أكثر 10 أدوات مفيدة في كتابة البريد الإلكتروني للمراسلات الجذابة

في المتوسط، يكسب المسوقون عائدًا على الاستثمار (ROI) يبلغ 36 دولارًا لكل 1 دولار التي ينفقونها على حملات البريد الإلكتروني لعملائهم المحتملين. من البديهي أن كتابة محتوى قوي هو أحد العوامل الدافعة وراء نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني.

لسوء الحظ، فإن كتابة نسخة بريد إلكتروني مقنعة ليس بالأمر السهل، خاصةً في الوقت الحالي عندما يكون جذب انتباه القارئ المنقسم وحثه على التصرف هو هدف كل شركة. في حين أن كتابة رسائل البريد الإلكتروني الداخلية قد تبدو أسهل، إلا أنه يجب أن تكون أكثر حرصًا عند كتابة المراسلات للعملاء وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين.

وهنا يأتي دور البريد الإلكتروني أدوات الكتابة تغيير اللعبة. فهي تأتي مع مجموعة الميزات المناسبة لمساعدتك في كتابة محتوى البريد الإلكتروني لمجموعة متنوعة من المواقف.

البريد الإلكتروني أداة الكتابة من هذه القائمة المنسقة بعناية ستجعل عملية الكتابة أسهل من أي وقت مضى. من أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنتج محتوى مقنعًا في ثوانٍ معدودة إلى البرامج التي تحسّن القواعد اللغوية والنغمة والتخصيص، يمكن لهذه الوسائل المساعدة الحديثة أن تقضي على عائق الكاتب وتُنشئ رسائل بريد إلكتروني فعّالة في وقت قصير. ✊

ما هي أدوات كتابة البريد الإلكتروني؟

أدوات كتابة البريد الإلكتروني هي برامج تستخدم التعلم الآلي لتقييم النص وإنتاج بريد إلكتروني مكتوب بشكل جيد. وهي تستخدم نماذج لغوية ذاتية الانحدار مدربة على كمية كبيرة من البيانات النصية.

باستخدام هذه الأدوات، يمكنك بسرعة إنشاء رسائل بريد إلكتروني بجودة ممتازة مع إضفاء لمسة مخصصة عليها. بمجرد حصولك على النص الخاص بك، يمكنك صقله لجعل رسالتك أكثر جاذبية أو سياقية.

فوائد استخدام أداة كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي

تخلصك أدوات كتابة البريد الإلكتروني من متاعب الكتابة وتساعدك على إرسال رسائل بريد إلكتروني تحظى بالاهتمام والقراءة والتقدير. وهي تنطوي على المزايا التالية:

الكفاءة : أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي تسرّع كتابة رسائل البريد الإلكتروني، مما يمنحك الوقت لمهام أخرى مهمة

: أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي تسرّع كتابة رسائل البريد الإلكتروني، مما يمنحك الوقت لمهام أخرى مهمة الدقة : باستخدام خوارزميات ذكية، تنشئ رسائل بريد إلكتروني مخصصة بدون أخطاء نحوية وإملائية وأسلوب شائع، مما يضمن أن يكون المحتوى الخاص بك صحيحًا وجذابًا في نفس الوقت

: باستخدام خوارزميات ذكية، تنشئ رسائل بريد إلكتروني مخصصة بدون أخطاء نحوية وإملائية وأسلوب شائع، مما يضمن أن يكون المحتوى الخاص بك صحيحًا وجذابًا في نفس الوقت الاتساق : تحافظ هذه الأدوات على نفس اللهجة الودية و/أو الاحترافية في جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، بما يتوافق مع أسلوبك وعلامتك التجارية

: تحافظ هذه الأدوات على نفس اللهجة الودية و/أو الاحترافية في جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، بما يتوافق مع أسلوبك وعلامتك التجارية التخصيص: تقوم أدوات كتابة البريد الإلكتروني بصياغة محتوى مصمم خصيصًا لحالات استخدام معينة، مثل التنقيب عن عملاء محتملين أو كتابة مذكرة ، حتى لا تكون رسائلك الإلكترونية عامة وتناسب الجمهور المستهدف

