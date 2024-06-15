كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني (حالات الاستخدام والأدوات)

كم مرة نحدق في المؤشر الوامض، غير متأكدين من كيفية بدء رسالة بريد إلكتروني مهمة؟

سواء كنت تقوم بصياغة رسالة إلى عميل أو ترد على زميل أو تتواصل مع عميل محتمل، فإن الضغط من أجل الوصول إلى الأسلوب الصحيح وتقديم رسالة مقنعة قد يبدو أمراً شاقاً.

الحل؟ الذكاء الاصطناعي (AI) - المساعد الصامت وراء الكواليس.

لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في طريقة كتابتنا لرسائل البريد الإلكتروني وتفاعلنا معها يومياً.

هل تتذكر التنبؤ بالنص عندما تبدأ في كتابة جملك؟ تلك المطالبة بإضافة مرفق بعد أن نسيت ذلك؟ أو التذكير بإضافة سطر موضوع البريد الإلكتروني في حال لم تقم بذلك؟ أو عندما تنبثق رسالة على Teams، وترى خيارات الرد على الفور؟ هذا كله من عمل الذكاء الاصطناعي.

ولكن اليوم، لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي في رسائل البريد الإلكتروني على أتمتة البريد الإلكتروني والتنبؤ بالنصوص والاقتراحات والتذكيرات. أتاح لنا الذكاء الاصطناعي استكشاف عالم كامل من القدرات المتقدمة.

لديك الآن تطبيقات لإدارة مهام البريد الإلكتروني, إدارة صندوق الوارد وحتى أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني لتقليل الوقت الذي تقضيه في كتابة وإدارة رسائل البريد الإلكتروني!

دعنا نتعرف على المزيد حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في رسائل البريد الإلكتروني والبرامج والأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين سير العمل في إرسال البريد الإلكتروني.

فهم الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني

أول الأشياء أولاً. بالنسبة لأولئك منكم الذين قد لا يفهمون تمامًا مدى الذكاء الاصطناعي - فهو يشير إلى الآلات أو الخوارزميات التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، مثل فهم اللغة الطبيعية واتخاذ القرارات بناءً على البيانات.

تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني تقنيات متقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، والتعلم العميق لجعل البرامج تفهم وتولد استجابات شبيهة بالإنسان لرسائلك الإلكترونية.

الأمر أشبه بامتلاك برنامج فائق الذكاء أداة إنتاجية البريد الإلكتروني يمكنها التفكير والتعلم مثل البشر. بالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني، يساعد الذكاء الاصطناعي من خلال فهم لغتنا واتخاذ قرارات ذكية بناءً على البيانات التي نُدخلها.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتدخل ويساعدنا في كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع، ويصحح الأخطاء المطبعية المحرجة، بل ويخصص الرسائل لكل مستلم. بالإضافة إلى ذلك، فهو مساعد فائق التنظيم يعرف بالضبط متى نرسل رسائل متابعة البريد الإلكتروني ويخمن أي سطور موضوعية ستحظى بأكبر قدر من الاهتمام.

من التوصيات المخصصة للمنتجات إلى المتابعة الآلية، أصبح الذكاء الاصطناعي حليفاً لا غنى عنه في التواصل اليومي عبر البريد الإلكتروني. إنه يُحدث ثورة في طريقة تواصلنا وتفاعلنا عبر البريد الإلكتروني، سواء أكان ذلك بمساعدتك في صياغة الرد المثالي، أو تقسيم جمهورك للحملات المستهدفة، أو التنبؤ بأفضل وقت لإرسال رسالة متابعة.

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي أيضاً في إدارة رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة أكبر. من خلال أتمتة المهام المتكررة، يمكن أن يوفر لك أكواماً من الوقت ويقلل من جهدك.

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عندما يتعلق الأمر بالتسويق، يمكن لرسائل البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تقدم رسائل بريد إلكتروني مخصصة تبدو وكأنها مصممة خصيصًا لك، مما يعزز المشاركة ويزيد من المبيعات. المزيد عن ذلك لاحقًا في المدونة.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني

لقد قمنا بصياغة بعض حالات الاستخدام لنوضح لك كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني أن يوفر لك الوقت والجهد مع زيادة إنتاجيتك الشخصية والمهنية.

استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني للتواصل الشخصي

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص وتبحث عن عملاء جدد، أو كنت كاتباً مستقلاً تبحث عن عملاء جدد، أو كاتباً شبحياً تبحث عن نشر مدوناتك، أو محترفاً يبحث عن وظيفة، فقد تضطر إلى كتابة رسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها يومياً إلى مسؤولي التوظيف، ومديري الموارد البشرية، والعملاء المحتملين، والأشخاص في شبكة علاقاتك.

إن كتابة رسالة بريد إلكتروني جديدة ومخصصة لكل شخص أمر شاق في حد ذاته، وقد يستغرق القيام بذلك يدوياً وقتاً طويلاً.

ربما هذا هو السبب في أن ما يقرب من 39% من المسوقين الذين شملهم الاستطلاع في تقرير حالة البريد الإلكتروني لشركة Litmus لعام 2023 قالوا إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي. ومن بين هؤلاء، يستخدم حوالي 18% منهم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني لرسائل البريد الإلكتروني.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل البريد الإلكتروني هذه بشكل أسرع وترك انطباع أولي رائع.

1. لتكوين البريد الإلكتروني

التواصل البارد - كتابة رسائل بريد إلكتروني باردة لأشخاص لا يعرفونك ولا يتوقعون بريدك الإلكتروني - أمر صعب. وعلاوة على ذلك، فإن معرفة ما يجب عليك كتابته بالضبط والذي يمكن أن يجذب انتباههم وإنجاز المهمة يمثل تحديًا.

باستخدام المدخلات الصحيحة فقط، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل الغرض من البريد الإلكتروني والمتلقي واقتراح المحتوى المناسب.

يمكن للذكاء الاصطناعي توفير القوالب، وكتابة الفقرات الأولية، وحتى إنشاء مسودات بريد إلكتروني كاملة بناءً على الأنماط والتفضيلات التي قد يكون تعلمها من تفاعلاتك السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا المساعدة في تخصيص كل رسالة بريد إلكتروني من خلال دمج التفاصيل الخاصة بالمستلم في النسخة، مثل اسمه أو شركته أو أي شيء آخر بناءً على تفاعلاته الأخيرة، لإنشاء محتوى أكثر جاذبية وملاءمة وقابلية للنقر.

💡 نصيحة احترافية: للتواصل مع فريقك أو عملائك العالميين، يمكنك استخدام أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني بلغات مختلفة.

2. لتلميع اللغة

هل سبق لك أن قمت بصياغة رسالة بريد إلكتروني بعناية، وقمت بتدقيقها مئات المرات، وأخيراً ضغطت على زر الإرسال لتكتشف أنك كتبت "ثم" بدلاً من "من" أو "إلا" بدلاً من "قبول"؟

اعتماداً على مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك، قد تواجه هذه المشكلة اليوم أو لا تواجهها. يمكن لأدوات التدقيق النحوي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحديد الأخطاء النحوية وأخطاء علامات الترقيم والأخطاء المطبعية وتصحيحها في الوقت الفعلي.

والأكثر من ذلك، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات أيضاً على تحسين وضوح رسالتك ونبرة كتابتك - لمساعدتك على الوصول إلى الملاحظة الصحيحة في كل مرة تكتب فيها رسالة إلكترونية.

يوفر الذكاء الاصطناعي أيضًا اقتراحات لتحسين أسلوب وهيكل البريد الإلكتروني ويمكن أن يساعدك على ضمان الاتساق والملاءمة بناءً على عوامل مثل صوت العلامة التجارية للمرسل أو جمهوره المستهدف.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق عبر البريد الإلكتروني

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا غنى عنه في فرق التسويق. أدوات مثل HubSpot و ClickUp و Jasper.ai شائعة أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي التي تساعد المسوقين على تقليل الوقت اللازم لإنشاء الحملات وتشغيلها، والتحكم في التكاليف، وتوفير رؤى العملاء وسلوك المستخدمين. وبشكل عام، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط وأتمتة عملهم بعدة طرق.

