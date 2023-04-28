دليل المبتدئين&8217;دليل المبتدئين للوحات النقر فوق اللوحات البيضاء مع أمثلة لحالات الاستخدام

إذا لم تكن قد سمعت، فإن اللوحات البيضاء الرقمية هي "الفتاة الجديدة" في إدارة المشاريع. 💅🏼

لا تدع الألوان الزاهية تخدعك، فاللوحة البيضاء هي أكثر بكثير من مجرد تطبيق خربشاتك المفضل - إنها المكان الذي يجتمع فيه فريقك معًا للمشاركة في تعاون هادف وإنشاء شيء جديد.

وإذا كان لديك إمكانية الوصول إلى ClickUp، فلديك إمكانية الوصول إلى برنامج السبورة الرقمية بكل مجدها لا يتطلب أي تكاملات مطلوبة لأن ClickUp هي واحدة من منصات إدارة المشاريع القليلة التي تدعم اللوحات البيضاء أصلاً. هذه ميزة كبيرة للفرق الموزعة عبر مؤسستك التي ترغب في

العصف الذهني حيث تنجز العمل بالفعل

إبقاء العملاء مشاركين ومطلعين

تحسين التواصل

العمل على أفكارهم في أسرع وقت ممكن، والمزيد!

بجدية، يمكنهم فعل كل ذلك! ربما لهذا السبب اختارت G2 سبورة ClickUp Whiteboards كـ أداة السبورة البيضاء التعاونية الأولى لربيع 2023!

ولكن مع القوة الكبيرة تأتي المسؤولية الكبيرة، وقبل أن تأخذ لوحة الرسم مثل بيكاسو، دعنا نريك أولاً ما هي اللوحة. 🎨

إذا كنت بحاجة إلى وظائف أكثر مما تقدمه أداة السبورة الحالية - أو كنت جديدًا على اللعبة تمامًا - فهذا الدليل يحتوي على الكثير من النصائح, قوالب السبورة البيضاء وأمثلة لحالات الاستخدام لتحسين سير عملك باستخدام هذه الأداة المرئية للغاية. لذا غفّلوا رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بكم، وافتحوا مشروبًا غازيًا، وتعرّفوا على أكثر ميزات ClickUp تعاونًا حتى الآن - اللوحات البيضاء . 💜

مرحبًا بك في ميزة ClickUp الأكثر تعاونًا في ClickUp

تعد السبورات البيضاء فعالة بقدر ما هي مرئية، ولكنها أكثر من مجرد مساحة لاستعراض مهاراتك في الرسم من Microsoft Paint من '91\. 👀

تخلق ألواح ClickUp Whiteboards تجربة عمل أكثر شمولاً لجميع المشاركين، خاصةً العملاء وأصحاب المصلحة الذين يتطلعون إلى فهم الصورة الكبيرة بأسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، توفر اللوحات البيضاء الشفافية الكاملة التي تم تصميم ClickUp من أجلها.

ارسم وصلات واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

مع القدرة على معرفة من يشاهد اللوحة ويساهم فيها في الوقت الفعلي، يمكنك العمل جنباً إلى جنب مع الفريق دون تداخل أو ارتباك. وعندما تكون جاهزًا للحصول على الموافقات من العملاء أو أصحاب المصلحة الخارجيين، كل ما عليك فعله هو إرسال رابط عام لمنح حق الوصول للعرض. لهذا السبب يجب أن يكون لديك دائماً لوحة بيضاء في متناول يدك في كل اجتماع للمشروع - ما عليك سوى مشاركة عنوان URL للوحة البيضاء والبدء في التعاون كما لو كنت في الواقع الفعلي.

لقد صُممت السبورة البيضاء في ClickUp بشكل يفوق اللوحة الذكية للصف الخامس الابتدائي بسنوات ضوئية؛ حيث صُممت السبورة البيضاء في ClickUp لالتقاط أفكارك لحظة حدوثها والاتصال بسير عملك بشكل أسرع من أي وقت مضى. ويتم تحقيق ذلك من خلال الميزات الموجودة في قوائم السبورة البيضاء واختصارات لوحة المفاتيح ومئات القوالب المصممة لجعل جلسات العصف الذهني أكثر تأثيراً.

