أفضل 16 برنامج رقمي للسبورة البيضاء في عام 2025

هل يمكننا أن نتوقف للحظة ونتخلى عن اللوحات البيضاء الكلاسيكية القديمة؟ تلك التي تعود إلى طفولتنا؟ تلك المغطاة بالمغناطيس، وأقلام التحديد، والأقلام الملونة، والأوراق المزخرفة ذات الحواف المنقوشة، وكمية مفرطة من شريط الرسام؟

لن أكذب، لطالما اعتقدت أن تلك الألواح البيضاء كانت دائماً مبهجة.

كانت تحتاج إلى شخصية كافية لجذب الانتباه، ونظيفة بما يكفي لتكون عملية، وممتعة بما يكفي للطلاب لكي يرغبوا في المساهمة فيها.

إذا نظرنا إلى الوراء، كان هذا طلبًا صعبًا بالنسبة للوحات البيضاء من "الجيل الأول". ومع ذلك، فقد نجحوا في ذلك، وأطلقوا هوسًا واسع الانتشار ساعد بعد عقود في إحداث ثورة في العمل عن بُعد كما نعرفه - ولكن المزيد عن ذلك بعد قليل.

قد تبدو الاختلافات بين كيفية استخدام السبورات البيضاء في الفصول الدراسية وفريق تطوير المنتجات واضحة تمامًا، ولكن ما أحاول أن أؤكده هو أن السبورات البيضاء خالدة ومتعددة الاستخدامات.

ومن خلال ظهور برامج السبورة البيضاء، فهي أيضًا قوية للغاية.

فوائد برامج السبورة الرقمية

تتمثل إحدى أكبر مزايا برامج السبورة البيضاء الافتراضية في تمثيل وإدارة أي مشروع بصريًا تقريبًا . وهذا يجعل الأمر أكثر جاذبية لمن تعمل معهم، وأيضًا أكثر سهولة للأشخاص الذين يتعاملون مع العمل ويتعلمون بطرق مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، هل سبق لك أن سمعت شخصًا ما يقول "يمكنني أن أريك أفضل مما يمكنني أن أخبرك"، ثم شرع في إبهارك برسومات تنقل فكرة أوضح بكثير مما يمكن لأي فقرة أن تنقله لك؟

هذا لأن أدمغتنا مبنية على معالجة صور متعددة في آنٍ واحد - ولهذا السبب تعتبر النماذج بالحجم الطبيعي ضرورية جداً للمصممين وفرق المنتجات!

تسمح اللوحات البيضاء الرقمية للفريق بأكمله برؤية الصورة الكاملة من عملية وضع الأفكار وما بعدها، مما يؤدي في النهاية إلى تواصل الفريق وتعاونه من البداية إلى النهاية

ومع الارتفاع المستمر في شعبية فرق العمل عن بُعد بشكل دائم، فإن العمل على إشراك فريقك والحفاظ على تدفق بنّاء للتواصل لا ينتهي أبدًا.

تساعد نقطة البداية الفارغة لبرنامج السبورة البيضاء أيضًا على تعزيز الإبداع في عملية العصف الذهني بالابتعاد عن نماذج المعلومات المستندة إلى النصوص أو الممارسات القائمة على المستندات.

إن الطلب على برامج السبورة البيضاء القوية آخذ في الازدهار، وهذا سبب إضافي يجعلك بحاجة إلى القيام بواجبك قبل أن تبدأ في استخدام أداة السبورة البيضاء التالية.

لحسن الحظ، لقد قمت بتغطيتك 🙂

لقد بحثت واختبرت وقارنت وراجعت كل أداة في السوق لأقدم لك القائمة النهائية لأفضل برامج السبورة البيضاء - مرتبة لراحتك - حتى تتمكن من العصف الذهني كالمحترفين.

أفضل 16 أداة برمجية رقمية للسبورة البيضاء في عام 2024

قد يكون هناك الكثير من خيارات السبورة الرقمية المتاحة لك، لكنها ليست كلها متشابهة! اقرأ بعناية وفكر في احتياجاتك للتأكد من أنك تبحث عن أداة العصف الذهني التي تحلم بها.

1. كليك أب

ابدأ باستخدام السبورات البيضاء

صياغة خطط استراتيجية واضحة مع لوحات ClickUp البيضاء

ClickUp هي أداة إنتاجية شاملة لكل شيء للفرق في مختلف المجالات لإدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالك في مكان واحد. سواء كنت جزءًا من فريق عمل مؤسسي واسع النطاق أو وكالة صغيرة، أو مدرسة صغيرة، أو صاحب مشروع منفرد، فإن إمكانيات التخصيص في ClickUp مرنة وقوية بما يكفي لإدارة عبء العمل ومراقبة تحديثات المشروع والتواصل مع الفريق - بغض النظر عن نمط المشروع الذي تستخدمه.

يُعرَف ClickUp بتجربته الغنية بالميزات، والتي تشمل الآن اللوحات البيضاء الجديدة كليًا أداة

التي تم الإعلان عنها وإصدارها للجمهور في الإصدار التجريبي في نوفمبر 2021، أصبحت اللوحات البيضاء الآن متاحة رسميًا! كانت هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من مستخدمي ClickUp وهو حاليًا الميزة الوحيدة لوحة بيضاء تعاونية التي تمكّن الفرق من تحويل الأفكار في الوقت الفعلي مباشرةً إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. لذا من الطبيعي أن تحتل سبورة ClickUp Whiteboards المرتبة الأولى في قلوبنا وفي هذه القائمة.

ميزات سبورة ClickUp Whiteboards

إذا كنت تحب انقر فوق الخرائط الذهنية فإنك ستحب ClickUp Whiteboards . تخيل أن يكون لديك الحرية في الخربشة والرسم والإبداع كما يحلو لك دون أن تنفد المساحة المتاحة لك - ثم ربط هذه الأفكار بسير عملك على الفور؟

ارسم وارسم وأضف عناصر واربط الأفكار

قم بإنشاء مخططات انسيابية مفصّلة وخطط مشاريع متعمقة وعصف ذهني بسهولة على لوحة لا نهائية. مع العديد من الكائنات والألوان، يمكنك وضع الأفكار وربط أي شيء!

