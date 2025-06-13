أفضل 11 برنامج للرسوم المتحركة على السبورة البيضاء لرواية القصص الإبداعية

تخيل هذا: أنت وزميلك تعرضان أفكاركما. لكن بينما يتجاهل جمهورك حديثك، فإنهم ينشغلون تمامًا بمقطع فيديو الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء الذي يعرضه زميلك.

الأسئلة تتطاير، والأفكار تتبادل، والجمهور منصت. لماذا؟ لأن الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء تجعل الأفكار المعقدة أسهل في الفهم وأكثر جاذبية.

تشير الدراسات إلى أن مقاطع فيديو الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء يمكن أن تعزز الاحتفاظ بالمعرفة بنسبة 15٪، مما يجعلها وسيلة فعالة لشرح المفاهيم.

أفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج حتى إلى مهارات تقنية لإنشاء مقاطع فيديو، فبرنامج السبورة البيضاء المناسب يمكنه القيام بالمهمة الصعبة.

لمساعدتك في العثور على أفضل برنامج لإنشاء فيديوهات على السبورة البيضاء، قمنا بتجميع أفضل 11 خيارًا، مع تغطية الميزات الرئيسية والأسعار وتقييمات المستخدمين، حتى تتمكن من البدء بسهولة في إنشاء فيديوهات احترافية. هيا بنا نبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء؟

بغض النظر عن احتياجاتك من برنامج الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، هناك بعض الميزات الأساسية التي لا يجب أن تغفلها. إليك ما يجب أن تبحث عنه عند اتخاذ قرارك:

مكتبة الوسائط : يمكنك الوصول إلى مجموعة مدمجة من الصور والأيقونات والخلفيات لتوفير الوقت والجهد، مما يلغي الحاجة إلى إنشاء كل شيء من البداية

دعم التعليق الصوتي : سجل أو أنشئ تعليقات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الرسوم المتحركة أكثر جاذبية وشرح الأفكار بوضوح. سيكون الأمر أفضل إذا كان برنامج الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء يتيح لك تسجيل أو إنشاء تعليقات صوتية باستخدام الذكاء الاص

إمكانيات الاستيراد/التصدير : استورد صورك الخاصة وقم بتصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات مختلفة لمزيد من الحرية الإبداعية وسهولة المشاركة

تخصيص مسار الرسم : تحكم في حركة اليد أو القلم للحفاظ على سلاسة الرسوم المتحركة وطبيعيتها، بدلاً من أن تكون جامدة أو عامة

التحكم في الجدول الزمني للرسوم المتحركة : اضبط التوقيت والسرعة والانتقالات لتحسين تدفق الرسوم المتحركة

خيارات الرسوم المتحركة للنصوص : قم بتخصيص النصوص المتحركة لإبراز النقاط الرئيسية وجذب الانتباه

قوالب جاهزة: استخدم قوالب جاهزة لتسريع إنشاء الفيديو وضمان مظهر احترافي لرسومك المتحركة.

نظرة عامة على برامج الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء

إليك نظرة سريعة على أفضل برامج الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp لوحات بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سحب وإفلات، أكثر من 1000 قالب، تعاون في الوقت الفعلي، مولد صور بالذكاء الاصطناعي، إدارة المهام، أكثر من 1000 تكامل التعاون البصري، العصف الذهني، إدارة المشاريع خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا للمستخدم؛ Doodly أسلوب الرسم اليدوي، تقنية Smart Draw، السحب والإفلات، أكثر من 1000 صورة، تسجيل الصوت، صوت خالٍ من حقوق الملكية مبتدئون، مقاطع فيديو بسيطة الباقة القياسية: 49 دولارًا شهريًا؛ الباقة المؤسسية: 79 دولارًا شهريًا Powtoon قوالب جاهزة، شخصيات قابلة للتخصيص، مكتبة وسائط، تسجيل الشاشة/كاميرا الويب، رسوم متحركة بنقرة واحدة دورات تدريبية، دروس تعليمية، تسويق خطة مجانية؛ Lite: 50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ Pro: 190 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ Agency: حسب الطلب Videoscribe أكثر من 5 ملايين صورة، SVG Morph، 13 نمطًا لخط اليد، تعليق صوتي/صوت، تركيز الكاميرا، مقطوعات موسيقية خالية من حقوق الملكية مقاطع فيديو تعليمية، معلمون بالإضافة إلى: 15 دولارًا شهريًا؛ LitePro: 22.43 دولارًا شهريًا؛ Core: 33.04 دولارًا شهريًا؛ Max: 41.03 دولارًا شهريًا Vyond أداة إنشاء الشخصيات، أكثر من 200 قالب، مزامنة الشفاه، تنسيقات التصدير، استيراد التعليق الصوتي سرد القصص من خلال الشخصيات المبتدئين: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ المميز: 89 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ المحترف: 199 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ المؤسسات: حسب الطلب Renderforest أكثر من 1200 قالب، اقتراحات مشاهد بالذكاء الاصطناعي، رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، أكثر من 50 انتقال، مكتبة محتوى رسوم متحركة سريعة قائمة على قوالب خطة مجانية؛ Lite: 14 دولارًا شهريًا؛ Pro: 39 دولارًا شهريًا؛ Business: 49 دولارًا شهريًا Animaker رسوم متحركة إنفوجرافيك، تكامل جداول البيانات، أكثر من 50 صوتًا، أكثر من 100 مليون مادة جاهزة، تحويل النص إلى كلام فيديوهات السبورة البيضاء بأسلوب الإنفوجرافيك الأساسي: 27 دولارًا شهريًا؛ المبتدئ: 45 دولارًا شهريًا؛ المحترف: 79 دولارًا شهريًا؛ المؤسسات: حسب الطلب Adobe Animate حركات يدوية مخصصة، إطار بإطار، رسم حساس للضغط، تكامل Creative Cloud، تصدير متعدد التنسيقات رسوم متحركة متقدمة مخصصة للسبورة البيضاء Animate: 34.49 دولارًا شهريًا؛ جميع التطبيقات: 89.99 دولارًا شهريًا؛ الطلاب: 19.99 دولارًا شهريًا (السنة الأولى) Explaindio اجمع بين السبورة البيضاء والرسوم ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة وأكثر من 180 نصًا وأكثر من 200 مشهد واستخدم البرنامج دون اتصال بالإنترنت مزج أنماط متعددة من الرسوم المتحركة شهريًا: 37 دولارًا؛ سنويًا: 67 دولارًا؛ لمرة واحدة: 497 دولارًا TruScribe Scribology المدعوم علميًا، وفنانون محترفون، وتحرير ما بعد الإنتاج، وتسجيل صوتي مخصص، وموضوعات خاصة بالصناعة تفاعل بصري مدعوم علميًا، ومشاريع مخصصة أسعار مخصصة Filmora تأثيرات بصرية، تتبع الحركة، انتقالات، أدوات صوتية، إطارات رئيسية، قوالب تأثيرات بصرية، تحرير فيديو سهل الأساسي: 9.99 دولار شهريًا؛ المتقدم: 34.99 دولار سنويًا؛ الدائم: 49.99 دولار؛ الفريق: 155.88 دولار سنويًا؛ الطلاب: 29.99 دولار شهريًا