إليك كيفية استخدام المسوقين للذكاء الاصطناعي في رسائل البريد الإلكتروني من أجل:

1. تحسين سطور موضوع البريد الإلكتروني

يخلق سطر الموضوع في بريدك الإلكتروني انطباعك الأول لدى الجمهور. يضمن لك سطر الموضوع الجيد والقابل للنقر ألا يضيع بريدك الإلكتروني بين مئات الرسائل الإلكترونية التي يتلقاها عملاؤك يوميًا.

هل سبق لك أن جربت اختبار سطور موضوع بريدك الإلكتروني أو نسخته A/B؟ مع الذكاء الاصطناعي، يمكنك القيام بذلك في دقائق!

من خلال تحليل عوامل مثل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور، يساعدك اختبار أ/ب على تحديد سطور أو عناوين الموضوعات أو العناوين الأكثر صدى لدى جمهورك. هذا النهج القائم على البيانات يجعل من السهل كتابة سطور موضوعات البريد الإلكتروني التي تؤدي إلى حملات تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني .

2. تحليل المستلمين

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات مستلمي البريد الإلكتروني، مثل التركيبة السكانية والتفضيلات والتفاعلات السابقة مع علامتك التجارية، لتوليد رؤى مفيدة حول ما يحبونه وما لا يحبونه. يساعد ذلك المسوقين على تخصيص محتوى بريدهم الإلكتروني حسب تفضيلات جمهورهم وزيادة الملاءمة وإرضاء العملاء.

3. أتمتة عمليات المتابعة

احرص على التواصل المنتظم مع عملائك على مدار العام. باستخدام أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي، يمكنك جدولة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وإرسالها تلقائيًا من خلال تحديد معايير محددة مسبقًا، مثل سلوك المستلم أو أوقات الاستجابة.

تساعد هذه الميزة المسوِّقين على العمل على حملات الرعاية والمتابعة في وقت واحد وجدولتها معًا لتخرج في الوقت المناسب. لن تضطر إلى الاحتفاظ بتذكيرات لإرسال رسائل المتابعة كل شهر.

4. إنشاء حملات رعاية مخصصة

ألا تشعر بشعور رائع عندما ترسل لك علامتك التجارية المفضلة توصيات مخصصة لأشياء قد تعجبك أو رسائل بريد إلكتروني تتضمن اقتراحات بناءً على سجل مشترياتك السابق؟

تقوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل بيانات المستلمين، مثل التفاعلات السابقة والتفضيلات وسلوكهم مع المحتوى الخاص بك، للتوصية بمحتوى مخصص للبريد الإلكتروني. وهذا يضمن أن كل رسالة بريد إلكتروني في الحملة ذات صلة وتفاعل كبير لعملائك.

يمكنك تخصيص سطور الموضوع والتحية والعروض استنادًا إلى بيانات العملاء في الوقت الفعلي باستخدام توليد اللغة الطبيعية. ويشمل ذلك توصيات المنتجات بناءً على سجل الشراء السابق أو الخصومات أو العروض ذات الصلة أو غيرها من التفاصيل الخاصة بالعميل لجعل عملائك يشعرون بمزيد من التقدير.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا التنبؤ بالتوقيت الأمثل لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المغذية هذه استنادًا إلى أوقات فتح المستلمين أو معدلات الاستجابة. وباستخدام هذه المعلومات، يمكنك جدولة رسائل البريد الإلكتروني لكل عميل وفقًا لما يناسبه.

دراسة حالة: Revolve x Cordial AI

سعت شركة Revolve، وهي علامة تجارية للتجارة الإلكترونية، إلى تعزيز تخصيص بريدها الإلكتروني بما يتجاوز التوصيات الأساسية للمنتجات في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من كورديال, فقد أنشأوا حملة بريد إلكتروني مخصصة للغاية استفادت من 16 نقطة مختلفة من بيانات العملاء والأعمال، مثل سجل التصفح المهجور، والفئات المفضلة، والأكثر مبيعًا في المنطقة.

أنشأ نظام الذكاء الاصطناعي 32 توصية فريدة من نوعها للمنتجات لكل مستلم، وخصص محتوى البريد الإلكتروني حسب التفضيلات الفردية ومستويات المشاركة. لاختبار الفعالية، أجرت Revolve اختبار A/B خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتناوب بين البريد الإلكتروني المخصص ورسالة الدفعات القياسية.

