كيفية إنشاء سير عمل فعال لتطوير البرمجيات

_"البرمجيات الجيدة، مثلها مثل النبيذ الجيد، تستغرق وقتاً" جويل سبولسكي لكن الوقت ليس هو العنصر الوحيد - ما تفعله بهذا الوقت مهم.

فمع ظهور أدوات وأطر عمل ومنهجيات جديدة يومياً، تتعرض فرق تطوير البرمجيات لضغوط مستمرة لتقديم إنجاز أسرع وأفضل.

ولكن هنا تكمن المشكلة: السرعة أمر رائع، ولكن من دون تنظيم، فإنها تؤدي إلى سوء التواصل وإعادة العمل إلى ما لا نهاية.

وهنا يأتي دور سير العمل الفعال لتطوير البرمجيات. إنه المفتاح لحل التحديات، وتجنب العقبات، وإنشاء برمجيات تحل مشاكل حقيقية.

في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل المراحل الرئيسية لدورة حياة تطوير البرمجيات ونشارك نصائح عملية لجعلها تعمل لصالح فريقك.

⏰ ملخص 60 ثانية

سير عمل تطوير البرمجيات هي عملية منظمة لبناء واختبار وإطلاق البرمجيات بكفاءة

المراحل الرئيسية: التخطيط، والتصميم، والترميز، والاختبار، والنشر، والصيانة

تشمل أفضل الممارسات الأساليب الرشيقة، والتوثيق الواضح، والتوثيق الواضح، والتعاون متعدد الوظائف

يساعد ClickUp في إدارة المهام، وتتبع المشاريع، وتعاون الفريق، وأتمتة سير العمل، والحفاظ على تنظيم الفرق

ما هو سير عمل تطوير البرمجيات؟

دعنا نحلل سير عمل تطوير البرمجيات ولماذا هو أساسي للحفاظ على مشروعك في مكانه الصحيح.

التعريف والغرض

سير عمل تطوير البرمجيات هو دليل عمل يتبعه المطورون لبناء واختبار وإطلاق تطبيق يعمل بشكل كامل. من خلال سير عمل متين، يتم توثيق جميع الخطوات الأساسية، ويتم احتساب جميع الاحتمالات، ويتم تحديد جميع الأدوار والمسؤوليات بوضوح وإسنادها إلى أعضاء الفريق المعنيين.

وإليك كيفية إبقاء الجميع في المنطقة:

👉🏽 يمكن للمطوّرين التركيز على البرمجة دون تشتيت الانتباه

👉🏽 فرق ضمان الجودة تعرف بالضبط متى تتدخل للاختبار

👉🏽 يمكن لمديري المشاريع تتبع التقدم المحرز وضمان الوفاء بالمواعيد النهائية

أهمية سير العمل المنظم ### أهمية سير العمل المنظم

إليك السبب الذي يجعل سير العمل المنظم أمرًا ضروريًا لأي مشروع برمجيات:

يضبط الفوضى: يعرف المصممون متى ينهون النماذج الأولية، ويعرف المطورون الميزات التي يجب أن يبرمجوها ويصل المختبرون إلى الحفلة في الوقت المحدد

يعرف المصممون متى ينهون النماذج الأولية، ويعرف المطورون الميزات التي يجب أن يبرمجوها ويصل المختبرون إلى الحفلة في الوقت المحدد العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر: سير عمل متين يرشدك ويتجنب العقبات ويوصلك إلى خط النهاية بشكل أسرع

سير عمل متين يرشدك ويتجنب العقبات ويوصلك إلى خط النهاية بشكل أسرع لا مزيد من لحظات "الأخطاء": يساعد سير العمل المنظم مع نقاط التدقيق، مثل مراجعات التعليمات البرمجية والاختبارات المبكرة، على اكتشاف المشكلات مبكرًا

يساعد سير العمل المنظم مع نقاط التدقيق، مثل مراجعات التعليمات البرمجية والاختبارات المبكرة، على اكتشاف المشكلات مبكرًا العمل الجماعي يجعل الحلم يتحقق: يعمل المطورون والمصممون والمختبرون بشكل متزامن عندما تكون الأدوار واضحة منذ البداية

يعمل المطورون والمصممون والمختبرون بشكل متزامن عندما تكون الأدوار واضحة منذ البداية جاهز لما هو غير متوقع: يساعد سير العمل المتين، مثل Agile أو Lean، فريقك على التكيف مع التغييرات دون تعطيل المشروع بأكمله

المراحل الرئيسية لسير عمل تطوير البرمجيات

والآن، دعنا نناقش المراحل الست لعملية سير عمل تطوير البرمجيات.