إضافة نمط وهيكل

استخدم التحرير المنسق لإضافة محتوى منسق ومنمق إلى اللوحات البيضاء مثل النصوص والأشكال والملاحظات والصور وملفات الوسائط الأخرى.

إنشاء المهام وإضافتها

حوّل الأفكار إلى إجراءات بنقرة زر واحدة! أضف مهام حالية إلى لوحتك القماشية أو أنشئ مهام جديدة لضمان عدم تفويت أي شيء بين التفكير والتنفيذ.

التعاون معًا

شاهد من يشاهد هذه اللوحة البيضاء بالإضافة إلى أي تعديلات يقومون بها في الوقت الفعلي! مع نفس التعاون في الوقت الحقيقي القوة التي تعرفها وتحبها من ClickUp Docs، يمكنك الآن تبادل الأفكار وتخطيط المشاريع في نفس الوقت، كما لو كنتم معاً في نفس الغرفة.

المزيد من مزايا ClickUp Whiteboards

الكثير من عمليات التكامل لتحسين عملياتك الحالية

الخصوصية وأذونات المشاركة لمشاركة عصفك الذهني بسهولة مع الفريق أو أصحاب المصلحة أو مجموعة من اختيارك

تسعة قوالب للتخطيط الانسيابي, تخطيط المفاهيم وعمليات إعادة النظر، والكتابة الذهنية والمفضلة لدينا، ومعركة رسم الحيوانات - لعبة كسر الجليد الإبداعية التي يفتقدها فريقك. اختر واحدة منمكتبة ClickUp المتنامية من القوالب الخاصة بـ ClickUp لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من السبورة البيضاء الخاصة بك، حتى لو كانت الأولى لك. ابدأ باستخدامقالب السبورة البيضاء للرؤية من ClickUp!

اعثر على الحالة المثالية لمشروعك القادم مع قالب السبورة البيضاء للرؤية

التسعير

واحدة من أكبر مزايا ClickUp Whiteboards هي أنك تحصل على تجربة غنية بالميزات في ClickUp ومرونة اللوحات البيضاء دون الإضرار بالميزانية.

مجاني للأبد: أطنان من ميزات اللوحات البيضاء القوية، عدد غير محدود من المهام والأعضاء، وسعة تخزينية تبلغ 100 ميجابايت، والمزيد

أطنان من ميزات اللوحات البيضاء القوية، عدد غير محدود من المهام والأعضاء، وسعة تخزينية تبلغ 100 ميجابايت، والمزيد غير محدود (7 دولارات لكل عضو، شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد

مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد الأعمال (12 دولارًا لكل عضو، شهريًا): Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد

Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد المؤسسات (اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار): تسويق العلامة البيضاء ، واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة، والإعداد الموجه، ومدير النجاح المخصص

المراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. ميرو

عبر ميرو

يقولون أن النجاح الحقيقي يبدأ فقط عندما تبدأ في تأصيل الآخرين. وأنت تعرف ماذا، ميرو رائع. ها قد قلتها! إنه برنامج سبورة تعاونية للسبورة البيضاء التي لديها حقًا عندما يتعلق الأمر بـ ميزات مصممة لرسم الخرائط الذهنية و جلسات العصف الذهني البناءة .

صُممت ألواح ميرو البيضاء البديهية لتناسب مختلف أنواع الفرق، وتتيح لك ألواح ميرو البيضاء البديهية تقديم الأفكار بصريًا والتواصل بشكل غير متزامن وتسهيل الاجتماعات و المشاركة في إنشاء مخططات تنظيمية دون نفاد المساحة.

ميزات #### ميرو

ميزة مدمجة للفيديو والدردشة مع @الإشارات

تتوفر المئات من القوالب المصممة مسبقًا والقوالب المخصصة

الحصول على عروض تقديمية تفاعلية باستخدام وضع العرض التقديمي الذي يسمح للمقدم بتكبير المناطق الرئيسية في السبورة البيضاء وإبقاء الآخرين متفاعلين

✅ محترفو ميرو

أطنان من القوالب والميزات تجعل سبورة ميرو البيضاء متعددة الاستخدامات للفرق في مختلف الصناعات

أدوات قوية وبديهية للتعاون والعرض التقديمي

تتكامل مع العديد من الأدوات الأخرى بما في ذلك ClickUp !

❌ ❌ ميرو سلبيات

يفتقر إلى متتبع الوقت الأصلي

أطنان من الميزات يمكن أن تجعل التجربة مرهقة

ميزات محدودة في الإصدار المجاني وخيارات الخطة المدفوعة باهظة الثمن

تعلم كيفية تصدير Miro إلى تطبيقات أخرى !

تسعير ميرو

مجانًا: عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وثلاث لوحات قابلة للتحرير، والتكاملات الأساسية، والقوالب المعدة مسبقًا، وإدارة الاهتمام الأساسية

عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وثلاث لوحات قابلة للتحرير، والتكاملات الأساسية، والقوالب المعدة مسبقًا، وإدارة الاهتمام الأساسية الفريق (8 دولارات لكل عضو، شهريًا): عدد غير محدود من اللوحات، عدد غير محدود من الزوار، قوالب مخصصة، مشاريع، ولوحات خاصة

عدد غير محدود من اللوحات، عدد غير محدود من الزوار، قوالب مخصصة، مشاريع، ولوحات خاصة الشركات (16 دولارًا لكل عضو، شهريًا): عدد غير محدود من الضيوف، الرسم التخطيطي الذكي، SSO

عدد غير محدود من الضيوف، الرسم التخطيطي الذكي، SSO المؤسسات (اتصل لمعرفة الأسعار): الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات، وحوكمة البيانات، وإدارة مركزية للحساب والرؤى والدعم المتميز

ميرو تقييمات العملاء

G2: 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

تحقق من هذه الأدلة التي تقارن بين هذه الأدلة ميرو مقابل مورال & ميرو ضد لوسيدتشارت

3. لوسيدبارك

via Lucidspark

مع ميزات تشبه العديد من منصات إدارة المشاريع المفضلة لديك, لوسيدسبارك هو أداة برمجية رائعة للسبورة البيضاء للمساعدة في رفع مستوى عملية العصف الذهني والبدء في وضع أفكارك موضع التنفيذ.

