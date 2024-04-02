أفضل 10 أدوات برمجية للرسم التخطيطي في 2025 (مجانية ومدفوعة)

قد يكون هناك بعض أحاديي القرن الذين يمكنهم التعلم بمجرد السماع عن شيء ما. لكن معظمنا متعلمون بصريون. نحتاج إلى رؤية شيء ما أمامنا لنفهمه بالكامل.

عندما تتخذ خطوات لتمثيل الأفكار والعمليات بشكل مرئي - من خلال رسم الخرائط الذهنية والمخططات والرسوم البيانية - يمكنك أن تجعل فريقك بأكمله على متن الطائرة. وعندما تصبح بعض عملياتك معقدة، يمكن أن يوفر لك الرسم التخطيطي مرجعًا سريعًا سيستخدمه فريقك بالفعل (وهو أكثر مما يمكننا قوله عن ذلك الكتيب المكون من مائة صفحة). 📔

باستخدام برنامج الرسم التخطيطي الصحيح، يمكنك إعداد صورة مرئية تجعل فريقك بأكمله يقول "آه، لقد فهمت الآن" ويمكنك التعاون والعصف الذهني والتعديل وإعادة التنظيم بسهولة.

اكتشف ما الذي تبحث عنه في برامج الرسم التخطيطي، واكتشف أفضل 10 أدوات يمكنك الحصول عليها الآن.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الرسم التخطيطي؟

تحتوي أفضل أدوات الرسم التخطيطي على بعض الأشياء المشتركة. سترى هذه الأشياء تظهر مرارًا وتكرارًا في وصفنا للبرامج المعروضة أدناه. وذلك لأن بعض الميزات ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.

إذا كانت أداة الرسم التخطيطي لا تقوم بهذه الأشياء الثلاثة، فهي مرفوضة بالنسبة لنا:

القوالب : ستساعدك قوالب المخططات على بدء مشروعك. فهي تقلل من منحنى التعلم وتسمح لك بالبدء في استخدام برنامج الرسم التخطيطي الذي اخترته على الفور. يمكنك اختيار القالب الذي يطابق أهدافك، والبدء في توصيل بياناتك، والحصول على مخطط تخطيطي احترافي المظهر في دقائق

ستساعدك قوالب المخططات على بدء مشروعك. فهي تقلل من منحنى التعلم وتسمح لك بالبدء في استخدام برنامج الرسم التخطيطي الذي اخترته على الفور. يمكنك اختيار القالب الذي يطابق أهدافك، والبدء في توصيل بياناتك، والحصول على مخطط تخطيطي احترافي المظهر في دقائق السحب والإفلات العناصر: عندما تقوم بالعصف الذهني لأفضل سير عمل أو توسيع تكوين شبكتك، ستحتاج إلى تنظيم وإعادة تنظيم المخطط الخاص بك عدة مرات قبل أن تحصل عليه بشكل صحيح. تسمح لك وظيفة السحب والإفلات بتحريك العناصر وتوسيع المخطط الخاص بك لإضافة العناصر التي نسيتها (عفوًا!)

عندما تقوم بالعصف الذهني لأفضل سير عمل أو توسيع تكوين شبكتك، ستحتاج إلى تنظيم وإعادة تنظيم المخطط الخاص بك عدة مرات قبل أن تحصل عليه بشكل صحيح. تسمح لك وظيفة السحب والإفلات بتحريك العناصر وتوسيع المخطط الخاص بك لإضافة العناصر التي نسيتها (عفوًا!) ميزات التعاون: العصف الذهني لمنتج جديد، ووضع إطار سلكي، وإنشاء مخطط تنظيمي، وتوثيق رحلة المستخدم - هذه مشاريع جماعية. تسمح لك ميزات مثل التعليق والتحرير متعدد المستخدمين بالاستفادة من قدرات الفريق بأكمله في الوقت الفعلي

قم بتحويل الأشكال إلى مهام على لوحة ClickUp Whiteboard لبدء وضع المخطط الانسيابي الخاص بك موضع التنفيذ على الفور

أفضل 10 أدوات برمجية للرسم التخطيطي

استعد لوضع مخططك الانسيابي! الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي ستجعل الرسم التخطيطي أكثر سلاسة، تحقق من هذه الأدوات العشر التي تقدم الأساسيات وما بعدها.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp Whiteboards وقوالب ClickUp لإنشاء أي نوع من المخططات

هناك الكثير من أدوات الرسم التخطيطي المصممة خصيصاً لمديري المشاريع. ولا تفهمنا بشكل خاطئ: في ClickUp، نحن هنا هنا من أجل مديري المشاريع في هذا العالم. ولكننا هنا أيضًا من أجل المطورين والمسوقين وأخصائيي العمليات وموظفي المبيعات والمعلمين الماليين.

