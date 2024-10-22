أفضل 10 أدوات برمجية لرسم خرائط رحلة العميل في 2025

يعد فهم احتياجات فريقك وتوقعات العملاء أمرًا بالغ الأهمية لإدارة عمل تجاري ناجح. وتتمثل إحدى طرق تحقيق هذا الفهم في رسم خريطة لرحلتهم، بدءًا من تفاعلهم الأول وحتى عملية الشراء النهائية، ونعم، هناك أدوات لأتمتة هذه العملية وجعلها أسهل بكثير!
سوف تستكشف هذه المقالة أدوات رسم خرائط رحلة العميل وتحدد أفضل 10 أدوات لدينا، ولكل منها ميزات وفوائد فريدة. استمر في القراءة للعثور على البرنامج المثالي لتعزيز جهودك في إشراك العملاء.
ما هي أدوات تخطيط رحلة العميل؟
أداة رسم خرائط رحلة العميل هي تطبيق أو منصة برمجية تساعد الشركات على إنشاء تمثيلات مرئية لنقاط اتصال العملاء وتجاربهم. يتضمن رسم خرائط رحلة العميل فهم وتوثيق تفاعلات العميل المختلفة مع الشركة، بدءًا من وعي العميل ومشاركته الأولية إلى الشراء النهائي أو على متن الطائرة وتجربة ما بعد الشراء.
عادةً ما توفر أفضل أداة لرسم خرائط رحلة العميل واجهات سهلة الاستخدام تتيح للشركات إنشاء مخططات مرئية على اللوحات الرقمية البيضاء أو الخرائط الذهنية لرحلة العميل. غالبًا ما تتضمن خرائط رحلة العميل هذه مراحل أو مراحل مختلفة من تجربة العميل وجوانب أخرى مثل الوعي والنظر في الأمر واتخاذ القرار والشراء وما بعد الشراء.
وضمن كل مرحلة، تتيح أداة خريطة رحلة العميل للمستخدم تحديد وتوضيح نقاط اتصال وتفاعلات وقنوات ومشاعر معينة قد يمر بها العميل.
يساعدك إتقان عملية تخطيط رحلة العميل على فهم بيانات العميل واكتساب الرؤى وتحديد مجالات تحسين تجربة العميل العادي.
10 أفضل 10 برامج لرسم خرائط رحلة العميل لاستخدامها في عام 2024
هل سئمت من السماع عن جوهر رسم خرائط رحلة العميل ولكنك غير متأكد من أين تبدأ؟ لا تخف، فنحن على وشك أن نقدم لك "الشاي" حول أفضل برامج رسم خرائط رحلة العميل لتبدأ.
تتضمن أفضل 10 اختياراتنا لأدوات رسم خرائط رحلة العميل ما يلي:
1. ClickUp
ارسم وصلات واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards
ClickUp هي أداة ممتازة لرسم خرائط رحلة العميل تتيح لك إنشاء أفضل صورة مرئية سير العمل تمثيلات مع ميزة السبورة البيضاء و الخريطة الذهنية صانع. تساعدك هذه الميزات على تحديد وعرض نقاط الاتصال المختلفة لدورة حياة العميل وعرضها، بدءًا من الوعي إلى التحويل وتكرار الشراء وتكرار الشراء والتخبط وغير ذلك.
يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب خريطة رحلة العميل ، حتى لا تضطر إلى إنشاء خريطتك من الصفر. إنشاء مهام سير عمل مفصلة وعمليات الموافقة باستخدام الخرائط الذهنية بحيث يمكنك بسهولة إنشاء تبعيات لكل خطوة.
