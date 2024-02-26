16 من أفضل عمليات تكامل ClickUp 16

هل تتذكر في وقت ليس ببعيد، عندما لم يكن هناك سوى عدد قليل من أدوات العمل للاختيار من بينها؟

تقدم سريعًا إلى اليوم... لديك مئات الخيارات، ومع ذلك، قد لا تزال تشعر أنك لم تجد "الخيار المناسب" ☝️👀

ادخل إلى ClickUp لتلتقي أخيرًا بالشخص المناسب لك.

تم إنشاء ClickUp كبرنامج شامل لكل شيء أداة لإدارة المشاريع لتعزيز الإنتاجية وتقليل الإحباط وعدم الكفاءة الناجمين عن استخدام تطبيقات متعددة.

نحن ندرك أن التنقل بين التطبيقات طوال اليوم قد لا يكون الطريقة الأكثر إنتاجية لقضاء يومك في العمل، لذلك توصلنا إلى الحل الأمثل الذي يسمح لكل أنواع الفرق في مختلف المجالات بتخصيص سير العمل و_ جمع كل أعمالهم في مكان واحد.

ولكننا نفهم ذلك. مع نمو الشركة، تزداد متطلباتها من الحلول البرمجية.

من الجيد أن ClickUp لديها قدرات تكامل قوية ! ⚡️

في هذه المقالة، قمنا بتضييق نطاق البحث إلى 16 من أفضل التطبيقات لمساعدتك على توفير الكثير من الوقت، وتنظيم سير عملك، وتوسيع نطاق عملك، وإعادة البهجة إلى أيام عملك. 😌

## فوائد تكامل البرامج

في حين أن ClickUp وحده قوي بما فيه الكفاية ليحل محل العديد من أدوات العمل الأخرى التي تستخدمها، فإن دمجه مع تطبيقات أخرى يمكن أن يساعدك على تنظيم سير عملك في مكان واحد.

في الواقع، يمكن ربط ClickUp بأكثر من 1000 أداة مجانًا! 🤯

يمكن أن يساعدك دمج ClickUp مع تطبيقات أخرى:

🟢 تسهيل تبادل المعلومات بسهولة بين الأنظمة المختلفة

🟢 تقليل الأخطاء التي تحدث عند إدخال البيانات يدويًا في أنظمة متعددة غير متصلة

🟢 تحسين الرؤية في أعمالك من خلال دمج جميع قواعد البيانات في نظام واحد

🟢 توفير الوقت من خلال تنفيذ المهام من خلال واجهة واحدة بدلاً من التبديل بين الأنظمة المختلفة

## أفضل تكاملات ClickUp

بغض النظر عن الفريق الذي تنتمي إليه، أو المشروع أو المهام التي تعمل عليها، يمكنك اللجوء إلى عمليات التكامل لتبسيط سير عملك وتحقيق أقصى استفادة من ClickUp. 🚀

سلاك سلاك هو نظام مراسلة ومكان عمل

أداة تواصل التي تجمع الناس معًا للعمل كفريق واحد موحد.

استبدل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمراسلة النصية والمراسلة الفورية بسهولة بهذا التطبيق الواحد، وأنشئ قنوات متعددة لتنظيم المحادثات أو المجموعات المختلفة في مساحات مخصصة.

وهذا يعني تقليل قضاء الوقت في التنقل بين أدوات التواصل المتعددة وفقدان سلاسل المحادثات في صندوق البريد الإلكتروني!

ارتق بأداة التواصل القوية وسهلة الاستخدام هذه إلى المستوى التالي وقم بدمجها مع ClickUp للقيام بـ أكثر من مجرد الدردشة مع زملائك في الفريق. عندما تقوم بتوصيل Slack بـ ClickUp، فإنك تطلق العنان للإجراءات التي يمكن أن تساعدك على تعزيز إنتاجيتك وكفاءتك عشرة أضعاف!

قم بدمج Slack مع ClickUp لتنفيذ هذه الإجراءات:

تغيير الحالة والمكلفين والأولويات والعلامات وتواريخ الاستحقاق

تخصيص إشعارات المهام لإرسالها إلى Slack

نقل المهمة

تحويل رسائل Slack إلى تعليقات ClickUp

تحويل رسائل Slack إلى مهام ClickUp

إضافة رسائل Slack إلى المفكرة الخاصة بك

والمزيد!

