أفضل 10 أدوات برمجية لرسم خرائط رحلة العميل في 2025

يعد فهم احتياجات فريقك وتوقعات العملاء أمرًا بالغ الأهمية لإدارة عمل تجاري ناجح. وتتمثل إحدى طرق تحقيق هذا الفهم في رسم خريطة لرحلتهم، بدءًا من تفاعلهم الأول وحتى عملية الشراء النهائية، ونعم، هناك أدوات لأتمتة هذه العملية وجعلها أسهل بكثير!

سوف تستكشف هذه المقالة أدوات رسم خرائط رحلة العميل وتحدد أفضل 10 أدوات لدينا، ولكل منها ميزات وفوائد فريدة. استمر في القراءة للعثور على البرنامج المثالي لتعزيز جهودك في إشراك العملاء.

ما هي أدوات تخطيط رحلة العميل؟

أداة رسم خرائط رحلة العميل هي تطبيق أو منصة برمجية تساعد الشركات على إنشاء تمثيلات مرئية لنقاط اتصال العملاء وتجاربهم. يتضمن رسم خرائط رحلة العميل فهم وتوثيق تفاعلات العميل المختلفة مع الشركة، بدءًا من وعي العميل ومشاركته الأولية إلى الشراء النهائي أو على متن الطائرة وتجربة ما بعد الشراء.

عادةً ما توفر أفضل أداة لرسم خرائط رحلة العميل واجهات سهلة الاستخدام تتيح للشركات إنشاء مخططات مرئية على اللوحات الرقمية البيضاء أو الخرائط الذهنية لرحلة العميل. غالبًا ما تتضمن خرائط رحلة العميل هذه مراحل أو مراحل مختلفة من تجربة العميل وجوانب أخرى مثل الوعي والنظر في الأمر واتخاذ القرار والشراء وما بعد الشراء.

وضمن كل مرحلة، تتيح أداة خريطة رحلة العميل للمستخدم تحديد وتوضيح نقاط اتصال وتفاعلات وقنوات ومشاعر معينة قد يمر بها العميل.

يساعدك إتقان عملية تخطيط رحلة العميل على فهم بيانات العميل واكتساب الرؤى وتحديد مجالات تحسين تجربة العميل العادي.

10 أفضل 10 برامج لرسم خرائط رحلة العميل لاستخدامها في عام 2024

هل سئمت من السماع عن جوهر رسم خرائط رحلة العميل ولكنك غير متأكد من أين تبدأ؟ لا تخف، فنحن على وشك أن نقدم لك "الشاي" حول أفضل برامج رسم خرائط رحلة العميل لتبدأ.

تتضمن أفضل 10 اختياراتنا لأدوات رسم خرائط رحلة العميل ما يلي:

1. ClickUp

ارسم وصلات واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

ClickUp هي أداة ممتازة لرسم خرائط رحلة العميل تتيح لك إنشاء أفضل صورة مرئية سير العمل تمثيلات مع ميزة السبورة البيضاء و الخريطة الذهنية صانع. تساعدك هذه الميزات على تحديد وعرض نقاط الاتصال المختلفة لدورة حياة العميل وعرضها، بدءًا من الوعي إلى التحويل وتكرار الشراء وتكرار الشراء والتخبط وغير ذلك.

يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب خريطة رحلة العميل ، حتى لا تضطر إلى إنشاء خريطتك من الصفر. إنشاء مهام سير عمل مفصلة وعمليات الموافقة باستخدام الخرائط الذهنية بحيث يمكنك بسهولة إنشاء تبعيات لكل خطوة.

سير عمل الموافقة على التصميم في ClickUp Mind Maps

ميزات ClickUp الرئيسية

لوحة المعلومات الخاصة بـClickUp : يحتوي ClickUp على ميزة السبورة البيضاء التي تسمح للأفراد والفرق بتصور الأفكار وتحسين التواصل وإنشاء أفكار فريدة من نوعها سير عمل إدارة علاقات العملاء لتحسين رحلات العملاء

: يحتوي ClickUp على ميزة السبورة البيضاء التي تسمح للأفراد والفرق بتصور الأفكار وتحسين التواصل وإنشاء أفكار فريدة من نوعها سير عمل إدارة علاقات العملاء لتحسين رحلات العملاء صانع الخريطة الذهنية : ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp تساعد في إنشاء مخططات مرئية ديناميكية و مخططات انسيابية للأفكار أو المشاريع أو المهام الحالية

: ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp تساعد في إنشاء مخططات مرئية ديناميكية و مخططات انسيابية للأفكار أو المشاريع أو المهام الحالية قوالب قابلة للتخصيص : توفر ClickUp قوالب لحالات استخدام متعددة، بما في ذلك إنشاء خرائط طريق المشروع وخرائط رحلة العميل - بحيث يكون لديك قاعدة للبدء منها

: توفر ClickUp قوالب لحالات استخدام متعددة، بما في ذلك إنشاء خرائط طريق المشروع وخرائط رحلة العميل - بحيث يكون لديك قاعدة للبدء منها مناظر مخصصة: اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لإدارة المهام، أو تخطيط الرحلة، أو رسم المخططات التخطيطية، أو من خلال مخططات جانت المخصصة

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على الكثير من التخصيصات، لذا قد يكون من الصعب بعض الشيء تعلمها كلها على الفور

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار المخصصة متاحة - إذا كنت بحاجة إلى برنامج للتعامل مع أعمالك، اتصل ب المبيعات للمساعدة في إعدادك عندما تكون جاهزًا

ClickUp تقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. كاستيلينس

عبر التميز Custellence هي أداة لتخطيط رحلة العميل تساعد الفرق والمؤسسات على فهم تجارب العملاء وتحسينها. بفضل وظيفة السحب والإفلات البسيطة وميزات التعاون في الوقت الفعلي، تتيح Custellance للمستخدمين إنشاء خرائط رحلة العميل في دقائق، والحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وزيادة مشاركة العملاء، ودفع عجلة التغيير الذي يركز على العملاء.

كوستيلانس أفضل الميزات

مجموعة صور فريدة من نوعها

هيكل مرن لخريطة الرحلة

أيقونات منسقة

لوحة ألوان واسعة

قوالب متعددة لبداية سريعة

تمكين التصدير إلى إصدارات PNG أو CSV أو PDF

روابط عميقة

ميزة التعليق للتعاون السلس

إمكانية اختيار نظام الترميز المفضل لديك

قيود التميز

تحديثات النص تستغرق أحياناً بعض الوقت

لا يوجد عرض مجاني لإنشاء خرائط رحلة العميل من القوالب

تسعير #### كوستيلينس

قياسي : $0

: $0 احترافي : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Custellence

G2: 4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. سمابلي

عبر سمابلي Smaply هي واحدة من أفضل أدوات تخطيط رحلة العميل في هذه القائمة لأنها تساعد على إنشاء خرائط رحلة جذابة بصريًا وتسهل أدوات ملاحظات العملاء للتعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي

على Smaply، يمكن للفرق التعاون على خرائط مختلفة وتبادل ملاحظات العملاء وتصور رؤى تجربة العملاء.

أفضل ميزات Smaply

ميزات التعاون عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت مع واجهة سهلة الاستخدام

محرر السحب والإفلات للحصول على خرائط رحلة مفصلة

متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات

أمان عالٍ للبيانات

لا حاجة لبطاقة ائتمان

قيود سمابلي

لا توجد قوالب شخصية كافية

لا يوجد زر ترجيع

أسعار سمابلي

مجانًا: 0 يورو/شهرًا لكل مستخدم

0 يورو/شهرًا لكل مستخدم الأساسي: 19 يورو/شهرًا لكل مستخدم

19 يورو/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 29 يورو/شهرًا لكل مستخدم

29 يورو/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Smaply لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سمابلي

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

4. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارت Lucidchart هو برنامج تخطيط ذكي يمكنه إنشاء خرائط رحلة العميل وأصحاب المصلحة. يتيح للفرق العمل بكفاءة وتعاونية بناء عروض مرئية للعمليات المعقدة والأنظمة والأفكار.

باستخدام Lucidchart، يمكنك بسهولة إنشاء خرائط رحلة العميل لفهم كيفية عثور العملاء على منتجاتك وشرائها واستخدامها - وتحسينها لجني المزيد من الإيرادات.

أفضل ميزات Lucidchart

ربط البيانات

التصور التلقائي

خيارات التكامل مثل Google Workspace وAtlassian وSlack وغيرها.

