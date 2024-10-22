أفضل 10 صانعي المخططات الانسيابية على الإنترنت في 2025

تصبح إدارة المشاريع أسهل مع المخططات الانسيابية لأنها مذهلة في تصور العمليات المعقدة.

المخططات الانسيابية هي نقطة الانطلاق لتصميم العمليات وسير العمل وتساعدك على استكشاف الانحرافات وتصحيحها مع تقدم المشروع.

سواء كانت إدارة سير العمل أو إطلاق منتج أو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي - جميع العمليات لها أجزاء متحركة. يجعل المخطط الانسيابي المصمم جيدًا من السهل فهم كيفية تفاعل كل مكون.

اليوم، جعلت البرامج إنشاء مخطط انسيابي أسهل بكثير. باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك إنشاء مخططات انسيابية وإجراء التغييرات والتعاون بكفاءة.

ومع ذلك، مع وجود العديد من برامج المخططات الانسيابية الخيارات، واختيار الخيار المناسب يستغرق وقتًا وجهدًا.

لتبسيط الأمر، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 برامج لصناعة المخططات الانسيابية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في صانعي المخططات الانسيابية؟

ستؤثر الميزات المتوفرة في صانع المخطط الانسيابي بشكل كبير على سهولة استخدامه وفعاليته. في حين أن لكل شركة متطلباتها الفريدة، إلا أن بعض الوظائف ضرورية.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برامج المخططات الانسيابية عبر الإنترنت:

واجهة بديهية: ابحث عن أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام، توفر وظائف السحب والإفلات، وسهولة إدخال البيانات، وخيارات المخطط، والأداء البديهي

ابحث عن أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام، توفر وظائف السحب والإفلات، وسهولة إدخال البيانات، وخيارات المخطط، والأداء البديهي عناصر رسومية: العناصر برنامج تخطيط العمليات يجب أن يتضمن عناصر مرئية متنوعة. يجب أن يستضيف صانع المخطط الانسيابي الجيد أشكالاً وموصلات وخطوطاً متنوعة

العناصر برنامج تخطيط العمليات يجب أن يتضمن عناصر مرئية متنوعة. يجب أن يستضيف صانع المخطط الانسيابي الجيد أشكالاً وموصلات وخطوطاً متنوعة التخصيص: تخصيص المخططات الانسيابية من خلال تخصيص الألوان والأشكال والأنماط حسب تفضيلاتك. وكلما ارتفع مستوى التخصيص، أصبح من الأسهل إنشاء مخططات معقدة

تخصيص المخططات الانسيابية من خلال تخصيص الألوان والأشكال والأنماط حسب تفضيلاتك. وكلما ارتفع مستوى التخصيص، أصبح من الأسهل إنشاء مخططات معقدة التعاون: اختر صانع المخططات الانسيابية الذي يتيح التعاون في الوقت الفعلي لمشاركة المخططات الخاصة بك مع أعضاء الفريق والعمل على بناء العمليات معًا

اختر صانع المخططات الانسيابية الذي يتيح التعاون في الوقت الفعلي لمشاركة المخططات الخاصة بك مع أعضاء الفريق والعمل على بناء العمليات معًا النماذج : تساعد القدرة على وضع قوالب للمخططات الانسيابية - أو مكتبة من قوالب المخططات الانسيابية - في توفير بعض الخطوات. قم بتشغيل مشاريعك بشكل أسرع من خلال اختيار القوالب وتخصيص العناصر بسرعة

: تساعد القدرة على وضع قوالب للمخططات الانسيابية - أو مكتبة من قوالب المخططات الانسيابية - في توفير بعض الخطوات. قم بتشغيل مشاريعك بشكل أسرع من خلال اختيار القوالب وتخصيص العناصر بسرعة الاندماج مع الأدوات الأخرى: فكّر في صانع المخططات الانسيابية الذي يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل برامج إدارة المشاريع, برنامج رسم الخرائط الذهنية أو حلول التخزين السحابي أو غيرها برنامج رسم الخرائط الذهنية بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن أدوات المخططات الانسيابية التي سيجدها جميع أعضاء الفريق سهلة الاستخدام، بغض النظر عن الخبرة التقنية.