ميزات Lucidspark

ردود الفعل وإحصاء الأصوات على ملاحظات لاصقة الدردشة داخل اللوحة

قم باستدعاء الآخرين إلى اللوحة الخاصة بك لجمع الجميع في نفس المساحة في نفس الوقت أو قم بإنشاء لوحات فرعية للتعاون في مجموعة أصغر

✅ محترفو لوسيدسبارك

ميزات إدارة العمل للمساعدة في تتبع الوقت وتصور الأفكار وتحديد أولويات خطواتك التالية

توفر القوالب واللوحات الفرعية وميزات التعاون للفرق مزيداً من التنظيم للوحة العمل الفارغة

❌ ❌ ️ سلبيات لوسيدسبارك

الكثير من ميزات العصف الذهني المتقدمة، لكنك ستحتاج إلى دمج Lucidspark مع منصة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من إدارة أفكارك بعد المراحل الأولى

لا يتكامل مع ClickUp

تسعير Lucidspark

مجانًا: ثلاث لوحات قابلة للتحرير، وميزات التعاون الأساسية، والتكاملات الأساسية، وردود فعل الرموز التعبيرية، والرسم اليدوي الحر

ثلاث لوحات قابلة للتحرير، وميزات التعاون الأساسية، والتكاملات الأساسية، وردود فعل الرموز التعبيرية، والرسم اليدوي الحر فردي (بدءًا من 7.95 دولار شهريًا): عدد غير محدود من اللوحات والعلامات والتجميع لتنظيم الأفكار

عدد غير محدود من اللوحات والعلامات والتجميع لتنظيم الأفكار الفريق (بدءًا من 9 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): ميزات تعاون متقدمة، ووضع التصويت والمؤقت، وعناصر تحكم أساسية للمشرف

ميزات تعاون متقدمة، ووضع التصويت والمؤقت، وعناصر تحكم أساسية للمشرف المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار): تكامل متقدم، عناصر تحكم إدارية متقدمة، SSO

تقييمات عملاء Lucidspark

G2: 4.5/5 (1,770+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 330 تقييم)

4. ستورم بورد

عبر ستورم بورد

مثل Miro، يتيح Stormboard لفرق العمل التعاون على لوحة لا نهائية لعقد الاجتماعات ومراقبة المشاريع ومشاركة الأفكار من أي مكان تقريبًا. كما يوفر أيضًا ميزة السبورة الرقمية المخصصة التي تركز على عملية التفكير مع ملاحظات لاصقة وأدوات رسم لتدوين الأفكار.

ميزات #### ستورم بورد

أكثر من 200 قالب للاختيار من بينها

تكبير وتصغير عملك باستخدام لوحة التنقل

ميزات التنظيم مثل المجلدات وأولويات المهام

#### ✅ إيجابيات لوحة العاصفة

خيار إنشاء مختلف طرق عرض مختلفة مثل كانبان على لوحتك

الكثير من حالات الاستخدام لأي فريق مع مركز القوالب القوي الخاص به

❌ ❌ سلبيات لوحة العاصفة

تحتاج إلى ترقية الخطة للوصول إلى الميزات الأكثر قوة للمنصة

يمكن أن يكون منحنى التعلم قليلاً بعد الاستخدام الأساسي

تسعير #### Stormboard

شخصي : خمس عواصف مفتوحة، وخمسة مستخدمين لكل عاصفة، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا، والتكاملات

: خمس عواصف مفتوحة، وخمسة مستخدمين لكل عاصفة، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا، والتكاملات التشغيل (5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، وخمسة عارضين، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا وقوالب مخصصة,

: عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، وخمسة عارضين، وإعداد التقارير والصادرات الأساسية، وقوالب معدة مسبقًا وقوالب مخصصة, الشركات (10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، 10 عارضات للعواصف، تقارير متقدمة، مجلدات، واردات البيانات

: عدد غير محدود من العواصف المفتوحة، 10 عارضات للعواصف، تقارير متقدمة، مجلدات، واردات البيانات المؤسسات (16.67 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، شهريًا): دعم أولوية الدعم، فواتير الفواتير، شروط وخدمة مخصصة، تكامل مرن، عدد غير محدود من العارضين

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء ستورم بورد

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

5. ليمنو

_عبر ليمنو

بالنسبة للمدرسين الذين يبحثون عن حل للسبورة البيضاء في خضم التعلم عن بُعد، فإن Limnu هو بديل رقمي قوي. إنها مقارنة حرفية إلى حد ما لتلك السبورات البيضاء المادية التي نتذكرها من فصول طفولتنا مع العديد من ميزات العرض المرئي للتعاون والتفاعل مع الفريق.

