استطلاعات الرأي أو المراجعات أو التعليقات، ويحدد ClickUp Brain الاتجاهات والرؤى القابلة للتنفيذ

يمكن لسارة تحميل استطلاعات الرأي أو المراجعات أو التعليقات، ويحدد ClickUp Brain الاتجاهات والرؤى القابلة للتنفيذ البحث عن المنافسين: يقوم ClickUp Brain بسحب البيانات من المصادر العامة لمقارنة العروض والتسعير والاستراتيجيات ويقدم تقارير سريعة

يقوم ClickUp Brain بسحب البيانات من المصادر العامة لمقارنة العروض والتسعير والاستراتيجيات ويقدم تقارير سريعة اتجاهات الصناعة: كما أنه يفحص أيضًا المقالات والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير أحدث اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين

📌أمثلة على المطالبات:

تحليل اتجاهات السوق الحالية في صناعة البرمجيات كخدمة B2B SaaS. تحديد المنافسين الرئيسيين، وتوقعات نمو السوق، والفرص الناشئة للابتكار_

تقديم تحليل تنافسي لأفضل الشركات التي تقدم برامج إدارة المشاريع بين الشركات. قارن بين الميزات والأسعار ومراجعات العملاءمقارنة الميزات والتسعير ومراجعات العملاء

كليك أب برين

اقرأ المزيد: 15 قالب خطة تسويق مجانية لبناء استراتيجية تسويق

3. إنشاء المحتوى

غالبًا ما تواجه سارة حاجز الكاتب المخيف أو الضغط لتطوير أفكار جديدة.

يمكن أن يوفر عليها ClickUp Brain ساعات من العصف الذهني وإنشاء المحتوى، حتى تتمكن من التركيز على الأجزاء الممتعة من التسويق، أي وضع الاستراتيجيات ورواية القصص.

على سبيل المثال، عندما تحتاج سارة إلى منشور في المدونة من أجل تخفيضات العطلات القادمة، فإنها ببساطة تكتب الفكرة. يقوم ClickUp Brain بإنشاء مخطط تفصيلي جذاب، ويقترح عناوين جذابة، ويوفر بنية المحتوى، بل ويقدم اقتراحات بالكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث.

كل ما على سارة فعله هو ضبط النغمة وإضافة صوت علامتها التجارية.

📌 أمثلة على المطالبات:

كتابة منشور مدونة جذابة عن مبيعات العطلات لشركات التجارة الإلكترونية

اقترح كلمات مفتاحية لتحسين محركات البحث لمنشور مدونة حول عروض تخفيضات العام الجديد

اكتب إعلانًا على فيسبوك عن تخفيضات سريعة لمدة 24 ساعة على الأحذية

إنشاء سطور موضوع لحملة بريد إلكتروني للترويج لخصم صيفي على ملابس السباحة

اقترح نسخة إعلانية لإعلان على جوجل عن شحن مجاني على جميع الطلبات

كتابة رسالة بريد إلكتروني مقنعة للترويج لأحدث منتجاتنا التي تم إطلاقها

إنشاء عنوان صفحة مقصودة لعرض ترويجي اشترِ واحد واحصل على واحد مجاناً

كتابة وتحرير محتوى تسويقي من الدرجة الأولى باستخدام ClickUp Brain

4. إدارة المهام

لا تستحق جميع مهام التسويق نفس المستوى من الاستعجال. يقوم ClickUp Brain بمسح سجل مشروعك وعبء العمل في فريقك، ثم يقدم لك نصائح مخصصة بشأن ما يجب تحديد أولوياته أولاً.

علاوة على ذلك، إذا تأخر مشروع ما عن الجدول الزمني المحدد، فإنه يحدد أيضاً عنق الزجاجة ويخطر الفريق. يساعد ذلك في تحديد أولويات المهام، حتى يتمكن فريق التسويق في سارة من التركيز بسرعة على ما هو عاجل، مثل تحديث إعلان حملة أو استكمال مسودة منشور مدونة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت تعمل على مسودتين متشابهتين لحملتين تسويقيتين، فإن ClickUp Brain يكتشف ذلك ويقترح دمج المهام أو تكرارها للحفاظ على سلاسة الأمور.