أتقن كل مرحلة من هذه المراحل، وبذلك تكون قد أعددت مشروعك للنجاح. هل تتعجل أو تتخطى المراحل؟ استعد للصداع وإعادة العمل.

1. التخطيط وجمع المتطلبات

هذه هي مرحلة "لنكتشف ما نقوم به بالفعل". 🤔

الهدف من ذلك هو تحديد ميزات البرنامج ووظائفه ونطاقه بوضوح، كما يمكنك أيضًا معرفة ما هو واقعي ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددين.

ماذا يحدث هنا؟

يقوم المطورون بإجراء مقابلات فردية مع أصحاب المصلحة، مثل العملاء أو المستخدمين النهائيين أو الفرق الداخلية، لجمع الأفكار

مع أصحاب المصلحة، مثل العملاء أو المستخدمين النهائيين أو الفرق الداخلية، لجمع الأفكار يستخدمون ألواح بيضاء أو ملاحظات لاصقة أو أدوات رقمية لتبادل الأفكار وتنظيمها

2. التصميم ووضع النماذج الأولية

هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الأفكار في التبلور، حيث تُظهر بالضبط كيف سيعمل البرنامج وكيف سيبدو في العالم الحقيقي. 🧩

ماذا يحدث هنا؟

ينشئ مصممو تجربة المستخدم/واجهة المستخدم إطارات سلكية لإظهار مكان كل عنصر على الشاشة - بدون ألوان أو تفاصيل خيالية، فقط الهيكل

لإظهار مكان كل عنصر على الشاشة - بدون ألوان أو تفاصيل خيالية، فقط الهيكل تأتي النماذج بعد ذلك. تمنحك هذه النماذج صورة أوضح لما سيبدو عليه المنتج النهائي مع الألوان والخطوط وعناصر العلامة التجارية

بعد ذلك. تمنحك هذه النماذج صورة أوضح لما سيبدو عليه المنتج النهائي مع الألوان والخطوط وعناصر العلامة التجارية بعد ذلك، يقوم فريق البرمجيات ببناء نموذج أولي تفاعلي لمعرفة كيف سيتفاعل المستخدمون معه. وهو لا يعمل بشكل كامل، ولكن يمكنك اكتشاف مشكلات قابلية الاستخدام وتجنب إعادة الصياغة المكلفة في المراحل اللاحقة

لمعرفة كيف سيتفاعل المستخدمون معه. وهو لا يعمل بشكل كامل، ولكن يمكنك اكتشاف مشكلات قابلية الاستخدام وتجنب إعادة الصياغة المكلفة في المراحل اللاحقة بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيداً، يقوم مهندسو النظام بتخطيط كيفية اتصال كل شيء مع البنية التحتية الخلفية وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات.

3. الترميز والتطوير

الآن يأتي الجزء الذي يحبه المطورون (وأحيانًا يخشونه) - بناء البرمجيات الوظيفية. 🫣

ماذا يحدث هنا؟

يعمل مطورو برمجيات الواجهة الأمامية على ما يراه المستخدمون ، مثل تصميم الموقع الإلكتروني، وقائمة التصفح، وما إلى ذلك.