مرشحات التصور لإبراز رحلات عملاء محددة

التوثيق السحابي التلقائي لحفظ شخصيات العملاء ومشاركتها

قيود Lucidchart

يتأخر أحياناً عند العمل على المخططات الكبيرة والمعقدة ذات العناصر المتعددة

منحنى تعليمي حاد، على عكس العديد من البدائل

صادرات منخفضة الدقة

بعض نقاط الألم لدى بعض المستخدمين تتمثل في محدودية أيقونات العلامة التجارية والصور والأشكال لتوضيح خرائط رحلة المستخدم

استيراد الرسومات الخارجية معقد وأحيانًا مستحيل

تسعير Lucidchart

مجاني: 0 دولار

0 دولار فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بلوسيدتشارت لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1900 تقييم)

تحقق من هذه

_بدائل المخطط البياني الواضح! _

5. النموذج المرئي

عبر النموذج المرئي Visual Paradigm هي مجموعة من أدوات المشاريع الرشيقة لتعزيز الإنتاجية. توفر المنصة ميزات النمذجة المرئية والرسم التخطيطي التي يمكن استخدامها لبناء خرائط الرحلة واكتساب نظرة ثاقبة لمشاعر العملاء أثناء تفاعلهم مع علامتك التجارية.

يحتوي Visual Paradigm على عدة أنواع من الرسوم البيانية لإجراء أبحاث المستخدمين وبناء تمثيلات مرئية أكثر دقة لسلوكيات العملاء وخرائط الرحلات.

أفضل ميزات Visual Paradigm Visual Paradigm

أداة تصميم تجربة العملاء

مصمم خرائط العمليات لإبراز نقاط اتصال العملاء

أداة رسم بياني عبر الإنترنت لخرائط تفصيلية للعملاء وأصحاب المصلحة

إنشاء تقارير لرحلات العملاء

التحليل النصي

أداة رسم الخرائط الذهنية لخرائط رحلة العميل

ناشر المشاريع

صانع الرسوم البيانية والرسوم البيانية

محرر السحب والإفلات لرسم خرائط رحلة العميل البسيطة

قيود النموذج المرئي #### قيود النموذج المرئي

قد تكون اتصالات المخطط معقدة بالنسبة للبعض عند إنشاء خرائط رحلة العميل

وجد بعض المستخدمين أن اختصارات التطبيق لا تعمل في بعض الأحيان

يفتقر إلى بعض الميزات التعاونية التي يبحث عنها المستخدمون

تسعير تطبيق Visual Paradigm

الموديل: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 89 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Visual Paradigm

G2: 4.5/5 (أكثر من 2 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. يوكسبرسيا

عبر UXpressia UXPressia هو برنامج تعاون مرئي لإنشاء ليس فقط خرائط رحلة العميل ولكن شخصيات المستخدمين وخرائط التأثير أيضًا. يتيح البرنامج التعاون في الوقت الفعلي ويقدم دورات في تجربة العملاء لمساعدة الأفراد والفرق على تقديم أداء أفضل.

أفضل ميزات #### UXPressia

صادرات عالية الجودة مع علامة تجارية مخصصة

أكثر من 70 خريطة لرحلة العميل والشخصيات ونماذج خرائط التأثير

دورات تفاعلية عبر الإنترنت

منشئ الشخصيات على الإنترنت لتسليط الضوء على نقاط الألم

رسم بياني للتجربة

تحليلات الويب المتكاملة لتفاصيل تجربة العميل

مرفقات الملفات

وضع العرض التقديمي لعرض خرائط الرحلة عبر الإنترنت

قيود UXPressia

شعر بعض المستخدمين بالقيود بسبب الميزات المحدودة وسير العمل غير البديهي

قد يؤدي عدم وجود تكامل مع Jira أو Confluence إلى صعوبة على المستخدمين الذين لديهم هذا البرنامج في سير عملهم

منحنى تعليمي حاد لبعض المستخدمين الذين يقومون بإنشاء خرائط رحلة العميل

تسعير UXPressia

مجاني : $0

: $0 بداية : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب UXPressia لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات UXPressia

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي يتيح Sketch للمستخدمين إنشاء تصميمات مختلفة لمشاريعهم. وبفضل ميزاته القوية، مثل النسخ واللصق، وتحرير الصور وتعديلها، وإدارة المكتبات، وغير ذلك، يمكن ل Sketch إنشاء خرائط رحلة عبر نقاط اتصال العملاء.

ومؤخراً، طرحت شركة خرائط الرحلات قائمة ميزات تجريبية للمستخدمين لتجربة الميزات التي لم يتم إصدارها ومشاركة الملاحظات قبل الإطلاق.

