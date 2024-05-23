كيف تصنع فيديو تدريبي في العمل؟

تبرز مقاطع الفيديو التدريبية كواحدة من أكثر الطرق فعالية للمحتوى التوضيحي أو التعليمي أو التثقيفي لـ التعلم الرشيق .

بدءًا من تأهيل الموظفين إلى دورات التدريب الاحترافي، يتم استخدامها في حالات استخدام مختلفة. بالمقارنة مع التدريب الشخصي، يوفر التدريب بالفيديو مشاركة أفضل، والاحتفاظ بالمعرفة للمفاهيم المعقدة، وإمكانية الوصول، وقابلية المشاركة، والتحليلات.

ومع ذلك، يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في إنشاء مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية. إذا كنت تفعل ذلك، إليك دليل مفصل حول كيفية إنشاء فيديو تدريبي في العمل. لكن أولاً، دعنا نغطي الأساسيات.

## تشريح مقاطع الفيديو التدريبية الفعالة

ما الذي يجعل التدريب بالفيديو مؤثراً؟ هناك نوعان من العناصر التي تدخل في ذلك - الكمية والنوعية.

العوامل الكمية

ركز على هذه العوامل الكمية لإنشاء فيديو تدريبي تفاعلي:

المدة

لا ينبغي أن يكون الفيديو التدريبي الرائع قصيرًا جدًا بحيث لا يركز على التفاصيل المهمة ولا طويلًا جدًا بحيث يفقد الموظفون اهتمامهم. ويعتمد الطول المثالي للفيديو على مدى تعقيد المحتوى، ومتوسط انتباه المشاهدين، ونوع الفيديو.

يمكن أن تستغرق مقاطع الفيديو التمهيدية من 1-5 دقائق، في حين أن مقاطع الفيديو التدريبية على المهارات والتدريب على المنتجات ذات المحتوى التفصيلي يمكن أن تصل إلى 30 دقيقة.

مقاييس المشاركة

تساعد المقاييس مثل متوسط وقت المشاهدة والتفاعل (الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر) في تحديد مشاركة المشاهدين وإنشاء مقاطع فيديو جذابة.

علاوة على ذلك، تكشف مقاييس معدل الإكمال عن قدرة الفيديو على جذب الجمهور حتى النهاية.

عائد الاستثمار

يعد حساب عائد الاستثمار لمقاطع الفيديو التدريبية طريقة ممتازة لقياس فعاليتها. قارن بين تكاليف إنتاج وتنفيذ التدريب، مثل تكلفة المعدات والإيرادات المتولدة من خلال رفع مهارات الموظفين وتدريبهم.

العوامل الكمية

تشمل العوامل النوعية لتحديد فعالية الفيديو التدريبي ما يلي:

ملاءمة المحتوى

اطلب تعليقات من المشاهدين حول مدى ملاءمة محتوى الفيديو لأهدافهم التعليمية أو دورهم أو مشروع معين. يمكنك إضافة رابط استطلاع رأي قصير في نهاية الفيديو أو في التعليقات.

تجربة المستخدم

تحقق من فعالية مقاطع الفيديو التدريبية من خلال قياس تجربة المستخدم بشكل عام. بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها هي هل كان من السهل على المشاهدين تصفح الفيديو؟ هل حافظ على التدفق المناسب؟ هل كان يتضمن عناصر تفاعلية، وما الذي كان مباشرًا في الموضوع أم كان يحتوي على معلومات غير ذات صلة؟

الوضوح وسهولة الفهم

يجب أن تتبع مقاطع الفيديو التدريبية الفعالة نهج التصميم العكسي - تحديد نتيجة التعلم وتصميم محتوى التدريب حول ذلك. كما يجب أن يكون المحتوى واضحًا وسهل الفهم. يجب أن يغطي جميع الجوانب المهمة للموضوع. يركز الفيديو التدريبي الرائع على مشكلة واحدة وحلها,

خصائص الفيديو التعليمي الجيد

دعنا نرى العناصر التي تحتاجها لإنشاء فيديو تعليمي جيد لبرنامج تدريبي:

التشويق: لا جدوى من الفيديو التدريبي إذا لم يكن جذابًا. يجب أن يجعل المتعلمين متحمسين طوال عملية التعلم. استفد من القوة المزدوجة للفيديو والسرد لجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية. يمكنك أيضًا تجربة أدوات العرض التقديمي لنهج سرد القصص