، مثل تصميم الموقع الإلكتروني، وقائمة التصفح، وما إلى ذلك. أما مطورو الواجهة الخلفية فيتعاملون مع الوظائف التي تقع خلف الكواليس ، مثل واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقات الطرف الثالث وبوابات الدفع

، مثل واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقات الطرف الثالث وبوابات الدفع يقوم خبراء قاعدة البيانات بإعداد كيفية تخزين البيانات واسترجاعها وتحديثها تطوير البرمجيات الرشيقة يحافظ على تنظيم الأمور هنا. تعمل الفرق في دورات قصيرة (سباقات السرعة) لتقديم أجزاء برمجية صغيرة وعملية.

هل تعلم: في صناعة تطوير البرمجيات، "أناقة الكود" (أو "الكود النظيف") هي ممارسة ذات قيمة عالية. فالأمر لا يتعلق فقط بالجماليات؛ بل يتعلق بإعطاء الأولوية لقابلية القراءة والصيانة والكفاءة، مما يؤدي في النهاية إلى دورات تطوير أسرع وأخطاء أقل. كتاب روبرت سي مارتن، كود نظيف, هو عمل أساسي في هذا الموضوع.

4. الاختبار وضمان الجودة (QA)

"هل يعمل برنامجك؟" (ربما لا يعمل حتى الآن.) 🫥

لهذا السبب توجد هذه المرحلة. الهدف منها هو التقاط تلك اللحظات "لم أتوقع ذلك" قبل أن تصبح مشاكل فعلية.

ماذا يحدث هنا؟

يقوم مختبرو ضمان الجودة بإجراء اختبارات متعددة ل التقاط الأخطاء أو مواطن الخلل التي يمكن أن تدمر تجربة المستخدم

التي يمكن أن تدمر تجربة المستخدم غالبًا ما يقوم المختبرون بتشغيل التطبيق من خلال أدوات اختبار ضمان الجودة لمحاكاة الآلاف من سيناريوهات العالم الحقيقي و التقاط نقاط الضعف

إذا عثر فريق الاختبار على أخطاء تمنع التطبيق من العمل كما ينبغي، فإنه يرسل إلى فريق التطوير تقارير مفصلة عن الأخطاء.

إليك كيف تبدو الأنواع المختلفة لاختبار التطبيقات:

نوع اختبار البرمجيات ما الذي يجب التحقق منه؟ الاختبار الوظيفي هل يضيف زر "إضافة إلى عربة التسوق" عناصر؟ اختبار الأداء ماذا يحدث عندما يتصفح 5000 مستخدم قوائم الطعام أثناء ذروة العشاء؟ اختبار سهولة الاستخدام هل يمكن للمستخدمين تقديم طلب دون الشعور بالضياع أو الإحباط؟ اختبار الأمان هل معلومات الدفع الخاصة بالعميل مشفرة بشكل صحيح؟ اختبار التكامل هل يقوم التطبيق بسحب القوائم ومعالجة المدفوعات وتحديث حالات التسليم بسلاسة؟

5. إدارة النشر والإصدار

لقد قمت بترميز برنامجك واختباره وتصحيحه. والآن، حان الوقت لإظهار ما يمكن أن يفعله للعالم. لكن الأمر ليس بسيطًا مثل الضغط على زر "تحميل"؛ فالعملية تتطلب اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل. 🔍

ماذا يحدث هنا؟

ينتقل البرنامج من مرحلة الاختبار إلى البيئة الحية (الإنتاج) حيث يقوم مستخدمو النسخة التجريبية بتجربة التطبيق. في حال نجاحه، يتم إطلاقه عبر متاجر التطبيقات

حيث يقوم مستخدمو النسخة التجريبية بتجربة التطبيق. في حال نجاحه، يتم إطلاقه عبر متاجر التطبيقات تبقى الفرق جاهزة لمواجهة العثرات عن كثب إدارة الإصدار واستخدام أدوات النشر المستمر لأتمتة التحديثات وتتبع الأداء. إذا ساءت الأمور، فيمكنهم التراجع عن التغييرات بسرعة

6. المراقبة والصيانة

لقد تم إطلاق برنامجك، ولكن الصخب لم ينتهِ بعد. مع تطور احتياجات المستخدمين، فإن تحديث تطبيقك هو المفتاح للبقاء في المقدمة وزيادة الإيرادات. 🎯