حقق الاستفادة القصوى من السبورة البيضاء الخاصة بك

بينما لديك خيار البدء بلوحة بيضاء فارغة حرفياً, مركز القوالب في ClickUp سيكون دائمًا خطوتنا الأولى المفضلة لأي حالة استخدام للوح الأبيض.

تضيف القوالب هيكلية إلى مساحة فارغة مخيفة وتعمل كمحفز في عملية تطوير منتجك. هذه المخططات والرسوم البيانية والمخططات والأطر الموضوعة مسبقًا مصممة خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بك ولكن يمكن تخصيصها بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الخاصة بمؤسستك.

كما أنها ليست فقط "للمبتدئين" بدون شك، فإن البدء بنموذج سيوفر جزءًا كبيرًا من الوقت في المراحل الأولى من التخطيط والتنفيذ. وفي وقت لاحق، تكون بمثابة التوثيق الرسمي لكل خيار مشروع من البداية إلى النهاية.

سواء كنت تقدم مصفوفة الأولوية ، كتابة إرشادات العلامة التجارية أو تخطيط المفهوم ، طورت ClickUp المئات من القوالب القابلة للتخصيص لكل الاحتمالات ومستوى الراحة في استخدام السبورات البيضاء.

تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية لتحفيز الابتكار

لكن القالب الخاص بك ليس هو الأصل الوحيد الذي تم إنشاؤه لنقل مشروعك إلى خط النهاية - ما يجعل لوحات ClickUp Whiteboards متميزة هو القدرة على تحويل أي شيء تقريبًا على لوحتك إلى مهمة في غضون نقرات.

مرة أخرى للأشخاص في الخلف: ربط اللوحات البيضاء على الفور بعملياتك الحالية.

عندما نقول "تصرف على أفكارك"، فإننا نعني ذلك. ويمكن لأي شخص قام بتجربة برامج السبورة الرقمية الأخرى أن يشهد على أن هذا سيغير قواعد اللعبة. 🏆

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

إن تحويل الأشكال والأشياء والنصوص إلى مهام هو المفتاح لاستخدام السبورة البيضاء الخاصة بك لما بعد مرحلة وضع الأفكار وكيفية تنفيذ استراتيجيتك من المرحلة الأولى من التطوير إلى المرحلة الأخيرة. تخيل أن تغادر اجتماعًا مثمرًا وأنت غير مضطر إلى إعادة كتابة خطواتك التالية كمهام قابلة للتتبع؟ يبدو الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها. 😎

شريط أدوات التحرير هو ميزة أخرى مصممة لالتقاط أفكارك في أسرع وقت ممكن. إما بنقرة بالماوس أو بضغطة على لوحة المفاتيح يمكنك إضافة أشكال مرمزة بالألوان، والرسم اليدوي الحر، وتنسيق النص، وإنشاء ملاحظات لاصقة رابط للمهام الموجودة، _والمزيد!

باستخدام القائمة الموجودة في أسفل الشاشة، يمكنك الاستفادة الكاملة من إمكانيات تضمين ClickUp مع خيار إضافة بطاقات الويب والمستند والمهام إلى السبورة البيضاء. تكون هذه البطاقات مباشرةً على لوحتك، مما يعني أنه يمكنك تحرير النص على مستند ClickUp المصغر، وتحديث حالات المهام، والتفاعل مع أدوات العمل التابعة لجهات خارجية - كل ذلك من السبورة البيضاء!

قم بتضمين مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والبحث والسياق دون مغادرة اللوحة

لكننا لم ننسى أساسيات السبورة البيضاء التي تعرفها وتحبها! يمكنك الوصول إلى تنسيق النص المنسق، وإبداء التعليقات لفريقك، و إضافة روابط بين الكائنات بينما يتشكل سير عملك.