أفضل 10 أدوات لكتابة البريد الإلكتروني

باستخدام هذه الأدوات العشرة لكتابة البريد الإلكتروني، يمكنك صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة ومقنعة لإشراك العملاء وتبسيط اتصالاتك الداخلية عبر البريد الإلكتروني. هذه الميزة المزدوجة توفر لك وقتاً ثميناً وتضمن لك تواصلاً فعالاً ومهذباً في الوقت نفسه. ❣️

1. انقر فوق الذكاء الاصطناعي

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب في ClickUp AI

ربما تكون قد سمعت عن انقر فوق هو حل شامل للتسويق وإدارة المشاريع. حسناً، ClickUp AI هو مساعد الكتابة المدرب تدريباً عالياً على المنصة! 🤖

يمكن لـ ClickUp AI إنشاء محتوى البريد الإلكتروني دون عناء، بدءًا من المسودات إلى الرسائل الكاملة، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا. لا مزيد من الأخطاء النحوية و الأخطاء الإملائية، حيث يضمن لك رسائل بريد إلكتروني احترافية و خالية من الأخطاء. ويمكنه أيضًا مراجعة مسوداتك الحالية من حيث الأسلوب والتوصيل!

يأتي ClickUp AI مزودًا بمطالبات خاصة بالأدوار لصياغة رسائل بريد إلكتروني منسقة بشكل مثالي لحالات الاستخدام المختلفة. اكتب رسائل البريد الإلكتروني الترويجية والترويجية، وملاحظات الاجتماعات، وأسئلة استبيان العملاء، وعروض المبيعات، وردود العملاء في غضون ثوانٍ.

الأداة مفيدة بنفس القدر للتواصل الداخلي. أنشئ ملخصات المشاريع وأطر الأفكار وغيرها من مستندات الفريق بعناوين وجداول منظمة مسبقًا. يقوم ClickUp AI تلقائيًا بتعيين الأسلوب الصحيح بناءً على الشخص الذي تتواصل معه.

بالإضافة إلى التكامل السلس مع عملاء البريد الإلكتروني و أدوات سير العمل يجعلها أداة مساعدة لا تقدر بثمن في تبسيط طريقة تواصلك في العمل. عندما يتعلق الأمر بـ التعامل مع حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك فإن قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp يساعدك على تخطيط الحملات وجدولة الرسائل بناءً على محفزات سلوك المستخدم.

تأكَّد من الاستفادة من قالب ClickUp عرض التقويم مع واجهة سحب وإفلات للحفاظ على توافق جدول بريدك الإلكتروني مع مشاريعك. وهو يدعم تحديد أولويات المهام تلقائيًا واكتشاف التعارضات والتوصية بالفترات الزمنية للمهام الجديدة، مما يحسن إدارة الوقت ويضمن تخصيص الموارد بفعالية. ⏰

ClickUp أفضل الميزات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مع مطالبات خاصة بالأدوار لكتابة رسائل البريد الإلكتروني

يدعم حملات البريد الإلكتروني على أي نطاق

مدقق نحوي مدمج

تعديل النغمة في الوقت الحقيقي

إدارة المستندات مع مستندات ClickUp إدارة مهام قوية مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص

أكثر من 1,000 قالب

تخلص من المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp تعاون سلس من خلال التعليقات والإشارات والتحديثات في الوقت الحقيقي

أكثر من 1,000 عملية تكامل

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي طويل

تسمح الباقة المجانية باستخدام محدود للميزات المميزة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي ClickUp متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. منشئ قوالب البريد الإلكتروني HubSpot

عبر: هبسبوت منشئ قوالب البريد الإلكتروني في HubSpot يمكّن المستخدمين من إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة دون الحاجة إلى الترميز أو مهارات التصميم. باستخدام محرر السحب والإفلات، يمكنك بسهولة إضافة عناصر مثل النصوص والصور والأزرار وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي وترتيبها.