لهذا السبب يمكن لميزات الرسم التخطيطي لدينا أن تنثني لتناسب أي حالة استخدام. 💪

يمكن لفريق الموارد البشرية لديك بناء مخططات تنظيمية. كما يمكن لفريق التطوير لديك أن يرسم خريطة لرحلات العملاء، ويمكن لفريق المبيعات لديك أن يرسم مسار المبيعات، ويمكن لفريق العمليات لديك أن يصور تحليلات المخاطر والمنافع، ويمكن لفريق التسويق لديك أن يقوم بعصف ذهني لحملته القادمة.

يمكن لجميع هذه الفرق استخدام برنامج السبورة للتعاون على المخططات في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم.

أفضل الميزات

لوحات بيضاء: تتيح لك مساحة العمل المرنة هذه رسم وإضافة أشكال وإنشاء مخططات ومخططات ورسوم بيانية بالإضافة إلى سحب وإسقاط أي عناصر لإعادة ترتيب مخططك. مع ClickUp Whiteboards ، يمكنك حتى ربط عناصر المخطط الخاص بك بالمهام، مما ينقلك من التخطيط بسلاسة إلى التنفيذ

تتيح لك مساحة العمل المرنة هذه رسم وإضافة أشكال وإنشاء مخططات ومخططات ورسوم بيانية بالإضافة إلى سحب وإسقاط أي عناصر لإعادة ترتيب مخططك. مع ClickUp Whiteboards ، يمكنك حتى ربط عناصر المخطط الخاص بك بالمهام، مما ينقلك من التخطيط بسلاسة إلى التنفيذ الخرائط الذهنية: الأداة المثلى لرسم المخططات الانسيابية, انقر فوق الخرائط الذهنية تتيح لك تخطيط سير العمل لمشروعك التالي أو إظهار العلاقات بين أفكارك. يمكنك ربط خرائطك الذهنية بالمهام أو عقد السحب والإفلات التي يمكنك تحريكها لإظهار كيفية ارتباط العناصر ببعضها البعض

الأداة المثلى لرسم المخططات الانسيابية, انقر فوق الخرائط الذهنية تتيح لك تخطيط سير العمل لمشروعك التالي أو إظهار العلاقات بين أفكارك. يمكنك ربط خرائطك الذهنية بالمهام أو عقد السحب والإفلات التي يمكنك تحريكها لإظهار كيفية ارتباط العناصر ببعضها البعض القوالب: مع الآلاف من الخرائط الذهنية المبنية مسبقًاقوالب ClickUpيمكنك العثور على أي نوع الرسم البياني والبدء في التحرير على الفور. قم بإنشاء مخططات التقارب، ومخططات السياق، ومخططات جانت، ومخططات تدفق البيانات، ومخططات مجال القوة, مخططات فئة UML مخططات عظمة السمكةمخططات سير العملومخططات فين البيانية والمزيد

القيود

نظرًا لأن ClickUp قابل للتخصيص ويحتوي على العديد من الميزات، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتعلم والعثور على حالات الاستخدام التي تحسن سير عملك أكثر من غيرها

في حين أن ClickUp متاح كتطبيق قائم على الويب للرسم التخطيطي عبر الإنترنت، وتطبيق لسطح المكتب لأجهزة ماك وويندوز ولينكس، وتطبيق للجوال لأجهزة آيفون وأندرويد، إلا أن تطبيق الجوال لا يقدم جميع ميزات تطبيقات الويب وسطح المكتب حتى الآن

التسعير

مجاني

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,750 تقييم)

2. ميرو

عبر ميروميرو هو أداة شائعة ل إدارة مشاريع السبورة البيضاء . تسمح لجميع العقول الجميلة في فريقك بمشاركة أفكارهم. 🧠

صُمم البرنامج لتشعر وكأنك تقوم بعصف ذهني لمشاريعك على سبورة بيضاء حقيقية - سواء كنتم جميعاً في المكتب معاً أو تعملون من منازلكم المنفصلة.