كانت النتائج مبهرة: كان البريد الإلكترونيّ المخصّص الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر إنتاجية من البريد الإلكترونيّ القياسي بمقدار الضعف، مع معدلات نقرات أعلى بنسبة 65% من النقرات لفتح البريد الإلكترونيّ ونسب تحويل إلى تحويل.

5. حملات البريد الإلكتروني المجزأة

التقسيم هو المفتاح في التسويق المستهدف. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تقسيم قوائم البريد الإلكتروني بناءً على التركيبة السكانية أو السلوك السابق أو سجل الشراء أو مستويات المشاركة. وهذا يضمن تلقي كل شريحة محتوى مستهدفًا وملائمًا.

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات لتحديد الأنماط أيضًا، مما يسمح لك بتقسيم الجماهير بناءً على تفضيلاتهم أو احتمالية استجابتهم لعروض معينة.

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استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني للتوعية بالمبيعات

يتمثل جزء كبير من يوم مندوب المبيعات في التواصل عبر البريد الإلكتروني - رسائل البريد الإلكتروني الباردة للعملاء المحتملين، أو رسائل البريد الإلكتروني المغذية للعملاء الحاليين، أو رسائل البريد الإلكتروني لزيادة المبيعات. قد تكون مواكبة كل هذا يدويًا أمرًا متكررًا ومملًا، وفي بعض الأحيان محبطًا.

ومثلما تساعد أداة الذكاء الاصطناعي المسوِّقين في إعداد سطور موضوع جذابة ومحتوى مخصص، فإنها تتيح أيضًا لمندوبي المبيعات صياغة رسائل بريد إلكتروني صادرة عالية الجودة في ثوانٍ. لا يمكنك فقط إنشاء العديد من رسائل البريد الإلكترونيّ المُخصَّصة في ثوانٍ، ولكن يمكنك أيضًا أتمتة توقيت وكيفية إرسالها بناءً على تقسيم الجمهور وتفضيلاته.

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني

ألن يكون من الرائع أن يكون لديك مساعد للبريد الإلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة نسخ البريد الإلكتروني ذات الصلة، وإنشاء سطور موضوع جذابة، وتخصيص النسخ لكل جمهور مستهدف، وأتمتة عمليات المتابعة المتكررة؟

يوجد واحد هنا.

ClickUp Brain ClickUp Brain هو عبارة عن شبكة عصبية تعمل بالذكاء الاصطناعي على أداة إدارة المشاريع في ClickUp، والتي تمكنك من إنشاء نسخة سريعة لضماناتك التسويقية، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني اليومية والردود على المهام، والوصول إلى

قاعدة المعرفة التنظيمية في مكان واحد

إنشاء ردود سريعة ومناسبة عبر البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Brain

في الأساس، ClickUp Brain هي الأداة الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحتاجها لربط المشاريع والأشخاص والمعرفة داخل مؤسستك.

مع "كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل" من ClickUp Brain، ستحصل على:

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في جميع احتياجاتك الكتابية

لمساعدتك في جميع احتياجاتك الكتابية ردود تلقائية سريعة على جميع تعليقاتك ومهامك ورسائلك الإلكترونية

على جميع تعليقاتك ومهامك ورسائلك الإلكترونية ناقل تلقائي لتحويل الكلام إلى نص

استخدم ClickUp Brain لنسخ تسجيلات الشاشة الخاصة بك

ذكاء اصطناعي لنسخ الأسئلة من اجتماعاتك وتسجيلات الشاشة والإجابة عنها عبر ClickUp Clips قوالب سهلة الإنشاء والاستخدام لأي حالة استخدام - حملات البريد الإلكتروني، والإعلانات، والتوظيف، والمزيد

عبر ClickUp Clips

اكتب ردودًا سريعة على مواضيع البريد الإلكتروني أو أنشئ حملات بريد إلكتروني كاملة بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain

قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بـ ### قوالب البريد الإلكتروني لـ ClickUp

قالب حملة البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp قالب حملة البريد الإلكتروني ل ClickUp يوفر إطار عمل لتلبية رغبات العميل - الوصول إلى عملاء جدد، وتقديم الدعم والرعاية المتسقة لعملائك الحاليين، وتحسين عرض العلامة التجارية، ورعاية العملاء المحتملين، وإتمام الصفقات.

