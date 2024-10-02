أفضل 50 موجهات الدردشةGPT للكتابة

لقد أحدثت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في إنشاء المحتوى - لا مزيد من التحديق في صفحة فارغة لساعات. سواء كنت كاتبًا متمرسًا، أو مسوقًا يوازن بين المواعيد النهائية الضيقة، أو شخصًا يكافح من أجل الإبداع، فقد أصبحت أدوات مثل ChatGPT بمثابة كاتب رقمي مساعد.

لكن الأمر ليس كله أحادي القرن وأقواس قزح.

لقد مررنا جميعًا بتلك اللحظات المحبطة عندما ينتج الذكاء الاصطناعي شيئًا عامًا، أو الأسوأ من ذلك، عندما يخطئ في كتابة شيء ما بشكل كامل. لا يدرك الجميع ذلك - الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تتعلق بالسماح للآلة بإدارة العرض. بل يتعلق بمدى قدرتك على توجيهها

وهنا يأتي دور قوة مطالبات ChatGPT المصممة جيدًا للكتابة. يمكن أن يحول الموجه الصحيح الذكاء الاصطناعي إلى شريكك النهائي في الكتابة، في حين أن الموجه المبهم يمكن أن يترك لك محتوى لطيفاً وغير ملهم.

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة فوائد مطالبات ChatGPT للكتابة، وسنشارك اختراقات ChatGPT للحصول على نتائج أفضل، ومناقشة كيف يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط سير عمل الكتابة.

ما هي موجهات الكتابة ChatGPT؟

موجهات الكتابة هي تعليمات محددة تعطيها إلى ChatGPT لإنشاء محتوى مخصص لاحتياجاتك.

على سبيل المثال: يمكن أن تكون بسيطة مثل "اكتب مقدمة منشور في المدونة عن الذكاء الاصطناعي في التعليم" أو مفصلة مثل "_أنشئ حملة بريد إلكتروني مقنعة لإطلاق منتج يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة

توفر الموجهات الأساس لمساعدة ChatGPT على تقديم محتوى متماسك وملائم وجذاب بناءً على حالة الاستخدام ذات الصلة .

المطالبات في جوهرها هي طريقتك في التواصل مع أداة الذكاء الاصطناعي، وتوجيهها نحو المخرجات المطلوبة. هندسة الموجهات أو مهارة صياغة المجموعة الصحيحة من مطالبات ChatGPT، هي اسم اللعبة. سواء كنت تبحث عن الإبداع، أو الدقة الفنية، أو أي شيء بينهما، فإن تعلم صياغة مطالبات ChatGPT الفعالة يمكن أن يغير نهجك في الكتابة.

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فوائد موجهات الذكاء الاصطناعي الجيدة للكتابة

يعد إتقان فن المطالبة أمرًا ضروريًا لتعظيم قيمة ChatGPT في سير عملك الكتابي. تؤثر جودة مطالباتك بشكل مباشر على جودة الردود التي تحصل عليها من الذكاء الاصطناعي. هذا لأن نموذج التعلّم الآلي يتعلم من مطالباتك ويصبح أفضل مع كل مرة.

فيما يلي الفوائد الرئيسية لمطالبات الذكاء الاصطناعي الجيدة للكتابة:

تعزز الإبداع : يمكن أن تساعدك ChatGPT على العصف الذهني وتوليد أفكار إبداعية ربما لم تفكر فيها. هذا مفيد بشكل خاص في توليد محتوى جديد لأن معظم الناس لديهم نفس الأفكار على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة

: يمكن أن تساعدك ChatGPT على العصف الذهني وتوليد أفكار إبداعية ربما لم تفكر فيها. هذا مفيد بشكل خاص في توليد محتوى جديد لأن معظم الناس لديهم نفس الأفكار على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة يوفر الوقت : مع موجه ChatGPT المنظم جيدًا, يمكنك البحث عن المعلومات وإنشاء الخطوط العريضة، وكتابة المسودات الأولى، وحتى صياغة منشورات مدونة كاملة في دقائق

: مع موجه ChatGPT المنظم جيدًا, يمكنك البحث عن المعلومات وإنشاء الخطوط العريضة، وكتابة المسودات الأولى، وحتى صياغة منشورات مدونة كاملة في دقائق يقدم وجهات نظر جديدة : احصل على أفكار إبداعية من زوايا أو وجهات نظر مختلفة قد تحسن من عمق كتابتك