يمكن للجميع التقاط علامة مجازية والمساهمة. وبفضل ميزات مثل الملاحظات الرقمية اللاصقة ووظيفة الرسم اليدوي، ستشعر أن عملية التخطيط تبدو وكأنكم معاً على السبورة البيضاء.

أفضل الميزات

يمكنك أنت وأعضاء فريقك استخدام التعاون في الوقت الفعلي لإضافة التعليقات والملاحظات والعناصر، أو سحب وإسقاط العناصر الموجودة لإعادة ترتيب المخطط في الوقت الفعلي

تتضمن مكتبة ميرو للعناصر الأشكال والأيقونات والموصلات والمخططات الانسيابية المبنية مسبقًا. يجعل تنسيق المخطط الخاص بك بسيطًا وبديهيًا للأفكار المعقدة

بمجرد تخطيط العملية الخاصة بك، يمكنك تعيين المهام و عناصر العمل بناءً على مخططك الانسيابي. يتكامل Miro مع أدوات إدارة المشاريع في Atlassian - بما في ذلك Jira و Confluence - بالإضافة إلى أدوات إدارة المهام الشائعة الأخرى، مثل ClickUp

القيود

ذكر العديد من المستخدمين أنهم يواجهون مشكلة في استيراد الرسومات وأنه عندما يقومون بالاستيراد، فإن الرسومات لا يتم قياسها بشكل صحيح في كثير من الأحيان

في حين أن Miro يقدم إصدارًا مجانيًا، إلا أنه يفتقر إلى العديد من أفضل ميزات البرنامج. ويشكو بعض المستخدمين من أنهم يدفعون في نهاية المطاف أسعارًا مرتفعة عندما يستخدمون ميزة أو اثنتين فقط من الميزات المتقدمة

التسعير

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

8 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 4,850 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 4,850 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,250 تقييم)

عبر Draw.io إذا سبق لك أن قلت عبارة "إذا كان مجانيًا، فهو لي"، فقد يكون Draw.io مناسبًا لك.

باستخدام هذه المنصة مفتوحة المصدر للرسم التخطيطي يمكنك تنزيل نسخة سطح المكتب من هذه المنصة المجانية للحفاظ على عملك أكثر أمانًا عند إنشاء مخططات انسيابية. 🕵️

باستخدام الإصدار المتاح عبر الإنترنت، يمكنك مشاركة تدفقات المستخدم أو الرسم التخطيطي مع فريقك والعمل عليها في نفس الوقت. يعمل خيار المشاركة من خلال Google Drive، لذلك ستكون واجهة مألوفة لمعظم الأشخاص في فريقك.

أفضل الميزات

يمكنك الاختيار من بين ثلاث لوحات تخطيطية وعشرات من عناصر السحب والإفلات وأدوات الرسم اليدوي لسهولة إنشاء المخططات. تم تصميم العناصر لمجموعة متنوعة من الرسوم البيانية، بما في ذلك المخططات التنظيمية ومخططات الشبكة وحتى مخططات الطوابق

بمجرد مشاركة مساحة الرسم التخطيطي الخاص بك، يمكنك رؤية مؤشرات أعضاء فريقك، والسماح للجميع بالتعديل، والتعاون أثناء العمل

لا تقوم هذه المنصة بتخزين بياناتك، وتسمح لك بإعداد تفضيلات حوكمة البيانات الخاصة بك، وتوفر إصداراً لسطح المكتب لمنحك تحكم كامل في معلوماتك

القيود

يشتكي بعض المستخدمين من صعوبة قياس العناصر حسب حجم اللوحة أو الحجم المناسب للطباعة

يشير معظم المستخدمين إلى أن واجهة المستخدم تبدو قديمة مقارنةً بمنصات التخطيط الأخرى

التسعير

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 385+ تقييم)

4.4/5 (أكثر من 385+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=58065 بدائل Draw.io *%/%href/_

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4. مايكروسوفت فيزيو

عبر مايكروسوفت فيزيو يعد Visio خيارًا جيدًا للرسم التخطيطي للشركات المتأصلة بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

يتم تضمين هذه الأداة مع Microsoft 365، ولكن لا يزال بإمكان مستخدمي Mac و Linux الوصول إليها كتطبيق يستند إلى الويب. يتيح لك البرنامج إمكانية التعاون مع فريقك أو العمل منفرداً. 🦅

يسمح لك Visio بالإنشاء من مجموعة متنوعة من القوالب التخطيطية الكلاسيكية أو إنشاء أي مخطط انسيابي في رأسك باستخدام أي عناصر تريدها. حتى أن هذا البرنامج يتيح لك الرسم بإصبعك على الأجهزة التي تعمل باللمس. 🎨

بمجرد الانتهاء من المخططات الخاصة بك، يمكنك تخزينها على القرص الصلب الخاص بك باستخدام تطبيق سطح المكتب أو حفظها في التخزين السحابي على تطبيق الويب.