🧠 حقيقة ممتعة: هل تعلم أن UPS أنفقت ذات مرة 35 مليون دولار على تسعة مقاطع فيديو للرسوم المتحركة على السبورة البيضاء؟ في عام 2007، عرضت حملة "Whiteboard" الخاصة بهم رجلاً يرسم على سبورة بيضاء حقيقية، ويحول أفكارًا بسيطة إلى إعلانات توضيحية قوية مدتها 30 ثانية. هذا هو مدى إيمانهم بقوة سرد القصص البصري الواضح!

أفضل 11 برنامج للرسوم المتحركة على السبورة البيضاء

دون مزيد من الإطالة، إليك أفضل 11 برنامجًا للرسوم المتحركة على السبورة البيضاء:

1. ClickUp (الأفضل للتعاون البصري والعصف الذهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

خطط لعروضك المرئية ووضع استراتيجيات لسير العمل مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

فهي لا تساعد فقط في تنظيم مشاريعك، بل تساعد فريقك أيضًا على تبادل الأفكار والتخطيط وإنشاء مقاطع فيديو للرسوم المتحركة على السبورة البيضاء.

احتل ClickUp Whiteboards المرتبة الأولى في قائمتنا، فهو لا يقتصر على أدوات رسم بسيطة، بل هو مساحة رقمية قوية حيث يمكن لفريقك رسم المفاهيم بصريًا. قم بإجراء تغييرات في الوقت الفعلي، وحقق أفضل أفكارك معًا في مكان واحد!

ادمج مستنداتك مباشرة في السبورات البيضاء باستخدام ClickUp Docs

مع Whiteboards، تتحول إدارة المشاريع المرئية إلى رياضة جماعية. يمكن للجميع المشاركة ورسم المشاهد معًا، والتأكد من أن العناصر المرئية تتطابق مع ما هو موجود في النص.

هل تحتاج إلى مساعدة في تصور الأفكار؟ جرب منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي من ClickUp في السبورات البيضاء. ما عليك سوى وصف أفكارك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الصور لك!

أنشئ الصور بسرعة في ClickUp Whiteboards

ولكن انتظر، من أين تحصل على النص؟ من ClickUp Docs.

يمكنك الوصول إلى المستندات المهمة مباشرة من داخل السبورة البيضاء حتى يتمكن فريقك من العمل على المحتوى أثناء الاطلاع على القصص المصورة الرقمية. يمكن للجميع المشاركة في كتابة النص وصقله، مما يضمن سلاسة القصة وتوافقها مع الرسم.

تعاني من صعوبة في الكتابة؟ لجأ إلى ClickUp Brain — المساعد الذكي المثالي الذي يمكنه اقتراح مفاهيم وموضوعات وأساليب بصرية جديدة، وحتى صقل النصوص والحوار لزيادة الوضوح.

أنشئ المهام مباشرة من عناصر لوحة الرسم البيضاء وقم بتعيينها لأعضاء الفريق على الفور

عندما تكون جاهزًا للبدء، استخدم ClickUp Tasks، مجموعة أدوات الإدارة المثالية. يمكنك تحويل عناصر السبورة البيضاء مباشرة إلى مهام، بحيث يكون من الواضح من يقوم بماذا ومتى يجب القيام به. يساعدك ذلك على تتبع عملية الرسوم المتحركة بأكملها، مما يضمن لك الالتزام بالمواعيد النهائية والتقدم المحرز.