ميزات ليمنو

علامات وأدوات رسم واقعية

مؤتمرات فيديو مدمجة لما يصل إلى ثمانية مشاركين

أوضاع الرسم التعاوني أو الفردي

✅ ليمنو المحترفين

واجهة مستخدم بسيطة للغاية

متعدد الاستخدامات للمعلمين من أي مستوى دراسي أو مادة دراسية تقريبًا

❌ ❌ ✅ سلبيات ليمنو

يفتقر إلى نظام إدارة المهام للعمل على الأفكار من السبورة البيضاء

بالإضافة إلى الرسم أو العصف الذهني أو الاستخدام في إعداد مقدم العرض، تفتقر المنصة إلى الميزات الرئيسية لتتماشى مع سير عملك

Limnu التسعير

مجانًا: وصول لمدة 14 يومًا إلى السبورة البيضاء، وعدد غير محدود من المتعاونين، ولوحات بيضاء تعاونية أو فردية، ومحدودية عناصر التحكم في الإدارة والأمان

وصول لمدة 14 يومًا إلى السبورة البيضاء، وعدد غير محدود من المتعاونين، ولوحات بيضاء تعاونية أو فردية، ومحدودية عناصر التحكم في الإدارة والأمان المحترفين (5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): عدد غير محدود من اللوحات، عدد غير محدود من المتعاونين، خيارات اللوحات الخاصة والتعاونية

عدد غير محدود من اللوحات، عدد غير محدود من المتعاونين، خيارات اللوحات الخاصة والتعاونية الفريق (8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): مشاركة اللوحات مع متعاونين خارجيين، ولوحات جماعية أو خاصة، وعناصر تحكم أمنية للفريق

مشاركة اللوحات مع متعاونين خارجيين، ولوحات جماعية أو خاصة، وعناصر تحكم أمنية للفريق المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار): مخصصة نجاح العملاء مدير، وبرنامج تدريب مخصص وبرنامج تأهيل شخصي

مخصصة نجاح العملاء مدير، وبرنامج تدريب مخصص وبرنامج تأهيل شخصي واجهة برمجة التطبيقات (اتصل لمعرفة الأسعار): لا يلزم التنزيل، ولا يلزم تسجيل مستخدم Limnu أو العلامة التجارية، تستضيف Limnu جميع جوانب استخدام السبورة البيضاء

تقييمات عملاء ليمنو

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

6. كونسبت بورد

عبر كونسبت بورد

يهدف Conceptboard إلى تسريع عملية الموافقة من خلال سد الفجوة بين العصف الذهني والعرض التقديمي. ضع القوالب فوق السبورة البيضاء لإنشاء هيكل مخصص لأفكارك، وأضف أقسامًا داخل اللوحة نفسها للإحالة المرجعية للتعليقات أو التنقل بين التعليقات أو التنقل بين رسوماتك أثناء رسم خريطة لرحلة العميل.

ميزات #### Conceptboard

مجلدات لإدارة لوحات بيضاء متعددة

تحميل الوسائط والتعليق على ملفات PDF مباشرة على لوحتك

مشاركة اللوحة من خلال التصدير أو مع المتعاونين الداخليين والخارجيين عبر رابط محمي بكلمة مرور

✅ إيجابيات لوحة المفاهيم

أطنان من القوالب التي يمكن وضعها فوق بعضها البعض لاستخدام أكثر من قالب في كل مرة

ميزات الملاحظات والتعاون لتبسيط المراحل الأولى من تطوير المشروع ❌ ❌ سلبيات لوحة المفاهيم

محدودة إمكانيات تحرير النص لتنسيق الملاحظات اللاصقة

يفتقر إلى ميزات لإدارة المشروع بعد مراحله الأولى

تسعير لوحة المفاهيم

مجانًا: عدد غير محدود من اللوحات، عضو واحد في الفريق، 100 عنصر، مكتبة القوالب، عمليات التكامل الأساسية، تخزين الملفات بسعة 500 ميغابايت

عدد غير محدود من اللوحات، عضو واحد في الفريق، 100 عنصر، مكتبة القوالب، عمليات التكامل الأساسية، تخزين الملفات بسعة 500 ميغابايت القسط (6 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): أقل من 10 أعضاء في الفريق، عدد غير محدود من العناصر والمشاريع، أكثر من 50 مشاركًا في كل لوحة، مشاركة الصوت والفيديو، تخزين الملفات 20 جيجابايت

أقل من 10 أعضاء في الفريق، عدد غير محدود من العناصر والمشاريع، أكثر من 50 مشاركًا في كل لوحة، مشاركة الصوت والفيديو، تخزين الملفات 20 جيجابايت الشركات (9.50 دولار لكل مستخدم، شهريًا): أكثر من 10 أعضاء في الفريق، 75 مشاركًا في اللوحة، مساحة تخزين ملفات 1 تيرابايت

أكثر من 10 أعضاء في الفريق، 75 مشاركًا في اللوحة، مساحة تخزين ملفات 1 تيرابايت المؤسسات (اتصل لمعرفة الأسعار، 250 ترخيصًا كحد أدنى): جميع الميزات وتخزين الملفات المخصص

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Conceptboard

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

7. شرح كل شيء

عبر شرح كل شيء

ما يميز برنامج Explain Everything عن برنامج السبورة الرقمية القياسي الخاص بك هو ميزة تسجيل الشاشة مما يسمح لك بتحويل لوحاتك إلى برامج تعليمية لتقديمها إلى الفصول الدراسية وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة وغيرهم. في حين أنه لا يزال بإمكانك العثور على تنوع في حالات الاستخدام لشرح كل شيء، إلا أنه يستهدف في المقام الأول المعلمين في أي موضوع تقريبًا.

شرح كل شيء الميزات

تسجيل السبورات البيضاء (وتحرير التسجيل في التطبيق) لتسجيل المحاضرات والدروس التعليمية على الشاشة للتعلم المدمج

لوحة ألوان كاملة مع قطّارة لرموز HEX أو RGB

الوصول إلى الرابط أو الرمز لمشاركة اللوحات البيضاء مع مستخدمين خارجيين

✅ شرح كل شيء للمحترفين

الكثير من الميزات لتعزيز الإبداع مثل الألوان الفريدة، والقصاصات الفنية، وتعبئة الألوان، وطبقات الصور

ميزات قوية لتسجيل السبورة البيضاء

❌ ❌ ✅ شرح كل شيء سلبيات

غير قادر على إنشاء المهام أو المشاريع أو عناصر العمل أو سير العمل أو إدارتها أو تحديد أولوياتها أو تتبعها

يركز على التعليم لدرجة أنه سيتطلب الكثير من الإبداع لتكييف شرح كل شيء مع صناعة أخرى