أفضل الميزات

يحتوي Visio على مجموعة واسعة من العناصر للاختيار من بينها، وسيقترح عليك أشكالاً يمكنك إضافتها بنقرة زر واحدة

هناك العشرات من القوالب لإنشاء المخططات الكلاسيكية، مثل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية ومخططات الشبكة ومخططات الطوابق، مع خيار الخرائط الذهنية أيضًا

يتكامل Visio بسلاسة مع برامج مايكروسوفت الأخرى، مثل Excel وPowerpoint وOneDrive، فإذا كنت تستخدم هذه البرامج بالفعل، فيمكنه أن يجعل سير عملك أكثر سلاسة

القيود

ليس من المعروف عن مايكروسوفت أنها لا تتعاون بشكل جيد مع الآخرين، لذا ربما ليس من المستغرب أن نسخة سطح المكتب من Visio غير متوفرة على نظامي ماك أو لينكس

لا يتكامل Visio مع معظم تطبيقات التأطير السلكي، لذلك لن تتمكن من الانتقال بسلاسة من العصف الذهني مع الرسم التخطيطي إلى البناء في منصة الإطار السلكي المفضلة لديك

التسعير

مشتمل مع مايكروسوفت 365

خطة Visio 1: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة Visio 2: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,050 تقييم)

تحقق من هذه

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5. كريتلي

عبر كريتلي تم تصميم جميع برامج الرسوم البيانية لمساعدتك في مشاركة المعلومات بصريًا. لكن برنامج Creately يركز بشكل خاص على استخدام الرسوم البيانية لمشاركة معارف الشركة. لذا فهو برنامج جيد من أجل إدارة العمليات .

يسمح لك بربط مخطط سير العمل الخاص بك بسرعة بـ خطة المشروع حتى تتمكن من التأكد من توافق مهامك. يمكن للعديد من أعضاء الفريق التعديل في وقت واحد، ويمكنك إضافة ملاحظات لاصقة لتبادل الأفكار أو التعليق عليها أو جمعها

تصميم النظام مثالي للمخططات التنظيمية أو رسم المخططات الانسيابية أو بناء أشجار القرارات داخل الأداة.

أفضل الميزات

يمكنك إضافة الروابط والملفات والبيانات الأخرى إلى أي من العناصر المرئية في المخطط، مما يسهل توفير المزيد من السياق أو الاتصال بالخطوات التالية

في حين أن العديد من البرامج في هذه القائمة تتطلب منك قفل العناصر في مكانها إذا كنت لا تريد أن يقوم أعضاء الفريق بتعديلها، مع Creately، من السهل السماح لأصحاب المصلحة بالتعديل، وأعضاء الفريق الآخرين بالتعليق أو العرض فقط

يتكامل Creately مع العديد من برامج الأعمال الأكثر شيوعًا، بما في ذلك برامج Microsoft 365 وGithub وSlack

القيود

أبلغ العديد من المستخدمين أن الوظيفة التفاعلية لا تستجيب دائمًا بشكل صحيح، وقد يكون من الصعب الحصول على عناصرك مصطفة للحصول على تخطيطات مثالية تمامًا

يشكو بعض المستخدمين من أنهم عندما يحاولون الوصول إلى هذا التطبيق المستند إلى الويب على أجهزتهم المحمولة، فإن الموقع لا يستجيب بشكل كامل ويفتقد بعض الميزات

التسعير

مجاني

البداية: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 89 دولارًا أمريكيًا ثابتًا شهريًا

89 دولارًا أمريكيًا ثابتًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 825 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 825 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

6. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارتلوسيدشارت يفتقر إلى الميزات المحببة في بعض برامج الرسم التخطيطي - مثل الملصقات والرموز التعبيرية - وبدلاً من ذلك يتخذ نهجًا أكثر دقة. 👔

لكن هذا النهج يجعله برنامجًا متوافقًا مع العقول التحليلية والأشخاص الذين يحبون الدخول في صلب الموضوع مباشرةً. بينما يمكنك استخدام القوالب ومكتبة العناصر الخاصة به لإنشاء أي نوع من المخططات التي تريدها، فإن Lucidchart يركز بشكل كبير على المخططات لفرق تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات.