لا جدوى من الفيديو التدريبي إذا لم يكن جذابًا. يجب أن يجعل المتعلمين متحمسين طوال عملية التعلم. استفد من القوة المزدوجة للفيديو والسرد لجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية. يمكنك أيضًا تجربة أدوات العرض التقديمي لنهج سرد القصص سهل الوصول إليه: يجب أن يحتوي الفيديو التدريبي على عنوان واضح، وتعليق، وترجمة، ونص مكتوب لزيادة إمكانية الوصول إليه. كما أن هذه العناصر تجعل تجربة التعلم شاملة للموظفين الذين يعانون من عوائق لغوية أو صعوبات في التعلم

يجب أن يحتوي الفيديو التدريبي على عنوان واضح، وتعليق، وترجمة، ونص مكتوب لزيادة إمكانية الوصول إليه. كما أن هذه العناصر تجعل تجربة التعلم شاملة للموظفين الذين يعانون من عوائق لغوية أو صعوبات في التعلم جودة صوت عالية: تلعب جودة الصوت دورًا رئيسيًا في الفعالية الإجمالية للفيديو التعليمي. يمكن أن يؤدي صوت الفيديو الرديء والضوضاء في الخلفية واللقطات المهتزة إلى إبعاد جمهورك عن النقر

تلعب جودة الصوت دورًا رئيسيًا في الفعالية الإجمالية للفيديو التعليمي. يمكن أن يؤدي صوت الفيديو الرديء والضوضاء في الخلفية واللقطات المهتزة إلى إبعاد جمهورك عن النقر يسهل أهداف التعلم: يجب أن يقدم الفيديو التدريبي محتوى قيّمًا للمشاهدين يساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية ويعالج فجوة المهارات في المؤسسة

دور تكنولوجيا التعليم في صناعة مقاطع الفيديو التدريبية

أحدثت التكنولوجيا التعليمية ثورة في مقاطع الفيديو التدريبية من خلال تمكين المعلمين ومنشئي المحتوى من تقديم محتوى مخصص. تشتمل منصات تكنولوجيا التعليم الحديثة على أدوات متقدمة لتسجيل مقاطع فيديو تدريبية عالية الجودة وعناصر تفاعلية مثل الاختبارات واستطلاعات الرأي.

وتتيح لك أنظمة إدارة التعلم (LMS)، وهي مكون أساسي من مكونات تكنولوجيا التعليم، إنشاء محتوى تعليمي متقن خطط تدريب الموظفين وتتبع مقاطع الفيديو التدريبية والمواد التعليمية الأخرى. يمكنك أيضًا عرض التحليلات لتتبع مقاييس مشاركة كل موظف والتقدم في التعلم.

أنواع مقاطع الفيديو التدريبية

دعنا نرى الأنواع المختلفة لمقاطع الفيديو التدريبية التي يمكنك إنشاؤها في مكان العمل.

فيديوهات التدريب الإرشادية

سواء كانت عروضًا توضيحية للمنتج أو مقاطع فيديو تعليمية للبرامج أو تعليمات الامتثال - يمكن القيام بكل ذلك من خلال مقاطع الفيديو الإرشادية حيث تقدم مقاطع فيديو تعليمية خطوة بخطوة للمشاهدين. يختلف طول الفيديو المثالي لمقاطع الفيديو الإرشادية لتدريب الشركات باختلاف تعقيد الموضوع. عادةً ما يفضل الأشخاص مقاطع الفيديو التي تتراوح مدتها من 3 إلى 6 دقائق، ولكن يمكن أن تصل إلى 20 دقيقة للموضوعات الأكثر تعقيدًا.

مقاطع الفيديو التوضيحية

الغرض من مقاطع الفيديو التوضيحية أو التعليمية هو تقديم معلومات متعمقة حول المفاهيم أو العمليات التقنية، مثل التواصل الداخلي والخارجي أو التوثيق.

يمكنك أيضًا استخدام الفيديو التدريبي الشارح للرسوم المتحركة لدعم العملاء وتعليمهم لتوفير معلومات حول ميزات المنتج أو كيفية دمج البرنامج مع التطبيقات الأخرى.

فيديوهات التدريب في الموقع

تقدم مقاطع الفيديو هذه تدريبًا تعليميًا في مواقع معينة، مثل المصانع. فهي تشرح كيفية استخدام المعدات واتباع العمليات والالتزام بالامتثال والبروتوكولات. يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو تدريبية في الموقع لتعريف الموظفين عن بُعد بالمكتب.