أفضل ميزات ClickUp

اسحب العناصر وأفلتها بحرية لرسم المفاهيم وتنظيم الأفكار وإنشاء صور منظمة

خصص التصميمات باستخدام النصوص والرسومات والملاحظات اللاصقة والصور والرموز التعبيرية والأشكال. يمكنك أيضًا إنشاء قواعد معرفية ومواقع ويكي للشركة والمزيد باستخدام تصميمات متعددة الطبقات

اختر من بين أكثر من 1000 قالب لوحة بيضاء جاهزة لإعداد جلسات العصف الذهني أو سير العمل أو خطط المشاريع بسرعة عبر فرق مختلفة

تتبع مشاريع الرسوم المتحركة وفقًا للجدول الزمني باستخدام أكثر من 15 عرضًا مخصصًا مثل لوحات Kanban من ClickUp وعرض التقويم

استفد من ClickUp Clips لإنشاء مقاطع فيديو تفصيلية وتعليقات لتحرير سير العمل

ادمج أدوات تحرير الفيديو على السبورة البيضاء ومكتبات اللقطات الجاهزة والمزيد باستخدام أحد أكثر من 1000 تكامل أصلي من ClickUp

سجل العرض التقديمي وتدرب عليه باستخدام ClickUp Clips

قيود ClickUp

منحنى تعلم بسيط بفضل مجموعة متنوعة من ميزات ClickUp

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لقد ساعدنا ClickUp في توحيد عملياتنا اليومية وإجراءات التشغيل القياسية وتعزيز التعاون بين أقسام الشركة. أعجبتنا ميزة التبعية لأن أقسامنا تعمل بشكل متعدد الوظائف. ساعدنا ذلك في معرفة الخطوات التالية التي ننتظرها. وأخيرًا، ميزة السبورة البيضاء؟ إنها رائعة. غالبًا ما استخدمنا هذه الأداة خلال اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو توضيح بعض المبادرات.

لقد ساعدنا ClickUp في توحيد عملياتنا اليومية وإجراءات التشغيل القياسية وتعزيز التعاون بين أقسام الشركة. أعجبتنا ميزة التبعية لأن أقسامنا تعمل بشكل متعدد الوظائف. ساعدنا ذلك في معرفة الخطوات التالية التي ننتظرها. وأخيرًا، ميزة السبورة البيضاء؟ إنها رائعة. غالبًا ما استخدمنا هذه الأداة خلال اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو التوسع في مبادرات معينة.

➡️ اقرأ أيضًا: دليل المبتدئين إلى لوحات ClickUp البيضاء مع أمثلة على حالات الاستخدام

2. Doodly (الأفضل للمبتدئين)

عبر Doodly

تم تصميم Doodly لجميع المبتدئين الذين يرغبون في إنشاء رسوم متحركة مرسومة باليد أو مقاطع فيديو رسومية بدون أي تعقيد.

إنه سهل الاستخدام، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، وتشمل تقنية Smart Draw، التي تحلل أي صورة يتم تحميلها وتخلق مسار رسم واقعي. بينما تتطلب أدوات الرسوم المتحركة الأخرى تعديلات يدوية على الإطارات الرئيسية لتحقيق هذا التأثير، فإن Doodly يقوم بذلك تلقائيًا.

بدلاً من استخدام تأثيرات الرسم الأساسية، يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر طبيعية وأقل آلية.

أفضل ميزات Doodly

أنشئ رسومًا متحركة على السبورة البيضاء أو الخضراء أو الزجاجية أو السوداء

اختر من بين أنماط مختلفة لرسم الأشخاص والرسوم المتحركة

احصل على أكثر من 1000 صورة مرسومة خصيصًا من قبل فنانين محترفين

استخدم مقطوعات صوتية خالية من حقوق الملكية كموسيقى خلفية

سجل التعليقات الصوتية المخصصة مباشرةً وقم بالمزامنة التلقائية

قيود Doodly

قد تكون الواجهة غير سهلة الاستخدام في بعض الأحيان

تخصيص محدود في الخطة الأساسية

أسعار Doodly

القياسي: 49 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Doodly

G2: 4. 2/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodly؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Doodly سهل الاستخدام للغاية. واجهة التصميم بديهية للغاية. خيارات سرد القصص لا حصر لها بفضل الميزات الإضافية. أعجبني حقًا سهولة إضافة النصوص والعناصر المتعددة الوسائط الأخرى.

Doodly سهل الاستخدام للغاية. واجهة التصميم بديهية للغاية. خيارات سرد القصص لا حصر لها بفضل الميزات الإضافية. أعجبني حقًا سهولة إضافة النصوص وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى.

3. Powtoon (الأفضل للدورات التدريبية والبرامج التعليمية)

عبر Powtoon

إذا كنت ترغب في الترقية من شرائح PowerPoint المملة دون قضاء ساعات في تعلم أداة جديدة، جرب Powtoon.

غالبًا ما يستخدم هذا البرنامج السهل الاستخدام لصنع مقاطع فيديو مجانية، ويأتي مزودًا بمكتبة ضخمة من القوالب الجاهزة لمختلف الفرق، سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو الموارد البشرية أو المبيعات أو التدريب.