أفضل 10 أدوات للمخططات الانسيابية لاستخدامها في عام 2024

قم بتبسيط عملية البحث من خلال قائمتنا المنسقة لأفضل 10 أدوات مجانية لصناعة المخططات الانسيابية على الإنترنت مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة.

1. كليك أب

استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب

ClickUp أكثر من مجرد أداة للمخططات الانسيابية. مع الخرائط الذهنية لـ ClickUp ، يستغرق إنشاء مخططات انسيابية ذكية وتعاونية واحترافية أقل من بضع دقائق.

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

استخدم السبورات التفاعلية لبدء إنشاء مخططات انسيابية مع فريقك، حتى لو كنت تعمل عن بُعد. تسمح لك السبورات التفاعلية بما يلي التعاون مع الزملاء في الوقت الفعلي لإنشاء مهام سير العمل وتخطيط العمليات.

حقق أقصى استفادة من سير عملك باستخدام اللوحات البيضاء باستخدام قالب المخطط الانسيابي في ClickUp

استفد أيضًا من قوالب المخطط الانسيابي الخاص ب ClickUp لتوضيح خريطة رحلة العميل أو خارطة طريق المنتج.

نموذج قالب المخطط الانسيابي لمسار السباحة بواسطة ClickUp يساعدك على تصور سير العمل وتحديد الأدوار في المشروعات

أفضل ميزات ClickUp

تشغيل مشاريعك بشكل أسرع مع مكتبة غنية من قوالب المخططات الانسيابية، بما في ذلك قالب المخطط الانسيابي لعملية ClickUp و Blog - ClickUp

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام السبورات البيضاء والخرائط الذهنية

اربط عناصر المخطط الانسيابي بالمهام وقوائم المهام، مما يساعد على إنشاء اتصال متماسك بين تصور العملية وتنفيذ المشروع

قيود ClickUp

صعوبة إنشاء مخططات انسيابية على الأجهزة المحمولة

نظرًا لميزات ClickUp المتعددة، هناك منحنى تعليمي لإتقان الواجهة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. مخطط تدفق زن

عبر مخطط زن الانسيابي Zen Flowchart هو صانع مخططات انسيابية مجاني خفيف الوزن وقوي في نفس الوقت لصياغة مخططات انسيابية ورسوم بيانية ومخططات بيانية عالية الجودة.

تتميز هذه الأداة بالعديد من المقاطع والعناصر والسمات لتحسين عملية إنشاء المخطط الانسيابي. استخدم عناصر السحب والإفلات وإنشاء العقد بنقرة واحدة.

إحدى الميزات البارزة هي التزام الأداة بخصوصية المستخدم. لا يتطلب Zen Flowchart أي معلومات شخصية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مخططات انسيابية دون أي إرسال بيانات أولية. ولكن، قوالب المخططات الانسيابية محدودة.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم دراية بأدوات الرسم من Microsoft Drawing، فإن الانتقال إلى Zen Flowchart سلس، وذلك بفضل هياكل التصميم المتشابهة.

أفضل ميزات Zen Flowchart Zen Flowchart

تجعل واجهة مستخدم Zen البسيطة الخالية من الرتوش من إنشاء المخططات الانسيابية أمرًا سهلاً

تحسين تصميم المخطط الانسيابي باستخدام مكتبة غنية من القصاصات الفنية والعناصر والسمات

الغوص مباشرة في العملية الإبداعية دون تقديم معلومات شخصية

قيود Zen للمخطط الانسيابي

يجد المستخدمون أن نقص الميزات المتقدمة أو خيارات التخصيص يحد من الميزات المتقدمة

الوظائف غير المتصلة بالإنترنت مقيدة إلى حد ما

يسمح الإصدار المجاني بثلاث مستندات فقط لكل حساب

تسعير #### Zen Flowchart

مجاني للأبد

بالإضافة: 6.3 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.3 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Zen Flowchart التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. النموذج المرئي

عبر النموذج المرئي Visual Paradigm هي أداة متعددة الاستخدامات لتصميم المخططات الانسيابية مصممة خصيصًا لفرق تطوير المنتجات والبرمجيات. تتجاوز هذه الأداة الرسم البياني الانسيابي التقليدي، حيث تقدم العديد من إمكانيات النمذجة والرسم التخطيطي.