سير عمل الموافقة على التصميم في ClickUp Mind Maps
ميزات ClickUp الرئيسية
- لوحة المعلومات الخاصة بـClickUp : يحتوي ClickUp على ميزة السبورة البيضاء التي تسمح للأفراد والفرق بتصور الأفكار وتحسين التواصل وإنشاء أفكار فريدة من نوعهاسير عمل إدارة علاقات العملاء لتحسين رحلات العملاء
- صانع الخريطة الذهنية: ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp تساعد في إنشاء مخططات مرئية ديناميكية ومخططات انسيابية للأفكار أو المشاريع أو المهام الحالية
- قوالب قابلة للتخصيص: توفر ClickUp قوالب لحالات استخدام متعددة، بما في ذلك إنشاءخرائط طريق المشروع وخرائط رحلة العميل - بحيث يكون لديك قاعدة للبدء منها
- مناظر مخصصة: اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لإدارة المهام، أو تخطيط الرحلة، أو رسم المخططات التخطيطية، أو من خلال مخططات جانت المخصصة
قيود ClickUp
- يحتوي ClickUp على الكثير من التخصيصات، لذا قد يكون من الصعب بعض الشيء تعلمها كلها على الفور
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: الأسعار المخصصة متاحة - إذا كنت بحاجة إلى برنامج للتعامل مع أعمالك، اتصل بالمبيعات للمساعدة في إعدادك عندما تكون جاهزًا
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)
2. كاستيلينس
عبر التميز Custellence هي أداة لتخطيط رحلة العميل تساعد الفرق والمؤسسات على فهم تجارب العملاء وتحسينها. بفضل وظيفة السحب والإفلات البسيطة وميزات التعاون في الوقت الفعلي، تتيح Custellance للمستخدمين إنشاء خرائط رحلة العميل في دقائق، والحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وزيادة مشاركة العملاء، ودفع عجلة التغيير الذي يركز على العملاء.
كوستيلانس أفضل الميزات
- مجموعة صور فريدة من نوعها
- هيكل مرن لخريطة الرحلة
- أيقونات منسقة
- لوحة ألوان واسعة
- قوالب متعددة لبداية سريعة
- تمكين التصدير إلى إصدارات PNG أو CSV أو PDF
- روابط عميقة
- ميزة التعليق للتعاون السلس
- إمكانية اختيار نظام الترميز المفضل لديك
قيود التميز
- تحديثات النص تستغرق أحياناً بعض الوقت
- لا يوجد عرض مجاني لإنشاء خرائط رحلة العميل من القوالب
تسعير #### كوستيلينس
- قياسي: $0
- احترافي: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Custellence
- G2: 4.2/5 (أكثر من 5 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)
3. سمابلي
عبر سمابلي Smaply هي واحدة من أفضل أدوات تخطيط رحلة العميل في هذه القائمة لأنها تساعد على إنشاء خرائط رحلة جذابة بصريًا وتسهل أدوات ملاحظات العملاء للتعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي
على Smaply، يمكن للفرق التعاون على خرائط مختلفة وتبادل ملاحظات العملاء وتصور رؤى تجربة العملاء.
أفضل ميزات Smaply
- ميزات التعاون عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت مع واجهة سهلة الاستخدام
- محرر السحب والإفلات للحصول على خرائط رحلة مفصلة
- متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات
- أمان عالٍ للبيانات
- لا حاجة لبطاقة ائتمان
قيود سمابلي
- لا توجد قوالب شخصية كافية
- لا يوجد زر ترجيع
أسعار سمابلي
- مجانًا: 0 يورو/شهرًا لكل مستخدم
- الأساسي: 19 يورو/شهرًا لكل مستخدم
- المحترف: 29 يورو/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Smaply لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات سمابلي
- G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)
4. لوسيدشارت
عبر لوسيدتشارت Lucidchart هو برنامج تخطيط ذكي يمكنه إنشاء خرائط رحلة العميل وأصحاب المصلحة. يتيح للفرق العمل بكفاءة وتعاونية بناء عروض مرئية للعمليات المعقدة والأنظمة والأفكار.
باستخدام Lucidchart، يمكنك بسهولة إنشاء خرائط رحلة العميل لفهم كيفية عثور العملاء على منتجاتك وشرائها واستخدامها - وتحسينها لجني المزيد من الإيرادات.
أفضل ميزات Lucidchart
- ربط البيانات
- التصور التلقائي
- خيارات التكامل مثل Google Workspace وAtlassian وSlack وغيرها.