شرح أسعار كل شيء

مجانًا: ما يصل إلى ثلاثة مشاريع، شريحة واحدة لكل مشروع، تصدير فيديو يصل إلى دقيقة واحدة، دردشة صوتية، مشاركة رابط فيديو عبر الإنترنت، 500 ميجابايت من مساحة التخزين السحابية

ما يصل إلى ثلاثة مشاريع، شريحة واحدة لكل مشروع، تصدير فيديو يصل إلى دقيقة واحدة، دردشة صوتية، مشاركة رابط فيديو عبر الإنترنت، 500 ميجابايت من مساحة التخزين السحابية مدرس (34.99 دولارًا لكل مستخدم، سنويًا): عدد غير محدود من المشاريع والشرائح والتسجيل، تخزين سحابي سعة 1 جيجابايت، إدارة المستخدم والترخيص، مجلدات مشتركة

عدد غير محدود من المشاريع والشرائح والتسجيل، تخزين سحابي سعة 1 جيجابايت، إدارة المستخدم والترخيص، مجلدات مشتركة الفصل والمدرسة (130 دولارًا لكل معلم واحد و30 طالبًا، سنويًا): نشر MDM، وأمان وأذونات متقدمة، ودعم ذو أولوية، وإعداد التقارير عند الطلب

شرح كل شيء تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

8. فيبي

عبر فايب

ما الذي تحصل عليه عندما تقارن سبورة بيضاء من الجيل الأول مع أحدث برامج السبورة البيضاء التي تصل إلى السوق اليوم؟ تحصل على فيبي -اللوحات الذكية التفاعلية المجهزة ب برنامج تعاون .

تزاوج لوحات Vibe Boards بشكل أساسي بين فكرة أجهزة السبورة البيضاء والبرمجيات، لكن منصتهم عبر الإنترنت، Canvas، تتيح لك الوصول إلى اللوحة على سطح المكتب أو الجهاز اللوحي. لذلك، فإن Canvas هي محور تركيزنا هنا 🙂

ميزات #### فيبي

أطنان من عمليات التكامل التي تعزز وظائف تطبيق Vibe Canvas

اختيار القوالب أو لوحة فارغة كنقطة بداية

✅ إيجابيات Vibe

رائع لإنشاء الصور أو التصميمات وتحريرها والتعليق عليها بسرعة

يتكامل مع ClickUp

❌ ❌ ✅ سلبيات فيبي

لا توجد ميزات مراقبة المهام أو إدارة العمل

يعمل برنامج Vibe Canvas بشكل أفضل عند اقترانه مع جهاز Vibe Board، والذي يبدأ سعره من 2,999 دولار 👀

تسعير #### Vibe

يمكنك تجربة برنامج السبورة البيضاء من Vibe المسمى Canvas مجانًا، ويعمل التطبيق بشكل أفضل عند شراء Vibe Board. ولفترة محدودة، فإن أحدث لوحة، Vibe S1 معروض للبيع بخصم 10%، وعادةً ما يكون سعره 3299 دولارًا.

تقييمات عملاء Vibe #### Vibe

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

9. فيزما

عبر فيسمي

خذ أفكارك من التعقيد إلى السلاسة في ثوانٍ مع ألواح فيسمي البيضاء تم إنشاؤها لمساعدتك على التخلص من الملاحظات المملة حتى تتمكن من العصف الذهني بأسلوب أنيق. يتيح لك Visme الاستفادة من إمكانيات لا حصر لها مع قوالب مصممة باحترافية وميزات بديهية لمساعدتك في تنفيذ المشاريع من البداية إلى النهاية.

ميزات فيزما

ميزة مدمجة للفيديو والدردشة مع @الإشارات

قوالب سبورة بيضاء قابلة للتخصيص لمختلف المشاريع واحتياجات الفريق

لوحة سبورة بيضاء غير محدودة تتيح لأفكارك أن تنمو بشكل أكبر وأفضل في مساحة واحدة

#### ✅ إيجابيات فيسمي

فريق عمل تعاوني وميزات إدارة المشاريع للمساعدة في التفكير البصري والمشاريع المخصصة وسباقات السرعة

ميزات الأمان ومساحة العمل للحفاظ على خصوصية المشاريع وأمانها

❌ ❌ ✅ سلبيات فيزما

لا يتكامل مع ClickUp

أسعار فيسمي

أساسي : حساب مجاني بميزات محدودة

: حساب مجاني بميزات محدودة Starte r (بدءًا من 12.25 دولار أمريكي شهريًا): الحصول على إمكانية الوصول إلى الميزات اللازمة للاستخدام الفردي.

r (بدءًا من 12.25 دولار أمريكي شهريًا): الحصول على إمكانية الوصول إلى الميزات اللازمة للاستخدام الفردي. محترف (بدءًا من 24.75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا): ميزات تعاون متقدمة، ووضع التصويت والمؤقت، وعناصر تحكم أساسية للمشرف

ميزات تعاون متقدمة، ووضع التصويت والمؤقت، وعناصر تحكم أساسية للمشرف المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار): عمليات تكامل متقدمة، عناصر تحكم إدارية متقدمة، SSO

تقييمات عملاء فيسمي

G2: 4.5/5 (أكثر من 270 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

10. مايكروسوفت السبورة البيضاء

عبر Microsoft Whiteboard مايكروسوفت السبورة البيضاء هو جزء من Microsoft 365، لذلك إذا كانت شركتك تستخدم بالفعل Teams أو OneNote، فمن المحتمل أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى هذا التطبيق. كجزء من مجموعة أكبر من المنتجات، تتوافق Microsoft Whiteboards بسهولة مع العمل المخزّن في أدوات Microsoft الأخرى ويمكن استخدامها لتعزيز العديد من ميزات السبورة الرقمية القياسية التي تعرفت عليها من العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