يمكنك أيضًا الحصول على شخصيات قابلة للتخصيص من مختلف الصناعات ومرئيات أخرى مناسبة لمكان العمل، مما يسهل إنشاء مقاطع فيديو تدريبية تبدو ذات صلة.

بالإضافة إلى ذلك، لست مقيدًا برسوم السبورة البيضاء المتحركة. يتيح لك Powtoon مزج العناصر مع مقاطع فيديو على طراز الرسوم المتحركة ومقاطع حية مع تراكبات وغير ذلك الكثير، حتى يظل محتوى الفيديو الخاص بك جذابًا ويحافظ على انتباه المشاهدين.

أفضل ميزات Powtoon

أنشئ رسومًا متحركة احترافية باستخدام قوالب فيديو جاهزة للوحات بيضاء ومحرر عبر الإنترنت

استخدم الشخصيات والأدوات المسرحية والخلفيات، أو اختر من مكتبة Powtoon للوسائط التي تحتوي على الرسوم التوضيحية والصور والرسوم المتحركة والأيقونات

أضف رسومًا متحركة بنقرة واحدة ومؤثرات صوتية وموسيقى وأنماط نص قابلة للتخصيص

صمم شخصيات مخصصة تتناسب مع علامتك التجارية

سجل شاشتك وكاميرا الويب الخاصة بك لتقديم دروس تعليمية أو عروض تقديمية

قيود Powtoon

تخصيص محدود للشخصيات المتحركة

قد يكون برنامج الفيديو التدريبي صعب الاستخدام للمستخدمين الجدد

أسعار Powtoon

مجاني

Lite: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

احترافي: 190 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الوكالة: مخصص

تقييمات ومراجعات Powtoon

G2: 4. 4/5 (230+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (350+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Powtoon؟

تقول مراجعة Capterra:

أعجبتني سهولة استخدام المنتج. أنشأت 10-12 مقطع فيديو في غضون أسبوعين، جميعها مقاطع فيديو متحركة مدتها حوالي 60 ثانية لاستخدامها في الإعلانات المصورة. كان من السهل جدًا تعلم استخدامه، حيث تحفظ المنصة تلقائيًا التقدم الذي تحرزه، لذا لا داعي للقلق من فقدان المعلومات، كما تحفظ مقاطع الفيديو بالصيغة التي تريدها.

أعجبتني سهولة استخدام المنتج. أنشأت 10-12 مقطع فيديو في غضون أسبوعين، جميعها مقاطع فيديو متحركة مدتها حوالي 60 ثانية لاستخدامها في الإعلانات المصورة. كان من السهل جدًا تعلم استخدامه، حيث تحفظ المنصة تلقائيًا التقدم الذي تحرزه، لذا لا داعي للقلق من فقدان المعلومات، كما تحفظ مقاطع الفيديو بالصيغة التي تريدها.

💡 نصيحة احترافية: يتمتع البشر بقدرة انتباه انتقائية منخفضة! لذا، تأكد من جذب انتباه المشاهدين بسرعة باستخدام رسوم متحركة جذابة على السبورة البيضاء. ولكن احذر من الإطالة، فالفيديوهات الطويلة تفقد الاهتمام بسرعة. اجعلها قصيرة وممتعة وجذابة!

4. Videoscribe (الأفضل لمقاطع الفيديو التعليمية)

عبر Videoscribe

Videoscribe هو خيار شائع للعديد من المعلمين في الولايات المتحدة لجعل التعلم أكثر جاذبية من خلال الرسوم المتحركة المرسومة باليد والدروس التفاعلية.

يتميز صانع الفيديو على السبورة البيضاء بواجهة سهلة الاستخدام ومكتبة وسائط واسعة النطاق لتسهيل إنشاء الفيديوهات. كما يتضمن أداة SVG Morph التي تضفي الحيوية على الدروس من خلال تحويل رسم إلى آخر بسلاسة.

لذا، بدلاً من استخدام صور ثابتة منفصلة، يمكن للمدرسين إظهار كيفية تطور المفاهيم في حركة واحدة مستمرة، مثل انقسام الخلية أو حدوث تفاعل كيميائي. وهذا يجعل الموضوعات المعقدة أسهل في الفهم وأكثر قابلية للتذكر بالنسبة للطلاب.

أفضل ميزات Videoscribe

احصل على مكتبة كاملة تضم أكثر من خمسة ملايين صورة في مختلف الفئات

أنشئ مقاطع فيديو احترافية باستخدام 13 نمطًا مختلفًا لخط اليد و16 خيارًا للقلم

اضبط مواقع الكاميرا لتوجيه انتباه المشاهدين

سجل التعليقات الصوتية والمؤثرات الصوتية مباشرة أو قم بتحميل الصوت وتحريره

اختر من بين مجموعة تضم أكثر من 300 مقطع صوتي خالٍ من حقوق الملكية

استخدم أحجام الفيديو المفضلة لمختلف مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي

قيود Videoscribe

قد يكون النظام بطيئًا جدًا ويعاني من بعض الأعطال

بعض الميزات، مثل أداة الرسم ووظيفة البحث، هي ميزات أساسية

أسعار Videoscribe

Lite: 22.42 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل ترخيص

الأساسي: 33.04 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل ترخيص

الحد الأقصى: 41.03 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات Videoscribe

G2: 4. 1/5 (60+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Videoscribe؟

تقول مراجعة Capterra:

ما يثير إعجابي حقًا في VideoScribe هو قدرته على تحويل مواد تعليمية إلى رسوم متحركة جذابة على السبورة البيضاء. هذا الشكل يتناسب بشكل استثنائي مع المتعلمين البالغين، مما يسهل عليهم فهم المعلومات وتذكرها.