- مرشحات التصور لإبراز رحلات عملاء محددة
- التوثيق السحابي التلقائي لحفظ شخصيات العملاء ومشاركتها
قيود Lucidchart
- يتأخر أحياناً عند العمل على المخططات الكبيرة والمعقدة ذات العناصر المتعددة
- منحنى تعليمي حاد، على عكس العديد من البدائل
- صادرات منخفضة الدقة
- بعض نقاط الألم لدى بعض المستخدمين تتمثل في محدودية أيقونات العلامة التجارية والصور والأشكال لتوضيح خرائط رحلة المستخدم
- استيراد الرسومات الخارجية معقد وأحيانًا مستحيل
تسعير Lucidchart
- مجاني: 0 دولار
- فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بلوسيدتشارت لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت
- G2: 4.6/5 (أكثر من 2300 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1900 تقييم)
تحقق من هذه
_بدائل المخطط البياني الواضح!_
5. النموذج المرئي
عبر النموذج المرئي Visual Paradigm هي مجموعة من أدوات المشاريع الرشيقة لتعزيز الإنتاجية. توفر المنصة ميزات النمذجة المرئية والرسم التخطيطي التي يمكن استخدامها لبناء خرائط الرحلة واكتساب نظرة ثاقبة لمشاعر العملاء أثناء تفاعلهم مع علامتك التجارية.
يحتوي Visual Paradigm على عدة أنواع من الرسوم البيانية لإجراء أبحاث المستخدمين وبناء تمثيلات مرئية أكثر دقة لسلوكيات العملاء وخرائط الرحلات.
أفضل ميزات Visual Paradigm Visual Paradigm
- أداة تصميم تجربة العملاء
- مصمم خرائط العمليات لإبراز نقاط اتصال العملاء
- أداة رسم بياني عبر الإنترنت لخرائط تفصيلية للعملاء وأصحاب المصلحة
- إنشاء تقارير لرحلات العملاء
- التحليل النصي
- أداة رسم الخرائط الذهنية لخرائط رحلة العميل
- ناشر المشاريع
- صانع الرسوم البيانية والرسوم البيانية
- محرر السحب والإفلات لرسم خرائط رحلة العميل البسيطة
قيود النموذج المرئي #### قيود النموذج المرئي
- قد تكون اتصالات المخطط معقدة بالنسبة للبعض عند إنشاء خرائط رحلة العميل
- وجد بعض المستخدمين أن اختصارات التطبيق لا تعمل في بعض الأحيان
- يفتقر إلى بعض الميزات التعاونية التي يبحث عنها المستخدمون
تسعير تطبيق Visual Paradigm
- الموديل: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- قياسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 89 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات برنامج Visual Paradigm
- G2: 4.5/5 (أكثر من 2 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)
6. يوكسبرسيا
عبر UXpressia UXPressia هو برنامج تعاون مرئي لإنشاء ليس فقط خرائط رحلة العميل ولكن شخصيات المستخدمين وخرائط التأثير أيضًا. يتيح البرنامج التعاون في الوقت الفعلي ويقدم دورات في تجربة العملاء لمساعدة الأفراد والفرق على تقديم أداء أفضل.
أفضل ميزات #### UXPressia
- صادرات عالية الجودة مع علامة تجارية مخصصة
- أكثر من 70 خريطة لرحلة العميل والشخصيات ونماذج خرائط التأثير
- دورات تفاعلية عبر الإنترنت
- منشئ الشخصيات على الإنترنت لتسليط الضوء على نقاط الألم
- رسم بياني للتجربة
- تحليلات الويب المتكاملة لتفاصيل تجربة العميل
- مرفقات الملفات
- وضع العرض التقديمي لعرض خرائط الرحلة عبر الإنترنت
قيود UXPressia
- شعر بعض المستخدمين بالقيود بسبب الميزات المحدودة وسير العمل غير البديهي
- قد يؤدي عدم وجود تكامل مع Jira أو Confluence إلى صعوبة على المستخدمين الذين لديهم هذا البرنامج في سير عملهم
- منحنى تعليمي حاد لبعض المستخدمين الذين يقومون بإنشاء خرائط رحلة العميل
تسعير UXPressia
- مجاني: $0
- بداية: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- محترف: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب UXPressia لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات UXPressia
- G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)
7. رسم تخطيطي
عبر رسم تخطيطي يتيح Sketch للمستخدمين إنشاء تصميمات مختلفة لمشاريعهم. وبفضل ميزاته القوية، مثل النسخ واللصق، وتحرير الصور وتعديلها، وإدارة المكتبات، وغير ذلك، يمكن ل Sketch إنشاء خرائط رحلة عبر نقاط اتصال العملاء.