ميزات السبورة البيضاء من مايكروسوفت

قائمة التعاون لمعرفة من انضم إلى جلسة السبورة البيضاء المباشرة الخاصة بك

الوصول إلى أكثر من 40 قالباً

✅ محترفو السبورة البيضاء من مايكروسوفت

يمكنك الوصول إلى السبورة البيضاء من أي مكان عن طريق تسجيل الدخول إلى التطبيق على متصفح الويب أو تطبيق Windows

استخدم السبورة البيضاء إلى جانب منتجات مايكروسوفت الأخرى لربط أفكارك بعمليات عملك

❌ ❌ ️ سلبيات سبورة مايكروسوفت البيضاء

تحتاج إلى منتجات أخرى للحصول على أقصى استفادة من السبورة البيضاء لإدارة المشروع بشكل فعال

ميزات مرئية محدودة تجعل من الصعب تخصيص السبورة البيضاء بالكامل

تسعير السبورة البيضاء من مايكروسوفت

تعد MS Whiteboard جزءًا من MS 365، والتي تقدم تسعيرًا مخصصًا عند الاتصال أو ست خطط تسعير.

للاستخدام الشخصي:

مايكروسوفت 365 شخصي (6.99 دولار شهريًا لكل شخص واحد): تخزين سحابي بسعة 1 تيرابايت، وبريد إلكتروني بدون إعلانات، ومحرر مايكروسوفت

تخزين سحابي بسعة 1 تيرابايت، وبريد إلكتروني بدون إعلانات، ومحرر مايكروسوفت مايكروسوفت 365 العائلي (9.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 6 أشخاص): أدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمان متقدم من OneDrive

للاستخدام التجاري:

Microsoft 365 Business Basic (5 دولارات/مستخدم شهريًا): إصدارات الويب والأجهزة المحمولة من تطبيقات Office، وحماية البريد الإلكتروني، ونماذج Microsoft Forms للتعليقات

إصدارات الويب والأجهزة المحمولة من تطبيقات Office، وحماية البريد الإلكتروني، ونماذج Microsoft Forms للتعليقات مايكروسوفت 365 Business Standard (12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا): أكثر من 1,000 عنصر تحكم في الخصوصية، وصندوق بريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وتطبيقات Office المتميزة

أكثر من 1,000 عنصر تحكم في الخصوصية، وصندوق بريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وتطبيقات Office المتميزة مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال (20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): حجوزات مايكروسوفت، 1 تيرابايت تخزين OneDrive

حجوزات مايكروسوفت، 1 تيرابايت تخزين OneDrive تطبيقات مايكروسوفت 365 (8.25 دولار/مستخدم شهريًا): تشمل تطبيقات Office Suite المتميزة فقط، والتأليف المشترك في الوقت الفعلي، ومزامنة الملفات على الكمبيوتر الشخصي أو Mac

تقييمات عملاء مايكروسوفت السبورة البيضاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,410 تقييمات)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 12,370+ تقييم)

11. جوجل جام بورد

عبر Google Jamboard

على غرار Vibe، يدفع Google Jamboard بالأجهزة لتكملة برنامج السبورة البيضاء الذي يقدمه. وعلى غرار مايكروسوفت، من المحتمل أن يكون Jamboard مناسبًا لشركتك إذا كانت تعمل بالفعل بشكل أساسي على G Suite.

بالنسبة لرسومات الشعار المبتكرة البسيطة والعصف الذهني والتنظيم المرئي، ينجز Jamboard المهمة، ولكن بالنسبة للمشاريع المعقدة والفصول الدراسية والاجتماعات وإدارة الأحداث، ستحتاج إلى الاعتماد على تطبيقات Google Workspace الأخرى لإنجاز المهمة

ميزات #### Google Jamboard

يمكنك الوصول إلى تطبيق السبورة التعاوني من أي مكان تقريبًا من خلال تطبيق Jamboard اختر من بين خلفيات متنوعة للمساعدة في تنسيق لوحتك الفارغة

أسقط الصور وأضف الملاحظات واحصل على الأصول مباشرةً من الويب، أو اسحب العمل من المستندات وجداول البيانات والشرائح

✅ إيجابيات Google Jamboard

عرض أعمالك في الوقت الفعلي من خلال Google Meet وسحب العمل بسرعة من تطبيقات Google الأخرى إلى لوحتك

من السهل جدًا البدء إذا كان لديك حساب على Google Workspace

❌ ❌ ️ سلبيات لوحة Google Jamboard

الاعتماد على منتجات أو أجهزة G Suite الأخرى لجعل تطبيق Jamboard قويًا ومتعدد الاستخدامات

الأدوات المتوفرة للتطبيق محدودة والميزات الرئيسية مثل إضافة الفيديو والصوت والوسائط الأخرى إلى لوحتك غير متوفرة ببساطة

تسعير Google Jamboard

يتوفّر برنامج Google Jamboard كتطبيق ومنصة لأي شخص لديه حساب Google Workspace، والذي يقدّم أربعة خيارات للخطط.

مجانًا للأغراض الشخصية: مساحة تخزين 15 جيجابايت لكل مستخدم في Google Drive

مساحة تخزين 15 جيجابايت لكل مستخدم في Google Drive مبتدئ للأعمال (6$/مستخدم شهريًا): مساحة تخزين سحابية 30 جيجابايت لكل مستخدم، وبريد إلكتروني مخصص للأعمال، ودعم قياسي

مساحة تخزين سحابية 30 جيجابايت لكل مستخدم، وبريد إلكتروني مخصص للأعمال، ودعم قياسي معيار الأعمال (12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): 2 تيرابايت لكل مستخدم تخزين سحابي، بريد إلكتروني خالٍ من الإعلانات، لوحة بيضاء رقمية

2 تيرابايت لكل مستخدم تخزين سحابي، بريد إلكتروني خالٍ من الإعلانات، لوحة بيضاء رقمية معيار الأعمال بلس (18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): 5 تيرابايت لكل مستخدم تخزين سحابي، قبول الدعوات تلقائيًا، أداة إنشاء مواقع الويب

تقدم Google Workspace من Google Workspace أيضًا باقة Enterprise عند الطلب.