⭐️ نصيحة للمحترفين: استخدم أوامر الشرطة المائلة لاستخدام أحد الاختصارات المتاحة بسرعة لضبط تفاصيل المهمة بكفاءة، والوصول إلى خيارات التنسيق دون نقرة، وإرفاق الملفات أو تضمينها، والمزيد! إنشاء المهام في Slack باستخدام الأمر "/clickup جديد"

➡️ ربط Slack ب ClickUp

إنشاء مهمة جديدة في Slack باستخدام أوامر Slack في ClickUp

Hubspot هبسبوت هي شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة علاقات العملاء، وقد أصبحت جزءًا أساسيًا من فرق العمل والشركات التي تتعامل مع العملاء في جميع أنحاء العالم.

توفر هذه المنصة الشاملة لإدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات أدوات متنوعة لتبسيط عمليات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

استفد من مراكزها للتسويق والمبيعات والخدمة ونظام إدارة علاقات العملاء والعمليات لمساعدتك على جذب العملاء وإشراكهم وإسعادهم وتنمية أعمالك.

إذن، ما الذي تحصل عليه بالضبط عندما تجمع بين قوة Hubspot وClickUp معًا؟

مع هذا تكامل Hubspot ClickUp ، يمكن للفرق الوصول إلى ما يلي:

مزامنة ثنائية الاتجاه: الحفاظ على مزامنة البيانات بين كلا النظامين الأساسيين بحيث تتوفر أحدث المعلومات عبر كلا النظامين دون الحاجة إلى أي إدخال يدوي

الحفاظ على مزامنة البيانات بين كلا النظامين الأساسيين بحيث تتوفر أحدث المعلومات عبر كلا النظامين دون الحاجة إلى أي إدخال يدوي أتمتة سلسة: مع القدرة على تشغيل مهام سير العمل من أي من النظامين الأساسيين إلى الآخر، يمكن أتمتة الأنشطة التي تتم طوال رحلة العميل، بما في ذلك تلك التي تمتد عبر فرق متعددة

استخدم أكثر من 20 طريقة مختلفة لأتمتة العمل بين ClickUp و HubSpot بحيث تتحرك المشاريع بشكل أسرع وتصل المعلومات بشكل أسرع إلى الفرق التي تحتاج إليها أكثر من غيرها

قم بتوصيل ClickUp ب Hubspot اليوم لزيادة سرعة تسليم مشروعك، وأتمتة عمليات رحلة العميل لديك، وتزويد الفرق بالرؤية التي يحتاجونها للعمل بأفضل ما لديهم وتحقيق النتائج.

اجعل صنع هي منصة أتمتة تتيح لك تصور وتصميم وأتمتة عملك في غضون دقائق.

تُعرَف هذه الأداة باسم "غراء الإنترنت"، وستمكنك هذه الأداة من إنجاز المزيد من الأعمال من خلال ربط أدوات عملك معًا وأتمتة العمليات المعقدة من خلال واجهة السحب والإفلات - لا حاجة إلى مهارات تقنية!

عندما دمج Make مع ClickUp ، توقع أن تقول وداعًا للأعمال اليدوية المتكررة، وترحب بمستوى جديد تمامًا من الإنتاجية وكفاءة العمل! 👋 😄

يمكنك بسهولة دمج أكثر من 1000 أداة عمل مثل Slack وGithub وGmail وTrickUp وTrickllo وغيرها مع مساحة عمل ClickUp لتبسيط سير عملك وتيسير عمليات عملك.

كل ما عليك فعله هو تعيين السيناريوهات الفريدة الخاصة بك مع المشغلات لبدء حدث في أحد تطبيقاتك و إجراءات لإكمال سير العمل. هذا كل شيء!