يتفوق هذا البرنامج في توثيق رحلات المستخدمين والعمليات التجارية وتكوينات الشبكة. لذا يمكنك الحصول على جميع العمليات الخاصة بك.

أفضل الميزات

باستخدام Lucidchart، يمكنك حفظ مكتبة من العناصر المفضلة لديك وإنشاء قوالبك الخاصة بناءً على المخطط الانسيابي الذي تستخدمه أكثر من غيره

عندما لا تنشئ قوالب مخصصة، فإن Lucidchart لديها مكتبة قوالب مدمجة لمساعدتك على البدء في الرسم التخطيطي بسرعة

بينما يتكامل Lucidchart مع مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى، فإن تكاملاته مع Google Workspace سلسة بشكل خاص. يمكنك تخزين المخططات الخاصة بك في Google Drive وإضافتها إلى الاجتماعات في تقويم Google

القيود

يشتكي العديد من المستخدمين من أن البرنامج يصبح أبطأ كلما أصبحت مخططاتهم أكثر تعقيداً. وهذا يمكن أن يجعل العمل على مخططات الشبكة وغيرها من مخططات البنية التحتية المعقدة أكثر إحباطًا

إذا كنت تفضل نهجًا أكثر مرونة وحرية في الرسم التخطيطي، فلن تتمكن من القيام بذلك في برنامج Lucidchart المجاني للمخططات. ستحتاج إلى إضافة برنامج Lucidspark - برنامج Lucidpark - برنامج السبورة البيضاء الخاص بلوسِد - مقابل تكلفة إضافية، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية متاحة

التسعير

مجاني

فردي: 7.95 دولار شهرياً

7.95 دولار شهرياً الفريق: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

9 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 2450 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2450 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,950+ تقييم)

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7. كاكو

عبر كاكو Cacoo هو أحد تلك التطبيقات التي تبدو وكأنها صُنعت من قبل المصممين والمطورين للمصممين والمطورين. 🤝

يحب المصممون Cacoo لميزاته التوضيحية وتخطيطه المرئي البسيط. كما يحبه المطورون لميزاته القوية للإطار السلكي، بما في ذلك قوالب الإطار السلكي المدمجة.

هذا البرنامج سهل الاستخدام، ويمكنك قضاء وقت طويل في وظائف التخطيط الأكثر متعة، مثل الترميز اللوني وتبديل الأشكال وإضافة المزيد من الصور في النظام.

أفضل الميزات

تحتوي الأداة على مكتبة قوالب للبدء في الرسم التخطيطي بسرعة مع خيارات لرسم الأطر السلكية واستعراضات المشروع وشخصيات المستخدمين ومخططات الشبكة ومخططات تدفق القرارات وخرائط طريق المنتج والمزيد

يتكامل Cacoo مع Adobe Creative Cloud، مما يسهل عليك تحميل أصولك الإبداعية الموجودة، مثل الشعارات والرسومات والرسوم التوضيحية

بغض النظر عن عدد أعضاء الفريق الذين يضيفون إلى مخططك أو ينقحونه أو يعيدون ترتيبه، لا يزال بإمكانك الرجوع إلى الإصدارات السابقة والعودة إليها، مما يسهل التراجع عن الأخطاء

القيود

يشكو بعض المستخدمين من أن أداة الرسم التخطيطي الأكثر تقدماً لا يمكن الوصول إليها من الخطة المجانية

بينما يصدر Cacoo بشكل جيد في شكل SVG وPDF، أبلغ بعض المستخدمين عن انخفاض الجودة عند التصدير إلى PNG، ولا يحب مستخدمون آخرون أن صادرات PowerPoint تأتي بتنسيق .ppt بدلاً من .pptx

التسعير

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهرياً

6 دولارات شهرياً الفريق: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. إدراو ماكس

عبر إدراو ماكس صُممت أداة الرسم التخطيطي هذه لتكون منافساً مباشراً لمايكروسوفت فيزيو. لذا، إذا كانت لديك بالفعل خبرة في استخدام Visio، فإن تعلم EdrawMax سيكون سهلاً. 🧑‍🏫

لديهم حلول تخطيطية للأفراد والشركات والمعلمين (بالحديث عن المعلمين). ومثل معظم البرامج الموجودة في هذه القائمة، فإنهم يقدمون مجموعة كبيرة من قوالب البدء السريع وعناصر الرسم التخطيطي التي تسمح لك بتصميم تخطيطك الخاص.