أفضل ميزات Sketch

متاح على منصات متعددة - نظام التشغيل MacOS والويب

تحرير متجه متقدم مع أداة رسم الخرائط الخاصة به

قوالب تصميم قابلة لإعادة الاستخدام

النماذج الأولية البديهية

مكتبات مشتركة

تصميم فردي أو تعاون في الوقت الفعلي

أشرطة أدوات قابلة للتخصيص

قيود Sketch

أداة رسم الخرائط غير متوفرة على جهاز iPad، مما يجعلها صعبة على مستخدمي Mac أثناء التنقل

يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتعلم كامل إمكانيات رسم الخرائط للرحلة

لا يعمل على أجهزة ويندوز

تسعير #### رسم الخرائط

المعيار: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

12 دولارًا شهريًا لكل محرر الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل محرر

تقييمات ومراجعات سكتش

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (750+ تقييم)

8. فيجما

عبر فيجما فيجما هو برنامج تصميم واجهة تعاوني يشتهر بقدراته على وضع النماذج الأولية. باستخدام Figma، يمكن للأفراد والفرق إنشاء تصاميم من الصفر، بما في ذلك خرائط رحلة العميل التي يمكن استخدامها لتصور وتحسين رضا العملاء.

تبرز أداة تخطيط تجربة العميل ورحلة العميل هذه في هذه القائمة لأنها توفر وظيفة السبورة البيضاء للتخطيط اليدوي التأطير السلكي والتصميم. يستهدف فيجما المستخدم تصميم الواجهة/التجربة (UI/UX) بدلاً من تخطيط رحلة العميل، على عكس العديد من الأدوات الأخرى في هذه القائمة.

فيجما أفضل الميزات

أداة قلم حديثة

مكونات إضافية لأتمتة المهام وتحسين سير العمل

أنماط مرنة

مكتبات يمكن الوصول إليها

عارضات غير محدودة

سهولة التصدير لمشاركة تجربة العميل مع فريقك

قيود #### قيود فيجما

غير متوفر دون اتصال بالإنترنت، وهو ما قد يكون صعباً إذا كنت مسافراً في مكان لا تتوفر فيه شبكة إنترنت لاسلكية متقطعة

قد يكون من الصعب العثور على الموارد في قسم المجتمع

شعر بعض المستخدمين بعدم وجود خيارات كافية لمعالجة الصور، خاصةً عند إنشاء خرائط رحلة العميل

تسعير #### فيجما

مجاني

فيجما للمحترفين : 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر مؤسسة فيجما: 45 دولارًا/شهرًا لكل محرر

فيجما التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

9. فلو ماب

عبر FlowMapp إحدى أدوات تجربة المستخدم الرائدة في سير عمل تصميم الويب يسمح FlowMapp للأفراد والفرق بإنشاء وتكرار خرائط الموقع. كما يوفر ميزات تتبع الحالة والتعليقات/المحادثات الجارية حول كل تصميم.

وظائف تصميم FlowMapp مفيدة لإدارة تجربة العملاء، ورسم خرائط الرحلة، وإنشاء شخصيات العملاء.

أفضل ميزات FlowMapp

خرائط مواقع بديهية لتصور سير عمل الفريق

مخططات انسيابية لرحلة المستخدم وتخطيط الموقع الإلكتروني

مخططات تدفق المستخدم لتخطيط رحلة أفضل للعملاء وتحسين تجارب المستخدمين

القدرة على مشاركة أو نقل أو أرشفة المشاريع أو سجلات تجربة العميل

واجهة السحب والإفلات

قيود FlowMapp

عقد وقوالب غير مرنة مقارنة بالبدائل

لا يوجد حقل إدخال منفصل خاص بمعلومات صفحة نتائج محرك البحث (SERP)

واجه بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين المشاريع

عدم وجود عمليات تكامل كافية لبعض مستخدمي أداة تخطيط الرحلات

تسعير FlowMapp

مجاناً : $0

: $0 محترف : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق : 54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق

: 54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق الوكالة: 180 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من أعضاء الفريق

تقييمات ومراجعات FlowMapp

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: غير متوفر

10. مايكروسوفت فيزيو

عبر مايكروسوفت فيزيومايكروسوفت فيزيو يستخدم الإستنسل، والقوالب المعدة مسبقًا، ومخططات البداية، والمخططات الانسيابية لمساعدة مديري رحلات العملاء والأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء صور مرئية سهلة الفهم.

باستخدام Visio، يمكنك إنشاء وتحرير والتعاون في Microsoft Teams ومنتجات Microsoft الأخرى.