: احصل على أفكار إبداعية من زوايا أو وجهات نظر مختلفة قد تحسن من عمق كتابتك يساعدك في التغلب على عائق الكاتب: عندما تكون عالقًا، يمكن أن تساعدك بعض مطالبات ChatGPT المدروسة جيدًا في إعادة إشعال إبداعك ودفع كتابتك إلى الأمام

كيفية تحفيز ChatGPT للكتابة

تتجاوز المطالبة الفعالة مجرد طرح الأسئلة، بل تتعلق بكونها محددة وواضحة ومقصودة. مع المطالبات الصحيحة، يمكن أن تصبح ChatGPT شريكاً قيّماً في العصف الذهني للأفكار، وتنقيح المسودات، وتوليد محتوى جديد، والتغلب على عائق الكتابة.

إليك بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها:

كن محدداً : كلما كانت مطالبة ChatGPT الخاصة بك أكثر تفصيلاً، كلما كانت الاستجابة أكثر تركيزًا. على سبيل المثال، بدلاً من "اكتب منشور مدونة عن الذكاء الاصطناعي للشركات،" جرب "اكتب مقدمة لمنشور مدونة عن فوائد الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة بنبرة محادثة وأمثلة ذات صلة."

: كلما كانت مطالبة ChatGPT الخاصة بك أكثر تفصيلاً، كلما كانت الاستجابة أكثر تركيزًا. على سبيل المثال، بدلاً من "اكتب منشور مدونة عن الذكاء الاصطناعي للشركات،" جرب "اكتب مقدمة لمنشور مدونة عن فوائد الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة بنبرة محادثة وأمثلة ذات صلة." قم بتضمين السياق : كلما زاد السياق والتفاصيل ذات الصلة التي تقدمها، كلما فهم الذكاء الاصطناعي احتياجاتك بشكل أفضل. على سبيل المثال، قم بتضمين من هو جمهورك المستهدف أو اللهجة التي تهدف إليها

: كلما زاد السياق والتفاصيل ذات الصلة التي تقدمها، كلما فهم الذكاء الاصطناعي احتياجاتك بشكل أفضل. على سبيل المثال، قم بتضمين من هو جمهورك المستهدف أو اللهجة التي تهدف إليها اطرح أسئلة مفتوحة : سيشجع ذلك ChatGPT على إنشاء ردود أطول وأكثر تعمقاً. بدلاً من أن تسأل، "ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي؟" اسأل، "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحوّل أعمال التكنولوجيا اليوم؟ قدم أيضًا إحصائيات.'

: سيشجع ذلك ChatGPT على إنشاء ردود أطول وأكثر تعمقاً. بدلاً من أن تسأل، "ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي؟" اسأل، "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحوّل أعمال التكنولوجيا اليوم؟ قدم أيضًا إحصائيات.' قم بالتكرار والتعديل: لا تخف من تعديل مطالبات ChatGPT للكتابة. إذا لم تكن الإجابة الأولى هي ما تريده، فقم بتنقيح مطالبتك وحاول مرة أخرى. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي تعديل بسيط إلى تحسين المخرجات بشكل كبير

اقرأ أيضًا: كيف يعمل ChatGPT؟ احصل على أقصى استفادة من ChatGPT! من المهم أن تعرف أن هندسة المطالبات ليست علمًا دقيقًا (ليس بعد). حتى عندما تكتب مطالبات تبدو مثالية، قد لا تكون الاستجابة التي تتلقاها هي ما كنت تتوقعه.