أفضل الميزات

مع وجود أكثر من 200 قالب، يمكنك استخدام EdrawMax لإنشاء أنواع مخططات شبكية متخصصة، مثل الأنظمة الكهربائية، ورسم P&ID، ومخططات الطوابق، بالإضافة إلى المخططات التنظيمية الكلاسيكية والخرائط الذهنية

يسمح لك EdrawMax بتصدير مخططاتك ومشاركتها بصيغة TIFF أو JPG أو PDF أو HTML أو SVG أو Word أو Visio أو Visio أو PowerPoint أو Excel أو Photoshop أو EPS أو CSV، بحيث يمكنك العثور على التنسيق الأكثر توافقاً سواء كنت من مستخدمي Mac أو Microsoft أو Linux

جميع ملفاتك المخزنة وعمليات نقل الملفات محمية بتشفير SSL مع مخططات العملية الخاصة بك

القيود

يمكن أن يكون من الصعب قياس العناصر والرسومات والصور داخل البرنامج لتناسب الرسم التخطيطي الخاص بك. وبعض المستخدمين لا يعجبهم عدم وجود طريقة لتحديث حجم النص أو مقياس الصورة للمخطط بأكمله - سيتعين عليك تحديث كل عنصر على حدة

أبلغ العديد من المستخدمين عن التواصل مع خدمة العملاء وعدم تلقي إجابة أو الاضطرار إلى المتابعة عدة مرات قبل أن يتلقوا ردًا على تطبيق الرسم التخطيطي

التسعير

خطة الاشتراك: 99 دولارًا سنويًا

99 دولارًا سنويًا الخطة مدى الحياة: 198 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 195 تقييم)

9. سمارت درو

عبر الرسم الذكي بالنسبة للشركات التي ترغب في التحول إلى برنامج رسم تخطيطي جديد، فإن SmartDraw يجعل من السهل الانفصال عن برنامجك القديم عن طريق استيراد مخططاتك الحالية من Visio أو Lucidchart.

يحتوي البرنامج على الكثير من القوالب المعدة مسبقًا بالطبع، بما في ذلك العديد من أمثلة على الخرائط الذهنية . وإذا كنت تريد أن تكون ذكيًا بشأن المقياس، يمكن أن يساعدك SmartDraw في الحصول على النسب الصحيحة. سيقوم تلقائيًا بتغيير حجم العناصر تلقائيًا لتتناسب مع الرسم التخطيطي الخاص بك، مما يجعله خيارًا رائعًا للمخططات المعمارية والهندسية. 🏗️

أفضل الميزات

يمكنك استيراد البيانات وتحويلها إلى مخططات ورسوم بيانية تلقائيًا. ويمكنك استخدام ميزات الأتمتة لتحديث المخططات الموجودة عندما تتغير المعلومات

تركز معظم أدوات الرسم البياني في هذه القائمة على رسم البيانات النوعية، مثل سير العمل والأفكار والعمليات. لكن SmartDraw يحتوي أيضًا على رسوم بيانية شريطية ورسوم بيانية خطية ومخططات دائرية لعرض البيانات الكمية، مثل أرقام المبيعات الفصلية أو معدل الارتداد عن الموقع الإلكتروني

يتكامل هذا البرنامج مع الأدوات التي تستخدمها معظم الشركات بالفعل، بما في ذلك Google Workspace, مايكروسوفت أوفيس و OneDrive و Confluence و Jira و Dropbox

القيود

في حين أن معظم الخيارات في هذه القائمة تقدم نسخة مجانية تسمح لك باستخدام ميزات الرسم التخطيطي الأساسية للبرنامج على الأقل، إلا أن SmartDraw لا يوفر ذلك. ومع ذلك، فهي توفر فترة تجريبية مجانية حتى تتمكن من استخدام ميزات البرنامج قبل الالتزام باستخدامه

أفاد العديد من المستخدمين أن البرنامج يتعطل ويحتاج إلى إعادة تشغيله من حين لآخر، مما قد يتسبب في فقدان بعض أعمالك

التسعير

مستخدم واحد: 9.95 دولار شهريًا

9.95 دولار شهريًا مستخدمين متعددين: 8.25 دولار لكل مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (235+ تقييم)

4.6/5 (235+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

تحقق من هذه

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10. أعلى الرسم البياني

عبر UpDiagram هذا هو الطفل الجديد على الكتلة! تأسس UpDiagram في عام 2019 وتم تطويره ليكون بمثابة برنامج سهل الاستخدام لإدارة المشاريع. يشتمل البرنامج على أدوات تخطيطية مصممة لمعالجة هدف واحد: بناء تدفقات العمليات.