فيديوهات البث المباشر

يجب أن تكون قد شاهدت خيار screencast على شاشة هاتفك المحمول أو الكمبيوتر. فيديو screencast هو تسجيل لشاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك، إلى جانب السرد الصوتي. يمكنك استخدامه لتسجيل العروض التوضيحية للبرامج أو بعض المحتوى التعليمي.

تُعد مقاطع الفيديو هذه طريقة فعالة من حيث التكلفة لمشاركة أو تعليم أفكار جديدة لجمهورك، لأنها لا تتطلب برنامج فيديو تدريبي.

فيديوهات التدريب على العروض التقديمية

عادةً ما تتضمن مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بالعروض التقديمية، والتي تُعرف غالبًا باسم فيديو نمط مقدم العرض، متحدثًا على الشاشة يقوم بتوجيه مفهوم ما. ويطلق عليها أيضًا مقاطع الفيديو المتحدثة. تقدم مقاطع الفيديو هذه تعليمًا مخصصًا وتفاعليًا.

يستخدم مقدمو العروض تقنيات مختلفة، مثل الرسوم المتحركة وسرد القصص والرسومات، لإثارة اهتمام المشاهدين ونقل المعلومات بكفاءة.

فيديوهات التدريب المباشر

مقاطع فيديو التدريب المباشر هي مقاطع فيديو على غرار مقدمي العروض التقديمية في الوقت الفعلي بحيث يمكن للموظفين المشاركة بنشاط في التدريب. وهي تتضمن عناصر تفاعلية مثل الاختبارات واستطلاعات الرأي وغيرها. ليس هذا فحسب، بل إنها تسهّل أيضًا تقديم الملاحظات والمناقشات وحل الشكوك بشكل فوري، مما يجعل بيئة التدريب غامرة. على سبيل المثال، فيديو التدريب المباشر هو أفضل طريقة لـ تدريب الموظفين على البرمجيات .

فيديو التدريب المباشر عبر الإنترنت هو تنسيق متخصص يتطلب عادةً وقتًا وجهدًا كبيرين لإنشائه. ومع ذلك، فبمجرد إدخالها حيز التنفيذ، فهي الأداة الأكثر فعالية لتقديم تدريب فعال في خلفية افتراضية.

## خطوات إنشاء فيديو تدريبي

الآن أنت تعرف الآن عن تنسيقات الفيديو التدريبية المختلفة للموظفين، فماذا عن إنشاء فيديو تدريبي؟

أولاً، تحتاج أولاً إلى تنزيل منصة تسجيل فيديو سهلة الاستخدام وقوية مع ميزات متقدمة، مثل خاصية التسجيل الفوري للشاشة، وخيار تضمين الروابط في مقاطع الفيديو، وتحليلات الفيديو.

ClickUp، وهي منصة شاملة لإدارة مكان العمل، توفر كل هذه الميزات وأكثر لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية مؤثرة عبر الإنترنت.

قم بتسجيل ومشاركة لقطات الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح بسلاسة ضمن المهام باستخدام ClickUp's Clips

مع كليك أب كليب يمكنك تسجيل مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية من شاشتك ومشاركتها بنقرة واحدة فقط. كما تجعل هذه الميزة تواصل الفريق أسرع وأكثر كفاءة من خلال السماح لك بإنشاء مهام من المقاطع. استخدم المقاطع لتسجيل العروض التوضيحية للمنتجات، ومشاركة التقدم المحرز في المشروع، وإعطاء ملاحظات التصميم بنقرة واحدة فقط.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل مقاطع فيديو تعليمية تفاعلية وتحسين الإنتاجية

أفضل جزء؟ ClickUp Brain يقوم بنسخ المقاطع تلقائيًا للعثور على إجابات فورية لاستعلامات البحث، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو التدريبية للموظفين.

نسخ مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بك تلقائيًا باستخدام ClickUp AI

إن امتلاك الأداة المناسبة يحل حوالي 50٪ من العوائق التي تواجهك عندما يتعلق الأمر بإنشاء مقاطع فيديو تدريبية. أما بالنسبة للباقي، فالأمر كله يكمن في التفاصيل. لقد حددنا لك إرشادات خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو تدريبية.

1. اختر موضوعًا

ابدأ بقوة من خلال تحديد موضوع مناسب للفيديو التدريبي. ولتحقيق وضوح ومفهوم أفضل، حاول تغطية موضوع واحد أو موضوعين على الأكثر في الفيديو التدريبي.