قم بدمج Integromat مع ClickUp لتجربة ما يلي:

توفير ساعات كل أسبوع من خلال أتمتة المهام المتكررة

رفع مستوى تنظيم بياناتك وإدارتها

تحسين كفاءة الموظفين

تسريع إنجاز المهام

تقليل الأخطاء والإدخالات المزدوجة والعناصر المهملة

والمزيد!

⭐️ نصيحة للمحترفين: احصل على السبق مع مئات من قوالب أتمتة مجانية لتطبيق ClickUp والتطبيقات الأخرى وتعلم كيفية أتمتة مهام سير عمل المؤسسة هنا .

➡️ ربط Integromat بـ ClickUp

إعداد مشغلات ClickUp في Integromat

Gmail جيميل هو تطبيق بديهي وآمن وفعال لإرسال البريد الإلكتروني يستخدمه مليارات الأشخاص من جميع أنحاء العالم للتواصل الشخصي والتجاري. يساعدك على البقاء على اتصال وتنظيم وإنتاجية من خلال السماح لك بالوصول إلى التطبيق من أي جهاز وفي أي وقت.

_حسناً الآن، دعنا نتحدث عن التكامل 😎 😎

قم بتبسيط اتصالاتك، وتعزيز إنتاجيتك، _و لا تنسى أبدًا الرد مرة أخرى من خلال دمج ClickUp في سير عمل Gmail الخاص بك. ما عليك سوى تثبيت إضافة ClickUp لمتصفح كروم واستخدم Zapier، وهو تطبيق للتشغيل التلقائي، لتمكين ClickUp وGmail من نقل المعلومات ومزامنة أي إجراءات تحدث في أي من المنصتين دون عناء.

سيسمح لك هذا التكامل بما يلي:

إنشاء مهام ClickUp من رسائل البريد الإلكتروني

إرفاق ردود البريد الإلكتروني بالمهام

الاحتفاظ بالمهام في مكان واحد

تحديد عناصر الإجراءات لإنشاء مهام جديدة تلقائيًا (حسابات Gmail للأعمال فقط)

والمزيد!

⭐️ نصيحة للمحترفين: قم بتوصيل حساب Gmail الخاص بك بـ ClickUp لإرسال واستقبال اتصالات البريد الإلكتروني من داخل سلسلة رسائل المهام باستخدام البريد الإلكتروني في ميزة ClickUp ClickApp .

➡️ ربط Gmail بـ ClickUp

البريد الإلكتروني في ميزة ClickUp ClickApp

تقريب تكبير هي منصة لعقد مؤتمرات الفيديو تتيح لك استضافة وحضور الاجتماعات مع أصحاب حسابات Zoom الآخرين من جميع أنحاء العالم.

على مدار العام الماضي، أصبحت Zoom واحدة من أكثر منصات الفيديو شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع أدوات الاجتماعات تُستخدم لأغراض شخصية وأغراض العمل وقد غيّرت إلى الأبد طريقة عقد اجتماعات العمل، خاصةً لأولئك الذين يعملون عن بُعد.

هل تتكامل مع ClickUp؟ **_أوه، نعم، بالتأكيد يتكامل معه!

عندما تدمج Zoom مع ClickUp، ستتمكن من:

بدء اجتماع Zoom ضمن المهام باستخدام زر اجتماع Zoom

الانضمام إلى اجتماع عبر رابط سيتم نشره تلقائيًا في تعليق لأي شخص مشارك

عرض روابط التسجيل في مهامك بمجرد انتهاء الاجتماع المسجل

⭐️ نصيحة احترافية: استخدم الأمر / زووم مائل لفتح تطبيق زووم في لمح البصر. ⚡️

➡️ ربط Zoom بـ ClickUp

بدء اجتماعات Zoom والانضمام إليها ضمن مهمة ClickUp

### تتبع وقت الحصاد الحصاد هو تطبيق لتتبع الوقت والمصروفات قائم على السحابة يتيح لك تخطيط المشاريع وتقديرها باستخدام بيانات حقيقية,

إدارة الفريق القدرة وسير العمل، وإصدار الفواتير بسلاسة من خلال بيانات قابلة للتتبع. تقدم أداة تتبع الوقت هذه تقارير وجداول زمنية وفواتير، وتدعم التكامل مع التطبيقات. ثلاث مزايا رئيسية من Harvest لتتبع الوقت:

جمع البيانات بشكل منظم

تتبع الوقت بشكل بسيط ومريح

التحكم في الأذونات

فيما يتعلق بعمليات التكامل، يجعل Harvest من السهل الاتصال بأدواتك المفضلة بما في ذلك ClickUp!

