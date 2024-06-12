أفضل 10 بدائل ومنافسين للوسيدكارت للرسوم البيانية في عام 2025

في السنوات القليلة الماضية، أدى التحول من العمل في الموقع إلى العمل المختلط والعمل عن بُعد إلى خلق فجوة كبيرة للمؤسسات والقادة الراغبين في الاستمرار تعاون الفريق الفعال . جعل الانفصال تطبيقات الرسم التخطيطي فائقة الشعبية مثل Lucidchart ضرورية للحفاظ على تعاون الفريق - بغض النظر عن مكان تواجد الفريق فعليًا.

في نهاية المطاف، نمت المؤسسات للاعتماد على أدوات الرسم التخطيطي، ولكن تساءل الكثيرون عما إذا كانت هناك بدائل أفضل للوسيدتشارت. معالجة وإنشاء مخططات انسيابية أو مخططات الطوابق، أو المخططات التنظيمية، أو المخططات التنظيمية أو غيرها من مخططات الشركة تتطلب أدوات سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها - خاصة مع ارتفاع العمل عن بُعد .

لسوء الحظ، تختلف برامج الرسم التخطيطي بين الأدوات، ويعتمد اختيار أحدها على احتياجاتك الخاصة. لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لبرنامج Lucidchart في عام 2024 لنقدم لك تفصيلاً لجميع خياراتك.

لكن أولاً، دعنا نلقي نظرة على أحد أكثر الخيارات شيوعًا، وهو Lucidchart.

لماذا تبحث عن بديل Lucidchart؟

Lucidchart هي أداة رسم تخطيطي قائمة على الويب يستخدمها الأشخاص في مختلف الصناعات لإنشاء مخططات تفصيلية من الصور أو البيانات أو القوالب . يسمح بالتعاون مع مستخدمين آخرين ويأتي مع العديد من عمليات التكامل، بما في ذلك Google Workspace و Atlassian، من بين أمور أخرى لتبسيط العملية.

عبر لوسيدتشارت يتوفر Lucidchart من خلال أربع خطط:

مجانية فردية (7.96 دولار شهرياً) فريق (9 دولارات لكل مستخدم شهرياً) المؤسسة (تسعير مخصص)

لكل منها حدوده وقيود ميزاته. لهذا السبب يشعر بعض المستخدمين أن Lucidchart لا يفي بالغرض.

على سبيل المثال، يعتمد على الويب بالكامل ولا يحتوي على أي تطبيقات سطح مكتب لاستخدامها. قد تكون هذه المجالات مقلقة للبعض ومقلقة للبعض الآخر.

إذا كان لديك أي متطلبات محددة مفقودة من هذه الأداة، فقد ترغب في التفكير في بدائل Lucidchart العشرة هذه لمساعدتك في الحصول على ما تحتاجه بالضبط.

أفضل 10 بدائل لوسيدتشارت للرسم التخطيطي في عام 2024

1. كليك أب

توفر لوحات ClickUp Whiteboards جميع الميزات الإبداعية والتعاونية التي تحتاجها لإنشاء المخططات الانسيابية التي تحلم بها

مهام مثل الرسم التخطيطي، والمهام، والمستندات، وجداول البيانات، وتتبع الأهداف، وتتبع الوقت، وتخصيص الموارد، وحتى البريد الإلكتروني، كلها كانت تُستخدم بشكل منفصل. يحل ClickUp محلها من خلال تجميع أفضل ميزات إدارة المشاريع والتعاون و تطبيقات الإنتاجية في محور مركزي

ClickUp هو أحد أفضل بدائل Lucidchart لأنه يحتوي على نفس ميزات التعاون المرئي ولكنه أكثر قوة لزيادة إنتاجية الفريق. وفوق كل ذلك، فهو ذو تصنيف عالٍ و يفضلها الشركات الناشئة والشركات العملاقة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

ClickUp مثالي للفرق التي ترغب في العمل بذكاء وكفاءة أكبر على منصة بديهية ببراعة. إنه قابل للتخصيص لأي نوع من أنواع سير العمل بفضل ميزاته العديدة البارزة.