أفضل 50 مطالبة في الدردشة للكتابة

حان الوقت لمشاهدة بعض مطالبات ChatGPT أثناء العمل. إليك 50 مطالبة ChatGPT لحالات استخدام مختلفة:

مطالبات كتابة منشور المدونة ChatGPT

اكتب مخطط مدونة عن استراتيجيات إدارة الوقت للعاملين المستقلين إنشاء مقدمة مدونة تجذب الانتباه لمنشور عن مزايا العمل عن بُعد إنشاء قائمة بإيجابيات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع كتابة خاتمة [X كلمة] لمدونة حول فوائد أدوات إدارة المشاريع تطوير عنوان مدونة ووصف تعريفي لمنشور مدونة لتعريف العملاء الحاليين بالمظهر الجديد والميزات الجديدة لبوابة تسوق عبر الإنترنت

عبر ChatGPT

الوثائق التقنية مطالبات ChatGPT

اكتب دليلًا تفصيليًا حول تكوين [ميزة محددة] في طريقة عرض عبء العمل في الشركة X لإدارة [نوع X من المشاريع] اشرح كيفية دمج [تحديد أداة، على سبيل المثال، تقويم Google أو Outlook] مع الشركة X واستكشاف مشكلات التكامل الشائعة وإصلاحها صياغة دليل مستخدم لأتمتة [مهمة محددة] في الشركة X باستخدام [ميزة أتمتة محددة]، تستهدف [نوع المستخدم X] إنشاء برنامج تعليمي شامل لإعداد وتخصيص تتبع الوقت ل [فرق العمل عن بُعد/فرق العمل الهجينة] في الشركة X لضمان تحقيق [هدف X، على سبيل المثال، تحسين المساءلة] تطوير قسم قوي للأسئلة الشائعة يغطي أهم 10 مشاكل يواجهها المستخدمون أثناء إدارة المهام المعقدة في الشركة X، مع خطوات واضحة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل منها

عبر ChatGPT

نسخة تسويقية لمطالبات ChatGPT

اكتب دعوة مقنعة لاتخاذ إجراء ل [إطلاق ميزة جديدة] على صفحة منتج الشركة X ل [نوع الجمهور المستهدف X] قم بإنشاء سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على كيفية توفير [ميزات محددة، على سبيل المثال، تدفقات سير العمل الآلية] في الشركة X ل[X ساعة] أسبوعيًا ل[X نوع من المحترفين] قم بإنشاء سطر موضوع بريد إلكتروني يركز على فوائد [ميزة محددة] في آخر تحديث للشركة X، بحيث يجذب [نوع X من المستخدمين، مثل مديري المشاريع] كتابة وصف تفصيلي للمنتج ل [قالب محدد، على سبيل المثال، قوالب العدو السريع] في الشركة X يركز على [نقطة ألم محددة] ل [مطوري/مصممي البرامج] صمم عنوانًا جذابًا لإعلان الشركة X [للجمهور المستهدف، على سبيل المثال، فرق التسويق] يسلط الضوء على سهولة دمج [تحديد الأداة] مع الشركة X لتبسيط سير العمل

عبر ChatGPT

البريد الإلكتروني لكتابة مطالبات ChatGPT

قم بصياغة رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني للحاضرين في [ندوة عبر الإنترنت/ورشة عمل] من قبل الشركة X، لتشجيعهم على تجربة [مناقشة ميزة X] وتقديم خصم أو نسخة تجريبية مجانية اكتب رسالة بريد إلكتروني مقنعة تروّج لبرنامج ولاء جديد لمستخدمي الشركة X على المدى الطويل، وتقدم لهم [مزايا X] مثل القوالب الحصرية أو أولوية الدعم إنشاء رسالة بريد إلكتروني ترحيبية دافئة للمشتركين الجدد في النشرة الإخبارية للشركة X، وتقديمهم إلى [ميزة X] وتقديم نصائح لبدء استخدام [مهام محددة] اكتب رسالة شكر شخصية عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين أكملوا عرضًا توضيحيًا لمنتج الشركة X، مع تقديم موارد إضافية مثل [مقاطع فيديو تعليمية X] أو استشارة مجانية إنشاء رسالة بريد إلكتروني للتوعية تستهدف الشركاء المحتملين، مع التركيز على فوائد دمج [أداة/منصة محددة] مع الشركة X لتعزيز [عمليات الشركة X التجارية]