أنشئ حملات بريد إلكتروني متسقة واحترافية بشكل أسرع باستخدام قالب حملة البريد الإلكتروني من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك تخطيط وإنشاء حملات بريد إلكتروني ناجحة وتتبع المشاركة والتقدم المحرز بمرور الوقت. يساعدك حفظ النماذج لحملات البريد الإلكتروني المختلفة على توفير الكثير من الوقت والجهد والمال لحملاتك المستقبلية.

من خلال إضافة حقول مخصصة، يمكنك تصنيف وإضافة سمات مثل رابط نسخة البريد الإلكتروني ومعدل الإكمال ونوع البريد الإلكتروني والمجال المستهدف والموضوع لإدارة حملات البريد الإلكتروني المختلفة.

قم بتحليل أداء رسائل البريد الإلكتروني السابقة وحسِّن مجموعة رسائلك الإلكترونية القادمة بمساعدة تقاريره الشاملة. ابدأ بإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي لها القدرة على تحقيق أقصى تأثير ممكن.

قالب الإعلان عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ #### ClickUp

تقدم ClickUp قالب بريد إلكتروني آخر للمسوقين لتحسين وقت تسليم الحملة بشكل كبير: قالب إعلانات البريد الإلكتروني الخاص بـ ClickUp . إنه قالب جاهز للاستخدام يمكنك من خلاله إنشاء إعلانات بريد إلكتروني مقنعة بصريًا.

أنشئ رسائل بريد إلكتروني جذابة للترويج لمنتجاتك باستخدام قالب إعلانات البريد الإلكتروني من ClickUp

استخدم القالب لـ تحديد الخطوط العريضة لرسائلك الإلكترونية، وتخصيص محتواها بناءً على الجمهور المستهدف، وإنشاء إعلانات لا تُنسى بشكل أسرع. بدءًا من قالب المستند، قم ببناء سير عمل ClickUp لقالب الإعلان في طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض جانت أو طريقة عرض عبء العمل أو طريقة عرض التقويم أو أي طريقة عرض أخرى ترتاح لها أكثر.

وإذا كنت تبحث تحديدًا عن قوالب لمساعدتك في أي حملات تسويقية أوسع نطاقًا عبر البريد الإلكتروني، فإن ClickUp قد غطت ذلك أيضًا!

قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp هو قالب آخر مجاني وقابل للتخصيص بشكل كبير للمسوقين المشغولين الذين يتطلعون إلى توفير الوقت في جداولهم.

كن خبيرًا في إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني متسقة وجذابة مع قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

يمكن أن يساعدك هذا القالب في إنشاء عمليات متسقة لكل نوع من الحملات التسويقية وتبسيط جهودك.

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سواء كانت حملتك الإخبارية الشهرية، أو حملة رعاية لعملائك المنتظمين، أو العروض والخصومات للعملاء الجدد، أو أي حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني - يمكن أن يساعدك قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp على تحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لكل نوع من أنواع الجمهور.

أنشئ صوتًا متسقًا لعلامتك التجارية من خلال إضافة قوائمك المجزأة ونبرة الصوت والتفاصيل الأخرى الخاصة بعلامتك التجارية لتنظيم التواصل التجاري .

لا تدع عائق الكاتب يخنق إبداعك أيضًا - استخدم ClickUp Brain داخل القالب للتوصل إلى حملات تسويقية مقنعة!

ارتقِ بلعبتك في البريد الإلكتروني إلى المستوى التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي والنقر فوق

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في إدارة مهام البريد الإلكتروني والتواصل، مما يجعل كتابة رسائل البريد الإلكتروني أمرًا في غاية السهولة. يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي نتفاعل بها من خلال رسائل البريد الإلكتروني، بدءاً من صياغة رسائل التواصل الشخصية إلى تحسين سطور الموضوع وأتمتة عمليات المتابعة.

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