كيف يبدو هذا في العمل؟ دعنا نلقي نظرة 🙂

وضع اللوحات البيضاء الخاصة بك للاستخدام (حالة)

اللوحات البيضاء بالتأكيد تبدو رائعة، لكننا هنا للإجابة على سؤالك الأكثر إلحاحًا: _ما الذي سأستفيد منه؟

تستخدم فرق العمل في مختلف الصناعات السبورات البيضاء بطرق مختلفة، وفيما يلي تفصيل لكيفية استخدام بعض هذه المجموعات للوحات البيضاء في عملياتها الحالية وتعظيم الفوائد.

السبورات البيضاء لفرق الهندسة والبرمجيات تُحدث برامج السبورة البيضاء فرقًا كبيرًا للفرق العاملة في الهندسة أو المنتج أو التصميم (EPD).

تقدّر هذه الفرق السرعة والموثوقية والتعاون السلس من أجل تحديد النطاق والتصميم والتطوير والشحن بشكل أسرع. أي كل ما صُممت اللوحات البيضاء للقيام به.

تسمح ألواح ClickUp Whiteboards للفرق بالإشارة إلى بعضها البعض في أي مكان على اللوحة لتحديد الجديد بسرعة عناصر العمل وتسريع أوقات التسليم. ونظرًا لأن المساحة لن تنفد أبدًا، يمكن للفرق تخزين العديد من الخرائط الذهنية والإطارات السلكية في نفس المساحة أثناء قيامهم بإتقان تدفقات المستخدمين. 🙌🏼

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا إنشاء تمثيلات مرئية لأفكار معقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

بالإضافة إلى قوالب جاهزة مثل قالب السبورة البيضاء لتدفق المستخدم من ClickUp التعامل مع الأحمال الثقيلة التي ينطوي عليها إنشاء تلك المخططات المعقدة حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - منتجك ورضا العملاء.

يطالبك هذا القالب بمفرده بتخطيط كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك من خلال إضافة الصور والوسائط والكائنات والموصلات لإنشاء تمثيل مرئي لواجهة المستخدم الخاصة بك. لديك أيضًا القدرة على المضي قدمًا في هذا القالب من خلال إسقاط المستندات والبيانات والمهام الأخرى على اللوحة لمزيد من السياق - دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب أخرى للقيام بذلك.

لكن الاحتمالات لا حصر لها حقًا! يمكن أن تفيد هذه الميزات كل شبر من عمليات التطوير الخاصة بك، ولهذا السبب تلجأ فرق البرمجيات إلى السبورات البيضاء كقاعدة أساسية لاحتياجات المشروع الأخرى بما في ذلك:

اللوحات البيضاء لإدارة المشاريع يعتمد مديرو المشاريع على السبورات البيضاء للارتقاء بجلسات العصف الذهني وإنشاء مخططات جديرة بالعروض التقديمية والإشراف على تقدم أي مشروع. فهي توفر أساسًا منظمًا وقابلًا للتطوير لتبسيط عملياتهم منذ البداية، مما يؤدي إلى تسليم أسرع للمشروع وزيادة رضا أصحاب المصلحة.

بصرف النظر عن السرعة، تساعد اللوحات البيضاء الفرق على الابتعاد عن العمليات النموذجية القائمة على المستندات والتفكير خارج الصندوق مع المزيد من التفاعل البصري تقنيات التفكير مثل التفكير التصميمي ورسم الخرائط الذهنية رسم خرائط الفقاعات والكتابة الذهنية 🧠

مكافأة: تحقق من ذلك 10 قوالب خرائط فقاعية للعصف الذهني بعد أن أصبح مخطط سير العمل الخاص بك جاهزًا، حان الوقت لوضع خططك موضع التنفيذ، و قالب خطة العمل لمساعدة مدراء المشاريع على القيام بذلك بالضبط.

قم بتنفيذ خططك عن طريق تحويل ملاحظاتك اللاصقة مباشرةً إلى مهام باستخدام قالب خطة العمل للوحات الكتابة من ClickUp

هذا القالب سهل التطبيق، بل وأسهل في الاستخدام مع تحديد ترددات المراجعة لتحديد المهام المتبقية التي يجب القيام بها أو قيد التنفيذ أو المنجزة.