يمكن أن يرسم لك مخططًا ويساعدك على إدارة المنتجات والمشاريع، وتتبع الأخطاء، و إدارة الموارد الأكاديمية والإدارية للطلاب أو الإداريين. فيما يلي بعض أبرز ميزاته:

قابلة للتخصيص بالكامل

يمكن لمالكي أو مسؤولي ClickUp Workspace الاختيار من بين أكثر من 35 تطبيق ClickApps لتخصيص تجربة فريقهم. يضيف كل تطبيق ClickApp وظيفة مختلفة إلى المنصة، ويمكنك تمكين أي عدد تريده! يتضمن بعضها ما يلي:

مقطع : يتيح لك تسجيل الشاشة إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة لشاشتك دون مغادرة المنصة

المستندات الصفحة الرئيسية: تنظيم جميع مستنداتك والعمل عليها من مكان مركزي واحد

سطر : إعطاء كل شخص ترتيباً للمهام التي يجب القيام بها بعد ذلك أو تقديم توضيح لفريقك حول ما هو موجود في قائمة الانتظار

النبض : تعرف على المتصلين بالإنترنت، وما الذي يعمل عليه الأشخاص، وما الذي فعلوه اليوم في الوقت الفعلي

تتبع الوقت : حساب المدة التي من المحتمل أن تستغرقها المهمة بناءً على مهامها الفرعية

تتيح لك جميع تطبيقات ClickApps هذه تحسين إنتاجية فريقك!

خرائط العقل انقر فوق الخرائط الذهنية تسمح لك بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية. تسمح لك بإنشاء

مخطط تدفق لأفكارك وتوضيح العلاقة والتسلسل الهرمي بين المفاهيم. وهو مثالي لإنشاء خطة الفريق وتنظيم الأفكار وتصور هياكل المهام.

إن استخدامه سهل مثل الرسم على الورق، إلا أنه يتمتع بميزة إضافية تتمثل في حفظه على الفور. يسمح لك بمشاركته بسهولة مع فريقك بأكمله، مما يبقي الجميع على اطلاع على تقدم المشروع.

اللوحة البيضاء

يمكن ربط اللوحات البيضاء مباشرة بالمهام، مما يجعل أشياء مثل تخطيط المحتوى أسهل بكثير

مع تزايد عدد المؤسسات التي تتحول إلى بيئات العمل عن بُعد وبيئات العمل المختلطة، ازداد الطلب على المزيد من الأدوات المهمة للتعاون. إحدى هذه الأدوات هي السبورة البيضاء. السبورة البيضاء في ClickUp تتميز عن البقية لأنها تتيح لك تحويل الأفكار في الوقت الفعلي مباشرةً إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. فهي تسمح لجميع أعضاء الفريق بالتعاون في الوقت الفعلي، ويرى الجميع حركة مؤشر كل شخص آخر. كما يسمح لك بإضافة محتوى إلى السبورة البيضاء بطرق مختلفة، مثل النصوص والملاحظات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

قوالب الرسم التخطيطي

ابدأ الرسم التخطيطي باستخدام قالب الخريطة الذهنية البسيط هذا من ClickUp وشاهد سير عملك ينبض بالحياة. 💜

قم بتخطيط كل خطوة من خطوات تجربة المستخدم قبل مرحلة التطوير باستخدام قالب تخطيط قصة المستخدم هذا من ClickUp

استخدم قالب مخطط تدفق البيانات من ClickUp لتوضيح كيفية انتقال المعلومات عبر أي نظام أو عملية.

انقر فوق المحترفين

سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على ميزات قوية

يحتوي على العديد من الأدوات لتبسيط التعامل مع المهام والمشاريع المتعددة

دعم على مستوى عالمي 24/7

يمكن استخدامه لإدارة المشروعات والمهام، بالإضافة إلى قاعدة معرفية

يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول، مما يسهل تتبع المشاريع

سلبيات ClickUp

قد يكون معقداً للغاية بالنسبة لاحتياجات الأفراد

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

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التسعير بنقرة واحدة

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

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2. Draw.io

عبر Draw.io Draw.io هو برنامج رسم تخطيطي مفتوح المصدر، مما يعني أنه مجاني تمامًا. على الرغم من خيارات التصميم المحدودة، إلا أنه أحد أفضل بدائل Lucidchart بسبب طبيعته المجانية وخصائصه المتعددة. ومع ذلك، فإن خيارات تصميمه المحدودة تجعله مثاليًا للمشاريع الأبسط.