المقارنة جام بورد مقابل ميرو

تقييمات عملاء Google Jamboard

G2: غير متاح

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

12. كرايون

عبر كرايون

بالنسبة إلى Crayon، البساطة هي عنوان اللعبة. لا يزال هذا التطبيق في مراحل تطويره الأولى ولا يقدم سوى القليل من الميزات إلى جانب مساحة لإضافة نص بسيط والرسم والعصف الذهني باستخدام وظيفة النقر والسحب. ولكن بما أنه في هذه المراحل المبكرة من التطوير، فهناك إمكانية لمزيد من الميزات المتقدمة في المستقبل.

ميزات قلم التلوين

ميزة الرسم بالنقر والسحب التي تذكرنا بتطبيق Microsoft Pain الذي كان يحبه كل أطفال التسعينيات

النقر المزدوج في أي مكان لإنشاء مربع نصي

✅ إيجابيات قلم التلوين

سهل الفهم والإمساك به

سهولة مشاركة السبورة البيضاء والانضمام إلى جلسات السبورة البيضاء المباشرة الأخرى عن طريق عنوان URL

❌ ❌ ✅ سلبيات كرايون

ميزات محدودة لدرجة أنه لا يمكنه القيام بما يتجاوز الملاحظات الأساسية والرسم

لا توجد دردشة أو ميزات إدارة العمل أو تكامل لتحسين وظائفه #### تسعير #### كرايون

Crayon حاليًا في مرحلة ألفا وهو مجاني تمامًا أثناء مرحلة التطوير المبكرة.

كرايون تقييمات العملاء

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

13. وايتبورد فوكس

عبر وايت بورد فوكس

إذا كنت تتطلع إلى مشاركة رسم أو تقديم فكرة بسرعة في مرحلة التفكير المبكر، فقد يكون Whiteboard Fox حلاً جيداً لبرنامج السبورة البيضاء بالنسبة لك. على غرار السبورة البيضاء التي قد تحتفظ بها على مكتبك لراحتك أو في المطبخ لإضافة قائمة البقالة، يركز Whiteboard Fox على استخدام الألوان والصور المرسومة لتنظيم لوحتك.

ميزات السبورة البيضاء فوكس

معرف غرفة السبورة البيضاء للاتصال السريع بأي جلسة مباشرة

67 خيارًا للألوان لاستخدامها على السبورة البيضاء

الوضع الداكن

✅ محترفو السبورة البيضاء فوكس

سهولة تعلم التطبيق والانضمام إلى السبورات البيضاء الأخرى من أي متصفح

مشاركة السبورة البيضاء عبر عنوان URL في رسالة بريد إلكتروني

يسمح استخدام Whiteboard Fox على جهاز لوحي بوظائف إضافية مثل إيماءات القرص للتكبير والتكبير ودعم القلم

❌ ❌ سلبيات وايت بورد فوكس

لا توجد ميزات لإدارة المشاريع أو العمل

يقتصر على الرسم أو الكتابة باستخدام قلم السبورة البيضاء

لا يوجد تكامل مع أدوات العمل الأخرى

تسعير #### السبورة البيضاء فوكس

شخصي (مجانًا): ارسم بسبعة ألوان، تنتهي صلاحية السبورة البيضاء بعد 14 يومًا

ارسم بسبعة ألوان، تنتهي صلاحية السبورة البيضاء بعد 14 يومًا محترف (7 دولارات شهريًا): ارسم ب 67 لونًا، اختر متى تنتهي صلاحية السبورة البيضاء، خيار الوضع المظلم، لا إعلانات

ارسم ب 67 لونًا، اختر متى تنتهي صلاحية السبورة البيضاء، خيار الوضع المظلم، لا إعلانات المؤسسة (بدءًا من 15 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): قاعدة بيانات اختيارية للوح الكتابة ذاتية الاستضافة، لا يوجد مشاركين مجهولين، خيارات فوترة مرنة

تقييمات عملاء وايت بورد فوكس للسبورة البيضاء

G2: 4.5/5 (2+ تقييمات)

كابيترا: غير متاح

14. Draw.Chat

عبر Draw.Chat

Draw.Chat هو حل فعال للفرق التي تتطلع إلى التعاون في مساحة واحدة أثناء الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني. أرسل رابطاً قابلاً للتحرير لجمع أعضاء الفريق الموزعين بسرعة في مساحة واحدة للرسم والدردشة والعمل معاً.

ميزات #### Draw.Chat

وضع عدم الاتصال بالإنترنت للدردشة وتلقي إشعارات حول لوحتك في أي وقت

سحب وإسقاط الصور، والملفات، وملفات PDF، والصور للتعليق على لوحتك

✅إيجابيات Draw.Chat

الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح للحفاظ على تدفق الأفكار بأسرع وقت ممكن

التواصل عبر مؤتمر صوتي ومرئي من داخل التطبيق

❌ ❌ ✅ سلبيات ✅ Draw.Chat

عدم القدرة على ربط الأفكار مباشرة بسير عملك

عمليات تكامل محدودة لتحسين الوظائف

تسعير #### Draw.Chat

Draw.Chat هي أداة مجانية على الإنترنت للسبورة البيضاء.

Draw.Chat تقييمات العملاء

G2: غير متاح

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

15. إنفيجن

عبر InVision

InVision Freehand عبارة عن لوحة بيضاء بسيطة وفعالة في الوقت نفسه على الإنترنت للفرق للتعبير عن أفكارهم بصرياً من خلال المخططات والرسوم البيانية والرسومات وغيرها.