عبر ChatGPT

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي يطالب ChatGPT

قم بإنشاء تغريدة جذابة حول إصدار [قوالب أو ميزات جديدة] في الشركة X تساعد [نوع المستخدم X] على تبسيط [عملية محددة] اكتب منشورًا على فيسبوك يروج لعرض لفترة محدودة للمستخدمين الذين يشتركون في الشركة X، مع التركيز على قدرتها على [حل نقطة ألم X] ل[نوع X من الفريق] أنشئ تعليقًا على إنستغرام لتحدي الإنتاجية الذي تستضيفه الشركة X، لتشجيع المستخدمين على مشاركة كيفية استخدامهم لـ [ميزة محددة] لتحقيق [هدف X] اكتب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي على LinkedIn يعرض دراسة حالة واقعية لفريق عمل [مجال محدد] يستخدم الشركة X للتغلب على [تحدٍ محدد، مثل التعاون عن بُعد] قم بتطوير سلسلة من النصائح على لينكد إن توضّح كيف أن [ميزة محددة] في الشركة X تعزز إنتاجية الفريق بنسبة [X%]، مصممة خصيصًا ل[نوع معين من الفريق]

عبر ChatGPT

مطالبات ChatGPT لرواية القصص

اكتب قصة قصيرة عن مدير مشروع في [صناعة محددة] ينقذ مشروعًا فاشلاً باستخدام [ميزة محددة] في الشركة X قم بإنشاء قصة تعتمد على الشخصية حول فريق عمل عن بُعد يقوم بتحويل تعاونهم ومخرجاتهم عن طريق التحول إلى الشركة X، والتغلب على [تحدٍ محدد] إنشاء دراسة حالة خيالية عن [عمل محدد] يزيد من كفاءة المشروع بنسبة [X%] بعد اعتماد [ميزة محددة] في الشركة X اكتب قصة تحفيزية للموظفين الذين يتعلمون استخدام أدوات جديدة لإدارة المشاريع مثل الشركة X، توضح كيف تساعدهم [أداة محددة] على مواجهة [التحدي X] ابتكر قصة مستقبلية قصيرة حيث تسمح إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركة X للشركة بالتوسع عالميًا مع الحفاظ على [قيم X، مثل خفة الحركة والتعاون]

عبر ChatGPT

مطالبات الكتابة الإبداعية

أنشئ قصيدة حول كيفية استخدام [ميزة محددة] في الشركة X في تحويل الإنتاجية اليومية، ونسج استعارات للعمل الجماعي والكفاءة اكتب مشهدًا قصيرًا يوضح معاناة فريق إبداعي يدير [مشاريع متعددة أو طلبات عملاء متعددة] وكيف يتغلبون عليها باستخدام [ميزة محددة] في الشركة X إنشاء رسالة من قائد فريق إلى رئيسه، يشرح فيها كيف أدى تطبيق الشركة X إلى إحداث ثورة في [جانب محدد] من سير العمل وتحسين [مقاييس X] اكتب حوارًا بين زميلين يتناقشان حول أفضل استخدام ل [ميزة محددة] في الشركة X لحل [تحدي عمل محدد] طوّر استعارة إبداعية تقارن ميزات إدارة المهام في الشركة X ب [مفهوم أو كائن معروف] يوضح كيف يساعد الفريق على البقاء منظمًا

عبر ChatGPT

توليد الملاحظات مطالبات ChatGPT

تقديم ملاحظات بناءة على مسودة [ورقة بيضاء] تناقش التعاون بين فريق العمل عن بُعد، مع التركيز على كيفية إبراز [ميزة محددة] في الشركة X بشكل أفضل كتابة مراجعة مفصلة ل [تحديث منتج معين] في الشركة X، بما في ذلك ما الذي نجح بشكل جيد، وأين التحسينات المطلوبة، واقتراحات للإصدار التالي إنشاء قائمة متوازنة من إيجابيات وسلبيات استخدام [ميزة محددة في الشركة X، على سبيل المثال، الأتمتة]، مع معالجة المخاوف الشائعة ل[نوع المستخدم X، على سبيل المثال، أصحاب الأعمال الصغيرة] توليد اقتراحات لتحسين [سير عمل محدد] باستخدام [أداة أتمتة محددة] في الشركة X، مع التركيز على [هدف العمل X] اكتب نقدًا لأداة إدارة مشروع منافس، مع التركيز على كيفية تفوق الشركة X في مجالات مثل [فائدة محددة، مثل مرونة التكامل أو تجربة المستخدم]