ومؤخراً، طرحت شركة خرائط الرحلات قائمة ميزات تجريبية للمستخدمين لتجربة الميزات التي لم يتم إصدارها ومشاركة الملاحظات قبل الإطلاق.
أفضل ميزات Sketch
- متاح على منصات متعددة - نظام التشغيل MacOS والويب
- تحرير متجه متقدم مع أداة رسم الخرائط الخاصة به
- قوالب تصميم قابلة لإعادة الاستخدام
- النماذج الأولية البديهية
- مكتبات مشتركة
- تصميم فردي أو تعاون في الوقت الفعلي
- أشرطة أدوات قابلة للتخصيص
قيود Sketch
- أداة رسم الخرائط غير متوفرة على جهاز iPad، مما يجعلها صعبة على مستخدمي Mac أثناء التنقل
- يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتعلم كامل إمكانيات رسم الخرائط للرحلة
- لا يعمل على أجهزة ويندوز
تسعير #### رسم الخرائط
- المعيار: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر
- الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل محرر
تقييمات ومراجعات سكتش
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (750+ تقييم)
8. فيجما
عبر فيجما فيجما هو برنامج تصميم واجهة تعاوني يشتهر بقدراته على وضع النماذج الأولية. باستخدام Figma، يمكن للأفراد والفرق إنشاء تصاميم من الصفر، بما في ذلك خرائط رحلة العميل التي يمكن استخدامها لتصور وتحسين رضا العملاء.
تبرز أداة تخطيط تجربة العميل ورحلة العميل هذه في هذه القائمة لأنها توفر وظيفة السبورة البيضاء للتخطيط اليدوي التأطير السلكي والتصميم. يستهدف فيجما المستخدم تصميم الواجهة/التجربة (UI/UX) بدلاً من تخطيط رحلة العميل، على عكس العديد من الأدوات الأخرى في هذه القائمة.
فيجما أفضل الميزات
- أداة قلم حديثة
- مكونات إضافية لأتمتة المهام وتحسين سير العمل
- أنماط مرنة
- مكتبات يمكن الوصول إليها
- عارضات غير محدودة
- سهولة التصدير لمشاركة تجربة العميل مع فريقك
قيود #### قيود فيجما
- غير متوفر دون اتصال بالإنترنت، وهو ما قد يكون صعباً إذا كنت مسافراً في مكان لا تتوفر فيه شبكة إنترنت لاسلكية متقطعة
- قد يكون من الصعب العثور على الموارد في قسم المجتمع
- شعر بعض المستخدمين بعدم وجود خيارات كافية لمعالجة الصور، خاصةً عند إنشاء خرائط رحلة العميل
تسعير #### فيجما
- مجاني
- فيجما للمحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر
- مؤسسة فيجما: 45 دولارًا/شهرًا لكل محرر
فيجما التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)
9. فلو ماب
عبر FlowMapp إحدى أدوات تجربة المستخدم الرائدة في سير عمل تصميم الويب يسمح FlowMapp للأفراد والفرق بإنشاء وتكرار خرائط الموقع. كما يوفر ميزات تتبع الحالة والتعليقات/المحادثات الجارية حول كل تصميم.
وظائف تصميم FlowMapp مفيدة لإدارة تجربة العملاء، ورسم خرائط الرحلة، وإنشاء شخصيات العملاء.
أفضل ميزات FlowMapp
- خرائط مواقع بديهية لتصور سير عمل الفريق
- مخططات انسيابية لرحلة المستخدم وتخطيط الموقع الإلكتروني
- مخططات تدفق المستخدم لتخطيط رحلة أفضل للعملاء وتحسين تجارب المستخدمين
- القدرة على مشاركة أو نقل أو أرشفة المشاريع أو سجلات تجربة العميل
- واجهة السحب والإفلات
قيود FlowMapp
- عقد وقوالب غير مرنة مقارنة بالبدائل
- لا يوجد حقل إدخال منفصل خاص بمعلومات صفحة نتائج محرك البحث (SERP)
- واجه بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين المشاريع
- عدم وجود عمليات تكامل كافية لبعض مستخدمي أداة تخطيط الرحلات
تسعير FlowMapp
- مجاناً: $0
- محترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 54 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق
- الوكالة: 180 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من أعضاء الفريق
تقييمات ومراجعات FlowMapp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: غير متوفر
10. مايكروسوفت فيزيو
عبر مايكروسوفت فيزيومايكروسوفت فيزيو يستخدم الإستنسل، والقوالب المعدة مسبقًا، ومخططات البداية، والمخططات الانسيابية لمساعدة مديري رحلات العملاء والأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء صور مرئية سهلة الفهم.