ابحث عن تكرار أو دمج مهام التسويق باستخدام ClickUp Brain

5. أتمتة التسويق أتمتة مهام سير عمل التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي يفتح إمكانات لا حصر لها.

إليك كيف يمكن ل ClickUp Brain وضع تلك المهام التسويقية التي لا تنتهي على الطيار الآلي:

متابعة العملاء المحتملين: إنشاء المهام تلقائيًا وتعيين التذكيرات لإرسال رسائل بريد إلكتروني ترحيبية مخصصة ومطالبات المتابعة

إنشاء المهام تلقائيًا وتعيين التذكيرات لإرسال رسائل بريد إلكتروني ترحيبية مخصصة ومطالبات المتابعة حملات البريد الإلكتروني: تشغيل رسائل بريد إلكتروني تلقائية ومخصصة بناءً على إجراءات العملاء، مثل عروض ما بعد الشراء

تشغيل رسائل بريد إلكتروني تلقائية ومخصصة بناءً على إجراءات العملاء، مثل عروض ما بعد الشراء تقارير تقدم الحملة: احصل على تحديثات تلقائية حول مقاييس الحملة، مع تنبيهات لأي مشاكل

احصل على تحديثات تلقائية حول مقاييس الحملة، مع تنبيهات لأي مشاكل تذكيرات ومواعيد نهائية للمهام: قم بتعيين تذكيرات تلقائية ومواعيد نهائية لكل مهمة تسويقية للبقاء على المسار الصحيح

اقرأ المزيد: كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp ل ClickUp

التحديات والاعتبارات في التسويق بالذكاء الاصطناعي

لم يتطلب الأمر سوى عدد قليل من التطبيقات الفيروسية سهلة الاستخدام أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي للخبراء للقفز على عربة الذكاء الاصطناعي وتحسين حملاتهم. ومع ذلك، فإن التسويق بالذكاء الاصطناعي ليس دائمًا مباشرًا.

إليك ما يجب الانتباه إليه:

التحيز: يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات، والبيانات ليست دائمًا غير متحيزة. احترس من التحيزات العرقية أو الجنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية والاقتصادية التي تتسلل إلى استراتيجياتك التسويقية

يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات، والبيانات ليست دائمًا غير متحيزة. احترس من التحيزات العرقية أو الجنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية والاقتصادية التي تتسلل إلى استراتيجياتك التسويقية عدم الدقة: البيانات السيئة تساوي نتائج سيئة. قد تعني معلومات العملاء غير الدقيقة استهداف أحذية الثلج لأشخاص في ميامي. تحقق مرة أخرى من بياناتك لإبقاء الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح

البيانات السيئة تساوي نتائج سيئة. قد تعني معلومات العملاء غير الدقيقة استهداف أحذية الثلج لأشخاص في ميامي. تحقق مرة أخرى من بياناتك لإبقاء الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح الأخلاقيات: قد يبدو الإفراط في التخصيص انتهاكيًا، مثل الإعلانات شديدة الاستهداف أو استخدام البيانات دون موافقة. وازن بين الخصوصية والتخصيص لتجنب إغضاب جمهورك

قد يبدو الإفراط في التخصيص انتهاكيًا، مثل الإعلانات شديدة الاستهداف أو استخدام البيانات دون موافقة. وازن بين الخصوصية والتخصيص لتجنب إغضاب جمهورك حساسية البيانات وأمانها: يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات الحساسة، مما يجعل الأمان القوي أمرًا ضروريًا. يؤدي ضعف الحماية إلى مخاطر انتهاك الخصوصية ومشكلات الامتثال

يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات الحساسة، مما يجعل الأمان القوي أمرًا ضروريًا. يؤدي ضعف الحماية إلى مخاطر انتهاك الخصوصية ومشكلات الامتثال الشفافية: مع ازدهار محتوى الذكاء الاصطناعي، كن واضحًا بشأن استخدامه، واذكر الفضل في ذلك لمعالجة المخاوف بشأن التأليف والملكية الفكرية

نصائح لإتقان الذكاء الاصطناعي في التسويق:

*🔍الاختبار والتعديل: استمر في تحسين الحملات - فالذكاء الاصطناعي يزدهر مع تحسين البيانات

❤️Stay الإنسان: دع الذكاء الاصطناعي يعزز الإبداع، وليس استبداله. اللمسة البشرية تصنع الفارق

🦸‍♂️AI كعامل مساعد: استخدم الذكاء الاصطناعي لدعم فريقك وليس استبداله. إقران الكفاءة بالبصيرة البشرية

📚درب فريقك: تأكد من معرفة الجميع بكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية

الاتجاهات المستقبلية في تسويق الذكاء الاصطناعي

بلغت قيمة الذكاء الاصطناعي في سوق التسويق 15.84 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 107.5 مليار دولار بحلول عام 2028 . هذا الاندفاع المفاجئ للاستثمار بدأ بالفعل في تغيير كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها.

فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل التسويق بالذكاء الاصطناعي:

1. الذكاء الاصطناعي العاطفي

يتعلم الذكاء الاصطناعي قراءة العواطف من خلال تعابير الوجه أو نبرات الصوت أو السلوكيات، مما يتيح تفاعلات أكثر تعاطفاً مع العملاء.

📌 📌مثال على ذلك: يكتشف روبوت الخدمة الإحباط ويستجيب بنبرة هادئة أو حلول أسرع. يمكن للعلامات التجارية أيضًا تحليل ردود الفعل العاطفية على الإعلانات أو الشعارات أو المنتجات وإرسال رسائل تسويقية مخصصة.

2. الواقع المعزز القائم على الذكاء الاصطناعي (AR) والواقع الافتراضي (VR)

يعمل الذكاء الاصطناعي على جعل الواقع المعزز والواقع الافتراضي أكثر تخصيصاً وعملياً، مما يخلق تجارب غامرة تتكيف في الوقت الفعلي.

📌مثال على ذلك: تتيح تطبيقات الواقع المعزز المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تصور الأثاث في مساحتهم، بينما توفر جولات متاجر الواقع الافتراضي تجارب تسوق تفاعلية جذابة وتفاعلية.

3. تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين

يؤدي الجمع بين الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل إلى تعزيز الأمان والمصداقية والتخصيص في الحملات التسويقية.

📌مثال على ذلك: يحلل الذكاء الاصطناعي سجلات الشراء التي تم التحقق منها من خلال البلوك تشين من أجل استهداف دقيق، بينما تضمن البلوك تشين مصداقية شراكات المؤثرين.

قراءة المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة (حالات الاستخدام والأدوات)

تحقيق عائد استثمار أعلى من استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك باستخدام ClickUp

يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم أدوات الذكاء الاصطناعي في كل شيء - من إنشاء المحتوى إلى جمع رؤى العملاء. ومع ذلك، فإن الصراع الحقيقي هو معرفة الأدوات التي يمكن الوثوق بها.

وهنا يأتي دور ClickUp Brain. إنه مساعد شامل يدير جهود التسويق المختلفة - سواء كان ذلك في إنشاء محتوى تسويقي أو تحليل المنافسين أو اقتراح تحسينات في الاستراتيجية.

الجزء الأفضل؟ يعمل ClickUp Brain على أتمتة المهام التسويقية الشاقة التي كنت تؤجلها - مثل متابعة العملاء المحتملين أو إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة. وهذا يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على الاستراتيجية والإبداع وتنمية أعمالك. اشترك في ClickUp اليوم وجربها بنفسك. 🙌