ماذا يحدث هنا؟

تقوم فرق العمل بمراقبة المقاييس مثل وقت تشغيل الخادم ومشاركة المستخدم ومعدلات الأخطاء لتحديد مجالات التحسين

مثل وقت تشغيل الخادم ومشاركة المستخدم ومعدلات الأخطاء لتحديد مجالات التحسين يقوم المطورون بإصلاح الأخطاء عند إبلاغ المستخدمين عنها

عند إبلاغ المستخدمين عنها فرق الدعم تنشر فرق الدعم تحديثات دورية للحفاظ على مزامنة التطبيق مع الأجهزة الجديدة وأنظمة التشغيل واحتياجات المستخدمين، مع تعزيز وظائفه في الوقت نفسه

أفضل الممارسات لسير عمل تطوير البرمجيات الفعال

إليك كيفية تعزيز سير عملك وجعل كل خطوة مهمة:

1. استخدم منهجيات رشيقة أو مرنة

تقليدياً، كانت الشركات تستخدم طريقة الشلال - وهي عملية جامدة لا تبدأ كل مرحلة فيها إلا بعد اكتمال المرحلة السابقة. أي تغييرات تعني العودة إلى البداية.

يعمل هذا بشكل جيد في صناعات مثل التصنيع أو البناء، حيث تكون الأمور أكثر خطية. لكن في تطوير البرمجيات؟ ليس كثيراً.

هذا هو المكان الذي تعمل فيه رشيقة و إدارة المشاريع المرنة منهجيات تدخل حيز التنفيذ.

هذا ما تنطوي عليه هذه المنهجيات:

يسمح لك سير العمل الرشيق بالعمل على دفعات قصيرة ومركزة (تسمى "سباقات السرعة"). بعد كل سبرنت، تقوم بمراجعة عملك والحصول على ملاحظات وتعديله، ثم تقوم بتعديل عملك

بالعمل على دفعات قصيرة ومركزة (تسمى "سباقات السرعة"). بعد كل سبرنت، تقوم بمراجعة عملك والحصول على ملاحظات وتعديله، ثم تقوم بتعديل عملك سير العمل المرن يركز على إزالة الخطوات غير الضرورية لتسريع عملية تطوير البرمجيات

➡️ اقرأ المزيد: مبادئ اللين السبعة للمساعدة في تطوير البرمجيات الخاصة بك

2. دمج التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)

ينتهي فريقك من تحديث ميزة كبيرة. ولكن عند دمج كل شيء، تظهر الأخطاء في كل مكان. يؤدي التدافع في اللحظة الأخيرة إلى تأخير الإصدار، مما يحاصرك في دورة من الاختبار والتصحيح والانتظار.

مع CI/CD:

يقوم المطورون بانتظام بدمج التغييرات البرمجية الخاصة بهم في مستودع مشترك . يتم تشغيل الاختبارات التلقائية في كل مرة يتم فيها إضافة كود جديد لاكتشاف الأخطاء مبكرًا

. يتم تشغيل الاختبارات التلقائية في كل مرة يتم فيها إضافة كود جديد لاكتشاف الأخطاء مبكرًا بمجرد أن يجتاز الرمز جميع الاختبارات، يقوم القرص المضغوط تلقائيًا بنشره إلى الإنتاج. لا مزيد من دورات الإصدار الطويلة - يتم نشر التغييرات بمجرد أن تصبح جاهزة

3. ضمان التوثيق والتواصل الواضح

تكون متعمقًا في الكود البرمجي وتجعل الأشياء تعمل، ثم يقول لك شخص ما: _'مرحبًا، هل يمكنك توثيق ذلك؟ 😅

ولكن هنا تكمن المشكلة: من دون توثيق متين، قد ينتهي الأمر حتى بأفضل العقول إلى الحيرة حول ماذا ومتى ولماذا تم إجراء تغيير بسيط في التعليمات البرمجية منذ عام مضى.