حان الوقت للحديث عن دمج Harvest مع ClickUp: ⏰

لا يستغرق توصيل Harvest بـ ClickUp سوى ثوانٍ لإعداده

بمجرد الاتصال، قم بتشغيل تتبع الوقت لإدارة الوقت الذي تقضيه في المشاريع ومزامنة الوقت تلقائيًا مع مهام ClickUp الخاصة بك

من خلال تكامل Harvest + ClickUp، ستتمكن من إدارة وقتك وتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام، وستعرف دائمًا أين يذهب الوقت بالضبط.

➡️ ربط تتبع وقت الحصاد بـ ClickUp

بدء تشغيل مؤقت الحصاد ضمن مهمة في ClickUp

### Unito يونيتو هو حل تكامل بدون تعليمات برمجية يسمح لك ببناء وتخصيص مهام سير العمل عبر الأدوات. وهو يحافظ على مواءمة الموظفين المستقلين مع فرق المؤسسات الكبيرة من خلال توفير مزامنة مفصلة ومباشرة للمهام والمشروعات بين الأدوات.

في جوهره، يونيتو هو إدارة سير العمل الحل الذي يتكامل مع العديد من الأدوات ويسمح بالمزامنة العميقة ثنائية الاتجاه، ويشكل أداة رائعة لإطلاق العنان للتعاون الحقيقي. فهو لن يقلل ويزيل الحواجز بين أدوات عملك فحسب، بل سيحولها أيضًا إلى أدوات أكثر قوة.

لنفترض أنك ترغب في تعزيز قوتك من خلال دمجها مع ClickUp.

أخبار جيدة؛ يمكنك ذلك تمامًا. 😉

يمكن أن يساعد تكامل ClickUp ثنائي الاتجاه من Unito في إنشاء اتصالات عميقة بين ClickUp وأدوات عملك الأخرى. والأفضل من ذلك كله، نظرًا لأن تدفقات Unito ثنائية الاتجاه وتتم مزامنتها في الوقت الفعلي، يمكنك أن تطمئن إلى أن المعلومات عبر أدواتك سيتم تحديثها دائمًا!

إليك ما يمكنك فعله مع تكامل ClickUp من Unito:

ربط ClickUp بمجموعة تكامل Unito بالكامل

تتبع تفاعلات العملاء في مكان واحد

تحديد كيف وما هي المعلومات التي تتم مزامنتها

المزامنة المباشرة ثنائية الاتجاه للمهام والقوائم والمشاريع وتواريخ الاستحقاق والحالات والمزيد

تخصيص تعيين الحقول والفلاتر والمزيد من الإعدادات للتحكم في تدفق المعلومات

➡️ ربط Unito بـ ClickUp

التكامل ثنائي الاتجاه لـ Unito و ClickUp

تقويم جوجل

تم تطوير تقويم Google من قِبل Google، وهو عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت وجدولة المواعيد يستخدمها أكثر من 500 مليون شخص حول العالم وهو متاح ب 41 لغة مختلفة.

وسواء كنت تستخدمه لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، ستجد على الأرجح أن هذا التطبيق سهل الاستخدام نظرًا لواجهته البديهية وسهلة الاستخدام. يمكنك إضافة الأحداث وتعديلها ومشاركتها بسهولة، وحتى إرسال الدعوات إلى الأصدقاء والعائلة والزملاء.

لأن تقويم جوجل مُصمَّم لفرق العمل، ولم تكن مشاركة الجداول الزمنية مع الآخرين وإنشاء تقويمات متعددة يمكن للفرق استخدامها معًا أسهل من ذي قبل. وبالإضافة إلى إمكانات المزامنة، يمكن دمج تقويم Google مع أدوات العمل الأخرى، مثل ClickUp، لمساعدتك على تبسيط وإدارة جداولك المزدحمة!