يمكنك استخدام الأدوات لتخطيط خطة مشروعك أو عمليات شركتك. ستتمكن من إنشاء مرجع مرئي يرشد أعضاء فريقك خلال العمليات خطوة بخطوة خطوة. 👣

أفضل الميزات

باستخدام ميزة الجدول الزمني، يمكنك إنشاء جدول زمني مرئي لمشروعك يسمح لك بمعرفة المهام التي يمكن أن تحدث في وقت واحد والمهام التي يجب أن تحدث بالتتابع

تساعدك هذه الميزة على التنظيم أثناء عملية التخطيط الأولية. يمكنك تقسيم المهام، وترتيبها حسب القسم أو عضو الفريق أو الجدول الزمني، ورسم مخطط لسير عمل مشروعك بالكامل

UpDiagram هو برنامج إدارة مشاريع منخفض التكلفة مع أدوات رسم تخطيطي مدمجة

القيود

يشكو بعض المستخدمين من صعوبة إعداد مساحة العمل الخاصة بهم وبدء استخدام البرنامج

نظرًا لأن UpDiagram برنامج جديد نسبيًا، فلا يوجد الكثير من المراجعات. إذا قمت بالتسجيل، فستكون من أوائل المستخدمين، مما يعني غالبًا أنه سيتعين عليك تحديد أي أوجه قصور والإبلاغ عنها

التسعير

المبتدئين: مجاناً

مجاناً الشركات: 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً

3 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (2+ تقييمات)

4.5/5 (2+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

ما يقوله الناس عن أفضل برنامج رسم تخطيطي على Reddit

يمكن أن يكون الاستماع إلى آراء المستخدمين الحقيقيين مفيداً عند البحث عن برامج الرسوم البيانية. يمكن أن يوفر استكشاف خيوط Reddit المخصصة لبرامج الرسوم البيانية وجهات نظر قيمة ويساعدك على اتخاذ قرار مستنير. فيما يلي خمسة مواضيع ثاقبة من Reddit تتعمق في المناقشات المحيطة بأفضل برامج الرسوم البيانية:

r/dataengineering :: مناقشات حول أحدث الاتجاهات والتحديات في خطوط أنابيب البيانات. من تحسين قاعدة البيانات إلى حوكمة البيانات، يغطي هذا الموقع الفرعي مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بمهندسي البيانات.

:: مناقشات حول أحدث الاتجاهات والتحديات في خطوط أنابيب البيانات. من تحسين قاعدة البيانات إلى حوكمة البيانات، يغطي هذا الموقع الفرعي مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بمهندسي البيانات. r/r/devops : مركز للمحترفين في مجال DevOps، حيث يتلاقى التطوير والعمليات لتعزيز التعاون والكفاءة والأتمتة في عمليات تطوير البرمجيات.

: مركز للمحترفين في مجال DevOps، حيث يتلاقى التطوير والعمليات لتعزيز التعاون والكفاءة والأتمتة في عمليات تطوير البرمجيات. ص / البرمجيات :: يناقش كل ما يتعلق بالبرمجيات. تعرف على رأي المستخدمين الحقيقيين في أدوات الرسم التخطيط المختلفة.

تحسين تخطيط المشروع باستخدام برنامج الرسم التخطيطي

تستخدم برمجيات الرسم التخطيطي في الغالب لتخطيط وتوثيق العمليات، وهو ما قد لا يبدو وقتًا مناسبًا. ولكن باستخدام الأداة المناسبة ستستمتع كثيرًا لدرجة أنك سترغب في البدء في توثيق كل شيء.

في ClickUp، تجعل الخرائط الذهنية واللوحة البيضاء وقوالب المخططات التخطيطية لدينا العصف الذهني ممتعًا. ابدأ مجاناً .