للحصول على التوثيق الصحيح:

وثّق في وقت مبكر، وثّق كثيرًا: وثّق أثناء عملك، وليس في النهاية، حتى لا تنسى التفاصيل الأساسية

وثّق أثناء عملك، وليس في النهاية، حتى لا تنسى التفاصيل الأساسية اجعلها بسيطة وسهلة المنال: اجعل التوثيق قصيرًا وواضحًا ومباشرًا. استخدم لغة بسيطة ومخططات انسيابية لجعل المفاهيم سهلة الاستيعاب

اجعل التوثيق قصيرًا وواضحًا ومباشرًا. استخدم لغة بسيطة ومخططات انسيابية لجعل المفاهيم سهلة الاستيعاب حديث المستندات بانتظام: قم بتحديث مستنداتك بانتظام لتبقى متوافقة مع التغييرات

قم بتحديث مستنداتك بانتظام لتبقى متوافقة مع التغييرات اجعل كل شيء مركزيًا: قم بتخزين جميع مستنداتك في مكان واحد لتوفير الوقت وضمان معرفة الجميع بمكان العثور عليها

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء وثيقة تصميم البرمجيات؟

4. تعزيز التعاون متعدد الوظائف

يقوم فريق التطوير لديك ببناء ميزة جديدة، لكنهم لا يحصلون على مدخلات من التسويق أو المبيعات أو دعم العملاء. الميزة سليمة من الناحية التقنية ولكنها لا تلبي احتياجات العملاء.

لتجنب ذلك، قم بإشراك الجميع في وقت مبكر. إليك الطريقة:

إجراء عمليات مراجعة منتظمة للفريق: اجعلها قصيرة؛ مجرد مزامنة سريعة للتأكد من أن الجميع متوافقون ولا أحد يعمل في صومعة

اجعلها قصيرة؛ مجرد مزامنة سريعة للتأكد من أن الجميع متوافقون ولا أحد يعمل في صومعة قم بتدوير قادة الفريق: دع الأشخاص من مختلف الأقسام يقودون المبادرات من أجل فهم أفضل للتحديات التي تواجه بعضهم البعض

دع الأشخاص من مختلف الأقسام يقودون المبادرات من أجل فهم أفضل للتحديات التي تواجه بعضهم البعض عزز مشاركة المعرفة: استضف جلسات مشتركة بين الفرق حيث يشارك كل قسم رؤاه حول ما يعمل عليه

➡️ اقرأ المزيد: تطوير البرمجيات التعاونية لتحسين التسليم

كيفية تحسين تدفق تطوير البرمجيات الخاصة بك؟

هل تريد رفع مستوى تطوير برمجياتك؟ ابدأ باستراتيجيات التحسين هذه.

1. الانتقال إلى النهج التكراري أو الرشيق

تقوم الأساليب الرشيقة بتقسيم المشاريع إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها. فبدلاً من الانتظار لأشهر، يمكنك تقديم الميزات بشكل متكرر والحصول على الملاحظات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اكتشاف المشاكل قبل أن تتفاقم.

ومع ذلك، فإن إدارة سير العمل بأساليب أجايل معقدة بسبب التغييرات المستمرة والتنسيق بين الفريق والمواعيد النهائية الضيقة. وهنا يأتي دور برنامج إدارة المشروعات الرشيقة من ClickUp يساعد

تبسيط إعداد تقارير السباق باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

غالبًا ما تكافح فرق العمل الرشيقة لتتبع التقدم المحرز في سباقات السرعة و كيفية توافق المهام مع الأهداف الأكبر.

مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك الحصول على لمحة سريعة عن تقدم الفريق وسرعة العدو السريع وأهداف العدو السريع. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك المخططات البيانية للتقليص الزمني والإنهاك على تتبع ما تم إنجازه وما تبقى من أعمال لم يتم إنجازها بعد.