عبر ChatGPT

الترميز والكتابة التقنية مطالبات ChatGPT

اكتب برنامج Python النصي لأتمتة إنشاء [نوع مهمة محددة، على سبيل المثال، مهام تأهيل العميل] في الشركة X إنشاء دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول تكوين [أداة محددة، على سبيل المثال، مدير إشارات Google] داخل الشركة X لتتبع تفاعل المستخدم على [صفحة محددة] كتابة دليل تكامل مفصل لواجهة برمجة التطبيقات لمزامنة [أداة محددة] مع الشركة X، مع التركيز على [حالة استخدام محددة في المجال، مثل ترحيل البيانات أو تعاون الفريق] إنشاء دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل مع [ميزة محددة، مثل تتبع المهام] في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة X، مع إرشادات خطوة بخطوة للمشاكل الشائعة إنشاء رمز نموذجي يعمل على أتمتة تحديثات المشروع من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة X من أجل [إجراء محدد، مثل الإنشاء التلقائي للتقارير الأسبوعية]

عبر ChatGPT

العصف الذهني لمطالبات ChatGPT

اقترح ثلاث طرق فريدة من نوعها لتحسين إنتاجية الفريق باستخدام [ميزة محددة، على سبيل المثال، حظر الوقت] في الشركة X ل[نوع المشروع أو الفريق X] عصف ذهني لخمس أفكار محتوى مبتكرة لحملة وسائل التواصل الاجتماعي للشركة X تتمحور حول [ميزة محددة، مثل تتبع الوقت] إنشاء قائمة بأفكار القوالب المحتملة للشركة X، مصممة خصيصًا لـ [صناعة أو دور مهني معين، مثل مديري التسويق] إنشاء مخطط تفصيلي لجلسة عصف ذهني لـ [نوع محدد من الفريق، مثل تطوير البرمجيات] باستخدام الشركة X لتحسين [سير عمل محدد] اقترح طرقاً مبتكرة لتسويق الشركة X لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعانون من [تحدٍ محدد، مثل تخطيط المشاريع أو إدارة الوقت]

عبر ChatGPT

محددات استخدام ChatGPT للكتابة

على الرغم من أن ChatGPT أداة قوية للكتّاب بلا شك، إلا أنه من المهم إدراك حدودها.

خبرة محدودة في المجال

يتم تدريب ChatGPT على كميات هائلة من البيانات، لكنه لا يمتلك خبرة حقيقية في أي مجال واحد. بالنسبة للكتّاب الذين يعملون في مجالات متخصصة - سواء كانت مواضيع علمية عالية التخصص، أو وثائق تقنية، أو معرفة خاصة بالصناعة - قد تكون استجابات ChatGPT قاصرة في كثير من الأحيان.

كيفية التعامل مع هذا الأمر: نتيجة لذلك، قد تحتاج إلى استكمال المحتوى الذي تم إنشاؤه من مطالبات ChatGPT بالبحث أو مدخلات الخبراء لضمان الدقة والعمق.

احتمال عدم الدقة

أحد أكبر التحديات التي تواجه ChatGPT هو ميلها إلى توليد معلومات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة من الناحية الواقعية. على عكس الكاتب البشري، فإن ChatGPT لا يحتوي على آلية مدمجة للتحقق من الحقائق. فهو يقدم أحيانًا إحصائيات قديمة أو بيانات خاطئة أو حتى مراجع ملفقة.

كيفية التعامل مع هذا الأمر: بالنسبة لأي كتابة واقعية - خاصةً عندما تكون الدقة أمرًا بالغ الأهمية - من الضروري أن تتحقق بعناية من المخرجات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتجنب المعلومات الخاطئة في المحتوى النهائي.

المخرجات العامة

بينما تتفوق ChatGPT في توليد المحتوى بسرعة، إلا أنها يمكن أن تقع أيضًا في فخ إنتاج ردود عامة أو ذات صيغ محددة، خاصةً عندما يتم تقديم مطالبات غامضة أو مفتوحة. هذا يعني أن المحتوى قد يفتقر إلى العمق والفوارق الدقيقة والشخصية.

كيفية التعامل مع هذا الأمر: تُعد صياغة مطالبات الكتابة المحددة والمفصلة للغاية في ChatGPT أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى مقنع أو مخصص أو عالي التأثير.

الافتقار إلى العاطفة الإنسانية والحدس

على الرغم من أن ChatGPT ماهر في محاكاة نغمات المحادثة وتقديم ردود متماسكة، إلا أنه يفتقر إلى الذكاء العاطفي الدقيق والحدس الذي يمتلكه الكُتّاب البشر مطالبات الكتابة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون صعبة.