يمكنك استخدام Draw.io لإنشاء مخططات الشبكة, مخططات انسيابية , مخططات UML والمخططات التنظيمية ونماذج ER وغيرها.

البرنامج مستضاف على المتصفح ويمكن استخدامه عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت على جميع أنظمة التشغيل. نظرًا لأنه يتكامل مع Google Drive و OneDrive و Confluence Server / Cloud و Dropbox والمزيد، فهو رائع للمشاريع التي تتطلب التعاون.

لتبسيط الرسم التخطيطي، يحتوي على العديد من القوالب ويدعم العديد من تنسيقات الاستيراد والتصدير. كما أنه يحتوي على وظيفة بحث مريحة لتمكين العمل على المشاريع بشكل أسرع. لا تحتاج إلى إنشاء حساب لاستخدام Draw.io.

مقارنة

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إيجابيات Draw.io

إنه مجاني تمامًا

يتكامل مع Google Drive وOneDrive وGitHub، من بين أمور أخرى

ينتج بسهولة رسماً تخطيطياً عالي الجودةبما في ذلك مخططات التقارب يسمح بتجميع الأشكال



Draw.io سلبيات

لا يحتوي على الميزات المتقدمة للآخرين في هذه القائمة مثل ClickUp

في بعض الأحيان عند فتح رسم تخطيطي موجود، عادةً ما يكون العرض مكبّرًا بالكامل، وهو ما قد يكون مقلقًا بعض الشيء

أسعار Draw.io

Draw.io مجاني للاستخدام تحقق من بدائل Draw.io هذه !

3. كريتلي

عبر كريتلي Creately هي أداة رسم تخطيطي تعمل بنفس جودة أداة Lucidchart، إن لم تكن أفضل منها، لكنها أقل تكلفة.

يأتي بواجهة سهلة الاستخدام وأنيقة وخالية من الفوضى. كما أنه يتميز بمكتبة واسعة من القوالب لجميع الموضوعات والصناعات وميزات الأتمتة والسحب والإفلات لإنشاء مخططات انسيابية ومخططات أخرى بسرعة وسهولة. شريط الأدوات السياقي الذي يقترح الأشكال التي يمكنك استخدامها أثناء الرسم غير متوفر في Lucidchart.

يحتوي Creately على العديد من التعاون في الوقت الحقيقي أدوات مثل مؤتمرات الفيديو. فهي تتيح لك العمل بسلاسة مع زملائك وتتبع التغييرات عند الحاجة. كما أنها تدعم جميع الأجهزة حتى تتمكن من أخذ عملك معك أينما ذهبت.

يحتوي البرنامج على أكثر من 50 نوعاً من المخططات ويدعم لغات متعددة. وهو يتكامل مع Slack، لذا إذا كان فريقك يقوم بالكثير من العمل على Slack، فهذه ميزة إضافية كبيرة.

إيجابيات كبيرة

سهل الاستخدام للغاية مع ميزات تعاونية ممتازة

يمكن للجميع رؤية التغييرات التي يجريها الآخرون على الفور، مما يجعل من السهل الاستجابة واتخاذ القرار

النسخة المجانية تأتي مع العديد من الميزات

بأسعار معقولة مقارنة بالآخرين في هذه القائمة

فطري وسهل الاستخدام

سلبيات

من الصعب استيراد سجل SVG

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في توصيل الأشكال والخطوط بشكل جيد

الأسعار بشكل كبير

خطة مجانية

خطة شخصية بسعر 4 دولارات شهريًا

خطة الفريق بسعر 4.75 دولار/شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسة (تسعير مخصص)

تحقق من هذه

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4. فيزيو

عبر فيزيو لن تكتمل قائمة بدائل Lucidchart بدون أحد أشهر الأسماء في الرسم التخطيطي المرئي, فيزيو من مايكروسوفت .

Visio مملوكة لشركة مايكروسوفت وهي جزء من مجموعة أدوات 365. وهي أداة تخطيطية قوية للغاية تتيح لك التعاون بسهولة في المشاريع بفضل ميزات التعليقات التوضيحية والتأليف المشترك والتكامل مع سكايب. وهي تتيح التعاون في الوقت الفعلي لزيادة إنتاجية الفريق.

يحتوي هذا البرنامج على واجهة سهلة الاستخدام. وبالمقارنة مع Lucidchart، فإنه يحتوي على المزيد من القوالب والأشكال القابلة للتخصيص والمخططات المبدئية.