**_هل أنت مستعد لتعزيز إنتاجيتك والبقاء على اطلاع دائم بأيامك؟

نحن نعتقد ذلك! 😊

إليك ما يمكن أن يقدمه لك ربط تقويم Google الخاص بك بـ ClickUp:

مزامنة ثنائية الاتجاه بين ClickUp والتقويم الخاص بك

مزامنة مهام ClickUp الخاصة بك مع تقويم Google مع عرض التقويم في ClickUp

الحصول فوراً على نظرة عامة على قائمة مهامك لليوم أو الأسبوع أو الشهر

قم بإجراء تغييرات في مهام ClickUp الخاصة بك واحصل على تحديثات تلقائية في تقويم Google لتعكس التغييرات التي تم إجراؤها

ربط العديد من مساحات عمل ClickUp بتقويم Google واحد

➡️ مزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp 📆 💕

عرض الأحداث التي تمت مزامنتها من تقويم Google في عرض تقويم ClickUp

صندوق الإسقاط

Dropbox هي خدمة تخزين سحابية تتيح لك تخزين ملفاتك ومشاركتها عبر الإنترنت.

يستخدمها أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وقد كان Dropbox تطبيقًا شائعًا وموثوقًا به لاستضافة الملفات ومزامنة الملفات وتخزينها عبر الإنترنت. من الصور ومقاطع الفيديو إلى المستندات المهمة، يمكن أن يساعدك Dropbox في الحفاظ على أمان ملفاتك.

يعزز هذا التطبيق التعاون الجماعي السلس لأنه يتيح لك إنشاء روابط قابلة للمشاركة لملفاتك، وإضافة تعليقات على الملفات، ويمكن الوصول إليه بسهولة من أجهزة متعددة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

إذن ماذا يحدث عندما تجتمع أداة تخزين سحابية ذكية مع تطبيق إدارة المهام الشامل؟ يدعم Dropbox عمليات التكامل مع تطبيقات مختلفة بما في ذلك تطبيق واحد مع ClickUp. يمكن أن يسهّل دمج التطبيقين إدارة كلا الحسابين على نفس الحساب، بالإضافة إلى مزايا رئيسية أخرى لإدارة المهام.

إليك ما يمكن أن يفعله ربط Dropbox بـ ClickUp:

إرفاق ملفات Dropbox بمهام ClickUp

تحسين الإنتاجية من خلال تقليل الاختناقات، وإدارة المهام والمشاريع في مكان واحد

تحسين تعاون الفريق من خلال السماح للفرق بالعمل على المشاريع في نفس الوقت، بغض النظر عن موقعهم

ضمان بقاء البيانات المخزنة في كلا التطبيقين آمنة

➡️ ربط Dropbox بـ ClickUp

تحميل ملفات Dropbox وإرفاقها ضمن مهمة في ClickUp

### لوم

لوم هو أداة تسجيل الشاشة التي تتيح للمستخدمين التقاط الشاشة وكاميرا الويب والميكروفون. يمكنك مشاركة رسائل الفيديو المسجّلة بسهولة إلى شخص أو مجموعة أو فريق مع رابط عام أو خاص لإيصال رسالتك بشكل أسرع من كتابة رسالة بريد إلكتروني طويلة مع شرح وتفاصيل.

في منصة تسجيل الفيديو هذه، يمكنك من خلال منصة تسجيل الفيديو هذه، أن تقوم بإلحاق الموظفين الجدد، واستكشاف المشكلات وإصلاحها، ومراجعة الملاحظات وإبداء الملاحظات، ومشاركة التحديثات، وغير ذلك الكثير!

تواصل منصة Loom، الموثوق بها من قِبل ملايين المستخدمين حول العالم، تغيير الطريقة التي تتواصل بها الفرق وتتعاون في العمل. لا مزيد من القلق بشأن اختلافات المناطق الزمنية والاضطرار إلى شرح التفاصيل مراراً وتكراراً!