باستخدام Visio، يمكنك إنشاء وتحرير والتعاون في Microsoft Teams ومنتجات Microsoft الأخرى.
أفضل ميزات Microsoft Visio
- قوالب مدمجة لإنشاء المخططات الانسيابية
- مخطط تنظيمي
- وظيفة التصدير والاستيراد
- مخططات ورسومات بيانية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة
قيود مايكروسوفت فيزيو
- صعوبة في ربط العناصر ومشاركة الملفات الكبيرة
- خيارات تعاون محدودة
- لا يتكامل بشكل جيد مع برامج الأطر السلكية المختلفة
- غير متوافق مع أدوات خارج حزمة مايكروسوفت
تسعير Microsoft Visio
- خطة فيزيو 1: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Microsoft Visio
- G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)
ما الذي تبحث عنه في أدوات تخطيط رحلة العميل؟
لا غنى عن برنامج تخطيط رحلة العميل للشركات التي ترغب في تحسين تجارب العملاء. عند اختيار برنامج تخطيط رحلة العميل، من الضروري مراعاة ما يلي:
- رسم خرائط رحلة العميل متعددة القنوات: يجب أن يدعم برنامج تخطيط رحلة العميل الخاص بك رسم خرائط متعددة القنوات، مما يسمح لك بالتقاط وتحليل التفاعلات عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الفعلية ومراكز الاتصال وغيرها.
- تكامل البيانات والأتمتة: ابحث عن برنامج يتكامل بسلاسة مع مصادر البيانات الأخرى، مثلإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع أو منصات أتمتة التسويق أو أدوات التحليلات. يتيح لك هذا التكامل جمع البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة عملية التعيين، مما يوفر الوقت ويحسن دقة المعلومات.
- ميزات التعاون والمشاركة: يجب أن يسهل البرنامج التعاون بين أعضاء الفريق، مما يسمح لهم بالعمل في وقت واحد وترك التعليقات وتتبع التغييرات.
- التحليلات وتتبع المقاييس: ابحث عن خرائط رحلة العميل مع إمكانات مدمجة للتحليلات وتتبع المقاييس لقياس فعالية مبادرات رحلة العميل. يجب أن تسمح لك بتعيين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بتجربة العميل والمقاييس الأخرى ذات الصلة.
- القابلية للتطوير والمرونة: أنت تريد أدوات تخطيط الرحلة التي يمكنها إدارة مجموعات البيانات الكبيرة، ودعم رحلات العملاء المعقدة، والتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة. ابحث عن الميزات القابلة للتخصيص التي تسمح لك بتخصيص البرنامج ليتناسب مع متطلباتك الخاصة، مما يضمن المرونة وسهولة الاستخدام على المدى الطويل.
- دعم العملاء وتدريبهم: قم بتقييم مستوى دعم العملاء والتدريب الذي يوفره بائع البرنامج. يتضمن ذلك أصولاً مثلالوثائقوالبرامج التعليمية وموارد التدريب لمساعدة المستخدمين في تعظيم إمكانات البرنامج.
ستساعدك أداة تخطيط رحلة العميل مع المزيج الصحيح من هذه الميزات على اكتساب رؤى قيمة للعملاء، وتحسين رضا المستخدمين، ودفع عجلة نمو الأعمال التجارية المستدامة.
## ClickUp - أفضل برنامج لرسم خرائط رحلة العميل
ClickUp هو أفضل برنامج لإدارة تجربة العملاء ورسم خرائط رحلة العميل. إنه يشبه وجود مساعد فائق الذكاء يعرف خبايا عملائك وخباياهم.
قل وداعًا لصداع تنظيم بيانات العملاء يدويًا، ومرحبًا بأداة تجعل عملية تحليلات العملاء أسهل بكثير. جرّب نموذج خريطة رحلة العميل من ClickUp اليوم .