تتميز أداة الإنشاء بتصميم سريع الاستجابة، حيث تعمل على تحسين القوالب لتناسب مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. تسمح ميزات التخصيص والمحتوى الديناميكي بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وتتيح لك ميزات التخصيص والمحتوى الديناميكي إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص والجذاب، كما يتيح التكامل مع منصة HubSpot CRM تتبع أداء البريد الإلكتروني وأتمتة إجراءات المتابعة. يمكنك أيضًا معاينة رسائل البريد الإلكتروني على أجهزة مختلفة قبل إرسالها. 📨

أفضل ميزات HubSpot

محرر السحب والإفلات لسهولة التخصيص

إمكانات التخصيص والمحتوى الديناميكي

التكامل مع HubSpot إدارة علاقات العملاء للتتبع والأتمتة

ميزة المعاينة للتحقق من مظهر البريد الإلكتروني قبل الإرسال

قيود HubSpot

الوظائف الإضافية متوفرة فقط في الإصدارات المتميزة من HubSpot

خيارات قوالب محدودة

تسعير #### HubSpot

تختلف حسب مجموعة HubSpot التي تشتريها. قد تأتي أداة إنشاء قوالب البريد الإلكتروني مجانًا مع معظم المجموعات

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

3. فلورايت

عبر فلورايت Flowrite يحول تعليماتك أو اقتراحاتك الموجزة إلى رسالة بريد إلكتروني كاملة جاهزة للإرسال. تعمل إضافة Flowrite الكروم على متصفحات الويب المختلفة، مما يساعدك على إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والرسائل دون عناء. لذا، إذا كنت تستخدم Gmail أو LinkedIn أو Outlook أو أي موقع تواصل آخر، فإن الإضافة ستساعدك.

يأتي مع قوالب ذكية للرسائل ورسائل البريد الإلكتروني الشائعة، مما يساعدك على أتمتة الرسائل الروتينية. تستفيد الأداة من خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لتوليد الاقتراحات وتصحيح القواعد اللغوية وتحسين بنية الجملة وتحسين قابلية القراءة بشكل عام. يمكن استخدام Flowrite في رسائل البريد الإلكتروني، ومشاركات المدونات، والتقارير، وغيرها. 💻

زيادة الإنتاجية عن طريق تقليل الوقت المستغرق في التحرير و التدقيق اللغوي. توفر الأداة اقتراحات في الوقت الحقيقي أثناء الكتابة، مما يسمح بإجراء تحسينات فورية. كما أنها تتكيف مع أنماط الكتابة الفردية بمرور الوقت، مما يوفر توصيات مخصصة.

Flowrite أفضل الميزات

مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين القواعد النحوية وتركيب الجمل وسهولة القراءة

اقتراحات وتصحيحات في الوقت الفعلي أثناء الكتابة

توصيات مخصصة بناءً على أسلوب الكتابة الفردي

دعم لأنواع مختلفة من الكتابة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات والتقارير

قيود Flowrite #### قيود Flowrite

لا توجد خطة مجانية

أجيال محدودة في الشهر لمعظم الخطط

تسعير #### فلورايت

تجربة مجانية

الخفيفة : 4 يورو/شهريًا

: 4 يورو/شهريًا القسط : 12 يورو/شهريًا

: 12 يورو/شهريًا غير محدود: 24 يورو/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فلورايت

لا توجد تقييمات متاحة بعد

4. محرر همنغواي

عبر محرر همنغواي يساعد محرر همنغواي في تحسين وضوح وتماسك العمل المكتوب. فهو يحلل النص ويسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مثل الجمل المعقدة، والظروف المفرطة، واستخدام صيغة المبني للمجهول، وغيرها من العناصر التي قد تؤثر سلبًا على سهولة القراءة.

يعرض همنغواي درجة سهولة القراءة بناءً على مستوى التقدير اللازم لفهم المحتوى. يساعدك ذلك على تكييف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتناسب مجموعات الجمهور المستهدفة.