تصور تقدم المشروع وأداء الفريق من خلال المخططات البيانية المتناقصة في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

استخدم طرق عرض مخصصة لكل فريق باستخدام طرق العرض المخصصة في ClickUp Custom Views

لدى الفرق المختلفة احتياجات فريدة من نوعها: يحتاج المصممون إلى لوحات مرئية، ويحتاج المطورون إلى تفاصيل تقنية، ويحتاج مديرو المشاريع إلى خارطة طريق واضحة. لهذا السبب لا يمكن استخدام أداة واحدة تناسب الجميع. طرق العرض المخصصة في ClickUp تضمين:

عرض لوحة كانبان : يسمح للمصممين بتتبع المهام بصريًا، مثل تنظيم مراحل تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (على سبيل المثال، الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي والتصميم النهائي)

عرض القائمة : تمكين المطورين من الغوص في قوائم المهام التفصيلية مع المواصفات التقنية، مثل مهام الترميز وإصلاح الأخطاء وخطوات تنفيذ الميزة

عرض مخطط جانت البياني : يسمح لمديري المشاريع بمراقبة التقدم المحرز وتحديد المواعيد النهائية لإصدارات الميزات أو سباقات السرعة

اضبط طرق عرض المهام لتناسب احتياجات المشروع باستخدام طرق العرض المخصصة في ClickUp

أتمتة تخطيط المشروع وتوثيقه باستخدام ClickUp Brain

لقد انتهيت للتو من سباق سريع وتحتاج إلى التخطيط للسباق التالي. وهذا يعني الجلوس في اجتماعات لا نهاية لها، ومعرفة ما هي الخطوة التالية، وتحديث عدد لا يحصى من المستندات.

ولكن مع ClickUp Brain يمكنك إنشاء خطط سريعة في ثوانٍ، وتحديث المستندات على الفور، واقتراح المهام والمهام الفرعية بناءً على الأعمال المتراكمة. وهذا يوفر وقتًا ثمينًا لفريقك للتركيز على أعمال التطوير الفعلية.

مثال على المطالبة: _اقترح خطة سريعة ل [اسم المشروع] مع المهام والأولويات وتواريخ الإنجاز المقدرة

ClickUp Brain

2. الاستفادة من أداة إدارة المشاريع

تقوم العديد من الشركات بتعيين الأدوار يدويًا من خلال الاجتماعات أو رسائل البريد الإلكتروني، وهو أمر مناسب للفرق الصغيرة. ومع ذلك، بالنسبة للمشاريع الكبيرة، فإن استخدام أداة إدارة المشاريع يجعل من الأسهل تعيين الأدوار وتتبع المهام وتسهيل التعاون.

وهذا بالضبط ما برنامج إدارة مشاريع فريق النقر فوق فريق العمل العروض مهام ClickUp يوفر واجهة سهلة الاستخدام تُظهر من الذي تم تعيينه لأي مهمة وتتبع تقدمه، مما يحافظ على توافق فريقك والمشاريع على المسار الصحيح.

إليك طريقة عمله:

عندما تنشئ مهمة، ما عليك سوى النقر على أيقونة علامة الجمع في مربع أحد أعضاء الفريق لتعيينها له على الفور

قم بتعيين المهام بناءً على مهارات أعضاء الفريق وخبراتهم. ضع في اعتبارك أيضًا المواعيد النهائية للحساب والأولويات والتبعيات وعبء العمل لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

يمكنك أيضًا استخدام انقر فوق تعيين التعليقات لتعيين التعليقات أو إعادة تعيينها أو حلها ضمن سير عمل المهمة. هذا يحافظ على تنظيم الاتصالات المتعلقة بالمهام ويضمن عدم إغفال أي تفاصيل.

قم بإنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق دون عناء باستخدام ClickUp Assign Comments (تعيين التعليقات)

إذا كنت لا ترغب في إنشاء مهام سير العمل من الصفر، فإن ClickUp لديه العديد من قوالب تطوير البرامج التي يمكن أن تساعد.

توفر هذه النماذج أطر عمل مبنية مسبقًا لمهام مثل تتبع الأخطاء والتخطيط السريع وإدارة الإصدار حتى تتمكن من البدء بسرعة دون إعادة اختراع العجلة.

إن قالب مشروع برنامج ClickUp البرمجي يساعد فرق المنتج والهندسة وضمان الجودة والتصميم على التعاون في منصة مركزية.