تتمثل الميزة الحيوية لهذه الأداة في دعم لغة النمذجة الموحدة أو UML، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مخططات انسيابية ومخططات أخرى ضرورية لتصميم البرامج وبنية النظام، مثل مخططات الفصول ومخططات التسلسل وغيرها.

تعاون مع أعضاء فريقك من خلال التحرير والتعليقات وسلاسل المناقشة في الوقت الفعلي.

Visual Paradigm أفضل الميزات

يتكامل مع أدوات التطوير وإدارة المشاريع الشائعة الأخرى، وهو مفيد بشكل خاص لمطوري البرامج

تخزين التصاميم مع صانع الصور المدمج وصانع كتب الصور

مكتبة واسعة لمساعدتك في اختيار قالب المخطط الانسيابي الأنسب لك

قيود النموذج البصري #### قيود النموذج البصري

قوالب محدودة قابلة للتخصيص

منحنى تعليمي بطيء

مجموعة الميزات الواسعة يمكن أن تجعلها كثيفة الاستخدام للموارد

تسعير النموذج البصري

موديل : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم قياسي: 19 دولار/شهريًا

19 دولار/شهريًا احترافي: 35 دولارًا في الشهر

35 دولارًا في الشهر المؤسسات: 89 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Visual Paradigm

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: غير مدرج في Capterra

4. ميرو

عبر ميرو Miro هو صانع مخطط انسيابي موثوق وبديهي. ما يميز Miro عن غيره هو نظام التصميم القوي، ومكتبة واسعة من القوالب، وميزات مختلفة تلبي احتياجات العمل المحددة.

وهذا يزود المستخدمين بالأدوات اللازمة لإنشاء مخططات انسيابية ومخططات تنظيمية وأصول مرئية أخرى.

يتميز Miro بقدرات تعاون قوية. يسمح نظام Miro المبتكر للسبورة البيضاء لعدة مستخدمين بالتحرير في وقت واحد، مع وجود مؤشرات واضحة للمؤشر، بحيث يظل الجميع متزامنين.

أفضل ميزات Miro

التعاون من أي مكان وعبر الأجهزة باستخدام تطبيق Miro

دمج أدوات برامج إدارة المهام مع Miro

استخدم قوالب المخططات الانسيابية المتعددة المعروضة لبدء استخدام مخططاتك الانسيابية

قيود Miro

لا توجد ميزة تتبع وقت المهام

لديه نسخة مجانية محدودة

لا يدعم جميع الأنظمة الأساسية، مما يجبر المستخدمين على البحث عن بدائل ميرو تسعير ميرو

مجانًا

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا الشركات: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

5. جليفي

عبر جليفي Gliffy هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء المخططات الانسيابية عبر الإنترنت توفر تجربة رائعة لكل من المستخدمين المبتدئين والمتمرسين. في حين قد يرى البعض في البداية أنه يقتصر على التصميمات الأساسية، إلا أن Gliffy يفاجئنا بدعمه المثير للإعجاب للميزات الاحترافية.

على سبيل المثال، لإنشاء مخطط انسيابي للعمليات، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدوات ووظائف مختلفة، بما في ذلك الأشكال والعناصر المختلفة وأنظمة الألوان القابلة للتخصيص وغير ذلك، من خلال محرر Gliffy.

يتيح Gliffy للمستخدمين استكشاف قدراته دون أي تكلفة. استخدم ميزات إنشاء الرسوم البيانية والمخططات البيانية للأداة من خلال التسجيل للحصول على حساب مجاني.

أفضل ميزات Gliffy

التكامل مع Google Drive وConluence وJira

إنشاء مخططات انسيابية بواجهة سهلة التنقل وسهلة الاستخدام

استفد من دعمه لميزات المخططات الانسيابية على المستوى الاحترافي، مثل تكامل SSO وأتمتة مخطط تدفق البيانات

تخصيص المخططات الانسيابية باستخدام أنظمة ألوان قابلة للتخصيص

قيود Gliffy

القوالب مقصورة على الخطط المميزة

قد تشكل الواجهة تحديات لإنشاء مخططات معقدة ومركبة

تسعير Gliffy

مجاني للأبد

المحترف: من 6 إلى 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

من 6 إلى 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات جليفي:

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارت Lucidchart من بين أشهر صانعي المخططات الانسيابية المجانية على الإنترنت.