بالحديث عن العمل، دعنا نلقي نظرة على ما يمكن أن يقدمه لك دمج Loom مع ClickUp:

الوصول إلى Loom وتسجيل مقطع فيديو ضمن مهمة في ClickUp

تسجيل فيديو بدون علامة مائية

الصق الرابط إلى تسجيل شاشة Loom في وصف مهمة أو تعليق جديد إلى تضمين فيديو مباشرة في ClickUp ➡️ توصيل Loom ب ClickUp

تسجيل الشاشة وعرضها في Loom

### Bugsnag

Bugsnag هو برنامج قوي لرصد الأخطاء والإبلاغ عنها وحلها مصمم لتطبيقات الويب والخادم والهاتف المحمول.

إنه تطبيق واسع النطاق لاكتشاف الأخطاء وتزويد فرق تطوير البرمجيات بالبيانات التشخيصية والأدوات اللازمة للمساعدة في تحديد الأخطاء وحلها بوتيرة أسرع. يسهّل Bugsnag على المستخدمين الحصول على إشعارات الأخطاء في الوقت الفعلي، والعثور على مصدر الأخطاء، وتحديد أولويات الأخطاء وتكرارها، وتحليل الحلول الممكنة من خلال إجراء مراقبة دقيقة.

استخدم Bugsnag للحفاظ على تطبيقاتك خالية من الأخطاء، وقم بتوصيله بـ ClickUp للحفاظ على إدارة جميع الأخطاء في مكان واحد!

تدعم أتمتة ClickUp الأصلية سير العمل مع التطبيقات الخارجية مثل Bugsnag. A تكامل أتمتة Bugsnag يتيح لك مراقبة الأخطاء **واتخاذ إجراءات داخل ClickUp، مما يوفر لك الوقت ويسمح لفرقك بالتركيز على الجزء الأكثر تقنية من العمل.

إلقاء نظرة على ما يمكنك فعله عند إعداد Bugsnag داخل ClickUp:

أتمتة سير عملك باستخدام المشغلات والإجراءات لمراقبة الأخطاء وحلها بسهولة

تخصيص مكان وكيفية ظهور المعلومات في ClickUp عن طريق تعيين بياناتك من مشغّل Bugsnag وربطها بحقل في ClickUp

تعيين البيانات الديناميكي داخل المهام الجديدة

➡️ قم بإعداد أتمتة Bugsnag في ClickUp

إعداد سير عمل الأتمتة في Bugsnag

### Zendesk زندسك عبارة عن منصة دعم عملاء قائمة على السحابة وإدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء في المبيعات مصممة للمساعدة في حل مشاكل العملاء وتحسين العلاقات مع العملاء.

تتيح لك أداة خدمة العملاء القوية والمرنة هذه التواصل مع العملاء عن طريق الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى. يوفر Zendesk ميزات للمساعدة في إدارة التواصل مع العملاء من خلال قنوات مختلفة، وأتمتة دعم العملاء، وإنشاء الردود التلقائية، وقواعد المعرفة، وغير ذلك الكثير للمساعدة في تبسيط التواصل مع العملاء.

كما أنه يوفر أدوات قابلة للتخصيص لإنشاء بوابات خدمة عملاء قابلة للتخصيص، والدردشة المباشرة، ويتكامل مع مئات التطبيقات الأخرى بما في ذلك ClickUp!

شاهد ما يمكنك القيام به مع Zendesk في ClickUp:

تحويل التذاكر بسرعة إلى مهام

إضافة معلومات التذاكر إلى المهام، وتعيين المُعيَّنين وتواريخ الاستحقاق في مكان واحد

تجنّب التبديل بين المهام من خلال السماح لك بإرفاق مهام متعددة في ClickUp بتذكرة Zendesk لسهولة الرجوع إلى حالة المهمة ومعرفها

عرض الروابط في ClickUp و Zendesk مع تحديثات الحالة في الوقت الفعلي

➡️ ربط Zendesk ب ClickUp

تحويل تذكرة Zendesk إلى مهمة ClickUp

GitHub

GitHub هي منصة استضافة أكواد برمجية قائمة على السحابة تعزز التعاون والتواصل بين المطورين. تتيح هذه الأداة التعاونية للمطورين مشاركة الأفكار والأساليب وإدارة مشاريع البرمجة مفتوحة المصدر بسهولة.