قالب مشروع برنامج ClickUp البرمجي

يقدم القالب طرق عرض مختلفة لتتبع التقدم المحرز: طريقة عرض اللوحة تنظم المهام حسب الحالة (على سبيل المثال، "قيد التطوير" أو "جاهز للنشر")، طريقة عرض الجدول الزمني تساعد في تخطيط سير العمل بشكل مرئي، وطريقة عرض القائمة تعرض جميع المهام وتفاصيلها في قائمة منظمة.

يمكنك أيضًا تنظيم العمل في سباقات سريعة لكل منها مهام محددة لإكمالها. على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ تطبيقًا للجوال، فإليك ما يمكن أن تبدو عليه سباقات السرعة:

السباق السريع 1 : مهام الواجهة الخلفية، مثل إعداد قاعدة البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات

: مهام الواجهة الخلفية، مثل إعداد قاعدة البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات البصمة 2: عمل الواجهة الأمامية، مثل تصميم واجهة المستخدم، ومصادقة المستخدم، وربط الواجهة الأمامية بالواجهة الخلفية

3. استثمر في الأدوات والمنصات الفعالة

لا تتجاهل أدوات تطوير البرمجيات أثناء إعداد سير عملك.

تساعدك الأدوات المناسبة في الوصول إلى المعالم الرئيسية بشكل أسرع، ومواءمة فريقك، والحفاظ على الجداول الزمنية. إليك بعض الأدوات الشائعة التي يمكن أن تساعدك:

الفئة الوصف أمثلة إدارة المشروع تبسيط إدارة المشروع من البداية إلى النهاية مع ميزات لتعيين المهام والأدوار، وتخطيط سباقات السرعة والموارد، وتعاون الفريق، وإعداد تقارير المشروع href/ https://clickup.com/ClickUp/%href/ مستودع التعليمات البرمجية تخزين وتنظيم التعليمات البرمجية لسهولة الوصول والتعاون، ومنع التعارضات /href/ https://github.com/GitHub/%href/ التحكم في الإصدار يتتبع تغييرات التعليمات البرمجية بمرور الوقت، مما يسمح للمطورين بحفظ الإصدارات أو المراجعة أو الرجوع أو التعاون دون فقدان التقدم /href/ https://git-scm.com/Git/%href/ الاختبار يضمن عمل البرنامج كما هو متوقع من خلال أتمتة الاختبارات وإدارة الاختبار اليدوي href/ https://testgrid.io/TestGrid/%href/ ضمان الجودة يدير ويتتبع عمليات الجودة، بما في ذلك حالات الاختبار وتتبع الأخطاء وإعداد التقارير /href/ https://www.atlassian.com/software/jiraJira/%href/ أتمتة CI/CD أتمتة خط التكامل والنشر واختبار ونشر التعليمات البرمجية تلقائيًا كلما قام المطورون بدفع التحديثات /href/ https://www.jenkins.io/Jenkins/%href/ المراقبة يراقب أداء النظام ووقت التشغيل واستخدام الموارد لضمان سير كل شيء بسلاسة /href/ https://prometheus.io/Prometheus/%href/ التحليلات يجمع ويحلل بيانات المستخدم لفهم كيفية تفاعل الأشخاص مع التطبيق مع التطبيق href/https://marketingplatform.google.com/about/analytics/Google Analytics/%href/

4. التركيز على جودة التعليمات البرمجية أكثر من التوثيق الشامل

تعد الوثائق القابلة للتنفيذ ضرورية، ولكن المبالغة في إعدادها يمكن أن تضيع الوقت، خاصة مع ضيق المواعيد النهائية. فهو يترك مجالاً أقل للتركيز على جودة التعليمات البرمجية أثناء التطوير والاختبار.

وجد استطلاع أجرته GitLab أن مراجعات التعليمات البرمجية هي السبب الرئيسي الثالث لإرهاق المطورين بعد ساعات العمل الطويلة والمواعيد النهائية الضيقة.

يمكن أن تساعد قوالب مراجعة التعليمات البرمجية من ClickUp في تسريع العملية.