ولكن كيف يجب عليك اختيار الموضوع؟ إليك بعض النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

تحديد الفجوات في المهارات أو الاحتياجات التدريبية من خلال البحث أو الاستبيانات

تحديد نتيجة تعليمية واضحة

معالجة الأسئلة الشائعة أو الأخطاء الشائعة في مكان العمل

التحدث عن التغييرات الجديدة داخل المؤسسة أو تحديثات المنتجات

يمكنك أن تبدأ بإجراء بعض الأبحاث للتعرف على الجمهور المستهدف واهتماماته ونقاط ضعفه.

2. اختر نوع الفيديو التدريبي

بمجرد معرفة موضوع الفيديو التدريبي، حان الوقت لاختيار شكل الفيديو المناسب لإيصال رسالتك.

على سبيل المثال، إذا كان الفيديو التدريبي الخاص بك يتطلب منك عرض منتج جديد، فإن مقاطع الفيديو الإرشادية ستكون أكثر فعالية. علاوة على ذلك، إذا كان الموضوع يحتاج إلى مشاركة نشطة من الموظفين، ففكر في مقاطع الفيديو التدريبية المباشرة.

3. كتابة السيناريو

يؤدي القفز مباشرةً إلى إنتاج الفيديو بدون سيناريو محدد إلى فيديو تدريبي غير منظم. تجنب ذلك من خلال إنشاء سيناريو موجز لإيصال المعلومات الأساسية في محتوى الفيديو وضمان التدفق المناسب. يتضمن السيناريو الممتاز لمقاطع الفيديو التدريبية الاحترافية ثلاثة عناصر أساسية - الخطاف، والنظرة العامة للمحتوى، والحث على اتخاذ إجراء.

الخطاف هو أهم جزء في الفيديو، حيث يجذب انتباه المشاهد ويثير الاهتمام بالموضوع. بدون خطاف قوي، قد يتخطى جمهورك الفيديو الخاص بك من النظرة الأولى.

ثم تأتي الفكرة التي تريد التحدث عنها في الفيديو الخاص بك. من المهم تقسيم الموضوع إلى أجزاء أصغر باستخدام لغة بسيطة لمساعدة المشاهدين على فهم الموضوع. يمكنك أيضًا تضمين عناصر مرئية مثل الرسوم المتحركة أو الشرائح لتعزيز النقاط الرئيسية بصريًا.

الجزء الأخير، وهو عبارة عن دعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA)، يحث المشاهدين على اتخاذ إجراء.

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لكتابة النص البرمجي و ClickUp Whiteboard لتصور المحتوى، بما في ذلك الخطوات والانتقالات والعناصر المرئية في الفيديو.

استخدام ClickUp AI لكتابة نصوص فعالة لمقاطع الفيديو التدريبية على ClickUp Docs

4. تسجيل الفيديو التدريبي

هذا هو المكان الذي ينبض فيه نص الفيديو بالحياة. تأكد من تهيئة البيئة المناسبة لعملية التسجيل. من الناحية المثالية، يجب أن تكون في بيئة هادئة وخالية من التشتيت لإنشاء فيديو تدريبي فعال.

إذا كنت تقوم بتسجيل فيديو تدريبي لأول مرة، فقم بإنشاء فيديو اختباري قصير لمدة تصل إلى دقيقة واحدة للتعرف على الميزات ومراجعة الإعداد وضبط الإيقاع.

للتسجيل باستخدام ClickUp Clips، انتقل إلى القائمة الجانبية اليسرى في لوحة معلومات ClickUp، وانقر على Clips، واختر "تسجيل مقطع".

تسجيل مقاطع فيديو تدريبية في بضع خطوات بسيطة باستخدام ClickUp Clips

5. نسخ الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

تجعل عمليات نسخ الفيديو مقاطع الفيديو التدريبية أكثر سهولة في الاستخدام حيث يمكن للمشاهدين العثور بسرعة على إجابات لاستفسارات محددة. ومع ذلك، ليس عليك بذل أي جهد في هذا الأمر. يقوم ClickUp Brain بنسخ جميع المقاطع تلقائيًا. كما أنه يضيف أيضًا الطوابع الزمنية والمقتطفات حتى يتمكن المشاهدون من العودة لمشاهدة خطوات أو مفاهيم محددة.

6. تحرير الفيديو

مع انتهاء جزء الإنتاج، حان وقت اللمسة النهائية. يساعدك تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بتدريب موظفيك لقص الأجزاء غير الضرورية وإضافة عناصر مرئية على إنشاء مقاطع فيديو تدريبية رائعة.