إلى جانب التحرير، يقدم همنغواي أيضًا أداة كتابة على الويب مع إمكانيات تحرير محدودة.

محرر همنغواي أفضل الميزات

تحليل قابلية القراءة

تسليط الضوء بالألوان على أنواع مختلفة من المشكلات

عدد الكلمات وتقدير وقت القراءة لتحسين تخطيط المحتوى ووتيرة القراءة

قيود محرر هيمنغواي

قد لا تتماشى اقتراحات الأداة المستندة إلى إرشادات عامة مع أنماط كتابة محددة

وظائف محدودة

أسعار محرر همنغواي

إصدار مجاني

الشراء لمرة واحدة: 20 دولارًا أمريكيًا

محرر همنغواي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. أوتو ثينك

عبر: التفكير التلقائي يتيح لك AutoThink الردود التلقائية على البريد الإلكتروني، مما يسمح لك بتحديد المشاعر المرغوبة وضبط رسالتك قبل إرسالها. كما أنه متوافق مع Gmail و Outlook، ويسهّل أيضًا التسويق التلقائي للبريد الإلكتروني. يسخّر AutoThink قوة GPT-3، مما يضمن اتصالاً دقيقاً و فعالاً عبر البريد الإلكتروني. 📧

بالإضافة إلى أنه يتكامل بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني الشهيرة دون أي تكلفة.

يمكن تطبيق هذه الأداة في مجالات مختلفة، بما في ذلك التسويق وتطوير المنتجات, إنشاء المحتوى والمزيد. من خلال الاستفادة من إمكانيات AutoThink، يمكنك توفير الوقت والجهد مع الوصول إلى عدد كبير من الأفكار التي ربما لم تكن لتنتبه إليها لولا ذلك.

أفضل ميزات #### AutoThink

الرد التلقائي على رسائل البريد الإلكتروني

إنشاء المواضيع والعناوين ومسودة المحتوى

التكامل مع Gmail و Outlook

قيود التفكير التلقائي

لا يزال غير قادر على دمج السياق الدقيق لمشكلة أو موقف ما

تسعير #### تسعير AutoThink:

تجربة مجانية

اتصل ب AutoThink لمعرفة السعر

تقييمات ومراجعات AutoThink

لا توجد تقييمات متاحة بعد

6. جاسبر

عبر جاسبر Jasper.ai هو ذكاء اصطناعي متقدم AI مساعد الكتابة يتفوق في كتابة رسائل بريد إلكتروني مقنعة وموجزة. رسائل البريد الإلكتروني الباردة الشخصية هي واحدة من أكثر من 50 قالبًا من القوالب التي ينشئها الذكاء الاصطناعي التي يقدمها جاسبر حاليًا. باستخدام هذا القالب، يمكنك تصميم رسالة بريد إلكتروني تحصل على إجابات. لتطوير قالب شخصي لمختلف تنسيقات البريد الإلكتروني، يمكنك أيضًا استخدامه كـ مُنشئ قوالب البريد الإلكتروني. 💌

استخدام أوامر جاسبر قالب قالب هو خيار آخر لإنشاء نسخة بريد إلكتروني. افتح القالب، واكتب محتوى البريد الإلكتروني الذي تريده فيه، وسيقوم جاسبر كتابة نسخة بريد إلكتروني آسرة . ستساعدك هذه الأداة على تقليل الوقت المستغرق في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني إلى النصف، وزيادة معدلات الفتح والنقر إلى الظهور، وزيادة معدلات التحويل. ما يميز جاسبر عن غيره هو شموليته قاعدة المعرفة مستمدة من تحليل كميات هائلة من بيانات الإنترنت المتاحة للجمهور. يمكن للأداة تلبية احتياجات أي مجال أو صناعة تقريبًا بأكثر من 30 لغة. وقد اكتسب جاسبر أكثر من 50 مهارة لمساعدة المستخدمين في مهام الكتابة الخاصة بهم من خلال رؤى مستقاة من أمثلة وأطر عمل واقعية.