إحدى هذه الأدوات هي قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp .

ClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

يسمح لمراجعي التعليمات البرمجية بـ

تجميع تقارير الأخطاء والمشكلات بشكل مركزي في عرض نظيف ومنظم

تحديد أولويات مشاكل التعليمات البرمجية وإدارتها بكفاءة للحفاظ على سير الأمور

تعيين الأخطاء وتتبع التقدم المحرز ومراقبة الإصلاحات - كل ذلك من داخل ClickUp

➡️ اقرأ المزيد: أفضل ممارسات إدارة مشاريع البرمجيات: نصائح للنجاح

التحديات الشائعة في سير عمل تطوير البرمجيات ## التحديات الشائعة في سير عمل تطوير البرمجيات

A يوم مطور البرامج هو أكثر من مجرد ترميز. إنه مزيج من التطوير، والاختبار، والتحقق من الأمان، ومراجعات التعليمات البرمجية، والاجتماعات التي لا تنتهي. ولكن مع كل هذا يأتي عوائق تطوير البرمجيات .

دعونا نناقش كيفية معالجتها.

1. الحفاظ على جودة الكود في ظل المواعيد النهائية الضيقة

قد يغريك التسابق مع عقارب الساعة على دفع الإصلاحات السريعة. والنتيجة؟ تغييرات مربكة في التعليمات البرمجية وأخطاء خفية وصداع الصيانة.

لتجنب ذلك:

✅ قم بإعداد اختبارات مؤتمتة بحيث يتم التحقق من شفرتك البرمجية أثناء العمل

✅✅ استعن بزملائك في الفريق لمراجعة التعليمات البرمجية لاكتشاف ما فاتك

✅✅ قم بأتمتة عمليات النشر لدفع التحديثات بسرعة

2. إدارة التعاون في الفرق الموزعة

عندما يكون فريقك عالمياً، فإن المناطق الزمنية وساعات العمل المختلفة والاجتماعات الفائتة يمكن أن تجعل جهود التعاون تبدو مفككة

لمعالجة هذه المشكلة:

*✅ استخدم أدوات التعاون للحفاظ على توافق الجميع

✅✅ جدولة مواعيد منتظمة أو أسبوعية لمراجعة الحسابات حتى مع اختلاف المناطق الزمنية

✅✅ إبقاء الجميع على اطلاع دائم باستخدام أدوات التواصل غير المتزامنة مثل تدوين الاجتماعات وتسجيلات الشاشة

3. التكيف مع التغيرات السريعة في المتطلبات

أنت متعمق في بناء التطبيق، وفجأة تتغير المتطلبات. والآن، عليك أن تتكيف دون عرقلة المشروع.

للتعامل مع هذه المشكلة:

✅ العمل في سباقات سريعة قصيرة للتكيف بسرعة مع التغييرات

✅✅ احصل على التغذية الراجعة في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان لتجنب التغييرات الكبيرة في وقت لاحق

✅✅ إنشاء نماذج أولية سريعة للأفكار الجديدة لمواءمة الجميع قبل بدء التطوير

تسريع جهود تطوير البرمجيات باستخدام ClickUp

يعد سير العمل السلس في تطوير البرمجيات أمرًا أساسيًا للوفاء بالمواعيد النهائية وتقديم نتائج عالية الجودة. يتألق ClickUp عندما يتعلق الأمر بجعل هذه العملية أسهل وأكثر كفاءة.

حيث يمكنك إدارة المهام دون عناء، وتعيينها، وتتبع التقدم المحرز، وضمان التقدم في الوقت المناسب. كما تساعدك قوالب تطوير البرمجيات على مواصلة سير الأمور من البداية إلى النهاية.

يُعد ClickUp Brain بمثابة دماغ مشروعك - حيث يقوم بتخزين جميع أفكارك ومستنداتك في مكان واحد بحيث يبقى الجميع على نفس الصفحة. باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، يمكنك الحصول على لقطة واضحة عن موقف الأمور.

هل أنت مستعد لتبسيط عملية تطوير برمجياتك؟ اشترك في ClickUp اليوم