أفضل ميزات Microsoft Visio

قوالب مدمجة لإنشاء المخططات الانسيابية

مخطط تنظيمي

وظيفة التصدير والاستيراد

مخططات ورسومات بيانية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

قيود مايكروسوفت فيزيو

صعوبة في ربط العناصر ومشاركة الملفات الكبيرة

خيارات تعاون محدودة

لا يتكامل بشكل جيد مع برامج الأطر السلكية المختلفة

غير متوافق مع أدوات خارج حزمة مايكروسوفت

تسعير Microsoft Visio

خطة فيزيو 1: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ما الذي تبحث عنه في أدوات تخطيط رحلة العميل؟

لا غنى عن برنامج تخطيط رحلة العميل للشركات التي ترغب في تحسين تجارب العملاء. عند اختيار برنامج تخطيط رحلة العميل، من الضروري مراعاة ما يلي:

رسم خرائط رحلة العميل متعددة القنوات : يجب أن يدعم برنامج تخطيط رحلة العميل الخاص بك رسم خرائط متعددة القنوات، مما يسمح لك بالتقاط وتحليل التفاعلات عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الفعلية ومراكز الاتصال وغيرها.

: يجب أن يدعم برنامج تخطيط رحلة العميل الخاص بك رسم خرائط متعددة القنوات، مما يسمح لك بالتقاط وتحليل التفاعلات عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الفعلية ومراكز الاتصال وغيرها. تكامل البيانات والأتمتة : ابحث عن برنامج يتكامل بسلاسة مع مصادر البيانات الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع أو منصات أتمتة التسويق أو أدوات التحليلات. يتيح لك هذا التكامل جمع البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة عملية التعيين، مما يوفر الوقت ويحسن دقة المعلومات.

: ابحث عن برنامج يتكامل بسلاسة مع مصادر البيانات الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع أو منصات أتمتة التسويق أو أدوات التحليلات. يتيح لك هذا التكامل جمع البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة عملية التعيين، مما يوفر الوقت ويحسن دقة المعلومات. ميزات التعاون والمشاركة : يجب أن يسهل البرنامج التعاون بين أعضاء الفريق، مما يسمح لهم بالعمل في وقت واحد وترك التعليقات وتتبع التغييرات.

: يجب أن يسهل البرنامج التعاون بين أعضاء الفريق، مما يسمح لهم بالعمل في وقت واحد وترك التعليقات وتتبع التغييرات. التحليلات وتتبع المقاييس : ابحث عن خرائط رحلة العميل مع إمكانات مدمجة للتحليلات وتتبع المقاييس لقياس فعالية مبادرات رحلة العميل. يجب أن تسمح لك بتعيين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بتجربة العميل والمقاييس الأخرى ذات الصلة.

: ابحث عن خرائط رحلة العميل مع إمكانات مدمجة للتحليلات وتتبع المقاييس لقياس فعالية مبادرات رحلة العميل. يجب أن تسمح لك بتعيين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بتجربة العميل والمقاييس الأخرى ذات الصلة. القابلية للتطوير والمرونة : أنت تريد أدوات تخطيط الرحلة التي يمكنها إدارة مجموعات البيانات الكبيرة، ودعم رحلات العملاء المعقدة، والتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة. ابحث عن الميزات القابلة للتخصيص التي تسمح لك بتخصيص البرنامج ليتناسب مع متطلباتك الخاصة، مما يضمن المرونة وسهولة الاستخدام على المدى الطويل.

: أنت تريد أدوات تخطيط الرحلة التي يمكنها إدارة مجموعات البيانات الكبيرة، ودعم رحلات العملاء المعقدة، والتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة. ابحث عن الميزات القابلة للتخصيص التي تسمح لك بتخصيص البرنامج ليتناسب مع متطلباتك الخاصة، مما يضمن المرونة وسهولة الاستخدام على المدى الطويل. دعم العملاء وتدريبهم: قم بتقييم مستوى دعم العملاء والتدريب الذي يوفره بائع البرنامج. يتضمن ذلك أصولاً مثل الوثائق والبرامج التعليمية وموارد التدريب لمساعدة المستخدمين في تعظيم إمكانات البرنامج.

ستساعدك أداة تخطيط رحلة العميل مع المزيج الصحيح من هذه الميزات على اكتساب رؤى قيمة للعملاء، وتحسين رضا المستخدمين، ودفع عجلة نمو الأعمال التجارية المستدامة.

## ClickUp - أفضل برنامج لرسم خرائط رحلة العميل

ClickUp هو أفضل برنامج لإدارة تجربة العملاء ورسم خرائط رحلة العميل. إنه يشبه وجود مساعد فائق الذكاء يعرف خبايا عملائك وخباياهم.

قل وداعًا لصداع تنظيم بيانات العملاء يدويًا، ومرحبًا بأداة تجعل عملية تحليلات العملاء أسهل بكثير. جرّب نموذج خريطة رحلة العميل من ClickUp اليوم .