وهي واحدة من أكثر المنصات شعبية لمستودعات Git، وهي عبارة عن مخزن افتراضي للمشاريع، وموقع يذهب إليه المبرمجون. يمكن للمطورين تنزيل إصدار جديد من البرنامج بسهولة، وإجراء التغييرات والمساهمات، وتحميل الإصدار الجديد للمبرمجين الآخرين في المجتمع للعمل عليه أيضاً.

Github رائع للتفرع وطلبات السحب والتواصل الاجتماعي والتفرع والاحتفاظ بسجلات التغيير.

هل تبحث عن تبسيط وتعزيز كفاءة عملياتك الداخلية؟ دمجها مع ClickUp. إليك كيف يمكن أن يفيدك التكامل بين GitHub و ClickUp:

استخدام Github دون مغادرة ClickUp

تتبع الالتزامات وعمليات الدمج وطلبات السحب تلقائيًا - كل ذلك ضمن موجز نشاط المهمة

الاطلاع على جميع أنشطة Github المتعلقة بمهمة ما مباشرةً في ClickUp

تلقي إشعارات ClickUp عند إضافة عناصر نشاط GitHub جديدة إلى المهام

إرفاق نشاط GitHub تلقائيًا (أو يدويًا) بمهام ClickUp

تغيير حالات المهام تلقائيًا من GitHub تلقائيًا

➡️ ربط Github ب ClickUp

تلقي إشعارات نشاط Github في ClickUp

الاتصال الداخلي الاتصال الداخلي هي عبارة عن منصة علاقات تخاطبية تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب قائمة على المراسلة.

أداة التواصل هذه رائعة للمبيعات، والمنتجات، والتسويق، والدعم، و نجاح العملاء فرق العمل. يتيح لهم Intercom معرفة من هم عملاؤهم وما يفعلونه في التطبيق والمواقع الإلكترونية.

يجعل Intercom من السهل جمع كل ما يحتاجه فريقك للتواصل مع عملائك ودعمهم في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

هل تبحث عن تبسيط التواصل وإدارة العمل لديك؟

قم بدمج Intercom مع ClickUp لرفع مستوى صندوق الوارد الخاص بك وتبسيط سير عملك!

ألقِ نظرة على ما يمكنك القيام به مع تكامل Intercom-ClickUp:

أنشئ مهام ClickUp واربطها بسرعة من صندوق الوارد الخاص بك مباشرةً

اربط مهمة واحدة أو عدة مهام ClickUp بمحادثة في Intercom للانتقال بسرعة إلى المهمة أو تتبع تقدمها

أنشئ مهمة أو اربطها بتذكرة، وستتم إضافة رابط إلى محادثة Intercom تلقائياً إلى مهمة ClickUp الخاصة بك

➡️ توصيل الاتصال الداخلي ب ClickUp

إنشاء مهمة ClickUp جديدة في Intercom

ميرو

Miro هي عبارة عن منصة سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت لإنشاء التواصل والتعاون ومركزة التواصل عبر الفرق.

تتيح هذه الأداة التعاونية البديهية للفرق إمكانية العصف الذهني معًا وتصور المفاهيم والأفكار والحلول باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية. يمكنك أيضًا استخدام ميزة رسم الخرائط الذهنية في Miro لتنظيم الأفكار، وكذلك لمساعدتك في تخطيط وإدارة تدفقات العمل الرشيقة.

يمكنك تبسيط سير عملك بشكل أكبر من خلال دمج Miro مع ClickUp!

سيسمح لك تكامل Miro مع Miro بالقيام بما يلي:

تحرير ميرو لوحات داخل ClickUp وتقليل مقدار الوقت الذي تضيعه من التبديل بين التطبيقات

إنشاء أفكار السبورة البيضاء في أي مكان في ClickUp

أضف لوحة ميرو جديدة أو حالية إلى مستندات ومهام ClickUp ببساطة باستخدام أمر الشرطة المائلة (/ميرو) ➡️ دمج Miro مع ClickUp

استخدام أمر القطع لفتح Miro وإضافة لوحة Miro إلى مستند في ClickUp

مقدمة

Front عبارة عن منصة تواصل مع العملاء ومركز تواصل يسمح لزملاء الفريق بالتعاون بشكل أكثر كفاءة.