لا تستطيع ChatGPT فهم الفروق الدقيقة العاطفية أو الحساسيات الثقافية لبعض العبارات بشكل كامل، مما قد يؤدي إلى ردود غير مفهومة أو غير مناسبة.

كيفية التعامل مع هذا الأمر: لا غنى عن الإشراف البشري للكتابة المشحونة بالعاطفة أو رواية القصص الإبداعية أو المحتوى الذي يجب أن يلقى صدى لدى القراء.

الصعوبات مع المطالبات المعقدة أو الغامضة

تعتمد ChatGPT على الوضوح، لذلك عندما تُقدَّم له مطالبات غامضة أو شديدة التعقيد، قد ينتج عنها نتائج مربكة أو غير مستهدفة. إذا كانت مطالبة ChatGPT غامضة، فإنها تميل إلى الإجابات الآمنة والوسطية التي قد لا تتماشى مع الهدف الأصلي.

كيفية التعامل مع هذا الأمر: هذا يعني أنه من المهم بالنسبة لك أن تكون دقيقًا وواضحًا عند صياغة مطالبات ChatGPT - لضمان فهم الذكاء الاصطناعي للسياق والنتيجة المرجوة.

الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخنق الإبداع

على الرغم من أن ChatGPT أداة رائعة لتوليد الأفكار والتغلب على عوائق الكتابة، إلا أن هناك خطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية. قد يؤدي الاعتماد فقط على المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي إلى الافتقار إلى الأصالة، حيث أنه غالباً ما يعيد تدوير الأفكار والتعبيرات المتشابهة.

كيفية التغلب على ذلك: يجب عليك استخدام مطالبات ChatGPT لتعزيز الإبداع - وليس كبديل عن صوتك وابتكارك.

يتيح لك فهم هذه القيود استخدام مطالبات ChatGPT بشكل أكثر فعالية، مما يضمن أن يكون المحتوى الخاص بك دقيقاً ومقنعاً ومتوافقاً مع أهدافك.

بدائل ChatGPT للكتابة

إذا كنت تبحث عن أدوات أخرى لتكملة ChatGPT أو كنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي أكثر تخصصًا لمهام كتابية محددة، مثل Jasper AI أو Writesonic أو Notion AI، فهناك العديد من بدائل ChatGPT .

إحدى الأدوات البارزة هي ClickUp Brain وهي أداة متطورة للذكاء الاصطناعي تتكامل مع ClickUp منصة إدارة المشاريع. وهي مصممة لمساعدة الفرق على تنظيم الأفكار، والعصف الذهني، وإنشاء تدفقات عمل تدعم عملية الكتابة.

أنشئ مخططًا تفصيليًا للمدونة في ثوانٍ بمساعدة ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain على تحسين كل مرحلة من مراحل الكتابة، بدءاً من توليد الأفكار وحتى التعديلات النهائية. وهذا يجعله أداة فريدة من نوعها للكتاب وفرق العمل.

إليك الطريقة:

1. كفاءة العصف الذهني وإدارة الأفكار

ClickUp Brain ممتاز في تحويل الأفكار الأولية إلى خطط منظمة وقابلة للتنفيذ. يساعدك على تسجيل جلسات العصف الذهني وتنظيمها بكفاءة، مما يضمن عدم ضياع أي فكرة جيدة.

تخيّل أن يكون لديك مساعد رقمي لا يكتفي بتسجيل المهام وفهمها فحسب، بل يصنّفها ويرتبها حسب الأولوية؛ مما يسهّل استرجاع الأفكار وتطويرها عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

إليك مخرجات لمطلب تم تقديمه إلى ClickUp Brain:

موجه: "_دراسة الأوراق البحثية الحالية ومجموعات البيانات البيئية. حدد الاتجاهات الناشئة والثغرات المحتملة في المعرفة المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره على الحياة البحرية. اقتراح سبل بحثية جديدة يمكن أن تؤدي إلى اختراقات هامة

يمكن أن يكون ClickUp Brain مساعدًا رائعًا للعصف الذهني وإدارة الأفكار

2. تكامل سير العمل المبسط

خلافاً لأدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة، فإن ClickUp Brain مدمج في النظام البيئي لإدارة المشاريع في ClickUp. وهذا يعني أنه عندما تقوم بتطوير أفكارك، فإنها تتوافق تلقائياً مع مشاريعك ومهامك الحالية.