ما يثير إعجابي حقًا في VideoScribe هو قدرته على تحويل مواد تعليمية إلى رسوم متحركة جذابة على السبورة البيضاء. هذا الشكل يتناسب بشكل استثنائي مع المتعلمين البالغين، مما يسهل عليهم فهم المعلومات وحفظها.

📮ClickUp Insight: 11% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على توجيهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

5. Vyond (الأفضل لرواية القصص التي تعتمد على الشخصيات)

عبر Vyond

Vyond هو خيار جيد لرسوم متحركة على السبورة البيضاء تركز على سرد القصص.

يمكنك استخدام أداة Character Builder (منشئ الشخصيات) الخاصة بالمنصة لتصميم شخصيات افتراضية فريدة من نوعها بميزات وملابس وشخصيات مخصصة يمكنها أداء مئات من الحركات المتحركة المعدة مسبقًا، مع الحفاظ على أسلوب الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء عند الحاجة.

يمكن للشخصيات إظهار المشاعر ولغة الجسد التي تتناسب مع حوارها والمشهد، والتبديل بين التعبيرات، والتفاعل مع الأدوات المسرحية، والتواصل بشكل طبيعي. وهذا يخلق قصصًا أكثر واقعية وقابلة للتعاطف، مما يعزز الترابط العاطفي مع الجمهور.

أفضل ميزات Vyond

اختر من بين أكثر من 200 قالب جاهز للسبورة البيضاء مع تأثيرات مدمجة

اختر من بين أكثر من 130 شخصية جاهزة أو أنشئ شخصيتك الفريدة

أنشئ رسومًا متحركة على السبورة البيضاء باستخدام الشخصيات والأشياء والمشاهد المدمجة، بالإضافة إلى مزامنة الشفاه التلقائية للحركة الواقعية

قم بالتصدير بتنسيقات متعددة لسهولة المشاركة والاستخدام في مشاريع أخرى

سجل صوتك أو استورد ملفات صوتية من أي مكان آخر

قيود Vyond

قد تكون بعض الميزات المتقدمة صعبة بالنسبة للمستخدمين الجدد

ميزات محدودة للوسائط والتنسيق

قد تؤدي جودة الفيديوهات العالية إلى إبطاء النظام

أسعار Vyond

المبتدئين: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

احترافي: 199 دولارًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

الوكالة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vyond

G2: 4. 8/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (250+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vyond؟

تقول مراجعة G2:

بصفتي مطورًا، أستطيع القول إن هذه الأداة تساعدني في إنشاء مقاطع فيديو أكثر حيوية وتفاعلية لمواد التدريب. أحصل دائمًا على تعليقات ممتازة، وهي تساعدني بالتأكيد في الظهور بمظهر احترافي حتى لو كنت جديدًا في مجال إنشاء مقاطع الفيديو. تحتوي على الكثير من القوالب وميزات الذكاء الاصطناعي وتنوع مذهل من الشخصيات والأصوات والأدوات والمؤثرات الصوتية التي ستجذب انتباه جمهورك!

بصفتي مطورًا، أستطيع القول إن هذه الأداة تساعدني في إنشاء مقاطع فيديو أكثر حيوية وتفاعلية لمواد التدريب. أحصل دائمًا على تعليقات ممتازة، وهي تساعدني بالتأكيد في الظهور بمظهر احترافي حتى لو كنت جديدًا في مجال إنشاء مقاطع الفيديو. تحتوي على الكثير من القوالب، وميزات الذكاء الاصطناعي، وتنوع مذهل من الشخصيات والأصوات والأدوات والمؤثرات الصوتية التي ستجذب انتباه جمهورك!

6. Renderforest (الأفضل للرسوم المتحركة السريعة القائمة على القوالب)

عبر Renderforest

مع أكثر من 1200 قالب جاهز في أكثر من 10 فئات، يضمن لك Renderforest أنك لن تضطر إلى البدء من الصفر. ما عليك سوى استبدال النص والصور المؤقتة، وستحصل على فيديو رائع في وقت قصير.

تتيح لك هذه القوالب القابلة للتخصيص بالكامل ضبط مدة المشاهد بسهولة باستخدام شريط تمرير بسيط أو مربع إدخال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات Renderforest المدعومة بالذكاء الاصطناعي اقتراح مشاهد بناءً على النص الخاص بك، مما يجعل عملية إنشاء الفيديو أسرع وأسهل، خاصةً عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة.