أفضل ميزات Jasper:

يوفر ثماني أدوات مصممة خصيصًا لنسخ البريد الإلكتروني

يمكن للمستخدمين الاستفادة من ملحق المتصفح لإنشاء نسخة مباشرةً داخل تطبيقات البريد الإلكتروني أو معالجات النصوص أو مواقع ويب أخرى تابعة لجهات خارجية

تتيح ميزة سير العمل إمكانية إنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة من خلال دمج عناصر مثل نقاط الألم والجمهور المستهدف ووصف الشركة

قيود جاسبر:

يجد بعض المستخدمين أنه باهظ الثمن

لا يستجيب لجميع المطالبات

تسعير #### تسعير جاسبر

تجربة مجانية

مُنشئ : 39 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 39 دولاراً في السنة لكل مستخدم الفرق: 99 دولاراً في السنة لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

7. Copy.ai

عبر: نسخ.ai ينشئ Copy.ai متغيرات نصية لتنسيقات البريد الإلكتروني المختلفة والأسواق المستهدفة المختلفة. بما أن البرنامج ينتج مواد من الدرجة الأولى وتقلل من وقتك في الكتابة بنسبة 80%، يمكنك زيادة جهودك في التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل كبير. يمكنك أيضًا استخدام Copy.ai للتطبيقات القياسية مثل مستندات Google Docs و Gmail وغيرها لأنه يتضمن مكوِّن إضافي من الكروم.

تتوافر *قوالب يمكن الوصول إليها عند إنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني المستهدفة وأسطر الموضوعات. تستفيد هذه الأداة من خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية لتقديم اقتراحات وتحسينات وأفكار إبداعية لأنواع مختلفة من الكتابة. 📝

تجعل واجهة Copy.ai سهلة الاستخدام من السهل إدخال أفكارك ومطالباتك. بضع كلمات تكفي الأداة لتوليد اقتراحات يمكنك تعديلها وتنقيحها وتخصيصها.

أفضل ميزات Copy.ai

تحاكي أنماط الكتابة والنبرات والأصوات المختلفة لتتناسب مع تفضيلات العلامة التجارية أو الجمهور

توليد المحتوى بناءً على مطالبات المستخدم أو متطلبات محددة

تقديم المساعدة في صياغة تعليقات ومنشورات مقنعة على وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Copy.ai

قد يتطلب الاستخدام المكثف أرصدة إضافية

مطلوب مطالبات شاملة لتوجيه الذكاء الاصطناعي بفعالية

تسعير #### Copy.ai

خطة مجانية

إحترافية 36 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. جورجياس

عبر جورجياس يخلصك Gorgias من كتابة رسائل البريد الإلكتروني نفسها مرارًا وتكرارًا. فهو يتيح لك إنشاء قوالب للنصوص المتكررة واستخدام الاختصارات للرد على رسائل البريد الإلكتروني في ثوانٍ.

تم تصميم المنتج بشكل أساسي لدعم مكاتب مساعدة العملاء. سواء كنت تقوم بصياغة عرض مبيعات لعميل، أو الرد على استفسار عميل، أو الإقرار باستلام، فإن أداة كتابة البريد الإلكتروني هذه تزيد من إنتاجيتك. يعمل ملحق الكروم المجاني بسلاسة مع Gmail و ياهو و أوت لوك، مما يعزز كفاءة بريدك الإلكتروني. 👍

أفضل ميزات Gorgias

إنشاء ردود آلية على استفسارات العملاء الشائعة

استخدم وحدات ماكرو وقوالب محددة مسبقًا للردود المستخدمة بشكل متكرر

وقوالب محددة مسبقًا للردود المستخدمة بشكل متكرر التعامل مع استفسارات العملاء من مختلف القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف

قيود Gorgias

قد تكون وظيفة وحدات الماكرو صعبة الاستخدام، وهناك حاجة إلى مواد إضافية لبدء العمل