يضمن هذا التكامل السلس تنظيم كتابتك. كل خطوة في عملية الكتابة من صياغة وتحرير ومراجعة - يتم تتبعها وإدارتها داخل نفس المنصة.

تضمن واجهة ClickUp المتكاملة أن تعكس كتابتك واقع وأهمية جميع مبادراتك الحالية

3. تعزيز التعاون

بالنسبة للفرق التي تعمل على مشاريع الكتابة، يقدم ClickUp Brain ميزات تعاونية لا مثيل لها. فهو يسمح لأعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار، وتقديم الملاحظات، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

تعني القدرة على التعاون الفعال أن فريقك يستطيع العمل معًا بشكل جيد، والاستفادة من الرؤى الجماعية لتحسين جودة المحتوى الخاص بك.

يضمن ClickUp Brain أن يكون كل فرد في فريقك متوافقاً ومطلعاً على مهام الكتابة التعاونية

4. أتمتة مهام الكتابة الروتينية

يعمل ClickUp Brain على تبسيط المهام المتكررة مثل إنشاء الملخصات والتقارير المرحلية وعناصر العمل. يؤدي التعامل مع هذه الأنشطة الروتينية إلى توفير الوقت لفرق العمل للتركيز على العصف الذهني وتوليد الأفكار بدلاً من الأعمال الإدارية.

يمكن ل ClickUp Brain أتمتة جميع عمليات الكتابة الروتينية وتوفير وقتك للتركيز على مشاريع الكتابة عالية الجودة

5. سير عمل وقوالب قابلة للتخصيص

يوفر ClickUp Brain قوالب وسير عمل قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الكتابة المختلفة. سواء كنت تقوم بصياغة مدونة، أو إنشاء نسخة تسويقية، أو وضع الخطوط العريضة لكتاب، يمكنك تكييف مهام سير العمل لتناسب متطلباتك الخاصة.

تساعد هذه المرونة على ضمان أن تظل كتابتك مرنة ومتجاوبة مع احتياجاتك. يتيح لك ذلك أيضًا التركيز أكثر على إنشاء المحتوى وأقل على إدارة العملية.

على سبيل المثال, ClickUp's ChatGPT موجهات الدردشة لكتابة القالب مصمم لتبسيط العملية الإبداعية للكتاب والمسوقين ومنشئي المحتوى.

أنشئ المحتوى باستخدام قالب موجهات الدردشة ChatGPT للكتابة من ClickUp

تستفيد هذه المطالبات الكتابية التي يزيد عددها عن 200 مطالبة للكتابة من أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتقديم رؤى عميقة حول أسلوبك في الكتابة.

باستخدام هذه المطالبات، يمكنك:

توليد أفكار للمقالات والمدونات وأشكال المحتوى المختلفة دون عناء

ابتكار قصص جذابة ذات وجهات نظر فريدة تجذب جمهورك

ابتكار مواضيع جديدة وأساليب مبتكرة لتحسين كتاباتك

مع ميزات ClickUp القوية لإدارة المشاريع، يمكنك تنظيم أفكارك بسرعة وتحسين الإنتاجية والحفاظ على الاتساق في جميع مشاريعك الكتابية.

## تحويل إنشاء المحتوى باستخدام ClickUp Brain

إن إتقان فن المطالبة بالدردشة لا يُحدث تحولاً فحسب، بل هو قوة إنتاجية لأي كاتب. فباستخدام المطالبات الصحيحة، يمكنك إثارة أفكار جديدة، والتغلب على الركود الإبداعي، وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى كتابتك؟ تذوّق طعم الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام 50 مطالبة من ChatGPT لتجربة التأثير التحويلي الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي على عمليتك الإبداعية.

لكن لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ ارتقِ بإنتاجيتك إلى المستوى التالي من خلال استكشاف أدوات ClickUp القائمة على الذكاء الاصطناعي. من جلسات العصف الذهني إلى تنظيم الخطوط العريضة، تقدم ClickUp الحل الأمثل للحفاظ على سير عملك بسلاسة وكفاءة.

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