يمكن للجميع الوصول إلى أي رسوم بيانية تم إنشاؤها في Visio بفضل ميزات إمكانية الوصول المختلفة مثل الراوي. وتشمل ميزاته البارزة الأمان العالي، ونمذجة العمليات التجارية، ومخططات تدفق البيانات، والخرائط ثلاثية الأبعاد، وغيرها.

فيزيو إيجابيات

يمكن استخدام آلاف الرموز من مختلف الفئات مثل الأجهزة والتدفقات وما إلى ذلك.

يحتوي على العديد من الميزات سهلة الاستخدام

التكامل مع منتجات Office الأخرى رائع

من السهل العثور على موارد Visio على الإنترنت.

فيزيو العيوب

يمثل التنسيق تحديًا عندما يكون لديك مشاريع كبيرة، ومن الصعب عرضها جميعًا

إنه باهظ الثمن

لديه عدد أقل من عمليات التكامل

فيزيو التسعير

تبلغ قيمة Visio القياسية 309.99 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ قيمة Visio الاحترافية 579.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة. يمكنك الاشتراك في خطة Visio 1 مقابل 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، أو خطة Visio 2 مقابل 15 دولارًا شهريًا لكل شخص

المقارنة

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5. جليفي

عبر جليفي أحد أسباب شهرة Gliffy هو سهولة استخدامه للمبتدئين. فهو يحتوي على واجهة سهلة السحب والإفلات، وليس من الضروري أن تكون لديك خبرة في استخدام أداة رسم تخطيطي لاستخدامه، وذلك بفضل العديد من القوالب والسمات.

يعد Gliffy أحد بدائل Lucidchart الأكثر ملاءمة لأنه يمكنك تنزيل إصدار Chrome عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت.

على الرغم من أنه لا يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات تسمح لك ببناء حلول التكامل الخاصة بك، إلا أنه يتكامل مع التطبيقات الشائعة مثل JIRA ووردبريس و Confluence.

إيجابيات Gliffy

يمكنك استخدامه دون اتصال بالإنترنت

سهل الإعداد والاستخدام

لديك وصول غير محدود إلى القوالب

سهولة مشاركة عملك

جليفي العيوب

تخصيصه للكائنات محدود ويفتقد الميزات الأساسية للرسم التخطيطي المعقد

ليس لديه نسخة مجانية

ليست أداة رسم تخطيطي متعددة الاستخدامات مثل ClickUp أو Lucidchart

جليفي التسعير

8 دولارات شهريًا لكل 1-9 مستخدمين

6 دولارات شهريًا لكل 10-50 مستخدمًا

المؤسسات (تسعير مخصص)

6. Xmind

عبر إكس مايند XMind هو خيار رائع للجداول الزمنية, الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية. مع ميزات مثل الجدول الزمني والمصفوفة و مخطط عظم السمكة له مزايا كبيرة على Lucidchart عندما يتعلق الأمر برسم الخرائط الذهنية. يحتوي XMind على ميزات المخطط الانسيابي البسيط لإلهام الإبداع وتوليد الأفكار. لذا، إذا كنت ترغب في العصف الذهني، فإن XMind هو الأنسب لذلك من Lucidchart. كما أنه يوفر طرقًا متعددة لالتقاط الأفكار وتنظيمها للبقاء منظمًا.

ليس عليك أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام XMind لأنه تطبيق يمكن تثبيته على جميع المنصات. يتيح لك ذلك توزيع المشاريع بسلاسة لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

يتوفر إصداران: XMind 8 الأقدم والأبسط، و XMind 2020، و XMind 2020\ الأقوى والأكثر تعقيدًا. يحتوي الأخير على المزيد من الميزات وخيارات التخصيص.