قد يكون إغلاق التذاكر أمراً صعباً

تسعير Gorgias

تجربة مجانية

بداية 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا أساسي : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا محترف : 300 دولار في الشهر

: 300 دولار في الشهر متقدم: 750 دولاراً في الشهر

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Gorgias التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. كويلبوت

عبر كويلبوت QuillBot هي أداة كتابة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى عالي الجودة. عندما يتعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني، فإن QuillBot سيغير قواعد اللعبة. فهو يستطيع تقديم اقتراحات، و إعادة صياغة الجمل، وتحسين السير العام لكتابتك. تستخدم هذه الأداة خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية لتحسين فعالية المحتوى الخاص بك. 🌞

على الرغم من أن QuillBot أداة كتابة متعددة الاستخدامات، إلا أنه من المهم مراعاة ما يلي بدائلها حيث يمكن أن يختلف أداؤها اعتمادًا على مدى تعقيد النص، خاصةً مع الخطة المجانية.

QuillBot أفضل الميزات

يوفر خيارات صياغة بديلة ويقترح مرادفات لتحسين بنية الجملة

يحدد الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم، ويقدم اقتراحات في الوقت الفعلي

يوفر امتداد كروم يعمل مع متصفحك والتطبيقات والمواقع الإلكترونية الخارجية

قيود QuillBot

لا توجد ميزة الكتابة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً بتطبيقات كتابة البريد الإلكتروني الأخرى

ميزات محدودة مع الباقة المجانية

تسعير كويلبوت

مجاني للأبد

قسط: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات كويلبوت

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. ريتر

عبر ريتر يمكن أن يساعدك Rytr في إنشاء محتوى بريد إلكتروني بأكثر من 30 لغة مختلفة. ويضمن لك أن يكون كل المحتوى الذي تم إنشاؤه أصليًا، وذلك بفضل خاصية التحقق من النسخ المدمجة. هذه الأداة مثالية للتواصل الفردي لأنها تتيح لك اختيار نبرة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك ومقصدها.

ويمكنها التعامل مع جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك المدونات ورسائل البريد الإلكتروني والقصص وغيرها. ما عليك سوى إخبار Rytr بما تريده وإعطائه تلميحًا بسيطًا فيما يتعلق بالأسلوب والهيكل. 🔎

يمكن بعد ذلك تنقيح المحتوى باستخدام محرر النص المتقدم المدمج. لا يقتصر دور Rytr على إنشاء المحتوى فحسب، بل يعمل أيضًا كأداة تحريرية لإعادة الصياغة أو الإيجاز أو التفصيل. وهو يستلزم مجموعة من الأدوات التكميلية التي تشمل رؤى تحسين محركات البحث وتوليد الكلمات الرئيسية ، مما يزيد من تمكين منشئي المحتوى والمسوقين.

ريتر أفضل الميزات:

يدعم تنسيقات كتابة مختلفة بأكثر من 30 لغة

إنشاء ملخصات موجزة أو تبسيط الجمل المعقدة

ينشئ محتوى بناءً على مطالبات المستخدم أو متطلبات محددة

قيود ريتر

يتطلب عمليات تحقق إضافية للتحقق من أن المحتوى أصلي ومقتبس بشكل صحيح

يستلزم المراجعة والتعديل اليدوي

تسعير #### تسعير ريتر

خطة مجانية

التوفير : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم غير محدودة: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات رايتر

G2 : 4.7/5 (760+ تقييمات)

: 4.7/5 (760+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (15+ تقييمات)

حوّل كتابتك للبريد الإلكتروني باستخدام أحدث التقنيات

لم تكن الحاجة إلى أدوات فعالة لكتابة البريد الإلكتروني أكبر من أي وقت مضى، خاصةً إذا كنت تريد أن يكون تواصلك الكتابي موجزًا وواضحًا وقويًا. اشترك في ClickUp AI وغيرها من أدوات كتابة البريد الإلكتروني لتبسيط مهام بريدك الإلكتروني وتجربة مستوى جديد من الإنتاجية.