ميزات #### InVision

ميزة الخرائط الذهنية

أكثر من 100 نموذج، تم تصميم العديد منها من قبل فرق العمل في منصات إدارة المشاريع المماثلة لاستخدامها مع التطبيقات الأخرى مثل Monday.com , جيرا و أسانا ✅ محترفو إنفيجن

أطنان من القوالب والتكاملات تجعل ألواح InVision البيضاء أكثر قيمة وتنوعًا للفرق المختلفة

القدرة على الوصول إلى جميع الميزات الأساسية مع كل خطة تسعير، حتى الإصدار المجاني

❌ ❌ ️ سلبيات InVision

عمليات تكامل محدودة ولا تتكامل مع ClickUp

صعوبة في إدارة المشاريع المعقدة مع إضافة المزيد من الأفكار والمساهمين إلى السبورة البيضاء

تسعير InVision

مجاني: ما يصل إلى 100 مستخدم، وثلاثة مستخدمين مجانًا، ومساحات عامة وخاصة غير محدودة، وجميع الميزات الرئيسية وتكامل المنصة

ما يصل إلى 100 مستخدم، وثلاثة مستخدمين مجانًا، ومساحات عامة وخاصة غير محدودة، وجميع الميزات الرئيسية وتكامل المنصة الإحترافية (4 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): ما يصل إلى 200 مستخدم، ومساحات حرة غير محدودة

ما يصل إلى 200 مستخدم، ومساحات حرة غير محدودة المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار): تسعير لكل مقعد بدون حدود للمستخدمين، وإدارة متقدمة للفريق والأمان

تقييمات عملاء InVision

G2: 4.4/5 (أكثر من 740 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 660 تقييمًا)

16. زايتبورد

عبر Ziteboard

Ziteboard هو برنامج تعاوني للسبورة البيضاء يسمح للفرق بتبادل الأفكار أو تقديمها أو التدريس أو التدريب من أي جهاز. يتم تسويق Ziteboard في المقام الأول للمعلمين والمصممين، ويهدف Ziteboard إلى العمل بمثابة "ورقة الصفر" للفرق البعيدة والمعلمين لإنشاء إطارات سلكية ومحادثات صوتية ومرئية وحتى معادلات الرسم البياني في مساحة مفتوحة لا نهاية لها.

ميزات Ziteboard

ميزة السبورة البيضاء المجهولة للعملاء أو المستخدمين الخارجيين للانضمام إلى لوحتك

تصدير ملفات Ziteboard PNG أو SVG مباشرة إلى Photoshop أو Illustrator لأرشفة عملك

زر النثار للاحتفال بالإنجازات والانتصارات الصغيرة

✅ محترفو Ziteboard

ميزات متعددة للتواصل مع الفريق خارج نطاق الدردشة

سهولة استيراد لوحاتك وتصديرها ومشاركتها لتعزيز أفكارك

❌ ❌ ✅ سلبيات Ziteboard

غير مصمم لإدارة المهام أو ربط أفكار السبورة البيضاء مباشرةً بسير عملك

إصدار مجاني محدود، معظم الميزات المتقدمة متاحة فقط للخطط المدفوعة

تسعير #### Ziteboard

المبتدئ (مجانًا): ثلاث لوحات، عدد غير محدود من المتعاونين، حركة بيانات محدودة، ثلاثة ألوان أساسية، ملاحظات لاصقة، استيراد صور منخفضة الدقة، استيراد محدود لملفات PDF

ثلاث لوحات، عدد غير محدود من المتعاونين، حركة بيانات محدودة، ثلاثة ألوان أساسية، ملاحظات لاصقة، استيراد صور منخفضة الدقة، استيراد محدود لملفات PDF أسبوع واحد للمحترفين (دفع لمرة واحدة 5 دولارات): لوحات غير محدودة، حركة بيانات غير محدودة، ألوان مخصصة، أقلام تمييز، استيراد PDF كامل، دردشة نصية، لوحات عامة وخاصة

لوحات غير محدودة، حركة بيانات غير محدودة، ألوان مخصصة، أقلام تمييز، استيراد PDF كامل، دردشة نصية، لوحات عامة وخاصة إحترافي شهريًا (9 دولارات شهريًا): جميع ميزات خطة أسبوع واحد للمحترفين على أساس شهري

جميع ميزات خطة أسبوع واحد للمحترفين على أساس شهري سنوية للمحترفين (85 دولارًا سنويًا): جميع ميزات خطة أسبوع واحد للمحترفين على أساس سنوي

جميع ميزات خطة أسبوع واحد للمحترفين على أساس سنوي المؤسسات (اتصل لمعرفة الأسعار): التخصيصات، ترخيص العلامة البيضاء، SSO، التشفير، خادم مخصص

تقييمات عملاء Ziteboard

G2: 4.4/5 (أكثر من 4 تقييمات)

Capterra: 5/5 (أكثر من 3 تقييمات)

مكافأة: لمزيد من أدوات السبورة البيضاء راجع دليلنا على بدائل اللوحة الجدارية

اجعل التعاون سهلاً باستخدام اللوحات البيضاء الرقمية

سواء كنت أنت من يقوم بالعصف الذهني، أو المخطط، أو الرسام، أو المنفذ في فريقك، هناك أداة رقمية للسبورة البيضاء لجعل أفكارك حقيقة واقعة - و لا تنظر إلى أبعد من ClickUp !

القوة الحقيقية وتعدد الاستخدامات إدارة مشروع السبورة البيضاء تنبض بالحياة عندما تكون قادرًا على ربط أفكارك بسلاسة بسير عملك، وهي ميزة أتقنها ClickUp Whiteboards!

يكتسب التعاون والإبداع معنى جديدًا تمامًا مع الأشكال والأشياء والملاحظات التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مهام، والتحرير في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير.

اجمع بين قوة ClickUp والحرية الإبداعية للوحات البيضاء وابدأ في تنفيذ أفكارك على الفور

مع وجود قائمة متزايدة من الميزات وخطط أكبر في المستقبل، فإن ClickUp هو نقطة البداية التي لا تحتاج إلى تفكير لتلبية احتياجاتك من تطبيق السبورة البيضاء. ادخل إلى السبورات البيضاء مجاناً واختبر أول ثلاث لوحات في ClickUp مجاناً وإلى الأبد. جربه بنفسك وأخبرنا برأيك! 🚀