إشراك الجمهور في مقاطع الفيديو التدريبية

لا يكفي مجرد إنشاء مقاطع فيديو تدريبية - فأنت بحاجة إلى جعلها أكثر جاذبية بحيث تخدم الغرض التعليمي.

اتبع هذه النصائح الخمس البسيطة لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية فعالة:

استخدم العناصر المرئية: أضف عناصر مرئية مثل الرسوم المتحركة والرسوم البيانية والرسوم البيانية والمخططات الانسيابية ولوحات القصص المصورة والمقاطع القصيرة القذرة لإنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي

أضف عناصر مرئية مثل الرسوم المتحركة والرسوم البيانية والرسوم البيانية والمخططات الانسيابية ولوحات القصص المصورة والمقاطع القصيرة القذرة لإنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي قم بإضفاء الطابع الإنساني على الفيديو: اجعل مقاطع الفيديو التدريبية شخصية وتفاعلية من خلال إضافة الفيديو الخاص بك على الشاشة أثناء التسجيل

اجعل مقاطع الفيديو التدريبية شخصية وتفاعلية من خلال إضافة الفيديو الخاص بك على الشاشة أثناء التسجيل أضف خطافًا قويًا: ابدأ بخطاف قوي لإثارة اهتمام المشاهد. يمكنك مشاركة حكاية أو إحصائية، أو البدء ببيان مشكلة، أو طرح سؤال في دروس الفيديو

ابدأ بخطاف قوي لإثارة اهتمام المشاهد. يمكنك مشاركة حكاية أو إحصائية، أو البدء ببيان مشكلة، أو طرح سؤال في دروس الفيديو أضف عبارات تحث على اتخاذ إجراء (CTAs): قم بتضمين عبارات تحث على اتخاذ إجراء لإنشاء مقاطع فيديو جذابة. تعمل عبارات الحث على اتخاذ إجراء الواضحة على سد الفجوة بين الاستهلاك والفعل. بعض الأمثلة على عبارات الحث على اتخاذ إجراء فعالة هي - إكمال تمرين تدريبي قصير أو اختبار، أو الاطلاع على موارد تعليمية أو مواد تدريبية إضافية، أو إكمال استطلاع رأي أو مشاهدة فيديو تدريبي آخر، أو تقديم ملاحظات

قم بتضمين عبارات تحث على اتخاذ إجراء لإنشاء مقاطع فيديو جذابة. تعمل عبارات الحث على اتخاذ إجراء الواضحة على سد الفجوة بين الاستهلاك والفعل. بعض الأمثلة على عبارات الحث على اتخاذ إجراء فعالة هي - إكمال تمرين تدريبي قصير أو اختبار، أو الاطلاع على موارد تعليمية أو مواد تدريبية إضافية، أو إكمال استطلاع رأي أو مشاهدة فيديو تدريبي آخر، أو تقديم ملاحظات استخدم أسلوبًا متناسقًا: احرص على اتباع أسلوب وتنسيق متناسق في جميع أنحاء الفيديو للحصول على مظهر احترافي. كما أنه يقلل من تشتيت الانتباه، مما يساعد المشاهدين على التنقل عبر الفيديو للعثور على المعلومات ذات الصلة. كما أن اتساق الأسلوب يجعل مقاطع الفيديو أكثر سهولة

احرص على اتباع أسلوب وتنسيق متناسق في جميع أنحاء الفيديو للحصول على مظهر احترافي. كما أنه يقلل من تشتيت الانتباه، مما يساعد المشاهدين على التنقل عبر الفيديو للعثور على المعلومات ذات الصلة. كما أن اتساق الأسلوب يجعل مقاطع الفيديو أكثر سهولة التكيف والتحسين: اجمع التعليقات على مقاطع الفيديو التدريبية وحللها لتحسينها. جرّب قوالب الدروس المستفادة لتحديد مجالات التحسين

## استخدم ClickUp لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية فعالة

يتطلب إنشاء مقاطع فيديو تدريبية جذابة الكثير من الجهد والموارد. ولإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية، تحتاج إلى تحقيق التوازن بين المحتوى التثقيفي والشكل الصحيح والأدوات المرئية ذات الصلة. كليك أب كليب جعل العملية بأكملها سلسة بالنسبة لك. يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها على الفور مع فريقك لتقديم تعليمات مفصلة عن المهام أو تحديثات المشروع أو غيرها من المعلومات. اشترك في ClickUp مجانًا لتسجيل ومشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة للتواصل الفعال!