فهي تساعد على تبسيط التواصل وتعزيز الكفاءة والإنتاجية من خلال مشاركة صندوق الوارد الخاص بالفريق وتوفير موقع مركزي للرسائل الداخلية والخارجية. يمكن لفرقك مشاركة رسائل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى إعادة توجيهها، وإجراء محادثات داخلية داخل البريد الإلكتروني، وإيقاف الرسائل، وغير ذلك الكثير مع هذه الأداة القوية لإرسال البريد الإلكتروني.

بصرف النظر عن مزاياها المتعلقة بالتواصل، تقدم Front أيضاً أدوات تحليلية مدمجة للمساعدة في مراقبة الأداء, تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس وغير ذلك الكثير، إلى جانب عمليات التكامل الشاملة لتعزيز وظائفه. دمج Front مع ClickUp للمساعدة في تعزيز إنتاجيتك والبقاء على رأس صندوق الوارد الخاص بك!

إليك ما يمكنك فعله مع Front و ClickUp معًا:

إنشاء مهام ClickUp - قم بإضافة معلومات التذكرة بسرعة إلى مهام ClickUp، وقم بتعيين الأعضاء، وحدد تواريخ الاستحقاق، كل ذلك من خلال Front

قم بإرفاق أي عدد من مهام ClickUp بتذكرة في Front لسهولة الرجوع إلى حالة المهمة ومعرفها

عرض الروابط في كلا التطبيقين - عند إنشاء تذكرة أو ربطها بمهمة ما، ستتم إضافة رابط تلقائيًا إلى التذكرة الأمامية في مهمة ClickUp

➡️ دمج الواجهة مع ClickUp

إنشاء مهمة ClickUp داخل Front

فيجما

أخيرًا وليس آخرًا، هناك تكامل آخر سهل الاستخدام لـ ClickUp في قائمتنا وهو Figma. ستستفيد الفرق التي تحتاج إلى التواصل السريع ذهابًا وإيابًا عبر مختلف الوسائط المتعددة أو مشاريع التصميم من تكامل Figma.

كأداة تصميم ونماذج أولية قائمة على الويب، توفر Figma طريقة أسهل للمشاركة في تصميم مشروع مع فريقك. كما أن ميزة سجل الإصدار الخاصة بها تجعل من السهل تتبع الملاحظات عبر الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد مستخدمو ClickUp من هذا التكامل مع ميزات التضمين التي تتيح لك تكبير وتمرير أي تصميم فيجما مضاف إلى مهمة أو تعليق أو مستند أو طريقة عرض.

ألقِ نظرة على ما أ فيجما ويمكن أن يؤدي تكامل ClickUp إلى:

ربط تصاميمك ونماذجك الأولية بسهولة للتعاون أو المراجعة في ClickUp

إعطاء المزيد من السياق لمشاريع ClickUp الخاصة بك مع تضمينات Figma القابلة للتكبير

تجنب لقطات الشاشة الثابتة التي تخلق ارتباكًا عند التواصل بشأن تفاصيل التصميم

➡️ ابدأ في أتمتة عملك باستخدام فيجما ➕ ClickUp

مثال على منصة فيجما

## احصل على أقصى استفادة من ClickUp

تحتاج كل شركة إلى أداة موثوقة لإدارة المهام مثل ClickUp .

مع الكثير من الميزات المفيدة، يمكن لـ ClickUp وحده أن يساعد أي مؤسسة على إدارة الوقت وترتيب أولويات المهام وإكمال المشاريع بكفاءة - كل ذلك في مكان واحد.

ولكن عندما تربط ClickUp بأدوات العمل الأخرى، توقع أن تشهد تغييرًا جذريًا وإيجابيًا في سير عملك.

أضف تطبيقات التواصل والتعاون والأتمتة المفضلة لديك والأكثر استخدامًا إلى ClickUp لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة فائقة الشحن. ⚡️