أفضل ميزات Renderforest

أنشئ مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد عالية الجودة باستخدام أدوات الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد سهلة الاستخدام

اختر من بين أكثر من 300 قالب فيديو لإنشاء رسوم متحركة على السبورة البيضاء في دقائق معدودة

استخدم أكثر من 50 تأثير انتقال فريد للحصول على رسوم متحركة أكثر سلاسة

استخدم أكثر من 500 رسوم متحركة واقعية للسبورة البيضاء للحصول على حركة واقعية

الوصول إلى مكتبة كبيرة من المحتوى تحتوي على صور وموسيقى خالية من حقوق النشر

قيود Renderforest

تخصيص وتحرير محدودين للقوالب

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار مرتفعة جدًا

أسعار Renderforest

مجاني

Lite: 14 دولارًا شهريًا

المحترف: 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا

تقييمات وتقييمات Renderforest

G2: 4. 7/5 (430+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Renderforest؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني في Renderforest هو سهولة إنشاء محتوى بجودة احترافية دون الحاجة إلى مهارات تصميم واسعة. تنوع القوالب رائع، مما يجعل من السهل إنتاج كل شيء من مقاطع الفيديو التوضيحية إلى الشعارات والنماذج.

أكثر ما يعجبني في Renderforest هو سهولة إنشاء محتوى بجودة احترافية دون الحاجة إلى مهارات تصميم واسعة. تنوع القوالب رائع، مما يجعل من السهل إنتاج كل شيء من مقاطع الفيديو التوضيحية إلى الشعارات والنماذج.

7. Animaker (الأفضل لرسوم متحركة على السبورة البيضاء بنمط الرسوم البيانية)

عبر Animaker

إذا كنت تعمل مع الكثير من البيانات والرسوم البيانية، فإن Animaker يقوم بعمل جيد في عرضها بأسلوب السبورة البيضاء المرسومة باليد. ما عليك سوى توصيله بجداول البيانات وملفات CSV وإنشاء رسوم بيانية متحركة يتم تحديثها تلقائيًا مع تغير البيانات.

تعمل المنصة على محرك HTML5 قوي وتوفر خلفيات مختلفة، مثل السبورة السوداء والسبورة الزجاجية والمفكرة. كما تتيح لك ميزة تحويل النص إلى كلام تسجيل أو إنشاء تعليق صوتي خاص بك.

أفضل ميزات Animaker

أنشئ رسومًا متحركة باستخدام أكثر من 50 صوتًا شبيهًا بصوت الإنسان بأكثر من 25 لغة

اختر الشخصيات والأدوات وأساليب الكتابة مع Whiteboard 2. 0

اختر من بين أكثر من 50 انتقالًا للحصول على رسوم متحركة سلسة

الوصول إلى أكثر من 100 مليون مقطع فيديو وصورة جاهزة

أضف الموسيقى والمؤثرات الخاصة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود Animaker

خيارات محدودة للتخصيص

قد تتباطأ الواجهة عند العمل مع مقاطع فيديو بدقة 4K HD

أسعار Animaker

الأساسي: 27 دولارًا شهريًا

المبتدئين: 45 دولارًا شهريًا

المحترف: 79 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Animaker

G2: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (230+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Animaker؟

تقول مراجعة Capterra:

كان جيدًا جدًا، أنا لست مصممًا ولكن يمكنني إنشاء مقاطع فيديو جيدة بنفسي، مما يوفر التكلفة وسهولة الاستخدام

كان جيدًا جدًا، أنا لست مصممًا ولكن يمكنني إنشاء مقاطع فيديو جيدة بنفسي، مما يوفر التكلفة وسهولة الاستخدام

➡️ اقرأ أيضًا: كيف تسجل فيديو لنفسك أثناء تقديم عرض PowerPoint؟

8. Adobe Animate (الأفضل للرسوم المتحركة المتقدمة المخصصة للسبورة البيضاء)

عبر Adobe Animate

للحصول على رسوم متحركة متقدمة على السبورة البيضاء، تحتاج إلى تحكم كامل في الحركة والرسم، وهذا بالضبط ما يوفره Adobe Animate.

على عكس الأدوات القائمة على القوالب، يتيح لك Adobe Animate إنشاء حركات يدوية مخصصة ورسوم متحركة مفصلة ومسارات رسم سلسة بدقة إطار تلو الآخر. لكن ما يميزه حقًا هو طريقة محاكاته لضغط الرسم في الحياة الواقعية.

يمكن أن تتغير سماكة الخطوط بشكل طبيعي بناءً على السرعة والزاوية، مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر واقعية. بفضل دعم أجهزة الرسم اللوحية، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو على السبورة البيضاء تبدو أكثر طبيعية وأقل ميكانيكية من الخيارات القائمة على القوالب.