في هذه الحالة، قد تمثل كل ملاحظة أو شكل لاصق عناصر عمل معينة. ولكن لجعل هذا القالب أكثر قيمة، نقترح تضمين مهام ClickUp و المعالم مباشرة في اللوحة لسهولة الوصول إليها.

وكما يوحي هذا القالب بدورات المراجعة الفصلية والشهرية والأسبوعية واليومية، ستبقى اللوحة البيضاء معك خلال دورة حياة المشروع وما بعدها. 🪐

السبورات البيضاء للفرق الإبداعية تساعد الطبيعة المرئية للوحات البيضاء الفرق الإبداعية على تحديد نطاق عملها بشكل مناسب وتقديم حملات تؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات وتعزز الوعي بالعلامة التجارية وتجذب عملاء محتملين ذوي جودة عالية.

قد تبدأ هذه الفرق بلوحة بيضاء استعدادًا لورشة عمل مع عميل جديد، حيث يقومون بتخزين الصور والوسائط والملاحظات والنماذج بالحجم الطبيعي. أثناء الاجتماع، تتيح لك اللوحة القابلة للحركة التنقل بسهولة حول اللوحة للتركيز على مناطق معينة أثناء عرض الأفكار المحتملة أو الأعمال السابقة. من هناك، يمكنك البدء فوراً في تحرير اللوحة البيضاء بناءً على ملاحظات العميل في الوقت الفعلي.

ثم حان الوقت لتطبيق قالب السبورة البيضاء لنطاق المشروع الخاص ب ClickUp . 🙂

قم بتخصيص قالب السبورة البيضاء لنطاق المشروع بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

استخدم بنية القالب المنسقة مسبقًا مع أي وسائط وأبحاث ومستندات مضمنة لترسيخ نتائج المشروع والمهام والمخرجات وبالطبع النطاق!

مع تقدم مشروعك، تعمل لوحتك كنقطة التقاء بين فريقك والعملاء. فهي تخزن تاريخ العملية الإبداعية بأكملها، بما في ذلك المحادثات السابقة والتكرارات وخيارات التصميم. هذا المستوى من التنظيم والاتساق يعزز العلاقات الهادفة مع كل لاعب رئيسي.

وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق فقط بالأجراس والصفارات على السبورة البيضاء الخاصة بك، إلا أنها بالتأكيد لا تضر! فالألوان، والأشكال، والأحجام، والتصميم، وخيارات التنسيق في سبورة ClickUp Whiteboards مثالية لتوصيل أفكارك بصريًا وتنظيف إبداعاتك الجديدة بسرعة وتحويلها إلى أعمال فنية قابلة للعرض.

اجعل التعاون ممتعًا مرة أخرى مع سبورات ClickUp Whiteboards

تُعد اللوحات البيضاء في ClickUp قوية بقدر ما هي فعالة من حيث التكلفة مع الأدوات والقوالب والوظائف لتبسيط أي عملية وإنشاء ميزات جديدة دون إنفاق سنت آخر.

ولكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل!

إن خريطة طريق اللوحات البيضاء مشغولة بالإضافات والتحديثات الجديدة بينما نطرح ClickUp 3.0 - لذا إذا لم ترَ ميزة اللوحة البيضاء المفضلة لديك حتى الآن، ثق بنا، فهي قادمة. ولا يمكننا الانتظار!

ولكن سواء كنت تدردش بشكل غير متزامن أو متجمعين حول طاولة اجتماعات ، فإن السبورات البيضاء هي الحل التعاوني الذي كنت تبحث عنه. وإذا كنت لا تزال تعتمد على تطبيقات العمل الأخرى لإنجاز المهمة، فلا مشكلة, تتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة لجعل تجربتك سلسة قدر الإمكان.

يمكنك الوصول إلى أول ثلاثة ألواح بيضاء مجانًا عبر كل خطة تسعير وانضم إلينا حيث نضيف ميزات إضافية منتجة وقوية وممتعة إلى هذه الأداة التي ستغير قواعد اللعبة.