يحتوي صانع المخططات الانسيابية عبر الإنترنت على العديد من القوالب والميزات، مما يتيح للمستخدمين استيراد البيانات وتخصيص أشكال المخططات. قم بإنشاء مخططات انسيابية مميزة مصممة خصيصًا لمتطلبات عملك.

كما أن لديه واجهة سهلة الاستخدام. تضمن ميزة التنسيق التلقائي تجربة إنشاء مخططات انسيابية سلسة، حيث تقوم تلقائيًا بضبط التصميم بشكل مثالي أثناء عملك.

يتيح Lucidchart أيضًا المشاركة دون انقطاع مع أعضاء الفريق. التعليق على الأشكال الفردية، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة أثناء العملية التعاونية.

أفضل ميزات Lucidchart

العمل عبر المنصات: ماك ولينكس وويندوز وماك

تكامل المنصات الرئيسية مثل Office أو Google Workspace

إنشاء بسرعة باستخدام أداة رسم بسيطة تقوم بمحاذاة العناصر تلقائيًا مع العناصر المحددة مسبقًا

قيود Lucidchart

ميزات محدودة في الخطة المجانية

قد يكون من الصعب استخدام ميزة ربط البيانات للمبتدئين، مما يجعلهم يبحثون عن بدائل Lucidchart تسعير لوسيدتشارت

مجاني

فردي: 7.95 دولار شهريًا

7.95 دولار شهريًا الفريق: 9.00 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.00 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. Draw.io

عبر Draw.io Draw.io هو صانع مجاني للمخططات الانسيابية على الإنترنت يجعلك تدخل في وضع الإنشاء على الفور. لست بحاجة إلى تسجيل الدخول أو الدفع - ما عليك سوى تشغيل الأداة وإنشاء المخطط الانسيابي على السبورة البيضاء.

يكمن سحر صانع المخططات الانسيابية في بساطته؛ أما محدوديته الرئيسية فتتمثل في مجموعة ميزاته المحدودة نسبيًا، والتي قد لا تكون مناسبة للفرق ذات الاحتياجات التخطيطية الواسعة.

Draw.io أفضل الميزات

التخصيص حسب احتياجاتك باستخدام أداة الرسم البياني الانسيابي مفتوحة المصدر هذه

استيراد الأشكال وتعديلها دون اتصال بالإنترنت باستخدام ميزات لوحة الصفر

حفظ الرسوم البيانية في مواقع مختلفة، مثل Google Drive أو GitHub

متوافقة مع التطبيقات الشائعة الأخرى، مثل SharePoint وOneDrive وAtlassian وGoogle Drive وDropbox وغيرها

قيود Draw.io

ميزات محدودة مقارنةً بأدوات إنشاء المخططات الانسيابية الأخرى

يفتقر إلى ميزات التعاون الجماعي

تسعير #### Draw.io

مجاني

Draw.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (390+ تقييم)

4.3/5 (390+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 740 تقييم)

8. كانفا

عبر كانفا Canva مرادف للتصميم، ولكنه أيضًا خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن نهج أكثر إبداعًا لإنشاء مخططات انسيابية.

يحتوي على محرر سحب وإفلات بديهي يحول القوالب إلى مخططات انسيابية مذهلة في غضون دقائق. ويمكنك أيضًا تخصيص التصميمات باستخدام مكتبة Canva الواسعة من الرسوم التوضيحية والأيقونات، مما يضمن أن يكون مخططك الانسيابي غنيًا بالمعلومات وفريدًا من نوعه.

تركز Canva بشدة على التعاون السلس. لإنشاء شيء مثل المخطط الانسيابي للعمليات - إضافة تعليقات لمشاركة التصاميم، تعمل الأداة على تبسيط العملية بأكملها لفريقك. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء إصدارات مختلفة من نفس التصميم، مما يزيد من تبسيط الجهود التعاونية.

أفضل ميزات كانفا

الإنشاء بسرعة وسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام في Canva

الوصول إلى العمل من أي جهاز لأنه يعمل على منصة سحابية

إنشاء تصميمات متسقة باستخدام القوالب القابلة للتخصيص

تحويل العروض التقديمية إلى مخططات انسيابية باستخدام ميزات متقدمة

قيود Canva

بطيء الاستخدام ويصعب تنظيمه في بعض الأحيان

أقل سهولة مقارنة بصانعي المخططات الانسيابية الآخرين

تسعير #### كانفا

مجاني

المحترف: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4.7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11500 تقييم)

9. غريب الأطوار

عبر غريب الأطوار Whimsical هي أداة إبداعية للذكاء الاصطناعي لإنشاء مخططات انسيابية وإطارات سلكية ومستندات إبداعية.