أفضل ميزات Adobe Animate

اختر من مكتبة واسعة من الفرش المخصصة والتأثيرات والانتقالات

ادخل إلى مكتبة Creative Cloud من Adobe للحصول على صور ومقاطع فيديو جاهزة للاستخدام

قم بمزامنة حركات شفاه الشخصيات بسهولة باستخدام الأدوات المدمجة

قم بتصدير مقاطع فيديو السبورة البيضاء بتنسيقات متعددة، بما في ذلك HTML5 وFlash وWebGL

ادمج مع أكثر من 20 منتجًا من Adobe للحصول على سير عمل أكثر سلاسة

شارك مقاطع الفيديو بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي مثل YouTube وTwitter

قيود Adobe Animate

يواجه المبتدئون صعوبة في التعلم

قد يكون نموذج التسعير القائم على الاشتراك الخاص بالأداة غير ملائم لبعض المستخدمين

أسعار Adobe Animate

Adobe Animate (فقط): 34.49 دولارًا شهريًا

Creative Cloud All Apps (بما في ذلك Animate): 89.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر للطلاب والمعلمين: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر للسنة الأولى، 34.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر بعد التجديد (يتم الدفع سنويًا) للشركات: 89.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل ترخيص

للطلاب والمعلمين: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر للسنة الأولى، و34.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر بعد التجديد (تُفوتر سنويًا)

للشركات: 89.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل ترخيص

للطلاب والمعلمين: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للسنة الأولى، و34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا بعد التجديد (تُفوتر سنويًا)

للشركات: 89.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات Adobe Animate

G2: 4. 1/5 (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe Animate؟

تقول مراجعة G2:

واجهة البرنامج مشابهة لواجهة منتجات Adobe الأخرى، ولأنني معتاد على المنتجات الأخرى، كان التعلم سهلاً. أداة العظام وفرش المرسمة رائعة.

واجهة البرنامج مشابهة لواجهة منتجات Adobe الأخرى، ولأنني معتاد على هذه المنتجات، كان التعلم سهلاً. أداة العظام وفرش المرسمة رائعة.

👀 هل تعلم؟ كان Adobe Animate يُسمى في السابق Adobe Flash. نعم، إنه نفس برنامج Flash الذي كان وراء جميع ألعاب الكمبيوتر التي كنا نلعبها ونحن أطفال! اتضح أن الأداة التي كانت وراء تلك الألعاب الممتعة هي نفسها المستخدمة اليوم لإنشاء الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء.

9. Explaindio (الأفضل لدمج أنماط متعددة من الرسوم المتحركة)

عبر Explaindio

هل تريد مزج أنماط رسوم متحركة مختلفة في فيديو واحد؟ جرب Explaindio. يتيح لك هذا البرنامج دمج رسومات السبورة البيضاء مع الرسوم المتحركة والرسوم ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وحتى الفيديو المباشر دون الحاجة إلى برامج إضافية أو مهارات تقنية متقدمة.

هذا يعني أنه يمكنك جعل شخصية مرسومة باليد تخرج من السبورة البيضاء، وتتحول إلى شخصية ثلاثية الأبعاد، وتسير في مشهد، ثم تعود إلى الرسم، كل ذلك في حركة واحدة سلسة.

بهذه الطريقة، من السهل شرح المفاهيم المعقدة باستخدام الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء ثم الانتقال إلى صور أكثر ديناميكية للتوضيح أو لإحداث تأثير عاطفي أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك القيام بكل هذا دون اتصال بالإنترنت لأن المنصة لا تتطلب الوصول إلى السحابة.

أفضل ميزات Explaindio

احصل على أكثر من 180 نصًا جاهزًا مع أكثر من 300 خط

استورد صورك الخاصة أو تصفح مكتبة Pixabay المدمجة

قم بتحريك الصور النقطية المستوردة تلقائيًا باستخدام مسارات الرسم المدمجة

استخدم أحد المشاهد المتحركة الجاهزة البالغ عددها 200 مشهد لتوفير الوقت

أنشئ أنماطًا مختلفة من مقاطع الفيديو التوضيحية، بما في ذلك الرسوم المتحركة والرسوم ثلاثية الأبعاد

قيود Explaindio

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

قد تبدو الواجهة مزدحمة وصعبة التصفح

أسعار Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: 37 دولارًا شهريًا

Explaindio Video Creator Annual: 67 دولارًا في السنة

Explaindio Video Creator لمرة واحدة: 497 دولارًا

تقييمات ومراجعات Explaindio

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: لا تقع في فخ الفيديو الهجين! الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء ليست مجرد مقاطع فيديو ثنائية الأبعاد بأسلوب مختلف، بل تحتاج إلى سرد قوي للقصة لإبقاء المشاهدين متحمسين. حتى شركة Coca-Cola كانت تدرك ذلك واستخدمت نصًا غنيًا بالمحتوى لجعل فيديو السبورة البيضاء الخاص بها جذابًا. لذا، خذ الوقت الكافي لصياغة نص قوي، فهذا يستحق العناء!

10. TruScribe (الأفضل للتفاعل البصري المدعوم علميًا)

عبر TruScribe

TruScribe يركز على جذب انتباه المشاهدين باستخدام العلم.

على عكس الأدوات الأخرى في قائمتنا، يتطلب هذا البرنامج استخدام Scribology، وهي طريقة فريدة لإنشاء الفيديوهات. يستخدم هذا البرنامج علم الأعصاب وعلم النفس السلوكي وسرد القصص المرئية لجعل المحتوى أكثر قابلية للتذكر.

يتيح لك TruScribe أيضًا الاستعانة بفنانين محترفين لإنشاء رسوم متحركة حقيقية مرسومة باليد تبدو أكثر شخصية وجاذبية. من كتابة السيناريو وتصميم القصة إلى الرسوم التوضيحية والتعليقات الصوتية، اختر الخدمات التي تناسب احتياجاتك وتضمن أن تكون رسومك المتحركة مناسبة.