إيجابيات XMind

متوافق مع جميع الأجهزة

مخططات بيانية مبهجة بصرياً

يتوفر للمستخدمين عدة خيارات حول كيفية هيكلة خرائطهم الذهنية

واجهة مستخدم سريعة وسريعة الاستجابة

إنشاء ملفات Markdown للخرائط الذهنية

سلبيات XMind

هناك حاجة إلى بضع خطوات لتمييز تسمية لكل فرع مخصص

يحتاج إلى المزيد من خيارات التخصيص

تسعير XMind

39.99$/ 6 أشهر

59.99 دولارًا/سنويًا

7. مايندميستر

عبر مايندمايستر Mindmeister هو أداة متعددة الاستخدامات مع ميزتين تجعلها محبوبة كما هي. أولاً، واجهته البسيطة والبديهية تجعل من السهل إنشاء خرائط ذهنية. ثانيًا: على عكس Lucidchart، التي تتم محاسبتها على أساس كل مستخدم، فإن Mindmeister تتم محاسبتها شهريًا. وهذا يعني أنه يمكن لفريق كامل استخدام حساب واحد بدلاً من الدفع لكل فرد، مما يجعلها ميسورة التكلفة أكثر من معظمها. كما أن لديها العديد من خيارات التخصيص وميزات تعاون رائعة.

بعض المزايا البارزة ميزات Mindmeister تشمل النسخ الاحتياطي 24/7، والتعاون الجماعي تحديد أولويات المشروع والإدارة، وأدوات بناء العروض التقديمية. كما يتيح لك تحديد المواعيد النهائية للمشروع.

هناك نسخة مجانية وأخرى مدفوعة. تسمح لك النسخة المجانية بنشر ومشاركة رابط للرسومات التخطيطية، ولكن يجب عليك الترقية إلى النسخة المدفوعة لتصديرها.

إيجابيات Mindmeister

سهل الاستخدام وله نتائج جيدة

يمكنك دمج التكاليف وروابط الويب والملاحظات

يمكنك تصدير إبداعاتك بتنسيقات متنوعة

يدعم أنواعًا مختلفة من الوسائط بخلاف النص

سلبيات Mindmeister

لا يمكن استخدامه إلا عبر الإنترنت

خيارات التصدير متوفرة فقط من خلال الحسابات المدفوعة

تسعير Mindmeister

خطة مجانية

خطة شخصية : 2.49 دولار/شهرًا/للمستخدم الواحد

: 2.49 دولار/شهرًا/للمستخدم الواحد الخطة الاحترافية : 4.19 دولار/شهرًا/للمستخدم الواحد

: 4.19 دولار/شهرًا/للمستخدم الواحد خطة الأعمال: 6.29$/شهرياً/للمستخدم الواحد

8. ميرو

عبر ميرو إذا كنت ترغب في الحصول على بديل آخر من بدائل Lucidchart الشائعة التي ستساعدك على التعاون الفعال ومركزية التواصل عبر الفريق أو المؤسسة بأكملها, لا تنظر أبعد من ميرو .

لدى Miro مجموعة قوية من الأدوات التي تسمح لفريقك بما يلي العصف الذهني للأفكار وتخطيط العمليات وتطوير الاستراتيجيات. كما أنه يأتي مع أطر عمل ذكية والعديد من القوالب لتسريع العمليات. ومن بين ميزاته البارزة الملاحظات اللاصقة، واللوحة اللانهائية، ومقاطع الفيديو المدمجة.

يتكامل هذا التطبيق مع أكثر من 70 تطبيقًا وواجهة برمجة تطبيقات لمساعدتك على تحسين جوانب مختلفة من منتجاتك. كما يوفر أمانًا متقدمًا (مثل تشفير SSL وسجل التدقيق) للحفاظ على أمان عملك وملفاتك.

إيجابيات ميرو

لديه ميزات أمان متقدمة

مجاني وسهل التسجيل والبدء في استخدامه

يوفر تجربة تعاونية جيدة مع أعضاء فريقك

يتمتع بالمرونة اللازمة لتخطيط أفكار مختلفة لأشخاص وأهداف مختلفة

سلبيات ميرو

بعض خيارات التحرير للأدوات المختلفة محدودة

ليس من السهل تغيير اللوحة

إنه باهظ الثمن

تسعير ميرو

على غرار معظم ما في هذه القائمة، هناك أربع خطط يمكنك استخدامها للحصول على Miro:

خطة مجانية

خطة الفريق : 8 دولارات/شهرًا/للمستخدم الواحد

: 8 دولارات/شهرًا/للمستخدم الواحد خطة الأعمال : 16 دولارًا/شهرًا/للمستخدم الواحد

: 16 دولارًا/شهرًا/للمستخدم الواحد المؤسسة: (تسعير مخصص)

مقارنة

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9. OmniGraffle

عبر أومني جرافيل إذا كانت لديك بالفعل مهارات تصميم وخبرة في الرسم التخطيطي، فعليك التفكير في OmniGraffle. فيما يتعلق ببدائل Lucidchart، فإن هذا التطبيق مخصص حصريًا لمستخدمي نظامي Mac و iOS. أما إذا كان لديك نظام ويندوز أو أندرويد، فابحث عن الخيارات الأخرى في هذه القائمة.