يحتوي مُنشئ المخطط الانسيابي على ميزات مثل واجهة السحب والإفلات والتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق والتكامل مع التطبيقات الشائعة.

ومن بين ميزاته أداة متكاملة لرسم الخرائط الذهنية بالذكاء الاصطناعي التي تقترح موضوعات جديدة لتحسين الخريطة الذهنية . على الرغم من أنها ليست بالضرورة أساسية في عملية بناء الخريطة الذهنية، إلا أنها تضيف لمسة مبهجة وتساهم في تفرد Whimsical.

أفضل ميزات Whimsical

واجهة غنية بالمميزات مع قوالب قابلة للتخصيص وخيار وضع الأطر السلكية

ميزات النماذج الأولية التفاعلية

التعاون في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين يعملون في نفس الوقت على التصميم

دمج أدوات مثل Figma وSlack وغير ذلك الكثير

قيود غريب الأطوار

يفتقر إلى ميزات إدارة المشروع المتكاملة

خيارات ألوان محدودة لإنشاء مخططات انسيابية

تسعير غريب الأطوار

البداية: مجانًا

مجانًا المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 20 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات غريب الأطوار

G2: 4.6/5 (170+ تقييم)

4.6/5 (170+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. سمارت درو

عبر الرسم الذكي SmartDraw هو صانع مخططات انسيابية يُمكّن المستخدمين من إنشاء أكثر من 70 نوعًا من الرسوم البيانية، بدءًا من المخططات الانسيابية إلى المخططات التخطيطية. تكمن قوته في ميزات التخصيص والتعاون القوية.

وبفضل الميزات المتقدمة مثل رسومات التصميم بمساعدة الحاسوب، يتجاوز SmartDraw المخططات الانسيابية والمخططات البسيطة لتلبية متطلبات التصميم الأكثر تعقيدًا.

أفضل ميزات SmartDraw

احصل على قدرات تصميم احترافية مع التصميم بمساعدة الحاسوب

استخدم قوالب التصميم الذكية والحديثة التي تضفي مظهرًا رائعًا على المخططات

أنشئ مخططات مختلفة مباشرةً باستخدام ملحقات مدمجة

قيود SmartDraw

يتضمن ميزات متعددة غير مطلوبة لإنشاء مخططات انسيابية

منحنى تعليمي حاد

تسعير SmartDraw

مستخدم واحد: 9.95 دولار/شهريًا

9.95 دولار/شهريًا الفرق: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

## اختر صانع المخطط الانسيابي الذي يناسبك بشكل أفضل

إن رسم المخططات الانسيابية يدويًا ليس خيارًا متاحًا لمعظم الفرق؛ فهي تستغرق وقتًا طويلاً ويصعب تخزينها ويستحيل تحسينها والتعاون بشأنها.

مع صانع المخططات الانسيابية المجاني، يصبح التصميم بسرعة والتعاون مع فريقك أمرًا سهلاً. كما أن الميزات التي تتيح رسم المخططات بمحرر سهل الاستخدام، وربط الأشكال تلقائيًا، وتغيير حجم الأشكال ديناميكيًا، وإدخال النص وتحريره ستضيف قيمة مضافة.

مع إضافة القوالب المحددة مسبقًا وميزات التصميم المتقدمة وعمليات التكامل، يصبح إنشاء العمليات وتحسينها أكثر سهولة وسرعة.

أفضل طريقة لتقييم البرامج هي اختبارها بشكل مباشر، و ClickUp خيار رائع لذلك! يمكنك إنشاء المخططات والتعاون مع فريقك وتتبع تقدمك دون مغادرة متصفحك.

جرب السبورة التفاعلية ل ClickUp وقوالب المخطط الانسيابي للعملية اليوم مجانًا، واكتشف كيف انقر فوق يعمل كمتجر شامل لجميع احتياجاتك في التخطيط الانسيابي.