أفضل ميزات TruScribe

قم بتحرير مقاطع الفيديو حتى بعد الانتهاء منها

أضف صوتًا واضحًا ومخصصًا مباشرة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

اختر من بين خمسة أنظمة ألوان عالية التباين.

استخدم موضوعات خاصة مصممة لمختلف الصناعات

قيود TruScribe

قد تتعرض الصور للتقطيع عند استيرادها من تطبيقات أخرى

وجد بعض المستخدمين أن مكتبة الوسائط عامة

أسعار TruScribe

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TruScribe

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: غير متوفر

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11. Filmora (الأفضل للتأثيرات البصرية)

عبر Filmora

يسهل Filmora تحسين مستوى رسومك المتحركة على السبورة البيضاء باستخدام تأثيرات بصرية ممتعة. تضيف مجموعته الضخمة من الانتقالات والفلاتر وأدوات الصوت لمسة جمالية مع الحفاظ على الطراز اليدوي الطبيعي والجذاب.

يحتوي صانع الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء أيضًا على ميزة تتبع الحركة التي تساعدك على تتبع العناصر المرسومة وإضافة تأثيرات تتحرك معها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة فقاعات نصية تتبع الرسوم المتحركة للشخصيات أو تمييز النقاط الرئيسية عند ظهورها.

أفضل ميزات Filmora

أنشئ رسومًا متحركة مع تثبيت تلقائي ومسجل شاشة مدمج وانتقالات محددة مسبقًا

حسّن الصوت وأضف النصوص والعناوين وقم بتطبيق تأثيرات الإضاءة والتوهج والتشويه والتشويه

استخدم ضغط الصوت وتتبع الحركة والتحريك والتكبير والتصغير والإخفاء

أضف لوحة بيضاء أو سوداء بسهولة للرسوم المتحركة

استخدم الإطارات الرئيسية والقوالب المدمجة لإنشاء مقاطع فيديو سريعة

قيود Filmora

يفتقر إلى خيارات تحرير الفيديو المتقدمة

بعض التأثيرات محجوبة خلف حاجز الدفع

أسعار Filmora

للأفراد: الأساسي: 9.99 دولارًا شهريًا المتقدم: 34.99 دولارًا سنويًا الدائم: 49.99 دولارًا (دفعة واحدة)

الأساسي: 9.99 دولار شهريًا

متقدم: 34.99 دولارًا في السنة

دائم: 49.99 دولارًا (دفعة واحدة)

الفريق والعمل: أسعار مخصصة

الأساسي: 9.99 دولار شهريًا

متقدم: 34.99 دولارًا في السنة

دائم: 49.99 دولارًا (دفعة واحدة)

تقييمات وتقييمات Filmora

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Filmora؟

تقول مراجعة G2:

بعد استخدام WonderShare Filmora لبعض الوقت، يمكنني القول إنه خيار جيد للمبتدئين ومحرري الفيديو العاديين مع دعم متعدد المنصات. الجزء المفضل لدي هو سهولة الاستخدام. الواجهة نظيفة وبسيطة، مع ميزة السحب والإفلات التي تجعل التحرير سهلاً حتى للمستخدمين الجدد. كما أنه يحتوي على مكتبة غنية من التأثيرات والانتقالات وخيارات النص، مما يمنحك الكثير من الحرية الإبداعية. السعر معقول مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة.

بعد استخدام WonderShare Filmora لبعض الوقت، يمكنني القول إنه خيار جيد للمبتدئين ومحرري الفيديو العاديين مع دعم متعدد المنصات. الجزء المفضل لدي هو سهولة الاستخدام. الواجهة نظيفة وبسيطة، مع ميزة السحب والإفلات التي تجعل التحرير سهلاً حتى للمستخدمين الجدد. كما أنه يحتوي على مكتبة غنية من التأثيرات والانتقالات وخيارات النص، مما يمنحك الكثير من الحرية الإبداعية. السعر معقول مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة.

اجذب انتباه المشاهدين باستخدام الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء باستخدام ClickUp!

يعشق عالم الشركات مقاطع فيديو الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء. فهي تجعل جلسات التدريب أكثر تفاعلية، وتبسط الأفكار المعقدة، وتضيف لمسة إبداعية إلى العروض التقديمية. ولكن للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى الأداة المناسبة. وهذا يعتمد على ما يتوافق مع احتياجاتك الحالية.

إذا كنت مبتدئًا وتريد شيئًا بسيطًا، فإن Doodly هو خيار جيد للبدء. هل تحتاج إلى المزيد من التأثيرات دون الكثير من التعقيد؟ جرب Filmora. وإذا كنت تبحث عن شيء متقدم، فإن Adobe Animate هو الخيار المناسب لك.

ولكن لماذا تتعامل مع أدوات متعددة بينما يمكنك القيام بكل ذلك في ClickUp؟ بفضل محررات السحب والإفلات والقوالب الجاهزة وأكثر من 1000 تكامل أصلي، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو للسبورة البيضاء داخل برنامج إدارة المشاريع الخاص بك ببضع نقرات فقط. لا حاجة للتبديل بين التطبيقات — فقط تعاون سلس وإدارة واضحة للمهام.

لا تصدقنا على كلمتنا. جرب ClickUp مجانًا اليوم واختبر الفرق!