OmniGraffle هو تطبيق غير متصل بالإنترنت مع الكثير من خيارات التخصيص للمساعدة في تحقيق النتيجة المرجوة. بالإضافة إلى تصميم النماذج الأولية والرسم التخطيطي، يتيح لك أيضًا تصميم المتجهات، بحيث يمكنك تصميم أي شيء تريده تقريبًا باستخدام الأشكال.

تقدم مجموعة Omni Group، مطورو التطبيق، العديد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لاستكمال OmniGraffle.

إيجابيات أومني جرافيل

يتكامل مع تطبيقات أخرى ويكملها من قبل المطور

يحتوي على العديد من أدوات وخيارات التخصيص

يمكن استخدامه عبر الإنترنت

يمكنك تصميم أي شيء تريده تقريبًا من الأشكال

سلبيات أومني جرافيل

ليس للمبتدئين

قوالبها محدودة

إنه مخصص حصرياً لمستخدمي Mac

تسعير أومني جرافيل

12.49 دولارًا شهريًا

124.99 دولار/سنوياً

10. كوجل

عبر كوجل بعض برنامج الرسم البياني يمكن أن يكون معقدًا بعض الشيء، خاصةً بالمقارنة مع بعض بدائل Lucidchart في هذه القائمة. ومع ذلك، فإن Coggle لديه بناء مباشر لجعل عملية التصميم بسيطة قدر الإمكان.

يتيح لك Coggle إنشاء مخططاتك الانسيابية والخرائط الذهنية ومشاركتها بسهولة. كما يتيح لك التعاون بسهولة حيث يمكنك دعوة أعضاء فريقك للتعاون في المهام. علاوة على ذلك، تظهر أي مشاريع تشاركها على متصفح الجميع على الفور.

باستخدام Coggle، يمكنك إنشاء مخططات مرنة مع حلقات وفروع متصلة وإنشاء نقاط بداية متعددة لمخططاتك مع أكثر من 1600 رمز. يمكنك أيضًا الحصول على عدد غير محدود من تحميل الصور والنصوص العائمة والصور للتعليق على خريطتك. يأتي مع مجموعة واسعة من القوالب لمساعدتك على البدء في أي وقت من الأوقات.

يمكنك دمج Coggle مع Google Drive لتأمين بياناتك.

إيجابيات كوجل

إنه جذاب بصريًا

سهل الالتقاط والاستخدام

يمكن الوصول إليه من أي جهاز وفي أي وقت

يعمل بسلاسة مع خدمات جوجل

سلبيات سلبيات

قد يكون من الصعب استخدامه للعروض التقديمية

لديها عدد محدود من الألوان

يمكن أن يصبح Coggle ثقيلًا أو بطيئًا عندما تصبح الخريطة الذهنية كبيرة جدًا

تسعير كوجل

لدى Coggle ثلاث خطط تسعير:

مجانية للأبد

خطة رائعة : 5 دولارات شهريًا/للمستخدم الواحد

: 5 دولارات شهريًا/للمستخدم الواحد خطة المنظمة: 8 دولارات شهريًا/للمستخدم الواحد

## حان الوقت للتبديل إلى أفضل بديل لوسيدتشارت

البديل الأفضل بالنسبة لك هو البديل الذي يحل جميع المشاكل التي تواجهها في حياتك اليومية. تعد بدائل Lucidchart العشرة المذكورة أعلاه رائعة للرسم التخطيطي ويمكنها التعامل مع العديد من المهام الأخرى. نأمل أن تجد ما يناسب احتياجاتك.

ولكن إذا كان علينا أن نوجهك إلى بديل واحد، فسيكون ClickUp!

فهو لا يتعامل مع الرسم التخطيطي فحسب، بل يتعامل مع العديد من الوظائف مثل الأتمتة وتسجيل الشاشة وأدوات أخرى لإدارة فريقك ومشاريعك. يمكنك الجلوس في مقعد القيادة وإنشاء حساب مجاني على ClickUp !